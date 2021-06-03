Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
BRICS
Brazil, Russia, India, China, South Africa
БРИКС
группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 187, упоминаний - 329
BRICS упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Никифоров Николай 1126 29
|Путин Владимир 1824 15
|Казарцев Алексей 27 15
|Fabricio Granja - Фабрисио Гранжа 61 12
|Чаркин Евгений 182 11
|Спиридонов Александр 35 10
|Алтухов Дмитрий 32 10
|Гимранов Ринат 56 10
|Дунаев Сергей 28 8
|Самородов Александр 10 7
|Пшиченко Дмитрий 19 7
|Емельченков Сергей 83 6
|Волков Никита 50 6
|Воронин Петр 35 6
|Шадаев Максут 384 6
|Шумков Александр 7 6
|Ревяшко Андрей 18 5
|Рахтеенко Владимир 31 5
|Козырев Алексей 270 5
|Соколов Алексей 121 5
|Медведев Дмитрий 1433 5
|Шакманас Алгирдас 33 5
|Бухтияров Андрей 18 4
|Чамара Денис 57 4
|Авербах Владимир 121 4
|Евраев Михаил 222 4
|Goykhman Elliot - Гойхман Эллиот 42 4
|Дворкович Аркадий 169 4
|Булатов Кирилл 18 4
|Pilecký Martin - Пилецки Мартин 24 4
|Смирнова-Крелль Оксана 49 4
|Лысенко Эдуард 209 4
|Франтов Роман 14 4
|Бесолов Заур 10 3
|Теличева Наталья 125 3
|Бойко Елена 151 3
|Андрианов Павел 31 3
|Шипов Савва 70 3
|Гуральников Сергей 161 3
|Поляков Евгений 14 3
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 760180, в очереди разбора - 663870.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 760180, в очереди разбора - 663870.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru