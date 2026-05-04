USB Type-C - USB-C - USB 3

Обзор HUAWEI MateBook GT 14: элегантный и мощный ноутбук с парящим дисплеем ссор Intel Core Ultra 7 155H (3.8 ГГц) ОЗУ 32 Гбайт LPDDR5 Накопитель 1 Тбайт NVMe PCIe Разъемы USB Type-C (Thunderbolt 4), USB Type-C 3.2 Gen2, 2x USB Type-A 3.2 Gen1, HDMI 2.1, аудиора

«Актив» представила линейку аппаратных ключей Guardant Sign и Guardant Code с разъемом USB Type-C оптимального решения для экосистемы Apple, в которой уже много лет используются исключительно порты USB-C/Thunderbolt; медицинское и научное оборудование: для интеграции с компактными терминала

Обзор ноутбука Acer TravelMate P6 14 AI: мощный и легкий бизнес-помощник PU) с производительностью 48 TOPS Оперативная память до 32 Гбайт LPDDR5X Накопитель SSD 1 Тбайт PCIe Gen4 Экран 14 дюймов, IPS, WQXGA+ (2880×1800 пикселей), 400 кд/м2, 100% sRGB, 60 Гц Разъемы 2х USB Type-C, 2х Thunderbolt 4 с поддержкой Power Delivery и DisplayPort 1.4, 2х USB 3.2 Gen1 Type-A, 1х HDMI 2.1, комбинированный миниджек 3,5 мм Аккумулятор 65 Вт/ч Беспроводная связь Wi-Fi 7, Blue

Обзор HARPER UCH-715: сетевой фильтр с функцией быстрой зарядки ить компьютер и периферию, технику для кухни и домашний кинотеатр. Кроме того, модель имеет разъемы USB Type-A и USB Type-С, а значит, может заряжать мобильные гаджеты без блока питания.

UGREEN представляет серию Nexode с выдвижным кабелем — идеальное решение для зарядки в поездках ности. В линейку входят зарядное устройство 65 Вт, автомобильное зарядное устройство 145 Вт, кабель USB-C 100 Вт и внешний аккумулятор 20 000 мА·ч 165 Вт, создавая удобный и практичный комплект

Acer CZ342CURV — изогнутый сверхширокий монитор с USB-C и игровыми функциями ь сочетает в себе ультраширокий 34-дюймовый VA-дисплей формата 21:9 с частотой обновления 180 Гц, высокую контрастность, геймерский набор функций и универсальные возможности подключения, включая порт USB-C с поддержкой Power Delivery до 65 Вт. Об этом CNews сообщили представители Acer. Acer CZ342CURV — это сбалансированное решение для тех, кто требует от монитора не только скорости и качест

Обзор электронной книги DIGMA A8: ничего лишнего Гбайт Хранилище 32 Гбайт + microSD до 256 Гбайт Интерфейсы Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth, USB Type-C Звук Два динамика Аккумулятор 3200 мАч Размеры и масса 190 х 137 х 78 мм, 275 г Средня

iPhone без портов – быть. Драконовский закон не помешает Apple избавиться от USB-C мые на его территории гаджеты должны иметь поддержку зарядного устройства с интерфейсом USB Type-C (USB-C). В действительности директива обязывает производителей смартфонов оснащать устройства

«МегаФон»: в России окончательно перешли на зарядные устройства на Type-C Это можно объяснить универсальностью разъема: в последние годы существенно выросло число гаджетов с USB-C. Переходу способствовало и решение Еврокомиссии об использовании единого разъема на все

Обзор моноблока HIPER V6: компактное и мощное решение с прицелом на апгрейд ия Хранилище 512 Гбайт NVME M.2-2280 ОС Windows 11 Professional Камера 5 Мп выдвижная Интерфейсы 4x USB Type-A 3.2 Gen 1; 2x USB Type-A 2.0; 2x USB Type-C 2.0; DisplayPort 1.4; Gi

Обзор ноутбука HIPER WORKBOOK I151: универсальный помощник для дома и офиса SODIMM Хранилище 512 Гбайт NVMe M.2 Операционная система Windows 11 Professional Интерфейсы 1х USB Type-C, 2х USB Type-А, HDMI 2.0, mini-jack, microSD Беспроводная связь Wi-Fi 5 (2,4/5 ГГц), B

Adata выпустила внешний SSD SC740 со встроенным кабелем USB-C Adata Technology выпустила новый внешний твердотельный накопитель SC740. SC740 со встроенным кабелем передачи USB-C и соответствующим зажимом для хранения, сочетающий скорость чтения/записи до 1050/1000 МБ/с с емкостью до 2000 ГБ. SC740 упрощает доступ к большим файлам и обеспечивает достаточно места д

