DDR SODIMM Small Outline Dual In-line Memory module
|17.01.2023
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Ноутбуки, как мы их знаем, скоро исчезнут. Производители откажутся от суперважного компонента, применяемого десятилетиями
рта оперативной памяти САММ 0.5 в качестве потенциальной замены привычным всем традиционным модулям SODIMM. Они применяются в ноутбуках еще с к конца XX века. JEDEC – это сообщество инженеров,
|27.04.2022
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Создана быстрая, «холодная» и компактная замена ноутбучной оперативной памяти
Замена SODIMM Компания Dell разработала новый форм-фактор модуля оперативной памяти. Он называется C
|01.03.2022
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Kingston Fury выпустила модули DDR5 SODIMM
Kingston Fury, игровое подразделение Kingston Technology, производителя модулей памяти и технологических решений для хранения данных, объявила о выпуске модулей памяти Kingston Fury Impact DDR5 SODIMM. Это решение для тех геймеров и пользователей ПК, которые хотят добиться самой высокой производительности от своего ноутбука или устройства малого форм-фактора. Kingston Fury Impact DDR5
|18.03.2016
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HyperX пополнил линейку модулей памяти Impact DDR4 SODIMM комплектами на 32 и 64 ГБ
Компания HyperX — подразделение Kingston Technology Company, мирового независимого производителя устройств хранения данных — объявила о пополнении линейки HyperX Impact DDR4 SODIMM памятью повышенного объема с частотами 2133 МГц и 2400 МГц. Теперь она будет доступна в виде отдельных модулей ёмкостью 16 ГБ, а также наборов — из двух планок общим объёмом 32 ГБ и четы
|14.12.2015
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Рекорд скорости не выдержал удара SO-DIMM HyperX Impact
Новые модули памяти SO-DIMM линейки HyperX Impact ставят рекорды производительности и идеально подходят тем, кто собирает высокопроизводительные системы. Согласно техническим характеристикам, модули памяти HyperX
|16.01.2013
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Kingmax представила модули памяти ECC DDR3 SO-DIMM для микросерверов
Компания Kingmax, производителей устройств хранения данных, представила модули памяти ECC DDR3 SO-DIMM, предназначенные для быстро набирающего обороты рынка микросерверов. Модули DIMM, поддерживающие технологию исправления ошибок ECC для более высокой стабильности системы, специально соз
|15.04.2009
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Kingston выпускает модули памяти DDR3 SO-DIMM XMP, сертифицированные Intel
Компания Kingston Technology объявила о начале выпуска первых модулей памяти HyperX DDR3 SO-DIMM с поддержкой профилей XMP, предназначенных для установки в мобильные ПК на базе чипсета Cantiga корпорации Intel. Киты, включающие модули памяти CL5 Kingston с частотой 1066 МГц, прошли
|06.02.2009
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40-нм память Samsung DRAM прошла сертификацию
DRAM с применением 40-нм технологии. Новый компонент DDR2 емкостью 1 Гбит и соответствующий модуль SODIMM DDR2 емкостью 1 ГБ со скоростью работы 800 Мбит/с, созданные по 40-нм технологии, прош
|09.11.2004
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Kingmax анонсировал высокоскоростные модули памяти
После выпуска модулей памяти серии Mars для домашних компьютеров, компания Kingmax начинает производство двух новых сверхскоростных модулей памяти для ноутбуков - DDR2 400МГц SO-DIMM и DDR2 533МГц SO-DIMM. Эти модули отличаются повышенной стабильностью, совместимостью, высокой скоростью передачи данных и пропускной способностью, также как и хорошей способност
|03.07.2003
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Kingmax преодолел рубеж в 1 ГБ DDR SO-DIMM
Компания Kingmax увеличивает объем памяти SO-DIMM для ноутбуков до 1 ГБ внутри ограниченного пространства в Stacked TinyBGA IC. Собственная технология компании Kingmax TinyBGA всегда была известна своим крошечным в объеме дизайном, кот
|26.01.2001
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Samsung представила на рынке модуль памяти SODIMM емкостью 512 МБ
Компания Samsung Electronics представила модуль памяти SODIMM для ноутбуков емкостью 512МВ. Samsung применил свою собственную технологию высокой пло
DDR SODIMM упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|CNews - ZOOM.CNews 1466 8
|Tom’s Hardware 216 3
|Liliputing 43 3
|WCCFTech - Издание 47 2
|PC Magazine - PCMag 43 2
|Fanless Tech 2 2
|TechSpot 57 2
|Inquirer 369 2
|Harvard Business Review 1 1
|The Verge - Издание 501 1
|GizmoChina 104 1
|LinuxGizmos 2 1
|PCWorld - PC World 44 1
|DigiTimes - Издание 1272 1
|VNUNet.com 214 1
|TechPowerUp 16 1
|DRAMeXchange 38 1
|DailyTech 96 1
|Ars Technica 394 1
|AnandTech 69 1
|ITHome 15 1
|The Register 1230 1
|Wikipedia - Википедия 438 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 2892 3
|Cinebench 19 3
|Gartner - Гартнер 3316 2
|TechTarget 13 2
|IDC - International Data Corporation 4775 1
|TrendForce 90 1
|IHS iSuppli 80 1
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