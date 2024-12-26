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MathWorks Simulink

MathWorks - Simulink


26.12.2024 Власти выделили 2,5 миллиарда на закрытие 27 «белых пятен» в ПО для российской ракетно-космической отрасли 1
07.12.2023 «1С» и «Аскону» дадут 2 миллиарда, чтобы избавить от софта Siemens и Oracle конструкторов авиадвигателей 1
22.05.2018 AdaCore выпустила комплекc средств разработки и верификации ПО на языке Ada для QNX 1
18.09.2012 MathWorks выпустила релиз 2012b семейства продуктов Matlab и Simulink 3
14.07.2011 Dassault Systèmes выпустила обновленную платформу V6 релиз 2012 1
21.02.2008 Softline поставила лицензионное ПО в ННГУ им. Н.И. Лобачевского 1

Публикаций - 6, упоминаний - 8

MathWorks и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 24625 2
Softline - Софтлайн 2811 2
MathWorks 11 2
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3219 1
8213 1
ANSYS 75 1
Oracle Corporation 6688 1
Autodesk 608 1
Adobe Systems 1549 1
Corel Corporation 336 1
Аскон - Ascon - Аскон – Системы проектирования - Аскон Интеграция - Аскон — интеграционные решения 399 1
Dassault Systemes 220 1
Infor - infor business AG 240 1
Top Systems - Топ Системы 64 1
Arduino Software 60 1
Datadvance - Датадванс 21 1
PandaBoard 5 1
ТЕСИС - Tesis - Инжиниринговая компания 34 1
Rover - RoverComputers 414 1
Siemens AG - Siemens Group 2589 1
Fidesys - Фидесис 21 1
3V services - 3В сервис - ЗВС 5 1
Ладуга 1 1
Bricsys 2 1
ЦКИКТ - ЦКИТ АНО - Центр Компетенций по Импортозамещению в сфере ИКТ - ЦРВ ППО - Центр развития и внедрения промышленного программного обеспечения 133 1
СПРУТ-Технология - SPRUT Technology 6 1
Ростех - ОДК Сатурн НПЦ - Научно-технический центр - Рыбинск Моторс, Люлька-Сатурн, Рыбинские моторы - ОМО им. П.И. Баранова - Омское моторостроительное объединение имени П.И. Баранова 131 1
BMW Group 446 1
Ростех - ОДК - Объединённая двигателестроительная корпорация 149 1
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 211 1
Аскона Лайф Групп - Askona Life Group 101 1
Роскосмос - Энергомаш НПО имени академика В. П. Глушко 52 1
Tata Motors - Jaguar Cars 123 1
Tata Motors - Jaguar Land Rover 91 1
Ростех - Техмаш НПК - Научно-производственный концерн - Технологии машиностроения 28 1
Ростех - Калашников ГК - Калашников Концерн - Ижевский машиностроительный завод - Ижмаш НПО - Ижевский машзавод - Ижевский механический завод - Ижевский оружейный завод 56 1
Силовые машины 111 1
Роскосмос - Энергомаш Протон-ПМ - Протон – Пермские моторы 26 1
United Colors of Benetton 38 1
Ростех - ОДК Авиадвигатель 74 1
Ростех - ОДК СТАР - Пермское агрегатное конструкторское бюро 4 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 962 1
Роскосмос - Лавочкина НПО - Научно-производственное объединение имени С.А. Лавочкина 111 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 330 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1965 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1854 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1433 1
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 1699 3
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4606 3
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25336 2
PDM - Product Data Management - Управления данными об изделии - СУИД - система управления инженерными данными 196 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30687 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12512 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19282 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24116 2
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3726 2
CAE - Computer-Aided Engineering - Компьютерная инженерия - ПО для инженерных задач: расчётов, анализа и симуляции физических процессов - Software Engineering - Программная инженерия - инженерный анализ 398 2
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CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20791 1
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Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50404 1
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1224 1
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MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 2985 1
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2120 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6665 1
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Проектирование - процесс определения архитектуры, компонентов, интерфейсов и других характеристик системы или её части 1440 1
Транспорт - Вертолёт - Helicopter - винтокрылый летательный аппарат вертикального взлёта и посадки 666 1
DO-178 - Software Consideration in Airborne Systems and Equipment Certification - стандарт 8 1
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Intel x86 - архитектура процессора 1856 1
BlackBerry QNX RTOS Neutrino - POSIX-совместимая ОС реального времени для встраиваемых систем (ОСРВ) 221 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4435 1
1С:ERP Управление предприятием 550 1
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1081 1
Autodesk AutoCAD 337 1
Dassault Systemes - SolidWorks 119 1
WindRiver - VxWorks Hypervisor 38 1
The Digital Box ADA 23 1
Аскон - Лоцман:PLM 83 1
Аскон Компас-3D - Аскон 3D-CAD САПР 206 1
AMD ARM Cortex A - Серия микропроцессоров 786 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3217 1
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ANSYS Mechanical 6 1
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GNAT - GNU NYU Ada Translator - компилятор языка Ada 1 1
ANSYS CFX 6 1
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Siemens FiberSIM 3 1
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ННГУ - Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского - Университет Лобачевского 150 1
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