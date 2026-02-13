Получите все материалы CNews по ключевому слову
ЯКСЭ имени П.И.Дудкина Якутский колледж связи и энергетики имени П.И. Дудкина
СОБЫТИЯ
ЯКСЭ имени П.И.Дудкина и организации, системы, технологии, персоны:
|Security Vision - Интеллектуальная безопасность 273 1
|Rosweb - АРКТЕЛ - АрктикТелеком - Арктел-Инвест 84 1
|Правительство Республики Саха (Якутия) - органы государственной власти 122 1
|Президент РФ - Президент Российской Федерации 4829 1
|Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5276 1
|Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 1106 3
|Россия - РФ - Российская федерация 158442 1
|Россия - ДФО - Якутия - Якутск 523 1
|Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2997 1
|Российский рынок кибербезопасности - Российский ИБ-рынок - Российский рынок информационной безопасности 73 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1419306, в очереди разбора - 726262.
Создано именных указателей - 190541.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.