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Security Vision IRP SOAR Security Vision Incident Response Platform


Программные продукты на платформе Security Vision решают такие задачи, как:

  • создание единого ситуационного центра кибербезопасности;
  • выявление атак и инцидентов кибербезопасности на ранних стадиях за счет анализа событий, поступающих от различных средств защиты информации;
  • консолидация оперативной информации и ее анализ в реальном времени для расследования инцидентов кибербезопасности и принятия управленческих решений; 
  • сокращение времени реагирования за счет автоматизации ключевых процедур и сценариев реагирования, роботизации функций оператора информационной безопасности;
  • автоматическое обеспечение контроля соответствия требованиям регуляторов, национальным и международным стандартам.

Security Vision сертифицирована ФСТЭК по 4 уровню доверия (сертификат соответствия ФСТЭК № 4194 от 19.12.2019) и может быть использована в значимых объектах критической информационной инфраструктуры 1 категории, в государственных информационных системах 1 класса защищенности, в автоматизированных системах управления производственными и технологическими процессами 1 класса защищенности, в информационных системах персональных данных при необходимости обеспечения 1 уровня защищенности персональных данных, в информационных системах общего пользования II класса.


02.08.2024 «Газинформсервис» укрепляет оборону решением от Security Vision

ном цифровом мире, где киберугрозы становятся все более изощренными, важно использовать передовые технологии для защиты критически важных данных и систем. Компания «Газинформсервис» выбрала платформу Security Vision SOAR для своего Security Operations Center (SOC). Об этом CNews сообщили представители копании «Газинформсервис». Перед архитектором и командой SOC стояла задача по подбору пере
14.11.2022 Infosecurity расширяет возможности ISOC c Security Vision IRP/SOAR

. В связи с этим мы отмечаем возросший интерес к SOC и готовы предложить обновленный сервис на базе Security Vision IRP. Наш сервис позволит не только относительно быстро выстроить процессы мон
06.07.2022 Клиенты «Ростелеком-Солар» смогут использовать Security Vision IRP для оперативного реагирования на инциденты

ностям заказчика, а рабочее пространство было комфортным для его специалистов. Адаптивный интерфейс Security Vision IRP позволил нам сделать такой сервис, который будет удобен и полезен для каж
16.05.2022 R‑Vision выпустила обновление платформы R‑Vision SOAR

R‑Vision выпустила масштабное обновление R‑Vision SOAR – платформы для автоматизации и повышения эффективности SOC, ранее известную как R-Vision IRP. В версии 5.0 разработчик представил большой блок функциональных обновлений. В частно
11.02.2022 Тимур Зиннятуллин, Angara Security: Развитие коммерческого SOC — это дорога без конца

твенно расширил возможности реагирования на инциденты кибербезопасности благодаря внедрению системы Security Vision IRP/SOAR. «Собственный SOC всегда эффективнее, чем услуги по подписке» CNews:
08.09.2021 Группа компаний Angara расширяет возможности коммерческого SOC с помощью Security Vision IRP/SOAR

urity Vision – одного из лидеров российского рынка по производству решений для центров мониторинга. Security Vision IRP/SOAR оказывает исключительно важную помощь в обработке и предупреждении к
23.11.2020 Резидент «Сколково» расширил возможности Центра информационной безопасности банка «Открытие»

ecurity Vision и эксперты Департамента информационной безопасности банка «Открытие» интегрировали в Security Vision IRP/SOAR 10 новых систем и средств защиты информации, разработали и внедрили

11.11.2020 Резидент «Сколково» автоматизировал информационную безопасность Почты России

ила внедрение в Почте России автоматизированной системы реагирования на инциденты кибербезопасности Security Vision IRP/SOAR. Конкурс среди российских и иностранных IRP-систем Почта России объя
16.03.2020 «Интеллектуальная безопасность» выпустила новую версию Security Vision IRP

а обратного прокси-сервера для коннекторов данных. Это повышает безопасность и удобство пользования Security Vision IRP (SOAR), поскольку теперь нет необходимости создания учетных записей с наб
25.11.2019 «Интеллектуальная безопасность» представила новый релиз Security Vision IRP

«Интеллектуальная безопасность» сообщила о выходе нового релиза актуальной на сегодняшний день версии системы Security Vision Incident Response Platform (IRP), предназначенной для автоматизации действий по реагированию на инциденты кибербезопасности. Реализованы менеджеры коннекторов данных, необходимы
31.10.2019 Кибербезопасность глобальной финансовой структуры в действии: опыт банка «Открытие»

ы реагирования на инциденты информационной безопасности Security Vision Incident Response Platform (Security Vision IRP). Партнером «Открытия» по запуску этого ИТ-решения стала компания «Интелл
18.09.2019 «Интеллектуальная безопасность» представила новый релиз Security Vision IRP

«Интеллектуальная безопасность» сообщила о выходе нового релиза системы Security Vision IRP. В актуальной на сегодняшний день версии системы Security Vision Incident
10.06.2019 «Интеллектуальная безопасность» обеспечила Банку «Открытие» информационную безопасность

ы реагирования на инциденты информационной безопасности Security Vision Incident Response Platform (Security Vision IRP) от резидента Фонда «Сколково» компании «Интеллектуальная безопасность».


Публикаций - 54, упоминаний - 85

Security Vision IRP SOAR и организации, системы, технологии, персоны:

Security Vision - Интеллектуальная безопасность 193 47
ФСБ РФ - НКЦКИ - Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам Федеральной службы безопасности 138 12
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4875 7
Cisco Systems 5114 6
Telegram Group 1983 5
Microsoft Corporation 24625 5
МегаФон 8805 4
Cisco Systems - Splunk 67 4
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 918 4
R-Vision - Р-Вижн 153 4
IBM - International Business Machines Corp 9441 3
Oracle Corporation 6688 3
Softline - Infosecurity - Инфосекьюрити 165 3
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1178 3
Пангео Радар - Pangeo Radar 7 3
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3219 2
Palo Alto Networks 146 2
Angara Security - Angara Technologies Group - Ангара Технолоджиз Груп - АТ Груп 298 2
Ростелеком 9700 2
GitHub 814 2
Актив - Актив-софт - Актив Технологии - Рутокен - Rutoken - Aktiv.Consulting 840 2
OpenAI 217 2
Red Hat 1305 2
Сбер - BI.Zone - БИЗон - Безопасная информационная зона 304 2
Базальт СПО - ALT Linux - Альт Линукс 229 2
Fortinet 387 2
SolarWinds 49 2
Kaseya 34 2
Kaspersky OT CyberSecurity - Kaspersky Industrial CyberSecurity - KICS CERT - Kaspersky Industrial Control Systems Cyber Emergency Response Team - Центр исследования безопасности промышленных систем «Лаборатории Касперского» 133 2
Сколково - Центр развития цифровых технологий Фонда Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 390 1
8213 1
X Corp - Twitter 2845 1
TSG Group - SCO Group - Caldera International - Caldera Systems 165 1
Google Siemplify 3 1
OpenText - Micro Focus 108 1
NCC Group 16 1
Базальт СПО - BaseALT 655 1
Информзащита 756 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1131 1
Почта России - Почта Диджитал - Почтатех - Почтовые технологии 35 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 9
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 135 5
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 3
Резонанс НПП 370 3
Россети Ленэнерго 1700 3
Почта России ПАО 2112 2
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 253 2
SANS Institute - Escal Institute of Advanced Technologies - SANS Technology Institute - SANS Software Security Institute - SANS Internet Storm Center 116 2
ГПБ - Газпромбанк 1084 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1629 1
СДМ-Банк 63 1
OKS Group 51 1
ТРИЭР 5 1
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 435 1
JBS 10 1
McDonald’s - Макдоналдс 198 1
Burger King - Бургер Кинг - Сеть ресторанов быстрого питания 97 1
Петелинка 4 1
Societe Generale Group - Groupe Société Générale S.A. 78 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 461 1
ПСБ - Промсвязьбанк 851 1
ЦЕМРОС - Евроцемент Груп - Петербургцемент - Мальцовский портландцемент - Михайловцемент - Липецкцемент - Белгородцемент - Савинский цементный завод - Пикалёвский цемент - Штерн-Цемент - Невьянский цементник - Ульяновскцемент - Жигулёвские Стройматериалы 38 1
ВТБ - Открытие ФК - Бинбанк 210 1
Совкомбанк Совесть 271 1
101Hotels.com 456 1
Ростех - Новиком АКБ - Новикомбанк 62 1
Melon Fashion Group - Мэлон Фэшн Груп - (Zarina, befree, Love Republic, SELA) 68 1
Альфа-Банк 1769 1
Инград - Ingrad 12 1
Capital Group 73 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 507 1
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 338 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 962 1
Связной ГК 1369 1
Юнирест - Rostcic’s - KFC - Сеть ресторанов общественного питания 53 1
ThyssenKrupp AG - ТиссенКрупп АГ - ThyssenKrupp Elevator AG - ТиссенКрупп Элеватор - ThyssenKrupp Indusrial Solutions - ТиссенКрупп Индастриал Солюшнс - ThyssenKrupp Elevator Innovation Center - ThyssenKrupp Steel 47 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ 652 1
Генбанк - Собинбанк - Содействие общественным инициативам 104 1
АБ Россия - Акционерный банк Россия 88 1
HackerU - Школа IT и кибербезопасности 6 1
