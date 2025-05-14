Получите все материалы CNews по ключевому слову
Морозов Роман
УПОМИНАНИЯ
Морозов Роман и организации, системы, технологии, персоны:
|Инград - Ingrad 12 3
|Яндекс.Доставка 78 2
|Capital Group 74 1
|Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 341 1
|ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 478 1
|Баталов Александр 25 1
|Нуралиев Борис 290 1
|Россия - РФ - Российская федерация 148376 3
|Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17784 2
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44067 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1359138, в очереди разбора - 756651.
Создано именных указателей - 174607.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.