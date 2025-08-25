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Wired Издание
СОБЫТИЯ
|25.08.2025
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Знаменитые западные СМИ месяцами публиковали статьи, полностью выдуманные нейросетями
Несуществующие инфоповоды Западные СМИ Wired и Business Insider удалили фейковые новости сгенерированные нейронными сетями и выданные за труд фрилансера, пишет The Guardian. Материалы размещались по авторством некой Марго Бланшар (M
|02.08.2024
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Хакеры за $500 создали замену дорогих приборов спецслужб для взлома процессоров. Собрать такой может каждый на основе Raspberry Pi
Для каждого и почти даром Создано устройство RayV Lite для реверс-инжиниринга и аппаратного взлома микросхем, пишет портал Wired. В основе конструкции лежит лазер, а ключевой особенностью RayV Lite является его сравнительная дешевизна. Компьютерная часть устройства – одноплатный компьютер семейства Raspberry Pi, вх
|24.04.2024
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Древнее «крепостное право» в ИТ отменено. Программистам разрешили работать на конкурентов, и руководители не могут им это запретить
ора работодателя Федеральная торговая комиссия США (FTC) приняла новое правило, отменяющее подавляющее большинство действующих в стране соглашений о неконкуренции и запрещающее заключать новые, пишет Wired. Эти соглашения ИТ-специалисты подписывают при приеме на работу – они запрещают им в дальнейшем устраиваться в штат конкурирующей организации в течение некоторого времени после увольненич
|22.02.2022
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Logitech Zone Wired Earbuds — новая гарнитура для видеоконференцсвязи уже доступна в России
Logitech начинает продажи проводной гарнитуры Zone Wired Earbuds на российском рынке. Новинка предназначена для комфортной работы в офисе или дома. Logitech Zone Wired Earbuds выполнена в компактном форм-факторе, с внутриканальными наушн
|03.02.2022
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Обиженный хакер в одиночку отключил интернет в целой стране
Мститель-одиночка Американский хакер, представившийся порталу Wired как Р4х, в январе 2022 г. без чьей-либо помощи отрезал от Глобальной сети целую страну. Его жертвой стала Северная Корея, и такой выбор P4x сделал неспроста. По информации издания, ранее
|19.10.2021
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«Тендерплан» оснастила свой колл-центр профессиональными гарнитурами Logitech Zone Wired
«Тендерплан», разработчик автоматизированной системы для поиска и управления тендерами, совместно с Logitech оснастила рабочие места операторов колл-центра профессиональными гарнитурами Logitech Zone Wired. Кроме того, в проект была заложена возможность масштабирования, так как в ближайших планах у компании — открытие нескольких удаленных офисов по работе с заказчиками. Сегодня качество кли
|28.09.2020
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Обзор гарнитуры Logitech Zone Wired: чистый звук даже в шумном офисе
явший ремонт. Именно поэтому и в офисе, и на удалёнке актуально иметь гарнитуру с эффективным шумоподавлением и высоким качеством звука. Одним из таких решений является бизнес-гарнитура Logitech Zone Wired. Компания Logitech хорошо зарекомендовала себя на рынке – это известный, опытный и надежный производитель. Наверняка у вас дома и в офисе есть устройства от Logitech, ведь периферия этого
|05.06.2020
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Знаменитый финтех-стартап с российскими корнями разгоняет штат. Людей увольняют под угрозами и оставляют без средств к существованию в разгар пандемии
россиянина сокращает штат Британский финтех-стартап Revolut, основанный россиянином Николаем Сторонским и выходцем из Украины Владом Яценко, лишил работы десятки своих сотрудников. По данным ресурса Wired, у него не было на это никаких юридических оснований. По словам потерявших работу сотрудников Revolut, их буквально вынуждали уволиться, используя для этого различные рычаги давления. Мно
|24.12.2012
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Американцы включили Касперского в список самых опасных людей на Земле
Калифорнийский ИТ-ресурс Wired включил Евгения Касперского в список 15 самых опасных людей в мире (The 15 Most Dangero
|27.07.2012
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Касперский обвинил Wired в русофобии и рассказал про отношения со спецслужбами
Евгений Касперский в своем блоге обвинил журналиста издания Wired Ноаха Шахтмана (Noah Shachtman) в «ярко выраженном русофобстве», оперировании псевдофактами, домыслами и «притянутыми за уши и неверными выводами». Эта запись в блоге Касперского стала ра
|12.11.2008
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Wired.com сократил 10% сотрудников
Популярное веб-издание Wired.com сократило свой штат на 10%, также было уволено неизвестное число внештатных сотрудн
|25.12.2007
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Топ 10 устройств по версии Wired
Журнал Wired подвел итоги 2007 года. Неудивительно, что главным гаджетом был признан Apple iPhone, но примечательно, что "золото" получил не телефон из магазина, а его модифицированный - взломанный ва
|10.01.2002
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“Мыльные пузыри-2001”: памятник несбывшимся мечтам хай-тека
вались вовсе не столь многообещающими и баснословными - если эта материализация происходила вообще. Wired.com в последние годы отмечает наградами Vaporized Awards ("Мыльные пузыри") наиболее за
|02.07.1999
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Lycos завершила процедуру слияния с компанией Wired Digital
Портал Lycos окончил процедуру покупки компании Wired Digital, владельца таких сайтов как Wired News и Hotwired. Об этой сделке было объявлено еще в октябре 1998 года, и она оценивалась в $83 млн.
|22.02.1999
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Акционеров Wired Digital не устраивают условия слияния с Lycos
Планируемая покупка порталом Lycos фирмы Wired Digital в очередной раз может оказаться под угрозой. Акционеров Wired не вполне удовлетворяют условия сделки. Первоначально договор был заключен еще в октябре прошлого года, и по п
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