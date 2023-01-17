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DDR SODIMM Small Outline Dual In-line Memory module



17.01.2023 Ноутбуки, как мы их знаем, скоро исчезнут. Производители откажутся от суперважного компонента, применяемого десятилетиями

рта оперативной памяти САММ 0.5 в качестве потенциальной замены привычным всем традиционным модулям SODIMM. Они применяются в ноутбуках еще с к конца XX века. JEDEC – это сообщество инженеров,

27.04.2022 Создана быстрая, «холодная» и компактная замена ноутбучной оперативной памяти

Замена SODIMM Компания Dell разработала новый форм-фактор модуля оперативной памяти. Он называется C
01.03.2022 Kingston Fury выпустила модули DDR5 SODIMM

Kingston Fury, игровое подразделение Kingston Technology, производителя модулей памяти и технологических решений для хранения данных, объявила о выпуске модулей памяти Kingston Fury Impact DDR5 SODIMM. Это решение для тех геймеров и пользователей ПК, которые хотят добиться самой высокой производительности от своего ноутбука или устройства малого форм-фактора. Kingston Fury Impact DDR5
18.03.2016 HyperX пополнил линейку модулей памяти Impact DDR4 SODIMM комплектами на 32 и 64 ГБ

Компания HyperX — подразделение Kingston Technology Company, мирового независимого производителя устройств хранения данных — объявила о пополнении линейки HyperX Impact DDR4 SODIMM памятью повышенного объема с частотами 2133 МГц и 2400 МГц. Теперь она будет доступна в виде отдельных модулей ёмкостью 16 ГБ, а также наборов — из двух планок общим объёмом 32 ГБ и четы
14.12.2015 Рекорд скорости не выдержал удара SO-DIMM HyperX Impact

Новые модули памяти SO-DIMM линейки HyperX Impact ставят рекорды производительности и идеально подходят тем, кто собирает высокопроизводительные системы. Согласно техническим характеристикам, модули памяти HyperX

16.01.2013 Kingmax представила модули памяти ECC DDR3 SO-DIMM для микросерверов

Компания Kingmax, производителей устройств хранения данных, представила модули памяти ECC DDR3 SO-DIMM, предназначенные для быстро набирающего обороты рынка микросерверов. Модули DIMM, поддерживающие технологию исправления ошибок ECC для более высокой стабильности системы, специально соз
15.04.2009 Kingston выпускает модули памяти DDR3 SO-DIMM XMP, сертифицированные Intel

Компания Kingston Technology объявила о начале выпуска первых модулей памяти HyperX DDR3 SO-DIMM с поддержкой профилей XMP, предназначенных для установки в мобильные ПК на базе чипсета Cantiga корпорации Intel. Киты, включающие модули памяти CL5 Kingston с частотой 1066 МГц, прошли
06.02.2009 40-нм память Samsung DRAM прошла сертификацию

DRAM с применением 40-нм технологии. Новый компонент DDR2 емкостью 1 Гбит и соответствующий модуль SODIMM DDR2 емкостью 1 ГБ со скоростью работы 800 Мбит/с, созданные по 40-нм технологии, прош
09.11.2004 Kingmax анонсировал высокоскоростные модули памяти

После выпуска модулей памяти серии Mars для домашних компьютеров, компания Kingmax начинает производство двух новых сверхскоростных модулей памяти для ноутбуков - DDR2 400МГц SO-DIMM и DDR2 533МГц SO-DIMM. Эти модули отличаются повышенной стабильностью, совместимостью, высокой скоростью передачи данных и пропускной способностью, также как и хорошей способност
03.07.2003 Kingmax преодолел рубеж в 1 ГБ DDR SO-DIMM

  Компания Kingmax увеличивает объем памяти SO-DIMM для ноутбуков до 1 ГБ внутри ограниченного пространства в Stacked TinyBGA IC. Собственная технология компании Kingmax TinyBGA всегда была известна своим крошечным в объеме дизайном, кот
26.01.2001 Samsung представила на рынке модуль памяти SODIMM емкостью 512 МБ

