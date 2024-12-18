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Blender

Blender


18.12.2024 Новое решение в e-commerce: как искусственный интеллект и серверные мощности меняют игру? 1
04.12.2024 Учащийся гимназии СПбГУ создал VR-тренажер для руководителей поисково-спасательных работ 1
29.11.2024 «Базальт СПО» обновила ОС «Альт Образование» 1
16.08.2024 Предварительный обзор очков дополненной реальности Acer AR Vision G500: новый мобильный экран 1
31.01.2024 Новейшие процессоры AMD работают на полную мощность всего несколько минут, а потом снижают тактовую частоту 1
10.10.2022 9 бесплатных сервисов для создания анимации: выбор ZOOM 1
31.01.2022 Обзор Lenovo ThinkPad P14s Gen 2 AMD: бизнес-ноутбук с лучшей клавиатурой 1
24.12.2021 Обзор Lenovo Thinkbook 16p: рабочая станция на мощнейшем процессоре AMD 1
15.12.2021 Ситуация на рынке ноутбуков — что изменилось за 5 лет 1
06.10.2021 Intel снимает с конвейера свой единственный процессор, пригодный для экстремального разгона 1
20.08.2021 AMD выпустила новые плагины для движка рендеринга Radeon ProRender 1
08.06.2021 «Сбер» обновил платформу для создания визуальных персонажей Visper 1
17.03.2021 Хакеры сломали сайт сверхпопулярного 3D-пакета, лишив доступа к нему компании по всему миру 3
05.03.2021 «Роббо» развернула образовательную онлайн-платформу Robbo LMS для дистанционного обучения детей 1
19.11.2020 Облачный сервис в сфере 3D-рендеринга Megarender привлек $3 млн инвестиций от Scalo Technologies 1
15.10.2020 Топовый процессор Intel работает на 20% медленнее чипа среднего класса 1
14.05.2020 AMD представила видеокарту Radeon Pro VII 1
02.04.2020 Партнеры Nvidia представили более 100 новых ноутбуков с графикой GeForce 1
03.02.2020 Топ-9 программ для создания 3D-моделей 1
31.07.2019 AMD представила новые интеграции и обновления модуля Radeon Prorender 1
12.04.2019 AMD представила обновления для физического движка рендеринга Radeon ProRender 1
31.01.2019 Начались продажи самого дорогого в мире процессора для ПК 1
07.02.2017 RangeVision обеспечила Эрмитаж 3D-сканером для сохранения фарфоровой коллекции 1
15.12.2016 AMD представила новые процессоры Ryzen 1
08.12.2016 AMD представила ПО Radeon Software Crimson ReLive Edition 1
07.12.2016 «Системный софт» стал единственным реселлером RenderMan от Pixar в России 1
30.06.2014 Как создаются Интернет-вещи? 1
30.11.2011 Французские власти объявили тендер на поддержку открытого ПО 1
02.06.2011 Microsoft инвестирует $1,3 млн в облачное 3D-моделирование 1
31.05.2011 Телескоп "Кеплер" нашел выжженную "Землю" 1
03.03.2011 ФАС возбудила дело против Минприроды за ПО Autodesk 1
30.03.2010 Участники Google Summer of Code 2010 получат $5000 1
22.01.2010 Adobe – школам: покупайте наше ПО за 1% от стоимости 1
22.05.2008 Blender 2.46: новая версия ПО для создания 3D-графики 1
13.05.2008 Свободное ПО для дома: выбираем софт 1
11.03.2008 5 главных преград на пути к успеху свободного ПО 1
19.02.2007 Вышел Blender 2.43 — программа для создания 3D-объектов 1
18.12.2000 Новый CD-RW от TDK записывает компакт-диск за 5 минут 1

Публикаций - 38, упоминаний - 40

Blender и организации, системы, технологии, персоны:

AMD - Advanced Micro Devices 4231 12
Intel Corporation 12197 6
Autodesk 609 5
Microsoft Corporation 24625 4
Acer Group - Асер Маркетинг Сервисиз 2545 3
Nvidia Corp 3487 3
Google LLC 11775 3
Lenovo Group 2292 3
MSI - Micro-Star International - Эмэсай Компьютер 605 2
Gigabyte Technology 364 2
ASUS - AsusTek Computer Inc 2049 2
Adobe Systems 1549 2
Mandriva - Mandrake - Mandrakesoft 187 2
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology 896 2
Maxon - Maxon Computer - Maxon Telecom 14 2
Nero AG - Ahead Software AG 54 2
Razer Inc 75 1
HyperPC 6 1
Scalo Technologies 1 1
Neuro.net - Нейро 21 1
Megarender 1 1
Системный софт - SysSoft - Сиссофт 219 1
СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices 314 1
Oracle Corporation 6688 1
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1393 1
IBM - International Business Machines Corp 9441 1
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 789 1
ROBBO - РОББО - Образовательная робототехника - ScratchDuino (СкретчДуино) - Кружковое движение 76 1
SolarWinds 49 1
ASRock 47 1
Tripwire 27 1
8213 1
Apple Inc 12101 1
Сбер - Sber AR/VR Lab 6 1
Puget Systems 9 1
HP Inc. 5685 1
ДНС Ритейл - DNS - Компьютерный мир 55 1
TDK 110 1
Yandex - Яндекс 7340 1
ДОК 828 1
Walt Disney Company - Pixar Animation Studios 61 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 1
Hyundai Motor Company 383 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2343 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1329 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4957 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2182 1
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 335 1
Государственный Эрмитаж - музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства - Официальная гостиница Государственного Эрмитажа 178 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3406 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4744 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 1
Минприроды РФ - Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации 139 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4511 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3276 1
Франция - Правительство Франции - Gouvernement Français - Президент Франции - Président de la République Française 99 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1362 1
ASF - Apache Software Foundation 206 1
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4606 21
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20792 14
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5308 11
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7357 10
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 3715 10
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24118 10
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14386 9
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17062 9
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 2948 7
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Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12483 4
2D - 2-Dimensional - двухмерное пространство - двухмерные объекты 664 3
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3462 3
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 9982 3
BIOS - Basic input-output system - БСВВ - Базовая система ввода-вывода 655 3
Autodesk Maya 62 10
Microsoft Windows 15657 9
AMD Radeon Graphics - серия видеокарт 625 7
Linux OS 9937 6
PKWARE - ZIP - Формат архивации файлов и сжатия данных 525 5
AMD Radeon ProRender Developer Suite - Физический процессор для рендеринга 38 5
AMD Ryzen - Серия микропроцессоров 487 5
Adobe Photoshop 764 5
Autodesk 3ds Max 72 4
GIMP - GNU Image Manipulation Program - графический редактор 59 4
Intel Core i - Cерия процессоров 514 3
Intel Core i9 Sky lake - Intel Core i9 Cofee lake - семейство процессоров 271 3
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1296 3
AMD Ryzen Threadripper - Серия микропроцессоров 63 3
Apple Mac - Apple Macintosh 2978 3
Mozilla Firefox - браузер 1889 3
Python - высокоуровневый язык программирования 929 3
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 857 3
Git Repository - Git-репозитории - Распределённая система управления версиями 156 3
Apache OpenOffice 472 3
AMD Radeon Pro - серия видеокарт 91 3
Maxon - Cinema 4D 11 3
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1242 3
Apple macOS 2059 2
Nvidia GeForce RTX - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 284 2
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2030 2
Intel Xeon - Серия серверных микропроцессоров 1338 2
Intel Core i10 Ice Lake Comet Lake Sunny Cove - Intel Core iX - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 178 2
OpenCL - Open Computing Language - Фреймворк для написания компьютерных программ 79 2
Intel HyperThreading - Технология для процессоров на микроархитектуре NetBurst 360 2
Intel Xeon W 32 2
AMD Radeon Pro Software for Enterprise 9 2
Epic Games - Unreal Engine 308 2
AMD Infinity Fabric - специализированный высокоскоростной интерконнект - высокоскоростная внутренняя шина 10 2
Intel Smart Cache 6 2
Intel Extreme Tuning Utility 3 2
AMD Radeon ImageFilter Library 2 2
Adobe Premiere 112 2
Blackmagic Design - DaVinci Resolve 14 2
AMD FirePro - графический адаптер 41 2
Рамендик Михаил 19 2
Krzanich Brian - Кржанич Брайан 54 1
Fisher Jeff - Фишер Джефф 4 1
Henkelman Scott - Херкельман Скотт 9 1
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Новодворский Алексей 109 1
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Фролов Павел 84 1
Snowden Edward - Сноуден Эдвард 171 1
Брауде-Золотарев Михаил 23 1
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Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17027 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14192 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17368 2
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Земля - планета Солнечной системы 10375 2
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3526 1
Германия - Федеративная Республика 12682 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14111 1
Индонезия - Республика 957 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1116 1
Япония 13282 1
Южная Корея - Республика 6646 1
Южная Корея - Сеул 364 1
Солнце - звезда Солнечной системы 5183 1
Россия - ДФО - Приморский край - Находкинский городской округ - Находка 717 1
Китай - Тайвань 3984 1
Европа 21768 1
Азия - Азиатский регион 5529 1
Куба - Республика 362 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2414 1
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Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24084 2
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РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 529 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 538 1
Google Summer of Code 10 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7650 1
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 562 1
Короткая ссылка

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