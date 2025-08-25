Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 199231
ИКТ 15374
Организации 11762
Ведомства 1510
Ассоциации 1112
Технологии 3583
Системы 27061
Персоны 86987
География 3117
Статьи 1580
Пресса 1318
ИАА 757
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2830
Мероприятия 894

Wired Издание

Wired - Издание

СОБЫТИЯ


25.08.2025 Знаменитые западные СМИ месяцами публиковали статьи, полностью выдуманные нейросетями

Несуществующие инфоповоды Западные СМИ Wired и Business Insider удалили фейковые новости сгенерированные нейронными сетями и выданные за труд фрилансера, пишет The Guardian. Материалы размещались по авторством некой Марго Бланшар (M
02.08.2024 Хакеры за $500 создали замену дорогих приборов спецслужб для взлома процессоров. Собрать такой может каждый на основе Raspberry Pi

Для каждого и почти даром Создано устройство RayV Lite для реверс-инжиниринга и аппаратного взлома микросхем, пишет портал Wired. В основе конструкции лежит лазер, а ключевой особенностью RayV Lite является его сравнительная дешевизна. Компьютерная часть устройства – одноплатный компьютер семейства Raspberry Pi, вх
24.04.2024 Древнее «крепостное право» в ИТ отменено. Программистам разрешили работать на конкурентов, и руководители не могут им это запретить

ора работодателя Федеральная торговая комиссия США (FTC) приняла новое правило, отменяющее подавляющее большинство действующих в стране соглашений о неконкуренции и запрещающее заключать новые, пишет Wired. Эти соглашения ИТ-специалисты подписывают при приеме на работу – они запрещают им в дальнейшем устраиваться в штат конкурирующей организации в течение некоторого времени после увольненич
22.02.2022 Logitech Zone Wired Earbuds — новая гарнитура для видеоконференцсвязи уже доступна в России

Logitech начинает продажи проводной гарнитуры Zone Wired Earbuds на российском рынке. Новинка предназначена для комфортной работы в офисе или дома. Logitech Zone Wired Earbuds выполнена в компактном форм-факторе, с внутриканальными наушн
03.02.2022 Обиженный хакер в одиночку отключил интернет в целой стране

Мститель-одиночка Американский хакер, представившийся порталу Wired как Р4х, в январе 2022 г. без чьей-либо помощи отрезал от Глобальной сети целую страну. Его жертвой стала Северная Корея, и такой выбор P4x сделал неспроста. По информации издания, ранее

19.10.2021 «Тендерплан» оснастила свой колл-центр профессиональными гарнитурами Logitech Zone Wired

«Тендерплан», разработчик автоматизированной системы для поиска и управления тендерами, совместно с Logitech оснастила рабочие места операторов колл-центра профессиональными гарнитурами Logitech Zone Wired. Кроме того, в проект была заложена возможность масштабирования, так как в ближайших планах у компании — открытие нескольких удаленных офисов по работе с заказчиками. Сегодня качество кли
28.09.2020 Обзор гарнитуры Logitech Zone Wired: чистый звук даже в шумном офисе

явший ремонт. Именно поэтому и в офисе, и на удалёнке актуально иметь гарнитуру с эффективным шумоподавлением и высоким качеством звука. Одним из таких решений является бизнес-гарнитура Logitech Zone Wired. Компания Logitech хорошо зарекомендовала себя на рынке – это известный, опытный и надежный производитель. Наверняка у вас дома и в офисе есть устройства от Logitech, ведь периферия этого
05.06.2020 Знаменитый финтех-стартап с российскими корнями разгоняет штат. Людей увольняют под угрозами и оставляют без средств к существованию в разгар пандемии

россиянина сокращает штат Британский финтех-стартап Revolut, основанный россиянином Николаем Сторонским и выходцем из Украины Владом Яценко, лишил работы десятки своих сотрудников. По данным ресурса Wired, у него не было на это никаких юридических оснований. По словам потерявших работу сотрудников Revolut, их буквально вынуждали уволиться, используя для этого различные рычаги давления. Мно
24.12.2012 Американцы включили Касперского в список самых опасных людей на Земле