Компания Samsung Electronics представила модуль памяти SODIMM для ноутбуков емкостью 512МВ. Samsung применил свою собственную технологию высокой пло

Публикаций - 129, упоминаний - 130

DDR SODIMM упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Intel Corporation 11750 63
Nvidia Corp 3265 27
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 1924 23
AMD - Advanced Micro Devices 3852 23
Samsung Electronics 9874 18
Lenovo Group 2216 14
ASUS - AsusTek Computer Inc 1932 13
HP Inc. 5559 12
Acer Group - Асер Маркетинг Сервисиз 2439 12
Microsoft Corporation 23868 11
Dell EMC 4946 10
Apple Inc 11211 7
Kingston Technology 187 6
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company 688 6
Dell Technologies - Dell Computer 825 6
AMD Graphics Product Group - ATI 926 6
Raspberry Pi Foundation - RPF 32 5
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 389 5
Zoom Int - Zoom Video Communications 1369 5
SK hynix Inc - Hynix Semiconductor - Hyundai Electronics - Hyundai Electronic Industrial - Hyundai Syscomm - Hyundai CuriTel - Hyundai Networks 321 4
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 648 4
Canyon Technology Group 49 4
Broadcom Inc - Avago Technologies 487 4
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1692 3
ДОК 1 3
MSI - Micro-Star International - Эмэсай Компьютер 551 3
Sony 6428 3
Bang&Olufsen 40 3
System76 6 3
HP Compaq Computer Corp 1648 3
Fujitsu 1909 3
GitHub 610 2
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 2544 2
Synology Inc - SLMP PTE 136 2
Merlion - Мерлион 567 2
Toshiba Corporation 2856 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра 1078 2
РТИ Микрон - Micron 1315 2
LG Electronics 3518 2
Ростех - Автоматика Концерн 1465 2
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 145 10
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6390 4
Kickstarter 120 2
Ferrari NV 154 2
Открытие ФК - Банк Открытие 448 2
RPI - Rothschild Patent Imaging 27 2
Россети Ленэнерго 68 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1007 1
Citi Ventures - Citigroup Ventures - венчурный фонд 5 1
Доставка.Ру - Dostavka.Ru 45 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 401 1
101Hotels.com 3 1
BMW Designworks Group 1 1
Daewoo 102 1
Май - Майский чай - российская торговая компания 1068 1
EPIC Telecom Invest 201 1
Hyundai Motor Company 340 1
KIA Motors - KIA Motors RUS - КИА Моторс Россия 98 1
BMW Group 417 1
Мигалка ООО 5 1
Puma - Пума 42 1
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 373 1
Белый Ветер 350 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 3878 16
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1819 5
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 4549 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2875 2
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 202 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1372 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1920 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2587 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1656 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2868 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 968 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 93 1
МВД РФ - Охрана Росгвардии ФГУП 4 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 171 1
JEDEC - Joint Electron Device Engineering Council - Комитет инженерной стандартизации полупроводниковой продукции при Electronic Industries Alliance 61 8
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 197 6
4CIO 743 3
8K Association - Ассоциация 8K 167 2
JTAG - Joint Test Action Group - Рабочая группа по разработке стандарта IEEE 1149 22 1
OLPC - One Laptop per Child 72 1
Альянс RISC-V - Ассоциация независимых разработчиков программного обеспечения и вычислительной техники на основе микроархитектуры 10 1
Linux Foundation 168 1
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 9331 97
DDR - Double data rate 1970 94
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 1800 87
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 7647 84
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 7418 79
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 3038 68
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 17223 64
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10546 56
Дисплей - Монитор - Display - Monitor 9031 56
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 1693 51
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 6616 48
ОС - Операционная система - OS - Operating system 13692 47
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 1870 44
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 2630 43
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3292 42
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 1469 40
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 4551 36
