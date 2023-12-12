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DDR SODIMM Small Outline Dual In-line Memory module
СОБЫТИЯ
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|12.12.2023
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Выпущен новый стандарт памяти для ноутбуков. Оперативка изменится до неузнаваемости и станет лучше во всем
ция JEDEC опубликовала стандарт CAMM2 (JESD318), описывающий модуль оперативной памяти нового типа CAMM емкостью от 8 до 128 ГБ, который в перспективе способен заменить широко применяемый в ноутбуках SO-DIMM, пишет Tom’s Hardware. JEDEC (Joint Electron Device Engineering Council) – комитет инженеров, специализирующихся в области электронных устройств, при промышленной ассоциации EIA (Electr
|17.01.2023
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Ноутбуки, как мы их знаем, скоро исчезнут. Производители откажутся от суперважного компонента, применяемого десятилетиями
рта оперативной памяти САММ 0.5 в качестве потенциальной замены привычным всем традиционным модулям SODIMM. Они применяются в ноутбуках еще с к конца XX века. JEDEC – это сообщество инженеров,
|27.04.2022
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Создана быстрая, «холодная» и компактная замена ноутбучной оперативной памяти
Замена SODIMM Компания Dell разработала новый форм-фактор модуля оперативной памяти. Он называется C
|18.03.2016
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HyperX пополнил линейку модулей памяти Impact DDR4 SODIMM комплектами на 32 и 64 ГБ
Компания HyperX — подразделение Kingston Technology Company, мирового независимого производителя устройств хранения данных — объявила о пополнении линейки HyperX Impact DDR4 SODIMM памятью повышенного объема с частотами 2133 МГц и 2400 МГц. Теперь она будет доступна в виде отдельных модулей ёмкостью 16 ГБ, а также наборов — из двух планок общим объёмом 32 ГБ и четы
|14.12.2015
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Рекорд скорости не выдержал удара SO-DIMM HyperX Impact
Новые модули памяти SO-DIMM линейки HyperX Impact ставят рекорды производительности и идеально подходят тем, кто собирает высокопроизводительные системы. Согласно техническим характеристикам, модули памяти HyperX
|16.01.2013
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Kingmax представила модули памяти ECC DDR3 SO-DIMM для микросерверов
Компания Kingmax, производителей устройств хранения данных, представила модули памяти ECC DDR3 SO-DIMM, предназначенные для быстро набирающего обороты рынка микросерверов. Модули DIMM, поддерживающие технологию исправления ошибок ECC для более высокой стабильности системы, специально соз
|15.04.2009
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Kingston выпускает модули памяти DDR3 SO-DIMM XMP, сертифицированные Intel
Компания Kingston Technology объявила о начале выпуска первых модулей памяти HyperX DDR3 SO-DIMM с поддержкой профилей XMP, предназначенных для установки в мобильные ПК на базе чипсета Cantiga корпорации Intel. Киты, включающие модули памяти CL5 Kingston с частотой 1066 МГц, прошли
|06.02.2009
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40-нм память Samsung DRAM прошла сертификацию
DRAM с применением 40-нм технологии. Новый компонент DDR2 емкостью 1 Гбит и соответствующий модуль SODIMM DDR2 емкостью 1 ГБ со скоростью работы 800 Мбит/с, созданные по 40-нм технологии, прош
|09.11.2004
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Kingmax анонсировал высокоскоростные модули памяти
После выпуска модулей памяти серии Mars для домашних компьютеров, компания Kingmax начинает производство двух новых сверхскоростных модулей памяти для ноутбуков - DDR2 400МГц SO-DIMM и DDR2 533МГц SO-DIMM. Эти модули отличаются повышенной стабильностью, совместимостью, высокой скоростью передачи данных и пропускной способностью, также как и хорошей способност
|03.07.2003
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Kingmax преодолел рубеж в 1 ГБ DDR SO-DIMM
Компания Kingmax увеличивает объем памяти SO-DIMM для ноутбуков до 1 ГБ внутри ограниченного пространства в Stacked TinyBGA IC. Собственная технология компании Kingmax TinyBGA всегда была известна своим крошечным в объеме дизайном, кот
|26.01.2001
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Samsung представила на рынке модуль памяти SODIMM емкостью 512 МБ
Компания Samsung Electronics представила модуль памяти SODIMM для ноутбуков емкостью 512МВ. Samsung применил свою собственную технологию высокой пло
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