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DDR SODIMM Small Outline Dual In-line Memory module

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


12.12.2023 Выпущен новый стандарт памяти для ноутбуков. Оперативка изменится до неузнаваемости и станет лучше во всем

ция JEDEC опубликовала стандарт CAMM2 (JESD318), описывающий модуль оперативной памяти нового типа CAMM емкостью от 8 до 128 ГБ, который в перспективе способен заменить широко применяемый в ноутбуках SO-DIMM, пишет Tom’s Hardware. JEDEC (Joint Electron Device Engineering Council) – комитет инженеров, специализирующихся в области электронных устройств, при промышленной ассоциации EIA (Electr
17.01.2023 Ноутбуки, как мы их знаем, скоро исчезнут. Производители откажутся от суперважного компонента, применяемого десятилетиями

рта оперативной памяти САММ 0.5 в качестве потенциальной замены привычным всем традиционным модулям SODIMM. Они применяются в ноутбуках еще с к конца XX века. JEDEC – это сообщество инженеров,

27.04.2022 Создана быстрая, «холодная» и компактная замена ноутбучной оперативной памяти

Замена SODIMM Компания Dell разработала новый форм-фактор модуля оперативной памяти. Он называется C
18.03.2016 HyperX пополнил линейку модулей памяти Impact DDR4 SODIMM комплектами на 32 и 64 ГБ

Компания HyperX — подразделение Kingston Technology Company, мирового независимого производителя устройств хранения данных — объявила о пополнении линейки HyperX Impact DDR4 SODIMM памятью повышенного объема с частотами 2133 МГц и 2400 МГц. Теперь она будет доступна в виде отдельных модулей ёмкостью 16 ГБ, а также наборов — из двух планок общим объёмом 32 ГБ и четы
14.12.2015 Рекорд скорости не выдержал удара SO-DIMM HyperX Impact

Новые модули памяти SO-DIMM линейки HyperX Impact ставят рекорды производительности и идеально подходят тем, кто собирает высокопроизводительные системы. Согласно техническим характеристикам, модули памяти HyperX

16.01.2013 Kingmax представила модули памяти ECC DDR3 SO-DIMM для микросерверов

Компания Kingmax, производителей устройств хранения данных, представила модули памяти ECC DDR3 SO-DIMM, предназначенные для быстро набирающего обороты рынка микросерверов. Модули DIMM, поддерживающие технологию исправления ошибок ECC для более высокой стабильности системы, специально соз
15.04.2009 Kingston выпускает модули памяти DDR3 SO-DIMM XMP, сертифицированные Intel

Компания Kingston Technology объявила о начале выпуска первых модулей памяти HyperX DDR3 SO-DIMM с поддержкой профилей XMP, предназначенных для установки в мобильные ПК на базе чипсета Cantiga корпорации Intel. Киты, включающие модули памяти CL5 Kingston с частотой 1066 МГц, прошли
06.02.2009 40-нм память Samsung DRAM прошла сертификацию

DRAM с применением 40-нм технологии. Новый компонент DDR2 емкостью 1 Гбит и соответствующий модуль SODIMM DDR2 емкостью 1 ГБ со скоростью работы 800 Мбит/с, созданные по 40-нм технологии, прош
09.11.2004 Kingmax анонсировал высокоскоростные модули памяти

После выпуска модулей памяти серии Mars для домашних компьютеров, компания Kingmax начинает производство двух новых сверхскоростных модулей памяти для ноутбуков - DDR2 400МГц SO-DIMM и DDR2 533МГц SO-DIMM. Эти модули отличаются повышенной стабильностью, совместимостью, высокой скоростью передачи данных и пропускной способностью, также как и хорошей способност
03.07.2003 Kingmax преодолел рубеж в 1 ГБ DDR SO-DIMM

  Компания Kingmax увеличивает объем памяти SO-DIMM для ноутбуков до 1 ГБ внутри ограниченного пространства в Stacked TinyBGA IC. Собственная технология компании Kingmax TinyBGA всегда была известна своим крошечным в объеме дизайном, кот
26.01.2001 Samsung представила на рынке модуль памяти SODIMM емкостью 512 МБ

Компания Samsung Electronics представила модуль памяти SODIMM для ноутбуков емкостью 512МВ. Samsung применил свою собственную технологию высокой пло

Публикаций - 189, упоминаний - 215

DDR SODIMM и организации, системы, технологии, персоны:

