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BRICS Brazil, Russia, India, China, South Africa БРИКС группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР
БРИКС (англ. BRICS — Brazil, Russia, India, China, South Africa) — это межгосударственный неформальный институт сотрудничества стран с крупной развивающейся экономикой — России, Бразилии, Индии, Китая и Южно-Африканской Республики (ЮАР). Организация была основана в июне 2006 года, в рамках Петербургского экономического форума с участием министров экономики Бразилии, России, Индии, Китая. Помимо саммитов, встречи проходят на уровне глав МИД, министров финансов и др. В 2023 году БРИКС официально увеличилась на пять государств, в организацию вошли Египет, Иран, Саудовская Аравия, ОАЭ и Эфиопия.
СОБЫТИЯ
|03.09.2025
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В ноябре будет запущена международная платформа BRICS+ AI Success Hub
ициатива направлена на формирование единого пространства взаимного трансфера практик между странами БРИКС и их партнерами. Проект будет реализован в стратегическом партнерстве с Глобальным алья
|30.06.2025
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Развитие технологического суверенитета стран БРИКС: стартует пилотный проект устройств с ОС «Аврора» в Индии
нных и корпоративных заказчиков из Индии. Это событие подчеркивает более глубокое технологическое партнерство между Россией и Индией, направленное на создание суверенной мобильной экосистемы в рамках БРИКС. Об этом CNews сообщили представители ОМП. Партнерство между «Открытой мобильной платформой» и индийской компанией Foreseer AI заключено при содействии Индо-Российского технологического х
|18.06.2025
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Александр Ведяхин сообщил о запуске международной платформы верифицированных кейсов внедрения ИИ в странах БРИКС
стит международную платформу для проверенных примеров внедрения искусственного интеллекта в странах БРИКС — BRICS+ AI Success Hub. Стратегическим партнером международной инициативы выступит Гло
|21.01.2025
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Внедрение генеративного ИИ может принести странам БРИКС+ до 600 млрд долл. США к 2030 г.
и Партнеры» изучили текущую ситуацию и перспективы развития генеративного ИИ в странах, входящих в БРИКС, по состоянию на ноябрь 2024 г. По результатам исследования «Генеративный ИИ в странах
|13.11.2024
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Около 5 тыс. абонентов «Летай» уехали из Казани на время саммита БРИКС
В преддверии саммита БРИКС из казанской базы абонентов «Летай» мигрировали порядка 5 тыс. пользователей. Как следует из обезличенной статистики регионального оператора, клиенты вновь зарегистрировались в сети на те
|05.11.2024
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Вендор, из страны, входящей в BRICS, покинул СП с «Национальной компьютерной корпорацией», занятое разработкой ERP-платформы
лдингу», которым владела НКК. Спустя несколько месяцев 19% в компании получила TOTVS, занимавшая, по данным FEBRABAN, в 2013 г. 13 строку в списке основных экспортеров ИТ-отрасли Бразилии, входящей в BRICS. Совместное предприятие (СП) создавалось для развития ERP-платформы. «Ма-3» станет полностью российской О том, что НКК договорилась с бразильской TOTVS о создании совместной системы управ
|29.10.2024
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Bi.Zone обеспечила мониторинг ИТ-инфраструктуры XVI саммита БРИКС
Специалисты Bi.Zone TDR проводили непрерывный оперативный мониторинг ИТ-инфраструктуры XVI саммита БРИКС, тем самым помогая обеспечить защиту чувствительных данных и работоспособность ресурсов мероприятия. Об этом CNews сообщили представители Bi.Zone. В XVI саммите БРИКС, который прош
|18.10.2024
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РФПИ и BitRiver стали партнерами для реализации проектов расширения российских вычислительных мощностей в сфере ИИ и их масштабирования на рынки БРИКС
