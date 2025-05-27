Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 199231
ИКТ 15374
Организации 11762
Ведомства 1510
Ассоциации 1112
Технологии 3583
Системы 27061
Персоны 86987
География 3117
Статьи 1580
Пресса 1318
ИАА 757
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2830
Мероприятия 894

Ricoh Imaging Company Ricoh Pentax Asahi Glass

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


27.05.2025 Обзор детских умных часов ELARI KidGram Watch: полный контроль 1
14.02.2025 Торвальдс крушит сообщество Linux. Он вынудил покинуть проект создателя уникального дистрибутива, способного заменить Apple macOS 1
04.02.2025 Линейка новых детских умных часов Elari уже в продаже 1
15.04.2024 Fossibot F106 Pro: старт продаж защищенного смартфона с ярким фонариком и мощным динамиком 1
31.05.2023 Yadro выпустила российский заменитель iPad по той же цене. Он работает на хитрой версии Android 1
23.06.2022 Две новинки ONYX BOOX уже в продаже 1
13.01.2022 Onyx Boox Edison – оптимальный выбор для чтения и работы 1
08.12.2021 Лучшие электронные книги 2021 года: выбор ZOOM 1
02.12.2021 Четыре новых электронных книги Onyx Boox 1
07.10.2021 Onyx boox Nova Air – современный ридер в тонком металлическом корпусе 1
02.08.2021 Обзор TECNO CAMON 17P: смартфон с софитами 1
02.06.2021 Onyx Boox Lomonosov – ридер для чтения технической и учебной литературы 1
03.11.2020 Onyx Boox Note Air – крупноформатный ридер в сверхтонком металлическом корпусе 1
22.10.2020 Обзор смартфона CAMON 15 Pro: создан для социальных сетей 1
14.08.2020 В России стартуют продажи флагманского смартфона TECNO CAMON 15 Pro 1
11.06.2020 Букридер в аристократическом стиле 1
25.03.2020 Читай и пиши снова и снова 1
05.11.2019 Выпущен дешевый сверхтонкий бронированный смартфон. Видео 1
29.10.2019 Выпущен дешевый смартфон с гигантской батареей, «чемпион и король автономности». Видео 1
04.10.2019 В России появился новый бренд сверхбюджетных смартфонов с ценой от $75 1
13.02.2019 CSI представила терминал сбора данных под собственным брендом 1
28.11.2018 Пять новых букридеров ONYX умеют многое 1
28.08.2017 Google оставил целую страну без интернета 1
14.06.2017 Вокруг Toshiba развернулась ценовая война 1
25.05.2017 Мини-версии флагманов: в чем подвох? 1
06.08.2014 Prestigio представила свой новый флагман MultiPhone 5508 DUO 1
24.04.2014 Защитили экраны - защитим и футболистов! 2
17.12.2013 Поступил в продажу планшет с двугранным дисплеем 1
13.06.2013 AGC Glass переводит свои закупки на электронную торговую площадку «ЛотЭксперт» 1
29.01.2013 Япония перейдет на Ultra HD вещание в 2014 г. 1
27.04.2011 Создано сверхтонкое стекло для мобильников 1
18.03.2011 Ноутбуки и планшеты могут подорожать 1
18.03.2011 Apple потеряла $17,4 млрд на землетрясении в Японии 1
22.02.2011 Для мобильников разработано сверхпрочное стекло 2
21.02.2011 Создан конкурент Gorilla Glass 1
07.10.2008 «1C-Рарус» автоматизировал сеть сервисов «Бор Сплинтекс» 1
26.02.2008 Pioneer прекратит выпуск 42-дюймовых панелей 1
16.10.2006 Sony ждет расплата за брак 1
13.10.2006 Google открыл мобильный новостной сайт для японцев 1

Публикаций - 49, упоминаний - 52

Ricoh Imaging Company и организации, системы, технологии, персоны:

