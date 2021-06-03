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Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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BRICS
Brazil, Russia, India, China, South Africa
БРИКС
группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР


03.06.2021 «Мегафон» поделится с Ooredoo опытом поддержки крупных спортивных мероприятий 1
13.04.2021 Путин подписал госполитику информбезопасности. Главные угрозы России: использование ИТ для экстремизма и подрыва суверенитета 1
25.01.2021 Проект правительства Москвы для предпринимателей победил на конкурсе BRICS Solutions Awards 2
19.11.2020 Технологии «1С» успешно представлены на международном чемпионате BRICS Future Skills Challenge 2
30.10.2020 Россия занялась созданием межконтинентального канала квантовой связи 2
29.10.2020 «Ростех» вступил в проект БРИКС по созданию межконтинентального канала квантовой связи 2
28.01.2020 Российские аэропорты переходят на цифровое наблюдение за полетами 1
02.12.2019 Почему Apple не уйдет из России, или Чем обернется для страны закон о предустановке софта 1
15.11.2019 Россия намерена создать свою криптовалюту с Китаем и странами БРИКС 18
07.06.2019 Резидент «Сколково» и Россельхозбанк займутся совместными финтех-решениями 1
19.03.2019 Apple пригрозила изгнать приложение «Лаборатории Касперского» с iPhone и iPad 1
25.01.2019 «Ростех» поставит радиолокатор нового поколения в аэропорт Челябинска 1
18.12.2018 Cтанут ли дата-центры второй нефтью российского экспорта 1
30.11.2018 Семья Глазьева разработала крипторубль на американской платформе. Расследование CNews 2
30.11.2018 На базе российской мобильной ОС создано защищенное рабочее место 1
30.09.2018 Министры связи БРИКС озаботились вопросом развития цифровой экосистемы 10
10.09.2018 Власти: «SAP, Microsoft, Facebook и другие ИТ-гиганты не хотят уходить из России под санкциями» 1
24.08.2018 Cloud4Y предоставил «Альянс Медиа Стратегии» услугу «Облако ФЗ 152» 1
09.08.2018 Власти дадут 128 млн руб. выжившему со времен СССР производителю электроники, чтобы он вышел на экспорт 1
13.06.2018 CNews проводит конференцию «ИКТ в финансовом секторе 2018» 1
05.06.2018 Softline примет участие в создании «Региона будущего» на Урале 1
01.06.2018 Глава Мосгорсуда: В Москве появилось открытое электронное правосудие 1
31.05.2018 CNews проводит конференцию «ИКТ в финансовом секторе 2018» 1
14.05.2018 CNews проводит в Москве конференцию «ИКТ в финансовом секторе 2018» 1
14.02.2018 Конференция CNews «ИКТ в финансовом секторе». Успейте подать заявку! 1
13.02.2018 Российский офис SAP трудоустроил генерала ФСБ 1
28.12.2017 Власти написали закон о криптовалютах: Майнинг обложат налогом, на ICO монеты будут продавать по 50 тыс. руб. в одни руки 2
08.12.2017 CNews Forum: Строим цифровое будущее вместе 1
08.11.2017 Завтра 9 ноября состоится CNews FORUM 2017 1
03.11.2017 До CNews Forum 2017 осталась неделя. Успейте подать заявку 1
31.10.2017 12 ярких представителей ИТ-рынка выступят на CNews FORUM 2017 в секции «Безопасность» 1
26.10.2017 Путин изложил в пяти пунктах программу киберзащиты России 1
17.10.2017 Как живется в облаках? На CNews FORUM ожидается горячее обсуждение облачных технологий 1
11.10.2017 До CNews Forum 2017 остался месяц. Успейте подать заявку 1
04.10.2017 Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте 1
29.09.2017 Лидеры банковского сектора выступят на CNews FORUM 2017 1
13.09.2017 Ключевые персоны ИТ в ритейле: Новые лица на CNews Forum 2017 1
14.08.2017 Шесть ключевых персон Business Intelligence: Новые лица на CNews Forum 2017 1
28.07.2017 Фантастическая пятерка: 5 топовых российских компаний выступят на CNews FORUM 2017 1
28.07.2017 Россия и Китай обсудили проект подводного магистрального кабеля вдоль арктического побережья России 1

Публикаций - 187, упоминаний - 329

BRICS упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 11060 19
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6856 15
3733 11
SAP SE 3211 11
IBM 3537 11
Custis 73 10
Yandex - Яндекс 4101 10
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4671 9
VK - Mail.ru Group 2483 8
Abbyy 793 8
Ростех - Ростехнологии 2230 8
Samsung Electronics 5651 7
Google LLC 7144 7
Huawei 2730 6
ALP Group ДКИС - Департамент корпоративных информационных систем 10 6
iTeco - Ай-Теко 715 6
Facebook 3765 6
Ланит ГК 1155 6
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2757 6
Jolla - Sailfish Holding 58 5
Avaya Inc - Avaya СНГ 557 5
Parallels Holdings 470 5
ОМП - Открытая мобильная платформа 186 5
Softline - Софтлайн 1474 5
Apple Inc - Эппл Рус 7692 5
Новые облачные технологии (НОТ) 227 5
Nokia Corporation 2434 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5323 4
SAP CIS - САП СНГ 753 4
АйТи 751 4
Acronis - Акронис 364 3
Pingwin Software - Пингвин софтвер 42 3
НТЦ ИТ Роса - Российские операционные системы 199 3
Ростех Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 702 3
Intel Corporation 4169 3
Ланит Интеграция 101 3
Крок 1219 3
BSA - Business Software Alliance 106 3
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 3
Oracle Corporation 3342 3
Почта России ПАО 1572 15
РЖД - Российские железные дороги 1081 14
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4327 11
Adidas 94 11
X5 Group 599 11
ПСБ - Промсвязьбанк 613 10
585 Gold - Сеть ювелирных магазинов 13 10
ВТБ24 - Лёгкий Банк 10 10
Северсталь Менеджмент 26 9
Интер РАО ПАО 158 8
Локотех - Локомотивные технологии 40 8
Альфа-Банк 1123 7
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО 158 6
X5 Group - Пятерочка 559 6
ТМК - Трубная металлургическая компания 74 6
Сургутнефтегаз - СНГ 123 6
Sanofi - Санофи 33 6
Мегаполис ТК 88 6
Melon Fashion Group - Мэлон Фэшн Груп - (Zarina, befree, Love Republic) 42 6
QBF Corporation - КьюБиЭф - КБФ 15 6
Аэрофлот 493 4
Почта Банк 289 4
ВЭБ Инновации - VEB Ventures - венчурный фонд 60 4
Газпромбанк - ГПБ 692 4
МТС банк 254 4
НРД - Национальный расчетный депозитарий 99 4
Альфа-Капитал УК 45 4
Росбанк Дом - ранее DeltaCredit (ДельтаКредит) 50 4
Газпром нефть 382 3
Газпром ПАО 520 3
Уралсиб Банк 389 3
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган 163 3
Домашние Деньги - Микрофинансовая организация 39 3
РВК - Российская венчурная компания 476 2
Visa International 1345 2
Мосбиржа - Московская Биржа - MOEX - Moscow Exchange 449 2
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 2
Лента - Сеть розничной торговли 189 2
Роснефть НК 367 2
Совкомбанк ПАО 147 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5796 45
ШОС - Шанхайская организация сотрудничества 46 30
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1240 15
Президент Российской Федерации 1439 13
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1368 11
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 10
Правительство РФ 2201 10
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 255 10
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1587 10
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1955 8
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 7
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 446 7
Федеральное казначейство России 766 6
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2233 6
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 6
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 916 6
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 5
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 4
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 167 4
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1430 4
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 877 4
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 427 4
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 271 4
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1718 4
Кванториум АНО - Детский технопарк 22 3
Администрация Президента РФ 267 3
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1687 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1331 3
World Bank Group - Всемирный банк 129 3
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 997 3
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 69 2
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 124 2
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 120 2
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 2
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 353 2
ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации 379 2
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 65 2
Росфинмониторинг - Федеральная служба по финансовому мониторингу 81 2
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 257 2
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО 153 2
ФБА ЕАС - Финансово-банковская ассоциация ЕвроАзиатского сотрудничества 7 6
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 203 4
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 151 4
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 267 3
Руссофт - Russoft 250 2
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 153 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 174 1
АФТ - Ассоциация Финтех 76 1
IATA - The International Air Transport Association - Международная ассоциация воздушного транспорта 41 1
Linux Foundation 157 1
АРБ - Ассоциация российских банков 82 1
Яблоко - Российская объединённая демократическая политическая партия 1 1
ICAO - International Civil Aviation Organization - Международная организация гражданской авиации 42 1
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 20 1
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 57 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10378 25
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 16
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 783 14
RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 251 11
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1029 10
Big Data - Большие данные 1136 7
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4505 7
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 481 6
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 6
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7271 6
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3971 5
3G - Стандарт мобильной связи 3723 5
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 626 5
XBRL - eXtensible Business Reporting Language - Расширяемый язык деловой отчетности 71 4
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1638 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3006 4
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1250 4
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет 786 4
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 572 4
ИТ-аутсорсинг 670 4
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 3
ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Мобильный банк 693 3
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 3
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство 486 3
Безопасный город 347 3
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1449 3
FinTech - ФинТех - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе 267 3
5G - Пятое поколение мобильной связи 1366 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2232 2
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств 429 2
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 2
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1252 2
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов 351 2
OpenSource software - Открытое программное обеспечение 771 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2889 2
Smartphone - Смартфон 773 2
Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 145 2
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1219 2
Планшет - Планшетный компьютер - Tablet computer - "таблетка" 438 2
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2446 2
Linux OS 4253 12
Google Android 10750 12
ОМП Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 322 7
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1356 7
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 592 6
Apple iOS 5741 6
Microsoft Windows 10 6629 6
Apple - App Store 2198 5
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 5
Новые облачные технологии - МойОфис 311 4
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 4
Microsoft Skype 1467 3
Apple iPhone - Серия смартфонов 5128 3
ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 125 3
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 274 3
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 503 3
Linux MeeGo Core Software Platform 236 3
WhatsApp Messenger 654 3
Apple iPad 3263 2
Tizen OS - Linux 215 2
ГИС ТЭК - Государственная информационная система топливно-энергетического комплекса 60 2
Microsoft Edge - Браузер 973 2
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации 317 2
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Axapta 451 2
INOI R - Серия смартфонов 19 2
Symbian OS 776 2
Google Play - Google Store - Android Market 2515 2
Google Chrome - браузер 1117 2
IBM System X 63 2
Nokia Ovi Store 51 2
Apple macOS 922 2
Spotify - Интернет-сервис потокового аудио 170 2
ПФР АИС - Автоматизированная информационная система Пенсионного фонда РФ 56 1
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 488 1
Apple iPhone 7 246 1
Крок Облачные сервисы - Крок Облако - Крок Облачная платформа 61 1
ICQ 495 1
J.P. Morgan Quorum - Блокчейн-платформа Ethereum 26 1
Ethereum (ETH) - Эфириум - Этериум - Эфир - Платформа онлайн-сервисов на базе блокчейна 255 1
