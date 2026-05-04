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USB Type-C USB-C USB 3

USB Type-C - USB-C - USB 3

7 июня 2022 года представители Совета Европейского союза и Европейского парламента утвердили единое решение для зарядки определенных электронных устройств. К осени 2024 года USB-C станет общим зарядным портом для всех мобильных телефонов, планшетов и камер в Европейском союзе. Ведомство собирается заставить производителей смартфонов, таких как Apple и других, оснастить свои устройства стандартным портом для зарядки USB-C.

СОБЫТИЯ

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04.05.2026 Обзор HUAWEI MateBook GT 14: элегантный и мощный ноутбук с парящим дисплеем

ссор Intel Core Ultra 7 155H (3.8 ГГц) ОЗУ 32 Гбайт LPDDR5 Накопитель 1 Тбайт NVMe PCIe Разъемы USB Type-C (Thunderbolt 4), USB Type-C 3.2 Gen2, 2x USB Type-A 3.2 Gen1, HDMI 2.1, аудиора
04.02.2026 «Актив» представила линейку аппаратных ключей Guardant Sign и Guardant Code с разъемом USB Type-C

оптимального решения для экосистемы Apple, в которой уже много лет используются исключительно порты USB-C/Thunderbolt; медицинское и научное оборудование: для интеграции с компактными терминала
24.12.2025 Обзор ноутбука Acer TravelMate P6 14 AI: мощный и легкий бизнес-помощник

PU) с производительностью 48 TOPS Оперативная память до 32 Гбайт LPDDR5X Накопитель SSD 1 Тбайт PCIe Gen4 Экран 14 дюймов, IPS, WQXGA+ (2880×1800 пикселей), 400 кд/м2, 100% sRGB, 60 Гц Разъемы 2х USB Type-C, 2х Thunderbolt 4 с поддержкой Power Delivery и DisplayPort 1.4, 2х USB 3.2 Gen1 Type-A, 1х HDMI 2.1, комбинированный миниджек 3,5 мм Аккумулятор 65 Вт/ч Беспроводная связь Wi-Fi 7, Blue
09.12.2025 Обзор HARPER UCH-715: сетевой фильтр с функцией быстрой зарядки

ить компьютер и периферию, технику для кухни и домашний кинотеатр. Кроме того, модель имеет разъемы USB Type-A и USB Type-С, а значит, может заряжать мобильные гаджеты без блока питания.
01.09.2025 UGREEN представляет серию Nexode с выдвижным кабелем — идеальное решение для зарядки в поездках

ности. В линейку входят зарядное устройство 65 Вт, автомобильное зарядное устройство 145 Вт, кабель USB-C 100 Вт и внешний аккумулятор 20 000 мА·ч 165 Вт, создавая удобный и практичный комплект
20.08.2025 Acer CZ342CURV — изогнутый сверхширокий монитор с USB-C и игровыми функциями

ь сочетает в себе ультраширокий 34-дюймовый VA-дисплей формата 21:9 с частотой обновления 180 Гц, высокую контрастность, геймерский набор функций и универсальные возможности подключения, включая порт USB-C с поддержкой Power Delivery до 65 Вт. Об этом CNews сообщили представители Acer. Acer CZ342CURV — это сбалансированное решение для тех, кто требует от монитора не только скорости и качест
14.05.2025 Обзор электронной книги DIGMA A8: ничего лишнего

Гбайт Хранилище 32 Гбайт + microSD до 256 Гбайт Интерфейсы Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth, USB Type-C Звук Два динамика Аккумулятор 3200 мАч Размеры и масса 190 х 137 х 78 мм, 275 г Средня
20.03.2025 iPhone без портов – быть. Драконовский закон не помешает Apple избавиться от USB-C

мые на его территории гаджеты должны иметь поддержку зарядного устройства с интерфейсом USB Type-C (USB-C). В действительности директива обязывает производителей смартфонов оснащать устройства

04.02.2025 «МегаФон»: в России окончательно перешли на зарядные устройства на Type-C

Это можно объяснить универсальностью разъема: в последние годы существенно выросло число гаджетов с USB-C. Переходу способствовало и решение Еврокомиссии об использовании единого разъема на все
30.12.2024 Обзор моноблока HIPER V6: компактное и мощное решение с прицелом на апгрейд

