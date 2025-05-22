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Минприроды РФ МПР России Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации

Минприроды РФ - МПР России - Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации

СОБЫТИЯ


22.05.2025 ФГБУ «Аналитический центр Минприроды России» и риск-офис РНПК заключили соглашение

Риск-офис Российской Национальной Перестраховочной Компании (РНПК) и ФГБУ «Аналитический центр Минприроды России» приступят к информационно-аналитическому взаимодействию в области моделиро
25.10.2024 «Сколково» и Минприроды России будут развивать инновации в сфере экологии

тых природных ресурсов России, но и для повышения качества жизни каждого человека. Сотрудничество с Минприроды России открывает новые возможности для развития инновационных проектов в сфере охр
07.11.2023 «Группа Астра» помогает подведомственному учреждению Минприроды строить импортонезависимую ИТ-инфраструктуру

аммных продуктов в ФГБУ «Российский фонд информации по природным ресурсам и охране окружающей среды Минприроды России» («РФИ Минприроды России»). Об этом CNews сообщили представители «Гр
14.09.2023 Sitronics Group заключила соглашение о сотрудничестве в области природоохранной деятельности с ФГБУ «РФИ Минприроды России»

ое бюджетное учреждение «Российский фонд информации по природным ресурсам и охране окружающей среды Минприроды России» подписали соглашение о сотрудничестве в области развития систем дистанцион
22.09.2020 Минприроды России оптимизирует документооборот с помощью Directum

В Министерстве природных ресурсов и экологии России завершен проект внедрения системы Directum. Цифровизация делопроизводства, управления договорами и обработки обращений значительно сократила бу
12.07.2019 Directum внедрит собственную СЭД в Минприроды РФ

’явіла о том, что она выбрана главным исполнителем работ по проекту по итогам открытого тендера РФИ Минприроды России на оказание услуг по развитию СЭД. Министерство природных ресурсов и эколог
12.07.2019 Tanais внедрит Directum в Минприроды России

Tanais выбрана главным исполнителем работ по проекту по итогам открытого тендера РФИ Минприроды России на оказание услуг по развитию СЭД. Система Directum заменит текущее решение
24.05.2019 Минприроды сорвало запуск многомиллионного ИТ-сервиса для жалоб на свалки и черных лесорубов

Проверка Счетной палаты Минприроды до сих пор не ввело в эксплуатацию федеральную государственную информационную систему (ФГИС) «Наша природа» — при том, что система должна была заработать еще в августе 2018 г. К тако
16.01.2015 Минприроды объединяет свои ФГУПы в сфере ИТ

Как следует из документов, опубликованных сегодня на сайте Правительства РФ, Минприроды представило предложение о создании федерального государственного бюджетного учреждения (ФГБУ) «Федеральный фонд геологической информации». Оно будет образовано за счет преобразования
30.01.2014 Минприроды запускает информационную систему по учету древесины и сделок с ней

очередь это силовые министерства, которые должны обеспечить декриминализацию лесного сектора. Глава Минприроды России отметил, что представленный алгоритм работы информационного портала прост и
03.03.2011 ФАС возбудила дело против Минприроды за ПО Autodesk

ального закона «О защите конкуренции». Об этом сообщается на официальном сайте ФАС. Как отмечается, Министерство природных ресурсов и экологии РФ в пункте 10.5.4 своего приказа №412 «Об утвержд
24.08.2010 «АйТи» создала виртуальную среду для Минприроды России

риродных ресурсов и экологии РФ. Заказчиком этих работ выступил «Информационно-вычислительный центр Минприроды России» («ИВЦ Минприроды России»). Право на реализацию этого проекта «АйТи»
25.02.2010 «Ростелеком» предоставит «РФИ Минприроды России» услуги связи на 4,5 млн руб.

