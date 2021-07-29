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USB Type-A
USB-A


29.07.2021 Создан супердорогой бронебойный ноутбук с огромным временем работы. Видео 1
28.07.2021 Verbatim объявляет о выходе новых устройств серии Executive Fingerprint Secure 1
26.07.2021 Huawei представила новые мониторы серии Mateview в России. Цены. Фото 1
23.07.2021 Обзор Poly Voyager Focus 2: беспроводная гарнитура с активным шумоподавлением 1
09.07.2021 Выпущен крошечный, но очень мощный компьютер на новейших процессорах Intel и Windows 10 2
02.07.2021 Россияне выпустили быстрый ноутбук для госсектора и вузов. Он производится в России. Цена 1
28.06.2021 Обзор ноутбука HP ENVY x360: трансформер для работы и развлечений 1
22.06.2021 Обзор линейки спикерфонов для бизнеса Poly Sync 4
01.06.2021 Обзор Philips OLED 805: тонкий 4K-телевизор с подсветкой Ambilight 1
28.05.2021 Лучшие внешние SSD: выбор ZOOM 1
21.05.2021 Выбираем внешний жесткий диск: лучшие модели от 500 Гбайт 1
19.05.2021 Обзор смарт-часов Amazfit T-Rex Pro: выдержат любые испытания 1
21.04.2021 Seagate представила обновление линейки внешних накопителей Firecuda. Цены 1
11.03.2021 Обзор NAS ASUSTOR Lockerstor 10 Pro 2
04.03.2021 Лучшие гаджеты в подарок на 8 марта: выбор ZOOM 1
25.02.2021 Обзор игрового ноутбука HONOR Hunter V700: охота на геймеров 2
15.02.2021 Acer представила в России новый портативный проектор AOpen AH15. Цена. Фото 1
25.12.2020 Лучшие гаджеты в подарок на Новый год: выбор ZOOM 1
16.12.2020 Обзор Logitech Swytch: одно устройство для подключения всего ВКС-оборудования 2
15.12.2020 Обзор линейки проводных гарнитур Poly Blackwire: для тех, кто всегда на связи 4
11.12.2020 Logitech Swytch: любые совещания в помещениях любого типа 1
07.12.2020 Объединяя идеи: обзор универсальной системы видеоконференций HUAWEI IdeaHub 1
24.11.2020 Honor представила новый ультратонкий ноутбук Magicbook Pro. Цена. Фото 1
20.11.2020 Intel создала эталонный ноутбук для маленьких производителей, чтобы они победили HP и Dell. Видео 1
12.11.2020 Лучшие быстрые зарядки для iPhone: выбор ZOOM 8
11.11.2020 Apple выпустила три компьютера не на чипах Intel. Технические подробности 1
06.11.2020 Silicon Power QP70: внешний аккумулятор с поддержкой функции быстрой зарядки 1
29.10.2020 Apple ждет расправа в российском суде за продажу iPhone без зарядников 1
27.10.2020 Суперкомпактный ПК размером с два коробка спичек стал мощнее и дешевле. Видео 1
23.10.2020 Acer представила свой первый ультрапортативный хромбук на базе платформы Qualcomm Snapdragon 7c с поддержкой 4G LTE. Цена. Фото 1
22.10.2020 Создан промышленный ПК на базе процессора «Эльбрус-8С» 1
20.10.2020 Oppo выпустила свои первые ТВ: дешевый, чтобы воевать с Xiaomi, и дорогой, чтобы воевать с Samsung 1
05.10.2020 Обзор HP ProBook 455 G7: бизнес-ноутбук на процессоре AMD Ryzen 5 4500U 1
02.10.2020 Microsoft выпустила «убийцу» MacBook Air и «похоронила» свой ноутбук будущего. Видео 1
28.09.2020 Обзор гарнитуры Logitech Zone Wired: чистый звук даже в шумном офисе 2
11.09.2020 Лучшие ноутбуки с массой до 1,1 кг: легкие и компактные 2
01.09.2020 Toshiba расширила линейку портативных накопителей Canvio 1
20.08.2020 Western Digital выпустила новый SSD-накопитель My Passport емкостью до 1 ТБ 1
17.08.2020 Лучшие беспроводные проекторы для смартфонов: выбор ZOOM 1
11.08.2020 Dell выпустила премиальный ноутбук не на Windows 1

Публикаций - 148, упоминаний - 196

USB Type-A упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Nvidia Corp 2019 33
Apple Inc - Эппл Рус 7701 32
Microsoft Corporation 11077 23
Lenovo Group 1636 20
Intel Corporation 4175 15
Xiaomi 904 15
Samsung Electronics 5666 14
Google LLC 7148 8
HP Inc. 2909 6
Acer Group 1363 5
AMD - Advanced Micro Devices 1670 5
Bang&Olufsen 81 5
Harman Kardon 165 4
IBM 3539 3
Adobe Systems 807 2
Intel Security McAfee - McAfee Associates 386 2
Canonical 168 2
Cisco Systems 2040 2
Philips 711 2
Qisda BenQ 80 2
Zoom Int - Zoom Video Communications 718 2
Dell EMC 2400 2
