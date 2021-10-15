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Google Gmail


15.10.2021 Центр цифровой экспертизы Роскачества: хакеры научились обманывать антиспам-фильтры Gmail 2
05.10.2021 Произошел крупнейший сбой в истории интернета, оставивший мир без Facebook, WhatsApp и Instagram. Что это было? 1
09.09.2021 Компании - нарушителей российских законов заставят маркировать свои сайты 1
06.09.2021 Создан сверхзащищенный смартфон, за которым не может следить даже Google 1
29.07.2021 Через бреши в Windows атакованы политики, журналисты и диссиденты по всему миру 1
02.07.2021 Как платформа Dell Hybrid Client способна сместить парадигму в инфраструктуре с традиционных настольных ПК в сторону перспективных облачных вычислений 1
17.06.2021 Как в России будут наказывать интернет-сайты: от запрета рекламы до блокировки платежей 1
15.06.2021 Google сделал бесплатным свой знаменитый корпоративный сервис Workspace 3
08.06.2021 Произошла крупнейшая в истории утечка паролей. Под ударом все пользователи интернета 1
25.05.2021 В Google Docs появится функция, которая должна была в нем быть всегда. Документы MS Office впервые будут отображаться корректно 1
25.05.2021 Раскрыт список компаний, которые власти будут блокировать за отсутствие офиса в России. Под ударом «Википедия» и Telegram 1
07.04.2021 Киберпреступники используют Telegram-ботов и Google-формы для автоматизации фишинга 1
01.04.2021 Цифровизация регионов: в Удмуртии госслужащих переводят на единую платформу коммуникаций 1
25.03.2021 В России началось тестирование «суверенной» электронной почты с кириллицей вместо латиницы в адресах 1
03.03.2021 Пользователям туристического сервиса Russpass стали доступны новые функции 1
01.03.2021 Унифицированные коммуникации Atos Unify для решения бизнес-задач 1
03.02.2021 «Совершенно новая» мобильная ОС Huawei оказалась клоном Android. Доступ к ней разработчикам выдают по паспорту 1
18.12.2020 Google в немилости. Власти США будут его судить за создание монополии в интернете 1
18.12.2020 Google своими руками уничтожит перспективную ОС для интернета вещей 1
16.12.2020 Huawei выпустила полноценную замену Android для своих смартфонов. Видео 1
07.12.2020 Google будет без разрешения удалять письма и фотографии своих пользователей 1
30.11.2020 Какой браузер лучше выбрать для Windows: сравнение программ 1
30.10.2020 В России начались продажи смартфона Nokia 8.3 5G 1
07.10.2020 Власти США собрались раздробить Apple, Google, Facebook и Amazon на мелкие компании 1
25.09.2020 Salesforce CRM: решение мирового уровня на российском рынке 1
25.09.2020 Российский бизнес распробовал комплексные коммуникационные платформы 1
11.09.2020 Huawei выпустила ОС c открытым кодом на замену Android 1
20.08.2020 Почта Gmail сломалась почти во всем мире 10
10.08.2020 США разгромили производство процессоров Huawei Kirin 1
22.07.2020 Google росчерком пера «убила» дешевые Android-смартфоны 1
16.07.2020 Google радикально изменяет концепцию GMail. Видео 12
07.07.2020 G-Core Labs запустила сервис видеозвонков Meet для бизнеса с free-тарифами 1
17.06.2020 Сервис видеоконференций Google Meet появится в мобильном приложении Gmail 2
16.06.2020 Гонимый Америкой Huawei прорвался на первое место в мире по продажам смартфонов 1
11.06.2020 Обзор смартфона Honor 30 Pro+: Андроид под санкциями 1
02.06.2020 Eset: группировка киберпреступников Turla использует интерфейс Gmail для атак на пользователей 3
13.05.2020 Появились первые фото смартфона на собственной ОС Huawei 1
12.05.2020 Microsoft научилась писать письма за своих пользователей 2
11.05.2020 Google покинул ключевой руководитель 1
13.04.2020 «Мегафон» открыл безлимитный доступ к ключевым ресурсам 1

Публикаций - 602, упоминаний - 973

Google Gmail упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Google LLC 7135 155
Microsoft Corporation 11039 104
VK - Mail.ru Group 2482 52
Samsung Electronics 5641 39
Apple Inc - Эппл Рус 7685 39
Yandex - Яндекс 4100 30
Huawei 2727 16
Facebook 3765 16
Rambler Group - Рамблер ГК 484 14
Twitter 2204 12
Telegram Group 702 10
Amazon Inc - Amazon.com 1469 9
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6453 8
Intel Corporation 4158 7
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 7
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6854 7
Xiaomi 904 5
DigitalOcean 16 5
VideoMost - ВидеоМост 191 5
АйТи 749 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5316 4
Alphabet 74 4
SAP SE 3208 4
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company 300 3
Acer Group 1359 3
GitHub 412 3
VK - Mail.ru Group - My.com 14 3
Broadcom Inc 197 3
OPPO Electronics 222 3
Nokia Corporation 2424 3
Abbyy 793 3
Lenovo Group 1636 3
HMD Global - Nokia 116 3
Salesforce.com 272 3
Монитор безопасности 69 3
Oracle Corporation 3333 2
Cisco Systems 2037 2
SEC Consult Services 929 2
IBM 3530 2
Softline - Софтлайн 1474 2
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4326 5
LinkedIn 520 3
Netflix - Онлайн-кинотеатр 316 3
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1431 2
BMW 248 2
Carl Zeiss 176 2
Airbus Group 71 2
Apteka.ru - Аптека.ру 6 2
О2О Delivery club 153 2
DST Global 165 1
BVCP - Baring Vostok Capital Partners - Бэринг Восток Кэпитал Партнерс 71 1
British Airways - British Midland International 39 1
Expedia Group 40 1
Macy’s - Сеть розничной торговли 8 1
Square 38 1
Y Combinator 32 1
Sistema_VC - Sistema Venture Capital - венчурный фонд 28 1
ЦФЗ ВНДС - Центр Финансовой Защиты 3 1
TripAdvisor 33 1
Окей - О'Кей - Гипермаркет 48 1
DoorDash Food Delivery 3 1
Zappos.com - Онлайн-магазин обуви и одежды из Лас-Вегаса 11 1
Hokkoku Bank 1 1
Colgate-Palmolive - Колгейт 11 1
АДВ ГК - Коммуникационная группа 21 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 428 1
Avito - Авито 171 1
Ситимобил - Служба такси 113 1
Walmart - Wal-Mart Stores 151 1
Яндекс.Еда 93 1
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 1
Gett 60 1
ESforce 22 1
Металлинвестбанк 39 1
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО 158 1
Мосбиржа - Московская Биржа - MOEX - Moscow Exchange 449 1
Khosla Ventures - венчурный фонд 15 1
МКБ - Московский кредитный банк 268 1
РВК - Российская венчурная компания 476 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1685 8
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1953 6
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1429 6
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2232 5
Таганский районный суд города Москвы 44 4
Конгресс США - U.S. Congress legislation 106 4
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1584 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5795 3
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 416 3
Президент Российской Федерации 1439 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1329 2
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1236 2
Правительство Республики Казахстан - Министерство связи и информации Республики Казахстан - МСИ РК 9 1
Пентагон - Министерство обороны США 277 1
ГКЧП - Государственный комитет по чрезвычайному положению в СССР 4 1
КГБ СССР - Комитет государственной безопасности Советского Союза 19 1
DPC - Data Protection Commission - Ирландская комиссия по защите данных 4 1
ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 23 1
Конгресс США - Палата представителей США - House of Representatives 18 1
Министерство промышленности и торговли Турции 1 1
Конгресс США - Сенат - the United States Senate 97 1
ООН ЮНИСЕФ Детский фонд - UNICEF - The United Nations International Children's Fund 10 1
U.S. Department of Justice - Министерство юстиции США 170 1
ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 101 1
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 1
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 83 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 255 1
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 45 2
ЛБИ - Лига безопасного интернета 49 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 104 1
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 442 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 642 1
Linux Foundation 157 1
РСА - Российский союз автостраховщиков 61 1
Демократическая политическая партия США 36 1
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей 51 1
FairSearch альянс 3 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7252 62
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3650 48
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5293 43
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3046 21
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 920 17
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1144 15
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 13
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 2342 12
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 862 12
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 12
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1100 11
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2882 10
Flash 472 10
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10374 9
Google Android-смартфон - Android-устройства - Android-смартфон 1212 8
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser 178 7
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3005 7
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 390 6
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 280 6
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 823 6
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1682 6
SIP - Session Initiation Protocol - Протокол установления сеанса 444 6
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1337 5
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1093 5
FTP - File Transfer Protocol - Протокол передачи файлов 378 5
HMS - Home Media Server - Домашний медиа-сервер 45 5
Trojan - Троянская программа - Вредоносное ПО 543 5
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 4
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 945 4
USB Type-C - USB-C 901 4
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CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1219 4
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QWERTY-клавиатура 190 4
Вредоносное ПО - Зловред - malware 494 3
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Smartphone - Смартфон 773 3
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Apple iOS 5741 61
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Google YouTube - Видеохостинг 1710 25
WhatsApp Messenger 654 24
Microsoft Windows Phone OS 1472 17
VK - Mail.ru Одноклассники 856 16
Google Chrome - браузер 1117 15
Google One - Google Drive - Google Диск - Сервис хранения, редактирования и синхронизации файлов 223 13
Microsoft OneDrive - Microsoft SkyDrive 362 13
Apple macOS 922 13
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Открытое образование 5 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи 588 3
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 219 2
BETT - The World's Leading Education Show - Выставка образовательных технологий 6 2
Google I/O Всемирная конференция разработчиков 98 2
Олимпийские игры - Olympic Games 302 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1137 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 644 1
WWDC - Apple Worldwide Developers Conference 142 1
Лайк года - премия 1 1
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