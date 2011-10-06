Flickr - Фотохостинг

Первый взгляд на приложение Flickr для Android Нельзя сказать что до выпуска официального приложения пользователи Android не могли использовать Flickr - в Android Market можно найти сотни неофициальных приложений - в основном для просмот

Вышло приложение Flickr для Android Популярный фотохостинг Flickr сегодня, 29 сентября, объявил о запуске своего официального приложения для устройств на основе мобильной операционной системы Android. Как отмечают аналитики, приложение получилось доста

Flickr по ошибке удалил тысячи пользовательских фото Крупнейший фотохостинг Flickr, принадлежащий компании Yahoo, по ошибке удалил тысячи пользовательских снимков, которые теперь не подлежат восстановлению. Об удалении своего аккаунта по ошибке администрации сервиса за

На сервис Flickr загрузили 5 млрд фотографий Крупнейший сервис фотохостинга Flickr объявил о том, что в субботу, 18 сентября, на данный сайт была загружена пятимиллиардная фотография. Об этом говорится в официальном блоге сервиса. Пятимиллиардную фотографию загрузил на

Основатели Twitter и Flickr вложились в стартап Small Batch Стартап Small Batch получил финансирование от венчурного фонда True Ventures, а также инвесторов Эвана Вильямса (Evan Williams), сооснователя Twitter, Катерины Фейк (Caterina Fake), соосновательницы Flickr, Мэтта Мюлленвега (Matt Mullenweg), создателя WordPress и основателя компании Automattic, и других. Объем полученных инвестиций не раскрывается, сообщает TechCrunch. Компания Small Batch

Телевизор, которого нет смотрится предельно круто. Однако, ни информации по аппарату, ни названия модели, ни официального релиза на аппарат найти не удалось. Точнее, нигде, кроме полуофициальной страницы компании на портале Flickr, где и выложены данные фотографии.

Сооснователь Flickr присоединилась к стратапу Hunch Катерина Фэйк (Caterina Fake), которая основала популярный сервис обмена фотографиями Flickr вместе со своим мужем Сюартом Баттерфилдом (Stewart Butterfield) в 2004 г., объявила о том, что присоединится к стартапу под названием Hunch. Сервис Flickr был куплен компанией Ya

Сооснователи Flickr покидают Yahoo Yahoo объявила о том, что компанию покидают сооснователи сервиса обмена фотографиями Flickr - Катерина Фэйк (Caterina Fake) и Стюарт Баттерфилд (Stewart Butterfield). Фэйк официально покинула компанию в пятницу, 13 июня, сообщает TechCrunch. А Баттерфилд проработает до 12 июля.

Yahoo запустила Flickr Video Компания Yahoo объявила о том, что вчера, 8 апреля, была запущена бета-версия Flickr Video, нового видеосервиса на основе популярной сети для обмена фотографиями. Flick

Flickr станет новым соперником YouTube Компания Yahoo планирует интегрировать видео в популярный сервис обмена фотографиями Flickr. Ожидается, что запуск бета-версии Flickr Video состоится уже в апреле 2008 г.

Пользователи Flickr протестуют против продажи Yahoo Пользователи сервиса Flickr открыто протестуют против возможного поглощения Yahoo компанией Microsoft. Для этого была создана специальная группа под названием «Microsoft, убери свои злые жадные руки от нашего Fliсk

Библиотека Конгресса: сокровища - людям Одно из самых крупнейших в мире хранилищ Знаний - Библиотека Конгресса США - решило поделиться с миром частью своего обширнейшего фотоархива. Используя возможности сервиса Flickr, администрация библиотеки выложила в Сеть более 3 тыс. фотографий начала 20 века. Это лишь небольшая часть коллекции, насчитывающей более 14 млн. изображений, так что стоит надеяться, чт

Flickr Image Downloader 1.0 build 028: загрузка фотографий с сервиса Flickr r – простая в использовании программа, которая позволяет быстро загружать изображения с фотосервиса Flickr. Программа может автоматически скачивать изображение наилучшего качества, загружать за

Flickr Uploadr 3.0 beta: загрузка картинок Вышла бета-версия Flickr Uploadr 3.0. Как отмечает Lifehacker, в новой программе появилась «тонна» новых возмож

Flickr получил встроенный редактор фото На популярном сервисе для обмена фотографиями Flickr появилась новая функция – возможность редактировать изображения в онлайн-режиме. Встроенный во Flickr редактор является бесплатным и позволяет изменять освещение на снимках, работ

Flickr Uploadr 3.0 beta 2: отправка фотографий на Flickr ство фотографий, добавить к ним заголовки, теги, описания, различные конфиденциальные данные и т.д. Flickr Uploadr Скачать Flickr Uploadr 3.0 beta 2 для Windows можно здесь, для Mac OS X

Юбилей у Flickr: 2 млрд. фотографий Вчера, 13 ноября, на популярном сервисе для обмена фотографиями Flickr появилось юбилейное двухмиллиардное фото. Как сообщается в официальном блоге сервиса, фотографию на сайт загрузил пользователь под ником «yukesmooks» из Австралии. Напомним, что ранее, в

Microsoft работает над конкурентом Flickr стила на своем сайте объявление о поиске сотрудника, который возглавит команду разработчиков нового веб-сервиса. В объявлении говорится, что данный сервис в будущем должен будет составить конкуренцию Flickr, SmugMug и другим службам такого рода. По мнению аналитиков издания Mashable, новый сервис от Microsoft войдет в семейство Windows Live и будет полностью бесплатным. Напомним, что Micros

Flickr обновит географические функции Сегодня на конференции Web 2.0 Summit в Сан-Франциско сооснователь популярного сервиса для обмена фотографиями Flickr Стюарт Баттерфилд (Stewart Butterfield) планирует представить два обновления, которые будут запущены в течение следующих трех недель. Первым обновлением является новый интерфейс карты, н

Virgin Mobile засудят за фото на Flickr Фотография с сервиса Flickr, использованная оператором мобильной связи Virgin Mobile, стала причиной судебного иска против компании. Семья из штата Техас (США) подала иск, обвиняя Virgin Mobile в нарушении авторски

HP объединяет Flickr, Microsoft и Yahoo 0 – «What do you have to say?». С Print 2.0 HP внедряет услуги печати на популярных веб-сайтах, упрощая пользователям печать интернет-страниц. В настоящий момент HP заключила партнерские соглашения с Flickr, Windows Live Spaces и Yahoo!. Так, Flickr планирует внедрить на своем сайте технологию HP Tabblo осенью 2007 г. Новая технология будет применяться посетителями сайта для создания

Храним фото в Сети: лучшие бесплатные фотохостинги Фотохостинги: только самое лучшее Наш выбор ресурсов для сравнения в этом подразделе вполне предсказуем и объясним: разумеется, мы будем говорить и о Flick, и Photobucket. Flickr сегодня – один из безусловных мировых лидеров по популярности среди всех прочих сайтов подобного рода. Данный сервис, принадлежащий Yahoo!, завоевал симпатии огромного количества пользов

Apple открыла платный аналог YouTube и Flickr c Web Gallery «потрясающим способом обмена фотографиями и фильмами с друзьями и семьей через интернет». Возможности сервиса снова заставляют вспомнить о функциональности таких сервисов, как YouTube и Flickr, однако стоит отметить, что серьезным минусом .Mac Web Gallery является его платность — базовая подписка на сервис .Mac для одного пользователя составляет $99 в год. Кроме того, сервис п

Yahoo «разбавит» Flickr видео-контентом Компания Yahoo объявила о своем намерении добавить видео компонент к сервису обмена фотографиями Flickr, сообщает Mashable. Такой шаг, по словам генерального директора Yahoo Video Майка Фолгнера (Mike Folgner) продиктован желанием компании «максимально разнообразить доступный пользователям

Nokia стала конкурентом YouTube и Flickr а в области платформ цифровой музыки и услуг распространения цифрового контента. Сумма сделки составила около $60 млн. Успех нескольких социальных сетей, подобных видеохостингу YouTube и фотохостингу Flickr, не дает покоя целому ряду всемирно известных компаний. В частности, корпорация Sony также запустила свой аналог YouTube — сервис eyeVio. А ведущие интернет- и медиакомпании США — News C

MemoryPress позволит создавать альбомы с контентом из Flickr платным – создание одной книги обходится в $50. Кроме того, пользователи могут добавлять в свои книги контент из блогов или различных приложений Windows. MemoryPress также поддерживает фотографии из Flickr и сходных порталов. Отметим, что аналогичными сервисами являются PanRaven и Scrapblog, содержащий подобную услугу.

Flickr станет полиглотом Руководство Flickr, популярного интернет-сервиса обмена фотографиями, который принадлежит Yahoo Inc., заявило, что предпримет шаги для дальнейшего продвижения своей службы, создав версии сайта на семи осно

Доступ к фото на Flickr заблокирован в Китае льством, сообщает Reuters. У пользователей, которые проживают в основной части Китая, нет доступа к Flickr. Местная и международная пресса считает, что поводом для блокировки сервиса стала публ

Flickr поможет Facebook стать популярнее На сервисе Facebook запущено приложение Flickr. С его помощью пользователи смогут просматривать свои фотографии, обмениваться ими с друзьями и общаться с другими клиентами сервиса. Также, используя Flickr, можно работать над и

Yahoo обвинили в пиратстве: продажа фото на Flickr Yahoo были предъявлены обвинения в нарушении авторских прав его популярным сервисом Flickr, сообщил Mashable.com. Ранее в этом месяце, фотограф Ребекка Гудлайфсдоттир (Rebekka Gudleifsdуttir) обнаружила, что 7 ее фотографий были проданы британской галерее без ведома самой Ребе

Hewlett-Packard приобретает клона Flickr – Tabblo льких недель. Технологии Tabblo помогут HP представить корпоративным клиентам систему печати информации из интернета, встраиваемую в веб-сайты. Tabblo также представляет собой веб-сервис, аналогичный Flickr: пользователи могут бесплатно создавать альбомы и организовывать их на сервере компании, сообщил The Register.