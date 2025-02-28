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|Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3066 1
|ЦМИТ - Центр молодежного инновационного творчества 5 1
|Новиков Андрей 32 1
|Сысоев Александр 41 1
|Смирнов Константин 20 1
|Нестеров Владимир 30 1
|Боровиков Игорь 131 1
|Бутаков Алексей 10 1
|Яшин Роман 7 1
|Митрофанов Олег 1 1
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Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
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