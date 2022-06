Две новинки ONYX BOOX уже в продаже

Компания «МакЦентр», эксклюзивный дистрибьютор продукции ONYX International Inc, рада сообщить о пополнении линейки своих продуктов двумя ожидаемыми новинками - моделями ONYX BOOX Note Air 2 Plus и ONYX BOOX Nova Air C. Оба ридера стали улучшенным продолжением популярных серий производителя. Модель Nova Air C продолжает серию цветных ридеров с увеличенным экраном, получив при этом дисплей нового поколения E Ink on-cell Kaleido Plus, двухцветную подсветку и обновленную аппаратную платформу. Note Air 2 Plus пополнила серию крупноформатных ридеров производителя, получив аккумулятор повышенной емкости и магниты в задней крышке, позволяющие использовать обновленный фирменный защитный чехол.

ONYX BOOX Nova Air С оснащена новейшим 7,8-дюймовым цветным дисплеем E Ink on-cell Kaleido Plus. По сравнению с экраном Kaleido Plus предыдущего поколения контрастность в цветном режиме с подсветкой стала выше примерно на 40%, насыщенность цвета с подсветкой улучшилась на 15%. В черно-белом режиме с подсветкой контрастность повысилась на 30%. Такой дисплей позволяет отображать до 4096 цветов, а за счет увеличенной диагонали он показывает на 68% больше информации, чем стандартные 6-дюймовые ридеры. В сочетании с двойным сенсорным управлением это создает максимальный комфорт не только при чтении книг и комиксов, но и при работе с техническими документами. Модель получила подсветку MOON Light 2 с регулировкой цветовой температуры и отсутствием мерцания, позволяющую пользоваться устройством в условиях плохого освещения и даже в темноте. Модель Nova Air С базируется на обновленной аппаратной платформе, включающей 8-ядерный процессор с тактовой частотой 2 ГГц, 3 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной памяти. За счет этого обеспечивается высокая скорость работы устройства в любых режимах использования: при чтении объемных документов и комиксов, просмотре цветных изображений и при выполнении любых других задач. Модель Nova Air С базируется на операционной системе Android 11 и позволяет использовать различные сторонние приложения, расширяя возможности использования устройства. Ридер имеет встроенный двухдиапазонный модуль Wi-Fi, работающий на частотах 2,4 ГГц и 5 ГГц и поддерживает Bluetooth версии 5.0, обеспечивающий возможность подключения к книге различных внешних устройств. Модель выполнена в тонком легком корпусе и имеет защитное стекло японского производителя ASAHI, дополнительно защищающее экран. Разъем USB Type-C поддерживает функцию OTG. Модель уже поступила в продажу и доступна по цене 39 990 руб.

ONYX BOOX Nova Air C

Модель ONYX BOOX Note Air 2 Plus продолжает серию крупноформатных ридеров, поддерживающих двойное сенсорное управление. Книга имеет тонкий легкий корпус из алюминиево-магниевого сплава, в заднюю крышку которого встроены магниты, позволяющие использовать удобный фирменный чехол. Защитное стекло известного японского производителя ASAHI расположено поверх экрана и предохраняет его от царапин и других повреждений. Встроенная система подсветки имеет регулировку цветовой температуры. Благодаря большому экрану E Ink Carta размером 10,3 дюйма и возможности использовать стилус, ридер идеально подходит для работы с техническими документами и учебной литературой. Корпус книги имеет широкое боковое поле, позволяющее удобно удерживать устройство одной рукой. Толщина Note Air 2 Plus составляет всего 5,8 миллиметра, а масса – 445 граммов. Встроенный G-сенсор автоматически выбирает правильное расположение текста при повороте устройства, благодаря чему можно менять руку при чтении без каких-либо дополнительных действий. ONYX BOOX Note Air 2 Plus базируется на 8-ядерном процессоре с тактовой частотой 2 ГГц и 4 ГБ оперативной памяти, обеспечивающих комфортную работу с любыми, даже самыми сложными документами. 64 ГБ энергонезависимой памяти дают возможность хранить на устройстве объемную библиотеку книг и технических документов. Встроенный модуль Wi-Fi позволяет пользоваться различными сетевыми сервисами, а поддержка Bluetooth — выводить звук на наушники или беспроводную колонку. Разъем USB Type-C поддерживает функцию OTG и дает возможность подключить клавиатуру, мышь и другие внешние устройства. Модель базируется на операционной системе Android 11 и позволяет устанавливать и использовать различные сторонние приложения. Ридер, представленный в корпусе темно-зеленого цвета, поступил в продажу и доступен по рекомендованной розничной цене 55 990 руб.

Компания ONYX International была основана в 2006 г. коллективом инженеров и на сегодняшний день является одним из ведущих производителей устройств для чтения электронных книг (ридеров). Компания осуществляет полный цикл создания продукта: от разработки дизайна и программного обеспечения до конвейерной сборки. ONYX International специализируется исключительно на производстве устройств для чтения, что позволило сфокусироваться на данном направлении и достичь высочайшего качества выпускаемой продукции.

Компания «МакЦентр» была основана в 1991 г. в России и изначально специализировалась на продаже техники Apple Computer и полиграфических материалов. С 2009 г. компания является эксклюзивным дистрибьютором продукции компании ONYX International в России. «МакЦентр» осуществляет локализацию, сертификацию, а также сервисную и техническую поддержку продукции ONYX BOOX. Дилерская сеть компании насчитывает более 150 партнеров в России и странах СНГ, в число которых входят крупные розничные сети, маркетплейсы и интернет-магазины. Компания располагает собственной службой технической поддержки и сервисным центром. Центральный офис «МакЦентр» расположен в Москве.