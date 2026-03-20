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Parallels Holdings Параллелз Софтвер

Parallels Holdings - Параллелз Софтвер

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА

Всего 1 дело, на cумму 4 315 327 ₽*

Судебные дела (1) на сумму 4 315 327 ₽*
в качестве ответчика (1) на сумму 4 315 327 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

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20.03.2026 Невероятно, но факт. На «неправильном» MacBook Windows работает лучше, чем на ноутбуках с Intel и AMD

оутбуки, работающие на Windows из коробки. Как пишет портал Neowin, к таким выводам пришла компания Parallels – известный во всем мире разработчик средств виртуализации для Apple macOS. MacBook
20.09.2023 Инвестфонд основателей Acronis и Parallels покупает создателя знаменитой СУБД

геем Белоусовым, Ильей Зубаревым и Дмитрием Чихачевым в 2010 г. Белоусов и Зубарев, выпускники Московского физико-технического института (МФТИ), известны также как соучредители международных компаний Parallels и Acronis. Первая была создана в 1999 г. и по сей день занимается разработкой программных средств виртуализации. Acronis же специализируется на системном ПО для управления системами х
10.08.2021 Parallels представила Parallels Desktop 17 для Mac

Parallels объявляет о выпуске Parallels Desktop 17 для Mac, новой версии утилиты для запуска собственных приложений Windows
29.07.2021 Parallels Toolbox 5 для Windows и Mac научили генерировать штрих-коды

Parallels выпустила версию 5.0 своего набора инструментов Parallels Toolbox , доступного для Mac и Windows . В текущей версии программного обеспечения добавлено пять новых сервисов для пользователей Mac и четыре новые функции под Windows. Генератор шт
14.04.2021 Parallels добавила поддержку процессоров M1 в дополнение к Intel в линейке своего ПО для Mac

Компания Parallels выпустила версию Parallels Desktop 16.5 для Mac с полноценной встроенной под
14.04.2021 Parallels внедрила систему управления тестированием Test IT

Международная ИТ-компания Parallels приобрела 50 годовых лицензий на TMS-систему Test IT от резидента Фонда «Сколково» (Группа ВЭБ.РФ). Решение помогает оптимизировать процесс тестирования ПО, обеспечивает быстрый досту
24.12.2020 Руководитель направления виртуализации в Parallels стал техническим директором Tarantool

ессии для разработчиков. Алексей Корякин закончил МГТУ им. Баумана по специальности «информатика и вычислительная техника» и начал карьеру в 1998 г. В 2000 г. пришел в стартап-проект будущей компании Parallels в роли главного разработчика и спустя пять лет стал руководителем команды разработки. В качестве инженера-архитектора и руководителя R&D Алексей занимался разработкой технологий в обл
21.10.2020 Россияне научили Windows-приложения работать на «хромбуках»

Windows-приложения в Chrome OS Компания Parallels, основанная группой российских бизнесменов и разрабатывающая ПО для виртуализации,

21.10.2020 Parallels представила ПО для запуска Windows на Chromebook

Parallels представила решение Parallels Desktop для Chromebook Enterprise, позволяющее запускать Windows непосредственно на
28.07.2020 Parallels представляет Parallels Access 6 и Parallels Toolbox 4 для Windows и Mac

Parallels объявляет о выпуске решений Parallels Toolbox 4 для Windows и Mac и Parallels Access 6 для Windows и Mac, упрощающим работу удаленных сотрудников и помогающих устранять неполадки на удаленном компьютере благодаря у
09.07.2020 Parallels добавила управление iPhone и iPad в Mac Management 8.5

Parallels представила Parallels Mac Management 8.5, включающий бесплатное управление Apple iPad и iPhone в Microsoft Endpoint Configuration Manager. В Parallels Mac Management 8.5 добавлена поддержка следующи
17.06.2020 В Chrome OS будет работать ПО для Windows. В этом ему поможет компания с российскими корнями

Windows-софт под Chrome OS Компания Parallels, основанная группой российских бизнесменов и разрабатывающая виртуальные машины, со
11.10.2019 Parallels представила новую версию Mac Management для Microsoft SCCM

Parallels представила новую версию Parallels Mac Management для Microsoft System Center Configuration Manager (SCCM). Подключаемый модуль расширяет возможности Microsoft SCCM, позволяя управлять компьютерами Mac так же, как и ПК
23.07.2019 Parallels представила Toolbox 3.5 для Windows и Mac

Parallels выпустила новую версию Parallels Toolbox 3.5 для Windows и Mac с постоянно расширяемым набором из более чем 30 полез
03.07.2019 Corel и Parallels перепроданы в США за $1 миллиард