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 1005 33
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 1406 32
SATA - Serial ATA - Последовательный интерфейс обмена данными с накопителями информации 990 31
USB Type-C - USB-C - USB 3 1452 31
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 1612 30
Аккумулятор электрический - системы хранения электроэнергии - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 2974 30
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) 664 30
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Computer equipment 7147 29
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 1149 28
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3483 28
Наушники - Headphones 1894 25
Graphics DDR SDRAM - GDDR SDRAM - Graphics Double Data Rate - Подвид энергозависимой динамической памяти с произвольным доступом (DRAM) и удвоенной скоростью передачи данных (DDR) 254 25
PCIe - PCI Express - Peripheral Component Interconnect Express 781 24
Клавиатура - QWERTY - ЙЦУКЕН-клавиатура 588 24
Беспроводные технологии - Wireless technologies 4628 24
VESA DisplayPort - Mini DisplayPort - miniDP - MDP - Стандарт сигнального интерфейса для цифровых мониторов - Стандарт аудиовизуального цифрового интерфейса 521 21
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 5204 21
Webcam - Веб-камера 397 21
Клавиатура - Keyboard 1405 20
Одноплатный компьютер - Одноплатник - Мини компьютеры - МиниПК - MiniPC - MicroPC - Компактный ПК - Микрокомпьютер 98 20
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 2906 20
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 21797 19
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 10172 18
Linux OS 8523 28
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 474 25
Microsoft Windows 14705 25
Intel Core - Семейство процессоров 1137 23
Intel Core i3 - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 587 22
Intel Core i5 Ivy Bridge - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 916 22
Microsoft Windows 10 1569 17
Intel Atom - Intel Centrino Atom - серия микропроцессоров архитектур x86 и x86-64 631 14
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1572 13
Intel Celeron - Серия процессоров 921 12
Intel Core i - Cерия процессоров 456 11
LPDDR - Low Power DDR - Тип оперативной памяти для смартфонов и планшетов 338 9
Microsoft Windows 7 1706 9
Raspberry Pi - Одноплатный микрокомпьютер 155 9
Intel UHD Graphics - Серия видеокарт 25 8
Nvidia GeForce GTX 63 8
AMD ARM Cortex A - Серия микропроцессоров 13 8
Nvidia GeForce RTX - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 117 8
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1331 7
Intel HD Graphics - графический процессор 45 7
AMD Ryzen - Серия микропроцессоров 332 7
AMD Radeon Graphics - Серия видеокарт 598 7
Intel Tiger Lake 57 6
Intel Centrino - Intel Sonoma 346 6
Intel x86 - архитектура процессора 1587 6
Intel Iris Graphics - серия дискретных видеокарт 55 6
Intel Core i9 Sky lake - Intel Core i9 Cofee lake - семейство процессоров 160 6
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 697 6
Linux - Debian GNU 375 6
Nvidia CUDA - Compute Unified Device Architecture - Вычисления на графических процессорах 142 5
Intel Core i10 Ice Lake Comet Lake Sunny Cove - Intel Core iX - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 128 5
Intel NUC - Next Unit of Computing - мини-ПК 32 5
UL Solutions - Futuremark - PCMark 104 5
SanDisk CompactFlash - формат карт флеш-памяти - CompactFlash Association 244 5
Google Android 12999 5
UL Solutions - Futuremark - 3DMark 202 5
Intel Pentium M - Серия микропроцессоров 339 5
Raspberry Pi Compute Module 14 5
Lenovo ThinkPad - серия ноутбуков 315 4
Microsoft Windows Hello 191 4
Клинаичев Андрей 33 2
Otellini Paul - Отеллини Пол 164 1
Kowalski Bartosz - Ковальский Бартош 1 1
Trump Donald J. - Трамп Дональд 375 1
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Россия - РФ - Российская федерация 127081 51
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50094 15
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 15461 14
Китай - Тайвань 1755 13
Южная Корея - Республика 4473 8
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 39437 7
Европа 11993 6
Япония 10469 3
Солнце - звезда Солнечной системы 1383 3
Азия - Азиатский регион 4269 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 14107 2
Германия - Федеративная Республика 8772 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 8576 2
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1808 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 6260 2
Китай - Шанхай 632 2
Швейцария - Давос 70 1
Ближний Восток 2717 1
Бразилия - Федеративная Республика 1965 1
Россия - СФО - Омская область 594 1
Корея полуостров - Корейский полуостров 12 1
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1152 1
Таиланд - Королевство 703 1
Египет - Арабская Республика 758 1
