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Parallels Holdings
Параллелз Софтвер

Parallels Holdings - Параллелз Софтвер


29.07.2021 Parallels Toolbox 5 для Windows и Mac научили генерировать штрих-коды
14.04.2021 Parallels добавила поддержку процессоров M1 в дополнение к Intel в линейке своего ПО для Mac
14.04.2021 Parallels внедрила систему управления тестированием Test IT
24.12.2020 Руководитель направления виртуализации в Parallels стал техническим директором Tarantool
21.10.2020 Россияне научили Windows-приложения работать на «хромбуках»
21.10.2020 Parallels представила ПО для запуска Windows на Chromebook
28.07.2020 Parallels представляет Parallels Access 6 и Parallels Toolbox 4 для Windows и Mac
09.07.2020 Parallels добавила управление iPhone и iPad в Mac Management 8.5
17.06.2020 В Chrome OS будет работать ПО для Windows. В этом ему поможет компания с российскими корнями
11.10.2019 Parallels представила новую версию Mac Management для Microsoft SCCM
23.07.2019 Parallels представила Toolbox 3.5 для Windows и Mac
03.07.2019 Corel и Parallels перепроданы в США за $1 миллиард
25.12.2018 В Virtuozzo назначен новый исполнительный директор
21.12.2018 Знаменитая российская ИТ-компания Parallels продана в Канаду «без большой прибыли»
21.12.2018 Corel приобрела компанию Parallels
28.11.2018 Знаменитая российская ИТ-компания Parallels продается в Америку
07.11.2018 Parallels представила Parallels Toolbox 3 для Windows и Mac
02.11.2018 Parallels выпустила RAS 16.5.1 с функцией делегированного управления сеансами
21.08.2018 Parallels Desktop 14 для Mac: быстрее, с поддержкой macOS Mojave
01.08.2018 Parallels представила новые инструменты для Mac
19.07.2018 Parallels представила новую версию системы Parallels RAS 16.5
28.02.2018 Parallels представила Toolbox 2.5 для Mac
22.02.2018 Parallels Toolbox 1.5 для Windows пополнился новыми инструментами
21.12.2017 Parallels RAS получил поддержку биометрической аутентификации
06.10.2017 Parallels Desktop 13 для Mac поддерживает виртуальную реальность
22.08.2017 Parallels Desktop 13 для Mac получил поддержку macOS High Sierra
10.07.2017 Parallels представила RAS 16.0 для малого и среднего бизнеса
14.06.2017 Решения Parallels доступны российским заказчикам из Microsoft Azure
08.06.2017 Нижневартовский городской банк «Ермак» использует Parallels RAS для приема коммунальных платежей
12.05.2017 OCS начинает продвижение в России Parallels RAS для виртуализации рабочих мест
27.02.2017 Parallels интегрировала Remote Application Server в экосистему Microsoft Azure
01.02.2017 Parallels представила Toolbox 1.5 для Mac с поддержкой записи звука с видеоэкрана
05.12.2016 Функциональность Parallels Toolbox для Mac расширена на 25%
07.11.2016 Parallels обновил решение для удаленного доступа Remote Application Server
01.11.2016 RIW-2016: Parallels расширил научно-образовательные программы
31.08.2016 HP и IBS протестировали совместное VDI-решение для крупного и среднего бизнеса
18.08.2016 Вышел Parallels Desktop 12 для Mac с набором инструментов Toolbox и годовой подпиской на Acronis True Image
27.05.2016 IBS поставила воронежскому интегратору «Линнова» лицензии на Parallels VDI
03.02.2016 Parallels выпустила новую версию Remote Application Server
02.12.2015 Parallels продала свой новый бренд и важную часть бизнеса

