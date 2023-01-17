DDR SODIMM Small Outline Dual In-line Memory module

рта оперативной памяти САММ 0.5 в качестве потенциальной замены привычным всем традиционным модулям SODIMM . Они применяются в ноутбуках еще с к конца XX века. JEDEC – это сообщество инженеров,

Kingston Fury, игровое подразделение Kingston Technology, производителя модулей памяти и технологических решений для хранения данных, объявила о выпуске модулей памяти Kingston Fury Impact DDR5 SODIMM . Это решение для тех геймеров и пользователей ПК, которые хотят добиться самой высокой производительности от своего ноутбука или устройства малого форм-фактора. Kingston Fury Impact DDR5