Нигерия - Федеративная Республика 250 1
Аргентина - Аргентинская Республика 502 1
Румыния 618 1
Россия - Восточная Сибирь 247 1
Африка - Африканский регион 3033 1
Россия - Сибирь 1787 1
Солнечная система - Solar system 2263 1
Великобритания - Кембридж 256 1
Индонезия - Республика 808 1
Европа Центральная 240 1
Россия - ЦФО - Ивановская область 435 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 2670 1
Индия - Bharat 4474 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 1471 1
Европа Восточная 3026 1
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 782 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 1211 17
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 8997 9
Алюминий - Aluminium - химический элемент 295 8
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 28330 8
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 4913 7
Энергетика - Энергопотребление - потребление энергии 436 6
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 2692 5
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 26864 5
Федеральный закон 122-ФЗ, 126-ФЗ, 533-ФЗ - О связи 524 4
Федеральный закон 115-ФЗ - О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма 1 4
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 7414 4
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 7102 4
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 2570 4
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 0 3
РРЦ - Рекомендованные розничные цены 17 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 6588 3
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 568 3
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 2332 3
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 255 3
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 5127 2
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры 1467 2
Литий - Lithium - химический элемент 414 2
Инженер - Радиоинженер - Инженер электронной техники 36 2
Кредитование - Сrediting - Заём 1695 2
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 792 2
Энергетика - Energy - Energetically 2431 2
Статистика - Statistics - статистические данные 393 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня 7832 2
Металлы - Медь - Copper 158 2
Экстремальная ситуация - экстремальные условия 296 2
Метрология - Нанометрология - Nanometrology 573 2
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 370 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 2689 2
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 2544 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 4404 2
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 5264 2
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 2101 2
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 377 2
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 560 2
Ergonomics - Эргономика 591 2
CNews - ZOOM.CNews 1466 8
Tom’s Hardware 216 3
Liliputing 43 3
WCCFTech - Издание 47 2
PC Magazine - PCMag 43 2
Fanless Tech 2 2
TechSpot 57 2
Inquirer 369 2
Harvard Business Review 1 1
The Verge - Издание 501 1
GizmoChina 104 1
LinuxGizmos 2 1
PCWorld - PC World 44 1
DigiTimes - Издание 1272 1
VNUNet.com 214 1
TechPowerUp 16 1
DRAMeXchange 38 1
DailyTech 96 1
Ars Technica 394 1
AnandTech 69 1
ITHome 15 1
The Register 1230 1
Wikipedia - Википедия 438 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 2892 3
Cinebench 19 3
Gartner - Гартнер 3316 2
TechTarget 13 2
IDC - International Data Corporation 4775 1
TrendForce 90 1
IHS iSuppli 80 1
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 278 2
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 148 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 768 1
РАН НИИСИ ФГУ ФНЦ - Научно-исследовательский институт системных исследований Российской академии наук 15 1
РАН - Российская академия наук 1779 1
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 176 1
МГУПИ - Московский государственный университет приборостроения и информатики 6 1
Минобороны РФ - ИПАиКЭ - Институт профессионального администрирования и комплексной энергоэффективности 1 1
РАН ИРЭ имени В.А. Котельникова - Институт радиотехники и электроники имени В.А. Котельникова Российской академии наук - Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 38 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 10 7
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards 51 2
WWDC - Apple Worldwide Developers Conference 136 1
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 81 1
CeBIT 445 1
Восточный календарь - Китайский календарь - Китайский Новый год - Праздник весны 1 1
Рождество Христово - Рождественские каникулы 61 1
День молодёжи - 27 июня 5 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 982 1
Computex - Тайбэйская международная компьютерная выставка- Taipei International Information Technology Show 17 1
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