ия Хранилище 512 Гбайт NVME M.2-2280 ОС Windows 11 Professional Камера 5 Мп выдвижная Интерфейсы 4x USB Type-A 3.2 Gen 1; 2x USB Type-A 2.0; 2x USB Type-C 2.0; DisplayPort 1.4; Gi
25.12.2024 Обзор ноутбука HIPER WORKBOOK I151: универсальный помощник для дома и офиса

SODIMM Хранилище 512 Гбайт NVMe M.2 Операционная система Windows 11 Professional Интерфейсы 1х USB Type-C, 2х USB Type-А, HDMI 2.0, mini-jack, microSD Беспроводная связь Wi-Fi 5 (2,4/5 ГГц), B
06.12.2024 Adata выпустила внешний SSD SC740 со встроенным кабелем USB-C

Adata Technology выпустила новый внешний твердотельный накопитель SC740. SC740 со встроенным кабелем передачи USB-C и соответствующим зажимом для хранения, сочетающий скорость чтения/записи до 1050/1000 МБ/с с емкостью до 2000 ГБ. SC740 упрощает доступ к большим файлам и обеспечивает достаточно места д
20.11.2024 Обзор Digma DGPD100WA: мощный пауэрбанк для зарядки четырех устройств

ь 20 000 мАч Стандарты быстрой зарядки Power Delivery 3.0, Quick Charge 3.0 Выходные разъемы 2x USB Type-C, 2x USB Type-A Энергоемкость батареи 100 Вт*ч Напряжение батареи 20 В Сила тока на вых
29.10.2024 Обзор беспроводной колонки Vipe Spark: мощная, портативная, практичная

загорается при регулировке. С обратной стороны присутствует большая заглушка, под ней — разъемы USB Type-C, USB Type-A и AUX 3.5 мм. Корпус Vipe Spark защищен от воды и пыли по стандарту IP67,

14.10.2024 Новые считыватели смарт-карт «Рутокен» SCR 3101 NFC с разъемом USB Type-C

токен» SCR 3101 NFC. Одной их ключевых особенностей считывателя стал встроенный в корпус разъем USB Type-C. Теперь пользователи могут отказаться от применения специальных адаптеров, ранее необх
08.10.2024 Обзор моноблока Acer Aspire S27-1755: мощный и аккуратный

тро и легко с помощью магнита, и имеет физическую шторку конфиденциальности. На ней также есть порт USB-C, поэтому модуль можно подключить и к другим устройствам. Кстати, Acer Aspire S27-1755 к
18.09.2024 Обзор ноутбука TECNO MEGABOOK K16S AMD: заметный игрок в доступном сегменте

ще 512 Гбайт или 1 Тбайт SSD стандарта PCIE 3.0 Интерфейсы 2 × USB 3.2 Gen1 Type-A 1 × USB 3.2 Gen2 Type-C (DisplayPort) 1 × HDMI 1.4 миниджек 3,5 мм RJ-45 microSD Беспроводная связь Wi-Fi 5; B
31.07.2024 Обзор ноутбука ICL Raybook S1411 G2R: ультралегкий корпоративный помощник

o Оперативная память 16 Гбайт DDR4 3200 МГц Хранилище 512 Гбайт SSD M.2 PCIe NVMe Интерфейсы 1× USB Type-C (Thunderbolt 4, Power Delivery), 1× USB 3.2 Gen 1 Type-A, 1× USB 3.2 Gen 2 Type-A, 1x

03.07.2024 Обзор OSiO FocusLine F160a: российский ноутбук в металлическом корпусе

e Оперативная память 16 Гбайт (до 64 Гбайт) Хранилище 512 Гбайт PCIe 4.0/NVMe 2.0 Интерфейсы 2× USB Type-C, 3× USB Type-A, 1× HDMI 1× 3,5 мм, microSD Беспроводная связь Wi-Fi 2.4G/5G 802.11b/g/
04.06.2024 Компания Origo представляет новую многофункциональную 9-в-1 док-станцию USB-C OU3350SNPD

Компания Origo представляет новую многофункциональную 9-в-1 док-станцию USB-C OU3350SNPD. Новинка предназначена для организации подключения различных периферийных ус
19.04.2024 Обзор моноблока HIPER EXPERTCENTER D27: солидный универсал

амять 16 Гбайт DDR5 с возможностью расширения Хранилище 512 Гбайт SSD Камера 8 Мп Интерфейсы 2x USB Type-C; 3x USB Type-A; Thunderbolt 4; SD, RJ-45 (Gigabit Ethernet); HDMI; выход на наушники 3
19.12.2023 Обзор HIPER ProView SB2701: оптимальный 4K-монитор для серьезной работы

икали Цветовой охват sRGB 100% NTSC 85%; Adobe RGB 86%; DCI-P3 94% Интерфейсы 2x USB Type-A, 1x USB Type-C (65W), 1x USB Type-B, 3.5 мм, DisplayPort 1.4, HDMI 2.1 Динамики 2x 3Вт Комплектация М
16.10.2023 Лучшие портативные мониторы для ноутбуков и смартфонов: выбор ZOOM

Как правило, портативный монитор оснащается интерфейсами HDMI и USB Type-C, поэтому может работать практически со всеми современными гаджетами. Так, при подключе
20.09.2023 «М.Видео-Эльдорадо» открыла предзаказ на наушники AirPods Pro второго поколения с разъемом USB-C

В рамках предзаказа на наушники Apple с зарядным устройством MagSafe Charging и разъемом USB-C ритейлеры предлагают получить новинку в числе первых, повышенный кешбэк 20%, собственную гарантию, а также возможность совершить покупку в рассрочку на срок до 30 месяцев. Стоимость соста
16.06.2023 Много портов не бывает: разветвители A4Tech DST-40C, DST-60C, DST-80C

совместимостью с устройствами. Новинки подключаются к компьютеру при помощи встроенного кабеля USB Type-C. Об этом CNews сообщили представители Merlion. DST-40C оснащен двумя портами USB — 2.0
25.10.2022 Apple придется изменить конструкцию iPhone и IPad или уйти с огромного рынка

Европа переходит на USB-C Совет Европейского союза поддержал инициативу Common Charger Directive, которая обязыва
03.02.2022 BQ 6061L Slim – новый смартфон в тонком корпусе с портом USB Type-C

енностью новинки является тонкий компактный корпус, выполненный в ярких цветах, и наличие порта USB Type-C. Корпус представлен в четырех цветовых решениях («черный», «красный», «космический син
24.01.2022 Новый монитор Philips 243S1

о получило IPS-панель (диагональ 23,8 дюйма/60,5 см) с разрешением Full HD, возможность подключения USB-C и многие другие функции, а также полноценную встроенную док-станцию. Благодаря док-стан
28.05.2021 Лучшие внешние SSD: выбор ZOOM

но лучше, конечно, обойтись без экстрима. Adata SE800 имеет корпус с герметичной крышкой для порта USB-C и защитой по стандарту IP68  Подключать накопитель можно к любым устройствам: он совмес
02.02.2021 Док-станции для ноутбуков с USB-C до 5000 рублей: хиты продаж

могут похвастаться разнообразием разъемов. А некоторые производители и вовсе оставляют только пару USB-C в угоду компактности. Поэтому док-станции стали востребованным товаром — они предоставл
12.11.2020 Лучшие быстрые зарядки для iPhone: выбор ZOOM

Напомним, что теперь в комплекте с новым флагманом Apple идет только кабель, причем USB-C – Lightning, а не USB-A – Lightning, как у предыдущих моделей. И если у вас нет старых

06.10.2020 AOC представила портативный 15-дюймовый монитор с 10-точечным сенсором. Цена. Фото

AOC представила новый портативный сенсорный монитор с возможностью подключения по USB-C. Модель 16T2 оснащена IPS-дисплеем с диагональю 39,6 см (15,6 дюйма) и разрешением Full HD, ее можно подключить к ноутбуку, настольному компьютеру/серверу или смартфону через два разъема

03.09.2020 Утечки чертежей предрекают iPad 8-го поколения с USB Type-C и Face ID

iPad Pro, получит поддержку Magic Keyboard и даже датчики Face ID. Также у девайса будет разъем USB Type-C, беспроводная зарядка, а вот Touch ID он лишится. Уже многие инсайдеры сообщили, что A
03.07.2020 ФСБ России сертифицировала новые модели «Рутокен ЭЦП 2.0»