местной реализации проектов по внедрению технологии искусственного интеллекта (ИИ), увеличению доли России на мировом рынке вычислительных мощностей и строительству центров обработки данных в странах БРИКС. В портфеле BitRiver сейчас 21 действующий дата-центр на территории России и еще 10 дата-центров находятся на стадии строительства. В настоящий момент компания занимает одну из лидирующих
|14.10.2024
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К саммиту БРИКС в Казани появились новые точки Wi-Fi и видеокамеры «Таттелекома»
В общественных пространствах столицы Татарстана в преддверии саммита БРИКС появилось порядка 600 камер «Таттелекома». Компания внесла вклад в создание инфраструктуры по обеспечению безопасности горожан и гостей форума, на который съедутся руководители более 30 с
|26.09.2024
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ФНС России разработала налоговую ИТ-систему для работы с массивами данных
Цифровизация налоговой Руководитель ФНС России Даниил Егоров продемонстрировал технологии процесс-майнинга и айтрекинга на встрече руководителей и экспертов налоговых органов стран БРИКС. Об этом в конце сентября 2024 г. сообщила пресс-служба ФНС. Одним из используемых решений является технология процесс-майнинга, которая позволяет моделировать реальные процессы на основе
|20.09.2024
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В Казань стали чаще приезжать гости из стран БРИКС
м 2023 г. При этом особенно заметен приток гостей из Бразилии и ЮАР. Об этом свидетельствует аналитика «МегаФона» на основе больших данных. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона». XVI саммит БРИКС запланирован только в октябре, однако жители стран объединения уже активно посещают Казань. В июне-августе наибольшую долю среди гостей составили приезжие из Китая — около 63% от общего ч
|10.06.2024
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Замглавы Минэка Максим Колесников в интервью CNews — об экспорте российских ИИ-решений в страны БРИКС
народных журналах А*, здесь тоже нет изоляции. И мы ставим себе цель развитие экспортного потенциала отечественных продуктов, основанных на технологиях ИИ. Для этого у нас есть все страны, входящие в БРИКС, а это огромные рынки. В рамках взаимодействия с БРИКС в этом году мы делаем отдельные сессии по обсуждению вариантов сотрудничества компаний в сфере ИИ. CNews: А с какими странами
|28.02.2024
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Страны БРИКС создают собственную платежную систему
Итоги встречи в Сан-Паулу Минфин и Банк России совместно с партнерами по БРИКС прорабатывают инициативу по совершенствованию международной валютно-финансовой системы, в том числе по созданию многосторонней цифровой расчетно-платежной платформы, говорится на сайте ро
|25.01.2021
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Проект правительства Москвы для предпринимателей победил на конкурсе BRICS Solutions Awards
экономических практик, направленных на повышение качества и уровня жизни населения стран — участниц БРИКС (России, Индии, Бразилии, Китая и ЮАР), а также их последующая реализация. Проект «Моск
|19.11.2020
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Технологии «1С» успешно представлены на международном чемпионате BRICS Future Skills Challenge
перспективных профессий, навыков и технологий, а также для расширения взаимодействия между странами БРИКС в сфере профессионального образования. Традиционно чемпионат проводит та страна, котора
|29.10.2020
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«Ростех» вступил в проект БРИКС по созданию межконтинентального канала квантовой связи
Холдинг «Швабе» госкорпорации «Ростех» присоединился к научно-исследовательскому проекту БРИКС по квантовым коммуникациям. Впервые планируется создать межконтинентальный спутниковый канал квантовой связи с применением новейших элементов макро- и волоконной оптики, который покроет р
|15.11.2019
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Россия намерена создать свою криптовалюту с Китаем и странами БРИКС
Криптовалюта «для своих» Россия и страны-участники группы БРИКС могут разработать единую платежную систему на основе специальной криптовалюты. Об этом
|30.09.2018
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Министры связи БРИКС озаботились вопросом развития цифровой экосистемы
МСМП, 5G и новая промышленная революция Министры связи стран БРИКС определили малые, средние и микропредприятия (МСМП) в качестве потенциальных двигателей для роста экономики и создания рабочих мест, а также договорились об оказании содействия в их сотру
|27.10.2016
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CyberPower Systems обновила модельный ряд линейно-интерактивных ИБП серии BRICs
Компания CyberPower Systems Ink. объявила об обновлении модельного ряда в серии линейно-интерактивных ИБП BRICs. Так, на смену модели BR650ELCD пришел более мощный продукт — BR700ELCD. Таким образом, в полностью обновлённом модельном ряду серии на данный момент насчитывается три модели различной мо
|16.03.2016
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В Ханты-Мансийске пройдёт Международный ИТ-форум с участием экспертов из стран БРИКС и ШОС
8-9 июня 2016 г. в Ханты-Мансийске пройдёт VIII Международный ИТ-форум с участием экспертов из стран БРИКС и ШОС. Организаторы форума — Правительство Ханты-Мансийского автономного округа — Югры совместно с Администрацией Томской области. Форум станет международной площадкой для обсуждения наиб
|26.10.2015
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Опубликовано официальное коммюнике встречи ИКТ-министров БРИКС
я завершилась первая в истории встреча министров телекоммуникаций и информационных технологий стран БРИКС. Министр связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Николай Никифоров провел кр
|23.10.2015
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Стартовала первая в истории встреча ИКТ-министров стран БРИКС
Прошел первый день встречи министров телекоммуникаций и информационных технологий стран БРИКС. Подобное мероприятие прошло впервые в истории сотрудничества стран БРИКС, куда
|16.07.2015
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В период проведения саммитов ШОС и БРИКС в Уфе интернет-трафик в сети «Билайн» увеличился в 1,5 раза
Компания «ВымпелКом» («Билайн») подвела итоги деловой интернет-активности саммитов ШОС и БРИКС. В период проведения мероприятий интернет-трафик в сети «Билайн» увеличился в 1,5 раза. За два дня саммита уфимцы и гости города скачали объем трафика, который можно приравнять к 130 млн
|14.07.2015
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Ростех готов к глобальному импортозамещению в ИТ-отрасли стран БРИКС
Российская госкорпорация Ростех выступила в рамках проходящего в Уфе саммита БРИКС с предложением о создании единой платформы для электронных правительств этой группы стр
|10.07.2015
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Лидеры стран БРИКС отметили важную роль ИКТ в ходе расширенного заседания
Министр связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Николай Никифоров принял участие в расширенном заседании лидеров стран группы БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка) на VII саммите БРИКС и ШОС, который проходит в Уфе 8–10 июля под председательством РФ. Руководители самых быстро развивающихся крупн
|09.07.2015
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Итоги 7 международного ИТ-форума Югры
вилась попытка преломления первостепенных отечественных задач в свете схожих целей стран-участников БРИКС и ШОС. Особенно в таких ключевых вопросах как импортозамещение. Временно исполняющая об
|07.07.2015
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Николай Никифоров принял участие в обсуждении вопросов региональной информатизации на ИТ-форуме БРИКС и ШОС
звития региональной информатизации в рамках панельной дискуссии «Умный регион — удобный регион в информационном государстве», которая состоялась в рамках VII Международного ИТ-форума c участием стран БРИКС и ШОС. В сессии приняли участие временно исполняющий обязанности губернатора Ханты-Мансийского автономного округа — Югры Наталья Комарова, аналитик бразильского Центра международной полит
|18.12.2014
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Открытая СУБД может быть создана при поддержке правительств РФ и других стран БРИКС
