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Индексная книга (каталог) CNews*
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Логистика Курьерские услуги From door to door От двери до двери



20.01.2025 ПЭК и PIM Solutions ускорили процесс обработки и доставки на маркетплейсы в 2,5 раза 1
07.11.2024 Т-Банк запустил «Сферу Авто» — ИИ-вселенную продуктов и услуг для автомобилистов 1
11.09.2024 Теперь товары «М.Видео» можно заказать с круглосуточной доставкой за 1-2 часа через «Яндекс Маркет» 1
26.07.2024 DPD: Рост онлайн-продаж в России стимулирует развитие рынка логистики 2
15.07.2024 Content AI поставила решение для серверной обработки документов транспортной группе FESCO 1
25.06.2024 78% интернет-покупателей Fix Price считают самовывоз удобным способом получения заказов 1
14.05.2024 Finn Flare запустил услугу экспресс-доставки 1
14.05.2024 «Яндекс» запустил доставку роботами в жилых районах Москвы 1
22.04.2024 Более 18 млн пользователей ежемесячно пользуются онлайн-сервисами «Почты России» 1
10.04.2024 ГК «Аптечная сеть 36,6» и «Яндекс Доставка» запустили экспресс-доставку безрецептурных лекарств 1
04.04.2024 Покупатели смогут получить онлайн-заказы из «Читай-города» в течение трех часов 1
21.03.2024 «РЖД-Цифровые пассажирские решения» открыли продажи страховок от опоздания 1
11.03.2024 Россиян завалило поддельными смартфонами любимых брендов. Фальшивые мобильники Realme, Xiaomi и Redmi открыто продает Ozon 1
20.12.2023 В «Яндекс Go» получатели и отправители посылок смогут связаться с курьером в чате 1
29.11.2023 Предприниматели смогут управлять доставками через бизнес-профиль в «Яндекс Go» 1
14.11.2023 «Яндекс доставка» помогла Sunlight запустить экспресс-доставку ювелирных украшений 2
18.10.2023 Исследование «Яндекс доставки»: 65% женщин готовы подрабатывать курьером 1
31.08.2023 Ozon радикально меняет тарифы и штрафы для продавцов. Большинство в сторону увеличения 1
19.07.2023 Россияне стали чаще покупать экшн-камеры 1
07.06.2023 Для курьеров-партнеров «Яндекс доставки» стали доступны моментальные выплаты на карту «Яндекс про» 1
17.05.2023 «Шоколадница и «Яндекс доставка» запустили экспресс-доставку через мобильное приложение 1
03.04.2023 «Сбермаркет» запустил доставку из магазинов «Пятёрочка» на Дальнем Востоке 1
30.03.2023 «Сбермаркет» и «О’кей» стали стратегическими партнерами в сфере электронной коммерции 1
13.03.2023 «Почта России» стала логистическим партнером интернет-магазина «Белпочты» 1
16.01.2023 «Яндекс доставка» запустила междугороднюю доставку для предпринимателей более чем в 100 городах России 1
14.11.2022 В России стартовали продажи ноутбуков и миникомпьютеров на процессоре x86 — замене Intel и AMD 1
31.10.2022 «Тинькофф» запустил платформу по продаже автомобилей по цене производителя 1
28.10.2022 «Сбермаркет» и «ЮKassa»: продажи витаминов и БАДов выросли на 60% с начала осени 1
27.10.2022 «Сбер еаптека» расширила продажу лекарств через «Сбермаркет» и «Сбермегамаркет» 1
19.10.2022 «Яндекс» поможет малому бизнесу доставлять посылки в другие города 1
04.10.2022 Оператор цифровой мультимодальной платформы РЖД сменил название 1
08.09.2022 Fix Price подключился к маркетплейсу «Сбермегамаркет» 2
16.06.2022 «Мегафон» и РЖД договорились о внедрении цифровых решений 1
31.05.2022 На «Яндекс маркете» теперь можно купить товары из официального интернет-магазина «Мегафона» 1
18.05.2022 «Ланит» инвестировал в компанию-реселлера ITOGO 1
15.02.2022 Аэропорт Домодедово создаст цифровую логистическую платформу Cargocom 1
24.12.2021 Российский школьник стал старшим разработчиком в крупной компании 1
09.11.2021 «Рексофт» автоматизировала новый логистический центр «Почты России» в Самаре 1
09.11.2021 «Яндекс.маркет» доставит лекарства за 1–2 часа жителям еще пяти городов 1
02.11.2021 «Ситимобил» подключил к своей доставке велокурьеров 1

Публикаций - 128, упоминаний - 139

Логистика и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 7339 24
МегаФон 8803 5
Apple Inc 12099 5
Microsoft Corporation 24623 5
Alibaba Group 422 4
Lenovo Group 2292 4
Xiaomi 1732 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12550 3
РЖД Технологии - РЖД ЦПР - РЖД Цифровые пассажирские решения - Инновационная мобильность 13 3
Samsung Electronics 10254 3
Amazon Inc - Amazon.com 2998 3
VK - Mail.ru Group 3455 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8744 2
Oracle Corporation 6687 2
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2893 2
Toshiba Corporation 2927 2
Рексофт - Reksoft 418 2
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1633 2
8213 2
РЖД Технологии - RZD Digital 23 2
SAP SE 5276 2
Dell EMC 5027 2
Huawei 3932 2
ASUS - AsusTek Computer Inc 2048 2
Intel Corporation 12197 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3900 2
АйТи 1365 2
РДТЕХ - Разумные деловые технологии 247 2
Google LLC 11775 2
МТС Розничная сеть - РТК - РусТелКом - Русская Телефонная Компания 463 2
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 697 2
М.Видео-Эльдорадо - OneRetail - One Retail - Единый ритейл 59 2
Ростелеком 9699 1
Cisco Systems 5114 1
Broadcom - VMware 2359 1
Cloud4Y 285 1
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1008 1
Oracle Россия и СНГ - Оракл компьютерное оборудование - Оракл Нидерланд Б. В. - Оракл Корпорейшн Номиниз Лимитед - Data Prime - Дата Прайм 253 1
HP Inc. 5685 1
Информсвязь сервис 4 1
Почта России ПАО 2112 14
Яндекс.Доставка 70 14
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7300 11
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 447 11
РЖД - Российские железные дороги 1903 8
Сбер - СберЛогистика 63 6
Связной ГК 1369 6
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2342 5
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1329 5
Сбер - Мегамаркет - СберМегаМаркет - Goods.ru - маркетплейс 160 5
Alibaba Group - Cainiao Smart Logistics Group - Cainiao Network - Цайняо саплай чейн менеджмент - Международный логистический оператор 19 5
DPD Group - Dynamic Parcel Distribution - ДПД Рус - Армадилло бизнес-посылка 121 4
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 457 4
Visa International 1949 3
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1880 3
Яндекс.Еда - Yandex Eats - Яндекс.Курьер 233 3
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1150 3
Hermes - PickPoint - Сеть автоматизированных пунктов выдачи - сеть постаматов 48 3
Wildberries - Вайлдберриз - Ягодки 641 2
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 140 2
eBay Inc 1619 2
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 335 2
Nike 185 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 2
Россети Ленэнерго 1700 2
Gett 81 2
Лента - Утконос 177 2
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 253 2
Fix Price - Бэст Прайс - сеть магазинов 82 2
JD.com - Jingdong Mall 86 2
Gett Delivery 4 2
Шоколадница - Кофе Хауз - Ваби Саби - Panda Express - сеть кофеен - dark kitchen EAZZYPIZZY - Нордфуд 58 2
Сбер - СберАвто 30 2
Окей - О'Кей - Гипермаркет 206 2
Starship Technologies 16 2
Старик Хоттабыч - СХ Ритейл 28 2
Finn Flare - ФФ Стайл 43 2
Сима-ленд ТД 4 2
X5 Group - Перекрёсток 544 2
Ситимобил - Служба такси 158 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4510 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4955 2
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1665 2
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1037 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4743 2
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 340 1
Федеральное собрание Российской Федерации 303 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1902 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1213 1
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 426 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ 586 1
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа Югры - Департамент информационных технологий и цифрового развития ХМАО-Югры - Депинформтехнологий Югры 119 1
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 156 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 342 1
ЦСР - Центр стратегических разработок 137 1
ФМБА России - Центр Крови ФГБУЗ 96 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4076 1
Совет при президенте Российской Федерации 199 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 904 1
ФТС РФ - Региональные таможенные управления - МАПП - Многосторонний автомобильный пункт пропуска 262 1
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 244 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 1
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 285 1
U.S. DOT - United States Department of Transportation - Министерство транспорта США 20 1
IATA - The International Air Transport Association - Международная ассоциация воздушного транспорта 69 2
ЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 41 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 419 1
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 124 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12009 44
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65946 41
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50392 30
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24118 25
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2231 23
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11121 22
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5029 20
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30683 15
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24449 15
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СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12510 10
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Apple iOS 7809 4
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Microsoft Windows 2000 8661 3
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Microsoft Dynamics NAV - Microsoft Business Solutions Navision 557 2
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