Калифорнийский ИТ-ресурс Wired включил Евгения Касперского в список 15 самых опасных людей в мире (The 15 Most Dangero
27.07.2012 Касперский обвинил Wired в русофобии и рассказал про отношения со спецслужбами

Евгений Касперский в своем блоге обвинил журналиста издания Wired Ноаха Шахтмана (Noah Shachtman) в «ярко выраженном русофобстве», оперировании псевдофактами, домыслами и «притянутыми за уши и неверными выводами». Эта запись в блоге Касперского стала ра
12.11.2008 Wired.com сократил 10% сотрудников

Популярное веб-издание Wired.com сократило свой штат на 10%, также было уволено неизвестное число внештатных сотрудн
25.12.2007 Топ 10 устройств по версии Wired

Журнал Wired подвел итоги 2007 года. Неудивительно, что главным гаджетом был признан Apple iPhone, но примечательно, что "золото" получил не телефон из магазина, а его модифицированный - взломанный ва
10.01.2002 “Мыльные пузыри-2001”: памятник несбывшимся мечтам хай-тека

вались вовсе не столь многообещающими и баснословными - если эта материализация происходила вообще. Wired.com в последние годы отмечает наградами Vaporized Awards ("Мыльные пузыри") наиболее за
02.07.1999 Lycos завершила процедуру слияния с компанией Wired Digital

Портал Lycos окончил процедуру покупки компании Wired Digital, владельца таких сайтов как Wired News и Hotwired. Об этой сделке было объявлено еще в октябре 1998 года, и она оценивалась в $83 млн.
22.02.1999 Акционеров Wired Digital не устраивают условия слияния с Lycos

Планируемая покупка порталом Lycos фирмы Wired Digital в очередной раз может оказаться под угрозой. Акционеров Wired не вполне удовлетворяют условия сделки. Первоначально договор был заключен еще в октябре прошлого года, и по п

Публикаций - 276, упоминаний - 293

Wired и организации, системы, технологии, персоны:

