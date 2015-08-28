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Индексная книга CNews*
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Интернет-радио веб-радио Internet radio web radio, net radio, streaming radio, e-radio, IP radio, online radio



28.08.2015 Создатель интернет-радиостанции Apple неожиданно уволился из компании
12.10.2011 На портале Qip.ru появилось интернет-радио
08.11.2010 Самый простой приемник для интернет-радио
12.05.2010 В России создали приемник для интернет-радиостанций
22.01.2008 Solway's Internet TV and Radio Player 1.55: просмотр интернет-ТВ и прослушивание online-радио
26.03.2001 Ericsson представила цифровую камеру для GSM-сетей и устройство интернет радио
05.10.2000 Как послушать австралийские радиостанции?
05.10.2000 Kerbango выпустила интернет-радиоприемник
30.06.2000 Internet Partnership Group инвестировала в производителя Интернет-радиоприемников
28.06.2000 3Com приобретет Kerbango, производителя Интернет-радиоприемников
03.05.2000 Savos подключит мобильные телефоны к Интернет-радио
13.10.1999 Sonicbox Tuner транслирует Интернет-радио в любой карманный FM-тюнер
26.02.1999 Geo и GTE готовят совместный проект WebRadio.com

Публикаций - 233, упоминаний - 269

Интернет-радио упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Apple Inc 11103 21
Meta Platforms - Facebook 4332 18
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 6204 14
ВымпелКом - Билайн Таджикистан - Beeline Tajikistan - Таком 21 14
Microsoft Corporation 23395 13
Google LLC 10865 13
Samsung Electronics 9667 12
Twitter 2686 12
LG Electronics 3530 10
Philips 2038 9
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 2631 8
Sony 6468 8
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 2531 8
Dune HD - HDI Dune 30 7
Yandex - Яндекс 5551 7
ДОК 766 6
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5575 6
Pioneer Corporation 421 5
МТС - Мобильные ТелеСистемы 9322 5
Yahoo! 3687 5
Rhapsody 57 4
HTC Corporation 1490 4
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1566 4
Элемент ГК - Elementec 25 4
DViCO 12 4
Русские башни ГК - Вертикаль - башенный оператор 540 4
Yota - Скартел - WiMAX Holding 823 4
Ростех - Автоматика Концерн 1460 3
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 642 3
BBK Electronics Corp 277 3
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 2958 3
Realtek Semiconductor 58 3
Apple Beats Electronics 15 3
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 9991 2
Сбер - Dialog - Диалог 1 2
Amazon Inc - Amazon.com 2777 2
Dr.Web - Доктор Веб 1208 2
AOL Inc 1586 2
Intel Corporation 11624 2
Цифра ГК 2132 2
ivi - Онлайн-кинотеатр 332 6
Tvigle Media - онлайн-кинотеатр 70 5
TuneIn Radio 8 3
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 1001 3
Открытие ФК - Банк Открытие 2830 3
Megogo - Онлайн-кинотеатр - OTT/VOD медиасервис 88 3
BMW Group 409 2
Лента - Сеть розничной торговли 1665 2
Volvo Cars 249 2
Стример НПО 20 2
Netflix - онлайн-кинотеатр 434 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6137 2
LinkedIn 579 2
Композит 84 2
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - ОКБ-1 6601 2
eBay Inc 1595 2
UMG - Universal Music Group 260 1
Vimeo - Видеохостинг 66 1
GM - General Motors 448 1
РПЦ - Русская православная церковь - Московский патриархат 130 1
Jaguar Land Rover 90 1
Jaguar Cars 122 1
EPIC Telecom Invest 198 1
Stellantis PSA - Opel 33 1
Tata Motors 6 1
Dyson 109 1
Газпром ГПМ - Zoomby - Онлайн-кинотеатр 51 1
Chevrolet 37 1
SaveNetRadio 1 1
Kärcher 34 1
Volvo Technology 8 1
МЗ РИП - Муромский завод радиоизмерительных - Муромский радиозавод 5 1
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 235 1
Евросеть 1396 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5696 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2333 1
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 601 1
Связной ГК 1327 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1797 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 640 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 17684 4
U.S. Congress Senate - Конгресс США - Сенат 174 2
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 677 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2320 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2924 1
МВД РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел Российской Федерации 1166 1
Правительство Москвы 1965 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 849 1
Верховный суд Российской Федерации 777 1
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 566 1
Госкомсвязь РФ - Государственный комитет России по связи и информатизации 40 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1351 7
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 5986 3
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 416 1
РАМУ - Российская Ассоциация Маркетинговых Услуг 47 1
Интернет-видео - ассоциация 16 1
International DMB Advancement Group 1 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 78746 94
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 11451 49
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 9279 45
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 21155 44
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 17197 41
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 38237 34
Телевизор - Телевизионный приёмник - ТВ-приемник 6497 32
Медиаплеер - Media player - видеоплеер - video player - проигрыватель 4324 29
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser 8151 29
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство 19073 28
Телевидение - Television - ТВ-вещание 9019 27
ОС - Операционная система - OS - Operating system 21694 26
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 11233 26
FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер 3257 25
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 3482 25
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks 8786 25
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 12470 24
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 5545 24
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 3950 23
MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 3868 23
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) 5629 21
Blu-ray Disc - формат оптического носителя - Bluray Ultra HD-диски 1474 20
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 6667 19
Беспроводные технологии - Wireless technologies 9338 18
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 5627 18
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп 12995 17
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3354 17
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Computer equipment 14854 17
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 6244 16
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13519 16
Дисплей - Монитор - Display - Monitor 11618 15
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 2970 15
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 21785 15
Наушники - Headphones 3457 14
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4510 14
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 5616 13
MPEG - Moving Pictures Experts Group 1521 13
25G Ethernet - 25 Gigabit Ethernet and 50 Gigabit Ethernet 24871 13
Widget - Виджет - небольшое вспомогательное приложение 1089 13
Аккумулятор электрический - Power Bank - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 8374 12
Google Android 12432 33
Google YouTube - Видеохостинг 2406 25
Apple iPhone - серия смартфонов 6572 22
Apple iOS 6722 21
Microsoft Windows 10 13409 17
ЭОС Дело СЭД 202 15
Apple iPad 3726 14
Apple iTunes Store 1063 10
Google Play - Google Store - Android Market 2897 10
Apple iPod 1531 10
Spotify - интернет-сервис потокового аудио 208 9
Microsoft Skype 1965 9
Google Picasa Web Albums 156 8
Apple iPod Touch 744 8
Apple - App Store 2565 7
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone 1559 7
Xiaomi Smart Dash Cam - серия видеорегистраторов 11878 7
LG 75SM99 7892 6
Microsoft Windows Media Player - Windows Streaming Media 584 6
Apple macOS X - Rhapsody 1508 6
Microsoft Lumia - Nokia Lumia - Серия смартфонов 435 6
Google Maps - Карты Google 773 6
Apple QuickTime - MOV Motion JPEG 369 6
VK - Mail.ru Одноклассники 1468 6
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4339 5
Apple Mac - Apple Macintosh 2844 5
Microsoft OneDrive - Microsoft SkyDrive 425 5
DViCO TViX - серия медиаплееров 41 5
Microsoft NTFS - New Technology File System - Файловая система новой технологии- стандартная файловая система для семейства операционных систем Windows NT 180 5
Flickr - Фотохостинг 244 4
Microsoft Office PowerPoint - ppt-pptx-pptm 689 4
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 870 4
Google Android APP - Advanced Protection Program 561 4
Apple Beats - Apple Beats Flex 113 4
Microsoft Office 3405 4
Apple AirPlay 104 4
Apple TV - Стриминговый видеосервис - Онлайн-кинотеатр 290 4
Microsoft Windows 2000 12612 4
Linux OS 8153 3
Evernote 190 3
Демидов Михаил 133 3
Frankel Justin - Франкел Джастин 8 2
Фадеев Михаил 55 1
Wassen Jan - Вассэн Ян 1 1
Бессарабский Алексей 29 1
Любимов Александр 12 1
Локтев Александр 9 1
Iovine Jimmy - Айовин Джимми 5 1
Носик Антон 103 1
Смородникова Евгения 1 1
Менькова Татьяна 62 1
Гуревич Михаил 40 1
Бахур Владимир 11 1
Михайлов Николай 11 1
Торгов Игорь 25 1
Терентьев Константин 19 1
Рожковский Кирилл 14 1
Бехтерев Дмитрий 13 1
Литвинов Артем 13 1
Ульянский Олег 6 1
Захарченко Виктор 2 1
Грязнов Андрей 1 1
Вьюков Павел 1 1
Кошевой Дмитрий 1 1
Малахов Андрей 5 1
Jobs Steve - Джобс Стив 1000 1
Захаров Павел 60 1
Ive Jonathan - Айв Джонатан 64 1
Фролов Павел 57 1
Гришин Дмитрий 190 1
Салов Антон 33 1
Рыжиков Сергей 110 1
Federighi Craig - Федериги Крейг 22 1
Branson Richard - Брэнсон Ричард 48 1
Кочетков Владислав 247 1
Свердлов Денис 181 1
Соловенчук Александр 65 1
Бырдин Алексей 26 1
Болдырев Дмитрий 5 1
Малышкин Сергей 7 1
Россия - РФ - Российская федерация 121478 38
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 49969 25
Европа 21235 11
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 16983 10
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 39002 10
Германия - Федеративная Республика 11760 9
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 14925 7
Япония 12847 7
Южная Корея - Республика 6251 6
Солнце - звезда Солнечной системы 4891 5
Канада 4697 5
Франция - Французская Республика 7068 4
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 12777 3
Швеция - Королевство 3449 3
Ирландия - Республика 977 2
Россия - дФО - Амурская область - Свободный 0 2
Португалия - Порту 621 2
Португалия - Португальская Республика 874 2
Нидерланды 3287 2
Америка Северная 2827 2
Испания - Королевство 3594 2
Россия - Сибирь 2004 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13077 2
Бразилия - Федеративная Республика 2082 2
Италия - Итальянская Республика 4211 2
Земля - планета Солнечной системы 9676 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 14676 2
Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1741 2
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3420 2
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 779 2
США - Нью-Йорк 2807 2
Новая Зеландия 689 1
США - Калифорния - Купертино 251 1
Германия - Берлин 697 1
Европа Западная 1344 1
Куба - Республика 319 1
Россия - ДФО - Амурская область 540 1
Польша - Республика 1770 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 2865 1
Европа Северная - Скандинавия 514 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 14877 14
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 10554 13
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 2146 10
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail 19430 9
Русский язык - День русского языка - 6 июня 9883 9
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 41323 8
Английский язык 6143 6
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 4022 6
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 4357 6
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 5962 5
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 8847 5
Ergonomics - Эргономика 1488 5
Федеральный закон 257-ФЗ Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы - О трансляции федеральных телеканалов 1188 5
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 41226 4
Метеорология - Метеостанция - Прогноз погоды - Weather forecast 1209 4
COO - Chief Operating Officer - исполнительный директор 8730 3
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 5626 3
Спорт - Спортивная сфера - Спортивные мероприятия - Sport 4603 3
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 13840 3
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 10010 3
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 3645 3
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС 2957 3
Электроэнергетика - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 1397 2
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 8815 2
Финансовые показатели 2060 2
Кредитование - Сrediting 4977 2
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1153 2
Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 3194 2
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 1880 2
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2068 2
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения 1032 2
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 2516 2
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 1674 1
Торговля - FMCG&Retail - Товары для детей - Детские магазины - Goods for children - Children's stores 44 1
Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 4422 1
Здравоохранение - Нервная система - Мозг - Brain - центральный отдел нервной системы - Инсульт и черепно-мозговые травмы - Stroke and traumatic brain injuries - Острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК) 858 1
Экспорт - Экспортные операции 2686 1
Физическое лицо - Физлицо 3094 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 3849 1
Здравоохранение - Гигиена - Hygiene - раздел медицины, изучающий влияние жизни и труда на здоровье человека - Средства для гигиены 204 1
CNews - ZOOM.CNews 1757 8
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10985 6
TechCrunch - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1179 4
FT - Financial Times 1159 2
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2634 2
AT&T - WarnerMedia CNN - телеканал 620 2
Радио России - радиостанция 48 2
9to5Mac 108 1
Fortune 204 1
Известия ИД 453 1
Говорит Москва - радиостанция 23 1
AppleInsider 385 1
Eurosport - телевизионная спортивная сеть 45 1
MTV - музыкально-развлекательный телеканал 198 1
Korea Herald 42 1
CNews - Auto.CNews 51 1
Euronews - телеканал 46 1
РБК ТВ - телеканал 82 1
РБК Daily 91 1
Huffington Post 34 1
ВГТРК Гостелерадиофонд - Государственный фонд телевизионных и радиопрограмм 11 1
Газпром ГПМ Эхо Москвы - радиостанция 174 1
AP - Associated Press 1994 1
Ars Technica 375 1
Газпром ГПМ ТНТ - телеканал 127 1
CrunchBase 67 1
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 298 1
Engadget - Блог о технологиях 417 1
Газпром ГПМ НТВ - Телекомпания 459 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 379 1
Ведомости 503 1
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1244 1
Bloomberg 1071 1
The Register 1388 1
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 657 1
Forbes - Форбс 623 1
500 Startups 14224 11
Nielsen Holdings - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 426 2
IDC - International Data Corporation 4840 1
Juniper Research 501 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 7397 1
Gartner - Гартнер 3466 1
S&P - Standard and Poor’s 480 1
eMarketer 201 1
Piper Jaffray 101 1
Минобороны РФ - 25-й ГосНИИ химмотологии - Государственный научно-исследовательский институт химмотологии 24870 13
Ростех - Росэлектроника - НИИ Вектор - Научно-исследовательский институт 566 2
Ecole Centrale Paris (ECP) - Французская высшая школа в области инженерии и науки 2 1
WWDC - Apple Worldwide Developers Conference 157 2
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 11537 2
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 863 1
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 311 1
CeBIT 461 1
LinuxWorld 53 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1209791, в очереди разбора - 896042.
Создано именных указателей - 104941.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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