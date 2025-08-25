Wired - Издание

Знаменитые западные СМИ месяцами публиковали статьи, полностью выдуманные нейросетями Несуществующие инфоповоды Западные СМИ Wired и Business Insider удалили фейковые новости сгенерированные нейронными сетями и выданные за труд фрилансера, пишет The Guardian. Материалы размещались по авторством некой Марго Бланшар (M

Хакеры за $500 создали замену дорогих приборов спецслужб для взлома процессоров. Собрать такой может каждый на основе Raspberry Pi Для каждого и почти даром Создано устройство RayV Lite для реверс-инжиниринга и аппаратного взлома микросхем, пишет портал Wired. В основе конструкции лежит лазер, а ключевой особенностью RayV Lite является его сравнительная дешевизна. Компьютерная часть устройства – одноплатный компьютер семейства Raspberry Pi, вх

Древнее «крепостное право» в ИТ отменено. Программистам разрешили работать на конкурентов, и руководители не могут им это запретить ора работодателя Федеральная торговая комиссия США (FTC) приняла новое правило, отменяющее подавляющее большинство действующих в стране соглашений о неконкуренции и запрещающее заключать новые, пишет Wired. Эти соглашения ИТ-специалисты подписывают при приеме на работу – они запрещают им в дальнейшем устраиваться в штат конкурирующей организации в течение некоторого времени после увольненич

Logitech Zone Wired Earbuds — новая гарнитура для видеоконференцсвязи уже доступна в России Logitech начинает продажи проводной гарнитуры Zone Wired Earbuds на российском рынке. Новинка предназначена для комфортной работы в офисе или дома. Logitech Zone Wired Earbuds выполнена в компактном форм-факторе, с внутриканальными наушн

Обиженный хакер в одиночку отключил интернет в целой стране Мститель-одиночка Американский хакер, представившийся порталу Wired как Р4х, в январе 2022 г. без чьей-либо помощи отрезал от Глобальной сети целую страну. Его жертвой стала Северная Корея, и такой выбор P4x сделал неспроста. По информации издания, ранее

«Тендерплан» оснастила свой колл-центр профессиональными гарнитурами Logitech Zone Wired «Тендерплан», разработчик автоматизированной системы для поиска и управления тендерами, совместно с Logitech оснастила рабочие места операторов колл-центра профессиональными гарнитурами Logitech Zone Wired. Кроме того, в проект была заложена возможность масштабирования, так как в ближайших планах у компании — открытие нескольких удаленных офисов по работе с заказчиками. Сегодня качество кли

Обзор гарнитуры Logitech Zone Wired: чистый звук даже в шумном офисе явший ремонт. Именно поэтому и в офисе, и на удалёнке актуально иметь гарнитуру с эффективным шумоподавлением и высоким качеством звука. Одним из таких решений является бизнес-гарнитура Logitech Zone Wired. Компания Logitech хорошо зарекомендовала себя на рынке – это известный, опытный и надежный производитель. Наверняка у вас дома и в офисе есть устройства от Logitech, ведь периферия этого

Знаменитый финтех-стартап с российскими корнями разгоняет штат. Людей увольняют под угрозами и оставляют без средств к существованию в разгар пандемии россиянина сокращает штат Британский финтех-стартап Revolut, основанный россиянином Николаем Сторонским и выходцем из Украины Владом Яценко, лишил работы десятки своих сотрудников. По данным ресурса Wired, у него не было на это никаких юридических оснований. По словам потерявших работу сотрудников Revolut, их буквально вынуждали уволиться, используя для этого различные рычаги давления. Мно

Американцы включили Касперского в список самых опасных людей на Земле Калифорнийский ИТ-ресурс Wired включил Евгения Касперского в список 15 самых опасных людей в мире (The 15 Most Dangero

Касперский обвинил Wired в русофобии и рассказал про отношения со спецслужбами Евгений Касперский в своем блоге обвинил журналиста издания Wired Ноаха Шахтмана (Noah Shachtman) в «ярко выраженном русофобстве», оперировании псевдофактами, домыслами и «притянутыми за уши и неверными выводами». Эта запись в блоге Касперского стала ра

Wired.com сократил 10% сотрудников Популярное веб-издание Wired.com сократило свой штат на 10%, также было уволено неизвестное число внештатных сотрудн

Топ 10 устройств по версии Wired Журнал Wired подвел итоги 2007 года. Неудивительно, что главным гаджетом был признан Apple iPhone, но примечательно, что "золото" получил не телефон из магазина, а его модифицированный - взломанный ва

“Мыльные пузыри-2001”: памятник несбывшимся мечтам хай-тека вались вовсе не столь многообещающими и баснословными - если эта материализация происходила вообще. Wired.com в последние годы отмечает наградами Vaporized Awards ("Мыльные пузыри") наиболее за

Lycos завершила процедуру слияния с компанией Wired Digital Портал Lycos окончил процедуру покупки компании Wired Digital, владельца таких сайтов как Wired News и Hotwired. Об этой сделке было объявлено еще в октябре 1998 года, и она оценивалась в $83 млн.