Google LLC 12690 50
Apple Inc 13156 41
Microsoft Corporation 25775 34
Meta Platforms - Facebook 4621 22
Amazon Inc - Amazon.com 3277 18
X Corp - Twitter 2938 17
Intel Corporation 12811 12
Adobe Systems 1597 12
Verizon Communications - Bell Atlanitic 1031 9
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1597 6
Samsung Electronics 11065 6
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 6
Yahoo! 3726 6
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1693 5
Dell EMC 5180 5
IBM - International Business Machines Corp 9699 5
HP Inc. 5883 5
Oracle Corporation 7074 5
Microsoft Corporation - GitHub 1075 5
AT&T Inc 1726 5
Brightcom Group - Lycos - Lycos Network 294 4
Freedom Hosting 8 4
Cisco Systems 5372 4
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1731 4
Sony 6739 4
Lenovo Motorola 3566 4
Logitech 437 4
Cambridge Analytica 47 4
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation - Sprint Communications - Nextel Communications - Nextel Partners - NeoWorld Communications 1422 4
OpenAI 542 3
AOL Inc - America Online 1883 3
Blizzard Entertainment 343 3
Nvidia Corp 4002 3
Motorola Inc 1156 3
Brightcom Group - Lycos - Wired Digital 4 3
Yandex - Яндекс 9216 3
Huawei 4677 3
Lenovo Group 2447 3
LG Electronics 3735 3
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 3
eBay Inc 1640 6
Microsoft - LinkedIn 699 5
Tesla Motors 461 4
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 294 4
Uber 357 3
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 3
Airbnb 101 2
Верный - торговая сеть 326 2
DuPont - Дюпон 101 2
GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 479 2
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 504 2
Wikimedia Foundation - Фонд Викимедиа 92 2
Metallica - американская метал-группа 36 2
Merriam-Webster 15 2
Eddie Bauer 7 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 2
Walmart - Wal-Mart Stores 405 2
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 2
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 2
Visa International 1993 2
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 267 2
Boeing 1031 2
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 2
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 501 1
Runa Capital 158 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 1
Warner Bros. International Television Distribution 289 1
Conde Nast - Конде Наст 24 1
Mercedes-Benz Group - Mercedes-Benz AG 204 1
Red Bull GmbH - Red Bull Racing - Red Bull Air Race - Red Bull Jump&Freeze - Red Bull Media House 31 1
Nike 195 1
Porsche AG - Porsche Automobil Holding SE - Порше Руссланд - Porsche Russia - Porsche Center Moscow - PFS Russia 117 1
Tata Motors - Jaguar Cars 126 1
РПЦ - Русская православная церковь - Московский патриархат 238 1
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 220 1
Google Ventures - GV 37 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 1
Arrival Group - Arrival Solutions - Arrival Automotive UK - Arrival SPAC - Arrival Special Purpose Acquisition Company - Charge R&D 49 1
United Airlines - авиакомпания 95 1
Instacart 7 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 20
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1209 16
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 10
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 10
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 497 9
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 7
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 343 6
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 525 5
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 5
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 4
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 4
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 4
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 4
U.S. Department of Justice - DOJ - Минюст США - Министерство юстиции США 632 4
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 647 3
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 939 3
U.S. Congress House of Representatives - Конгресс США - Палата представителей 288 3
Судебная власть - Judicial power 2500 3
U.S. Copyright Office - Бюро авторского права Соединённых Штатов Америки 14 3
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 3
U.S. Department of Homeland Security - DHS - Министерство внутренней безопасности США - Министерство национальной безопасности (МНБ) 306 3
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент США 551 3
Федеральное казначейство России 1949 3
Минфин РФ - Гохран России - Государственное учреждение по формированию Государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных камней Российской Федерации - Роскомдрагмет 29 2
U.S. DNI - Director of National Intelligence - Директор Национальной разведки - Разведывательное сообщество США 80 2
U.S. CISA - Cybersecurity and Infrastructure Security Agency - Агентство по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры 64 2
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 410 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 2
U.S. Congress Senate - Конгресс США - Сенат 195 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 2
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 2
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 284 1
Минкультуры РФ - Министерство культуры - Министерство культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации - Федеральное агентство по культуре и кинематографии 313 1
U.S. FTC - Federal Trade Commission - ФТК США - Федеральная торговая комиссия США 453 1
ЦИК РФ - ТИК - Территориальные (участковые) избирательные комиссии - Избирательные комиссии субъектов Российской Федерации 277 1
WIPO - World Intellectual Property Organisation - ВОИС - Всемирная организация интеллектуальной собственности - Международная организация по защите интеллектуальной собственности 151 1
U.S. PTO - USPTO - the United States Patent and Trademark Office - Ведомство по патентам и товарным знакам США 217 1
