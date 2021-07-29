Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Parallels Holdings
Параллелз Софтвер
Публикаций - 486, упоминаний - 911
Parallels Holdings упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Белоусов Сергей 229 134
|Галицкий Александр 92 28
|Никифоров Николай 1131 24
|Зубарев Яков 23 23
|Steen Birger - Стен Биргер 64 21
|Анисимов Константин 29 20
|Ершов Павел 32 18
|Протасов Станислав 30 18
|Зубарев Илья 20 16
|Путин Владимир 2437 15
|Медведев Дмитрий 1582 14
|Добровольский Николай 13 12
|Чихачев Дмитрий 23 12
|Ясиновская Юлия 13 10
|Шмулевич Марк 88 10
|Рубанов Владимир 62 9
|Боровиков Игорь 68 8
|Бетсис Павел 96 7
|Мацоцкий Сергей 166 7
|Роговой Андрей 11 6
|Андреев Сергей 59 6
|Нуралиев Борис 242 6
|Шадаев Максут 416 6
|Данилов Игорь 19 6
|Козлов Михаил 167 5
|Лукин Михаил 15 5
|Файн Александр 9 5
|Сушкевич Антон 59 5
|Гуральников Сергей 162 5
|Касперская Наталья 234 5
|Щеголев Игорь 684 4
|Свердлов Денис 169 4
|Гаттаров Руслан 135 4
|Волож Аркадий 206 4
|Богачев Игорь 172 4
|Аншина Марина 76 4
|Туркот Александр 36 4
|Касперский Евгений 286 4
|Zanni John - Занни Джон 11 4
|Рейман Леонид 1001 4
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1167875, в очереди разбора - 1040349.
Создано именных указателей - 57620.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1167875, в очереди разбора - 1040349.
Создано именных указателей - 57620.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru