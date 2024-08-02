«Газинформсервис» укрепляет оборону решением от Security Vision ном цифровом мире, где киберугрозы становятся все более изощренными, важно использовать передовые технологии для защиты критически важных данных и систем. Компания «Газинформсервис» выбрала платформу Security Vision SOAR для своего Security Operations Center (SOC). Об этом CNews сообщили представители копании «Газинформсервис». Перед архитектором и командой SOC стояла задача по подбору пере