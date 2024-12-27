Рольф ГК - Рольф Холдинг - Рольф тех - Рольф Retail - Рольф Иншуренс - Рольф-Сити - Rolf SCS

«Рольф» перешел с Anaplan на Optimacros за 2,5 месяца Совместная команда сотрудников «Рольф», ГК «Корус Консалтинг» и «Мэврика» перенесла 10 финансовых моделей из американского облачного решения на российскую платформу Optimacros. Об этом CNews сообщили представители ГК «Корус К

Автодилер «Рольф» автоматизирует коммуникацию с клиентами с помощью голосового робота VS Robotics Группа компаний «Рольф» выбрала разработчика ИТ-решений для бизнеса VS Robotics (входит в группу «Сбер») для автоматизации входящей линии своего контакт-центра. Теперь принимать и обрабатывать звонки клиентов д

Как X5 Group, «Лента», Hoff, «Рольф» и Magnum будут менять облик ритейла при помощи ИИ и роботизированных решений » стал оператором Retail Innovation Tech Alliance (RITA), включающего в себя пять крупнейших ритейл компаний. В 2024 г. RITA возглавляют два управляющих партнера – X5 Group и Hoff, при этом «Лента», «Рольф» и Magnum продолжают участвовать в качестве партнеров. Yandex Cloud продолжит выступать технологическим партнером альянса. Об этом CNews сообщили представители Центра корпоративных иннова

«Рольф» применяет ИИ-технологии «Биорг» чтобы повысить операционную эффективность Автомобильный дилер «Рольф» запустил программу цифровой трансформации. Чтобы улучшить ряд бизнес-процессов, компан

«Рольф» модернизировал фирменное приложение «Рольф» и Napoleon IT начали сотрудничество по развитию и улучшению мобильного приложения «Мой

Atos разработала план по реализации стратегии ИТ-развития холдинга «Рольф» о реализации стратегии ИТ-развития крупнейшего дилерского холдинга по продаже автомобилей в России «Рольф». Данный план включает в себя поддержку сетевого оборудования дилерских центров, а такж

ВТБ и «Рольф» провели первую в России онлайн-сделку с автокредитом йн-сделку по покупке автомобиля в кредит. Пилот состоялся в Москве. Находясь дома, клиент дистанционно выбрал автомобиль, получил одобрение по кредиту, провел сделку и приобрел автомобиль у компании «Рольф». Ранее ВТБ первым из российских банков оформил онлайн-выдачу ипотечного кредита, заемщик приобрел недвижимость группы компаний ПИК. Новый процесс выдачи кредита на покупку машины полност

«Рольф» сокращает собственную техподдержку и передает ее в HP По новому пятилетнему соглашению между Hewlett-Packard и автомобильным дистрибутором «Рольф» инженерам российского офиса HP Enterprise Services на этот срок передается управление

Рольф Кесслер: Вложить в ИТ минимум и получить максимум? Так не бывает CNews: Какие ИТ-решения сейчас нужны современным российским компаниям? Рольф Кесслер: Российский рынок за последние 20 лет пережил достаточно серьезные трансформации, которые очевидным образом были связаны с общими тенденциями развития мирового бизнеса и глобализа

Rolf SCS управляет денежными потоками с помощью «Хомнет:МСФО» «Хомнет Консалтинг» завершила проект по внедрению решения «Хомнет:МСФО» у логистического оператора Rolf SCS. Благодаря новой информационной системе заказчик эффективно формирует отчётность по

«Рольф» управляет ИТ-услугами с помощью OmniTracker Группа компаний «Рольф» автоматизировала процессы управления ИТ-услугами на базе решения компании Omninet — пл

Rolf SCS переходит на новую систему учета данных по МСФО Логистический оператор Rolf SCS (входит в состав группы компаний «Рольф») начал внедрение новой системы автоматического ведения учета по международным стандарт

«Рольф» перевел свою ИТ-инфраструктуру в гибридное «облако» HP Компания HP объявила о завершении проекта для группы компаний «Рольф», в рамках которого была успешно выполнена миграция ИТ-инфраструктуры заказчика в гибри

«Рольф» управляет ИТ-активами с помощью OmniTracker о решения OmniTracker для внедрения процесса управления конфигурациями и активами группой компаний «Рольф», импортером и продавцом автомобилей иностранных марок на российском рынке. OmniTracker

Optima поставит расходные материалы к периферийной технике для «Рольфа» периферийной технике сроком на 1 год и с возможностью автоматического продления с Группой компаний «Рольф», импортером и продавцом автомобилей иностранного производства. На первом этапе поставк

HP переводит ИТ-инфраструктуру «Рольфа» в «облако» Компания HP объявила о подписании контракта с Группой компаний «Рольф», крупным российским импортером и продавцом автомобилей иностранных марок. В рамках про

«Рольф» построил Единый центр расчета зарплаты на базе SAP ERP HCM Группа компаний «Рольф», российский импортер и продавец автомобилей иностранных марок, компании Molga Consulti

«Рольф» доверил BrightConsult поддержку CRM-системы Розничное подразделение компании «Рольф», российского импортера и продавца автомобилей иностранных марок, в начале 2009 г. провело внедрение CRM-системы во всех дилерских центрах компании. Решение о переходе на Microsoft Dynami

«Рольф» строит Единый расчетный центр на платформе SAP ERP кой автомобильной отрасли Единого расчетного центра (ЕРЦ) на платформе SAP ERP для Группы Компаний «Рольф» – импортера и продавца автомобилей иностранных брендов в России. Полнофункциональный Е

«Рольф» построил систему объединенных коммуникаций на базе Microsoft OCS 2007 ренций на базе Microsoft Office Communication Server 2007 для 20 московских офисов группы компаний «Рольф», российского автодилера. Теперь, на основании информации о присутствии, которая отобра

«Рольф» внедрил бюджетирование на базе Cognos Planning Компания IBS разработала и внедрила систему бюджетирования для российского автодилера - компании «Рольф». В результате проекта была выстроена адекватная масштабам и целям бизнеса «Рольф

«Рольф Холдинг» управляет платежами на базе «1С» Ти Капитал» внедрил свой продукт «Управление платежами» во всех подразделениях и дилерских центрах «Рольф Холдинга». «Ай Ти Капитал» успешно завершил проект по тиражированию своего программного

«Рольф» управляет розничными продажами с Infor:Auto автоматизации розничных продаж Peugeot и Mercedes-Benz для российского автодилера — компании «Рольф Холдинг». Специфика проекта определялась тремя ключевыми аспектами: внедрение ERP-систе

"Рольф" автоматизирует розничные продажи Компания «ЭпикРус» объявила о начале проекта по автоматизации розничных продаж автомобилей Peugeot и Mercedes-Benz для российского автодилера - компании «Рольф». Осенью 2006 года группа компаний «Рольф» планирует открыть центры продаж автомобилей Peugeot и Mercedes-Benz в Москве и Санкт-Петербурге. Вывод новых брендов вполне закономерен и

РБК СОФТ создала космический сайт для "Рольф" Компания РБК СОФТ разработала новый сайт для Группы Компаний "Рольф". Ключевой идеей нового сайта должна была стать не столько размещенная на сайте информа

"Рольф": популярный поисковый запрос автолюбителей Запросы «рольф» и «ниссан» дают наибольшее число переходов на сайты по продаже импортных автомобилей, сообщает «РБК.Исследования рынков». Ядро аудитории данного сектора Рунета (продажа импортных автомоб

"Рольф Холдинг" внедрил "1С:Предприятие 8.0" Для улучшения обслуживания дилеров и автосалонов эксклюзивный дистрибьютор Mitsubishi Motors «Рольф Холдинг» внедрил «1С:Предприятие 8.0». «Рольф Холдинг» вышел на первое место по

РБК СОФТ разработала кольцо сайтов дилерской сети Mitsubishi Компания РБК СОФТ, входящая в состав «РБК Информационные Системы», разработала кольцо сайтов «Рольф-Холдинг» — эксклюзивного дистрибьютора Mitsubishi Motors в России и ее дилерской с

infor:COM поможет быстрее продавать автомобили Компания ”Рольф Холдинг” занимается импортом автомобилей в России, в частности является генеральным дис