U.S. FDA - Food and Drug Administration, USFDA - Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США 126 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 5
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 259 4
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 4
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 121 2
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 153 2
ACLU - The American Civil Liberties Union - Американский союз гражданских свобод 53 2
Greenpeace - Гринпис 130 2
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 2
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 120 1
Apache Software Foundation - ASF 231 1
Bitcoin Foundation 8 1
Die Grunen - Германская партия зеленых 15 1
IFPI - International Federation of the Phonographic Industry - International Standard Recording Code - Международная федерация производителей фонограмм - Международная федерация индустрии фонограмм 131 1
OLPC - One Laptop per Child 82 1
МРАА - Motion Picture Association of America - Американская ассоциация кинокомпаний - Ассоциация кинопроизводителей Америки - Американская Киноассоциация 102 1
CWA - Communications Workers of America - Профсоюз работников связи и средств массовой информации в Соединенных Штатах 7 1
NLRB - National Labor Relations Board - Национальный совет по трудовым отношениям США 5 1
Alpha Global 1 1
UNI Global Union - Union Network International 1 1
Consumers International - Международная организация потребителей - Всемирная организация защиты прав потребителей 2 1
Агора - Международная правозащитная группа - Межрегиональная правозащитная ассоциация 10 1
IADAS - International Academy of Digital Arts and Sciences - Международная академия цифровых искусств и наук 5 1
ЛБИ - Лига безопасного интернета 66 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 64
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 39
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 34
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26794 30
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 28
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 28
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13054 24
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 24
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 22
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22558 22
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7599 21
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 20
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 20
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14268 19
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 19
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 17
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10698 17
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 17
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 16
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 15
Blog - Weblog - Блог-платформы - Онлайн-дневники - Блогосфера 3236 15
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8515 14
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 14
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 14
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 14
Firmware - Прошивка - Встроенное программное обеспечение 2762 13
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10743 13
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 13
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13248 12
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Анонимность - анонимизация - приватность - деанонимизация - доксинг - doxing, doxxing - деанон, пробив 1321 12
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 12
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 12
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9303 12
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6852 11
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18329 11
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10005 11
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 10
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8650 10
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 10
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 10
Apple iPhone - серия смартфонов 7623 20
Google Android 15244 20
Apple iPad 4012 19
Microsoft Windows 16882 16
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 15
Apple iOS 8583 10
Linux OS 11533 9
Microsoft Windows 2000 8678 6
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 925 6
Apple - App Store 3109 6
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1287 6
Tor Project - Tor - Onion routing - ПО для анонимного сетевого соединения - Луковая маршрутизация 289 6
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 6
Google Chrome - браузер 1701 5
Google YouTube - Видеохостинг 3002 5
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 5
Apple iPhone 6 4861 5
Google Android APP - Google Android Advanced Protection Program 751 4
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 4
Apple iPhone 3 - Apple iPhone 3GS 450 4
Rhapsody - Napster - New artist program - файлообменная пиринговая сеть 453 4
Logitech Logi Tune 6 4
Apple macOS 2419 4
Microsoft Office 4170 4
Intel x86 - архитектура процессора 2151 4
Microsoft Windows XP 2431 4
Microsoft Teams - MS Teams 670 4
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1440 4
Apple iPod 1553 4
Blizzard - World of Warcraft 362 3
Rambler Group - LiveJournal - Живой Журнал - ЖЖ блог-платформа 570 3
Myspace - социальная сеть 640 3
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 975 3
Apple macOS X - OS X Rhapsody - OS X Mavericks - OS X Leopard - OS X Mountain Lion - OS X Yosemite - OS X Jaguar 1708 3
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2429 3
Apple iTunes Store 1118 3
Apple iPhone OS 152 3
Google Meet 78 3
SQL - уязвимости - SQL-угрозы - Вредоносное ПО - SQL injection - SQL-инъекция - Внедрение SQL-кода 208 3
Logitech Zone Wired Earbuds 3 3
Jobs Steve - Джобс Стив 1031 6
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 457 5
