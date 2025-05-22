Минприроды РФ - МПР России - Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации

ФГБУ «Аналитический центр Минприроды России» и риск-офис РНПК заключили соглашение Риск-офис Российской Национальной Перестраховочной Компании (РНПК) и ФГБУ «Аналитический центр Минприроды России» приступят к информационно-аналитическому взаимодействию в области моделиро

«Сколково» и Минприроды России будут развивать инновации в сфере экологии тых природных ресурсов России, но и для повышения качества жизни каждого человека. Сотрудничество с Минприроды России открывает новые возможности для развития инновационных проектов в сфере охр

«Группа Астра» помогает подведомственному учреждению Минприроды строить импортонезависимую ИТ-инфраструктуру аммных продуктов в ФГБУ «Российский фонд информации по природным ресурсам и охране окружающей среды Минприроды России» («РФИ Минприроды России»). Об этом CNews сообщили представители «Гр

Sitronics Group заключила соглашение о сотрудничестве в области природоохранной деятельности с ФГБУ «РФИ Минприроды России» ое бюджетное учреждение «Российский фонд информации по природным ресурсам и охране окружающей среды Минприроды России» подписали соглашение о сотрудничестве в области развития систем дистанцион

Минприроды России оптимизирует документооборот с помощью Directum В Министерстве природных ресурсов и экологии России завершен проект внедрения системы Directum. Цифровизация делопроизводства, управления договорами и обработки обращений значительно сократила бу

Directum внедрит собственную СЭД в Минприроды РФ ’явіла о том, что она выбрана главным исполнителем работ по проекту по итогам открытого тендера РФИ Минприроды России на оказание услуг по развитию СЭД. Министерство природных ресурсов и эколог

Tanais внедрит Directum в Минприроды России Tanais выбрана главным исполнителем работ по проекту по итогам открытого тендера РФИ Минприроды России на оказание услуг по развитию СЭД. Система Directum заменит текущее решение

Минприроды сорвало запуск многомиллионного ИТ-сервиса для жалоб на свалки и черных лесорубов Проверка Счетной палаты Минприроды до сих пор не ввело в эксплуатацию федеральную государственную информационную систему (ФГИС) «Наша природа» — при том, что система должна была заработать еще в августе 2018 г. К тако

Минприроды объединяет свои ФГУПы в сфере ИТ Как следует из документов, опубликованных сегодня на сайте Правительства РФ, Минприроды представило предложение о создании федерального государственного бюджетного учреждения (ФГБУ) «Федеральный фонд геологической информации». Оно будет образовано за счет преобразования

Минприроды запускает информационную систему по учету древесины и сделок с ней очередь это силовые министерства, которые должны обеспечить декриминализацию лесного сектора. Глава Минприроды России отметил, что представленный алгоритм работы информационного портала прост и

ФАС возбудила дело против Минприроды за ПО Autodesk ального закона «О защите конкуренции». Об этом сообщается на официальном сайте ФАС. Как отмечается, Министерство природных ресурсов и экологии РФ в пункте 10.5.4 своего приказа №412 «Об утвержд

«АйТи» создала виртуальную среду для Минприроды России риродных ресурсов и экологии РФ. Заказчиком этих работ выступил «Информационно-вычислительный центр Минприроды России» («ИВЦ Минприроды России»). Право на реализацию этого проекта «АйТи»

«Ростелеком» предоставит «РФИ Минприроды России» услуги связи на 4,5 млн руб. дарственного учреждения «Российский фонд информации по природным ресурсам и охране окружающей среды Минприроды России» (ФГУ «РФИ Минприроды России»). Общая сумма контракта составляет 4,5

РФИ МПР России требуется обслуживание АПК ИС держке и обслуживании аппаратно-программного комплекса (АПК) интегрированной информационной системы МПР РФ. Исполнитель контракта будет определен по итогам открытого конкурса № 2008-4. На услуг

РФИ МПР России потребовались услуги связи Российский фонд информации по природным ресурсам и охране окружающей среды МПР России (РФИ МПР России) нуждается в услугах связи для аппаратно-программного комплекса интегрированной информационной системы МПР России. Поставщик услуг будет определен по ре

ИВЦ МПР России нуждается в сопровождении программно-аппаратных средств Информационно-вычислительный центр Министерства природных ресурсов (ИВЦ МПР России) объявил о продлении сроков приема заявок на участие в открытом конкурсе № 04-2008

ИВЦ МПР России закупает ИТ-оборудование Информационно-вычислительный центр Министерства природных ресурсов (ИВЦ МПР России) объявил открытый аукцион № 03-2008, по итогам которого рассчитывает выбрать поста

ИВЦ МПР России нуждается в ИТ-услугах ИВЦ МПР России требуются услуги по системному администрированию, обеспечению безопасного функцион

ИВЦ МПР России нуждается в обновлении серверных программных средств Информационно-вычислительному центру Министерства природных ресурсов (ИВЦ МПР России) потребовались услуги по системному администрированию, обеспечению безопасного фун

МПР России понадобилось системное администрирование ЕИАС Министерству природных ресурсов РФ (МПР России) требуются услуги по вводу в эксплуатацию и системному администрированию единой ин

ИВЦ МПР России необходимо сопровождение аппаратно-программных средств Информационно-вычислительному центру Министерства природных ресурсов (ИВЦ МПР России) потребовалось сопровождение аппаратно-программных средств (АПС) многофункцион

ТФИ МПР России по ЦФО ищет ИТ-подрядчика Территориальный Фонд информации по природным ресурсам и охране окружающей среды МПР России (ТФИ) по Центральному федеральному округу проводит открытый конкурс по выбору подр

ИВЦ МПР России требуется информационно-техническое обеспечение МИС Информационно-вычислительный центр Министерства природных ресурсов (ИВЦ МПР России) проводит торги в форме открытого конкурса № И.ОК-106085 по выбору ИТ-подрядчика д

ИВЦ МПР России требуются услуги по сопровождению МИС Информационно-вычислительный центр министерства природных ресурсов России (ИВЦ МПР России) объявил открытый конкурс № И.ОК-83403, в рамках которого определит поставщика ИТ-

Центральному бюро информации МПР России требуются интернет-услуги Центральное бюро информации МПР России объявило о проведении открытого конкурса № 7-03/07 по выбору поставщика интернет-услуг по поддержке работы и текущему обслуживанию интернет-портала МПР России. Согласно КД, ис

ИВЦ МПР России понадобились ИТ-услуги ИВЦ МПР России объявил открытый конкурс № И.ОК-58918 на предоставление доступа в интернет, обеспе