нта организации работы по данному направлению рассмотреть создание при поддержке Правительств стран БРИКС (Бразилии, России, Индии, Китая, ЮАР) сообщества (Foundation) в области СПО, одной из ц
|02.04.2014
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В Ханты-Мансийске пройдет Шестой международный ИТ-форум с участием представителей стран БРИКС
ва, академических учреждений, эксперты международных организаций, представители бизнеса. В 2014 г. существенно расширен круг международных экспертов: к участию в форуме приглашены представители стран БРИКС (Бразилия, Индия, Китай и Южно-Африканская республика). Страны БРИКС отличает наличие схожих проблем, связанных с переходом к информационному обществу и формированием эффективной г
|09.06.2013
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Страны БРИКС — драйвер роста мирового рынка ИТ
ожности страны Европы, такие как Греция, Кипр, Испания, Италия, Португалия, сокращают ИТ-расходы. Более благополучные, но сделавшие соответствующие выводы из недавнего кризиса, Австралия, США, страны БРИК стремятся к повышению эффективности внедряемых решений и подходят к планированию собственных ИТ-расходов более взвешенно, чем раньше, что также приводит к изменению ИТ-стратегии. При этом,
|20.03.2013
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Страны БРИК отстают в регулировании облаков
Страны БРИК (Бразилия, Россия, Индия и Китай) по-прежнему отстают от многих других стран развитого мира в вопросе государственного регулирования облачных технологий. Организация The Business Software
|19.10.2012
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BT и ММВБ-РТС работают над открытием рынков акций стран БРИКС
Московской биржи ММВБ-РТС теперь могут использовать сеть BT Radianz для получения доступа к торгам по новым продуктам к кросс-листинговым производным инструментам, представленным альянсом бирж стран БРИКС. Международные инвесторы и поставщики рыночных данных также могут пользоваться сетью BT Radianz, чтобы получать доступ к рыночной информации о продуктах, предоставляемых Московской биржей
|08.10.2010
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Рекомендации эксперта Red Hat не учитывают реалий стран БРИК
та была конкретизирована и было выделено три приоритетных тематических направления: свободное ПО и облачные вычисления, свободное ПО как общественное благо (FLOSS as Commons) и свободное ПО в странах БРИК (Бразилия, Россия, Индия, Китай). Автором последней части отчета, посвященной БРИК, выступил Майкл Теманн (Michael Tiemann) из Red Hat. Его раздел выстроен вокруг тезиса о том, что
|15.06.2009
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«Синтерра Медиа» обеспечивает телетрансляции с саммитов ШОС и БРИК в Екатеринбурге
комплекс работ по обеспечению прямых телевизионных трансляций с очередного заседания Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и саммита Бразилия–Россия–Индия–Китай (БРИК), которые проходят 15–16 июня 2009 г. в Екатеринбурге под председательством президента России Дмитрия Медведева. В рамках этого проекта «Синтерра Медиа» выполняет в интересах ВГТРК доставк
BRICS и организации, системы, технологии, персоны:
|Никифоров Николай 1138 29
|Путин Владимир 3454 22
|Казарцев Алексей 27 16
|Медведев Дмитрий 1665 14
|Fabricio Granja - Фабрисио Гранжа 69 12
|Чаркин Евгений 317 12
|Гимранов Ринат 126 11
|Секликов Юрий 29 11
|Рахтеенко Владимир 42 10
|Алтухов Дмитрий 47 10
|Спиридонов Александр 49 10
|Шакманас Алгирдас 40 10
|Goykhman Elliot - Гойхман Эллиот 52 10
|Шадаев Максут 1210 10
|Дунаев Сергей 63 8
|Пшиченко Дмитрий 49 8
|Макаров Валентин 251 7
|Гребельный Антон 21 7
|Самородов Александр 14 7
|Комиссаров Дмитрий 248 6
|Воронин Петр 37 6
|Волков Никита 80 6
|Емельченков Сергей 141 6
|Августон Иван 15 6
|Шумков Александр 7 6
|Дворкович Аркадий 216 5
|Исанин Антон 31 5
|Андрианов Павел 86 5
|Козырев Алексей 328 5
|Франтов Роман 14 5
|Ревяшко Андрей 20 5
|Самедов Тимур 21 5
|Бухтияров Андрей 18 5
|Комарова Наталья 16 5
|Степанов Антон 71 5
|Талонов Максим 5 5
|Паламарчук Алексей 64 5
|Касперская Наталья 319 5
|Палей Лев 58 5
|Соколов Алексей 137 5
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