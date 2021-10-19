Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Гимранов Ринат
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 56, упоминаний - 65
Гимранов Ринат упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 31 1
|Fabricio Granja - Фабрисио Гранжа 61 22
|Емельченков Сергей 83 14
|Шипов Савва 70 10
|Шадаев Максут 384 10
|Чаркин Евгений 182 10
|Волков Никита 50 10
|Нестеров Алексей 79 8
|Спиридонов Александр 35 8
|Иванов Алексей 76 8
|Козырев Алексей 270 7
|Белоусов Максим 59 6
|Шумков Александр 7 6
|Пегасов Сергей 52 6
|Бойко Елена 151 6
|Попов Андрей 72 6
|Сотин Денис 102 6
|Ермолаев Артем 340 6
|Онищенко Владислав 41 6
|Евраев Михаил 222 6
|Аксаков Анатолий 98 6
|Сахаров Александр 30 6
|Фомичев Олег 107 6
|Самородов Александр 10 6
|Богданов Кирилл 91 6
|Ягнятинский Евгений 32 5
|Соколов Алексей 121 5
|Натрусов Артем 121 5
|Прохорова Алла 45 5
|Ревяшко Андрей 18 5
|Клепиков Алексей 77 5
|Дьяченко Валерий 66 5
|Смирнова-Крелль Оксана 49 5
|Абакумов Евгений 103 5
|Лигачев Глеб 60 5
|Чикунов Андрей 16 4
|Калина Роман 60 4
|Петров Сергей 51 4
|Паршин Константин 44 4
|Филатов Андрей 99 4
|Садовенко Илья 60 4
|Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 232 1
|РОИ - Российская общественная инициатива 68 1
|CNews Analytics 1991 2
|Gartner 2194 1
|Forrester Research 386 1
|CNews FORUM Информационные технологии завтра 644 35
|CNews AWARDS 291 22
|CNews Баттл 34 2
|CNews Мисс ИТ России 12 2
|SAP Forum 28 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 765624, в очереди разбора - 669310.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 765624, в очереди разбора - 669310.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru