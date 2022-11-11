В России стартовали продажи ноутбуков и миникомпьютеров на процессоре x86 — замене Intel и AMD

В России начались поставки ноутбуков и мини-компьютеров «Тонк» на альтернативной X-86 платформе, в изделиях используются процессоры китайского производителя KaiXian KX-6640MA. На устройствах предустановлена российская операционная система «Ред ОС». Приобрести их можно будет по цене от 44 тыс. руб.

«Тонк» предлагает альтернативу

Как стало известно CNews, в Россию начали поставлять ноутбуки и мини-компьютеры на альтернативном процессоре X-86KX-6640MA. Поставщик, группа компаний «Тонк», обещает, что регулярные поставки начнутся уже в начале 2023 г. Однако уже сейчас можно будет приобрести устройства пришедшие ограниченными партиями и сделать предварительный заказ.

Ноутбуки и компьютеры будут представлены в одном из самых посещаемых интернет-магазинов электроники oldi.ru. Плановые поставки начнутся в I квартале 2023 г.

В Россию начали поставлять ноутбуки и мини-компьютеры на альтернативном процессоре X-86KX-6640MA

Системный архитектор «Группы компаний Тонк» Алексей Доронин в беседе с CNews уточнил, что цены на ноутбуки начинаются от 48 тыс. руб., а на мини-компьютеры — от 44 тыс. руб.

Процессор разработан и производится совместным предприятием VIA и властей Шанхая. Сама компания VIA появилась в 1987 г. и с тех пор выпускает процессоры под собственным брендом и чипсеты для решений Intel и AMD.

Известно, что процессор KaiXian KX-6640MA имеет 4 ядра с частотой от 2,2 ГГц и встроенную видеоподсистему C-960, возможностей которой хватает на воспроизведение 4К-видео. Тепловыделение (TDP) чипа не превышает 25 Вт, а сам он производится по 16-нанометровой топологии.

«Компьютеры на х-86 архитектуре с использованием процессоров не Intel и не AMD будут востребованы на отечественном рынке, – отметил Алексей Доронин. – Линейка процессоров KaiXian появилась в 2019 г., и не плохо зарекомендовала себя на китайском рынке».

Ноутбук Тонк TN4004

Ноутбук Тонк TN4004 с дисплеем 14 дюймов исполнен в прочном алюминиевом корпусе. У него компактные размеры (322.5x219x18.8 мм) и небольшой вес — меньше 1,5 кг. По умолчанию на нем есть 8Gb оперативной памяти DDR4 SO-DIMM и твердотельный накопитель М.2 2280 SATA емкостью 256Gb.

Ноутбук Тонк TN4004 с дисплеем 14 дюймов исполнен в прочном алюминиевом корпусе

С проводной сетью можно работать через переходник, за беспроводное соединение отвечает поддержка WiFi 802.11a/b/g/n/ac и Bluetooth v.4.0. В ноутбуке присутствуют порты USB 3.0, HDMI, Type-C (PD/DT), аудио порт 3.5mm 2-in-1, есть 2 мегапиксельная камера, микрофон и встроенные колонки. Разрешение Full HD обеспечивает IPS матрица (1920*1080), за работу без электричества отвечает литий полимерная батарея 7.6V/7000 mAh/53.2Wh.

Мини-компьютер Тонк TN1004

Мини-компьютер Тонк TN1004 выпущен в корпусе из металла и пластика, он компактный и подходит для офисных задач. У устройства есть два цифровых видеовыхода VGA и HDMI, которые поддерживают использование двух мониторов высокого разрешения, для единичного подключенного дисплея обеспечивается разрешение 4096 x 2160@60Hz (для HDMI) и 1920 x 1080@60Hz (для VGA).

Мини-компьютер Тонк TN1004 подходит для офисных задач

В наличии проводной сетевой интерфейс (10/100/1000Mbps, RJ-45), встроенный адаптер беспроводной сети с поддержкой WIFI 802.11ac/a/b/g/n/ и Bluetooth 4.0, универсальный аудио порт, 4 порта USB 3.1 Gen1 Type-A и порт USB 3.1 Gen1 Type-C(DT) решают вопросы эффективной и продуктивной работы. По умолчанию в ТОНК TN1004 есть 8Gb оперативной памяти DDR4 SO-DIMM и твердотельный накопитель М.2 2280 SATA емкостью 256Gb.

Совместимость с «Ред ОС»

В результате успешно проведенного тестирования на оборудование предустановлена российская операционная система «Ред ОС».

Напомним, «Ред ОС» — российская операционная система семейства Linux для серверов и рабочих станций, которая предоставляет универсальную среду для использования прикладного ПО. Продукт зарегистрирован в Едином реестре российских программ для ЭВМ и баз данных и сертифицирован ФСТЭК России, что допускает его применение в государственных информационных системах, в том числе на объектах критической информационной инфраструктуры.

«Ред ОС» отвечает всем базовым потребностям владельца ПК или ноутбука — в ее среде можно использовать браузеры и мессенджеры, смотреть видео, работать с графикой, документами и почтой, а также проводить видеоконференции. На «Ред ОС» работают офисные приложения, программы для оптимизации бизнес-процессов, фоторедакторы, различные коммуникационные платформы, а также специализированное ПО.

«В настоящее время операционная система «Ред ОС» используется в более чем 50 регионах страны: в федеральных и региональных органах государственной власти, в образовательных учреждениях, в банках, в медицинском секторе и на других объектах КИИ. «Ред ОС» доступна и частному пользователю. Благодаря сотрудничеству с «Тонк» и «Олди» мы предоставляем готовое решение через удобный канал продаж», — рассказал заместитель генерального директора «Ред Софт» Рустам Рустамов.

Предварительные заказы на ноутбуки и мини-компьютеры «ТОНК» на альтернативной X-86 платформе будут доступны на сайте oldi.ru интернет-магазина электроники "Олди".

Oldi.ru — это современная мультиканальная сеть продаж электроники и компьютерной техники, располагает более 1000 партнёрских пунктов выдачи заказов по всей России. Покупку можно забрать в ближайшем пункте выдачи или заказать курьерскую доставку до двери. ■ Токен: Pb3XmBtzt72eCLdVqSYH7dY9zeuWDyrtfcKWTn6