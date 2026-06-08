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Metallica американская метал-группа

СОБЫТИЯ

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08.06.2026 «Яндекс Авто» и GAC расширяют сотрудничество: сервисы платформы появятся в новом GAC S9 в России 1
29.03.2023 В России взрывной рост любви к виниловым пластинкам. Продажи взлетели в два раза 1
19.01.2018 Самая ожидаемая бытовая техника 1
10.11.2014 Колонка Creative Muvo mini: я всегда с собой беру 1
08.12.2010 15-дюймовый ноутбук ASUS N53Jn: качественная мультимедийная акустика в корпусе лэптопа 1
25.11.2008 «Акадо.Музыка» стал крупнейшим онлайн-магазином музыки в России 1
15.08.2008 Fidel.ru принимает заказы на новый альбом Metallica 1
10.12.2007 ИгроWeek № 83. Онлайн под контролем 1
04.12.2007 Новый сингл Metallica дебютирует в Rock Band? 1
20.11.2007 Поп-звезда Prince объявил войну The Pirate Bay 1
10.10.2007 Guitar Hero III: Legends of Rock. Скриншоты и трейлер 1
22.12.2006 Россия созрела для "тяжелого" контента 1
27.07.2006 Metallica вошла в ассортимент iTunes 1
17.04.2006 Песни Beatles появятся в онлайне 1
08.12.2004 Музыканты не боятся пиринговых сетей 1
29.07.2003 Napster возвращается 1
10.02.2003 Носители информации: многообразие форматов 1
08.01.2003 Компьютерное пиратство на Украине стало "культурным" 1
13.07.2001 Metallica и Dr. Dre помирились с Napster 1
13.07.2001 Metallica и Dr. Dre помирились с Napster 1
04.04.2001 Napster - буревестник цифровой революции 1
22.03.2001 В Napster может быть назначен независимый наблюдатель 1
21.03.2001 Sony открыла сезон охоты на пользователей Napster 1
05.03.2001 Napster: халява продолжается 1
22.12.2000 Хакер "убил" барабанщика Metallica 1
22.12.2000 Хакер "убил" барабанщика Metallica 1
25.09.2000 Американские университеты отвергли требования юриста Metallica о запрете Napster 1
25.07.2000 Революционер Napster. Часть 1 1
29.05.2000 Napster отключила от своей сети более 230 тыс. пользователей, обменивавшихся записями рэп-музыканта Dr.Dre 1
12.05.2000 MP3.com ограничила доступ к своей коллекции музыкальных файлов 1
10.05.2000 Napster отключила от своей сети более 300 тыс. пользователей, обменивавшихся записями группы Metallica 1
03.05.2000 Metallica потребовала от Napster блокировать более 335 тыс. пользователей 1
27.04.2000 Napster поможет организовать тур группе Limp Bizkit 1
21.04.2000 Вслед за Ельским университетом, доступ к Napster заблокировал университет штата Индиана 1
20.04.2000 Metallica отозвала иск против Ельского университета после запрета им программы Napster 1
14.04.2000 Metallica подала в суд на авторов программы Napster и три университета 1

Публикаций - 36, упоминаний - 36

Metallica и организации, системы, технологии, персоны:

Apple Inc 13026 4
Microsoft Corporation 25647 3
Sony 6713 3
AOL Inc - America Online 1883 3
Samsung Electronics 10964 2
Yahoo! 3725 2
Grokster 39 2
Freenet AG - freenet.de AG 24 1
Dell EMC 5156 1
Yandex - Яндекс 9023 1
Xiaomi 2166 1
LG Electronics 3718 1
Dell Technologies - Dell Computer 2190 1
ASUS - AsusTek Computer Inc 2158 1
Intel Corporation 12745 1
IBM - International Business Machines Corp 9661 1
HP Inc. 5860 1
Toshiba Corporation 2976 1
OFD.RU - ОФД - Оператор фискальных данных 364 1
Fujitsu 2096 1
Seagate Technology 765 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9414 1
Canon 1435 1
Philips 2094 1
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2688 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4820 1
Эвотор - Платформа ОФД - Оператор фискальных данных 142 1
Lenovo Motorola 3555 1
Adobe Systems 1591 1
Corel Corporation 341 1
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 825 1
HP - Hewlett-Packard 3662 1
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1783 1
SanDisk 339 1
Olympus 474 1
Verbatim 69 1
3M - 3М Россия - Три Эм - Minnesota Mining and Manufacturing Company 258 1
AKG 66 1
Seiko Epson Corporation 907 1
Innolux Corporation - Pioneer Corporation - Pioneer Electronics - Pioneer Computers 437 1
UMG - Universal Music Group - UMG Recordings 271 5
Led Zeppelin - британская рок-группа 6 2
WMG - Warner Music Group 209 2
Sony BMG 186 2
Bertelsmann 195 2
Warner 539 2
EMI Group 60 2
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1225 1
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2372 1
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 289 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1838 1
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 530 1
Whirlpool - IHPA - IHP Appliances Sales - Ай Эйч Пи Апплаенсес Сейлс - Вирлпул Рус 90 1
Yamaha - Ямаха 110 1
Sony Music Entertainment 160 1
Щука - дизайн-студия 26 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5902 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1083 1
Судебная власть - Judicial power 2468 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1661 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3554 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5378 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4915 1
U.S. FTC - Federal Trade Commission - ФТК США - Федеральная торговая комиссия США 452 1
U.S. District Court - Федеральные окружные суды США 509 1
Президент Украины 128 1
МВД РФ УБЭП - Управление экономической безопасности и противодействия коррупции - МВД РФ Управление Р 215 1
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 259 5
ERA - Entertainment Retailers Association - Ассоциация розничных продавцов развлечений 3 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 211 1
IFPI - International Federation of the Phonographic Industry - International Standard Recording Code - Международная федерация производителей фонограмм - Международная федерация индустрии фонограмм 129 1
Акустические устройства - Аудиосистема - музыкальный центр - MIDI - Musical Instrument Digital Interface - Цифровой интерфейс музыкальных инструментов 4358 19
MP3 - ID3 - Identify an MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 4166 12
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 60502 7
CD-ROM drives - Compact Disc Read-Only Memory - оптический привод - разновидность компакт-дисков с записанными на них данными, доступными только для чтения (read-only memory — память «только для чтения») 1930 5
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9736 3
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16868 3
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13414 3
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12946 3
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 5621 3
Медиаплеер - Media player - видеоплеер - video player - проигрыватель 4753 2
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13132 2
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11412 2
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14643 2
Streaming - Стриминговые сервисы - Стриминговые платформы - VideoStreaming - Видеостриминг - Онлайн-трансляции - Потоковое видео 1963 2
Оповещение и уведомление - Notification 5751 2
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4812 2
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7279 2
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10522 2
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6245 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 33980 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26416 2
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10162 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27874 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 24847 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 32928 2
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 5291 2
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8458 2
HVAC - Heating, Ventilation & Air Conditioning - ОВиК, ОВКВ - отопление, вентиляция, кондиционирование и охлаждения воздуха - Климатическое оборудование - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology, gadgets - Air conditioners 2985 1
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Электрочайник - Чайник - Teapot 226 1
Видеоигры - Video game - видеоигровая индустрия 541 1
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Гаджеты кулинарные - Кухонные планшеты - Кухонные комбайны - Кухонная техника - Kitchen Gadgets - Cooking Gadgets - Kitchen Tablets 588 1
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10678 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26025 1
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3916 1
Аксессуары 4239 1
Аккумулятор электрический - Время автономной работы - Battery life - Ёмкость батареи 1946 1
Интернет-радио - веб-радио - Internet radio - web radio, net radio, streaming radio, e-radio, IP radio, online radio 239 1
ОФД услуги - оператор фискальных данных - Фискализация 194 1
Контрастность 3010 1
Аналоговые технологии - Аналоговый сигнал 2892 1
Rhapsody - Napster - New artist program - файлообменная пиринговая сеть 453 22
Microsoft Windows 16732 3
Apple iTunes Store 1117 3
Microsoft Windows 2000 8678 3
Apple Mac - Apple Macintosh 3092 2
Sharman Networks - KaZaA - KaZaA Media Desktop - клиент файлообменной сети FastTrack 133 2
Nullsoft - Gnutella - децентрализованная файлообменная сеть 60 2
Amazon Alexa virtual assistant - Amazon Lex 219 1
Xiaomi Mi Air Purifier 7 1
FreePik 1759 1
Sony - ATRAC - ATRAC3 - ATRAC3plus - Adaptive Transform Acoustic Coding 58 1
Sony u-Matic Betamax 30 1
Creative MuVo 36 1
Quantum Corp - DLT - Digital Linear Tape - CompacTape 6 1
Asus Express Gate 8 1
ASUS RT 22 1
Asus SonicMaster 27 1
Samsung QuickDrive 8 1
Linux OS 11340 1
Intel Core - Семейство процессоров 1246 1
Microsoft Windows XP 2430 1
LG ThinQ 35 1
LG InstaView Door-in-Door - холодильник 14 1
Morpheus 43 1
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1441 1
Intel Core i3 - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 766 1
PKWARE - ZIP - Формат архивации файлов и сжатия данных 637 1
Apple iPod 1551 1
Nvidia GeForce - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 863 1
LG webOS - Open webOS - HP webOS - Palm webOS - встраиваемая открытая операционная система на ядре Linux 281 1
Яндекс.Медиасервисы - Яндекс.Музыка 328 1
Samsung Bixby - Виртуальный ассистент 53 1
Nullsoft - Llama Group - Radionomy - Winamp - универсальный медиапроигрыватель 113 1
Samsung SmartThings 58 1
The Pirate Bay - BitTorrent-индексатор и каталог для поиска .torrent-файлов 118 1
Google Nest Hub - Google Home Hub - Google Nest CamIQ 81 1
Samsung - серия холодильников 44 1
JVC VHS - Video Home System - Видеокассеты - кассетный аналоговый формат наклонно-строчной видеозаписи 228 1
Nintendo Wii - игровая консоль 760 1
Nvidia GeForce GT 337 1
John Elton - Джон Элтон 15 2
Fanning Shawn - Фэнинг Шон 16 2
Ulrich Lars - Ульрих Ларс 2 2
McCartney Paul - Маккартни Пол 27 2
Конов Дмитрий 5 1
Waits Tom - Том Уэйтс 3 1
Луханин Виктор 1 1
Celentano Adriano - Челентано Адриано 1 1
Rodrigo Olivia - Родриго Оливия 1 1
Круг Михаил 6 1
Кулакова Елена 1 1
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Расстрыгин Игорь 1 1
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Lopez Jennifer - Лопес Дженнифер 11 1
Lennon John - Леннон Джон 9 1
Sunde Peter - Санди Питер 2 1
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Бутман Игорь 8 1
Даббах Арсений 21 1
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Давлетшин Анвар 5 1
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Европа 24872 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13716 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18854 2
Америка - Американский регион 2202 2
Германия - Федеративная Республика 13096 2
Франция - Французская Республика 8099 2
Украина 7896 2
США - Калифорния 4803 2
США - Техас 1033 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47083 1
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 803 1
Азия - Азиатский регион 5871 1
Япония 13726 1
Швеция - Королевство 3758 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19291 1
Индия - Bharat 5815 1
Канада 5040 1
Израиль 2828 1
Бельгия - Королевство 1183 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14728 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3405 1
США - Колумбия - Вашингтон 1473 1
Европа Западная 1495 1
США - Вашингтон - Сиэтл 406 1
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Создан прозрачный лак, который превращает ноготь в стилус для тачскрина
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