Amazon Inc - Amazon.com 1471 2
Huawei 2730 2
Wacom 69 1
SEC Consult Services 929 1
Wexler 54 1
Omron 22 1
Chuwi 2 1
Ростех - Концерн Автоматика 397 1
Western Digital Corporation - WDC 311 1
Twitter 2204 1
HMD Global - Nokia 116 1
Allwinner Technology 9 1
Ростех - Ростехнологии 2230 1
Facebook 3765 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз 502 1
Toshiba Electronics Europe - TEE 132 1
Indiegogo 56 1
Unity Technologies 97 1
Morgan Stanley - Морган Стэнли 172 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2233 3
Правительство РФ 2203 1
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 201 1
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 102 2
USB IF - The USB Implementers Forum - Некоммерческая организация, продвигающая и поддерживающая USB 9 1
JTAG - Joint Test Action Group - Рабочая группа по разработке стандарта IEEE 1149 15 1
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5332 122
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 2356 73
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7282 60
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3056 53
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3679 53
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1684 44
SD - Secure Digital - Формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) - MicroSD - уменьшенная версия популярного формата карты памяти SD Secure Digital 2960 35
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 1202 27
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 1210 27
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1697 24
USB Type-C - USB-C 901 21
USB4 - Стандарт интерфейса на Intel Thunderbolt 3 331 17
DDR - Double data rate 1068 16
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 831 13
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3972 11
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2447 8
Lightning 131 7
PCIe - PCI Express - Peripheral Component Interconnect Express 603 7
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 393 7
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 283 6
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1114 6
NVMe - NVM Express - NVMHCI - Non-Volatile Memory Host Controller Interface Specification - Спецификация на протоколы доступа к твердотельным накопителям SSD 326 6
DisplayPort - Mini DisplayPort - miniDP - MDP - Стандарт сигнального интерфейса для цифровых мониторов - Стандарт аудиовизуального цифрового интерфейса 453 6
USB-накопитель - USB-устройство - USB-носитель 605 6
SATA - Serial ATA - Последовательный интерфейс обмена данными с накопителями информации 311 5
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 5
DVI - Digital Visual Interface "цифровой видеоинтерфейс" 260 5
MMC - MultiMedia Card - RSMMC - Reduced Size Multimedia Card - eMMC - embedded Multimedia Memory Card 207 5
RJ - Registered Jack - Стандартизированный физический сетевой интерфейс 308 5
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - TouchPad - Тачпад - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) 212 5
Ноутбук - Notebook - Лэптоп - Laptop 173 4
QHD - Quad HD - Разрешение экрана монитора - 2560x1440 262 4
ARM64 - Архитектура процессора 1018 4
QLED - Quantum Dot Display - Дисплей на квантовых точках 336 4
RGB - red, green, blue - Аддитивная цветовая модель 146 3
Graphics DDR SDRAM - GDDR - Graphics Double Data Rate - Подвид энергозависимой динамической памяти с произвольным доступом (DRAM) и удвоенной скоростью передачи данных (DDR) 196 3
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2047 3
NanoEdge - Безрамочный экран-панель 82 3
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1148 3
RAID - Redundant Array of Independent Disks - Технология виртуализации данных для объединения нескольких физических дисковых устройств в логический модуль 211 3
Microsoft Windows 10 6635 63
Nvidia GeForce GTX 2062 33
Google Android 10751 30
Intel Core i5 Ivy Bridge - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 534 25
Apple MacBook - серия ноутбуков 700 24
Linux OS 4257 16
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 527 13
Apple macOS 925 13
LPDDR - Тип оперативной памяти для смартфонов и планшетов 266 13
Apple iOS 5742 13
Nvidia GeForce MX - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 82 12
Microsoft Windows 853 11
Apple iPhone - Серия смартфонов 5132 10
Corning Gorilla Glass 496 10
Apple iPad 3263 9
Intel Core - Семейство процессоров 863 9
Intel UHD Graphics - Серия видеокарт 129 8
Lenovo ThinkPad - серия ноутбуков 167 8
Google Play - Google Store - Android Market 2515 8
Nvidia GeForce - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 283 8
Apple Retina - Apple Super Retina - Apple Liquid Retina 321 7
Microsoft Surface - Планшет 305 7
Nvidia GeForce RTX - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 133 7
Apple iPad Pro 226 7
Intel Core i3 - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 236 6
Xiaomi Mi Notebook - Серия ноутбуков 14 5
Intel Core i - Cерия процессоров 352 5
AMD ARM Cortex A - Серия микропроцессоров 383 4
AMD Ryzen - Серия микропроцессоров 228 4
Apple MacBook Air - Ноутбук 460 4
Google Android TV 173 4
Microsoft Surface Pro X - Планшет 105 4
Nvidia Quadro GPU 80 4
Lenovo ThinkCentre - серия мини-ПК (неттоп) - модульный ПК 29 4
Apple Mac 1456 4
HP Omen - Серия ноутбков 22 4
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1217 4
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 2076 4
Raspberry Pi - Одноплатный микрокомпьютер 117 4
Lenovo Yoga - серия ноутбуков 72 4
Кабанов Владимир 174 1
Lin James - Лин Джеймс 14 1
Гинятуллин Роман 61 1
Горячий Максим 9 1
Hadberg Anne-Sophie - Хадберг Софи 9 1
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 336 1
Скляров Дмитрий 13 1
Fromont Emmanuel - Фромонт Эммануэль 3 1
Ермолов Марк 8 1
Martinez-Palomo Larry - Мартинес-Паломо Ларри 6 1
Chen Jason - Чен Джейсон 9 1
Martinez-Palomo Lorenzo - Мартинес-Паломо Лоренцо 2 1
Россия - Российская федерация - РФ 57350 44
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14070 16
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5720 12
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1094 5
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5625 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17360 4
Франция - Французская Республика 2122 2
Ближний Восток 1473 2
Африка 1489 2
Испания - Королевство 1253 2
Нидерланды 973 2
Европа 3752 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3924 2
Малайзия 340 1
Китай - Чунцин 6 1
Китай - Тайвань 589 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7932 1
Китай - Чжэнчжоу 16 1
Северная Америка 1411 1
Китай - Шэньчжэнь 89 1
Европа Северная - Скандинавия 274 1
Таиланд - Королевство 360 1
Германия - Берлин 356 1
Австрия - Австрийская Республика 527 1
Новая Зеландия 292 1
Великое Герцогство Люксембург 216 1
Португалия - Португальская Республика 317 1
Китай - Пекин 319 1
Польша - Республика 829 1
Южная Корея - Республика 1459 1
Япония 2780 1
Ирландия - Республика 363 1
Дания - Королевство 371 1
Норвегия - Королевство 428 1
Швеция - Королевство 752 1
Финляндия - Финляндская Республика 816 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2462 1
Италия - Итальянская Республика 1384 1
Сингапур - Республика 808 1
Индия - Республика 2169 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4017 2
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 1
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 150 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 281 1
DIY - Do It Yourself - самодельничество или «сделай сам» 54 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3217 1
Русский язык 982 1
CNews - ZOOM.CNews 1093 27
The Verge - Издание 448 1
Tom’s Hardware 86 1
DigiTimes - Издание 506 1
SamMobile 40 1
Neowin 38 1
CNews Analytics 1988 2
Counterpoint Research 29 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи 588 3
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 220 2
WWDC - Apple Worldwide Developers Conference 142 1
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards 114 1
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