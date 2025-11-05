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USB Type-A USB-A

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


05.11.2025 D-Link представляет новый компактный беспроводной USB-адаптер AN3U

Компания D-Link представляет новый компактный беспроводной USB-адаптер AN3U. Новинка разработана в рамках программы MiT (Made in Taiwan) и предназначена для подключения настольных ПК и ноутбуков к беспроводным сетям стандарта IEEE 802.11n

20.11.2024 Обзор Digma DGPD100WA: мощный пауэрбанк для зарядки четырех устройств

андарты быстрой зарядки Power Delivery 3.0, Quick Charge 3.0 Выходные разъемы 2x USB Type-C, 2x USB Type-A Энергоемкость батареи 100 Вт*ч Напряжение батареи 20 В Сила тока на выходе 5А Одноврем
18.09.2023 Больше опций для подключения: четыре проводные мыши A4Tech Fstyler с USB-адаптером

ительность. Больше вариантов совместимости Модели подключаются при помощи 1,5-метрового кабеля. В комплекте идет USB Type-C адаптер, благодаря чему мыши можно подключать ко всем устройствам с портами USB-A и USB-C. Подойдет для ноутбука с ограниченным количеством разъемов, а также для работы с планшетом или смартфоном, при условии, что они поддерживают подсоединение манипулятора. Новинки до
12.11.2020 Лучшие быстрые зарядки для iPhone: выбор ZOOM

, что теперь в комплекте с новым флагманом Apple идет только кабель, причем USB-C – Lightning, а не USB-A – Lightning, как у предыдущих моделей. И если у вас нет старых зарядных устройств, то д
11.03.2016 Toshiba выпустила USB-накопитель с разъемами USB Type-A и Type-C

телей USB TransMemory и представила европейским пользователям первое устройство, имеющее разъем USB Type-A и разъем «нового поколения» USB Type-C. Об этом CNews сообщили в Toshiba. TransMemory-
23.09.2010 TP-Link представил мощный беспроводной USB-адаптер

Компания TP-Link объявила о выпуске беспроводного USB-адаптера TL-WN7200ND. Благодаря мощности передачи исходящего сигнала до 500 мВт радиус де

Публикаций - 697, упоминаний - 818

USB Type-A и организации, системы, технологии, персоны:

Intel Corporation 12811 146
Acer Group - Acer Inc 2776 95
Nvidia Corp 4002 86
Apple Inc 13154 78
AMD - Advanced Micro Devices 4641 75
HP Inc. 5883 57
Huawei 4676 56
Microsoft Corporation 25775 53
Samsung Electronics 11064 49
Xiaomi - Сяоми 2231 43
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 43
Google LLC 12688 40
Lenovo Group 2446 34
Merlion - Мерлион - Merlion Distribution - Мерлион дистрибуция 986 34
Digma 251 31
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 782 27
Dell EMC 5180 25
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 933 23
Ugreen 48 21
MSI - Micro-Star International - Эмэсай Компьютер 740 21
Yandex - Яндекс 9216 20
Bang&Olufsen - B&O 148 19
Ланит - diHouse - Дихаус 264 18
LG Electronics 3735 17
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 15
Sony 6739 15
Baseus 45 13
Western Digital Corporation - WDC 589 13
HiPER - High Perfomance - Хайпер Ритейл 81 12
Toshiba Corporation 2980 12
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 12
Philips 2099 12
Logitech 437 12
Merlion iRU - Деловой офис 352 12
Qualcomm Technologies 1974 11
Samsung - Harman Kardon - Harman Multimedia - Harman International Industries 332 9
НКК - ГКС - TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS Business Integrator - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - ТопС ФинСистемс - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения 628 9
Merlion - Oklick - Оклик 36 8
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology - Worldwide Semiconductor Manufacturing 1101 8
Рикор Холдинг - Rikor 173 8
TÜV Rheinland Group 181 18
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 16
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 12
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 9
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 9
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 8
Netflix - онлайн-кинотеатр 528 7
Россети Ленэнерго 1699 6
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 285 6
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 6
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 5
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 439 5
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 497 4
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 193 4
Связной ГК 1401 3
Hyundai Motor Company 436 3
RPI - Rothschild Patent Imaging 35 3
Yamaha - Ямаха 110 3
LEGO 260 3
Tvigle Media - онлайн-кинотеатр 75 2
РЖД - Российские железные дороги 2096 2
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 2
Сбер - Okko - Окко - онлайн-кинотеатр 253 2
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 294 2
Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 327 2
Megogo - Онлайн-кинотеатр - OTT/VOD медиасервис 88 2
OneTwoTrip Travel Agency LLP 58 2
Совкомбанк Совесть 279 2
Миландр ПКК - Миландр СВЧ 73 2
36,6 - аптечная сеть - Горздрав - Аптека-А.в.е-1 - Калина фарм 12 1
Sony Music Entertainment 161 1
Aston Martin 38 1
Гулливер и Ко Торговый дом - Gulliver Group - Люкс трейд - торговая сеть 74 1
Лента - Окей - О'Кей - РФБ-Ритейл - Гипермаркет 240 1
36,6 - аптечная сеть 96 1
Островок.ру - Ostrovok.ru 138 1
Mobil - Мобил 52 1
Ricoh Imaging Company - Ricoh Pentax - Asahi Glass 49 1
MCHC - Mitsubishi Chemical Holdings Corporation - Mitsubishi Chemical Safety Institute - Mitsubishi Gas Chemical Company 30 1
Композит 99 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 55
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 19
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 6
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 5
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 4
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 4
Росстандарт - ЦСМ ФБУ - Центр стандартизации и метрологии - Ростест-Москва ФБУ - Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в городе Москва и Московской области 75 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 1
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения Российской Федерации 301 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 1
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 408 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 456 1
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 424 67
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 4
RISC-V International - RISC-V Foundation - Ассоциация независимых разработчиков программного обеспечения и вычислительной техники на основе микроархитектуры 51 3
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 3
FIDO Alliance - Fast IDentity Online 38 3
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 3
MIPI Alliance - Mobile Industry Processor Interface Alliance - Альянс процессорных интерфейсов мобильной индустрии 23 2
USB IF - The USB Implementers Forum - Некоммерческая организация, продвигающая и поддерживающая USB 18 2
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 1
Creative Commons - CC - некоммерческая организация 47 1
Доверенная платформа - Ассоциация разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 64 1
OLPC - One Laptop per Child 82 1
NRF - National Retail Federation - Национальная федерация розничной торговли - Национальная федерация ритейлеров США 23 1
Инфокоммуникационный союз - Союз участников рынка инфокоммуникационных услуг - Ассоциация 3G - Ассоциация операторов сетей связи третьего поколения 3G 92 1
SMPTE - Society of Motion Picture and Television Engineers - Общество инженеров кино и телевидения, OИКиТ 25 1
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 105 1
ISF - Imaging Science Foundation - Научная организация в области качества изображения 24 1
UWB Alliance - WiMedia Alliance - Wireless Multimedia Alliance 8 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 1
Linux Foundation - Free Standards Group 206 1
JTAG - Joint Test Action Group - Рабочая группа по разработке стандарта IEEE 1149 24 1
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 74 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 530
USB Type-C - USB-C - USB 3 2379 513
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 380
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 4203 378
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 315
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13246 298
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 293
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 277
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7937 271
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10697 257
Наушники - Headphones 4478 240
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 230
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3783 230
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18328 224
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6462 219
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 3145 213
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10743 203
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 203
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 194
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13053 187
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6408 185
4K UHD - 4K Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3938 183
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8515 180
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6265 169
VESA DisplayPort - Mini DisplayPort - miniDP - MDP - Стандарт сигнального интерфейса для цифровых мониторов - Стандарт аудиовизуального цифрового интерфейса 866 150
Микрофон - Microphone 2808 146
Зарядное устройство - Battery charger - Зарядная станция - Charging station 2529 140
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3900 135
DDR - Double data rate 3083 134
Компьютеризация - Клавиатура - Keyboard 2479 131
Компьютеризация - Клавиатура - QWERTY - ЙЦУКЕН-клавиатура 3637 129
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта 4613 126
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 121
TRS - TRRS - Tip, Ring, Sleeve - mini-jack - мини-джек - Audio jack - Аудиовыход 1167 114
RGB - red, green, blue - Аддитивная цветовая модель - sRGB - standard Red Green Blue - Стандарт представления цветового спектра с использованием модели RGB 1215 113
Контрастность 3042 111
Биометрия - Дактилоскопия - Fingerprinting 2513 107
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8776 103
Thunderbolt - аппаратный интерфейс, ранее известный как Light Peak 502 102
Аксессуары 4282 101
Microsoft Windows 16882 125
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1444 108
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1371 105
Google Android 15243 97
Microsoft Windows 10 1938 73
LPDDR - Low Power DDR - Тип оперативной памяти для смартфонов и планшетов 574 73
Linux OS 11533 72
AMD Ryzen - Серия микропроцессоров 636 72
Intel Core - Семейство процессоров 1251 71
Microsoft Windows 11 827 69
Apple MacBook - серия ноутбуков 1081 63
AMD Radeon FreeSync - AMD Freesync Premium Pro 332 47
ARM Holdings - ARM Cortex - Серия микропроцессоров 1215 45
Nvidia GeForce RTX - Nvidia Titan RTX - Nvidia RTX Studio - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 468 45
Intel Core i3 - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 769 41
Intel UHD Graphics - Серия видеокарт 205 40
Intel Iris Graphics - серия дискретных видеокарт 121 39
Apple iOS 8583 38
Apple macOS 2419 38
Intel Core i - Cерия процессоров 534 38
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 36
Apple MacBook Pro 559 35
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 33
Apple MacBook Air - Ноутбук 500 31
Intel Core Ultra Series - Intel Arrow Lake - Intel Panther Lake - Intel Lunar Lake 116 29
Microsoft Windows Hello 210 29
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 2185 27
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 27
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 26
Dolby Atmos Sound System - Dolby Atmos Virtual 407 26
Intel Core 12 - Intel Alder Lake - Intel Gracemont 174 26
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4166 25
Honor MagicBook - серия ноутбуков 90 25
Digma Pro 77 24
Google Android TV 381 24
Acer Swift - Серия ноутбуков 85 23
Adobe Photoshop 804 23
Google YouTube - Видеохостинг 3002 22
Nvidia GeForce GTX 525 22
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 22
Виноградов Дмитрий 74 4
Черкасов Дмитрий 43 4
Hadberg Anne-Sophie - Хэдберг Анна-Софи - Хадберг Энн-Софи 12 4
Ильичев Андрей 38 3
Кузнецов Владимир 47 2
Копосов Максим 74 2
Осипов Олег 26 2
Aubert Sandrine - Обер Сандрин 3 2
Upton Eben - Аптон Эбен 12 2
Полоновская Ольга 13 2
Шпаков Андрей 0 2
Терещенко Максим 29 2
Черенкова Екатерина 5 2
Галустян Варткес 7 2
Германович Сергей 5 2
Rathjen Sven - Ратджен Свен - Рэтьен Свен 7 2
Мылицын Роман 111 2
Lin James - Лин Джеймс 15 2
Губанов Андрей 117 1
Малафеев Андрей 52 1
Манцветов Константин 10 1
Горшенин Максим 39 1
Пузанов Владимир 14 1
Степанов Владимир 91 1
Скляров Дмитрий 64 1
Белянко Евгений 21 1
Ложкин Сергей 49 1
Лабис Юрий 17 1
Степанова Ирина 17 1
Otellini Paul - Отеллини Пол 169 1
Klinger Paul - Клингер Пол 1 1
Amon Cristiano - Амон Кристиано 16 1
Fromont Emmanuel - Фромонт Эммануэль 3 1
Кукин Александр 12 1
Петухов Валентин 7 1
Ермолов Марк 13 1
Martinez-Palomo Larry - Мартинес-Паломо Ларри 8 1
Saunders Brad - Сондерс Брэд 3 1
Chen Jason - Чен Джейсон 20 1
Man Yu - Мань Юй 9 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 340
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 87
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 67
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 64
Китай - Тайвань 4245 26
Европа 24964 23
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 21
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 17
Япония 13807 16
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 11
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 11
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2530 9
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 9
Солнечная система - Solar system 2569 9
Китай - Тайвань - Тайбэй 362 9
Южная Корея - Республика 7052 8
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 8
Россия - СФО - Новосибирск 4876 8
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3582 8
Беларусь - Белоруссия 6289 7
Германия - Федеративная Республика 13221 6
Германия - Берлин 732 6
Земля - планета Солнечной системы 10865 5
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 5
Индия - Bharat 5869 5
Африка - Африканский регион 3641 5
Италия - Итальянская Республика 4508 5
Россия - ЦФО - Московская область - Фрязино 140 4
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1093 4
Ближний Восток 3154 4
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1823 4
Франция - Французская Республика 8177 4
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3047 4
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 4
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 974 3
Россия - ЦФО - Ивановская область - Шуя 126 3
Россия - СКФО - Ставропольский край - Ессентуки 85 3
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