Публикаций - 486, упоминаний - 911

Parallels Holdings упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 20979 134
Acronis - Акронис 403 86
Apple Inc - Эппл Рус 10094 62
VMware 1967 58
IBM 8665 46
Google LLC 9409 43
Abbyy 1056 40
Intel Corporation 10784 39
5013 38
Oracle Corporation 5804 36
HP Inc. 5098 36
Yandex - Яндекс 4550 35
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3738 33
Softline - Софтлайн 1732 27
IBS - ИБС ИТ Услуги 1326 27
Dell EMC 4466 25
Amazon Inc - Amazon.com 2518 25
Cisco Systems 4626 24
Red Hat 1120 21
Citrix Systems 722 19
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7763 19
VK - Mail.ru Group 2809 19
Meta - Facebook 4118 18
Virtuozzo - Parallels Holding 56 18
SWsoft - Standard & Western Software 43 18
Nginx - Энджайникс 103 18
Aflex Distribution - Афлекс Дистрибьюшн - Aflex Software 94 17
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6189 15
SAP SE 4370 15
Plesk 26 15
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1103 15
Ростех - Ростехнологии 2298 13
Nokia Corporation 5234 13
Odin 26 13
Luxoft - Люксофт 261 13
Broadcom - NortonLifeLock (Symantec) 1588 13
Diasoft - Диасофт 500 12
ASPLinux 73 12
Samsung Electronics 8933 12
Spirit DSP - Спирит Корп 413 11
Runa Capital 153 56
Almaz Capital Partners 120 29
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4819 14
ГПБ - Газпромбанк 798 10
РЖД - Российские железные дороги 1322 9
РВК - Российская венчурная компания 505 9
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1895 6
Intel Capital 149 6
Альфа-Банк 1325 5
LinkedIn 547 5
DST Global 169 4
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 766 4
Аэрофлот 614 4
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 555 4
Почта России ПАО 1773 4
Hoff - гипермаркет мебели и товаров для дома 55 3
ВТБ Банк Москвы 432 3
Газпром нефть 399 3
Deutsche Bank 288 3
Евросеть 1342 3
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1763 3
Netflix - Онлайн-кинотеатр 365 3
Visa International 1640 3
Insight Venture Partners - венчурный фонд 24 3
Альфа-Групп 581 3
Vimeo - Видеохостинг 59 3
HeadHunter Group - HH Group 382 3
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1581 3
Bessemer Venture Partners 38 3
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 371 2
KKR - Kohlberg Kravis Roberts 10 2
Вотрон 16 2
Лукойл-Информ 87 2
Национальный банк Траст 110 2
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО 163 2
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 831 2
eBay Inc 1560 2
Связной ГК 1083 2
UBS AG 288 2
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп 491 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7325 47
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1843 40
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2017 11
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1628 11
Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации - Госдума РФ 2313 11
Правительство РФ 2646 10
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 2734 9
Президент Российской Федерации 1717 9
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2011 8
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1997 8
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2342 7
Федеральное казначейство России 862 7
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 930 7
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1478 6
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 1097 6
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1135 5
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 739 4
Минздрав РФ - Департамент информационных технологий и связи - Департамент цифрового развития и информационных технологий 72 3
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 475 3
Минцифры РФ - Экспертный совет по программному обеспечению при Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 68 3
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1237 3
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 806 3
Счётная палата РФ 554 3
ПФР Департамент информационных технологий 129 2
Роснано 619 2
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 594 2
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 116 2
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 303 2
Правительство Москвы 815 2
Росинфокоминвест 43 2
РЭЦ - Российский экспортный центр 62 2
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 76 2
Минцифры РФ - Департамент государственной политики в области информационных технологий и координации информатизации Минкомсвязи 24 2
Федеральное собрание Российской Федерации 93 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1726 2
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1133 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации 924 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1153 2
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 494 2
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 262 2
Linux Foundation 163 14
Руссофт - Russoft 342 11
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 197 6
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 202 4
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 194 3
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2467 3
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ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 148 2
CNCF - Cloud Native Computing Foundation 19 1
Российская Ассоциация Телемедицины 1 1
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 40 1
ACCA - Association of Chartered Certified Accountants - Ассоциация сертифицированных бухгалтеров 1 1
АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 7 1
FSC - Forest Stewardship Council - Лесной попечительский совет 36 1
TIA - Telecommunications Industry Association 66 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 192 1
ASF - Apache Software Foundation 78 1
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Microsoft Windows приложения 151 25
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Thomson Reuters - Рейтер 5677 3
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