Parallels Holdings - Параллелз Софтвер

Невероятно, но факт. На «неправильном» MacBook Windows работает лучше, чем на ноутбуках с Intel и AMD оутбуки, работающие на Windows из коробки. Как пишет портал Neowin, к таким выводам пришла компания Parallels – известный во всем мире разработчик средств виртуализации для Apple macOS. MacBook

Инвестфонд основателей Acronis и Parallels покупает создателя знаменитой СУБД геем Белоусовым, Ильей Зубаревым и Дмитрием Чихачевым в 2010 г. Белоусов и Зубарев, выпускники Московского физико-технического института (МФТИ), известны также как соучредители международных компаний Parallels и Acronis. Первая была создана в 1999 г. и по сей день занимается разработкой программных средств виртуализации. Acronis же специализируется на системном ПО для управления системами х

Parallels представила Parallels Desktop 17 для Mac Parallels объявляет о выпуске Parallels Desktop 17 для Mac, новой версии утилиты для запуска собственных приложений Windows

Parallels Toolbox 5 для Windows и Mac научили генерировать штрих-коды Parallels выпустила версию 5.0 своего набора инструментов Parallels Toolbox , доступного для Mac и Windows . В текущей версии программного обеспечения добавлено пять новых сервисов для пользователей Mac и четыре новые функции под Windows. Генератор шт

Parallels добавила поддержку процессоров M1 в дополнение к Intel в линейке своего ПО для Mac Компания Parallels выпустила версию Parallels Desktop 16.5 для Mac с полноценной встроенной под

Parallels внедрила систему управления тестированием Test IT Международная ИТ-компания Parallels приобрела 50 годовых лицензий на TMS-систему Test IT от резидента Фонда «Сколково» (Группа ВЭБ.РФ). Решение помогает оптимизировать процесс тестирования ПО, обеспечивает быстрый досту

Руководитель направления виртуализации в Parallels стал техническим директором Tarantool ессии для разработчиков. Алексей Корякин закончил МГТУ им. Баумана по специальности «информатика и вычислительная техника» и начал карьеру в 1998 г. В 2000 г. пришел в стартап-проект будущей компании Parallels в роли главного разработчика и спустя пять лет стал руководителем команды разработки. В качестве инженера-архитектора и руководителя R&D Алексей занимался разработкой технологий в обл

Россияне научили Windows-приложения работать на «хромбуках» Windows-приложения в Chrome OS Компания Parallels, основанная группой российских бизнесменов и разрабатывающая ПО для виртуализации,

Parallels представила ПО для запуска Windows на Chromebook Parallels представила решение Parallels Desktop для Chromebook Enterprise, позволяющее запускать Windows непосредственно на

Parallels представляет Parallels Access 6 и Parallels Toolbox 4 для Windows и Mac Parallels объявляет о выпуске решений Parallels Toolbox 4 для Windows и Mac и Parallels Access 6 для Windows и Mac, упрощающим работу удаленных сотрудников и помогающих устранять неполадки на удаленном компьютере благодаря у

Parallels добавила управление iPhone и iPad в Mac Management 8.5 Parallels представила Parallels Mac Management 8.5, включающий бесплатное управление Apple iPad и iPhone в Microsoft Endpoint Configuration Manager. В Parallels Mac Management 8.5 добавлена поддержка следующи

В Chrome OS будет работать ПО для Windows. В этом ему поможет компания с российскими корнями Windows-софт под Chrome OS Компания Parallels, основанная группой российских бизнесменов и разрабатывающая виртуальные машины, со

Parallels представила новую версию Mac Management для Microsoft SCCM Parallels представила новую версию Parallels Mac Management для Microsoft System Center Configuration Manager (SCCM). Подключаемый модуль расширяет возможности Microsoft SCCM, позволяя управлять компьютерами Mac так же, как и ПК

Parallels представила Toolbox 3.5 для Windows и Mac Parallels выпустила новую версию Parallels Toolbox 3.5 для Windows и Mac с постоянно расширяемым набором из более чем 30 полез

Corel и Parallels перепроданы в США за $1 миллиард икации материала от комментариев по условиям сделки отказывались. KKR также завладеет и всеми компаниями, приобретенными Corel с момента ее основания. Это коснется и ИТ-компании с российскими корнями Parallels, специализирующейся на разработке виртуальных машин. Corel выкупила ее в декабре 2018 г., но сумму сделки называть отказалась. Оплата была произведена деньгами, участники вышли из сде

В Virtuozzo назначен новый исполнительный директор сообщила о назначении Александра Файна исполнительным директором. Александр Файн имеет обширный опыт в развитии продаж в глобальных технологических компаниях, включая CloudBlue, Ingram Micro, Odin и Parallels. Он стал руководителем Virtuozzo в важный момент, когда компания выходит на рынок гиперконвергентных инфраструктур (HCI) с решением Virtuozzo Infrastructure Platform, появление которо

Знаменитая российская ИТ-компания Parallels продана в Канаду «без большой прибыли» Corel купила Parallels Канадская Corel официально объявила о покупке разработчика Parallels, который наиболее известен своим ПО для запуска приложений Windows на Mac. В портфель Corel перейдут такие

Corel приобрела компанию Parallels Корпорация Corel объявила о приобретении компании Parallels, работающей в области разработки кросс-платформенных решений. Parallels получила широкую известность благодаря своему программному обеспечению для запуска приложений Windows на

Знаменитая российская ИТ-компания Parallels продается в Америку Techcrunch узнал о продаже Parallels Канадская корпорация Corel договорилась о покупке базирующейся в США компании с российскими корнями Parallels, разрабатывающей продукты в области виртуальных машин и удаленного

Parallels представила Parallels Toolbox 3 для Windows и Mac Parallels представила решение Parallels Toolbox 3 для Windows и Mac, которое предлагает еще больше простых и удобных в использовании инструментов, позволяющих выполнять рутинные вычислительные задачи всего одним-двумя клика

Parallels выпустила RAS 16.5.1 с функцией делегированного управления сеансами Parallels выпустила последнюю версию Parallels Remote Application Server 16.5.1 –э кономичного решения для доставки приложений и организации VDI. Теперь руководители ИТ-отделов могут существенно сэкономить свое время, предоставив

Parallels Desktop 14 для Mac: быстрее, с поддержкой macOS Mojave Parallels представила Parallels Desktop 14 для Mac, обновленную утилиту для запуска приложений Windows на компьютерах Mac с поддержкой macOS Mojave. Новинка экономит до 20 ГБ пространства хранения, используемого вир

Parallels представила новые инструменты для Mac Parallels представила обновленную версию Parallels Toolbox для Mac/Windows. Набор из нескольких десятков наиболее востребованных пользователями Mac функций получил дополнительную функциональность. Parallels Toolbox - утилита, п

Parallels представила новую версию системы Parallels RAS 16.5 Parallels представила новую версию системы виртуализации приложений и рабочих столов Parallels Remote Application Server 16.5 (RAS). В числе прочих нововведений платформа получила обновление RDSH Auto-Provisioning, обеспечивающее автоматизированное создание, сопровождение и пос

Parallels представила Toolbox 2.5 для Mac Parallels представила обновленный набор универсальных утилит Parallels Toolbox для Мас-пользователей. К существующим инструментам добавились возможности по оптимизации памяти компьютера и работе с изображениями.«Parallels Toolbox – это своего рода

Parallels Toolbox 1.5 для Windows пополнился новыми инструментами Parallels объявила о расширении набора универсальных утилит Parallels Toolbox для Windows-пользователей. К существующим инструментам добавились возможности по оптимизации и очистке дискового пространства, конвертации изображений и экрана, а также реализ

Parallels RAS получил поддержку биометрической аутентификации Parallels совместно с компанией Indeed Identity обеспечила возможность совместного использования системы доставки виртуальных приложений и рабочих столов Parallels Remote Application Server (Parallels RAS) и системы строгой аутентификации Indeed Enterprise Authentication (Indeed EA).Совместное решение позволило организовать сквозную аутен

