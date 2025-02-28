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MathWorks

MathWorks


28.02.2025 Сколько «белых пятен» существует в российских разработках ПО для беспилотников? 1
18.11.2014 Главные вопросы основных направлений робототехники обсудят на Robotics Expo 2014 1
07.05.2014 Softline будет поставлять системы моделирования и симуляции Presagis в России и СНГ 1
18.09.2012 MathWorks выпустила релиз 2012b семейства продуктов Matlab и Simulink 1
08.08.2012 NVidia анонсировала платформу для рабочих станций NVidia Maximus на базе GPU Kepler 1
27.10.2011 Softline автоматизировала проектирование на опытном заводе «Тамбоваппарат» 1
04.03.2009 Softline поставила ПО Matlab для ПГУТИ 1
28.02.2008 Softline в Самаре выиграла аукцион на поставку ПО для ТГУ 1
21.02.2008 Softline поставила лицензионное ПО в ННГУ им. Н.И. Лобачевского 1
14.11.2007 Softline поставила ПО для Волжской государственной академии водного транспорта 1
19.08.2004 SoftLine открыла представительство в Екатеринбурге 1
26.12.2000 Mathworks представила новое решение для сбора и обработки научно-технической информации - Test & Measurement Suite 1

Публикаций - 12, упоминаний - 12

MathWorks и организации, системы, технологии, персоны:

Softline - Софтлайн 2855 8
Microsoft Corporation 24684 5
Adobe Systems 1554 4
Autodesk 612 3
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1690 2
Abbyy - Аби Продакшн - BIT Software 1166 2
Corel Corporation 336 2
Nvidia Corp 3513 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4925 1
Dell EMC 5037 1
Lenovo Group 2297 1
PTC Inc - Parametric Technology Corporation 155 1
HP Inc. 5694 1
ANSYS 77 1
Check Point Software Technologies 762 1
Veritas Technologies - Веритас Текнолоджис - Veritas Software Corporation 327 1
Acronis - Акронис 450 1
Citrix Systems 814 1
Fujitsu 2043 1
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 457 1
Grishin Robotics 29 1
Dassault Systemes 221 1
Supermicro 109 1
ExoAtlet - ЭкзоАтлет - ExoАтлет 124 1
Arduino Software 63 1
Renesas Electronics - Altium 38 1
PandaBoard 5 1
Siemens AG - Siemens Group 2593 1
NaviRobot - НавиРобот 5 1
Ростех - Контур НПО - Контур Научно-производственное объединение - завод Октябрь - Ревтруд - Тамбоваппарат - НИИ радиотехники Эфир - Эфир ТНИИР - Эфир Тамбовский научно-исследовательский институт радиотехники 7 1
Microsoft Developer Network - MSDN - Microsoft Developer Division 109 1
Беспилотные авиационные системы 53 1
Almaz Capital Partners - Алмаз Капитал - венчурный фонд 133 1
Международный аэропорт Внуково имени А.Н. Туполева - ИАТА: VKO, ИКАО: UUWW 196 1
Mercedes-Benz - Мерседес-Бенц 277 1
Сокольники КВЦ - Конгрессно-выставочный центр 41 1
Квадрум 2 1
Сокольники ПКиО - Парк культуры и отдыха 120 1
iTech Capital 16 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 995 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3066 1
ЦМИТ - Центр молодежного инновационного творчества 5 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5369 4
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4627 3
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Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24315 3
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3758 3
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13306 3
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Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12043 2
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VESA DisplayPort - Mini DisplayPort - miniDP - MDP - Стандарт сигнального интерфейса для цифровых мониторов - Стандарт аудиовизуального цифрового интерфейса 695 1
AdTech - Digital Signage - Digital POS & Signage - IndoorTV Service - Цифровые вывески - Видеореклама на мониторах 277 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11692 1
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Apple iBeacon - API сервиса iOS передачи данных между беспроводными устройствами (маяками) 22 1
Microsoft Windows Vista Longhorn 1771 1
Parallels Toolbox 28 1
Autodesk Maya 64 1
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Nvidia Quadro GPU 155 1
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Microsoft Office 2007 238 1
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Gen Digital - NortonLifeLock Norton Antivirus 140 1
PTC MathCAD 24 1
NaviRobot Furo-D промо-робот 3 1
Новиков Андрей 32 1
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Смирнов Константин 20 1
Нестеров Владимир 30 1
Боровиков Игорь 131 1
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ПГУТИ - Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики 42 1
ТГУ - Томский государственный университет 173 1
ННГУ - Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского - Университет Лобачевского 151 1
ТГУ - Тольяттинский государственный университет 13 1
УГТУ-УПИ - Уральский государственный технический университет - УПИ имени первого президента России Б. Н. Ельцина - УПИ имени С.М. Кирова 39 1
ВГУВТ - Волжский государственный университет водного транспорта - Институт кораблестроения и инфраструктуры водного транспорта 2 1
Открытые инновации - Международный форум инновационного развития 72 1
Robotics Expo 5 1
Robotics Conference 2 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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