Sony 6739 10
ONYX International 158 9
Apple Inc 13156 8
МакЦентр - MacCentre 171 8
Toshiba Corporation 2980 7
Qualcomm Technologies 1974 6
Hitachi - Хитачи 1501 6
Google LLC 12690 6
MediaTek - Ralink 595 5
PalmStore 16 4
Dell EMC 5180 4
Ricoh Imaging Company - Ricoh Pentax - Pentax Imaging Systems Division - Asahi Pentax - Asahi Optical 234 3
Microsoft Corporation 25775 3
IBM - International Business Machines Corp 9699 3
Элемент ГК - Микрон - Micron 1688 3
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 3
Sharp Corporation 1062 3
Wacom 143 3
NHK - Nippon Hoso Kyokai 56 2
Apple Japan 5 2
Micron Technology - Micron Memory Japan - Elpida Memory 44 2
Samsung Electronics 11065 2
Lenovo Group 2447 2
LG Electronics 3735 2
Dell Technologies - Dell Computer 2219 2
Fujitsu 2105 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 2
Samsung Display - Corning Inc - Corning Cable Systems - Corning Glass Inc - Corning Microoptics Co - Corning Optical Technologies 221 2
ELARI 45 2
Transsion Holdings - Tecno Mobile 337 2
Oukitel 28 2
Sega Sammy - SEGA - Sega Group Corporation 435 1
Алтимета - Ultimeta 12 1
Westinghouse Electric 39 1
Sanyo Electric - Sanyo Electronic 360 1
TDK 112 1
Prysmian Group - Cables, Energy & Telecom Solutions - Pirelli Cables - Присмиан РУС 6 1
Verizon Communications - Bell Atlanitic 1031 1
Алтай-кабель 4 1
Owens Corning 6 1
AGC Glass - Эй Джи Си Борский стекольный завод, БСЗ 7 2
KDDI Corporation - KDDI Kabushiki Gaisha - Kokusai Denshin Denwa 272 2
Связной ГК 1401 2
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 2
MCHC - Mitsubishi Chemical Holdings Corporation - Mitsubishi Chemical Safety Institute - Mitsubishi Gas Chemical Company 30 1
BSI - British Standards Institution - Британский институт стандартов - BSI MS - BSI Management Systems 141 1
Малахит 21 1
Dow Chemical Company (TDCC) 34 1
Eutelsat - European Telecommunications Satellite Organization - Европейская организация спутниковой связи - Евтелсат Нетворкс 201 1
JASRAC - Japanese Society for Rights of Authors, Composers and Publishers - Японское общество прав авторов, композиторов и издателей 11 1
Dow Chemical Company - Dow Silicones Corporation - Dow Corning Corporation 2 1
JPX - Japan Exchange Group - TSE - Tokyo Stock Exchange - Токийская фондовая биржа 121 1
Mitsubishi UFJ Financial Group - MUFG Bank - Эм-Ю-Эф-Джи Банк (Евразия) - Bank of Tokyo-Mitsubishi 21 1
Central Taiwan Science Park - Центральный Тайваньский научный парк - Центральный технопарк Тайваня - Тайваньский научно-индустриальный парк 8 1
CB&I - Chicago Bridge & Iron Co 9 1
Точка на карте - сеть отелей 12 1
Bain Group - Bain Capital - Bain Capital Partners - Bain Capital Ventures - Bain Analyses 66 1
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 497 1
Microsoft - LinkedIn 699 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 1
KKR - Kohlberg Kravis Roberts 38 1
Dentsu Aegis Network - Денцу Эйджис Нетворк - Aegis Media 40 1
Manchester City F.C. - английский футбольный клуб 14 1
DBJ - Development Bank of Japan Inc - Банк развития Японии 10 1
DNP - Dai Nippon Printing 24 1
Silver Lake Partners - Silver Lake Ventures 82 1
Lockheed Martin 777 1
Цифроград 171 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 4
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 2
U.S. CPSC - Consumer Product Safety Commission - Комиссия по безопасности потребительских товаров 37 1
Кабинет министров Японии - Министерство внутренних дел и коммуникаций Японии - Министерство почты и телекоммуникаций Японии 35 1
Кабинет министров Японии - Исполнительная власть в Японии - Правительство Японии 71 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 2
АЭТП - Ассоциация Электронных торговых площадки 12 1
ICC - International Chamber of Commerce - МТП - Международная торговая палата - ICC Russia - Российский национальный комитет Международной торговой палаты — Всемирной организации бизнеса 53 1
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10700 21
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 19
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13250 17
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 17
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 16
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7938 14
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 14
USB Type-C - USB-C - USB 3 2379 13
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 12
BookReader - Букридер - Электронная книга (устройство) - цифровые книги 1571 12