икации материала от комментариев по условиям сделки отказывались. KKR также завладеет и всеми компаниями, приобретенными Corel с момента ее основания. Это коснется и ИТ-компании с российскими корнями Parallels, специализирующейся на разработке виртуальных машин. Corel выкупила ее в декабре 2018 г., но сумму сделки называть отказалась. Оплата была произведена деньгами, участники вышли из сде
25.12.2018 В Virtuozzo назначен новый исполнительный директор

сообщила о назначении Александра Файна исполнительным директором. Александр Файн имеет обширный опыт в развитии продаж в глобальных технологических компаниях, включая CloudBlue, Ingram Micro, Odin и Parallels. Он стал руководителем Virtuozzo в важный момент, когда компания выходит на рынок гиперконвергентных инфраструктур (HCI) с решением Virtuozzo Infrastructure Platform, появление которо
21.12.2018 Знаменитая российская ИТ-компания Parallels продана в Канаду «без большой прибыли»

Corel купила Parallels Канадская Corel официально объявила о покупке разработчика Parallels, который наиболее известен своим ПО для запуска приложений Windows на Mac. В портфель Corel перейдут такие

21.12.2018 Corel приобрела компанию Parallels

Корпорация Corel объявила о приобретении компании Parallels, работающей в области разработки кросс-платформенных решений. Parallels получила широкую известность благодаря своему программному обеспечению для запуска приложений Windows на
28.11.2018 Знаменитая российская ИТ-компания Parallels продается в Америку

Techcrunch узнал о продаже Parallels Канадская корпорация Corel договорилась о покупке базирующейся в США компании с российскими корнями Parallels, разрабатывающей продукты в области виртуальных машин и удаленного
07.11.2018 Parallels представила Parallels Toolbox 3 для Windows и Mac

Parallels представила решение Parallels Toolbox 3 для Windows и Mac, которое предлагает еще больше простых и удобных в использовании инструментов, позволяющих выполнять рутинные вычислительные задачи всего одним-двумя клика
02.11.2018 Parallels выпустила RAS 16.5.1 с функцией делегированного управления сеансами

Parallels выпустила последнюю версию Parallels Remote Application Server 16.5.1 –э кономичного решения для доставки приложений и организации VDI. Теперь руководители ИТ-отделов могут существенно сэкономить свое время, предоставив

21.08.2018 Parallels Desktop 14 для Mac: быстрее, с поддержкой macOS Mojave

Parallels представила Parallels Desktop 14 для Mac, обновленную утилиту для запуска приложений Windows на компьютерах Mac с поддержкой macOS Mojave. Новинка экономит до 20 ГБ пространства хранения, используемого вир
01.08.2018 Parallels представила новые инструменты для Mac

Parallels представила обновленную версию Parallels Toolbox для Mac/Windows. Набор из нескольких десятков наиболее востребованных пользователями Mac функций получил дополнительную функциональность. Parallels Toolbox - утилита, п
19.07.2018 Parallels представила новую версию системы Parallels RAS 16.5

Parallels представила новую версию системы виртуализации приложений и рабочих столов Parallels Remote Application Server 16.5 (RAS). В числе прочих нововведений платформа получила обновление RDSH Auto-Provisioning, обеспечивающее автоматизированное создание, сопровождение и пос
28.02.2018 Parallels представила Toolbox 2.5 для Mac

Parallels представила обновленный набор универсальных утилит Parallels Toolbox для Мас-пользователей. К существующим инструментам добавились возможности по оптимизации памяти компьютера и работе с изображениями.«Parallels Toolbox – это своего рода
22.02.2018 Parallels Toolbox 1.5 для Windows пополнился новыми инструментами

Parallels объявила о расширении набора универсальных утилит Parallels Toolbox для Windows-пользователей. К существующим инструментам добавились возможности по оптимизации и очистке дискового пространства, конвертации изображений и экрана, а также реализ
21.12.2017 Parallels RAS получил поддержку биометрической аутентификации

Parallels совместно с компанией Indeed Identity обеспечила возможность совместного использования системы доставки виртуальных приложений и рабочих столов Parallels Remote Application Server (Parallels RAS) и системы строгой аутентификации Indeed Enterprise Authentication (Indeed EA).Совместное решение позволило организовать сквозную аутен
06.10.2017 Parallels Desktop 13 для Mac поддерживает виртуальную реальность

Parallels объявила о том, что ее популярная утилита для запуска приложений Windows на компьютерах Mac - Parallels Desktop 13, расширила поддержку основных нововведений macOS High Sierra, включая файловую систему Apple APFS, новый видеокодек сжатия HEVC и виртуальную реальность. APFS — это собстве
22.08.2017 Parallels Desktop 13 для Mac получил поддержку macOS High Sierra

Parallels представила обновленную версию популярной Mac-утилиты для виртуализации Parallels Desktop 13. Наряду поддержкой macOS High Sierra, разработчики обеспечили полноценную интеграцию интерфейса Windows-приложений и различных браузеров в Mac Touch Bar. Также была организ
10.07.2017 Parallels представила RAS 16.0 для малого и среднего бизнеса

щих офисов, а также поддержку сопутствующей инфраструктуры. При этом существовавшие до недавнего времени на рынке решения были дорогостоящими и неуклюжими», - отметил Яков Зубарев, президент компании Parallels. – RAS – это возможность сократить затраты ИТ-подразделений до 40% на интеграции и поддержке нашего решения. Со своей стороны мы обеспечиваем надежную работу и оперативное масштабиров
14.06.2017 Решения Parallels доступны российским заказчикам из Microsoft Azure

Parallels объявила о выборе облачной платформы Microsoft Azure для размещения собственной системы виртуализации приложений и рабочих столов Parallels Remote Application Server. Решение позволит российским предприятиям малого и среднего бизнеса получить доступ к Parallels Remote Application Server в Microsoft Azure и снизить

08.06.2017 Нижневартовский городской банк «Ермак» использует Parallels RAS для приема коммунальных платежей

Компания Parallels и российский ИТ-интегратор IBS внедрили на базе нижневартовского городского банка «
12.05.2017 OCS начинает продвижение в России Parallels RAS для виртуализации рабочих мест

arallels и OCS объявили о заключении соглашения о стратегическом партнерстве. В рамках сотрудничества OCS намерена продвигать во всех регионах страны систему виртуализации приложений и рабочих столов Parallels Remote Application Server (RAS).Parallels Remote Application Server представляет собой программное решение для доставки приложений и рабочих столов. Продукт ориентирован в перв
27.02.2017 Parallels интегрировала Remote Application Server в экосистему Microsoft Azure

Компания Parallels объявила об интеграции Parallels Remote Application Server (RAS) в инфрастру
01.02.2017 Parallels представила Toolbox 1.5 для Mac с поддержкой записи звука с видеоэкрана

Parallels представила обновленную версию Parallels Toolbox 1.5. Как рассказали CNews в компании, набор из 25 наиболее востребованных пользователями Mac функций получил расширенную функциональность.Parallels Toolbox - утилита, п
05.12.2016 Функциональность Parallels Toolbox для Mac расширена на 25%

Parallels объявила о расширении возможности инструментов разработчика Parallels Toolbox для Mac пятью новыми решениями. Как рассказали CNews в компании, Parallels Toolbox представляет собой универсальный набор из 25 наиболее популярных инструментов, упроща
07.11.2016 Parallels обновил решение для удаленного доступа Remote Application Server

id доступно полноценное управление удаленными приложениями с помощью привычных жестов. Новая версия Parallels Remote Application Server 15.5 позволяет корпоративным пользователям организовать у
01.11.2016 RIW-2016: Parallels расширил научно-образовательные программы

логий с МГТУ им. Баумана, НИУ «Высшая школа экономики». Как рассказали CNews в компании, достигнутые договоренности предполагают обучение и профориентацию студентов и магистрантов, их участие на базе Parallels в научно-исследовательских и опытно-конструкторских работах по приоритетным направлениям развития и ключевым технологиям.С целью привлечения и профессиональной подготовки студентов, <
31.08.2016 HP и IBS протестировали совместное VDI-решение для крупного и среднего бизнеса

Компании HP Inc. и IBS провели тестирование и настройку совместимости тонких клиентов HP с российским продуктом для виртуализации рабочих мест Parallels VDI — совместной разработкой компаний IBS и Parallels. Об этом CNews сообщили в HP. Тестирование было проведено на базе InterLab IBS — разработчика конвергентных платформ и цен
18.08.2016 Вышел Parallels Desktop 12 для Mac с набором инструментов Toolbox и годовой подпиской на Acronis True Image

Международная команда разработчиков Parallels представила обновленную версию утилиты Parallels Desktop 12 для Mac. Наряду с увеличившейся на 25% производительностью и поддержкой macOS Sierra, она включает в себя набор из 2