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 184 16
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4077 11
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4744 10
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4510 8
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 574 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 3
Главгосэкспертиза России ФАУ - Главное управление государственной экспертизы 93 3
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 374 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 3
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1902 2
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 305 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 255 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3134 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2736 2
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1085 1
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 463 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11624 1
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 260 1
Президент Белоруссии - ОАЦ при Президенте Республики Беларусь - Оперативно-аналитический центр при Президенте Республики Беларусь - Управление делами Президента Белоруссии 106 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 313 1
Правительство Тюменской области - Тюменская областная дума - Органы государственной власти Тюменской области 151 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5435 1
Минфин РФ - Росалкогольрегулирование - Федеральная служба по контролю за алкогольным и табачным рынками - ФСРАР - Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка 88 1
BISA - Business Information Security Association - Ассоциация по вопросам защиты информации 13 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 661 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 721 1
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 178 1
АРСИБ - Ассоциация руководителей служб информационной безопасности 14 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 253 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1433 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27359 50
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30684 47
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Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24114 13
Кибербезопасность - Cyber Threat Intelligence - Платформы и сервисы киберразведки - Threat Detection Technology (TDT) - Система анализа расследования киберпреступлений, выявления готовящихся атак, фишинга и онлайн мошенничества 586 12
Кибербезопасность - EDR - End-point Detection and Response - Интегрированное решение обеспечения безопасности конечных точек (компьютерных аппаратных устройств) 387 12
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 1895 12
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6111 12
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21134 12
Кибербезопасность - Red Teaming - Red Team - анализ защищенности, тестирование на проникновение - имитация, симуляция кибератак - pentesting - пентестинг - белый хакинг - белые хакеры - этичный хакинг - Continuous (Automated) Penetration Testing 615 12
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 1898 11
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок - SCP - Supply Chain Planning - DDMRP - Demand Driven Material Requirements Planning - SCE - Supply Chain Execution - DRP - Distribution Resources Planning - Система исполнения цепочек 1091 11
Кибербезопасность - UEBA - User and Entity Behavior Analytics - Поведенческая аналитика пользователей и сущностей 392 11
Кибербезопасность - DDP - Distributed Deception Platform - Платформы создания распределенной инфраструктуры ложных целей - Sandbox - Песочница - изолированная среда для безопасного исполнения компьютерных программ - Системы киберобмана 586 11
Hacktivism - Хактивизм 188 11
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4434 24
ФСБ РФ - ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 249 14
Security Vision a-SGRC - auto-SGRC - Security Vision Security Governance, Risk Management 20 10
MITRE ATT&CK - MITRE Adversarial Tactics, Techniques, and Common Knowledge - Структурированный список поведений киберпреступников 94 10
Kaspersky United Monitoring and Analysis Platform - Kaspersky Unified Monitoring and Analysis Platform - KUMA SIEM-система 62 9
Linux OS 9936 7
Microsoft Windows 15656 6
Apache Kafka - распределённый программный брокер сообщений 160 5
Security Vision КИИ - Security Vision Критическая Информационная Инфраструктура 7 5
Apache Hadoop 427 5
СХД - Дедупликация - deduplicatio - устранение дубликатов 198 5
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1323 4
