Security Vision IRP SOAR Security Vision Incident Response Platform
Программные продукты на платформе Security Vision решают такие задачи, как:
- создание единого ситуационного центра кибербезопасности;
- выявление атак и инцидентов кибербезопасности на ранних стадиях за счет анализа событий, поступающих от различных средств защиты информации;
- консолидация оперативной информации и ее анализ в реальном времени для расследования инцидентов кибербезопасности и принятия управленческих решений;
- сокращение времени реагирования за счет автоматизации ключевых процедур и сценариев реагирования, роботизации функций оператора информационной безопасности;
- автоматическое обеспечение контроля соответствия требованиям регуляторов, национальным и международным стандартам.
Security Vision сертифицирована ФСТЭК по 4 уровню доверия (сертификат соответствия ФСТЭК № 4194 от 19.12.2019) и может быть использована в значимых объектах критической информационной инфраструктуры 1 категории, в государственных информационных системах 1 класса защищенности, в автоматизированных системах управления производственными и технологическими процессами 1 класса защищенности, в информационных системах персональных данных при необходимости обеспечения 1 уровня защищенности персональных данных, в информационных системах общего пользования II класса.
|02.08.2024
|
«Газинформсервис» укрепляет оборону решением от Security Vision
ном цифровом мире, где киберугрозы становятся все более изощренными, важно использовать передовые технологии для защиты критически важных данных и систем. Компания «Газинформсервис» выбрала платформу Security Vision SOAR для своего Security Operations Center (SOC). Об этом CNews сообщили представители копании «Газинформсервис». Перед архитектором и командой SOC стояла задача по подбору пере
|14.11.2022
|
Infosecurity расширяет возможности ISOC c Security Vision IRP/SOAR
. В связи с этим мы отмечаем возросший интерес к SOC и готовы предложить обновленный сервис на базе Security Vision IRP. Наш сервис позволит не только относительно быстро выстроить процессы мон
|06.07.2022
|
Клиенты «Ростелеком-Солар» смогут использовать Security Vision IRP для оперативного реагирования на инциденты
ностям заказчика, а рабочее пространство было комфортным для его специалистов. Адаптивный интерфейс Security Vision IRP позволил нам сделать такой сервис, который будет удобен и полезен для каж
|16.05.2022
|
R‑Vision выпустила обновление платформы R‑Vision SOAR
R‑Vision выпустила масштабное обновление R‑Vision SOAR – платформы для автоматизации и повышения эффективности SOC, ранее известную как R-Vision IRP. В версии 5.0 разработчик представил большой блок функциональных обновлений. В частно
|11.02.2022
|
Тимур Зиннятуллин, Angara Security: Развитие коммерческого SOC — это дорога без конца
твенно расширил возможности реагирования на инциденты кибербезопасности благодаря внедрению системы Security Vision IRP/SOAR. «Собственный SOC всегда эффективнее, чем услуги по подписке» CNews:
|08.09.2021
|
Группа компаний Angara расширяет возможности коммерческого SOC с помощью Security Vision IRP/SOAR
urity Vision – одного из лидеров российского рынка по производству решений для центров мониторинга. Security Vision IRP/SOAR оказывает исключительно важную помощь в обработке и предупреждении к
|23.11.2020
|
Резидент «Сколково» расширил возможности Центра информационной безопасности банка «Открытие»
ecurity Vision и эксперты Департамента информационной безопасности банка «Открытие» интегрировали в Security Vision IRP/SOAR 10 новых систем и средств защиты информации, разработали и внедрили
|11.11.2020
|
Резидент «Сколково» автоматизировал информационную безопасность Почты России
ила внедрение в Почте России автоматизированной системы реагирования на инциденты кибербезопасности Security Vision IRP/SOAR. Конкурс среди российских и иностранных IRP-систем Почта России объя
|16.03.2020
|
«Интеллектуальная безопасность» выпустила новую версию Security Vision IRP
а обратного прокси-сервера для коннекторов данных. Это повышает безопасность и удобство пользования Security Vision IRP (SOAR), поскольку теперь нет необходимости создания учетных записей с наб
|25.11.2019
|
«Интеллектуальная безопасность» представила новый релиз Security Vision IRP
«Интеллектуальная безопасность» сообщила о выходе нового релиза актуальной на сегодняшний день версии системы Security Vision Incident Response Platform (IRP), предназначенной для автоматизации действий по реагированию на инциденты кибербезопасности. Реализованы менеджеры коннекторов данных, необходимы
|31.10.2019
|
Кибербезопасность глобальной финансовой структуры в действии: опыт банка «Открытие»
ы реагирования на инциденты информационной безопасности Security Vision Incident Response Platform (Security Vision IRP). Партнером «Открытия» по запуску этого ИТ-решения стала компания «Интелл
|18.09.2019
|
«Интеллектуальная безопасность» представила новый релиз Security Vision IRP
«Интеллектуальная безопасность» сообщила о выходе нового релиза системы Security Vision IRP. В актуальной на сегодняшний день версии системы Security Vision Incident
|10.06.2019
|
«Интеллектуальная безопасность» обеспечила Банку «Открытие» информационную безопасность
ы реагирования на инциденты информационной безопасности Security Vision Incident Response Platform (Security Vision IRP) от резидента Фонда «Сколково» компании «Интеллектуальная безопасность».
Security Vision IRP SOAR и организации, системы, технологии, персоны:
|Рахметов Руслан 56 14
|Стюгин Михаил 20 2
|Журавлёв Владимир 10 2
|Короткин Илья 3 2
|Зиннятуллин Тимур 5 2
|Луцив Данила 6 2
|Овчинников Роман 11 2
|Павлов Алексей 18 2
|Черун Екатерина 6 2
|Демидов Сергей 127 1
|Борисов Илья 27 1
|Плешков Алексей 67 1
|Степченков Максим 65 1
|Глинский Андрей 2 1
|Терентьев Виталий 8 1
|Рысин Сергей 4 1
|Савинский Илья 5 1
|Горчаков Денис 48 1
|Лосев Артем 2 1
|Комаров Владимир 4 1
|Старосельская Оксана 3 1
|Воробьева Наталья 8 1
|Первухин Дмитрий 10 1
|Roth Florian - Рот Флориан 4 1
|Сажин Сергей 10 1
|Кутуков Андрей 10 1
|Rodriguez Roberto - Родригес Роберто 2 1
|Плетнев Антон 1 1
|Падурин Александр 1 1
|Нуйкин Андрей 47 1
|Трандин Сергей 91 1
|Виноградов Никита 1 1
|Мирошниченко Иван 4 1
|Голубчиков Александр 1 1
|Стеценко Дмитрий 2 1
|Бондаренко Александр 39 1
|Бородавкин Данил 8 1
|Агринский Николай 8 1
|Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 334 1
|Крамаренко Сергей 2 1
|Gartner - Гартнер 3556 3
|Markets&Markets Research 112 1
|Juniper Research 522 1
|CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 683 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335413, в очереди разбора - 773325.
Создано именных указателей - 166143.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.