BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР

В ноябре будет запущена международная платформа BRICS+ AI Success Hub ициатива направлена на формирование единого пространства взаимного трансфера практик между странами БРИКС и их партнерами. Проект будет реализован в стратегическом партнерстве с Глобальным алья

Развитие технологического суверенитета стран БРИКС: стартует пилотный проект устройств с ОС «Аврора» в Индии нных и корпоративных заказчиков из Индии. Это событие подчеркивает более глубокое технологическое партнерство между Россией и Индией, направленное на создание суверенной мобильной экосистемы в рамках БРИКС. Об этом CNews сообщили представители ОМП. Партнерство между «Открытой мобильной платформой» и индийской компанией Foreseer AI заключено при содействии Индо-Российского технологического х

Александр Ведяхин сообщил о запуске международной платформы верифицированных кейсов внедрения ИИ в странах БРИКС стит международную платформу для проверенных примеров внедрения искусственного интеллекта в странах БРИКС — BRICS+ AI Success Hub. Стратегическим партнером международной инициативы выступит Гло

Внедрение генеративного ИИ может принести странам БРИКС+ до 600 млрд долл. США к 2030 г. и Партнеры» изучили текущую ситуацию и перспективы развития генеративного ИИ в странах, входящих в БРИКС, по состоянию на ноябрь 2024 г. По результатам исследования «Генеративный ИИ в странах

Около 5 тыс. абонентов «Летай» уехали из Казани на время саммита БРИКС В преддверии саммита БРИКС из казанской базы абонентов «Летай» мигрировали порядка 5 тыс. пользователей. Как следует из обезличенной статистики регионального оператора, клиенты вновь зарегистрировались в сети на те

Вендор, из страны, входящей в BRICS, покинул СП с «Национальной компьютерной корпорацией», занятое разработкой ERP-платформы лдингу», которым владела НКК. Спустя несколько месяцев 19% в компании получила TOTVS, занимавшая, по данным FEBRABAN, в 2013 г. 13 строку в списке основных экспортеров ИТ-отрасли Бразилии, входящей в BRICS. Совместное предприятие (СП) создавалось для развития ERP-платформы. «Ма-3» станет полностью российской О том, что НКК договорилась с бразильской TOTVS о создании совместной системы управ

Bi.Zone обеспечила мониторинг ИТ-инфраструктуры XVI саммита БРИКС Специалисты Bi.Zone TDR проводили непрерывный оперативный мониторинг ИТ-инфраструктуры XVI саммита БРИКС, тем самым помогая обеспечить защиту чувствительных данных и работоспособность ресурсов мероприятия. Об этом CNews сообщили представители Bi.Zone. В XVI саммите БРИКС, который прош

РФПИ и BitRiver стали партнерами для реализации проектов расширения российских вычислительных мощностей в сфере ИИ и их масштабирования на рынки БРИКС местной реализации проектов по внедрению технологии искусственного интеллекта (ИИ), увеличению доли России на мировом рынке вычислительных мощностей и строительству центров обработки данных в странах БРИКС. В портфеле BitRiver сейчас 21 действующий дата-центр на территории России и еще 10 дата-центров находятся на стадии строительства. В настоящий момент компания занимает одну из лидирующих

К саммиту БРИКС в Казани появились новые точки Wi-Fi и видеокамеры «Таттелекома» В общественных пространствах столицы Татарстана в преддверии саммита БРИКС появилось порядка 600 камер «Таттелекома». Компания внесла вклад в создание инфраструктуры по обеспечению безопасности горожан и гостей форума, на который съедутся руководители более 30 с

ФНС России разработала налоговую ИТ-систему для работы с массивами данных Цифровизация налоговой Руководитель ФНС России Даниил Егоров продемонстрировал технологии процесс-майнинга и айтрекинга на встрече руководителей и экспертов налоговых органов стран БРИКС. Об этом в конце сентября 2024 г. сообщила пресс-служба ФНС. Одним из используемых решений является технология процесс-майнинга, которая позволяет моделировать реальные процессы на основе

В Казань стали чаще приезжать гости из стран БРИКС м 2023 г. При этом особенно заметен приток гостей из Бразилии и ЮАР. Об этом свидетельствует аналитика «МегаФона» на основе больших данных. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона». XVI саммит БРИКС запланирован только в октябре, однако жители стран объединения уже активно посещают Казань. В июне-августе наибольшую долю среди гостей составили приезжие из Китая — около 63% от общего ч

Замглавы Минэка Максим Колесников в интервью CNews — об экспорте российских ИИ-решений в страны БРИКС народных журналах А*, здесь тоже нет изоляции. И мы ставим себе цель развитие экспортного потенциала отечественных продуктов, основанных на технологиях ИИ. Для этого у нас есть все страны, входящие в БРИКС, а это огромные рынки. В рамках взаимодействия с БРИКС в этом году мы делаем отдельные сессии по обсуждению вариантов сотрудничества компаний в сфере ИИ. CNews: А с какими странами

Страны БРИКС создают собственную платежную систему Итоги встречи в Сан-Паулу Минфин и Банк России совместно с партнерами по БРИКС прорабатывают инициативу по совершенствованию международной валютно-финансовой системы, в том числе по созданию многосторонней цифровой расчетно-платежной платформы, говорится на сайте ро

Проект правительства Москвы для предпринимателей победил на конкурсе BRICS Solutions Awards экономических практик, направленных на повышение качества и уровня жизни населения стран — участниц БРИКС (России, Индии, Бразилии, Китая и ЮАР), а также их последующая реализация. Проект «Моск

Технологии «1С» успешно представлены на международном чемпионате BRICS Future Skills Challenge перспективных профессий, навыков и технологий, а также для расширения взаимодействия между странами БРИКС в сфере профессионального образования. Традиционно чемпионат проводит та страна, котора

«Ростех» вступил в проект БРИКС по созданию межконтинентального канала квантовой связи Холдинг «Швабе» госкорпорации «Ростех» присоединился к научно-исследовательскому проекту БРИКС по квантовым коммуникациям. Впервые планируется создать межконтинентальный спутниковый канал квантовой связи с применением новейших элементов макро- и волоконной оптики, который покроет р

Россия намерена создать свою криптовалюту с Китаем и странами БРИКС Криптовалюта «для своих» Россия и страны-участники группы БРИКС могут разработать единую платежную систему на основе специальной криптовалюты. Об этом

Министры связи БРИКС озаботились вопросом развития цифровой экосистемы МСМП, 5G и новая промышленная революция Министры связи стран БРИКС определили малые, средние и микропредприятия (МСМП) в качестве потенциальных двигателей для роста экономики и создания рабочих мест, а также договорились об оказании содействия в их сотру

CyberPower Systems обновила модельный ряд линейно-интерактивных ИБП серии BRICs Компания CyberPower Systems Ink. объявила об обновлении модельного ряда в серии линейно-интерактивных ИБП BRICs. Так, на смену модели BR650ELCD пришел более мощный продукт — BR700ELCD. Таким образом, в полностью обновлённом модельном ряду серии на данный момент насчитывается три модели различной мо

В Ханты-Мансийске пройдёт Международный ИТ-форум с участием экспертов из стран БРИКС и ШОС 8-9 июня 2016 г. в Ханты-Мансийске пройдёт VIII Международный ИТ-форум с участием экспертов из стран БРИКС и ШОС. Организаторы форума — Правительство Ханты-Мансийского автономного округа — Югры совместно с Администрацией Томской области. Форум станет международной площадкой для обсуждения наиб

Опубликовано официальное коммюнике встречи ИКТ-министров БРИКС я завершилась первая в истории встреча министров телекоммуникаций и информационных технологий стран БРИКС. Министр связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Николай Никифоров провел кр

Стартовала первая в истории встреча ИКТ-министров стран БРИКС Прошел первый день встречи министров телекоммуникаций и информационных технологий стран БРИКС. Подобное мероприятие прошло впервые в истории сотрудничества стран БРИКС, куда