RuSIEM - Система сбора информации и событий от ИТ-систем 86 4
Security Vision SOC - Security Vision Security Operation Center 7 4
Security Vision CRS - Security Vision Cyber Risk System 5 4
Kaspersky Endpoint Detection and Response - Kaspersky EDR - KEDR 104 4
АТОЛ Sigma - АТОЛ Сигма - Смарт-терминал - онлайн-касса 108 4
HPE ArcSight ESM SIEM - HPE ArcSight Enterprise Security Manager SIEM - HPE SIRM - HPE Security Intelligence and Risk Management 107 4
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1242 4
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar JSOC - Jet Security Operations Center 261 4
BlackBerry PlayBook 103 4
Positive Technologies - MaxPatrol SIEM - MaxPatrol Security Information and Event Management - MaxPatrol EDR 340 4
Security Vision VM - Security Vision Vulnerability Management - Security Vision VA - Security Vision Vulnerability Assessment - Security Vision Vulnerability Scanner - управление уязвимостями 8 4
Microsoft SQL Server - MS SQL 1659 3
Angara Cyber Resilience Center - ACRC - Angara SOC - Angara Security Оperation Сenter - Центр киберустойчивости 39 3
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2030 3
R-Vision IRP - R-Vision Incident Response Platform - R-Vision SOAR - R-Vision Security Orchestration, Automation and Response 37 3
R-Vision SGRC - R-Vision Security Governance, Risk Management and Compliance - Р-Вижн ЦКИБ - Р-Вижн Центр контроля информационной безопасности  22 3
Elasticsearch - Тиражируемая свободная программная поисковая система 137 3
IBM QRadar SIEM - Security Intelligence Platform - IBM Security SOAR 40 3
ЦБИ NeuroDAT SIEM 9 3
Security Vision TIP - Security Vision Threat Intelligence Platform 12 3
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 634 3
Security Vision UEBA - Security Vision User and Entity Behavior Analytics 5 3
ФСТЭК РФ БДУ - Банк данных угроз Федеральной службы технико-экспортного контроля 33 3
Kaspersky Anti Targeted Attack Platform - KATA 117 3
Microsoft Windows PowerShell 174 2
Microsoft WMI - Microsoft Windows Management Instrumentation 43 2
RSA Archer - RSA Archer Threat Management - RSA Archer Operational Risk Management - RSA Archer Government - RSA Archer GRC 8 2
IBM Resilient Incident Response Platform 5 2
Рахметов Руслан 56 14
Стюгин Михаил 20 2
Журавлёв Владимир 10 2
Короткин Илья 3 2
Зиннятуллин Тимур 5 2
Луцив Данила 6 2
Овчинников Роман 11 2
Павлов Алексей 18 2
Черун Екатерина 6 2
Демидов Сергей 127 1
Борисов Илья 27 1
Плешков Алексей 67 1
Степченков Максим 65 1
Глинский Андрей 2 1
Терентьев Виталий 8 1
Рысин Сергей 4 1
Савинский Илья 5 1
Горчаков Денис 48 1
Лосев Артем 2 1
Комаров Владимир 4 1
Старосельская Оксана 3 1
Воробьева Наталья 8 1
Первухин Дмитрий 10 1
Roth Florian - Рот Флориан 4 1
Сажин Сергей 10 1
Кутуков Андрей 10 1
Rodriguez Roberto - Родригес Роберто 2 1
Плетнев Антон 1 1
Падурин Александр 1 1
Нуйкин Андрей 47 1
Трандин Сергей 91 1
Виноградов Никита 1 1
Мирошниченко Иван 4 1
Голубчиков Александр 1 1
Стеценко Дмитрий 2 1
Бондаренко Александр 39 1
Бородавкин Данил 8 1
Агринский Николай 8 1
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 334 1
Крамаренко Сергей 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 144197 38
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52100 6
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43159 3
Россия - ЦФО - Орловская область - Орёл 424 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17025 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14191 2
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2667 2
Россия - ДФО - Приморский край - Находкинский городской округ - Находка 717 2
Евразия - Евразийский континент 607 2
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1494 2
Россия - ЦФО - Смоленская область - Смоленск 458 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14110 1
Россия - СЗФО - Калининградская область 1282 1
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1279 1
Испания - Королевство 3706 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2448 1
Беларусь - Белоруссия 5638 1
Россия - УФО - Тюменская область 1141 1
Россия - УФО - Тюменская область - Тюменский район - Тюмень 857 1
Индия - Bharat 5432 1
Казахстан - Республика 5525 1
Африка - Африканский регион 3478 1
Азия - Азиатский регион 5528 1
Ближний Восток 2943 1
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 926 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14316 27
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51003 26
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47984 25
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2331 19
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13488 18
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