Snowden Edward - Сноуден Эдвард 175 5
Касперский Евгений 337 4
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 369 4
Trump Donald J. - Трамп Дональд 687 3
Marques Eric Eoin - Маркес Эрик Оуэн 5 3
Soghoian Christopher - Согоян Кристофер 9 3
Кирюхин Дмитрий 86 3
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 404 3
Песков Дмитрий 129 2
Bezos Jeff - Безос Джефф 177 2
Ive Jonathan - Ive Jony - Айв Джонатан - Айва Джони 81 2
Nakamoto Satoshi - Накамото Сатоши - Накамото Сатоси 39 2
Branson Richard - Брэнсон Ричард - Бренсон Ричард 65 2
Моисеев Алексей 33 2
Ulbricht Ross - Ульбрихт Росс 8 2
Степанова Ирина 17 2
Moore Gordon - Мур Гордон 66 2
Kleiman Dave - Клейман Дейв 2 2
Трачук Аркадий 18 2
Горбенко Роман 7 2
Hussein Saddam - Саддам Хусейн 45 2
Brown Dan - Браун Дэн 16 2
Kozicki Michael - Козицки Майкл 2 2
Bodendorfer Susan - Бодендорфен Сьюзан 2 2
Crichton Michael - Кричтон Майкл 10 2
Clapper James - Клеппер Джеймс 15 2
Foster Connie - Фостер Конни 2 2
Buytendijk Frank - Буйтендийк Франк 3 2
Robinson Mark - Робинсон Марк 2 2
Pichai Sundar - Пичаи Сандар 80 2
Rowan David - Роуэн Дэвид 2 2
Путин Владимир 3454 2
Larry Page - Ларри Пейдж 197 2
Белоусов Сергей 254 2
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 391 2
Шадаев Максут 1210 2
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 2
Никифоров Николай 1138 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 129
Россия - РФ - Российская федерация 166168 48
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 24
США - Калифорния 4829 19
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19139 15
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Франциско 1461 15
Европа 24964 13
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 11
Германия - Федеративная Республика 13221 10
США - Нью-Йорк 3180 9
США - Массачусетс 517 7
Земля - планета Солнечной системы 10865 7
Индия - Bharat 5870 7
Канада 5082 7
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1093 7
Америка - Американский регион 2206 6
Израиль 2856 6
Испания - Королевство 3840 6
Япония 13807 5
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 5
Бразилия - Федеративная Республика 2520 5
Великобритания - Лондон 2432 5
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 5
Украина 7928 5
США - Калифорния - Лос-Анджелес 818 4
Куба - Республика 417 4
США - Флорида 786 4
Франция - Французская Республика 8177 4
Китай - Пекин - Beijing 1096 3
США - Аризона 549 3
США - Северная Каролина 328 3
США - Калифорния - Лос-Анджелес - Голливуд 518 3
Россия - ДФО - Приморский край - Находкинский городской округ - Находка 783 3
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 3
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 805 3
Азия - Азиатский регион 5920 3
Швеция - Королевство 3782 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 3
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2607 3
Италия - Итальянская Республика 4508 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 35
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 24
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 20
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 19
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 19
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5884 18
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8839 14
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3859 14
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 13
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 11
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5109 11
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 11
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6057 10
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 10
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5778 9
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 9
Антитеррор - Терроризм - террористические акты - антитеррористические меры 1643 9
Английский язык 7030 9
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7418 9
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3863 8
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6171 8
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4667 8
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 8
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 7
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 6
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 6
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 3029 6
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 6
Негласное наблюдение - Covert surveillance - скрытое наблюдение - слежка - подслушивание - прослушка - отслеживание передвижений 599 6
Лёгкая промышленность - Текстильная промышленность - Ткацкая промышленность - Ткани - Textile industry - Fabrics 1375 6
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3101 6
Издательское дело - Издательство - Книгоиздание - книжная индустрия - Publishing - Book Industry 1819 6
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 6
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6170 5
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6556 5
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 4
Закон Мура - Moore's law 214 4
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1377 4
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 4
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2308 4
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 11
The Verge - Издание 619 7
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 7
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1339 6
TechCrunch - TechCrunch Network - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1309 6
Business Insider - Бизнес инсайдер 264 5
Gizmodo 133 4
Forbes - Форбс 1002 4
The Register - The Register Hardware 1784 4
Bloomberg 1627 4
NYT - The New York Times 1100 4
The Guardian - Британская газета 406 4
Ars Technica 450 3
Nature 832 3
GQ 22 3
News Corp - News Corporation 221 3
Wikipedia - Википедия 650 3
Reddit 398 3
Engadget - Блог о технологиях 429 3