Intel Corporation 12811 78
AMD - Advanced Micro Devices 4641 33
Nvidia Corp 4002 30
Samsung Electronics 11064 22
Lenovo Group 2446 15
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 14
HP Inc. 5883 14
Acer Group - Acer Inc 2776 12
Dell EMC 5180 12
Microsoft Corporation 25775 12
Apple Inc 13154 10
SK hynix Inc - Hynix Semiconductor - Hyundai Electronics - Hyundai Electronic Industrial - Hyundai Syscomm - Hyundai CuriTel - Hyundai Networks 521 9
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology - Worldwide Semiconductor Manufacturing 1101 7
Softline - Софтлайн Технологии - Инферит - Inferit 431 7
Dell Technologies - Dell Computer 2219 7
Kingston Technology 218 7
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 7
S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 1084 6
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 782 6
Raspberry Pi Foundation - RPF 49 6
AMD Graphics Product Group - ATI 973 6
3Logic Group - Новый Ай Ти Проект 156 6
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 484 5
Softline - Софтлайн 3743 5
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 783 5
Canyon Technology Group 53 4
Broadcom Inc - Avago Technologies 605 4
Fujitsu 2105 3
GS Group - General Satellite - Дженерал Сателайт - Инновационные технологии АО Концерн 364 3
Базальт СПО - BaseALT - Базальт Свободное Программное Обеспечение 950 3
Sony 6739 3
Merlion - Мерлион - Merlion Distribution - Мерлион дистрибуция 986 3
MSI - Micro-Star International - Эмэсай Компьютер 740 3
Merlion iRU - Деловой офис 352 3
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1783 3
Digma 251 3
Bang&Olufsen - B&O 148 3
System76 6 3
HPE Compaq Computer Corp - HP Compaq Global Services 1966 3
Polywell Computers 25 3
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 3
RPI - Rothschild Patent Imaging 35 3
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 3
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 3
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах - РГС 431 3
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 3
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 497 2
Kickstarter 136 2
Ferrari NV 159 2
Россети Ленэнерго 1699 2
Наукоград - технопарк 156 2
Russ ГК - Wildberries & Russ - Вайлдберриз Банк - ВБ Банк - WB Банк - Стандарт-Кредит Банк 36 2
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 1
BMW Group 482 1
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 238 1
Citi Ventures - Citigroup Ventures - венчурный фонд 11 1
KIA Motors - KIA Motors RUS - КИА Моторс Россия 143 1
Hyundai Motor Company 436 1
DB Schenker - Шенкер АО 21 1
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 371 1
СДМ-Банк 75 1
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 501 1
EPIC Telecom Invest 212 1
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 342 1
Puma - Пума 50 1
Белый Ветер 365 1
Daewoo 103 1
Мигалка ООО 9 1
BMW Designworks Group 15 1
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 285 1
101Hotels.com 456 1
Доставка.Ру - Dostavka.Ru 47 1
Романов Двор БЦ 11 1
Bork - Борк-Ритейл 45 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 18
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 16
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 3
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 3
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 2
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 456 1
Росгвардия - Охрана Росгвардии ФГУП - НИЦ ФКУ Охрана Росгвардии 15 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 1
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 292 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 1
JEDEC - Joint Electron Device Engineering Council - Комитет инженерной стандартизации полупроводниковой продукции при Electronic Industries Alliance 69 10
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 424 9
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 1
Linux Foundation - Free Standards Group 206 1
JTAG - Joint Test Action Group - Рабочая группа по разработке стандарта IEEE 1149 24 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 1
CCIX - Cache Coherent Interconnect for Accelerators - консорциум AMD, ARM, Huawei, IBM, Mellanox, Qualcomm и Xilinx, 10 1
MIPI Alliance - Mobile Industry Processor Interface Alliance - Альянс процессорных интерфейсов мобильной индустрии 23 1
OLPC - One Laptop per Child 82 1
RISC-V International - RISC-V Foundation - Ассоциация независимых разработчиков программного обеспечения и вычислительной техники на основе микроархитектуры 51 1
DDR - Double data rate 3083 133
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 129
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 125
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 111
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 111
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 4203 93
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3783 84
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 76
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13246 69
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7937 66
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 65
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 62
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8776 56
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта 4613 55
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3900 54
USB Type-C - USB-C - USB 3 2379 52
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6265 50
NVMe - NVM Express - NVMHCI - Non-Volatile Memory Host Controller Interface Specification - M.2 NVMe SSD - Спецификация на протоколы доступа к твердотельным накопителям SSD 908 47
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 3145 46
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ARM Holdings - ARM Cortex - Серия микропроцессоров 1215 11
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 10
Microsoft Windows 7 2007 10
Raspberry Pi Compute Module 22 9
Intel Core 12 - Intel Alder Lake - Intel Gracemont 174 9
Intel Iris Graphics - серия дискретных видеокарт 121 9
Nvidia GeForce GTX 525 9
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1440 8
AMD Radeon Graphics - серия видеокарт 662 8
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