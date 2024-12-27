Рольф ГК - Рольф Холдинг - Рольф тех - Рольф Retail - Рольф Иншуренс - Рольф-Сити - Rolf SCS

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«Рольф» – дилерский холдинг России, продаёт новые автомобили и автомобили с пробегом 30-ти брендов. Дилерская сеть составляет 60 шоурумов. В холдинге работает 8,5 тысяч сотрудников. Данные 2024 года.
"Цифровая трансформация авторитейла: кейс РОЛЬФ по разработке и внедрению собственной ИТ-платформы" Денис Левченко, Директор по ИТ и цифровой трансформации, РОЛЬФ, данные 2023 года
|27.12.2024
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«Рольф» перешел с Anaplan на Optimacros за 2,5 месяца
Совместная команда сотрудников «Рольф», ГК «Корус Консалтинг» и «Мэврика» перенесла 10 финансовых моделей из американского облачного решения на российскую платформу Optimacros. Об этом CNews сообщили представители ГК «Корус К
|11.12.2024
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Автодилер «Рольф» автоматизирует коммуникацию с клиентами с помощью голосового робота VS Robotics
Группа компаний «Рольф» выбрала разработчика ИТ-решений для бизнеса VS Robotics (входит в группу «Сбер») для автоматизации входящей линии своего контакт-центра. Теперь принимать и обрабатывать звонки клиентов д
|14.05.2024
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Как X5 Group, «Лента», Hoff, «Рольф» и Magnum будут менять облик ритейла при помощи ИИ и роботизированных решений
» стал оператором Retail Innovation Tech Alliance (RITA), включающего в себя пять крупнейших ритейл компаний. В 2024 г. RITA возглавляют два управляющих партнера – X5 Group и Hoff, при этом «Лента», «Рольф» и Magnum продолжают участвовать в качестве партнеров. Yandex Cloud продолжит выступать технологическим партнером альянса. Об этом CNews сообщили представители Центра корпоративных иннова
|05.04.2024
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«Рольф» применяет ИИ-технологии «Биорг» чтобы повысить операционную эффективность
Автомобильный дилер «Рольф» запустил программу цифровой трансформации. Чтобы улучшить ряд бизнес-процессов, компан
|13.06.2023
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«Рольф» модернизировал фирменное приложение
«Рольф» и Napoleon IT начали сотрудничество по развитию и улучшению мобильного приложения «Мой
|20.05.2021
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Atos разработала план по реализации стратегии ИТ-развития холдинга «Рольф»
о реализации стратегии ИТ-развития крупнейшего дилерского холдинга по продаже автомобилей в России «Рольф». Данный план включает в себя поддержку сетевого оборудования дилерских центров, а такж
|28.04.2020
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ВТБ и «Рольф» провели первую в России онлайн-сделку с автокредитом
йн-сделку по покупке автомобиля в кредит. Пилот состоялся в Москве. Находясь дома, клиент дистанционно выбрал автомобиль, получил одобрение по кредиту, провел сделку и приобрел автомобиль у компании «Рольф». Ранее ВТБ первым из российских банков оформил онлайн-выдачу ипотечного кредита, заемщик приобрел недвижимость группы компаний ПИК. Новый процесс выдачи кредита на покупку машины полност
|11.11.2013
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«Рольф» сокращает собственную техподдержку и передает ее в HP
По новому пятилетнему соглашению между Hewlett-Packard и автомобильным дистрибутором «Рольф» инженерам российского офиса HP Enterprise Services на этот срок передается управление
|27.05.2013
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Рольф Кесслер: Вложить в ИТ минимум и получить максимум? Так не бывает
CNews: Какие ИТ-решения сейчас нужны современным российским компаниям? Рольф Кесслер: Российский рынок за последние 20 лет пережил достаточно серьезные трансформации, которые очевидным образом были связаны с общими тенденциями развития мирового бизнеса и глобализа
|15.05.2013
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Rolf SCS управляет денежными потоками с помощью «Хомнет:МСФО»
«Хомнет Консалтинг» завершила проект по внедрению решения «Хомнет:МСФО» у логистического оператора Rolf SCS. Благодаря новой информационной системе заказчик эффективно формирует отчётность по
|27.11.2012
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«Рольф» управляет ИТ-услугами с помощью OmniTracker
Группа компаний «Рольф» автоматизировала процессы управления ИТ-услугами на базе решения компании Omninet — пл
|21.11.2012
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Rolf SCS переходит на новую систему учета данных по МСФО
Логистический оператор Rolf SCS (входит в состав группы компаний «Рольф») начал внедрение новой системы автоматического ведения учета по международным стандарт
|20.06.2012
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«Рольф» перевел свою ИТ-инфраструктуру в гибридное «облако» HP
Компания HP объявила о завершении проекта для группы компаний «Рольф», в рамках которого была успешно выполнена миграция ИТ-инфраструктуры заказчика в гибри
|24.06.2011
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«Рольф» управляет ИТ-активами с помощью OmniTracker
о решения OmniTracker для внедрения процесса управления конфигурациями и активами группой компаний «Рольф», импортером и продавцом автомобилей иностранных марок на российском рынке. OmniTracker
|26.04.2011
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Optima поставит расходные материалы к периферийной технике для «Рольфа»
периферийной технике сроком на 1 год и с возможностью автоматического продления с Группой компаний «Рольф», импортером и продавцом автомобилей иностранного производства. На первом этапе поставк
|06.04.2011
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HP переводит ИТ-инфраструктуру «Рольфа» в «облако»
Компания HP объявила о подписании контракта с Группой компаний «Рольф», крупным российским импортером и продавцом автомобилей иностранных марок. В рамках про
|10.11.2010
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«Рольф» построил Единый центр расчета зарплаты на базе SAP ERP HCM
Группа компаний «Рольф», российский импортер и продавец автомобилей иностранных марок, компании Molga Consulti
|05.02.2010
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«Рольф» доверил BrightConsult поддержку CRM-системы
Розничное подразделение компании «Рольф», российского импортера и продавца автомобилей иностранных марок, в начале 2009 г. провело внедрение CRM-системы во всех дилерских центрах компании. Решение о переходе на Microsoft Dynami
|21.01.2010
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«Рольф» строит Единый расчетный центр на платформе SAP ERP
кой автомобильной отрасли Единого расчетного центра (ЕРЦ) на платформе SAP ERP для Группы Компаний «Рольф» – импортера и продавца автомобилей иностранных брендов в России. Полнофункциональный Е
|26.05.2008
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«Рольф» построил систему объединенных коммуникаций на базе Microsoft OCS 2007
ренций на базе Microsoft Office Communication Server 2007 для 20 московских офисов группы компаний «Рольф», российского автодилера. Теперь, на основании информации о присутствии, которая отобра
|18.02.2008
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«Рольф» внедрил бюджетирование на базе Cognos Planning
Компания IBS разработала и внедрила систему бюджетирования для российского автодилера - компании «Рольф». В результате проекта была выстроена адекватная масштабам и целям бизнеса «Рольф
|17.05.2007
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«Рольф Холдинг» управляет платежами на базе «1С»
Ти Капитал» внедрил свой продукт «Управление платежами» во всех подразделениях и дилерских центрах «Рольф Холдинга». «Ай Ти Капитал» успешно завершил проект по тиражированию своего программного
|19.01.2007
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«Рольф» управляет розничными продажами с Infor:Auto
автоматизации розничных продаж Peugeot и Mercedes-Benz для российского автодилера — компании «Рольф Холдинг». Специфика проекта определялась тремя ключевыми аспектами: внедрение ERP-систе
|25.10.2006
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"Рольф" автоматизирует розничные продажи
Компания «ЭпикРус» объявила о начале проекта по автоматизации розничных продаж автомобилей Peugeot и Mercedes-Benz для российского автодилера - компании «Рольф». Осенью 2006 года группа компаний «Рольф» планирует открыть центры продаж автомобилей Peugeot и Mercedes-Benz в Москве и Санкт-Петербурге. Вывод новых брендов вполне закономерен и
|02.10.2006
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РБК СОФТ создала космический сайт для "Рольф"
Компания РБК СОФТ разработала новый сайт для Группы Компаний "Рольф". Ключевой идеей нового сайта должна была стать не столько размещенная на сайте информа
|18.05.2006
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"Рольф": популярный поисковый запрос автолюбителей
Запросы «рольф» и «ниссан» дают наибольшее число переходов на сайты по продаже импортных автомобилей, сообщает «РБК.Исследования рынков». Ядро аудитории данного сектора Рунета (продажа импортных автомоб
|13.05.2005
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"Рольф Холдинг" внедрил "1С:Предприятие 8.0"
Для улучшения обслуживания дилеров и автосалонов эксклюзивный дистрибьютор Mitsubishi Motors «Рольф Холдинг» внедрил «1С:Предприятие 8.0». «Рольф Холдинг» вышел на первое место по
|22.12.2004
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РБК СОФТ разработала кольцо сайтов дилерской сети Mitsubishi
Компания РБК СОФТ, входящая в состав «РБК Информационные Системы», разработала кольцо сайтов «Рольф-Холдинг» — эксклюзивного дистрибьютора Mitsubishi Motors в России и ее дилерской с
|31.01.2003
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infor:COM поможет быстрее продавать автомобили
Компания ”Рольф Холдинг” занимается импортом автомобилей в России, в частности является генеральным дис
|04.12.2002
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РБК СОФТ разработал сайт компании "Рольф"
Компания РБК СОФТ разработала для компании "Рольф", дистрибьютора Mitsubishi Motors в России, сайт www.mitsubishi-motors.ru. "Рольф" Холдинг" c 1992 года занимается официальной продажей автомобилей марки Mitsubishi. Заказчик выдви
Рольф ГК и организации, системы, технологии, персоны:
|Шадаев Максут 1008 5
|Дьяченко Валерий 95 5
|Белоусов Максим 108 5
|Гришина Дарья 16 5
|Прохорова Алла 65 4
|Чаркин Евгений 296 4
|Глазков Александр 137 4
|Абакумов Евгений 205 4
|Садовенко Илья 65 4
|Сотин Денис 205 4
|Семенихин Игорь 56 4
|Чикунов Андрей 17 4
|Рыбаков Александр 29 4
|Балякин Андрей 17 4
|Аршавский Анджей 31 4
|Шевченко Владимир 146 4
|Трапезин Владимир 30 4
|Якушенкова Ирина 4 4
|Емельченков Сергей 140 4
|Плетнев Артем 10 4
|Аксаков Анатолий 155 3
|Демидов Сергей 127 3
|Трофимова Людмила 50 3
|Богданов Кирилл 112 3
|Шипов Савва 101 3
|Пегасов Сергей 55 3
|Бойко Елена 152 3
|Урьяс Вадим 98 3
|Щербинин Сергей 13 3
|Иванов Алексей 131 3
|Путятинский Сергей 86 3
|Онищенко Владислав 96 3
|Горбунов Сергей 23 3
|Евраев Михаил 262 3
|Сергиенко Дмитрий 23 3
|Мольский Александр 15 3
|Фомичев Олег 138 3
|Гимранов Ринат 122 3
|Козырев Алексей 321 3
|Ермолаев Артем 378 3
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