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GIMP GNU Image Manipulation Program графический редактор
|07.11.2024
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Бесплатный «убийца» Photoshop крупно обновляется впервые более чем за 10 лет
Релиз GIMP 3.0 близок как никогда Спустя более чем 10 лет разработки опубликован первый кандидат в релизы свободного растрового графического редактора GIMP версии 3.0 (RC1). Согласно сообщению
|03.11.2022
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Хакеры используют сверхпопулярный бесплатный графический редактор GIMP, чтобы захватывать ПК по всему миру
Прямо в поисковике Неизвестные злоумышленники заманивали пользователей популярного бесплатного графического редактора GIMP на поддельный сайт с помощью рекламы, размещенной в результатах поиска Google. Реклама выглядела абсолютно легитимной и каким-то образом оказалась в приоритете. При этом переход по ссылке
|16.08.2011
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Бесплатный «убийца» Photoshop меняет обличье
Разработчики известного Open Source-графического редактора GIMP, объявили о том, что новая версия программы 2.8 выйдет уже в конце 2011 г. - начале 2012 г. Она будет включать в себя новый однооконный интерфейс, работа над которым велась с 2009 г. Также
|02.10.2008
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Вышла новая версия графического редактора GIMP 2.6
Разработчики GIMP анонсировали новую версию свободного растрового редактора графики. Релиз GIMP 2.6 содержит ряд значительных изменений в графическом интерфейсе, осуществленных с учетом наиболее част
|02.06.2008
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GIMP 2.4.6: новая версия графического редактора
GIMP - графический редактор, распространяемый с открытым исходным кодом и обладающий широкими возможностями для создания и обработки изображений. GIMP позволяет работать с видео и анимацией, содержит большое количество инструментов для редактирования изображений, поддерживает работу со слоями, каналами и др. В версии 2.4.6 исправлены оши
|22.11.2007
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GIMP 2.4.2: графический редактор с открытым исходным кодом
GIMP 2.4.2 – новая версия графического редактора, распространяемого с открытым исходным кодом и обладающего широкими возможностями для создания и обработки изображений. GIMP позволяет работать с видео и анимацией, содержит большое количество инструментов для редактирования изображений, поддерживает работу со слоями, каналами и др. В версии 2.4.2 исправлены оши
|25.10.2007
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GIMP Team выпустила новую версию графического редактора
The GIMP 2.4.0 – новая версия графического редактора, распространяемого с открытым исходным кодом и обладающего широкими возможностями для создания и обработки изображений. GIMP позволяет ра
|27.12.2000
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Выпущена новая версия программы GNU Image Manipulation Program GIMP 1.2.0
GNU Image сообщила о выпуске новой версии пакета GNU Image Manipulation Program GIMP 1.2.0 для операционной системы Linux, разработанной в рамках "open source" - бесплатно распространяемого ПО с открытым исходным кодом. Программа используется для создания и обработки графи
GIMP и организации, системы, технологии, персоны:
|Liliputing 62 2
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|Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1283 1
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|The Verge - Издание 560 1
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