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13054 10
Наушники - Headphones 4479 10
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 9
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6266 9
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 3145 9
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6409 9
LED-вспышка - светодиодная вспышка 2862 8
Биометрия - Дактилоскопия - Fingerprinting 2513 8
Фотокамеры - Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона - фронталка 2339 7
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18329 7
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14769 7
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6462 7
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 7
USB OTG - On-The-Go - USB на ходу 235 7
Application store - магазин приложений 1463 6
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 6
Тонкий клиент - Thin client - Нулевой клиент - компьютер или программа-клиент в сетях с клиент-серверной или терминальной архитектурой 2723 6
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5385 6
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10744 5
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 5
Зарядное устройство - Battery charger - Зарядная станция - Charging station 2531 5
USB micro 974 5
Rapid Charge - Speed Charge - Технология скоростной, быстрой зарядки, подзарядки 1221 5
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10152 5
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 5
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8777 5
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск - DVD+RW Alliance - Recordable DVD Council - VOB - DVD-Video Object - Versioned Object Base - формат файлов, используемый для хранения DVD-Video 5711 4
Компьютеризация - Клавиатура - QWERTY - ЙЦУКЕН-клавиатура 3637 4
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 4
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4780 4
Google Android 15244 15
E Ink Corporation - E Ink (electronic ink) - E Ink Vizplex, E Ink Pearl, E Ink Pearl HD, E Ink Carta, E Ink Mobius, E Ink Kaleido - "электронные чернила" - Electronic Paper Display, EDP - электронная бумага 545 10
ONYX BOOX - Оникс Букс - серия букридеров - электронная книга 131 10
Samsung Display - Corning Gorilla Glass 736 8
ONYX MOON Light 52 8
Google Android 10 - Android Q - Android Quince Tart 226 7
ONYX SNOW Field 56 5
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 4
MediaTek MT - MediaTek Helio - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 433 4
Imagination Technologies - PowerVR - серия видеокарт 220 3
Google YouTube - Видеохостинг 3002 3
Apple iPad 4012 3
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 2186 3
ARM Holdings - ARM Cortex - Серия микропроцессоров 1215 3
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 3
Google Android 9 - Android Pie 217 3
Google Android 11 - Android Red Velvet Cake 227 3
MediaTek MT - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 240 3
Transsion Holdings - Tecno Camon - серия смартфонов 51 3
Transsion Holdings - Tecno Mobile HiOS Android 37 3
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 3
Send2Boox 6 2
ELARI SafeFamily 10 2
ELARI KidGram 11 2
Linux OS 11533 2
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 2
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 2
Samsung Galaxy Note 702 2
Google Android 5 - Android Lollipop - Key Lime Pie 320 2
VK - Mail.ru Маруся - голосовой помощник 198 2
Qualcomm QC - Quick Charge - TurboPower - технология скоростной зарядки смартфона 189 2
VinSmart Vsmart - серия смартфонов 7 1
Intel Security McAfee Internet Security - McAfee Antivirus 22 1
LG Hi-Fi Plus 8 1
LG CAM Plus 9 1
Google Android 4.1-4.3.1 - Android Jelly Bean 481 1
SEGA Dreamcast - игровая приставка 95 1
Dolby Atmos Sound System - Dolby Atmos Virtual 407 1
Huawei P10 - Серия смартфонов 26 1
Toshiba Qosmio 85 1
Антошкин Юрий 8 1
Щукин Александр 2 1
Мищенко Ирина 1 1
Takeuchi Masayuki - Такичи Масаюки 1 1
Martin Hector - Мартин Эктор 6 1
Yang David - Янг Дэвид 3 1
Vallese Julie - Валез Джули 1 1
Martin Hector - Мартин Гектор 5 1
Серопегина Александра 1 1
Gauna Alex - Гауна Алекс 2 1
Okawa Isao - Окава Исао 6 1
Koike Toshiaki - Койкэ Тосиаки 2 1
Linus Benedict Torvalds - Торвальдс Линус Бенедикт 236 1
Jobs Steve - Джобс Стив 1031 1
Исаакян Константин 6 1
Садков Сергей 1 1
Мишин Глеб 70 1
Смирнов Георгий 3 1
Young David - Янг Дэвид 2 1
Ha Stephen - Ха Стивен 2 1
Япония 13807 27
