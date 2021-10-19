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Гимранов Ринат


19.10.2021 Лидеры российских облачных технологий выступят на CNews FORUM 2021. Идет регистрация 1
13.10.2021 Меньше месяца остается до главного ИТ-события осени. Регистрируйтесь на CNews FORUM 2021 1
01.10.2021 Три замминистра, замглавы Санкт-Петербурга, ИТ-директоры мегакомпаний выступят на CNews FORUM 2021 1
23.09.2021 ИТ-лидеры банковского сектора выступят на CNews FORUM 2021 1
16.09.2021 ИТ-лидеры розничной торговли выступят на CNews FORUM 2021 1
13.09.2021 «Акулы» ИТ-отрасли на CNews FORUM 2021 будут говорить о цифровой трансформации 2
26.08.2021 Первые лица Минздрава, Санкт-Петербурга, ИТ-директоры РЖД, «Почты России», «Евраза», Coca-Cola и других мегакомпаний выступят на CNews FORUM 2021 2
03.08.2021 CNews FORUM 2021: Определились первые докладчики, список ежедневно пополняется 1
08.10.2020 Впервые в истории CNews FORUM пройдет в онлайн-формате. Число участников пополняется 1
25.09.2020 Как коронавирус подстегнул спрос на рынке BPM 2
07.08.2020 CNews FORUM 2020: Определились первые докладчики, список ежедневно пополняется 1
06.07.2020 Открыта регистрация на главное ИТ-мероприятие 2020 года 1
05.09.2019 Глава ДИТ Москвы, ИТ-директора РЖД, Росатома, «Мегафона», «Мечела» и других суперкомпаний выступят на CNews FORUM 2019 1
06.08.2019 «Сургутнефтегаз» использует Process Mining для оптимизации ИТ-процессов 1
25.07.2019 CNews FORUM 2019: Определились первые докладчики, список ежедневно пополняется 1
03.07.2019 Открыта регистрация на главное ИТ-мероприятие 2019 года 1
08.08.2018 В «Сургутнефтегазе» запущена система управления от резидента «Сколково» 1
17.07.2018 ИТ-директора Coca-Cola, Procter & Gamble, «Балтики», других суперкомпаний выступят на CNews FORUM 2018 1
19.06.2018 CNews FORUM 2018: Определились первые докладчики, список ежедневно пополняется 1
10.04.2018 Открыта регистрация на главное ИТ-мероприятие 2018 года 1
22.01.2018 Новый взгляд: как проектировать ИТ-системы будущего 2
11.01.2018 Подмосковье придумало, как оказывать госуслуги гражданам без ЭЦП в один визит 1
08.12.2017 CNews Forum: Строим цифровое будущее вместе 1
05.12.2017 Сбербанк заморозит свои ИТ-расходы 1
01.12.2017 Глава ИТ «Сургутнефтегаза» рассказал о «настоящей цифровизации», а не той, «которой мы занимаемся сегодня» 6
29.11.2017 В «Пятерочках» и «Перекрестках» установят электронную замену товароведов и мерчендайзеров 1
27.11.2017 В России создается информсистема для скоростного принятия нормативных актов 1
21.11.2017 Российские суды неожиданно столкнулись со шквалом электронных исков 1
21.11.2017 Глава ИТ в РЖД объяснил, как корпорация превращается в «цифровую железную дорогу» 1
16.11.2017 Лучшие ИТ-проекты и технологии 2017 г. получили награды CNews AWARDS. Фото 1
08.11.2017 Завтра 9 ноября состоится CNews FORUM 2017 1
03.11.2017 До CNews Forum 2017 осталась неделя. Успейте подать заявку 1
31.10.2017 12 ярких представителей ИТ-рынка выступят на CNews FORUM 2017 в секции «Безопасность» 1
30.10.2017 В секции CNews FORUM «Госсектор» выступят представители федеральных и региональных госструктур 1
27.10.2017 Сотни ИТ-директоров соберутся в одно время в одном месте 1
20.10.2017 Руководители Минкомсвязи, РЖД, Сбербанка, «Аэрофлота» выступят на CNews FORUM 1
17.10.2017 Как живется в облаках? На CNews FORUM ожидается горячее обсуждение облачных технологий 1
11.10.2017 До CNews Forum 2017 остался месяц. Успейте подать заявку 1
04.10.2017 Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте 1
29.09.2017 Лидеры банковского сектора выступят на CNews FORUM 2017 1

Публикаций - 56, упоминаний - 65

Гимранов Ринат упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

IBM 3551 15
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6479 9
SAP SE 3216 7
Schneider Electric 409 5
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5351 4
Галактика - Корпорация 249 4
SberCloud - СберКлауд Облачные технологии 178 3
IBM Европа 7 3
3761 3
Diasoft - Диасофт 354 3
SAP CIS - САП СНГ 755 3
Unify Communications - Siemens Enterprise Communications 167 3
Сбербанк Технологии - СберТех 203 2
РЖД ОЦРВ - Отраслевой центр разработки и внедрения информационных систем 25 2
Центр2М - Center2М 47 2
Такском - Taxcom 119 2
Schneider Electric Secure Power 44 2
Ситилабс 25 2
ОМП - Открытая мобильная платформа 186 2
VK - Mail.ru Group 2485 2
Rimini Street 38 2
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6860 2
Ситилинк - Citilink 190 2
Первый ОФД - Оператор фискальных данных 90 2
Cinimex - Синимекс 160 2
НТЦ ИТ Роса - Российские операционные системы 199 2
ABB Group - Asea Brown Boveri 227 2
Software AG & IDS Scheer 109 1
ITPS Группа компаний - Парма-Телеком 34 1
Google LLC 7161 1
BDO Unicon - БДО Юникон Бизнес Солюшнс 11 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 1
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4690 1
Celonis 12 1
Ланит Интеграция 101 1
InfoWatch - Инфовотч 613 1
Comindware - Колловэар 51 1
Ramax - Рамакс 62 1
АйТи 752 1
ELMA 106 1
РЖД - Российские железные дороги 1081 35
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 23
Сургутнефтегаз - СНГ 123 14
X5 Group 599 9
Альфа-Банк 1127 9
Газпромбанк - ГПБ 693 9
585 Gold - Сеть ювелирных магазинов 13 8
ВТБ24 - Лёгкий Банк 10 8
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1670 7
ОМК - Объединенная металлургическая компания 94 7
Уралсиб Банк 390 6
Mary Kay - Мэри Кэй 82 6
ПСБ - Промсвязьбанк 613 6
Аэрофлот 493 6
Почта России ПАО 1574 6
Росбанк ПАО - Societe Generale 325 6
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 6
ЕВРАЗ Групп - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 190 5
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 99 5
Ингосстрах СПАО 210 5
X5 Group - Пятерочка 559 5
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО 158 5
Мелстон ГК 11 4
ВЭБ Инновации - VEB Ventures - венчурный фонд 60 4
British American Tobacco - Бритиш американ тобакко - БАТ Россия 74 4
ЦУМ ТД - Торговый дом 47 4
Норникель - Норильский никель 178 4
Рольф 39 3
УБРиР - Уральский банк реконструкции и развития 117 3
Геобанк КБ 30 3
Банк Санкт-Петербург 120 3
UBS AG 119 3
Черкизово ГК 73 3
ТРИЭР 5 3
Ralf Ringer - Ральф Рингер 9 3
Газпром нефть 382 3
Ренессанс Жизнь - страховая компания 22 3
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс 120 3
О’Кей - Сеть магазинов 60 3
Победа - Кондитерская фабрика 16 3
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 922 17
ФГБУ ИАЦ Судебного департамента - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 92 10
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 10
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5800 6
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 6
Правительство Москвы 653 6
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1241 6
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1595 6
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 5
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 5
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 774 4
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1372 2
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 167 2
Правительство РФ 2207 2
Минцифры РФ - Департамент инфраструктурных проектов 30 2
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации 71 2
МВД РФ - ДИТСиЗИ - Департамент информационных технологий, связи и защиты информации 15 2
Президент Российской Федерации 1441 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1337 1
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 31 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 28
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1034 10
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10394 10
RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 251 9
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 784 6
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1174 3
Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе 146 3
ЦУР - муниципальный центр управления регионом 24 3
FinTech - ФинТех - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе 267 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3010 3
Big Data - Большие данные 1136 3
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность 412 2
Agile software development - Гибкая методология разработки 222 2
e-Commerce - Электронная коммерция 299 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1638 2
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 626 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 1
No-Code - интуитивно понятный и простой интерфейс для создания пользовательских веб-приложений 7 1
ChaRM - Change Request Management - Управление запросами на изменение 3 1
SOA - Service-Oriented Architecture - СОА - Сервис-ориентированная архитектура 220 1
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 209 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 329 1