«Актив» согласовала извещения об изменениях, в соответствии с которыми сертификат СКЗИ «Рутокен ЭЦП 2.0 2100» теперь распространяется на модели токенов в форм-факторах micro и USB Type-C. Рутокен ЭЦП 2.0 2100 micro и Рутокен ЭЦП 2100 Type-C могут использоваться для работы не только на десктопных операционных системах, но и на мобильной ОС Android в составе сертифи
12.06.2020 Лучшие флэш-накопители с USB-C: выбор ZOOM

евле и при этом могут иметь большую пропускную способность за счет относительного нового интерфейса Type-C, который со временем заменит своего предшественника. Этот разъем имеет большую пропуск
15.02.2019 «Актив» представила новый «Рутокен» для устройств с разъемом USB Type-C

в» объявила о начале серийного производства токенов с разъемом USB Type-C. В компьютерной индустрии USB-C – новый тренд, потому что это не только усовершенствованный разъем для зарядки, но и сп
16.09.2018 Монитор LG 32UD99: один USB-C и много 4K HDR

DR 10, цветопередача монитора составляет 95% пространства DCI-P3. Аппарат оснащен универсальным USB Type-C. LG 32UD99 также поддерживает технологию, которая улучшает отображение тонов и яркость
14.06.2018 Интерфейс USB Type-C покоряет рынок SSD

хранения данных PNY Technologies представила скоростной твердотельный массив SSD с интерфейсом USB Type-C 3.1. Серия устройств PNY SSD Elite-X Type-C USB 3.1 выйдет на рынки уже в июле

15.05.2018 AOC представила портативный монитор I1601FWUX с подключением USB-C. Цена

AOC представила новый портативный монитор I1601FWUX с 15,6-дюймовым (39,6 см) IPS-дисплеем, разрешением FHD (1920x1080 пикселов) и подключением USB-C.  Смарт-чехол, который входит в комплект, можно использовать как подставку в портретном и альбомном режимах, а функция поворота сама правильно сориентирует изображение. I1601FWUX – портат
13.03.2018 Apple впервые разрешила заряжать свои компьютеры через чужие аксессуары

Новые спецификацииСторонние производители аксессуаров для устройств Apple получили возможность встраивать в свои продукты розетки USB-C, а также выпускать переходники с разъема Lightning на порт 3,5 мм. Речь идет о производителях, которые работают в рамках программы «Сделано для iPhone/iPad/iPod» — Made-for-iPhone/iPad/iP

Публикаций - 2379, упоминаний - 3636

USB Type-C и организации, системы, технологии, персоны:

Apple Inc 13154 446
Intel Corporation 12811 362
Samsung Electronics 11064 310
Xiaomi - Сяоми 2231 302
Huawei 4676 272
Google LLC 12688 263
Nvidia Corp 4002 222
Acer Group - Acer Inc 2776 214
AMD - Advanced Micro Devices 4641 197
Microsoft Corporation 25775 180
Lenovo Group 2446 170
HP Inc. 5883 148
Qualcomm Technologies 1974 139
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 123
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 933 93
Merlion - Мерлион - Merlion Distribution - Мерлион дистрибуция 986 90
MediaTek - Ralink 595 82
BBK Realme - РМ Коммьюникейшн 584 79
LG Electronics 3735 79
Sony 6739 69
Yandex - Яндекс 9216 69
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 66
Digma 251 60
Dell EMC 5180 56
BBK OPPO Electronics 484 54
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 782 52
MSI - Micro-Star International - Эмэсай Компьютер 740 50
ONYX International 158 50
Bang&Olufsen - B&O 148 48
BBK OnePlus 298 48
Transsion Holdings - Tecno Mobile 337 46
BBK vivo - Vivo Mobile Communications - Vivo Communication Technology - Виво Рус 391 45
МакЦентр - MacCentre 171 44
Samsung - Harman Kardon - Harman Multimedia - Harman International Industries 332 42
A4tech 107 39
HTC Corporation 1512 38
X Corp - Twitter 2938 37
ZTE Corporation 800 35
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology - Worldwide Semiconductor Manufacturing 1101 34
Lenovo Motorola 3566 33
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 65
TÜV Rheinland Group 181 41
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 36
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 32
Carl Zeiss AG 307 28
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 25
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 497 23
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 19
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 285 17
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 17
Россети Ленэнерго 1699 16
Kickstarter 136 14
Netflix - онлайн-кинотеатр 528 13
Ricoh Imaging Company - Ricoh Pentax - Asahi Glass 49 13
Геометрия НПО 165 13
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 11
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 193 10
Связной ГК 1401 10
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 439 9
BMW Group 482 8
JD.com - Jingdong Mall 101 8
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1662 6
Porsche AG - Porsche Automobil Holding SE - Порше Руссланд - Porsche Russia - Porsche Center Moscow - PFS Russia 117 6
Почта России ПАО 2370 6
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 5
Megogo - Онлайн-кинотеатр - OTT/VOD медиасервис 88 5
RPI - Rothschild Patent Imaging 35 5
Амедиа - Amedia TV - Амедиа Продакшн - А Сериал - Amediateka - Амедиатека - Онлайн-кинотеатр 152 4
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 154 4
SoftBank Group 284 4
LEGO 260 4
KGI Securities 50 4
Наукоград - технопарк 156 4
Microsoft - LinkedIn 699 3
Tesla Motors 461 3
Сбер - Okko - Окко - онлайн-кинотеатр 253 3
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 3
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Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 327 3
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BISA - Business Information Security Association - Ассоциация по вопросам защиты информации 18 1
РАМУ - Российская Ассоциация Маркетинговых Услуг 62 1
Доверенная платформа - Ассоциация разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 64 1
OLPC - One Laptop per Child 82 1
NRF - National Retail Federation - Национальная федерация розничной торговли - Национальная федерация ритейлеров США 23 1
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 1610
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 1252
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10698 1235
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26794 1207
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13248 1180
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 1171
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7938 958
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 946
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 926
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6462 853
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 829
Наушники - Headphones 4478 752
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 3145 737
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 4203 704
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6266 693
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8515 668
4K UHD - 4K Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3938 658
Биометрия - Дактилоскопия - Fingerprinting 2513 638
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 626
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18329 597
Зарядное устройство - Battery charger - Зарядная станция - Charging station 2529 583
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6409 581
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10743 570
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13054 566
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3783 529
Фотокамеры - Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона - фронталка 2339 515
USB Type-A - USB-A 697 513
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8777 462
Rapid Charge - Speed Charge - Технология скоростной, быстрой зарядки, подзарядки 1221 446
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5385 413
Микрофон - Microphone 2808 400
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 3261 393
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта 4613 372
Компьютеризация - Клавиатура - Keyboard 2479 352
Компьютеризация - Клавиатура - QWERTY - ЙЦУКЕН-клавиатура 3637 349
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10152 341
Аккумулятор электрический - Powerbank - внешний аккумулятор - аккумуляторная батарея 2502 321
Аксессуары 4282 313
TRS - TRRS - Tip, Ring, Sleeve - mini-jack - мини-джек - Audio jack - Аудиовыход 1167 310
VESA DisplayPort - Mini DisplayPort - miniDP - MDP - Стандарт сигнального интерфейса для цифровых мониторов - Стандарт аудиовизуального цифрового интерфейса 866 297
Google Android 15244 584
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 2186 404
Microsoft Windows 16882 308
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 301
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1371 283
ARM Holdings - ARM Cortex - Серия микропроцессоров 1215 279
LPDDR - Low Power DDR - Тип оперативной памяти для смартфонов и планшетов 574 278
Apple iPhone - серия смартфонов 7623 258
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1444 251
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 246
Microsoft Windows 10 1938 240
Intel Core - Семейство процессоров 1251 227
Samsung Display - Corning Gorilla Glass 736 224
Apple MacBook - серия ноутбуков 1081 172
Qualcomm Adreno GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 518 169
Linux OS 11533 155
MediaTek MT - MediaTek Helio - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 433 147
Apple iOS 8583 144
AMD Ryzen - Серия микропроцессоров 636 140
BeiDou - BDS - Бэйдоу - Китайская спутниковая система навигации 289 131
AnTuTu Benchmark - AnTuTu Tester - программа для тестирования производительности смартфонов и планшетов 425 127
Mali-G ARM - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 291 126
Xiaomi Redmi - серия смартфонов 568 118
Apple iPad 4012 118
Microsoft Windows 11 827 114
Google Android 11 - Android Red Velvet Cake 227 111
Huawei - HiSilicon - Kirin - серия микропроцессоров 433 108
Intel Core i - Cерия процессоров 534 106
Sony Exmor CMOS sensor - Sony IMX - КМОП-сенсоры 442 106
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 104
ESA - Galileo - Galileo Supervisory Authority - European GNSS Service Centre - European Union Agency for the Space Programme - Спутниковая система навигации Европейского союза и Европейского космического агентства 524 103
Apple iPhone 6 4861 102
Geekbench - Мультиплатформерное приложение для бенчмаркинга (сравнения эффективности) 222 101
Google Android 10 - Android Q - Android Quince Tart 226 101
Nvidia GeForce RTX - Nvidia Titan RTX - Nvidia RTX Studio - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 468 100
Apple MacBook Pro 559 99
AMD Radeon FreeSync - AMD Freesync Premium Pro 332 95
Qualcomm QC - Quick Charge - TurboPower - технология скоростной зарядки смартфона 189 94
Intel Core i3 - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 769 93
Xiaomi Mi Ecosystem - Мобильные телефоны 444 92
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 404 19
Jobs Steve - Джобс Стив 1031 13
Анфимов Павел 59 12
Виноградов Дмитрий 74 12
Blass Evan - Бласс Эван 37 11
Ming-Chi Kuo - Минг-Чи Куо 93 9
Черкасов Дмитрий 43 9
Lin James - Лин Джеймс 15 8
Hadberg Anne-Sophie - Хэдберг Анна-Софи - Хадберг Энн-Софи 12 8
Jun Lei - Цзунь Лей 46 8
Коваленко Павел 70 7
Landto Ruediger - Ландто Рюдегер 10 7
Копосов Максим 74 6
Trump Donald J. - Трамп Дональд 687 6
Upton Eben - Аптон Эбен 12 6
Hemmerstoffer Steve - Хеммерштофер Стив 7 6
Шмыков Николай 9 5
Вагизов Ильдар 32 5
Мылицын Роман 111 4
Горелов Дмитрий 61 4
Rubin Andy - Рубин Энди 63 4
Walker Chris - Уокер Крис 7 4
Жовнер Павел 13 4
Yueting Jia - Юэтин Цзя 18 4
Расколов Сергей 43 4
Филин Павел 19 4
Гендрих Сергей 29 4
Эйгес Павел 108 3
Zhao George - Чжао Джордж 17 3
Катаев Александр 40 3
Myerson Terry - Майерсон Терри 65 3
Уваров Сергей 48 3
Yuefang Jia - Юэфан Цзя 14 3
Стальнова Любовь 31 3
Saunders Brad - Сондерс Брэд 3 3
Yu Eric - Ю Эрик 3 3
Rhodes Andy - Роудс Энди 10 3
Chien Victor - Виктор Чиен 5 3
Покровский Алексей 5 3
Шпаков Андрей 0 3
Россия - РФ - Российская федерация 166168 1265
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19139 461
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 280
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 180
Европа 24964 127
Китай - Тайвань 4245 103
Индия - Bharat 5870 95
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 91
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 72
Южная Корея - Республика 7052 60
Япония 13807 46
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 42
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 37
Россия - СФО - Новосибирск 4876 35
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3582 34
Китай - Тайвань - Тайбэй 362 34
Германия - Федеративная Республика 13221 32
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2530 32
Африка - Африканский регион 3641 31
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 31
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 29
Ближний Восток 3154 23
Азия - Азиатский регион 5920 23
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 22
США - Калифорния - Купертино 281 21
Германия - Берлин 732 17
Испания - Каталония - Барселона 752 16
Франция - Французская Республика 8177 15
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 15
Канада 5082 14
Китай - Пекин - Beijing 1096 14
Финляндия - Финляндская Республика 3697 14
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1823 13
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3047 13
Солнечная система - Solar system 2569 12
Италия - Итальянская Республика 4508 11
Сатурн - Титан (спутник) 533 11
Америка - Американский регион 2206 11
Земля - планета Солнечной системы 10865 10
США - Нью-Йорк 3180 9
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5510 511
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 504
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Ergonomics - Эргономика 1755 144
Здравоохранение - Офтальмология - глазные заболевания - органы зрения 735 122
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Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 89
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Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5582 58
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