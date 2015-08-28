Создатель интернет-радиостанции Apple неожиданно уволился из компании Уход создателя Beats 1 Один из создателей интернет-радиостанции Apple Beats 1 Ян Роджерс (Ian Rogers) уволился из Apple спустя всего дв

На портале Qip.ru появилось интернет-радио Компания «РБК» объявила о запуске нового сервиса на популярном информационно-развлекательном портале Qip.ru — «Радио.QIP» (Radio.qip.ru). Интернет-радио призвано удовлетворить запросы всех пользователей портала, количество которых превышает 34 млн человек, благодаря охвату и трансляции через свои станции разнообразных музыкальных

Самый простой приемник для интернет-радио Выпущен самый простой в управлении приемник для интернет-радио. Его выпустила компания Armour Group. Прибор представляет собой гладкий куб бе

В России создали приемник для интернет-радиостанций авке «Связьэкспоком – 2010» приемник для приема радиостанций через интернет. Устройство разработано Агентством интернет-радиостансляции (АИРТ) и собрано на Муромском радиозаводе полностью из ро

Apple займется интернет-радио? твами и персональным компьютером. Магазин iTunes не предусматривает таких возможностей и предлагает лишь загрузку музыки на компьютер, смартфон или плеер. Apple подключит пользователей к собственному интернет-радио, считают эксперты Стартап мог заинтересовать Apple своими техническими разработками и, прежде всего, командой инженеров, пишет The New York Times. Некоторые эксперты считают, что

Интернет-радиостанция Pandora получила $35 млн инвестиций Крупная интернет-радиостанция Pandora объявила о том что получила инвестиции в размере около $35 млн. Как сообщает PE Hub, инвестором выступила венчурная компания Greylock Partners. Greylock Partners п

Solway's Internet TV and Radio Player 1.55: просмотр интернет-ТВ и прослушивание online-радио с Windows Media и Real Video и предназначена для платформ Windows NT, 2000, XP и Vista. Кроме того, Solway's Internet TV and Radio Player может записывать радио в MP3-формат и просматривать вид

RadioCenter 9.0: прослушивание интернет-радио RadioCenter – небольшая, простая в обращении программа для прослушивания интернет-радио. В программе имеется 45 адресов различных радиостанций доступных для прослушивания. Вдобавок к этому, пользователь может сам добавить адрес необходимой станции. Доступно 2 режима

Nokia упрятала в телефон сотни радиостанций ей, а также включить приложение в прошивку будущих новинок на базе Nokia S60 3rd Edition. С выходом интернет-радио, Nokia продолжает экспансию в сектор мобильного контента. Так, 1 ноября 2007 г

США уравняет роялти для интернет-радиостанций платить ещё и фиксированную сумму в размере $500. При таких тарифах, по утверждению представителей интернет-радио, сбор составил бы 300% дохода для крупных станций и до 1200% — для неболь

Лейблы душат интернет-радио СМИ Джонатан Поттер (Jonathan Potter), перспективы роста рынка сетевого радиовещания в Сети впечатляют, но сейчас его развитие тормозят разногласия с звукозаписывающими компаниями. Дело в том, что у интернет-радиостанций, в отличие от обычных, есть проблемы с законом о защите авторских прав. В частности, существующие правила запрещают проигрывать больше четырех песен какого-либо исполнител

Сегодня Конгресс США решит судьбу мелких интернет-радиостанций 8 года. В июне Библиотека Конгресса снизила вдвое (до 0,07 центов за запись) размер лицензионных отчислений, установленный Советом по авторским правам и лицензионным отчислениям (CARP). Однако мелкие интернет-радиостанции считают, что и эта сумма для них разорительна. С тех пор они ведут безуспешные переговоры с Ассоциацией компаний звукозаписи Америки (RIAA), которая не хочет идти на компр

Первая интернет-радиостанция прекратила вещание ую переданную композицию. Схемы была установлена Royalty Panel, Управления по защите авторских прав, которые в настоящий момент регулирует рынок онлайновых радиостанций. Ранее предполагалось, что все интернет-радиостанции должны будут уплатить лицензионные отчисления с музыкальных произведений, проигранных за последние три года. Если бы это произошло, то число закрывшихся станций было бы на

Временно прекратила вещание самая популярная сеть интернет-радиостанций ратила свое вещание, и это лишь еще один эпизод в той полосе неудач, в которую попала вся индустрия интернет-радио. На главной странице сайта Live365 осталось только сообщение: "По причине обст

В Германии задержаны учредители нацистского интернет-радио В Германии задержаны восемь человек, которые подозреваются в создании интернет-радио "Radio Wolfsschanze", сообщает Yahoo!Actualites. Эта радиостанция, названная так в честь одной из ставок Гитлера, которая находилась на территории Польши, вела передачи расистско

Ericsson представила цифровую камеру для GSM-сетей и устройство интернет радио мки с мобильного телефона на адрес электронной почты или же сохранить их в виртуальном фотоальбоме. Интернет радио (the Internet Radio) - беспроводное устройство, которое обеспечивает доступ к

Сегодня начала работать интернет-радиостанция "Катюша" Сегодня, в День Защитников Отечества, начала работать военно-патриотическая интернет-радиостанция "Катюша". Интернет-радиостанция "Катюша" будет вещать в формате Windows Media и RealAudio 24 часа в сутки и будет доступна для прослушивания по всему миру. Формат р

Уточнение: новая интернет-радиостанция "Катюша" 23 февраля, в День Защитников Отечества, состоится презентация военно-патриотической интернет-радиостанции "Катюша". Интернет-радиостанция "Катюша" будет вещать в формате Windows

Открывается новая интернет-радиостанция - "Катюша" 23 февраля, в День Защитников Отечества, состоится презентация военно-патриотической интернет-радиостанции "Катюша". Эта совместная разработка Военно-исторического форума и Интернет-холдинга РБК является первоначальным этапом развития широкомасштабного проекта по созданию интер

3Com объявила о начале поставок интернет радио Kerbango некоторым дистрибьюторам в США На прошедшей выставке CES корпорация 3Com объявила, что ее новый продукт - интернет радио Kerbango - уже поставляется некоторым дистрибьюторам в США. Стоимость новинки составляет $299. Kerbango поддерживает кодеки RealAudio, проигрывание MP3 файлов, а также AM/FM тюне

Новое поколение выбирает рекламу на интернет-радио Из-за падающей эффективности традиционной баннерной рекламы различные агентства все чаще обращаются к рекламе в новых видах сетевых СМИ, например, таких, как интернет-радио. Агентство сетевой рекламы Hiwire создало свою собственную систему для продажи рекламы в СМИ, использующих интернет-вещание. Среди участвующих в этой программе - компании KPIG и

Irhythm - интернет-радио в домашней стереосистеме Сотни радиостанций стран всего мира осуществляют трансляцию в интернете. Новое устройство Irhythm, созданное фирмами Acer NeWeb и Sonicbox, позволит транслировать передачи интернет-радио через домашнюю стереосистему, сообщает CNN. Устройство соединяется с компьютером через USB порт и может передавать сигналы на расстояние до 100 футов. В памяти устройства содержа

Как послушать австралийские радиостанции? Выпущенное компанией Internet Radio 100E является полностью самостоятельным устройством: для работы ему нужен толь

Kerbango выпустила интернет-радиоприемник ленная 3СОМ, выпустила приемник, предназначенный для прослушивания радио через интернет. Kerbango"s Internet Radio 100E является полностью самостоятельным устройством: для работы ему нужен толь

Internet Partnership Group инвестировала в производителя Интернет-радиоприемников Производители Интернет-радиоприемников начинают пользоваться все большей популярностью на рынке. Не успела 3Com объявить о покупке Kerbango за $81 млн., как другой производитель Интернет-радиоприемников

3Com Corp. покупает фирму по производству интернет-радиоприемников Kerbango за $80 млн. Компания по производству компьютерного сетевого оборудования 3Com Corp. объявила 27 июня о покупке фирмы по производству интернет-радиоприемников Kerbango за $80 млн. наличными. Компания Kerbango разработала прибор, который не требует персонального компьютера для прослушивания радио через интернет. Прибор устанав

3Com приобретет Kerbango, производителя Интернет-радиоприемников ольшое устройство, размером с радиоприемник, позволяет после регистрации на портале компании принимать более 4.500 станций, работающих в Сети. Предположительная цена Интернет-приемника составит $300. Интернет-радио Kerbango позволит 3Com несколько разнообразить перечень предоставляемых услуг, однако к окончанию 2001 фискального года руководители компании не ожидают значительных повышений пр

Savos подключит мобильные телефоны к Интернет-радио Молодая компания Savos объявила о добавлении в мобильные телефоны возможности прослушивания Интернет-радио. В настоящее время скорость связи телефонов и карманных компьютеров с Интернет в четыре раза ниже обычной модемной связи, что делает передачу чего-либо кроме текстовых сообщений

Sonicbox Tuner транслирует Интернет-радио в любой карманный FM-тюнер Это небольшое устройство позволяет пользователям высокоскоростного доступа в Интернет прослушивать радиотрансляции в Паутине на обычном FM-радиоприемнике. Оно транслирует Интернет-радио на одну из неиспользуемых частот FM-диапазона в пределах 100 футов, пульт дистанционного управления позволяет переключать станции, получать информацию о песне или сделать онлайн-