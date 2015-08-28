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Интернет-радио веб-радио Internet radio web radio, net radio, streaming radio, e-radio, IP radio, online radio

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


28.08.2015 Создатель интернет-радиостанции Apple неожиданно уволился из компании

Уход создателя Beats 1 Один из создателей интернет-радиостанции Apple Beats 1 Ян Роджерс (Ian Rogers) уволился из Apple спустя всего дв
12.10.2011 На портале Qip.ru появилось интернет-радио

Компания «РБК» объявила о запуске нового сервиса на популярном информационно-развлекательном портале Qip.ru — «Радио.QIP» (Radio.qip.ru). Интернет-радио призвано удовлетворить запросы всех пользователей портала, количество которых превышает 34 млн человек, благодаря охвату и трансляции через свои станции разнообразных музыкальных
08.11.2010 Самый простой приемник для интернет-радио

Выпущен самый простой в управлении приемник для интернет-радио. Его выпустила компания Armour Group. Прибор представляет собой гладкий куб бе
12.05.2010 В России создали приемник для интернет-радиостанций

авке «Связьэкспоком – 2010» приемник для приема радиостанций через интернет. Устройство разработано Агентством интернет-радиостансляции (АИРТ) и собрано на Муромском радиозаводе полностью из ро
07.12.2009 Apple займется интернет-радио?

твами и персональным компьютером. Магазин iTunes не предусматривает таких возможностей и предлагает лишь загрузку музыки на компьютер, смартфон или плеер. Apple подключит пользователей к собственному интернет-радио, считают эксперты Стартап мог заинтересовать Apple своими техническими разработками и, прежде всего, командой инженеров, пишет The New York Times. Некоторые эксперты считают, что
14.07.2009 Интернет-радиостанция Pandora получила $35 млн инвестиций

Крупная интернет-радиостанция Pandora объявила о том что получила инвестиции в размере около $35 млн. Как сообщает PE Hub, инвестором выступила венчурная компания Greylock Partners. Greylock Partners п
22.01.2008 Solway's Internet TV and Radio Player 1.55: просмотр интернет-ТВ и прослушивание online-радио

с Windows Media и Real Video и предназначена для платформ Windows NT, 2000, XP и Vista. Кроме того, Solway's Internet TV and Radio Player может записывать радио в MP3-формат и просматривать вид
26.12.2007 RadioCenter 9.0: прослушивание интернет-радио

RadioCenter – небольшая, простая в обращении программа для прослушивания интернет-радио. В программе имеется 45 адресов различных радиостанций доступных для прослушивания. Вдобавок к этому, пользователь может сам добавить адрес необходимой станции. Доступно 2 режима
04.12.2007 Nokia упрятала в телефон сотни радиостанций

ей, а также включить приложение в прошивку будущих новинок на базе Nokia S60 3rd Edition. С выходом интернет-радио, Nokia продолжает экспансию в сектор мобильного контента. Так, 1 ноября 2007 г
16.05.2007 США уравняет роялти для интернет-радиостанций

платить ещё и фиксированную сумму в размере $500. При таких тарифах, по утверждению представителей интернет-радио, сбор составил бы 300% дохода для крупных станций и до 1200% — для неболь
30.05.2005 Лейблы душат интернет-радио

СМИ Джонатан Поттер (Jonathan Potter), перспективы роста рынка сетевого радиовещания в Сети впечатляют, но сейчас его развитие тормозят разногласия с звукозаписывающими компаниями. Дело в том, что у интернет-радиостанций, в отличие от обычных, есть проблемы с законом о защите авторских прав. В частности, существующие правила запрещают проигрывать больше четырех песен какого-либо исполнител
02.10.2002 Сегодня Конгресс США решит судьбу мелких интернет-радиостанций

8 года. В июне Библиотека Конгресса снизила вдвое (до 0,07 центов за запись) размер лицензионных отчислений, установленный Советом по авторским правам и лицензионным отчислениям (CARP). Однако мелкие интернет-радиостанции считают, что и эта сумма для них разорительна. С тех пор они ведут безуспешные переговоры с Ассоциацией компаний звукозаписи Америки (RIAA), которая не хочет идти на компр
26.07.2002 Первая интернет-радиостанция прекратила вещание

ую переданную композицию. Схемы была установлена Royalty Panel, Управления по защите авторских прав, которые в настоящий момент регулирует рынок онлайновых радиостанций. Ранее предполагалось, что все интернет-радиостанции должны будут уплатить лицензионные отчисления с музыкальных произведений, проигранных за последние три года. Если бы это произошло, то число закрывшихся станций было бы на
10.12.2001 Временно прекратила вещание самая популярная сеть интернет-радиостанций

ратила свое вещание, и это лишь еще один эпизод в той полосе неудач, в которую попала вся индустрия интернет-радио. На главной странице сайта Live365 осталось только сообщение: "По причине обст
28.05.2001 В Германии задержаны учредители нацистского интернет-радио

В Германии задержаны восемь человек, которые подозреваются в создании интернет-радио "Radio Wolfsschanze", сообщает Yahoo!Actualites. Эта радиостанция, названная так в честь одной из ставок Гитлера, которая находилась на территории Польши, вела передачи расистско
26.03.2001 Ericsson представила цифровую камеру для GSM-сетей и устройство интернет радио

мки с мобильного телефона на адрес электронной почты или же сохранить их в виртуальном фотоальбоме. Интернет радио (the Internet Radio) - беспроводное устройство, которое обеспечивает доступ к

23.02.2001 Сегодня начала работать интернет-радиостанция "Катюша"

Сегодня, в День Защитников Отечества, начала работать военно-патриотическая интернет-радиостанция "Катюша". Интернет-радиостанция "Катюша" будет вещать в формате Windows Media и RealAudio 24 часа в сутки и будет доступна для прослушивания по всему миру. Формат р
14.02.2001 Уточнение: новая интернет-радиостанция "Катюша"

23 февраля, в День Защитников Отечества, состоится презентация военно-патриотической интернет-радиостанции "Катюша". Интернет-радиостанция "Катюша" будет вещать в формате Windows
12.02.2001 Открывается новая интернет-радиостанция - "Катюша"

23 февраля, в День Защитников Отечества, состоится презентация военно-патриотической интернет-радиостанции "Катюша". Эта совместная разработка Военно-исторического форума и Интернет-холдинга РБК является первоначальным этапом развития широкомасштабного проекта по созданию интер
15.01.2001 3Com объявила о начале поставок интернет радио Kerbango некоторым дистрибьюторам в США

На прошедшей выставке CES корпорация 3Com объявила, что ее новый продукт - интернет радио Kerbango - уже поставляется некоторым дистрибьюторам в США. Стоимость новинки составляет $299. Kerbango поддерживает кодеки RealAudio, проигрывание MP3 файлов, а также AM/FM тюне
19.12.2000 Новое поколение выбирает рекламу на интернет-радио

Из-за падающей эффективности традиционной баннерной рекламы различные агентства все чаще обращаются к рекламе в новых видах сетевых СМИ, например, таких, как интернет-радио. Агентство сетевой рекламы Hiwire создало свою собственную систему для продажи рекламы в СМИ, использующих интернет-вещание. Среди участвующих в этой программе - компании KPIG и

18.12.2000 Irhythm - интернет-радио в домашней стереосистеме

Сотни радиостанций стран всего мира осуществляют трансляцию в интернете. Новое устройство Irhythm, созданное фирмами Acer NeWeb и Sonicbox, позволит транслировать передачи интернет-радио через домашнюю стереосистему, сообщает CNN. Устройство соединяется с компьютером через USB порт и может передавать сигналы на расстояние до 100 футов. В памяти устройства содержа
05.10.2000 Как послушать австралийские радиостанции?

Выпущенное компанией Internet Radio 100E является полностью самостоятельным устройством: для работы ему нужен толь
05.10.2000 Kerbango выпустила интернет-радиоприемник

ленная 3СОМ, выпустила приемник, предназначенный для прослушивания радио через интернет. Kerbango"s Internet Radio 100E является полностью самостоятельным устройством: для работы ему нужен толь
30.06.2000 Internet Partnership Group инвестировала в производителя Интернет-радиоприемников

Производители Интернет-радиоприемников начинают пользоваться все большей популярностью на рынке. Не успела 3Com объявить о покупке Kerbango за $81 млн., как другой производитель Интернет-радиоприемников

28.06.2000 3Com Corp. покупает фирму по производству интернет-радиоприемников Kerbango за $80 млн.

Компания по производству компьютерного сетевого оборудования 3Com Corp. объявила 27 июня о покупке фирмы по производству интернет-радиоприемников Kerbango за $80 млн. наличными. Компания Kerbango разработала прибор, который не требует персонального компьютера для прослушивания радио через интернет. Прибор устанав
28.06.2000 3Com приобретет Kerbango, производителя Интернет-радиоприемников

ольшое устройство, размером с радиоприемник, позволяет после регистрации на портале компании принимать более 4.500 станций, работающих в Сети. Предположительная цена Интернет-приемника составит $300. Интернет-радио Kerbango позволит 3Com несколько разнообразить перечень предоставляемых услуг, однако к окончанию 2001 фискального года руководители компании не ожидают значительных повышений пр
03.05.2000 Savos подключит мобильные телефоны к Интернет-радио

Молодая компания Savos объявила о добавлении в мобильные телефоны возможности прослушивания Интернет-радио. В настоящее время скорость связи телефонов и карманных компьютеров с Интернет в четыре раза ниже обычной модемной связи, что делает передачу чего-либо кроме текстовых сообщений

13.10.1999 Sonicbox Tuner транслирует Интернет-радио в любой карманный FM-тюнер

Это небольшое устройство позволяет пользователям высокоскоростного доступа в Интернет прослушивать радиотрансляции в Паутине на обычном FM-радиоприемнике. Оно транслирует Интернет-радио на одну из неиспользуемых частот FM-диапазона в пределах 100 футов, пульт дистанционного управления позволяет переключать станции, получать информацию о песне или сделать онлайн-
26.02.1999 Geo и GTE готовят совместный проект WebRadio.com

Компания Geo Interactive Media Group Limited, производящая ПО для Интернет, планирует открыть службу, которая облегчит процесс прослушивания музыки и радио через Сеть. WebRadio.com начнет свою работу во втором квартале этого года. Уже подписаны соглашения на вещание с 25 радиостанциями США. Американская телефонная компания GTE обеспечит подключение службы к И

Публикаций - 240, упоминаний - 275

Интернет-радио и организации, системы, технологии, персоны:

Apple Inc 13154 26
Microsoft Corporation 25774 24
Meta Platforms - Facebook 4621 19
Yahoo! 3726 19
Google LLC 12687 15
Samsung Electronics 11064 14
Sony 6739 13
X Corp - Twitter 2938 12
LG Electronics 3735 11
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 11
Philips 2099 11
Yandex - Яндекс 9215 10
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 9
RealNetworks Products and Services 355 9
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 8
Dune HD - HDI Dune 32 7
Intel Corporation 12811 7
AOL Inc - America Online 1883 7
Rhapsody 59 7
Logitech 437 6
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 5
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1597 5
Innolux Corporation - Pioneer Corporation - Pioneer Electronics - Pioneer Computers 438 5
HP 3Com 681 5
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1828 4
HTC Corporation 1512 4
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1580 4
DViCO 12 4
Amazon Inc - Amazon.com 3277 3
BBK Electronics Corp 332 3
Acer Group - Acer Inc 2776 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 3
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 3
Realtek Semiconductor 66 3
Apple Beats Electronics 15 3
Brightcom Group - Lycos - Lycos Network 294 3
Loewe 22 2
AudioRamp 3 2
Sigma Designs 18 2
Nielsen Holdings - Gracenote - Gracenote CDDB - Gracenote Compact Disc Data Base 15 2
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 294 9
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 439 6
Sony Music Entertainment 161 5
Tvigle Media - онлайн-кинотеатр 75 5
UMG - Universal Music Group - UMG Recordings 272 4
Bertelsmann 195 4
eBay Inc 1640 3
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 3
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 3
Walt Disney Company 647 3
Megogo - Онлайн-кинотеатр - OTT/VOD медиасервис 88 3
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 3
WMG - Warner Music Group 210 3
Sony BMG 187 3
TuneIn Radio 8 3
101Hotels.com 456 2
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 2
BMW Group 482 2
Microsoft - LinkedIn 699 2
Netflix - онлайн-кинотеатр 528 2
Volvo Cars 262 2
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 2
GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 479 2
NanduQ - Qiwi - ОСМП - Объединённая система моментальных платежей - OSMP - Группа E-port 266 2
Композит 99 2
Стример НПО 24 2
Концерн ВКО Алмаз-Антей - МЗ РИП - Муромский завод радиоизмерительных - Муромский радиозавод 5 1
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 285 1
Crosslink Capital 5 1
Золотая Нива Агрофирма 6 1
Мосфильм - киноконцерн ФГУП 39 1
Woori Financial Group - Woori Securities - Woori Investment & Securities - Woori Bank - Ури Банк 5 1
InVenture Partners 20 1
Финам ИК - E-generator - Интернет холдинг Е-Генератор - АМК Е-Генератор 18 1
Kering - Yves Saint Laurent, YSL - Kering Eyewear - Gucci - Дом моды Гуччи - Bottega Veneta - Alexander McQueen - Balenciaga - Boucheron - Lanvin - Pinault-Printemps-Redoute, PPR 58 1
DBS Group Holdings - DBS Bank - The Development Bank of Singapore - Банк развития Сингапура 4 1
Parks Associates 24 1
Piper Sandler Companies - U.S. Bancorp Piper Jaffray - Piper Jaffray Inc - Piper Jaffray & Hopwood 163 1
Marta Unternehmensberatungs GmbH - Марта Холдинг - 003.RU 37 1
HFA - Harry Fox Agency 8 1
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 647 5
U.S. Congress House of Representatives - Конгресс США - Палата представителей 288 3
Судебная власть - Judicial power 2500 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 2
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 2
Госкомсвязь РФ - Государственный комитет России по связи и информатизации 56 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 2
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - Военно-морские силы США - United States Marine Corps, USMC - Корпус морской пехоты США 666 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1686 1
Совет судей Российской Федерации 13 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13866 1
U.S. Congress Senate - Конгресс США - Сенат 195 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 276 1
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 393 1
U.S. FTC - Federal Trade Commission - ФТК США - Федеральная торговая комиссия США 453 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1410 1
Минцифры РФ - Роспечать - Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям - Минпечати РФ 260 1
WIPO - World Intellectual Property Organisation - ВОИС - Всемирная организация интеллектуальной собственности - Международная организация по защите интеллектуальной собственности 151 1
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 264 1
U.S. Supreme Court of the United States - Верховный суд США 212 1
РосНИИРОС - Российский научно-исследовательский институт развития общественных сетей - RIPN - Russian Institute for Public Networks 155 1
ФСБ РФ - ФПС РФ - Федеральная пограничная служба Российской Федерации 46 1
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 480 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 8
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 259 7
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 5
ISF - Imaging Science Foundation - Научная организация в области качества изображения 24 3
ВЛКСМ - Всероссийский Ленинский коммунистический союз молодежи - Союз коммунистической молодежи - Комсомол 3 1
SMPTE - Society of Motion Picture and Television Engineers - Общество инженеров кино и телевидения, OИКиТ 25 1
АКППОО - Ассоциация КП ПОО - Ассоциация крупнейших потребителей программного обеспечения и оборудования 22 1
NAB - National Association of Broadcasters - Национальная ассоциация вещателей 17 1
EISA - European Imaging and Sound Association - Европейская ассоциация журналов по аудио- и видеотехнике - Европейская ассоциация изображения и звука 30 1
JAMA - Japan Automobile Manufacturers Associatio - Ассоциация производителей автомобилей Японии - Ассоциация японских автомобильных производителей 1 1
NMPA - National Music Publishers' Association - Национальная ассоциация музыкальных издателей 18 1
РАИ - Российская Академия Интернета 21 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 1
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 234 1
ВОИС - Всероссийская Организация Интеллектуальной Собственности 56 1
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 106 1
АЗАПИ - Ассоциация по защите авторских прав в интернете 24 1
Creative Commons - CC - некоммерческая организация 47 1
ФРИ - Фонд Развития Интернет 154 1
РАМУ - Российская Ассоциация Маркетинговых Услуг 62 1
Интернет-видео - ассоциация 21 1
International DMB Advancement Group 1 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 62
Медиаплеер - Media player - видеоплеер - video player - проигрыватель 4771 59
Радиосвязь и радиовещание - Радиостанция - комплекс устройств для передачи и приёма информации посредством радиоволн 1169 58
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - FM-передатчик - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 4011 54
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 52
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IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета - Интернет-вещание 2221 19
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Google Android 15243 34
Google YouTube - Видеохостинг 3002 28
Microsoft Windows 16882 27
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 24
Apple iOS 8583 22
Apple iTunes Store 1118 20
Apple iPod 1553 17
Microsoft Windows Media Player - Windows Streaming Media 594 16
Apple iPad 4011 14
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 11
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 9
Nullsoft - Llama Group - Radionomy - Winamp - универсальный медиапроигрыватель 114 9
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 8
Apple iPhone 6 4861 8
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1640 8
Apple iPod Touch 747 8
Google Picasa Web Albums 167 8
Dolby Digital - Dolby TrueHD - система цифрового многоканального звука 544 8
RealNetworks RealPlayer - RealAudio Player - RealOne Player 203 8
Linux OS 11533 7
Apple - App Store 3109 7
Apple QuickTime - MOV Motion JPEG 417 7
Apple macOS X - OS X Rhapsody - OS X Mavericks - OS X Leopard - OS X Mountain Lion - OS X Yosemite - OS X Jaguar 1708 7
Microsoft Windows 2000 8678 7
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Rhapsody - Napster - New artist program - файлообменная пиринговая сеть 453 7
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