Публикаций - 532, упоминаний - 696

Parallels Holdings и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25775 158
Acronis - Акронис 489 99
Apple Inc 13154 73
Broadcom - VMware 2610 62
Google LLC 12688 49
IBM - International Business Machines Corp 9699 49
Oracle Corporation 7074 44
Intel Corporation 12811 43
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1208 42
9594 42
Yandex - Яндекс 9216 41
HP Inc. 5883 38
Softline - Софтлайн 3743 36
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 35
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 30
Amazon Inc - Amazon.com 3277 28
Dell EMC 5180 27
Red Hat 1378 25
Cisco Systems 5372 25
Virtuozzo - Parallels Holding - Виртуоззо Рисерч 70 24
SWsoft - Standard & Western Software 49 24
Aflex Distribution - Афлекс Дистрибьюшн - Aflex Software 111 22
Citrix Systems 868 21
Ростелеком 10948 21
Meta Platforms - Facebook 4621 20
VK - Mail.ru Group 3602 19
Nginx - Энджайникс 209 19
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 18
МегаФон 10742 16
SAP SE 5601 16
Corel Corporation 341 15
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 15
Jelastic 27 15
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1351 14
Luxoft Holding - Luxoft International - Luxoft Global Operations - Люксофт 301 14
Т1 Сервионика - Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1139 14
Odin 33 14
Samsung Electronics 11064 14
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1731 14
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 14
Runa Capital 158 58
Almaz Capital Partners - Алмаз Капитал - венчурный фонд 150 36
ГПБ - Газпромбанк 1273 18
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 16
РВК - Российская венчурная компания 571 10
РЖД - Российские железные дороги 2096 9
Альфа-Банк 1979 8
UFG Asset Management 11 7
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 7
KKR - Kohlberg Kravis Roberts 38 6
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 6
Intel Capital 148 6
Microsoft - LinkedIn 699 5
Inventive Retail Group - re:Store - реСтор 175 5
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 5
UBS AG - Union Bank of Switzerland - Warburg Dillon Read - UBS PaineWebber - Brunswick UBS Warburg - Ю Би Эс Секьюритиз - Брансвик Ю Би Эс Варбург Номиниз - Ю Би Эс Номиниз - Ю Би Эс Банк 409 5
Digital October - Группа Цифровой Октябрь 90 5
Почта России ПАО 2370 5
Visa International 1993 4
Альфа-Групп 745 4
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 4
DST Global - Digital Sky Technologies 229 4
Deutsche Bank - Дойче Банк 422 4
МФТИ Технопарк - ФизТехПарк 16 4
EBRD - European Bank for Reconstruction and Development - ЕБРР - Европейский банк реконструкции и развития 172 4
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 4
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 4
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 320 3
Netflix - онлайн-кинотеатр 528 3
Роснефть НК - нефтяная компания 562 3
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 595 3
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 3
Газпром нефть 725 3
Евросеть 1421 3
Ростех - CarPrice - Карпрайс - Селаникар 50 3
Hoff - Мебель Хофф - Домашний интерьер - гипермаркет мебели и товаров для дома 149 3
Vimeo - Видеохостинг 71 3
Bessemer Venture Partners - Bessemer Capital Partners 41 3
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 354 3
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 487 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 51
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 43
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 21
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 21
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 15
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 13
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Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 11
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Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 3
Минцифры РФ - Росинфокоминвест - Tech Global 57 3
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Кабинет министров Украины - ВСУ - Вооружённые силы Украины 89 3
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 347 3
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Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 2
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 2
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 782 2
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 441 2
ВЭБ.РФ - РЭЦ - Российский экспортный центр 103 2
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 383 2
ФМБА России - Центр Крови ФГБУЗ 100 2
Linux Foundation - Free Standards Group 206 14
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 13
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 8
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 5
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 5
РАСПО - Российская ассоциация свободного программного обеспечения 44 4
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 3
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 2
Apache Software Foundation - ASF 231 2
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 2
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 2
RISSPA - Russian Information Systems Security Professional Association - Ассоциация профессионалов в области информационной безопасности 32 2
ETT - European Tech Tour Association - Европейская Ассоциация Тех Тур 3 2
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 2
Единая Россия - Политическая партия 321 1
JTAG - Joint Test Action Group - Рабочая группа по разработке стандарта IEEE 1149 24 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 1
Linux Foundation - CNCF - Cloud Native Computing Foundation 50 1
TIA - Telecommunications Industry Association 90 1
ФРИ - Фонд Развития Интернет 154 1
FSC - Forest Stewardship Council - Лесной попечительский совет 46 1
ACCA - Association of Chartered Certified Accountants - Ассоциация сертифицированных бухгалтеров 7 1
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 73 1
Российская Ассоциация Телемедицины 22 1
ЕАПО - Евразийская патентная организация 13 1
АЭТП - Ассоциация Электронных торговых площадки 12 1
Authors Guild - Authors League of America - Гильдия авторов США 19 1
Agile Russia 4 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 219
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7210 216
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 156
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 156
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 154
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 136
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 106
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 3240 98
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 90
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 3210 77
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 68
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 50
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 49
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 48
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34984 45
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 45
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1875 44
Виртуализация - Контейнеризация - виртуализация на уровне операционной системы - Контейнерная виртуализация - Зонная виртуализация - Контейнерные среды - Системы управления контейнерами 1987 41
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ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 41
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 40
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IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 3333 35
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e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 35
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СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 33
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 32
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг - АСР - Автоматизированная система расчетов 2185 31
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Apple macOS 2419 45
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Apple iOS 8583 36
Google Android 15243 35
Oakley Capital - WebPros - Parallels Plesk 50 30
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Microsoft Azure 1526 25
Microsoft Exchange - MS Exchange 1846 24
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 23
Apple iPad 4011 22
Parallels Toolbox 29 21
Parallels RAS - Parallels Remote Application Server 87 21
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Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform - Microsoft Viridian 686 19
Apple MacBook - серия ноутбуков 1081 18
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Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1518 14
Microsoft Windows Vista Longhorn 1787 14
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Никифоров Николай 1138 25
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Ершов Павел 37 19
Чихачев Дмитрий 29 16
Медведев Дмитрий 1665 15
Путин Владимир 3454 15
Добровольский Николай 14 14
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Ясиновская Юлия 16 12
Шмулевич Марк 90 10
Рубанов Владимир 76 9
Боровиков Игорь 137 8
Мацоцкий Сергей 180 7
Файн Александр 11 7
Бетсис Павел 101 7
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Нуралиев Борис 298 6
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Ryan Charles - Райан Чарльз 10 6
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Сушкевич Антон 67 5
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Касперская Наталья 319 5
Лукин Михаил 16 5
Мишустин Михаил 787 4
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Россия - РФ - Российская федерация 166168 363
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Германия - Федеративная Республика 13221 37
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Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 32
Украина 7928 31
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 26
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SIT - Schaffhausen Institute of Technology 2 2
TU Delft - QuTech - Центр исследований квантовых вычислений и сетей 6 2
FZJ - Forschungszentrum Jülich GmbH - Юлихский исследовательский центр - Julich Supercomputing Centre - Суперкомпьютерный центр Юлих 35 2
UNIGE - University of Geneva - Université de Genève - Женевский университет - Университет Женевы 13 2
Fraunhofer Institute - Институт Фраунгофера 75 2
Columbia University - Колумбийский университет 157 2
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 319 2
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 284 2
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КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 184 1
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Элемент ГК - НИИМЭ - НИИ Молекулярной электроники 193 1
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 280 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 19
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 13
CNews AWARDS - награда 571 11
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1281 8
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2194 6
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1283 4
WWDC - Apple Worldwide Developers Conference 182 2
CeBIT 614 2
РИФ - Российский инвестиционный форум 83 2
itSMF - IT Service Management Forum 40 2
Parallels APAC Summit 2 2
Росмолодежь ФАДМ - Зворыкинская премия - Зворыкинский проект - Зворыкинский инновационный проект 16 2
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 660 2
FISU Universiade - Универсиада - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 119 1
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 195 1
ICPC - The International Collegiate Programming Contest - Международная студенческая олимпиада по программированию 93 1
Startup Village - международная стартап-конференция 62 1
Meta - Facebook Hacker Cup 5 1
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 389 1
VMworld 29 1
Международный женский день - 8 марта 418 1
БЕСЕДА - конференция по беспроводным технологиям 86 1
SIT Virtual Nano Conference 1 1
Microsoft Imagine Cup 60 1
CNews APPWards 36 1
Fritz London Memorial Prizes - Премия Фрица Лондона 5 1
WRO - World Robotics Olympiad - World Robot Olympiad - Всемирная олимпиада роботов - Всемирная олимпиада по робототехнике 8 1
Infosecurity - выставка 63 1
ISDEF - Independent Software Developers Forum - Форум независимых разработчиков программного обеспечения 56 1
Евровидение - Eurovision Song Contest - Concours Eurovision de la chanson 20 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463271, в очереди разбора - 724356.
Создано именных указателей - 199231.
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