Россия - РФ - Российская федерация 166168 17
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 8
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 5
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 3
Китай - Тайвань 4245 3
Япония - Токио 1020 3
Китай - Тайвань - Тайбэй 362 3
Южная Корея - Республика 7052 2
Бразилия - Федеративная Республика 2520 2
Россия - ДФО - Приморский край - Находкинский городской округ - Находка 783 1
Европа 24964 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 1
Азия - Азиатский регион 5920 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 1
Индия - Bharat 5870 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 1
Германия - Федеративная Республика 13221 1
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1823 1
Нидерланды - Амстердам 630 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 1
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 1137 1
Иран - Исламская Республика Иран 1155 1
Пакистан - Исламская Республика Пакистан 726 1
Россия - ЦФО - Московская область - Дубна 463 1
США - Нью-Йорк - Уолл-стрит - Wall Street 410 1
Вьетнам - Ханой 50 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5510 14
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 8
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6170 5
Издательское дело - Издательство - Книгоиздание - книжная индустрия - Publishing - Book Industry 1819 4
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 3
Здравоохранение - Офтальмология - глазные заболевания - органы зрения 735 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 3
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3395 2
Фотокамеры - Selfie - Селфи-модуль - Селфи-съемка 265 2
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 2
Ergonomics - Эргономика 1755 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 2
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7418 2
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2711 2
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5884 2
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6583 1
Blacklist - Чёрный список 713 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8839 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8970 1
Энергетика - Energy - Energetically 5855 1
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 3164 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3354 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3304 1
Индустрия красоты - Салоны красоты - Beauty Salons - Парикмахерские 265 1
Здравоохранение - Косметология - Cosmetology - косметика и парфюмерия - парфюмерно-косметическая продукция 1134 1
Стихийные бедствия - Сейсмология - Землетрясение - Earthquake - 571 1
HRM - KPI - Мотивация персонала - Staff motivation 643 1
Интернет-пользователь - internet user - интернет-сообщество - internet community - интернет-аудитория - internet audience 2169 1
Импортозамещение - параллельный импорт 618 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6692 1
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1578 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1916 1
Стихийные бедствия - Natural disasters - Природные катастрофы - Природные катаклизмы - Чрезвычайная ситуация (ЧС ) 1379 1
Философия - Philosophy 530 1
Йена - денежная единица Японии 503 1
Литий - Lithium - химический элемент 663 1
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1516 1
Порнография - Проституция - Pornography - Adults Only - индустрия развлечений для взрослых - контент для взрослых - сайты для взрослых 797 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 4
Asahi Shimbun 19 2
NE Asia Online 313 1
MacRumors 148 1
Nikkei - Nihon Keizai Shimbun 550 1
DigiTimes - Издание 1331 1
CNews - ZOOM.CNews 1866 1
Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 317 1
Fortune 211 1
Газпром ГПМ - Радио - Детское радио 14 1
NPD DisplaySearch 285 1
IHS iSuppli - IHS Infonetics Research - IHS Markit - IHS Technology 530 1
S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 552 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 749 2
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 2
Рождество Христово - Рождественские каникулы 664 1
День молодёжи - 27 июня 1087 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Лучшие автономные газонокосилки в 2026 году: хиты продаж

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Как безопасно купить б/у смартфон: подробная инструкция

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще