DDR SODIMM Small Outline Dual In-line Memory module

ция JEDEC опубликовала стандарт CAMM2 (JESD318), описывающий модуль оперативной памяти нового типа CAMM емкостью от 8 до 128 ГБ, который в перспективе способен заменить широко применяемый в ноутбуках SO-DIMM , пишет Tom’s Hardware. JEDEC (Joint Electron Device Engineering Council) – комитет инженеров, специализирующихся в области электронных устройств, при промышленной ассоциации EIA (Electr

рта оперативной памяти САММ 0.5 в качестве потенциальной замены привычным всем традиционным модулям SODIMM . Они применяются в ноутбуках еще с к конца XX века. JEDEC – это сообщество инженеров,