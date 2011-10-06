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Flickr Фотохостинг

Flickr - Фотохостинг

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


06.10.2011 Первый взгляд на приложение Flickr для Android

Нельзя сказать что до выпуска официального приложения пользователи Android не могли использовать Flickr - в Android Market можно найти сотни неофициальных приложений - в основном для просмот
29.09.2011 Вышло приложение Flickr для Android

Популярный фотохостинг Flickr сегодня, 29 сентября, объявил о запуске своего официального приложения для устройств на основе мобильной операционной системы Android. Как отмечают аналитики, приложение получилось доста
02.02.2011 Flickr по ошибке удалил тысячи пользовательских фото

Крупнейший фотохостинг Flickr, принадлежащий компании Yahoo, по ошибке удалил тысячи пользовательских снимков, которые теперь не подлежат восстановлению. Об удалении своего аккаунта по ошибке администрации сервиса за
20.09.2010 На сервис Flickr загрузили 5 млрд фотографий

Крупнейший сервис фотохостинга Flickr объявил о том, что в субботу, 18 сентября, на данный сайт была загружена пятимиллиардная фотография. Об этом говорится в официальном блоге сервиса. Пятимиллиардную фотографию загрузил на
25.06.2009 Основатели Twitter и Flickr вложились в стартап Small Batch

Стартап Small Batch получил финансирование от венчурного фонда True Ventures, а также инвесторов Эвана Вильямса (Evan Williams), сооснователя Twitter, Катерины Фейк (Caterina Fake), соосновательницы Flickr, Мэтта Мюлленвега (Matt Mullenweg), создателя WordPress и основателя компании Automattic, и других. Объем полученных инвестиций не раскрывается, сообщает TechCrunch. Компания Small Batch
18.02.2009 Телевизор, которого нет

смотрится предельно круто. Однако, ни информации по аппарату, ни названия модели, ни официального релиза на аппарат найти не удалось. Точнее, нигде, кроме полуофициальной страницы компании на портале Flickr, где и выложены данные фотографии.
31.07.2008 Сооснователь Flickr присоединилась к стратапу Hunch

Катерина Фэйк (Caterina Fake), которая основала популярный сервис обмена фотографиями Flickr вместе со своим мужем Сюартом Баттерфилдом (Stewart Butterfield) в 2004 г., объявила о том, что присоединится к стартапу под названием Hunch. Сервис Flickr был куплен компанией Ya
18.06.2008 Сооснователи Flickr покидают Yahoo

Yahoo объявила о том, что компанию покидают сооснователи сервиса обмена фотографиями Flickr - Катерина Фэйк (Caterina Fake) и Стюарт Баттерфилд (Stewart Butterfield). Фэйк официально покинула компанию в пятницу, 13 июня, сообщает TechCrunch. А Баттерфилд проработает до 12 июля.
09.04.2008 Yahoo запустила Flickr Video

Компания Yahoo объявила о том, что вчера, 8 апреля, была запущена бета-версия Flickr Video, нового видеосервиса на основе популярной сети для обмена фотографиями. Flick
17.03.2008 Flickr станет новым соперником YouTube

Компания Yahoo планирует интегрировать видео в популярный сервис обмена фотографиями Flickr. Ожидается, что запуск бета-версии Flickr Video состоится уже в апреле 2008 г.

07.02.2008 Пользователи Flickr протестуют против продажи Yahoo

Пользователи сервиса Flickr открыто протестуют против возможного поглощения Yahoo компанией Microsoft. Для этого была создана специальная группа под названием «Microsoft, убери свои злые жадные руки от нашего Fliсk
17.01.2008 Библиотека Конгресса: сокровища - людям

