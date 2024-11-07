GIMP - GNU Image Manipulation Program - графический редактор

Бесплатный «убийца» Photoshop крупно обновляется впервые более чем за 10 лет Релиз GIMP 3.0 близок как никогда Спустя более чем 10 лет разработки опубликован первый кандидат в релизы свободного растрового графического редактора GIMP версии 3.0 (RC1). Согласно сообщению

Хакеры используют сверхпопулярный бесплатный графический редактор GIMP, чтобы захватывать ПК по всему миру Прямо в поисковике Неизвестные злоумышленники заманивали пользователей популярного бесплатного графического редактора GIMP на поддельный сайт с помощью рекламы, размещенной в результатах поиска Google. Реклама выглядела абсолютно легитимной и каким-то образом оказалась в приоритете. При этом переход по ссылке

Бесплатный «убийца» Photoshop меняет обличье Разработчики известного Open Source-графического редактора GIMP, объявили о том, что новая версия программы 2.8 выйдет уже в конце 2011 г. - начале 2012 г. Она будет включать в себя новый однооконный интерфейс, работа над которым велась с 2009 г. Также

Вышла новая версия графического редактора GIMP 2.6 Разработчики GIMP анонсировали новую версию свободного растрового редактора графики. Релиз GIMP 2.6 содержит ряд значительных изменений в графическом интерфейсе, осуществленных с учетом наиболее част

GIMP 2.4.6: новая версия графического редактора GIMP - графический редактор, распространяемый с открытым исходным кодом и обладающий широкими возможностями для создания и обработки изображений. GIMP позволяет работать с видео и анимацией, содержит большое количество инструментов для редактирования изображений, поддерживает работу со слоями, каналами и др. В версии 2.4.6 исправлены оши

GIMP 2.4.2: графический редактор с открытым исходным кодом GIMP 2.4.2 – новая версия графического редактора, распространяемого с открытым исходным кодом и обладающего широкими возможностями для создания и обработки изображений. GIMP позволяет работать с видео и анимацией, содержит большое количество инструментов для редактирования изображений, поддерживает работу со слоями, каналами и др. В версии 2.4.2 исправлены оши

GIMP Team выпустила новую версию графического редактора The GIMP 2.4.0 – новая версия графического редактора, распространяемого с открытым исходным кодом и обладающего широкими возможностями для создания и обработки изображений. GIMP позволяет ра