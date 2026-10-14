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Parallels Toolbox

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


14.10.2026 EligoVision показала промышленную AR-платформу на базе ОС «Аврора» 1
10.08.2021 Parallels представила Parallels Desktop 17 для Mac 2
29.07.2021 Parallels Toolbox 5 для Windows и Mac научили генерировать штрих-коды 2
28.05.2021 Разработчик с российскими корнями бесплатно раздает свой фирменный Linux на замену покойной CentOS 1
14.04.2021 Parallels добавила поддержку процессоров M1 в дополнение к Intel в линейке своего ПО для Mac 2
21.10.2020 Россияне научили Windows-приложения работать на «хромбуках» 1
22.09.2020 Как настроить датчики в смартфоне 1
28.07.2020 Parallels представляет Parallels Access 6 и Parallels Toolbox 4 для Windows и Mac 4
17.06.2020 В Chrome OS будет работать ПО для Windows. В этом ему поможет компания с российскими корнями 1
23.07.2019 Parallels представила Toolbox 3.5 для Windows и Mac 3
03.07.2019 Corel и Parallels перепроданы в США за $1 миллиард 1
21.12.2018 Знаменитая российская ИТ-компания Parallels продана в Канаду «без большой прибыли» 1
21.12.2018 Corel приобрела компанию Parallels 1
07.11.2018 Parallels представила Parallels Toolbox 3 для Windows и Mac 6
21.08.2018 Parallels Desktop 14 для Mac: быстрее, с поддержкой macOS Mojave 2
01.08.2018 Parallels представила новые инструменты для Mac 5
28.02.2018 Parallels представила Toolbox 2.5 для Mac 3
22.02.2018 Parallels Toolbox 1.5 для Windows пополнился новыми инструментами 3
22.08.2017 Parallels Desktop 13 для Mac получил поддержку macOS High Sierra 2
01.02.2017 Parallels представила Toolbox 1.5 для Mac с поддержкой записи звука с видеоэкрана 2
05.12.2016 Функциональность Parallels Toolbox для Mac расширена на 25% 3
18.08.2016 Вышел Parallels Desktop 12 для Mac с набором инструментов Toolbox и годовой подпиской на Acronis True Image 1
07.09.2015 Доступна новая версия профессионального приложения для цифровой живописи Corel Painter 2016 1
06.10.2014 А3 для малого офиса: сетевое МФУ Canon imageRUNNER 2202N 1
29.04.2013 Обзор суперноутбука MacBook Pro 13 retina: во вселенной Apple новая звезда? 1
22.02.2011 Appius обновила PLM-компонент для системы 3D-моделирования SolidWorks до версии 2.1 1
29.10.2009 Intel заблокировала новую прошивку для SSD из-за дефекта 1
04.09.2009 Вышел Parallels Desktop 4 для Windows и Linux 1
04.03.2009 Softline поставила ПО Matlab для ПГУТИ 1
07.03.2008 Parallels выпустил открытую бета-версию Parallels Server 1
05.12.2006 СПбГУ закупает лицензионное ПО для программистов 1
07.04.2006 HP предупредила об уязвимости в утилите для принтеров 1

Публикаций - 33, упоминаний - 59

Parallels Toolbox и организации, системы, технологии, персоны:

