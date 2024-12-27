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Рольф ГК Рольф Холдинг Рольф тех Рольф Retail Рольф Иншуренс Рольф-Сити Rolf SCS

Рольф ГК - Рольф Холдинг - Рольф тех - Рольф Retail - Рольф Иншуренс - Рольф-Сити - Rolf SCS

«Рольф» – дилерский холдинг России, продаёт новые автомобили и автомобили с пробегом 30-ти брендов. Дилерская сеть составляет 60 шоурумов. В холдинге работает 8,5 тысяч сотрудников. Данные 2024 года.

 

 

"Цифровая трансформация авторитейла: кейс РОЛЬФ по разработке и внедрению собственной ИТ-платформы" Денис Левченко, Директор по ИТ и цифровой трансформации, РОЛЬФ, данные 2023 года


27.12.2024 «Рольф» перешел с Anaplan на Optimacros за 2,5 месяца

Совместная команда сотрудников «Рольф», ГК «Корус Консалтинг» и «Мэврика» перенесла 10 финансовых моделей из американского облачного решения на российскую платформу Optimacros. Об этом CNews сообщили представители ГК «Корус К
11.12.2024 Автодилер «Рольф» автоматизирует коммуникацию с клиентами с помощью голосового робота VS Robotics

Группа компаний «Рольф» выбрала разработчика ИТ-решений для бизнеса VS Robotics (входит в группу «Сбер») для автоматизации входящей линии своего контакт-центра. Теперь принимать и обрабатывать звонки клиентов д
14.05.2024 Как X5 Group, «Лента», Hoff, «Рольф» и Magnum будут менять облик ритейла при помощи ИИ и роботизированных решений

» стал оператором Retail Innovation Tech Alliance (RITA), включающего в себя пять крупнейших ритейл компаний. В 2024 г. RITA возглавляют два управляющих партнера – X5 Group и Hoff, при этом «Лента», «Рольф» и Magnum продолжают участвовать в качестве партнеров. Yandex Cloud продолжит выступать технологическим партнером альянса. Об этом CNews сообщили представители Центра корпоративных иннова
05.04.2024 «Рольф» применяет ИИ-технологии «Биорг» чтобы повысить операционную эффективность

Автомобильный дилер «Рольф» запустил программу цифровой трансформации. Чтобы улучшить ряд бизнес-процессов, компан
13.06.2023 «Рольф» модернизировал фирменное приложение

«Рольф» и Napoleon IT начали сотрудничество по развитию и улучшению мобильного приложения «Мой
20.05.2021 Atos разработала план по реализации стратегии ИТ-развития холдинга «Рольф»

о реализации стратегии ИТ-развития крупнейшего дилерского холдинга по продаже автомобилей в России «Рольф». Данный план включает в себя поддержку сетевого оборудования дилерских центров, а такж
28.04.2020 ВТБ и «Рольф» провели первую в России онлайн-сделку с автокредитом

йн-сделку по покупке автомобиля в кредит. Пилот состоялся в Москве. Находясь дома, клиент дистанционно выбрал автомобиль, получил одобрение по кредиту, провел сделку и приобрел автомобиль у компании «Рольф». Ранее ВТБ первым из российских банков оформил онлайн-выдачу ипотечного кредита, заемщик приобрел недвижимость группы компаний ПИК. Новый процесс выдачи кредита на покупку машины полност
11.11.2013 «Рольф» сокращает собственную техподдержку и передает ее в HP

По новому пятилетнему соглашению между Hewlett-Packard и автомобильным дистрибутором «Рольф» инженерам российского офиса HP Enterprise Services на этот срок передается управление

27.05.2013 Рольф Кесслер: Вложить в ИТ минимум и получить максимум? Так не бывает

CNews: Какие ИТ-решения сейчас нужны современным российским компаниям? Рольф Кесслер: Российский рынок за последние 20 лет пережил достаточно серьезные трансформации, которые очевидным образом были связаны с общими тенденциями развития мирового бизнеса и глобализа
15.05.2013 Rolf SCS управляет денежными потоками с помощью «Хомнет:МСФО»

«Хомнет Консалтинг» завершила проект по внедрению решения «Хомнет:МСФО» у логистического оператора Rolf SCS. Благодаря новой информационной системе заказчик эффективно формирует отчётность по

27.11.2012 «Рольф» управляет ИТ-услугами с помощью OmniTracker

Группа компаний «Рольф» автоматизировала процессы управления ИТ-услугами на базе решения компании Omninet — пл
21.11.2012 Rolf SCS переходит на новую систему учета данных по МСФО

Логистический оператор Rolf SCS (входит в состав группы компаний «Рольф») начал внедрение новой системы автоматического ведения учета по международным стандарт
20.06.2012 «Рольф» перевел свою ИТ-инфраструктуру в гибридное «облако» HP

Компания HP объявила о завершении проекта для группы компаний «Рольф», в рамках которого была успешно выполнена миграция ИТ-инфраструктуры заказчика в гибри
24.06.2011 «Рольф» управляет ИТ-активами с помощью OmniTracker

о решения OmniTracker для внедрения процесса управления конфигурациями и активами группой компаний «Рольф», импортером и продавцом автомобилей иностранных марок на российском рынке. OmniTracker
26.04.2011 Optima поставит расходные материалы к периферийной технике для «Рольфа»

периферийной технике сроком на 1 год и с возможностью автоматического продления с Группой компаний «Рольф», импортером и продавцом автомобилей иностранного производства. На первом этапе поставк
06.04.2011 HP переводит ИТ-инфраструктуру «Рольфа» в «облако»

Компания HP объявила о подписании контракта с Группой компаний «Рольф», крупным российским импортером и продавцом автомобилей иностранных марок. В рамках про
10.11.2010 «Рольф» построил Единый центр расчета зарплаты на базе SAP ERP HCM

Группа компаний «Рольф», российский импортер и продавец автомобилей иностранных марок, компании Molga Consulti
05.02.2010 «Рольф» доверил BrightConsult поддержку CRM-системы

Розничное подразделение компании «Рольф», российского импортера и продавца автомобилей иностранных марок, в начале 2009 г. провело внедрение CRM-системы во всех дилерских центрах компании. Решение о переходе на Microsoft Dynami
21.01.2010 «Рольф» строит Единый расчетный центр на платформе SAP ERP

кой автомобильной отрасли Единого расчетного центра (ЕРЦ) на платформе SAP ERP для Группы Компаний «Рольф» – импортера и продавца автомобилей иностранных брендов в России. Полнофункциональный Е
26.05.2008 «Рольф» построил систему объединенных коммуникаций на базе Microsoft OCS 2007

ренций на базе Microsoft Office Communication Server 2007 для 20 московских офисов группы компаний «Рольф», российского автодилера. Теперь, на основании информации о присутствии, которая отобра
18.02.2008 «Рольф» внедрил бюджетирование на базе Cognos Planning

Компания IBS разработала и внедрила систему бюджетирования для российского автодилера - компании «Рольф». В результате проекта была выстроена адекватная масштабам и целям бизнеса «Рольф

17.05.2007 «Рольф Холдинг» управляет платежами на базе «1С»

Ти Капитал» внедрил свой продукт «Управление платежами» во всех подразделениях и дилерских центрах «Рольф Холдинга». «Ай Ти Капитал» успешно завершил проект по тиражированию своего программного
19.01.2007 «Рольф» управляет розничными продажами с Infor:Auto

автоматизации розничных продаж Peugeot и Mercedes-Benz для российского автодилера — компании «Рольф Холдинг». Специфика проекта определялась тремя ключевыми аспектами: внедрение ERP-систе
25.10.2006 "Рольф" автоматизирует розничные продажи

Компания «ЭпикРус» объявила о начале проекта по автоматизации розничных продаж автомобилей Peugeot и Mercedes-Benz для российского автодилера - компании «Рольф». Осенью 2006 года группа компаний «Рольф» планирует открыть центры продаж автомобилей Peugeot и Mercedes-Benz в Москве и Санкт-Петербурге. Вывод новых брендов вполне закономерен и
02.10.2006 РБК СОФТ создала космический сайт для "Рольф"

Компания РБК СОФТ разработала новый сайт для Группы Компаний "Рольф". Ключевой идеей нового сайта должна была стать не столько размещенная на сайте информа
18.05.2006 "Рольф": популярный поисковый запрос автолюбителей

Запросы «рольф» и «ниссан» дают наибольшее число переходов на сайты по продаже импортных автомобилей, сообщает «РБК.Исследования рынков». Ядро аудитории данного сектора Рунета (продажа импортных автомоб
13.05.2005 "Рольф Холдинг" внедрил "1С:Предприятие 8.0"

Для улучшения обслуживания дилеров и автосалонов эксклюзивный дистрибьютор Mitsubishi Motors «Рольф Холдинг» внедрил «1С:Предприятие 8.0». «Рольф Холдинг» вышел на первое место по

22.12.2004 РБК СОФТ разработала кольцо сайтов дилерской сети Mitsubishi

Компания РБК СОФТ, входящая в состав «РБК Информационные Системы», разработала кольцо сайтов «Рольф-Холдинг» — эксклюзивного дистрибьютора Mitsubishi Motors в России и ее дилерской с
31.01.2003 infor:COM поможет быстрее продавать автомобили

Компания ”Рольф Холдинг” занимается импортом автомобилей в России, в частности является генеральным дис
04.12.2002 РБК СОФТ разработал сайт компании "Рольф"

Компания РБК СОФТ разработала для компании "Рольф", дистрибьютора Mitsubishi Motors в России, сайт www.mitsubishi-motors.ru. "Рольф" Холдинг" c 1992 года занимается официальной продажей автомобилей марки Mitsubishi. Заказчик выдви

Публикаций - 89, упоминаний - 147

Рольф ГК и организации, системы, технологии, персоны:

SAP SE 5277 11
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8744 11
8213 11
Microsoft Corporation 24625 10
Oracle Corporation 6688 10
Ростелеком 9701 7
HP Inc. 5685 7
МегаФон 8805 6
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12553 6
Diasoft - Диасофт 870 5
EpicRus - ЭпикРус - Platinum Software 94 5
ABB Group - Asea Brown Boveri 319 4
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 895 4
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2893 4
Цифра ГК 2426 4
Infor - infor business AG 240 4
Yandex - Яндекс 7340 3
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 445 3
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 588 3
Такском - Taxcom 240 3
Dell EMC 5027 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4875 3
Amazon Inc - Amazon.com 2998 3
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1633 3
IBM - International Business Machines Corp 9441 3
1С-Рарус 887 3
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 503 3
OmniNet - ОмниНет 40 3
Intel Corporation 12197 3
Napoleon IT - Наполеон Айти 49 3
Космическая связь ГПКС ФГУП - RSCC - Russian Satellite Communications Company - Государственное предприятие космической связи 561 3
F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 620 2
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2160 2
Schneider Electric 575 2
НТЦ ИТ Роса - Научно-технический центр информационных технологий РОСА - Российские операционные системы 317 2
Cinimex - Синимекс - Синимекс-Информатика 208 2
Первый ОФД - Первый Оператор фискальных данных 115 2
Rimini Street 58 2
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 431 2
Schneider Electric Secure Power 65 2
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1025 14
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 13
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 11
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 521 11
РЖД - Российские железные дороги 1903 10
Газпром нефть 618 9
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 507 7
Альфа-Банк 1769 7
Почта России ПАО 2112 6
Hyundai Motor Company 383 6
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 157 6
ITMS Group - Итэмс Груп - МУМТ - Международные услуги по маркетингу табака - British American Tobacco - Бритиш американ тобакко - БАТ Россия 106 6
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1629 6
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 658 5
PepsiCo - Pepsi Bottling - Пепсико 204 5
Сургутнефтегаз - СНГ 269 5
Mazda Motor Corporation 71 5
МКБ - Московский кредитный банк 558 5
ЛЭТУАЛЬ - Л’Этуаль - Алькор и КО - L'Etoile - Торговая сеть 97 5
Mitsubishi Motors 24 5
Лента - Сеть розничной торговли 2080 5
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 93 4
ГПБ - Газпромбанк 1084 4
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 800 4
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 408 4
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ 652 4
АФК Система - Segezha Group - Сегежа Групп - Сегежский ЦБК - Сегежабумпром - Сегежский целлюлозно-бумажный комбинат - Segezha Packaging - Сегежская упаковка 139 4
Роснефть НК - нефтяная компания 514 4
Mary Kay - Мэри Кэй 104 4
ЦУМ ТД - Центральный универсальный магазин Торговый дом 70 4
Интер РАО ЕЭС ПАО 337 4
Мелстон ГК 11 4
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 198 4
Ford 411 4
Петрович СТД - Петрович Строительный торговый дом 79 4
Stellantis PSA - Peugeot Citroën - Пежо Ситрое - ПСМА Рус - Пежо Ситроен Рус 89 4
Северсталь ПАО - Severstal 478 4
АльфаСтрахование СГ 320 4
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 265 4
Mercedes-Benz - Мерседес-Бенц 275 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11624 6
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1665 6
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1902 5
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1373 5
Федеральное казначейство России 1772 5
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1965 4
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 324 4
Минцифры РФ - Департамент инфраструктурных проектов 60 4
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2886 4
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4510 3
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Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 751 1
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ФСФР - Федеральная служба по финансовым рынкам 162 1
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Microsoft Windows 2000 8661 6
Microsoft Office 3734 4
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 881 3
OmniNet - Omnitracker 63 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5169 3
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1096 3
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1052 3
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 830 2
Tor Project - Tor - Onion routing - ПО для анонимного сетевого соединения - Луковая маршрутизация 270 2
1С:ERP Управление предприятием 550 2
RuSIEM - Система сбора информации и событий от ИТ-систем 86 2
F.A.C.C.T. TDS - TDS Sensor Industrial - Threat Detection System Industrial 18 2
Huawei Da Vinci - Процессорная архитектура - Нейрочип 36 2
Хомнет МСФО 40 2
Google YouTube - Видеохостинг 2747 2
Kaspersky Internet Security 457 2
Microsoft SQL Server - MS SQL 1659 2
Microsoft Exchange 1714 2
SAP ERP HCM - Human Capital Management - SAP CM, SAP Compensation Management - SAP OM, SAP Organizational Management - SAP PM, Performance Management - SAP PT, SAP Personnel Time Management - SAP PY, SAP Payroll Processing - mySAP HR, mySAP Human Resource 212 2
Армада - РБК софт - RBC Contents 41 2
CERN LHC - Large Hadron Collider - LHC Computing Grid - Всемирная вычислительная сеть Большого адронного коллайдера - Большой адронный коллайдер - Compact Muon Solenoid - Компактный мюонный соленоид 414 2
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