Одно из самых крупнейших в мире хранилищ Знаний - Библиотека Конгресса США - решило поделиться с миром частью своего обширнейшего фотоархива. Используя возможности сервиса Flickr, администрация библиотеки выложила в Сеть более 3 тыс. фотографий начала 20 века. Это лишь небольшая часть коллекции, насчитывающей более 14 млн. изображений, так что стоит надеяться, чт
25.12.2007 Flickr Image Downloader 1.0 build 028: загрузка фотографий с сервиса Flickr

r – простая в использовании программа, которая позволяет быстро загружать изображения с фотосервиса Flickr. Программа может автоматически скачивать изображение наилучшего качества, загружать за
14.12.2007 Flickr Uploadr 3.0 beta: загрузка картинок

Вышла бета-версия Flickr Uploadr 3.0. Как отмечает Lifehacker, в новой программе появилась «тонна» новых возмож
10.12.2007 Flickr получил встроенный редактор фото

На популярном сервисе для обмена фотографиями Flickr появилась новая функция – возможность редактировать изображения в онлайн-режиме. Встроенный во Flickr редактор является бесплатным и позволяет изменять освещение на снимках, работ
22.11.2007 Flickr Uploadr 3.0 beta 2: отправка фотографий на Flickr

ство фотографий, добавить к ним заголовки, теги, описания, различные конфиденциальные данные и т.д. Flickr Uploadr Скачать Flickr Uploadr 3.0 beta 2 для Windows можно здесь, для Mac OS X
14.11.2007 Юбилей у Flickr: 2 млрд. фотографий

Вчера, 13 ноября, на популярном сервисе для обмена фотографиями Flickr появилось юбилейное двухмиллиардное фото. Как сообщается в официальном блоге сервиса, фотографию на сайт загрузил пользователь под ником «yukesmooks» из Австралии. Напомним, что ранее, в
12.11.2007 Microsoft работает над конкурентом Flickr

стила на своем сайте объявление о поиске сотрудника, который возглавит команду разработчиков нового веб-сервиса. В объявлении говорится, что данный сервис в будущем должен будет составить конкуренцию Flickr, SmugMug и другим службам такого рода. По мнению аналитиков издания Mashable, новый сервис от Microsoft войдет в семейство Windows Live и будет полностью бесплатным. Напомним, что Micros
19.10.2007 Flickr обновит географические функции

Сегодня на конференции Web 2.0 Summit в Сан-Франциско сооснователь популярного сервиса для обмена фотографиями Flickr Стюарт Баттерфилд (Stewart Butterfield) планирует представить два обновления, которые будут запущены в течение следующих трех недель. Первым обновлением является новый интерфейс карты, н
24.09.2007 Virgin Mobile засудят за фото на Flickr

Фотография с сервиса Flickr, использованная оператором мобильной связи Virgin Mobile, стала причиной судебного иска против компании. Семья из штата Техас (США) подала иск, обвиняя Virgin Mobile в нарушении авторски
04.09.2007 HP объединяет Flickr, Microsoft и Yahoo

0 – «What do you have to say?». С Print 2.0 HP внедряет услуги печати на популярных веб-сайтах, упрощая пользователям печать интернет-страниц. В настоящий момент HP заключила партнерские соглашения с Flickr, Windows Live Spaces и Yahoo!. Так, Flickr планирует внедрить на своем сайте технологию HP Tabblo осенью 2007 г. Новая технология будет применяться посетителями сайта для создания
04.09.2007 Храним фото в Сети: лучшие бесплатные фотохостинги

Фотохостинги: только самое лучшее Наш выбор ресурсов для сравнения в этом подразделе вполне предсказуем и объясним: разумеется, мы будем говорить и о Flick, и Photobucket. Flickr сегодня – один из безусловных мировых лидеров по популярности среди всех прочих сайтов подобного рода. Данный сервис, принадлежащий Yahoo!, завоевал симпатии огромного количества пользов
09.08.2007 Apple открыла платный аналог YouTube и Flickr

c Web Gallery «потрясающим способом обмена фотографиями и фильмами с друзьями и семьей через интернет». Возможности сервиса снова заставляют вспомнить о функциональности таких сервисов, как YouTube и Flickr, однако стоит отметить, что серьезным минусом .Mac Web Gallery является его платность — базовая подписка на сервис .Mac для одного пользователя составляет $99 в год. Кроме того, сервис п
06.08.2007 Yahoo «разбавит» Flickr видео-контентом