Parallels Desktop 13 для Mac поддерживает виртуальную реальность Parallels объявила о том, что ее популярная утилита для запуска приложений Windows на компьютерах Mac - Parallels Desktop 13, расширила поддержку основных нововведений macOS High Sierra, включая файловую систему Apple APFS, новый видеокодек сжатия HEVC и виртуальную реальность. APFS — это собстве

Parallels Desktop 13 для Mac получил поддержку macOS High Sierra Parallels представила обновленную версию популярной Mac-утилиты для виртуализации Parallels Desktop 13. Наряду поддержкой macOS High Sierra, разработчики обеспечили полноценную интеграцию интерфейса Windows-приложений и различных браузеров в Mac Touch Bar. Также была организ

Parallels представила RAS 16.0 для малого и среднего бизнеса щих офисов, а также поддержку сопутствующей инфраструктуры. При этом существовавшие до недавнего времени на рынке решения были дорогостоящими и неуклюжими», - отметил Яков Зубарев, президент компании Parallels. – RAS – это возможность сократить затраты ИТ-подразделений до 40% на интеграции и поддержке нашего решения. Со своей стороны мы обеспечиваем надежную работу и оперативное масштабиров

Решения Parallels доступны российским заказчикам из Microsoft Azure Parallels объявила о выборе облачной платформы Microsoft Azure для размещения собственной системы виртуализации приложений и рабочих столов Parallels Remote Application Server. Решение позволит российским предприятиям малого и среднего бизнеса получить доступ к Parallels Remote Application Server в Microsoft Azure и снизить

Нижневартовский городской банк «Ермак» использует Parallels RAS для приема коммунальных платежей Компания Parallels и российский ИТ-интегратор IBS внедрили на базе нижневартовского городского банка «

OCS начинает продвижение в России Parallels RAS для виртуализации рабочих мест arallels и OCS объявили о заключении соглашения о стратегическом партнерстве. В рамках сотрудничества OCS намерена продвигать во всех регионах страны систему виртуализации приложений и рабочих столов Parallels Remote Application Server (RAS).Parallels Remote Application Server представляет собой программное решение для доставки приложений и рабочих столов. Продукт ориентирован в перв

Parallels интегрировала Remote Application Server в экосистему Microsoft Azure Компания Parallels объявила об интеграции Parallels Remote Application Server (RAS) в инфрастру

Parallels представила Toolbox 1.5 для Mac с поддержкой записи звука с видеоэкрана Parallels представила обновленную версию Parallels Toolbox 1.5. Как рассказали CNews в компании, набор из 25 наиболее востребованных пользователями Mac функций получил расширенную функциональность.Parallels Toolbox - утилита, п

Функциональность Parallels Toolbox для Mac расширена на 25% Parallels объявила о расширении возможности инструментов разработчика Parallels Toolbox для Mac пятью новыми решениями. Как рассказали CNews в компании, Parallels Toolbox представляет собой универсальный набор из 25 наиболее популярных инструментов, упроща

Parallels обновил решение для удаленного доступа Remote Application Server id доступно полноценное управление удаленными приложениями с помощью привычных жестов. Новая версия Parallels Remote Application Server 15.5 позволяет корпоративным пользователям организовать у

RIW-2016: Parallels расширил научно-образовательные программы логий с МГТУ им. Баумана, НИУ «Высшая школа экономики». Как рассказали CNews в компании, достигнутые договоренности предполагают обучение и профориентацию студентов и магистрантов, их участие на базе Parallels в научно-исследовательских и опытно-конструкторских работах по приоритетным направлениям развития и ключевым технологиям.С целью привлечения и профессиональной подготовки студентов, <

HP и IBS протестировали совместное VDI-решение для крупного и среднего бизнеса Компании HP Inc. и IBS провели тестирование и настройку совместимости тонких клиентов HP с российским продуктом для виртуализации рабочих мест Parallels VDI — совместной разработкой компаний IBS и Parallels. Об этом CNews сообщили в HP. Тестирование было проведено на базе InterLab IBS — разработчика конвергентных платформ и цен