Обзор Digma DGPD100WA: мощный пауэрбанк для зарядки четырех устройств ь 20 000 мАч Стандарты быстрой зарядки Power Delivery 3.0, Quick Charge 3.0 Выходные разъемы 2x USB Type-C, 2x USB Type-A Энергоемкость батареи 100 Вт*ч Напряжение батареи 20 В Сила тока на вых

Обзор беспроводной колонки Vipe Spark: мощная, портативная, практичная загорается при регулировке. С обратной стороны присутствует большая заглушка, под ней — разъемы USB Type-C, USB Type-A и AUX 3.5 мм. Корпус Vipe Spark защищен от воды и пыли по стандарту IP67,

Новые считыватели смарт-карт «Рутокен» SCR 3101 NFC с разъемом USB Type-C токен» SCR 3101 NFC. Одной их ключевых особенностей считывателя стал встроенный в корпус разъем USB Type-C. Теперь пользователи могут отказаться от применения специальных адаптеров, ранее необх

Обзор моноблока Acer Aspire S27-1755: мощный и аккуратный тро и легко с помощью магнита, и имеет физическую шторку конфиденциальности. На ней также есть порт USB-C, поэтому модуль можно подключить и к другим устройствам. Кстати, Acer Aspire S27-1755 к

Обзор ноутбука TECNO MEGABOOK K16S AMD: заметный игрок в доступном сегменте ще 512 Гбайт или 1 Тбайт SSD стандарта PCIE 3.0 Интерфейсы 2 × USB 3.2 Gen1 Type-A 1 × USB 3.2 Gen2 Type-C (DisplayPort) 1 × HDMI 1.4 миниджек 3,5 мм RJ-45 microSD Беспроводная связь Wi-Fi 5; B

Обзор ноутбука ICL Raybook S1411 G2R: ультралегкий корпоративный помощник o Оперативная память 16 Гбайт DDR4 3200 МГц Хранилище 512 Гбайт SSD M.2 PCIe NVMe Интерфейсы 1× USB Type-C (Thunderbolt 4, Power Delivery), 1× USB 3.2 Gen 1 Type-A, 1× USB 3.2 Gen 2 Type-A, 1x

Обзор OSiO FocusLine F160a: российский ноутбук в металлическом корпусе e Оперативная память 16 Гбайт (до 64 Гбайт) Хранилище 512 Гбайт PCIe 4.0/NVMe 2.0 Интерфейсы 2× USB Type-C, 3× USB Type-A, 1× HDMI 1× 3,5 мм, microSD Беспроводная связь Wi-Fi 2.4G/5G 802.11b/g/

Компания Origo представляет новую многофункциональную 9-в-1 док-станцию USB-C OU3350SNPD Компания Origo представляет новую многофункциональную 9-в-1 док-станцию USB-C OU3350SNPD. Новинка предназначена для организации подключения различных периферийных ус

Обзор моноблока HIPER EXPERTCENTER D27: солидный универсал амять 16 Гбайт DDR5 с возможностью расширения Хранилище 512 Гбайт SSD Камера 8 Мп Интерфейсы 2x USB Type-C; 3x USB Type-A; Thunderbolt 4; SD, RJ-45 (Gigabit Ethernet); HDMI; выход на наушники 3

Обзор HIPER ProView SB2701: оптимальный 4K-монитор для серьезной работы икали Цветовой охват sRGB 100% NTSC 85%; Adobe RGB 86%; DCI-P3 94% Интерфейсы 2x USB Type-A, 1x USB Type-C (65W), 1x USB Type-B, 3.5 мм, DisplayPort 1.4, HDMI 2.1 Динамики 2x 3Вт Комплектация М

Лучшие портативные мониторы для ноутбуков и смартфонов: выбор ZOOM Как правило, портативный монитор оснащается интерфейсами HDMI и USB Type-C, поэтому может работать практически со всеми современными гаджетами. Так, при подключе

«М.Видео-Эльдорадо» открыла предзаказ на наушники AirPods Pro второго поколения с разъемом USB-C В рамках предзаказа на наушники Apple с зарядным устройством MagSafe Charging и разъемом USB-C ритейлеры предлагают получить новинку в числе первых, повышенный кешбэк 20%, собственную гарантию, а также возможность совершить покупку в рассрочку на срок до 30 месяцев. Стоимость соста

Много портов не бывает: разветвители A4Tech DST-40C, DST-60C, DST-80C совместимостью с устройствами. Новинки подключаются к компьютеру при помощи встроенного кабеля USB Type-C. Об этом CNews сообщили представители Merlion. DST-40C оснащен двумя портами USB — 2.0

Apple придется изменить конструкцию iPhone и IPad или уйти с огромного рынка Европа переходит на USB-C Совет Европейского союза поддержал инициативу Common Charger Directive, которая обязыва

BQ 6061L Slim – новый смартфон в тонком корпусе с портом USB Type-C енностью новинки является тонкий компактный корпус, выполненный в ярких цветах, и наличие порта USB Type-C. Корпус представлен в четырех цветовых решениях («черный», «красный», «космический син

Новый монитор Philips 243S1 о получило IPS-панель (диагональ 23,8 дюйма/60,5 см) с разрешением Full HD, возможность подключения USB-C и многие другие функции, а также полноценную встроенную док-станцию. Благодаря док-стан

Лучшие внешние SSD: выбор ZOOM но лучше, конечно, обойтись без экстрима. Adata SE800 имеет корпус с герметичной крышкой для порта USB-C и защитой по стандарту IP68 Подключать накопитель можно к любым устройствам: он совмес

Док-станции для ноутбуков с USB-C до 5000 рублей: хиты продаж могут похвастаться разнообразием разъемов. А некоторые производители и вовсе оставляют только пару USB-C в угоду компактности. Поэтому док-станции стали востребованным товаром — они предоставл

Лучшие быстрые зарядки для iPhone: выбор ZOOM Напомним, что теперь в комплекте с новым флагманом Apple идет только кабель, причем USB-C – Lightning, а не USB-A – Lightning, как у предыдущих моделей. И если у вас нет старых

AOC представила портативный 15-дюймовый монитор с 10-точечным сенсором. Цена. Фото AOC представила новый портативный сенсорный монитор с возможностью подключения по USB-C. Модель 16T2 оснащена IPS-дисплеем с диагональю 39,6 см (15,6 дюйма) и разрешением Full HD, ее можно подключить к ноутбуку, настольному компьютеру/серверу или смартфону через два разъема

Утечки чертежей предрекают iPad 8-го поколения с USB Type-C и Face ID iPad Pro, получит поддержку Magic Keyboard и даже датчики Face ID. Также у девайса будет разъем USB Type-C, беспроводная зарядка, а вот Touch ID он лишится. Уже многие инсайдеры сообщили, что A

ФСБ России сертифицировала новые модели «Рутокен ЭЦП 2.0» «Актив» согласовала извещения об изменениях, в соответствии с которыми сертификат СКЗИ «Рутокен ЭЦП 2.0 2100» теперь распространяется на модели токенов в форм-факторах micro и USB Type-C. Рутокен ЭЦП 2.0 2100 micro и Рутокен ЭЦП 2100 Type-C могут использоваться для работы не только на десктопных операционных системах, но и на мобильной ОС Android в составе сертифи

Лучшие флэш-накопители с USB-C: выбор ZOOM евле и при этом могут иметь большую пропускную способность за счет относительного нового интерфейса Type-C, который со временем заменит своего предшественника. Этот разъем имеет большую пропуск

«Актив» представила новый «Рутокен» для устройств с разъемом USB Type-C в» объявила о начале серийного производства токенов с разъемом USB Type-C. В компьютерной индустрии USB-C – новый тренд, потому что это не только усовершенствованный разъем для зарядки, но и сп

Монитор LG 32UD99: один USB-C и много 4K HDR DR 10, цветопередача монитора составляет 95% пространства DCI-P3. Аппарат оснащен универсальным USB Type-C. LG 32UD99 также поддерживает технологию, которая улучшает отображение тонов и яркость

Интерфейс USB Type-C покоряет рынок SSD хранения данных PNY Technologies представила скоростной твердотельный массив SSD с интерфейсом USB Type-C 3.1. Серия устройств PNY SSD Elite-X Type-C USB 3.1 выйдет на рынки уже в июле

AOC представила портативный монитор I1601FWUX с подключением USB-C. Цена AOC представила новый портативный монитор I1601FWUX с 15,6-дюймовым (39,6 см) IPS-дисплеем, разрешением FHD (1920x1080 пикселов) и подключением USB-C. Смарт-чехол, который входит в комплект, можно использовать как подставку в портретном и альбомном режимах, а функция поворота сама правильно сориентирует изображение. I1601FWUX – портат