Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Flickr
Фотохостинг
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 162, упоминаний - 200
Flickr упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Microsoft Corporation 11060 12
|Samsung Electronics 5651 5
|Google LLC 7144 3
|МТС - Мобильные ТелеСистемы 6461 3
|Lenovo EMC - Iomega 45 3
|Canon 558 2
|PwC - PricewaterhouseCoopers 310 1
|Adobe Systems 805 1
|ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5323 1
|Nikon 253 1
|Apple Inc - Эппл Рус 7692 1
|VK - Mail.ru Group 2483 1
|Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6856 1
|E-Ten Information Systems 70 1
|Rambler Media 71 1
|Ballmer Steve - Балмер Стивен Энтони 360 2
|Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 336 1
|Sappington Brett - Саппингтон Бретт 1 1
|CNews - ZOOM.CNews 1093 4
|Wikipedia - Википедия 276 3
|Digg 51 3
|NYT - The New York Times 507 2
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 760322, в очереди разбора - 664012.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 760322, в очереди разбора - 664012.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru