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USB Type-A USB-A
СОБЫТИЯ
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|05.11.2025
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D-Link представляет новый компактный беспроводной USB-адаптер AN3U
Компания D-Link представляет новый компактный беспроводной USB-адаптер AN3U. Новинка разработана в рамках программы MiT (Made in Taiwan) и предназначена для подключения настольных ПК и ноутбуков к беспроводным сетям стандарта IEEE 802.11n
|20.11.2024
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Обзор Digma DGPD100WA: мощный пауэрбанк для зарядки четырех устройств
андарты быстрой зарядки Power Delivery 3.0, Quick Charge 3.0 Выходные разъемы 2x USB Type-C, 2x USB Type-A Энергоемкость батареи 100 Вт*ч Напряжение батареи 20 В Сила тока на выходе 5А Одноврем
|18.09.2023
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Больше опций для подключения: четыре проводные мыши A4Tech Fstyler с USB-адаптером
ительность. Больше вариантов совместимости Модели подключаются при помощи 1,5-метрового кабеля. В комплекте идет USB Type-C адаптер, благодаря чему мыши можно подключать ко всем устройствам с портами USB-A и USB-C. Подойдет для ноутбука с ограниченным количеством разъемов, а также для работы с планшетом или смартфоном, при условии, что они поддерживают подсоединение манипулятора. Новинки до
|12.11.2020
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Лучшие быстрые зарядки для iPhone: выбор ZOOM
, что теперь в комплекте с новым флагманом Apple идет только кабель, причем USB-C – Lightning, а не USB-A – Lightning, как у предыдущих моделей. И если у вас нет старых зарядных устройств, то д
|11.03.2016
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Toshiba выпустила USB-накопитель с разъемами USB Type-A и Type-C
телей USB TransMemory и представила европейским пользователям первое устройство, имеющее разъем USB Type-A и разъем «нового поколения» USB Type-C. Об этом CNews сообщили в Toshiba. TransMemory-
|23.09.2010
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TP-Link представил мощный беспроводной USB-адаптер
Компания TP-Link объявила о выпуске беспроводного USB-адаптера TL-WN7200ND. Благодаря мощности передачи исходящего сигнала до 500 мВт радиус де
USB Type-A и организации, системы, технологии, персоны:
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