дарственного учреждения «Российский фонд информации по природным ресурсам и охране окружающей среды Минприроды России» (ФГУ «РФИ Минприроды России»). Общая сумма контракта составляет 4,5
06.06.2008 РФИ МПР России требуется обслуживание АПК ИС

держке и обслуживании аппаратно-программного комплекса (АПК) интегрированной информационной системы МПР РФ. Исполнитель контракта будет определен по итогам открытого конкурса № 2008-4. На услуг
30.05.2008 РФИ МПР России потребовались услуги связи

Российский фонд информации по природным ресурсам и охране окружающей среды МПР России (РФИ МПР России) нуждается в услугах связи для аппаратно-программного комплекса интегрированной информационной системы МПР России. Поставщик услуг будет определен по ре
21.05.2008 ИВЦ МПР России нуждается в сопровождении программно-аппаратных средств

Информационно-вычислительный центр Министерства природных ресурсов (ИВЦ МПР России) объявил о продлении сроков приема заявок на участие в открытом конкурсе № 04-2008
18.04.2008 ИВЦ МПР России закупает ИТ-оборудование

Информационно-вычислительный центр Министерства природных ресурсов (ИВЦ МПР России) объявил открытый аукцион № 03-2008, по итогам которого рассчитывает выбрать поста
07.04.2008 ИВЦ МПР России нуждается в ИТ-услугах

ИВЦ МПР России требуются услуги по системному администрированию, обеспечению безопасного функцион
02.04.2008 ИВЦ МПР России нуждается в обновлении серверных программных средств

Информационно-вычислительному центру Министерства природных ресурсов (ИВЦ МПР России) потребовались услуги по системному администрированию, обеспечению безопасного фун
17.03.2008 МПР РФ нуждается в модернизации электронного архива
14.03.2008 МПР России понадобилось системное администрирование ЕИАС

Министерству природных ресурсов РФ (МПР России) требуются услуги по вводу в эксплуатацию и системному администрированию единой ин
14.03.2008 ИВЦ МПР России необходимо сопровождение аппаратно-программных средств

Информационно-вычислительному центру Министерства природных ресурсов (ИВЦ МПР России) потребовалось сопровождение аппаратно-программных средств (АПС) многофункцион
22.01.2008 ТФИ МПР России по ЦФО ищет ИТ-подрядчика

Территориальный Фонд информации по природным ресурсам и охране окружающей среды МПР России (ТФИ) по Центральному федеральному округу проводит открытый конкурс по выбору подр
07.09.2007 ИВЦ МПР России требуется информационно-техническое обеспечение МИС

Информационно-вычислительный центр Министерства природных ресурсов (ИВЦ МПР России) проводит торги в форме открытого конкурса № И.ОК-106085 по выбору ИТ-подрядчика д
25.06.2007 ИВЦ МПР России требуются услуги по сопровождению МИС

Информационно-вычислительный центр министерства природных ресурсов России (ИВЦ МПР России) объявил открытый конкурс № И.ОК-83403, в рамках которого определит поставщика ИТ-
13.03.2007 Центральному бюро информации МПР России требуются интернет-услуги

Центральное бюро информации МПР России объявило о проведении открытого конкурса № 7-03/07 по выбору поставщика интернет-услуг по поддержке работы и текущему обслуживанию интернет-портала МПР России. Согласно КД, ис
26.02.2007 ИВЦ МПР России понадобились ИТ-услуги

ИВЦ МПР России объявил открытый конкурс № И.ОК-58918 на предоставление доступа в интернет, обеспе
25.01.2007 DocsVision внедрили в Минприроды Башкортостана

тоящий момент с системой электронного документооборота на основе DocsVision работают до 50 человек, планируется подключение к системе удаленных пользователей в территориально удаленных подразделениях Минприроды. Кроме того, в планах развития СЭД в Минприроды предполагается создание электронного архива документов, автоматизация работы со специализированной документацией, сбор и консол

Публикаций - 200, упоминаний - 257

Минприроды РФ и организации, системы, технологии, персоны:

9695 10
Ростелеком 11033 9
Yandex - Яндекс 9364 7
IBM - International Business Machines Corp 9718 7
BSS Engineering - БСС Инжиниринг 69 6
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1474 5
Совзонд - Sovzond 123 5
МегаФон 10930 5
ЭОС - Электронные офисные системы - ЭОС Софт 1220 5
БАРС Груп 582 5
АйТи - АО Фирма АйТи Информационные технологии 1522 5
ЦИК РФ - Федеральный центр информатизации при Центральной избирательной комиссии Российской Федерации - ФЦИ При ЦИК России 135 4
Ростех - Сириус НПП концерн 30 4
SAP SE 5629 4
Oracle Corporation 7107 4
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3175 4
Directum - Директум 1287 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9562 4
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 5055 4
BSS - Banks Soft Systems - Банк Софт Системс - БСС 743 4
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1130 3
РАН МСЦ - Межведомственный суперкомпьютерный центр Российской Академии Наук 117 3
Geoscan Technologies - Технологии Геоскан 141 3
TANAiS IT Group - Танаис 33 3
Esri 176 3
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1625 3
Software AG & IDS Scheer 209 3
Microsoft Corporation 25865 3
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1619 3
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1208 3
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2403 3
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 418 3
VK - Mail.ru Group 3617 3
Xerox - The Haloid Company 1169 3
Росатом - КИС НПО - Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 648 3
Ангстрем-Т - Зеленоградский концерн 160 2
Техноэволаб - Technoevolab - Кселаб - Xerox Russia - Ксерокс Россия - Xerox CIS - Xerox СНГ - Xerox Eurasia - Ксерокс Евразия 198 2
Google LLC 12791 2
Вычислительная техника - Консорциум - АНО ВТ - АНО Развития радиоэлектронной отрасли 90 2
Росатом - РИР - Лига Цифровой Экономики - AT Consulting Сибирь - ЭйТи Сибирь 15 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 9036 8
Газпром ПАО 1498 7
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1370 5
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 4
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 4
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3165 4
Транснефть 338 4
СУЭК - Сибирская угольная энергетическая компания 102 3
РЭО - Российский экологический оператор 16 3
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1820 3
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2996 3
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 271 3
Техносила - СервисТрейд - Техношок - Диал Электроникс 265 2
Роскосмос - Прогресс РКЦ - ЦСКБ-Прогресс - ГНПРКЦ - Ракетно-космический центр - Центральное специализированное конструкторское бюро 139 2
Россети Ленэнерго 1699 2
Национальные приоритеты АНО 27 2
Силовые машины 166 2
Роснефть - ТНК-ВР Холдинг - Тюменская нефтяная компания - Тюменский нефтяной научный центр, ТННЦ 299 2
Сафмар - РуссНефть НК - Ульяновскнефть - Нафта-Ульяновск - Белкамнефть 34 2
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 735 2
РЖД - Российские железные дороги 2106 2
РВК - Российская венчурная компания 572 2
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 553 2
ГПБ - Газпромбанк 1291 2
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 926 2
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 536 2
РусГидро ПАО - ГидроОГК 388 2
Газпром нефть 744 2
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 503 2
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 463 2
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 527 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1966 2
Алроса АК - Алмазы России — Саха 302 2
Walt Disney Company 649 2
ITMS Group - Итэмс Груп - МУМТ - Международные услуги по маркетингу табака - British American Tobacco - Бритиш американ тобакко - БАТ Россия 113 1
Superjob - Суперджоб 896 1
Мосэнерго ПАО 132 1
Интер РАО ЕЭС ПАО 374 1
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 211 1
ТМХ - Трансмашхолдинг 158 1
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Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2897 39
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СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1700 11
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ - Агентство по управлению федеральным имуществом, ФАУФИ 624 11
Росрыболовство - Федеральное агентство по рыболовству - Госкомрыболовство - Государственный комитет Российской Федерации по рыболовству 80 10
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5760 10
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 808 10
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3226 10
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 1003 10
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 367 9
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 600 9
ГИС-Ассоциация - Межрегиональная общественная организация содействия развитию геоинформационных технологий и услуг 276 13
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 126 3
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 106 2
WWF - World Wildlife Fund - World Wide Fund for Nature - Всемирный фонд дикой природы 60 2
Greenpeace - Гринпис 130 2
Гильдия Управляющих Документацией РОО - Региональная общественная организация 84 2
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 362 2
АЮР - Ассоциация юристов России 51 1
OSI - Open Source Initiative 80 1
FSC - Forest Stewardship Council - Лесной попечительский совет 46 1
КПК - Коммунистическая политическая партия Китая - Чжунго гунчаньдан 48 1
Доверенная платформа - Ассоциация разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 64 1
Информация для всех ОД - Общественное движение 78 1
4CIO 20 1
АКИТ РФ - Ассоциация кластеров, технопарков и ОЭЗ России - Ассоциация технопарков в сфере высоких технологий 20 1
AI-Russia Alliance - Альянс в сфере ИИ - Альянс в сфере искусственного интеллекта 81 1
Содружество производителей светотехники АНО 3 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 785 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 265 1
АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии 61 1
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 151 1
Единая Россия - Политическая партия 321 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54714 78
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Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26329 34
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GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2833 29
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