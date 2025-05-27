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Ricoh Imaging Company Ricoh Pentax Asahi Glass
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
Публикаций - 49, упоминаний - 52
Ricoh Imaging Company и организации, системы, технологии, персоны:
|Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 4
|Asahi Shimbun 19 2
|NE Asia Online 313 1
|MacRumors 148 1
|Nikkei - Nihon Keizai Shimbun 550 1
|DigiTimes - Издание 1331 1
|CNews - ZOOM.CNews 1866 1
|Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 317 1
|Fortune 211 1
|Газпром ГПМ - Радио - Детское радио 14 1
|NPD DisplaySearch 285 1
|IHS iSuppli - IHS Infonetics Research - IHS Markit - IHS Technology 530 1
|S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 552 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.