Компания Yahoo объявила о своем намерении добавить видео компонент к сервису обмена фотографиями Flickr, сообщает Mashable. Такой шаг, по словам генерального директора Yahoo Video Майка Фолгнера (Mike Folgner) продиктован желанием компании «максимально разнообразить доступный пользователям
24.07.2007 Nokia стала конкурентом YouTube и Flickr

а в области платформ цифровой музыки и услуг распространения цифрового контента. Сумма сделки составила около $60 млн. Успех нескольких социальных сетей, подобных видеохостингу YouTube и фотохостингу Flickr, не дает покоя целому ряду всемирно известных компаний. В частности, корпорация Sony также запустила свой аналог YouTube — сервис eyeVio. А ведущие интернет- и медиакомпании США — News C
16.07.2007 MemoryPress позволит создавать альбомы с контентом из Flickr

платным – создание одной книги обходится в $50. Кроме того, пользователи могут добавлять в свои книги контент из блогов или различных приложений Windows. MemoryPress также поддерживает фотографии из Flickr и сходных порталов. Отметим, что аналогичными сервисами являются PanRaven и Scrapblog, содержащий подобную услугу.
14.06.2007 Flickr станет полиглотом

Руководство Flickr, популярного интернет-сервиса обмена фотографиями, который принадлежит Yahoo Inc., заявило, что предпримет шаги для дальнейшего продвижения своей службы, создав версии сайта на семи осно
14.06.2007 Доступ к фото на Flickr заблокирован в Китае

льством, сообщает Reuters. У пользователей, которые проживают в основной части Китая, нет доступа к Flickr. Местная и международная пресса считает, что поводом для блокировки сервиса стала публ
08.06.2007 Flickr поможет Facebook стать популярнее

На сервисе Facebook запущено приложение Flickr. С его помощью пользователи смогут просматривать свои фотографии, обмениваться ими с друзьями и общаться с другими клиентами сервиса. Также, используя Flickr, можно работать над и
21.05.2007 Yahoo обвинили в пиратстве: продажа фото на Flickr

Yahoo были предъявлены обвинения в нарушении авторских прав его популярным сервисом Flickr, сообщил Mashable.com. Ранее в этом месяце, фотограф Ребекка Гудлайфсдоттир (Rebekka Gudleifsdуttir) обнаружила, что 7 ее фотографий были проданы британской галерее без ведома самой Ребе
23.03.2007 Hewlett-Packard приобретает клона Flickr – Tabblo

льких недель. Технологии Tabblo помогут HP представить корпоративным клиентам систему печати информации из интернета, встраиваемую в веб-сайты. Tabblo также представляет собой веб-сервис, аналогичный Flickr: пользователи могут бесплатно создавать альбомы и организовывать их на сервере компании, сообщил The Register.
30.01.2007 Yahoo! интегрирует Flickr и MyBlogLog

Yahoo пополнил недавно приобретенную социальную сеть MyBlogLog функцией доступом к своему сайту изображений хостинга Flickr. На странице «Просмотр и добавление изображений» появилась кнопка «автоматического просмотра своих последних фото с Flickr». После нажатия страница обновляется и на ней появляется

Публикаций - 258, упоминаний - 271

Flickr и организации, системы, технологии, персоны:

Meta Platforms - Facebook 4621 106
X Corp - Twitter 2938 64
Yahoo! 3726 61
Google LLC 12690 60
Microsoft Corporation 25775 32
Apple Inc 13156 26
Sony 6739 18
Samsung Electronics 11065 17
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 15
HTC Corporation 1512 10
Acer Group - Acer Inc 2776 9
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 9
Photobucket 28 8
LG Electronics 3735 8
Amazon Inc - Amazon.com 3277 7
Yandex - Яндекс 9216 7
Qualcomm Technologies 1974 7
HP Inc. 5883 7
Adobe Systems 1597 7
Toshiba Corporation 2980 6
Seagate Technology 766 6
Intel Corporation 12811 5
Canon 1439 5
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 5
Western Digital Corporation - WDC 589 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 4
VK - Mail.ru Group 3602 4
Lenovo Motorola 3566 4
AOL Inc - America Online 1883 4
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson - Сони Мобайл Коммюникейшнз Рус 1268 4
Nvidia Corp 4002 4
Eastman Kodak - Кодак 509 4
Lenovo EMC - Iomega 177 3
Bebo - социальная сеть 81 3
Verizon Communications - Bell Atlanitic 1031 3
Sigma Designs 18 3
Google China 31 3
BBK Electronics Corp 332 3
Hitachi - Хитачи 1501 3
AT&T Inc 1726 3
Microsoft - LinkedIn 699 9
eBay Inc 1640 7
Netflix - онлайн-кинотеатр 528 5
Vimeo - Видеохостинг 71 4
Getty Images 29 4
Warner 540 3
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 3
Carl Zeiss AG 307 3
BEN Group Inc - Branded Entertainment Network - Corbis - Interactive Home Systems 10 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 2
Связной ГК 1401 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 2
MGM - Metro-Goldwyn-Mayer - Метро-Голдвин-Майер 81 1
Accel Partners 49 1
Stellantis - Fiat Chrysler Automobiles - FCA Rus - ЭфСиЭй Рус 127 1
Лайф ФГ - Финансовая группа 171 1
DeviantArt 9 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - Renaissance Capital - Renaissance Securities 195 1
Barnes & Noble 171 1
Sony BMG 187 1
Зазеркалье - детский музыкальный театр 6 1
Walt Disney Company - 20th Century Fox - Twentieth Century Fox 121 1
Эра HD - Эра ХД 54 1
AllianceBernstein Holding - AB - Bernstein Research - Sanford Bernstein - Alliance Capital - Stanford C. Bernstein & Comnpany 55 1
TuneIn Radio 8 1
Etsy - Blackbird Technologies 23 1
Стример НПО 24 1
Lionsgate Entertainment Corporation 26 1
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 286 1
Heidelberg 11 1
Benchmark Capital - Бенчмарк Кэпитал 39 1
American Greetings - BlueMountain 18 1
Parks Associates 24 1
Jacob Jensen Design 5 1
True Ventures 10 1
Redpoint Ventures 18 1
Holtzbrinck Ventures 9 1
CarrotCorp 1 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 1
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 480 4
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 4
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 4
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 2
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент США 551 2
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 343 2
Минцифры РФ - Департамент обеспечения кибербезопасности (ДОК) 16 1
U.S. Department of Defense - United States Army - Армия США - Сухопутные войска США 631 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 1
U.S. Department of Homeland Security - DHS - Министерство внутренней безопасности США - Министерство национальной безопасности (МНБ) 306 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел России 459 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 1
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 497 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 1
Евросоюз - Европарламент - Европейский парламент 259 1
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 647 1
U.S. FTC - Federal Trade Commission - ФТК США - Федеральная торговая комиссия США 453 1
Правительство Республики Татарстан - Аппарат Кабинета Министров Республики Татарстан - Президент Республики Татарстан - органы государственной власти 315 1
U.S. FDA - Food and Drug Administration, USFDA - Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США 126 1
Правительства Эстонии - Vabariigi Valitsus - Riigikogu - Парламент Эстонии (Рийгикогу) - Государственное собрание Эстонской Республики - органы государственной власти 18 1
Минспорта РФ - Министерство спорта, туризма и молодёжной политики Российской Федерации - Росспорт - Федеральное агентство по физической культуре и спорту - Государственный комитет по физической культуре и спорту - Госкоммолодёжь России 128 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 4
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 4
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 3
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 3
NBA - National Basketball Association - Национальная баскетбольная ассоциация Северной Америки 66 3
IADAS - International Academy of Digital Arts and Sciences - Международная академия цифровых искусств и наук 5 2
Creative Commons - CC - некоммерческая организация 47 2
APA - American Psychological Association - Американская психологическая ассоциация - Американская ассоциация психологов 7 1
Reporters Without Borders - Reporters Sans Frontieres - Репортёры без границ 52 1
SMPTE - Society of Motion Picture and Television Engineers - Общество инженеров кино и телевидения, OИКиТ 25 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 1
РосКомСвобода - Общественная организация 86 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 66
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 44
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 39
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 37
Blog - Weblog - Блог-платформы - Онлайн-дневники - Блогосфера 3236 34
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 32
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10005 30
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6409 30
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 29
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4897 28
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18329 27
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HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4455 18
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Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8515 17
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10700 17
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Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 16
LED-вспышка - светодиодная вспышка 2862 15
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 15
MPEG - Moving Pictures Experts Group 1566 15
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск - DVD+RW Alliance - Recordable DVD Council - VOB - DVD-Video Object - Versioned Object Base - формат файлов, используемый для хранения DVD-Video 5711 14
Google YouTube - Видеохостинг 3002 95
Google Picasa Web Albums 167 42
Google Android 15244 40
Microsoft Windows 16882 31
Apple iPhone - серия смартфонов 7623 30
Myspace - социальная сеть 640 26
Apple iOS 8583 22
Apple iPad 4012 19
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 14
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 925 11
Nokia Symbian OS 1411 11
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 10
Apple iPhone 6 4861 10
Google Maps - Карты Google - GMaps 708 10
Microsoft account - Microsoft UAC - Microsoft User Account Control - Microsoft Passport - .NET Passport - Windows Live ID 340 10
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 9
Apple iTunes Store 1118 9
Google Blogger - Google BlogSpot 130 9
Google - Gmail 1021 8
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1640 8
Rambler Group - LiveJournal - Живой Журнал - ЖЖ блог-платформа 570 8
Apple macOS X - OS X Rhapsody - OS X Mavericks - OS X Leopard - OS X Mountain Lion - OS X Yosemite - OS X Jaguar 1708 8
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2429 8
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 2186 7
Mozilla Firefox - браузер 1951 7
JavaScript - JS - язык программирования 1425 6
Apple iPhone 4 800 6
Google Android 2 - Android Eclair, Gingerbread, Froyo 724 6
Acer Liquid - серия смартфонов 53 5
Google Chrome - браузер 1701 5
Apple macOS 2419 5
Apple - App Store 3109 5
Apple QuickTime - MOV Motion JPEG 417 5
WordPress Foundation - WordPress 255 5
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1440 5
Apple iPod 1553 5
Google Pixel - гуглофон - серия смартфонов 430 5
Sony Bravia 251 5
Yahoo! Mail - @yahoo.com 106 4
Nokia Nseries 538 4
Jobs Steve - Джобс Стив 1031 8
Butterfield Stewart - Баттерфилд Стюарт 13 5
Kroes Neelie - Кроес Нили - Кроэс Нейли 35 4
Fake Caterina - Фэйк Катерина 3 3
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 457 3
Forstall Scott - Форстолл Скотт - Форстал Скотт 41 2
Srivastava Kakul - Сривастава Какул 2 2
Williams Evan - Вильямс Эван - Уильямс Эван 16 2
Kundra Vivek - Кундра Вивек 25 2
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 2
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 369 2
Ballmer Steve - Баллмер Стивен 579 2
Демидов Михаил 134 1
Sappington Brett - Саппингтон Бретт 1 1
Черкашин Павел 38 1
Филимонов Сергей 46 1
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