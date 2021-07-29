Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
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USB Type-A
USB-A
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 148, упоминаний - 196
USB Type-A упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Nvidia Corp 2019 33
|Apple Inc - Эппл Рус 7701 32
|Microsoft Corporation 11077 23
|Lenovo Group 1636 20
|Intel Corporation 4175 15
|Xiaomi 904 15
|Samsung Electronics 5666 14
|Google LLC 7148 8
|HP Inc. 2909 6
|Acer Group 1363 5
|AMD - Advanced Micro Devices 1670 5
|Bang&Olufsen 81 5
|Harman Kardon 165 4
|IBM 3539 3
|Adobe Systems 807 2
|Intel Security McAfee - McAfee Associates 386 2
|Canonical 168 2
|Cisco Systems 2040 2
|Philips 711 2
|Qisda BenQ 80 2
|Zoom Int - Zoom Video Communications 718 2
|Dell EMC 2400 2
|Amazon Inc - Amazon.com 1471 2
|Huawei 2730 2
|Wacom 69 1
|SEC Consult Services 929 1
|Wexler 54 1
|Omron 22 1
|Chuwi 2 1
|Ростех - Концерн Автоматика 397 1
|Western Digital Corporation - WDC 311 1
|Twitter 2204 1
|HMD Global - Nokia 116 1
|Allwinner Technology 9 1
|Ростех - Ростехнологии 2230 1
|Facebook 3765 1
|Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз 502 1
|Toshiba Electronics Europe - TEE 132 1
|Indiegogo 56 1
|Unity Technologies 97 1
|ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2233 3
|Правительство РФ 2203 1
|Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 201 1
|CNews - ZOOM.CNews 1093 27
|The Verge - Издание 448 1
|Tom’s Hardware 86 1
|DigiTimes - Издание 506 1
|SamMobile 40 1
|Neowin 38 1
|CNews Analytics 1988 2
|Counterpoint Research 29 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 760856, в очереди разбора - 664545.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
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