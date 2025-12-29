Разделы

РусГидро Дагестанский филиал Сулакский каскад ГЭС Чиркейская ГЭС Миатлинская ГЭС Чирюртская ГЭС Гельбахская ГЭС Бавтугайская ГЭС


СОБЫТИЯ

Опубликовать описание организации — book@cnews.ru


29.12.2025 Чиновники поспорили, нужно ли энергетикам самим заниматься импортозамещением ПО 1
20.08.2025 Кизилюрт получил новые скорости мобильного интернета 1
11.09.2024 «МегаФон» придал ускорение мобильному интернету на Сулакском каньоне 1
14.11.2022 МТС обеспечила связью туристический маршрут в Сулакском каньоне 1
13.02.2020 «Телесвязь» завершила внедрение системы радиосвязи на Чиркейской ГЭС 5
11.02.2020 «Телесвязь» создала систему радиосвязи на Чиркейской ГЭС 1
26.07.2010 Преступников интересуют высотные плотины ГЭС 5
07.10.2008 Лидарные технологии: управление риском водности 1

Публикаций - 8, упоминаний - 16

РусГидро Дагестанский филиал и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 9960 2
Каскад КПЗ АО - Краснодарский приборный завод 135 2
Т2 - Т2 Мобайл - НСС - Нижегородская сотовая связь - Нижегородский сотовый телефон 154 2
ТелеСвязь 21 2
Unify Communications - Юнифай Коммьюникейшнс - Siemens Enterprise Communications - Siemens Communications - Сименс Энтерпрайз Коммьюникейшнс 269 2
Панорама КБ - Конструкторское бюро 216 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14349 1
РусГидро ПАО - ГидроОГК 350 3
РусГидро - Саяно-Шушенская ГЭС им. П.С. Непорожнего 114 1
Геокосмос 38 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2177 1
МЧС РФ - НЦУКС - Национальный центр управления в кризисных ситуациях - МЧС РФ ИАЦ ФГБУ - Информационно-аналитический центр МЧС России - АИУС РСЧС - Автоматизированная информационно-управляющая система 78 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25557 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73480 3
DECT - Digital Enhanced Cordless Telecommunication - Технология беспроводной связи 354 2
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8803 2
УАТС - учрежденческая (офисная) АТС - УПАТС - учрежденческо-производственная автоматическая телефонная станция - ведомственные сети связи - PABX - Private Automatic Branch eXchange 299 2
PTT - Push-to-talk - PoC - Push to Talk Over Cellular 154 2
ОРУ - Открытое распределительное устройство 2 2
Мобильная связь - Короткий номер 396 2
Радиосвязь и радиовещание - Радиостанция - комплекс устройств для передачи и приёма информации посредством радиоволн 1150 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14900 2
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10531 2
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 9380 2
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17139 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57452 2
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3308 2
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8462 2
Радиосвязь и радиовещание - радиотелефонная связь - радиофикация - радиотелефон - беспроводная связь - связь на расстоянии - радиосеть 1827 2
Картография и навигация - ГИС - Геоаналитика - Геопространственный анализ - Geospatial analysis - Geoanalytics - Геоаналитические сервисы 118 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9611 1
Транспорт - Топливо - Контроль топлива - СКЗиТ - системы контроля загрузки и топлива - ДУТ - датчики уровня топлива - Fuel gauge - Топливомер 1630 1
VoLTE - Voice over LTE - Технология передачи голоса по сети LTE на IP Multimedia Subsystem (IMS) 1279 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5169 1
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4843 1
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1546 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11326 1
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3527 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22004 1
Unify OpenScape UC Suite - Unify OpenScape Voice UC Application - OpenScape Unified Communication - HiPath 96 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5869 1
Microsoft Windows 2000 8663 1
Насруллаев Магомед 46 2
Редькин Владимир 1 1
Шойгу Сергей 91 1
Зубакин Василий 6 1
Изиева Карем 36 1
Россия - СКФО - Дагестан Республика 687 6
Россия - РФ - Российская федерация 157481 3
Россия - СКФО - Дагестан Республика - Чиркейское водохранилище - Сулак река 15 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45879 3
Россия - СКФО - Северный Кавказ - Северо-Кавказский регион - Приэльбрусье - Чегет 424 3
Россия - СКФО - Ставропольский край 995 2
Россия - СКФО - Дагестан Республика - Казбековский район - Сулакский каньон 14 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8152 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1343 1
Россия - СКФО - Дагестан Республика - Казбековский район - Дылым 10 1
Россия - УФО - Свердловская область 1760 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2678 1
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1352 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3220 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2427 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18671 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 2121 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2216 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6985 3
ВОХР - Военизированная охрана 3 2
Стихийные бедствия - Natural disasters - Природные катастрофы - Природные катаклизмы - Чрезвычайная ситуация (ЧС ) 1332 1
Астрономия - Гравитация - притяжение, всемирное тяготение - gravity - gravitas 1197 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15182 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20408 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8908 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 3035 1
Логистика сбытовая - Сбыт 2500 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5324 1
CNews RND - R&D.CNews 2274 1
