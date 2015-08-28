Индексная книга CNews*
Интернет-радио веб-радио Internet radio web radio, net radio, streaming radio, e-radio, IP radio, online radio
Публикаций - 233, упоминаний - 269
Интернет-радио упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Демидов Михаил 133 3
|Frankel Justin - Франкел Джастин 8 2
|Фадеев Михаил 55 1
|Wassen Jan - Вассэн Ян 1 1
|Бессарабский Алексей 29 1
|Любимов Александр 12 1
|Локтев Александр 9 1
|Iovine Jimmy - Айовин Джимми 5 1
|Носик Антон 103 1
|Смородникова Евгения 1 1
|Менькова Татьяна 62 1
|Гуревич Михаил 40 1
|Бахур Владимир 11 1
|Михайлов Николай 11 1
|Торгов Игорь 25 1
|Терентьев Константин 19 1
|Рожковский Кирилл 14 1
|Бехтерев Дмитрий 13 1
|Литвинов Артем 13 1
|Ульянский Олег 6 1
|Захарченко Виктор 2 1
|Грязнов Андрей 1 1
|Вьюков Павел 1 1
|Кошевой Дмитрий 1 1
|Малахов Андрей 5 1
|Jobs Steve - Джобс Стив 1000 1
|Захаров Павел 60 1
|Ive Jonathan - Айв Джонатан 64 1
|Фролов Павел 57 1
|Гришин Дмитрий 190 1
|Салов Антон 33 1
|Рыжиков Сергей 110 1
|Federighi Craig - Федериги Крейг 22 1
|Branson Richard - Брэнсон Ричард 48 1
|Кочетков Владислав 247 1
|Свердлов Денис 181 1
|Соловенчук Александр 65 1
|Бырдин Алексей 26 1
|Болдырев Дмитрий 5 1
|Малышкин Сергей 7 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1209791, в очереди разбора - 896042.
Создано именных указателей - 104941.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1209791, в очереди разбора - 896042.
Создано именных указателей - 104941.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.