MedTech - МедТех - Цифровизация здравоохранения - Цифровые медицинский инструменты - Медицинские информационные продукты - e-Health - eHealth - Электронное здоровье - Медицинская информатика - Digital Health - Цифровая медицина 153 1
NoSQL - not only SQL СУБД 92 1
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1254 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7319 1
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 419 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов 184 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления бизнес-процессами 485 1
In-memory Computing - Распределенные системы хранения и обработки данных в оперативной памяти в реальном времени 79 1
BPMN - Business Process Model and Notation - Нотация и модель бизнес-процессов 52 1
Low-code - специальная платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 55 1
PDF - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1006 1
Process Mining - Процессная аналитика 50 1
Service Desk - Help Desk - Единая система учета обращений - Сервис деск - Система обслуживания обращений от клиентов и сотрудников 373 1
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 926 1
ПФР АИС - Автоматизированная информационная система Пенсионного фонда РФ 56 12
SAP HANA - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 408 4
ОМП Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 322 2
1С:ERP Управление предприятием 203 2
RuSIEM - Система сбора информации и событий от ИТ-систем 38 2
Comindware Business Application Platform 14 2
SAP Business Suite 65 1
SAP ERP HCM - Human Capital Management 152 1
IBM Watson 105 1
SAP Process Mining by Celonis 13 1
SUSE Linux Enterprise Server - SLES 84 1
SAP Solutions - SAP Solution Manager 26 1
ФГИС ФРИ - Федерального реестра инвалидов 27 1
ELMA RPA 4 1
Microsoft SCOM - Microsoft System Center Operations Manager 14 1
SAP Business All-in-One 40 1
HP AppSystem 3 1
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 292 1
SAP ERP - SAP SAP Enterprise Resource Planning - mySAP 445 1
Baikal Electronics - Байкал-Т - Микропроцессор BE-T 139 1
ЕГИССО - Единая государственная информационная система социального обеспечения 38 1
АТОЛ Онлайн-кассы 54 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 1
Terrasoft Creatio - bpm’online 63 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 505 1
Terrasoft Creatio 44 1
Microsoft Windows 10 6659 1
Linux OS 4267 1
Fabricio Granja - Фабрисио Гранжа 61 22
Емельченков Сергей 83 14
Шипов Савва 70 10
Шадаев Максут 384 10
Чаркин Евгений 182 10
Волков Никита 50 10
Нестеров Алексей 79 8
Спиридонов Александр 35 8
Иванов Алексей 76 8
Козырев Алексей 270 7
Белоусов Максим 59 6
Шумков Александр 7 6
Пегасов Сергей 52 6
Бойко Елена 151 6
Попов Андрей 72 6
Сотин Денис 102 6
Ермолаев Артем 340 6
Онищенко Владислав 41 6
Евраев Михаил 222 6
Аксаков Анатолий 98 6
Сахаров Александр 30 6
Фомичев Олег 107 6
Самородов Александр 10 6
Богданов Кирилл 91 6
Ягнятинский Евгений 32 5
Соколов Алексей 121 5
Натрусов Артем 121 5
Прохорова Алла 45 5
Ревяшко Андрей 18 5
Клепиков Алексей 77 5
Дьяченко Валерий 66 5
Смирнова-Крелль Оксана 49 5
Абакумов Евгений 103 5
Лигачев Глеб 60 5
Чикунов Андрей 16 4
Калина Роман 60 4
Петров Сергей 51 4
Паршин Константин 44 4
Филатов Андрей 99 4
Садовенко Илья 60 4
Россия - Российская федерация - РФ 57544 46
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7957 26
Восточная Европа 1682 15
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7183 10
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 187 10
Центральная Азия - Центрально-Азиатский регион 255 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17437 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2473 2
Россия - Ханты-Мансийский автономный округ - Югра - ХМАО-Югры 635 2
Россия - Республика Мордовия 388 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5649 2
Франция - Французская Республика 2136 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1096 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2233 37
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3224 19
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4024 7
Здравоохранение - Фарминдустрия 48 3
Поколение Z - Generation Z- зумеры - Homelanders, Homeland Generation, Zoomers или New Silent Generation - поколение людей, родившихся со второй половины 1990х по первую половину 2010х 24 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 848 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1163 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 232 1
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