Parallels Holdings - Параллелз Софтвер 532 24
Corel Corporation 341 8
SWsoft - Standard & Western Software 49 5
Microsoft Corporation 25886 5
Apple Inc 13307 5
Sphere 30 4
ModernGigabyte 8 4
Intel Corporation 12880 4
Virtuozzo - Parallels Holding - Виртуоззо Рисерч 70 3
Google LLC 12820 3
Meta Platforms - Facebook 4636 2
Acronis - Акронис 490 2
Adobe Systems 1609 2
Ingram Micro 64 1
Blizzard Entertainment 343 1
CloudLinux 26 1
Odin 33 1
STG Partners - Avid Technology 40 1
Box inc - box.com - box.net 377 1
Ctrl IQ 7 1
Secunia 98 1
Appius - Аппиус - Аппиус ЦР - Аппиус -Цифровые решения - Аппиус-Софт 27 1
Almalinux Open Source Foundation 49 1
Roblox Corporation 98 1
MathWorks 12 1
Cisco Systems 5383 1
Xiaomi - Сяоми 2295 1
Softline - Софтлайн 3814 1
HP Inc. 5910 1
9729 1
Oracle Corporation 7111 1
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 962 1
Canon 1444 1
Red Hat 1382 1
MediaTek - Ralink 602 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 5083 1
Logitech 439 1
HP - Hewlett-Packard 3667 1
Росплатформа - Р-Платформа 99 1
OpenText - Micro Focus - Novell 880 1
KKR - Kohlberg Kravis Roberts 38 2
Vimeo - Видеохостинг 71 2
Almaz Capital Partners - Алмаз Капитал - венчурный фонд 150 1
Venture Capital 40 1
Intel Capital 151 1
Bessemer Venture Partners - Bessemer Capital Partners 41 1
Sanavo Capital Partners 2 1
Maxifield Capital 2 1
Fujian Sunner Development 1 1
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 363 1
Endeavour Vision Healthcare Venture Capital 3 1
Vontier - Teletrac - Teletrac Navman - Trafficmaster - Vector Capital 23 1
Insight Partners - Insight Venture Partners - венчурный фонд 37 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1092 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5786 1
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 3292 13
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28623 13
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7342 9
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 17123 8
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10187 8
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10351 7
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24811 6
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7965 6
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22838 6
PNG - Portable Network Graphics - APNG - Animated Portable Network Graphics - Растровый формат хранения графической информации, использующий сжатие без потерь по алгоритму Deflate 487 5
TIFF - Tagged Image File Format - формат хранения растровых графических изображений 317 5
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 13161 5
Microsoft Windows приложения 229 5
JPG - JPEG - Joint Photographic Experts Group- растровый графический формат 1768 5
USB-накопитель - USB-устройство - USB-носитель - Flash-накопитель 1917 4
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13387 4
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18400 4
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10514 4
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36860 4
GIF - Graphics Interchange Format - растровый формат графических изображений - GIF-анимация 478 4
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 3269 4
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13829 3
Digital Workplace - Smart Workplace - Modern Workplace - Digital Workspace - Цифровое рабочее место сотрудника - Цифровизация рабочих мест - Концепция цифрового рабочего пространства - Цифровой офис - Smart Office - Умный офис 934 3
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - печатная техника - printing devices - печатная инфраструктура 6259 3
Backup and Recovery - Snapshot - Снапшот - Моментальный (мгновенный) снимок файловой системы или экрана, копия файлов и каталогов файловой системы на определённый момент времени 393 3
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта 4761 3
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6629 3
Оповещение и уведомление - Notification 6164 3
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10686 3
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6512 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54963 3
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3836 3
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15569 3
Машинное зрение - OCR - Optical Character Recognition - ICR - Intelligent character recognition - IDR - Intelligent Document Recognition - Распознавание текста, документов и заполнение полей договора - Поточное сканирование документов, анкет 1194 3
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13839 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 34008 3
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11976 2
HRM - WFM - Workforce Management - Планирование, учет и оптимизация рабочего времени сотрудников - Time Management - Тайм-менеджмент 1092 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 13044 2
Электроэнергетика - Smart Grid - Smart Metering - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - зеленая энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 2518 2
Apple Mac - Apple Macintosh 3126 23
Microsoft Windows 17038 20
Parallels Desktop 93 15
Apple macOS 2477 14
Parallels Access 26 13
Linux OS 11680 11
Parallels Management 14 8
Microsoft SCCM - Microsoft System Center Configuration Manager - Microsoft System Center Operations Manager, SCOM - Microsoft System Center Orchestrator, SCO - Microsoft System Center Virtual Machine Manager, SCVMM - Microsoft Endpoint Manager/Protection 442 6
Parallels RAS - Parallels Remote Application Server 87 6
Google Android 15383 6
Microsoft Office 4241 6
Apple MacBook - серия ноутбуков 1095 6
Apple iOS 8661 5
Microsoft Visual Studio 432 4
Oakley Capital - WebPros - Parallels Plesk 50 4
Parallels Client - Parallels 2X RDP 12 4
Microsoft Windows 10 1959 4
Adobe Photoshop 811 3
Corel - CorelDRAW Graphics Suite - графический редактор 113 3
Apple M - ARM-процессор - чипсет на кристалле ARM-архитектуры 62 3
Apple macOS Big Sur 23 3
Google Chrome - браузер 1726 3
Google YouTube - Видеохостинг 3020 3
Google Chrome OS - Google Chromebox - хромбокс 402 3
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2573 3
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2127 3
Google Chromebook - Google Хромбук 242 3
Apple macOS Mojave 29 2
Microsoft Office Word - DOC-DOCX 925 2
Khronos Group - OpenGL - Open Graphics Library - Язык программирования 276 2
Apple iMac - Серия моноблоков 472 2
Apple Retina - Apple Super Retina - Apple Liquid Retina 454 2
Apple macOS X - OS X Rhapsody - OS X Mavericks - OS X Leopard - OS X Mountain Lion - OS X Yosemite - OS X Jaguar 1710 2
Microsoft DirectX 727 2
Corel WordPerfect Office - текстовый редактор 91 2
Corel Pinnacle Studio - видеоредактор 13 2
Corel Painter - MetaCreations Painter 37 2
Corel WinZip - архиватор 54 2
Corel Mindjet MindManager 7 2
Corel Corporation - InterVideo WinDVD 26 2
Зубарев Яков 24 8
Белоусов Сергей 255 6
Зубарев Илья 27 5
Добровольский Николай 14 3
Nichols Patrick - Николс Патрик 6 2
Cowpland Michael - Коупленд Майкл 14 1
Pandya Maulik - Пандиа Маулик 2 1
Шарапов Антон 3 1
Егоров Егор 1 1
Kurtzer Gregory - Курцер Грегори 9 1
Pierce Chris - Пирс Крис 3 1
Dobrovolskiy Nick - Добровольский Николай 1 1
Ruddock David - Руддок Дэвид 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 168796 10
Канада 5098 6
Германия - Федеративная Республика 13309 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 55125 4
США - Вашингтон - Сиэтл 408 1
Куба - Республика 422 1
Россия - ПФО - Поволжье - Поволжский район 800 1
США - Нью-Мексико 250 1
США - Нью-Мексико - Альбукерке 35 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19408 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 48167 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13876 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19806 1
Сингапур - Республика 1969 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3077 1
Великобритания - Лондон 2438 1
Россия - ПФО - Самарская область 1621 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27721 7
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16386 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12450 3
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2529 2
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5866 2
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1397 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58573 2
Национальный проект - Производительность труда и поддержка занятости - Производительность.рф - Эффективная и конкурентная экономика 1096 2
Английский язык 7085 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34373 2
Статистика - Statistics - статистические данные 1908 2
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Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2329 1
MBA - Master of Business Administration - Магистр бизнес-администрирования - EMBA, Executive MBA 503 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11784 1
Ergonomics - Эргономика 1770 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18443 1
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ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 4054 1
TechCrunch - TechCrunch Network - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1323 2
The Verge - Издание 622 1
NetMarketShare Web Analytics 29 1
ПГУТИ - Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики 56 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1265 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 660 1
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