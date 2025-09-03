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BRICS Brazil, Russia, India, China, South Africa БРИКС группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР

BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР

БРИКС (англ. BRICS — Brazil, Russia, India, China, South Africa) — это межгосударственный неформальный институт сотрудничества стран с крупной развивающейся экономикой — России, Бразилии, Индии, Китая и Южно-Африканской Республики (ЮАР). Организация была основана в июне 2006 года, в рамках Петербургского экономического форума с участием министров экономики Бразилии, России, Индии, Китая. Помимо саммитов, встречи проходят на уровне глав МИД, министров финансов и др.  В 2023 году БРИКС официально увеличилась на пять государств, в организацию вошли Египет, Иран, Саудовская Аравия, ОАЭ и Эфиопия.

 

 

СОБЫТИЯ


03.09.2025 В ноябре будет запущена международная платформа BRICS+ AI Success Hub

ициатива направлена на формирование единого пространства взаимного трансфера практик между странами БРИКС и их партнерами. Проект будет реализован в стратегическом партнерстве с Глобальным алья
30.06.2025 Развитие технологического суверенитета стран БРИКС: стартует пилотный проект устройств с ОС «Аврора» в Индии

нных и корпоративных заказчиков из Индии. Это событие подчеркивает более глубокое технологическое партнерство между Россией и Индией, направленное на создание суверенной мобильной экосистемы в рамках БРИКС. Об этом CNews сообщили представители ОМП. Партнерство между «Открытой мобильной платформой» и индийской компанией Foreseer AI заключено при содействии Индо-Российского технологического х
18.06.2025 Александр Ведяхин сообщил о запуске международной платформы верифицированных кейсов внедрения ИИ в странах БРИКС

стит международную платформу для проверенных примеров внедрения искусственного интеллекта в странах БРИКС — BRICS+ AI Success Hub. Стратегическим партнером международной инициативы выступит Гло
21.01.2025 Внедрение генеративного ИИ может принести странам БРИКС+ до 600 млрд долл. США к 2030 г.

и Партнеры» изучили текущую ситуацию и перспективы развития генеративного ИИ в странах, входящих в БРИКС, по состоянию на ноябрь 2024 г. По результатам исследования «Генеративный ИИ в странах

13.11.2024 Около 5 тыс. абонентов «Летай» уехали из Казани на время саммита БРИКС

В преддверии саммита БРИКС из казанской базы абонентов «Летай» мигрировали порядка 5 тыс. пользователей. Как следует из обезличенной статистики регионального оператора, клиенты вновь зарегистрировались в сети на те
05.11.2024 Вендор, из страны, входящей в BRICS, покинул СП с «Национальной компьютерной корпорацией», занятое разработкой ERP-платформы

лдингу», которым владела НКК. Спустя несколько месяцев 19% в компании получила TOTVS, занимавшая, по данным FEBRABAN, в 2013 г. 13 строку в списке основных экспортеров ИТ-отрасли Бразилии, входящей в BRICS. Совместное предприятие (СП) создавалось для развития ERP-платформы. «Ма-3» станет полностью российской О том, что НКК договорилась с бразильской TOTVS о создании совместной системы управ
29.10.2024 Bi.Zone обеспечила мониторинг ИТ-инфраструктуры XVI саммита БРИКС

Специалисты Bi.Zone TDR проводили непрерывный оперативный мониторинг ИТ-инфраструктуры XVI саммита БРИКС, тем самым помогая обеспечить защиту чувствительных данных и работоспособность ресурсов мероприятия. Об этом CNews сообщили представители Bi.Zone. В XVI саммите БРИКС, который прош
18.10.2024 РФПИ и BitRiver стали партнерами для реализации проектов расширения российских вычислительных мощностей в сфере ИИ и их масштабирования на рынки БРИКС

местной реализации проектов по внедрению технологии искусственного интеллекта (ИИ), увеличению доли России на мировом рынке вычислительных мощностей и строительству центров обработки данных в странах БРИКС. В портфеле BitRiver сейчас 21 действующий дата-центр на территории России и еще 10 дата-центров находятся на стадии строительства. В настоящий момент компания занимает одну из лидирующих
14.10.2024 К саммиту БРИКС в Казани появились новые точки Wi-Fi и видеокамеры «Таттелекома»

В общественных пространствах столицы Татарстана в преддверии саммита БРИКС появилось порядка 600 камер «Таттелекома». Компания внесла вклад в создание инфраструктуры по обеспечению безопасности горожан и гостей форума, на который съедутся руководители более 30 с
26.09.2024 ФНС России разработала налоговую ИТ-систему для работы с массивами данных

Цифровизация налоговой Руководитель ФНС России Даниил Егоров продемонстрировал технологии процесс-майнинга и айтрекинга на встрече руководителей и экспертов налоговых органов стран БРИКС. Об этом в конце сентября 2024 г. сообщила пресс-служба ФНС. Одним из используемых решений является технология процесс-майнинга, которая позволяет моделировать реальные процессы на основе
20.09.2024 В Казань стали чаще приезжать гости из стран БРИКС

м 2023 г. При этом особенно заметен приток гостей из Бразилии и ЮАР. Об этом свидетельствует аналитика «МегаФона» на основе больших данных. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона». XVI саммит БРИКС запланирован только в октябре, однако жители стран объединения уже активно посещают Казань. В июне-августе наибольшую долю среди гостей составили приезжие из Китая — около 63% от общего ч
10.06.2024 Замглавы Минэка Максим Колесников в интервью CNews — об экспорте российских ИИ-решений в страны БРИКС

народных журналах А*, здесь тоже нет изоляции. И мы ставим себе цель развитие экспортного потенциала отечественных продуктов, основанных на технологиях ИИ. Для этого у нас есть все страны, входящие в БРИКС, а это огромные рынки. В рамках взаимодействия с БРИКС в этом году мы делаем отдельные сессии по обсуждению вариантов сотрудничества компаний в сфере ИИ. CNews: А с какими странами
28.02.2024 Страны БРИКС создают собственную платежную систему

Итоги встречи в Сан-Паулу Минфин и Банк России совместно с партнерами по БРИКС прорабатывают инициативу по совершенствованию международной валютно-финансовой системы, в том числе по созданию многосторонней цифровой расчетно-платежной платформы, говорится на сайте ро
25.01.2021 Проект правительства Москвы для предпринимателей победил на конкурсе BRICS Solutions Awards

экономических практик, направленных на повышение качества и уровня жизни населения стран — участниц БРИКС (России, Индии, Бразилии, Китая и ЮАР), а также их последующая реализация. Проект «Моск
19.11.2020 Технологии «1С» успешно представлены на международном чемпионате BRICS Future Skills Challenge

перспективных профессий, навыков и технологий, а также для расширения взаимодействия между странами БРИКС в сфере профессионального образования. Традиционно чемпионат проводит та страна, котора
29.10.2020 «Ростех» вступил в проект БРИКС по созданию межконтинентального канала квантовой связи

Холдинг «Швабе» госкорпорации «Ростех» присоединился к научно-исследовательскому проекту БРИКС по квантовым коммуникациям. Впервые планируется создать межконтинентальный спутниковый канал квантовой связи с применением новейших элементов макро- и волоконной оптики, который покроет р
15.11.2019 Россия намерена создать свою криптовалюту с Китаем и странами БРИКС

Криптовалюта «для своих» Россия и страны-участники группы БРИКС могут разработать единую платежную систему на основе специальной криптовалюты. Об этом

30.09.2018 Министры связи БРИКС озаботились вопросом развития цифровой экосистемы

МСМП, 5G и новая промышленная революция Министры связи стран БРИКС определили малые, средние и микропредприятия (МСМП) в качестве потенциальных двигателей для роста экономики и создания рабочих мест, а также договорились об оказании содействия в их сотру
27.10.2016 CyberPower Systems обновила модельный ряд линейно-интерактивных ИБП серии BRICs

Компания CyberPower Systems Ink. объявила об обновлении модельного ряда в серии линейно-интерактивных ИБП BRICs. Так, на смену модели BR650ELCD пришел более мощный продукт — BR700ELCD. Таким образом, в полностью обновлённом модельном ряду серии на данный момент насчитывается три модели различной мо
16.03.2016 В Ханты-Мансийске пройдёт Международный ИТ-форум с участием экспертов из стран БРИКС и ШОС

8-9 июня 2016 г. в Ханты-Мансийске пройдёт VIII Международный ИТ-форум с участием экспертов из стран БРИКС и ШОС. Организаторы форума — Правительство Ханты-Мансийского автономного округа — Югры совместно с Администрацией Томской области. Форум станет международной площадкой для обсуждения наиб
26.10.2015 Опубликовано официальное коммюнике встречи ИКТ-министров БРИКС

я завершилась первая в истории встреча министров телекоммуникаций и информационных технологий стран БРИКС. Министр связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Николай Никифоров провел кр
23.10.2015 Стартовала первая в истории встреча ИКТ-министров стран БРИКС

Прошел первый день встречи министров телекоммуникаций и информационных технологий стран БРИКС. Подобное мероприятие прошло впервые в истории сотрудничества стран БРИКС, куда

16.07.2015 В период проведения саммитов ШОС и БРИКС в Уфе интернет-трафик в сети «Билайн» увеличился в 1,5 раза

Компания «ВымпелКом» («Билайн») подвела итоги деловой интернет-активности саммитов ШОС и БРИКС. В период проведения мероприятий интернет-трафик в сети «Билайн» увеличился в 1,5 раза. За два дня саммита уфимцы и гости города скачали объем трафика, который можно приравнять к 130 млн

14.07.2015 Ростех готов к глобальному импортозамещению в ИТ-отрасли стран БРИКС

Российская госкорпорация Ростех выступила в рамках проходящего в Уфе саммита БРИКС с предложением о создании единой платформы для электронных правительств этой группы стр
10.07.2015 Лидеры стран БРИКС отметили важную роль ИКТ в ходе расширенного заседания

Министр связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Николай Никифоров принял участие в расширенном заседании лидеров стран группы БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка) на VII саммите БРИКС и ШОС, который проходит в Уфе 8–10 июля под председательством РФ. Руководители самых быстро развивающихся крупн
09.07.2015 Итоги 7 международного ИТ-форума Югры

вилась попытка преломления первостепенных отечественных задач в свете схожих целей стран-участников БРИКС и ШОС. Особенно в таких ключевых вопросах как импортозамещение. Временно исполняющая об
07.07.2015 Николай Никифоров принял участие в обсуждении вопросов региональной информатизации на ИТ-форуме БРИКС и ШОС

звития региональной информатизации в рамках панельной дискуссии «Умный регион — удобный регион в информационном государстве», которая состоялась в рамках VII Международного ИТ-форума c участием стран БРИКС и ШОС. В сессии приняли участие временно исполняющий обязанности губернатора Ханты-Мансийского автономного округа — Югры Наталья Комарова, аналитик бразильского Центра международной полит
18.12.2014 Открытая СУБД может быть создана при поддержке правительств РФ и других стран БРИКС

нта организации работы по данному направлению рассмотреть создание при поддержке Правительств стран БРИКС (Бразилии, России, Индии, Китая, ЮАР) сообщества (Foundation) в области СПО, одной из ц
02.04.2014 В Ханты-Мансийске пройдет Шестой международный ИТ-форум с участием представителей стран БРИКС

ва, академических учреждений, эксперты международных организаций, представители бизнеса. В 2014 г. существенно расширен круг международных экспертов: к участию в форуме приглашены представители стран БРИКС (Бразилия, Индия, Китай и Южно-Африканская республика). Страны БРИКС отличает наличие схожих проблем, связанных с переходом к информационному обществу и формированием эффективной г
09.06.2013 Страны БРИКС — драйвер роста мирового рынка ИТ

ожности страны Европы, такие как Греция, Кипр, Испания, Италия, Португалия, сокращают ИТ-расходы. Более благополучные, но сделавшие соответствующие выводы из недавнего кризиса, Австралия, США, страны БРИК стремятся к повышению эффективности внедряемых решений и подходят к планированию собственных ИТ-расходов более взвешенно, чем раньше, что также приводит к изменению ИТ-стратегии. При этом,
20.03.2013 Страны БРИК отстают в регулировании облаков

Страны БРИК (Бразилия, Россия, Индия и Китай) по-прежнему отстают от многих других стран развитого мира в вопросе государственного регулирования облачных технологий. Организация The Business Software