В период проведения саммитов ШОС и БРИКС в Уфе интернет-трафик в сети «Билайн» увеличился в 1,5 раза Компания «ВымпелКом» («Билайн») подвела итоги деловой интернет-активности саммитов ШОС и БРИКС. В период проведения мероприятий интернет-трафик в сети «Билайн» увеличился в 1,5 раза. За два дня саммита уфимцы и гости города скачали объем трафика, который можно приравнять к 130 млн

Ростех готов к глобальному импортозамещению в ИТ-отрасли стран БРИКС Российская госкорпорация Ростех выступила в рамках проходящего в Уфе саммита БРИКС с предложением о создании единой платформы для электронных правительств этой группы стр

Лидеры стран БРИКС отметили важную роль ИКТ в ходе расширенного заседания Министр связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Николай Никифоров принял участие в расширенном заседании лидеров стран группы БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка) на VII саммите БРИКС и ШОС, который проходит в Уфе 8–10 июля под председательством РФ. Руководители самых быстро развивающихся крупн

Итоги 7 международного ИТ-форума Югры вилась попытка преломления первостепенных отечественных задач в свете схожих целей стран-участников БРИКС и ШОС. Особенно в таких ключевых вопросах как импортозамещение. Временно исполняющая об

Николай Никифоров принял участие в обсуждении вопросов региональной информатизации на ИТ-форуме БРИКС и ШОС звития региональной информатизации в рамках панельной дискуссии «Умный регион — удобный регион в информационном государстве», которая состоялась в рамках VII Международного ИТ-форума c участием стран БРИКС и ШОС. В сессии приняли участие временно исполняющий обязанности губернатора Ханты-Мансийского автономного округа — Югры Наталья Комарова, аналитик бразильского Центра международной полит

Открытая СУБД может быть создана при поддержке правительств РФ и других стран БРИКС нта организации работы по данному направлению рассмотреть создание при поддержке Правительств стран БРИКС (Бразилии, России, Индии, Китая, ЮАР) сообщества (Foundation) в области СПО, одной из ц

В Ханты-Мансийске пройдет Шестой международный ИТ-форум с участием представителей стран БРИКС ва, академических учреждений, эксперты международных организаций, представители бизнеса. В 2014 г. существенно расширен круг международных экспертов: к участию в форуме приглашены представители стран БРИКС (Бразилия, Индия, Китай и Южно-Африканская республика). Страны БРИКС отличает наличие схожих проблем, связанных с переходом к информационному обществу и формированием эффективной г

Страны БРИКС — драйвер роста мирового рынка ИТ ожности страны Европы, такие как Греция, Кипр, Испания, Италия, Португалия, сокращают ИТ-расходы. Более благополучные, но сделавшие соответствующие выводы из недавнего кризиса, Австралия, США, страны БРИК стремятся к повышению эффективности внедряемых решений и подходят к планированию собственных ИТ-расходов более взвешенно, чем раньше, что также приводит к изменению ИТ-стратегии. При этом,

Страны БРИК отстают в регулировании облаков Страны БРИК (Бразилия, Россия, Индия и Китай) по-прежнему отстают от многих других стран развитого мира в вопросе государственного регулирования облачных технологий. Организация The Business Software

BT и ММВБ-РТС работают над открытием рынков акций стран БРИКС Московской биржи ММВБ-РТС теперь могут использовать сеть BT Radianz для получения доступа к торгам по новым продуктам к кросс-листинговым производным инструментам, представленным альянсом бирж стран БРИКС. Международные инвесторы и поставщики рыночных данных также могут пользоваться сетью BT Radianz, чтобы получать доступ к рыночной информации о продуктах, предоставляемых Московской биржей

Рекомендации эксперта Red Hat не учитывают реалий стран БРИК та была конкретизирована и было выделено три приоритетных тематических направления: свободное ПО и облачные вычисления, свободное ПО как общественное благо (FLOSS as Commons) и свободное ПО в странах БРИК (Бразилия, Россия, Индия, Китай). Автором последней части отчета, посвященной БРИК, выступил Майкл Теманн (Michael Tiemann) из Red Hat. Его раздел выстроен вокруг тезиса о том, что