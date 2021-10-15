Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Google Gmail
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 602, упоминаний - 973
Google Gmail упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 141 2
|Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 39 2
|НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 138 1
|Открытое образование 5 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 757382, в очереди разбора - 661072.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 757382, в очереди разбора - 661072.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru