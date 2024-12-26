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Каргалев Ярослав



26.12.2024 F.A.C.C.T. назвал особые приметы опасных новогодних рассылок 1
07.11.2024 F.A.C.C.T. назвала новых лидеров по рассылке вредоносного софта по почте 1
02.08.2024 Хакеры прячут трояны в почтовых вложениях. Самые опасные письма - с файлами RAR и ZIP 1
31.07.2024 Что скрывают письма: в 97% обнаруженных рассылок вредоносные программы были спрятаны во вложениях 1
20.06.2024 F.A.C.C.T. обнаружила более 1000 ресурсов, заражавших пользователей шпионами и стилерами под видом установки взломанного софта 1
13.02.2024 Фишинг по вторникам: эксперты F.A.С.С.T. обозначили тенденции вредоносных рассылок 1
01.11.2023 Омоглифы возвращаются: киберпреступники в 11 раз чаще стали использовать подмененные буквы во вредоносных письмах 1
06.07.2023 Компания F.A.С.С.T. создала Центр кибербезопасности 1
16.09.2022 Group-IB: русскоговорящие мошенники массово атакуют криптоинвесторов из Европы и США 1
08.04.2022 Group-IB выявила масштабные мошеннические схемы с цифровыми валютами и NFT 1
07.04.2021 Киберпреступники используют Telegram-ботов и Google-формы для автоматизации фишинга 1
14.01.2021 Group-IB рассказала о мошенничествах с курьерскими сервисами 1
06.10.2020 Group-IB предупреждает о новой мошеннической схеме с использованием бренда Zoom 1
19.08.2020 Холодные сердца: Group-IB фиксирует серию атак на благотворительные фонды 1
20.02.2020 Раскрученная интернет-премия «Лайк года» оказалась схемой с кражей денег у россиян 1
20.02.2020 Премия «Лайк года 2020» награждает фишингом: зафиксирована новая схема мошенничества 1
05.07.2019 Российская доменная зона показала рекордное снижение токсичных сайтов 1
24.06.2019 Group-IB рассказала о росте активности вируса-шифровальщика Troldesh 1
27.07.2018 Сеть поддельных бухгалтерских сайтов заражет троянами российские банки. Каждая атака приносит больше миллиона 1
08.06.2018 Group-IB рассказала о новых видах мошенничества в интернете 1
23.11.2017 Group-IB пресекла деятельность мошенников с подставными страховыми фондами 1

Публикаций - 21, упоминаний - 21

Каргалев Ярослав и организации, системы, технологии, персоны:

F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 620 21
F.A.С.С.T. - Group-IB CERT-GIB - Computer Emergency Response Team - Центр реагирования на инциденты информационной безопасности 65 14
Google LLC 11775 3
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 918 2
Yandex - Яндекс 7340 2
Telegram Group 1983 2
OFD.RU - ОФД - Оператор фискальных данных 323 1
Timeweb - ТаймВэб - Timeweb Cloud - Таймвэб Клауд 51 1
Buhtrap - Хакерская группировка 19 1
Microsoft Corporation 24625 1
Yahoo! 3697 1
PayPal 654 1
VK - Mail.ru Group 3455 1
Рунити - REG.ru - Рег.ру - хостинг-провайдер и регистратор доменов 299 1
United Group - Vivacom - Video & Audio Communications - Виваком - Vivatel/BTC - Bulgarian Telecomminications Company - Болгарская Телекоммуникационная Компания 89 1
SpaceX - Space Exploration Technologies 229 1
Adevinta - Kufar - Куфар 2 1
ЦФЗ ВНДС - Центр Финансовой Защиты 3 2
Tesla Motors 396 2
Рольф ГК - Рольф Холдинг - Рольф тех - Рольф Retail - Рольф Иншуренс - Рольф-Сити - Rolf SCS 89 1
Полярные авиалинии 4 1
DHL - DHL Express - DHL Supply Chain 118 1
Старость в радость - благотворительный фонд 3 1
FedEx - Federal Express - Федерал Экспресс 86 1
СДЭК - CDEK - Служба доставки Экспресс-курьер - СДЭК Глобал 140 1
Стример НПО 21 1
Против коррупции МОО - Межрегионального общественного движения 3 1
Благотворительный Фонд Константина Хабенского 11 1
Juventus Football Club - Ювентус 11 1
Unsplash 763 1
Координационный центр национального домена сети Интернет - Координационный центр доменов .RU/.РФ 256 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1665 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 1
СФР - Соцфонд - Социальный фонд России - Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации 112 1
Подари жизнь - Российский негосударственный благотворительный фонд 24 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27360 21
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Microsoft Windows 2000 8661 1
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Amazon - Twitch - видеостриминговый сервис 132 1
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Япония 13282 1
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Польша - Республика 1959 1
Узбекистан - Республика 1726 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 1263 1
Чехия - Чешская Республика 1308 1
Болгария - Республика 772 1
Румыния 728 1
Украина - Винницкая область 3 1
Сальвадор - Республика Эль-Сальвадор 46 1
Бангладеш - Народная Республика Бангладеш 333 1
Пакистан - Исламская Республика Пакистан 675 1
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ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1205 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11241 1
Новосибирска онлайн - Новосибирск online 2 1
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 231 1
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