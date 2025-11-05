USB Type-A

Больше опций для подключения: четыре проводные мыши A4Tech Fstyler с USB-адаптером ительность. Больше вариантов совместимости Модели подключаются при помощи 1,5-метрового кабеля. В комплекте идет USB Type-C адаптер, благодаря чему мыши можно подключать ко всем устройствам с портами USB-A и USB-C. Подойдет для ноутбука с ограниченным количеством разъемов, а также для работы с планшетом или смартфоном, при условии, что они поддерживают подсоединение манипулятора. Новинки до