Microsoft Windows 852 1
Никифоров Николай 1126 29
Путин Владимир 1824 15
Казарцев Алексей 27 15
Fabricio Granja - Фабрисио Гранжа 61 12
Чаркин Евгений 182 11
Спиридонов Александр 35 10
Алтухов Дмитрий 32 10
Гимранов Ринат 56 10
Дунаев Сергей 28 8
Самородов Александр 10 7
Пшиченко Дмитрий 19 7
Емельченков Сергей 83 6
Волков Никита 50 6
Воронин Петр 35 6
Шадаев Максут 384 6
Шумков Александр 7 6
Ревяшко Андрей 18 5
Рахтеенко Владимир 31 5
Козырев Алексей 270 5
Соколов Алексей 121 5
Медведев Дмитрий 1433 5
Шакманас Алгирдас 33 5
Бухтияров Андрей 18 4
Чамара Денис 57 4
Авербах Владимир 121 4
Евраев Михаил 222 4
Goykhman Elliot - Гойхман Эллиот 42 4
Дворкович Аркадий 169 4
Булатов Кирилл 18 4
Pilecký Martin - Пилецки Мартин 24 4
Смирнова-Крелль Оксана 49 4
Лысенко Эдуард 209 4
Франтов Роман 14 4
Бесолов Заур 10 3
Теличева Наталья 125 3
Бойко Елена 151 3
Андрианов Павел 31 3
Шипов Савва 70 3
Гуральников Сергей 161 3
Поляков Евгений 14 3
Россия - Российская федерация - РФ 57309 161
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5715 88
Индия - Республика 2169 61
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14055 49
Бразилия - Федеративная Республика 1123 42
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17344 37
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5619 28
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7931 21
ЮАР - Южно-Африканская Республика 239 17
Германия - Федеративная Республика 3624 17
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3922 17
Япония 2778 14
Россия - Ханты-Мансийск 115 14
Европа 3745 13
Франция - Французская Республика 2120 12
Россия - Ханты-Мансийский автономный округ - Югра - ХМАО-Югры 632 12
Южная Африка 159 11
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1618 10
Восточная Европа 1676 9
Южная Корея - Республика 1456 8
Россия - Уфа 640 7
Специальный административный район Гонконг 548 7
Сингапур - Республика 808 7
Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 758 7
Казахстан - Республика 2627 6
Ближний Восток 1471 6
Финляндия - Финляндская Республика 815 6
Северная Америка 1409 6
Азия - Азиатский регион 1513 5
Россия - Республика Крым 626 5
Австралия - Австралийский Союз 1122 5
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1288 5
Россия - ПФО - Казань 1513 5
Иран - Исламская Республика Иран 374 5
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7114 5
Италия - Итальянская Республика 1381 5
Африка 1487 5
Россия - Иннополис 292 5
Турция - Турецкая республика 952 5
Земля - планета Солнечной системы 859 4
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2230 24
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3216 20
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4017 13
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2844 12
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 8
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 7
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 6
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 6
Здравоохранение - Фарминдустрия 48 4
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 4
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1203 4
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения 149 3
НТИ - Национальная технологическая инициатива - НейроНет - NeuroNet - Развитие человеко-машинных коммуникаций 146 2
Федеральный закон 259-ФЗ - Закон о криптовалюте - О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 36 2
НТИ - Национальная технологическая инициатива 123 2
CAGR - Compound annual growth rate - Совокупный среднегодовой темп роста 88 2
НДС - Налог на добавленную стоимость 535 2
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 452 2
ГЧП - Государственно-частное партнёрство 58 2
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1159 2
Маша и медведь - анимационный сериал для детей 19 1
PSD2 - Payment Service Directive - Директива Европейского парламента и Совета о платежных услугах на внутреннем рынке 10 1
ЗАГС РФ - Органы записи актов гражданского состояния 158 1
Бизнес-акселератор 31 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Цифровой контур здравоохранения - Цифровое здравоохранение 7 1
ТК РФ - Трудовой кодекс Российской Федерации 77 1
Obamacare - Patient Protection and Affordable Care Act - Закон о защите пациентов и доступном здравоохранении в США 8 1
Ордена России - Орденская система Российской Федерации - Государственные награды Российской Федерации 37 1
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