19.10.2012 BT и ММВБ-РТС работают над открытием рынков акций стран БРИКС

Московской биржи ММВБ-РТС теперь могут использовать сеть BT Radianz для получения доступа к торгам по новым продуктам к кросс-листинговым производным инструментам, представленным альянсом бирж стран БРИКС. Международные инвесторы и поставщики рыночных данных также могут пользоваться сетью BT Radianz, чтобы получать доступ к рыночной информации о продуктах, предоставляемых Московской биржей
08.10.2010 Рекомендации эксперта Red Hat не учитывают реалий стран БРИК

та была конкретизирована и было выделено три приоритетных тематических направления: свободное ПО и облачные вычисления, свободное ПО как общественное благо (FLOSS as Commons) и свободное ПО в странах БРИК (Бразилия, Россия, Индия, Китай). Автором последней части отчета, посвященной БРИК, выступил Майкл Теманн (Michael Tiemann) из Red Hat. Его раздел выстроен вокруг тезиса о том, что

15.06.2009 «Синтерра Медиа» обеспечивает телетрансляции с саммитов ШОС и БРИК в Екатеринбурге

комплекс работ по обеспечению прямых телевизионных трансляций с очередного заседания Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и саммита Бразилия–Россия–Индия–Китай (БРИК), которые проходят 15–16 июня 2009 г. в Екатеринбурге под председательством президента России Дмитрия Медведева. В рамках этого проекта «Синтерра Медиа» выполняет в интересах ВГТРК доставк

Публикаций - 406, упоминаний - 464

BRICS и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25775 34
Yandex - Яндекс 9216 25
Ростелеком 10948 24
IBM - International Business Machines Corp 9699 24
SAP SE 5601 22
9594 22
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 17
Apple Inc 13154 16
МегаФон 10742 15
Oracle Corporation 7074 15
Google LLC 12688 14
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 14
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 14
Samsung Electronics 11064 13
Dell EMC 5180 12
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 12
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 11
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 11
Custis - Customized Information Systems - Кастис - ЗИС - ЗаказныеИнформСистемы 134 10
Huawei 4676 10
Intel Corporation 12811 10
HP Inc. 5883 10
VK - Mail.ru Group 3602 10
Meta Platforms - Facebook 4621 9
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1208 9
Softline - Софтлайн 3743 9
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 9
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1778 9
Т1 Сервионика - Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1139 8
Broadcom - VMware 2610 8
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 8
Parallels Holdings - Параллелз Софтвер 532 8
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 514 7
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 807 7
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 7
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1440 7
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1100 7
NtechLab - НтехЛаб - НТХ МКАО 188 7
ALP Group - КТ-АЛП, АЛП-ИС - АЛП-Информационные системы 62 6
АйТи 1519 6
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 30
РЖД - Российские железные дороги 2096 23
Почта России ПАО 2370 20
Сургутнефтегаз - СНГ 288 12
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 12
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 12
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 11
Adidas - Адидас 170 11
ПСБ - Промсвязьбанк 963 11
ВТБ - ВТБ24 671 10
585 Gold - 585 Голд - 585*ЗОЛОТОЙ - Zoloto 585 - сеть ювелирных магазинов 29 10
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 10
Альфа-Банк 1979 10
Северсталь ПАО - Северсталь Менеджмент 31 9
Газпром ПАО 1493 9
Интер РАО ЕЭС ПАО 373 8
Sanofi - Санофи - Sanofi-Aventis - Санофи-Авентис Восток - Авентис-Фарма - Genzyme - Genzyme Transgenics Corp - GTC Biotherapeutics 79 8
Локотех - Локомотивные технологии 70 8
AstraZeneca - АстраЗенека 64 7
ГПБ - Газпромбанк 1273 7
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 7
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 320 7
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 359 6
ТМК - Трубная металлургическая компания 125 6
Мегаполис ГК - Мегаполис ТК - Мегаполис ТД - Мегаком - Фортуна Лоджистик Сигарный дом - СовИнтерАвтоСервис 226 6
Melon Fashion Group - Мэлон Фэшн Груп - (Zarina, befree, Love Republic, SELA, IDOL) 94 6
QBF Corporation - КьюБиЭф - КБФ 16 6
Газпром нефть 725 6
Альфа-Капитал УК 155 5
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк Дом - ранее DeltaCredit (ДельтаКредит) 87 5
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 5
ВТБ - Почта Банк 514 5
НСПК - Национальная система платежных карт 948 5
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 493 5
Совкомбанк ПАО 316 5
Домашние Деньги - DDOnline - Микрофинансовая организация 42 4
ВЭБ.РФ - ВЭБ Инновации - VEB Ventures - ВЭБ Венчурс - венчурный фонд 96 4
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 4
Связной ГК 1401 4
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 551 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 79
ШОС - Шанхайская организация сотрудничества - Shanghai Cooperation Organisation 69 39
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 32
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 26
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 26
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 19
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 18
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 18
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 18
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 16
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 14
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 14
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 12
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 12
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 11
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 10
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 10
Федеральное казначейство России 1949 10
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 9
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 9
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 8
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 8
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 8
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 7
World Bank Group - WBG - Всемирный банк 314 6
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 480 6
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 6
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 787 5
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 388 5
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 344 5
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 5
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 5
Росфинмониторинг - ФСФМ - Федеральная служба по финансовому мониторингу - Росфинмониторинг 256 4
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 196 4
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 4
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 4
Федеральное собрание Российской Федерации 318 4
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 264 4
Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 342 4
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 441 4
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 20
FBACS - ФБА ЕАС - Финансово-Бизнес Ассоциация ЕвроАзиатского Сотрудничества - Финансово-банковская ассоциация ЕвроАзиатского сотрудничества 16 16
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 10
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 105 8
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 7
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 6
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 234 4
AI-Russia Alliance - Альянс в сфере ИИ - Альянс в сфере искусственного интеллекта 80 4
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 4
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 4
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 3
АРПМ - Агентство развития профессионального мастерства - Worldskills - Ворлдскиллс 121 3
ЦТЛ - АЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 55 3
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 3
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 3
Linux Foundation - Free Standards Group 206 2
G7 - The Group of Seven - Международный клуб Большая семёрка - Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США 46 2
Apache Software Foundation - ASF 231 2
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 2
Ассоциация Экспорта Технологического Суверенитета 6 2
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 2
Альянс по защите детей в цифровой среде 35 2
РВИ АНО - Организация развития видеоигровой индустрии 17 2
IATA - The International Air Transport Association - Международная ассоциация воздушного транспорта 73 1
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 181 1
ОНФ - Общероссийский народный фронт 46 1
НАУРР - Национальная Ассоциация Участников Рынка Робототехники 11 1
G20 - The Group of Twenty - Большая двадцатка - Клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой 53 1
Яблоко - Российская объединённая демократическая политическая партия 1 1
АИРР - Ассоциация инновационных регионов России 20 1
АСТРА - Ассоциация стратегического аутсорсинга 34 1
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 110 1
TIA - Telecommunications Industry Association 90 1
ФРИ - Фонд Развития Интернет 154 1
The Valuable 500 - глобальная инициатива по продвижению инклюзивного подхода и предоставлению равных возможностей 5 1
РосСХД АНО - Консорциум российских разработчиков систем хранения данных (СХД) 21 1
Северо-Запад ЦСР - Центр стратегических разработок - фонд 26 1
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 69 1
Tizen Association - Tizen TSG - Tizen Technology Steering Group - LiMo Foundation - Linux Mobile 45 1
СРП - Союз Российских Писателей 6 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 163
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 112
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 87
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 83
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 76
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34984 70
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 52
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 52
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 50
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 45
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 45
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 42
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 36
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 36
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 36
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 34
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 34
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 33
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 30
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 29
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5638 29
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 28
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6238 27
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 27
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 25
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 24
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13053 23
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3582 22
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7210 22
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4873 21
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 21
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 20
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7460 20
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6480 20
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 20
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 19
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7697 19
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 18
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 18
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 18
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 23
Linux OS 11533 21
Google Android 15243 19
Microsoft Windows 16882 15
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 1034 12
Apple iOS 8583 11
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 10
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 10
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1102 9
Apple - App Store 3109 9
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 8
ЦБ РФ - Цифровой рубль - Крипторубль 253 7
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 7
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 975 6
Microsoft Windows 2000 8678 6
FreePik 1841 6
Новые облачные технологии - МойОфис 958 6
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 6
Google Android APP - Google Android Advanced Protection Program 751 5
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1075 5
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 5
Microsoft Office 4170 5
Оператор информационной системы АО - ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 333 5
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 5
Stafory - робот Вера 377 4
Microsoft Windows BitLocker 942 4
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 260 4
Реестр добросовестных экспортеров 213 4
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем - Единая цифровая платформа Российской Федерации 370 4
Mandriva Linux 87 4
НКК - Национальная платформа - Ма-3 ERP-платформа - 23 4
OpenAI - ChatGPT 719 4
ВЭБ.РФ - Салют Орто ГК - Steplife 32 4
Apple macOS 2419 4
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1287 4
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1793 4
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 623 4
Apple iPhone 6 4861 4
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1316 4
ГЛОНАСС АО - ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях - АСМ ЭРА - ЭРА Автоматизированная система мониторинга 555 3
Никифоров Николай 1138 29
Путин Владимир 3454 22
Казарцев Алексей 27 16
Медведев Дмитрий 1665 14
Fabricio Granja - Фабрисио Гранжа 69 12
Чаркин Евгений 317 12
Гимранов Ринат 126 11
Секликов Юрий 29 11
Рахтеенко Владимир 42 10
Алтухов Дмитрий 47 10
Спиридонов Александр 49 10
Шакманас Алгирдас 40 10
Goykhman Elliot - Гойхман Эллиот 52 10
Шадаев Максут 1210 10
Дунаев Сергей 63 8
Пшиченко Дмитрий 49 8
Макаров Валентин 251 7
Гребельный Антон 21 7
Самородов Александр 14 7
Комиссаров Дмитрий 248 6
Воронин Петр 37 6
Волков Никита 80 6
Емельченков Сергей 141 6
Августон Иван 15 6
Шумков Александр 7 6
Дворкович Аркадий 216 5
Исанин Антон 31 5
Андрианов Павел 86 5
Козырев Алексей 328 5
Франтов Роман 14 5
Ревяшко Андрей 20 5
Самедов Тимур 21 5
Бухтияров Андрей 18 5
Комарова Наталья 16 5
Степанов Антон 71 5
Талонов Максим 5 5
Паламарчук Алексей 64 5
Касперская Наталья 319 5
Палей Лев 58 5
Соколов Алексей 137 5
Россия - РФ - Российская федерация 166168 376
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 200
Индия - Bharat 5869 173
Бразилия - Федеративная Республика 2520 143
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 118
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 80
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 73
Европа 24964 70
Азия - Азиатский регион 5920 43
ЮАР - Южно-Африканская Республика 594 41
Ближний Восток 3154 41
Африка - Африканский регион 3641 37
Германия - Федеративная Республика 13221 34
Америка Латинская - латиноамериканский регион 1939 31
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 30
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 27
Япония 13807 27
Франция - Французская Республика 8177 27
Казахстан - Республика 6048 26
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1259 25
Иран - Исламская Республика Иран 1155 24
Африка Южная - Южно-Африканского плоскогорье 399 22
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 19
Земля - планета Солнечной системы 10865 19
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1833 19
Беларусь - Белоруссия 6289 18
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 18
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 16
Южная Корея - Республика 7052 16
Египет - Арабская Республика 1100 15
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 15
Финляндия - Финляндская Республика 3697 15
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1823 15
Турция - Турецкая республика 2620 15
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1219 15
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1404 14
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийск 219 14
Европа Восточная 3138 14
Канада 5081 14
Индонезия - Республика 1058 14
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 183
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 136
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 103
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18148 72
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 57
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 55
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 54
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 3986 52
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 48
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 48
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 41
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 33
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4428 29
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5778 28
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 28
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4019 28
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 28
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6556 27
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 24
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 24
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 22
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС России, Белоруссии и Казахстана - ЕЭП - Единое экономическое пространство 709 22
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3821 22
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 21
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5109 19
ВВП - Валовой внутренний продукт - Gross domestic product 971 19
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 18
Английский язык 7030 18
Энергетика - Energy - Energetically 5855 18
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 18
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 17
Образование в России 2893 17
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги - Коммунальные службы 3962 17
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Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8838 16
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6171 16
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 15
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7418 15
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 2254 14
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2748 14
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 8
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 6
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 6
Ведомости 1466 6
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 5
Bloomberg 1627 5
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 4
РИА Новости 1033 4
Sanoma Independent - Independent Media Sanoma Magazines - Independent Media - Индепендент Медиа 29 3
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 329 2
AP - Associated Press 2007 2
Известия ИД 770 2
Россия сегодня МИА - RT - Russia Today 128 2
AppleInsider 400 2
Cosmopolitan 25 2
Популярная механика 10 2
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 895 2
Forbes - Форбс 1002 2
TAdviser - Центр выбора технологий 468 2
Engadget - Блог о технологиях 429 1
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CNews - ZOOM.CNews 1866 1
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Ars Technica 450 1
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ComNews - Медиа-бизнес 142 1
South China Morning Post 93 1
Царьград - телеканал 29 1
Times 661 1
Oxford University Press 17 1
FT - Financial Times 1296 1
The Register - The Register Hardware 1784 1
ZDnet 663 1
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1339 1
NYT - The New York Times 1100 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 36
IDC - International Data Corporation 4975 23
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 19
Gartner - Гартнер 3658 16
Мировой ИТ-рынок - Мировой рынок информационных технологий 146 7
CNews Рынок ИТ-услуг 171 5
Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 432 4
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NRI - Networked Readiness Index - Индекс сетевой готовности - Индекс готовности к сетевому обществу 33 4
PAC - Pierre Audoin Consultants 21 3
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 3
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 3
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 2
ISEAD GII - Global Innovation Index - Глобальный инновационный индекс - Глобальный индекс инноваций 18 2
ARI - Automation Readiness Index - Индекс готовности к автоматизации 28 2
Jupiter Media Metrix - Jupiter Research 392 2
GCI - The Global Competitiveness Index - Индекс глобальной конкурентоспособности 26 2
BCG - Boston Consulting Group 117 2
Forrester Research 834 2
GfK Group - GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsumforschung - GfK Rus - ГФК-Русь - Международный институт маркетинговых и социальных исследований 285 1
Frost & Sullivan 207 1
CNews Инновация года - награда 155 1
Левада-Центр - исследовательская организация - Аналитический центр Юрия Левады 31 1
ООН Индекс развития электронного правительства ООН - EGDI - E-government Development Index 10 1
ITU GCI - The Global Cybersecurity Index - Глобальный индекс кибербезопасности Международного союза электросвязи ООН 20 1
Ipsos Group - Ipsos Comcon - Ipsos MORI - Ipsos Public Affairs - Ipsos Healthcare - Ipsos Reid - Angus Reid Group 136 1
Informa - Ovum - Omdia 155 1
Dimensional Research 16 1
Technavio 29 1
TMR - Transparency Market Research 14 1
Net Applications 127 1
Markswebb Rank & Report - Марксвебб Ранк энд Репорт 83 1
World Bank’s Doing Business Index - рейтинг Всемирного банка 21 1
comScore 379 1
eMarketer 206 1
WEF Global Competitiveness Report 4 1
Universal McCann 4 1
Datamonitor 83 1
Keystone Strategy 1 1
EITO - European Information Technology Observatory 1 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1222 13
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 9
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 7
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 6
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 733 6
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 460 4
INSEAD - L'Institut europeen d'administration des affaires - Европейский институт управления бизнесом 78 4
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 273 4
РАН - Российская академия наук 2122 4
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 459 4
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 219 3
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 3
КНИТУ-КАИ - Казанский национальный исследовательский технический университет имени А.Н. Туполева - КГТУ имени А.Н. Туполева 100 3
University of Rochester - Рочестерский университет 57 3
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 590 3
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 350 2
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 353 2
РУДН - Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы 121 2
ПГУТИ - Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики 56 2
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 280 2
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 648 2
ЮУрГУ - Южно-Уральский государственный университет 109 2
ННГУ - Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского - Университет Лобачевского 182 2
СибАДИ ВО ФГБОУ - Сибирский государственный автомобильно-дорожный университет 12 2
Cornell University - Корнеллский университет - Университет Корнуэлла 205 2
CAS - Chinese Academy of Sciences - АНК - Академия наук Китая - Китайская академия наук 259 2
Positive Technologies - Positive Education 30 2
Югорская шахматная академия АУ 2 2
НИУ ВШЭ - ФКН - Факультет компьютерных наук 110 2
Ростех - Швабе - НПО ГОИ имени С.И. Вавилова - Государственный оптический институт имени С.И. Вавилова 10 2
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 319 2
МИД РФ - МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) 157 2
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 255 2
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 2
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 212 1
ИРИ - Институт развития интернета АНО 147 1
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