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 2
The Washington Post 350 2
Newsweek 39 2
NBC News 188 2
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - Time Warner - Warner Communications Inc - Time Inc 609 2
Playboy 51 2
NEWSru.com 229 2
WikiLeaks 120 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 2
FT - Financial Times 1296 2
Tom’s Hardware 600 2
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 676 2
Crunchbase 74 1
VentureBeat 90 1
9to5Google 60 1
TorrentFreak (TF) 159 1
The Intercept 12 1
AP - Associated Press 2007 1
Fortune 211 1
TechRadar 97 1
Shkulev Media Holding - Шкулёв Медиа Холдинг - ранее Hachette Filipacchi Shkulev - Hearst Shkulev - Хеарст Шкулев Медиа - ИнтерМедиаГруп 26 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 8
Gartner - Гартнер 3658 7
IDC - International Data Corporation 4975 4
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 3
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 3
Gartner Magic Quadrant Enterprise Wired and Wireless LAN Infrastructure 3 3
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 227 2
Gartner Magic Quadrant WAN Edge Infrastructure 4 2
Forrester Research 834 2
Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 432 1
Microsoft Research 144 1
Gartner Peer Insights - Gartner Peer Reviews 8 1
Strategy Analytics 285 1
Google Threat Analysis Group 18 1
Privacy International 16 1
Fortune Global 100 142 1
Sensor Tower 16 1
Pew Charitable Trusts - Pew Research Center - Pew Global Attitudes 26 1
Recorded Future - Записанное будущее 17 1
comScore 379 1
IHS iSuppli - IHS Infonetics Research - IHS Markit - IHS Technology 530 1
Gartner - Dataquest 353 1
Jupiter Media Metrix - Jupiter Research 392 1
Ромир - Romir Monitoring - Исследовательский холдинг 122 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 1
Computer Economics 32 1
Gartner Magic Quadrant Data Center 10 1
ChangeWave Research 10 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar 4RAYS - центр исследования киберугроз 181 1
Top10VPN 6 1
data.ai - App Annie - Distimo 23 1
Мировой ИТ-рынок - Мировой рынок информационных технологий 146 1
ABI Research 236 1
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 364 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 7
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 284 4
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 307 3
University of Washington - Вашингтонский университет - Университет Вашингтона - Университет штата Вашингтон 262 2
ASU - Arizona State University - University of Arizona - Аризонский университет 220 2
University of Glasgow - Университет Глазго 30 2
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 527 2
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 471 2
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 1
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 297 1
НГУ - Новосибирский Государственный Университет - Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 304 1
Ruhr-Universität Bochum - Рурский университет в Бохуме 32 1
UMD - University of Maryland College Park - Мэрилендский университет в Колледж-Парке 94 1
Illinois State University - Иллинойсский университет - Университет штата Иллинойс 201 1
CSU - Cal State - California State University - Университет штата Калифорния 13 1
NUS - National University of Singapore - Национальный университет Сингапура 41 1
University of Pennsylvania - Pennsylvania State University - Университет Пенсильвании - Пенсильванский университет - Университет штата Пенсильвания 170 1
University at Buffalo - Университет штата Нью-Йорк в Буффало 33 1
FAS - Federation of American Scientists - Федерация американских ученых 59 1
Columbia University - Колумбийский университет 157 1
UT Austin - University of Texas at Austin - Техасский университет в Остине 218 1
Duke University - Дьюкский университет - Университет Дьюка 97 1
University of North Carolina - Государственный университет Северной Каролины 66 1
UC Santa Barbara, UCSB - University of California, Santa Barbara - Калифорнийский университет в Санта-Барбаре 26 1
Pearson VUE 55 1
UMass Amherst, UMass - University of Massachusetts Amherst - Университет штата Массачусетс в Амхерсте 27 1
Illinois Tech - Illinois Institute of Technology - Иллинойсский технологический институт 11 1
Ben-Gurion University of the Negev - Университет имени Бен-Гуриона 21 1
SUNY - State University of New York - Университет штата Нью-Йорка 19 1
CEU - Central European University - ЦЕУ - Центрально-Европейский университет 3 1
Weizmann Institute of Science - Институт Вейцмана 27 1
Pew Research Center - Исследовательский центр Пью 31 1
CNews Школа ИТ - CNews Школа Информационных Технологий 31 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 1
ANSI - American National Standards Institute - Американский национальный институт стандартов 302 1
Black Hat - Конференция 120 3
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 3
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 3
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 389 2
COMDEX - COMputer Dealers' EXhibition 179 2
Рождество Христово - Рождественские каникулы 664 2
Adobe MAX 11 2
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1281 2
CNews AWARDS - награда 571 2
WWDC - Apple Worldwide Developers Conference 182 2
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 339 1
Defcon 45 1
Huawei Developer Conference - HDC - Huawei Developer Day 34 1
ABB FIA Formula E World Championship - Формула E - Класс автогонок электромобилей 8 1
Fritz London Memorial Prizes - Премия Фрица Лондона 5 1
Intel Developer Forum - IDF 317 1
Web Summit 13 1
Webby Awards - Премия Вебби 26 1
День молодёжи - 27 июня 1087 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1283 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 749 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Лучшие автономные газонокосилки в 2026 году: хиты продаж

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Как безопасно купить б/у смартфон: подробная инструкция

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще