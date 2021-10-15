Flickr - Фотохостинг

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Flickr
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15.10.2021 Какие приложения поставить на Android TV: выбор ZOOM 1
13.02.2020 Canon запустила бесплатный сервис image.canon 1
03.08.2018 Как создается и работает электронная демократия 1
08.12.2017 HP начала российские продажи новых МФУ для дома 1
06.06.2016 HP представила новые устройства серии DeskJet 3700 All-in-One 1
14.12.2015 В России под запрет попали сервисы Yahoo 1
11.12.2015 Лучшие фотокамеры 2015 года. Итоги года по версии ZOOM 1
10.09.2015 Власти России заблокировали сервисы Yahoo 2
23.06.2015 Обладателям новых внешних дисков Seagate Backup Plus доступно 200 ГБ в «облаке» OneDrive 1
23.04.2015 Adobe обновила Creative Cloud для работы с фотографиями 1
20.08.2014 Parallels Desktop 10 для Mac позволяет запускать приложения Windows на 50% быстрее 1
22.07.2014 Битва однодисковых NAS: выбираем сетевой накопитель для дома 1
08.04.2014 Выпущена iPad-версия самой популярной программы для фотографов 1
07.04.2014 Большой обзор современных портативных консолей: Sony vs Nintendo vs NVIDIA 1
02.04.2014 Как гаджеты меняют наш мозг: ТОП-8 изменений 1
04.03.2014 Samsung представил новую системную камеру NX30 1
14.01.2014 Seagate представил портативный накопитель ёмкостью 4 ТБ 1
24.12.2013 В магазинах «Связного» начались продажи первого планшета Nokia 1
27.11.2013 «Лаборатория Касперского» предупреждает о возможных атаках с использованием нового банковского троянца 1
29.10.2013 Основатель Ubuntu Марк Шаттлворт получил антипремию за слежку за пользователями 1
20.09.2013 В новой ОС для iPhone и iPad найдена первая «дыра» для взлома пароля 2
24.07.2013 Depositphotos: Человек со смартфоном может заработать миллионы 1
09.07.2013 Раскрыты новые подробности о 41-МП «камерофоне» Nokia Lumia 1020. ФОТО 1
05.07.2013 Esri снижает стоимость сервисов системы ArcGIS Online 1
10.06.2013 Microsoft потеряла смартфон с новой версией Windows Phone 1
27.05.2013 Раскрыты подробности дизайна новой ОС iPhone и iPad. ФОТО 1
30.01.2013 «Яндекс.Фотки» интегрированы в российскую версию приложения Cooliris 1
09.01.2013 Seagate анонсировала новые накопители для «облака», мобильных устройств и потребительской электроники 1
26.12.2012 Аналог Instagram подарил платные аккаунты на 3 месяца 3
18.12.2012 Новые правила Instagram возмутили пользователей 1
23.10.2012 «Сбербанк» запустил интернет-издание для сотрудников 1
19.10.2012 Выпущен новый спорный дистрибутив Ubuntu Linux. ВИДЕО 1
17.10.2012 Обзор ТВ-приставки WD TV Live Streaming Wi-Fi: ваш личный кинозал 1
02.10.2012 Google покупает украинский стартап 1
21.08.2012 Цветы кибержизни: 10 юных ИТ-дарований со всего мира 1
13.07.2012 DataArt разработала iPad-приложение для Family Ribbon 1
06.07.2012 Iomega представила новый EZ Media & Backup Center для хранения и обмена файлами 1
13.06.2012 Тренд: Личный интернет-рейтинг станет условием получения хорошей работы 1
13.06.2012 Seagate создала внешние жесткие диски для соцсетей. ФОТО 2
24.05.2012 Россия: Мультитач-дисплей, проецирующий изображение на воздух, получил $1 млн инвестиций. ВИДЕО 1

Публикаций - 162, упоминаний - 200

Flickr упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 11060 12
Samsung Electronics 5651 5
Google LLC 7144 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6461 3
Lenovo EMC - Iomega 45 3
Canon 558 2
PwC - PricewaterhouseCoopers 310 1
Adobe Systems 805 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5323 1
Nikon 253 1
Apple Inc - Эппл Рус 7692 1
VK - Mail.ru Group 2483 1
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6856 1
E-Ten Information Systems 70 1
Rambler Media 71 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1687 2
Евросоюз - Европарламент - Европейский парламент 72 1
Riigikogu - Парламент Эстонии (Рийгикогу) - Государственное собрание Эстонской Республики 1 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7271 33
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5316 27
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3050 19
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 2349 14
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3669 13
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 12
Blu-ray - Формат оптического носителя - Bluray Ultra HD-диски 764 9
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1107 8
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1695 7
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1340 7
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser 178 5
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 391 5
Xvid - видеокодек 99 5
Flash 472 4
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1145 4
Телевизор - Телевизионный приёмник 487 3
AVCHD - Advanced Video Codec High Definition - улучшенный видеокодек высокого разрешения 85 3
S-Video - Separate Video - раздельный видеосигнал- компонентный аналоговый видеоинтерфейс 193 3
OGG - открытый стандарт формата мультимедиаконтейнера 117 2
DivX - видеокодек 167 2
PLS TFT - plane-to-line switching - жидкокристаллический дисплей 42 2
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - TouchPad - Тачпад - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) 211 2
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1684 2
FTP - File Transfer Protocol - Протокол передачи файлов 379 2
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 862 2
S/PDIF - S/P-DIF - Sony/Philips Digital Interface (Interconnect) Format - международный стандарт передачи с помощью нескольких разъёмов и кабелей звука в цифровом виде 52 2
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 826 2
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 2
IEEE 1394 - FireWire - i-Link - стандарт последовательной высокоскоростной шины обмена цифровой информацией между компьютером и другими электронными устройствами 107 1
5G - Пятое поколение мобильной связи 1366 1
RAW - Формат цифровых файлов изображения 312 1
SATA - Serial ATA - Последовательный интерфейс обмена данными с накопителями информации 311 1
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 889 1
QWERTY-клавиатура 193 1
Ультрабук - тонкий и лёгкий ноутбук 52 1
HSDPA - High-Speed Downlink Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных от базовой станции к мобильному телефону 305 1
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 626 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 282 1
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность 260 1
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 922 1
Google Android 10750 34
Google Picasa Web Albums 119 25
Apple iOS 5741 19
Symbian OS 776 8
Microsoft Windows Phone OS 1472 7
Microsoft Lumia - Nokia Lumia - Серия смартфонов 382 4
Canon EOS D - Серия цифровых зеркальных фотоаппаратов 101 4
Microsoft Windows 10 6629 4
GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 661 3
Apple macOS 922 3
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 2070 3
Microsoft Windows 7 1662 3
Apple iPhone 3 383 3
VK - Mail.ru Одноклассники 857 3
JavaScript - Язык программирования 628 3
HTC Sense UI - графическая оболочка 198 2
Nokia N - серия 241 2
Google Nexus - Серия смартфонов 398 2
HTC Desire - серия смартфонов 101 2
Sony PlayStation Vita - PS Vita 38 2
Google YouTube - Видеохостинг 1713 2
Microsoft Windows 8 1228 2
Google Play - Google Store - Android Market 2515 2
Call of Duty - Компьютерная игра (Шутер) 98 2
Sony Playstation Portable - Sony PSP 156 2
Apple iPhone - Серия смартфонов 5128 2
Nvidia GeForce GTX 2058 2
HTC Hero - серия смартфонов 37 2
Nokia Ovi Store 51 2
Battery Eater - notebook benchmark tool 68 1
Nikon Coolpix - серия компактных камер 11 1
Nikon 1 - серия цифровых беззеркальных камер 35 1
Nintendo Wii - игровая консоль 329 1
HTC Touch Pro 19 1
Nvidia GeForce GT 153 1
HTC TouchFLO 3D - графический пользовательский интерфейс 34 1
Opera Mobile 44 1
Rahvaalgatus.ee - веб-платформа гражданских инициатив 1 1
Apple macOS Snow Leopard 54 1
Microsoft Zune 86 1
Ballmer Steve - Балмер Стивен Энтони 360 2
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 336 1
Sappington Brett - Саппингтон Бретт 1 1
Россия - Российская федерация - РФ 57309 30
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14055 22
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5715 10
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5619 9
Европа 3745 8
Индия - Республика 2169 5
Япония 2778 5
Германия - Федеративная Республика 3624 4
Франция - Французская Республика 2120 4
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3922 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17344 3
Украина 3361 2
Европа Западная 612 1
Россия - ПФО - Казань 1513 1
Швеция - Стокгольм 160 1
Великое Герцогство Люксембург 216 1
Эстония - Эстонская Республика 414 1
Нидерланды - Амстердам 259 1
Исландия 83 1
Швеция - Королевство 751 1
CNews - ZOOM.CNews 1093 4
Wikipedia - Википедия 276 3
Digg 51 3
NYT - The New York Times 507 2
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 760322, в очереди разбора - 664012.
Создано именных указателей - 46354.
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