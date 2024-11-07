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GIMP GNU Image Manipulation Program графический редактор

GIMP - GNU Image Manipulation Program - графический редактор

07.11.2024 Бесплатный «убийца» Photoshop крупно обновляется впервые более чем за 10 лет

Релиз GIMP 3.0 близок как никогда Спустя более чем 10 лет разработки опубликован первый кандидат в релизы свободного растрового графического редактора GIMP версии 3.0 (RC1). Согласно сообщению
03.11.2022 Хакеры используют сверхпопулярный бесплатный графический редактор GIMP, чтобы захватывать ПК по всему миру

Прямо в поисковике Неизвестные злоумышленники заманивали пользователей популярного бесплатного графического редактора GIMP на поддельный сайт с помощью рекламы, размещенной в результатах поиска Google. Реклама выглядела абсолютно легитимной и каким-то образом оказалась в приоритете. При этом переход по ссылке

16.08.2011 Бесплатный «убийца» Photoshop меняет обличье

Разработчики известного Open Source-графического редактора GIMP, объявили о том, что новая версия программы 2.8 выйдет уже в конце 2011 г. - начале 2012 г. Она будет включать в себя новый однооконный интерфейс, работа над которым велась с 2009 г. Также
02.10.2008 Вышла новая версия графического редактора GIMP 2.6

Разработчики GIMP анонсировали новую версию свободного растрового редактора графики. Релиз GIMP 2.6 содержит ряд значительных изменений в графическом интерфейсе, осуществленных с учетом наиболее част
02.06.2008 GIMP 2.4.6: новая версия графического редактора

GIMP - графический редактор, распространяемый с открытым исходным кодом и обладающий широкими возможностями для создания и обработки изображений. GIMP позволяет работать с видео и анимацией, содержит большое количество инструментов для редактирования изображений, поддерживает работу со слоями, каналами и др. В версии 2.4.6 исправлены оши
22.11.2007 GIMP 2.4.2: графический редактор с открытым исходным кодом

GIMP 2.4.2 – новая версия графического редактора, распространяемого с открытым исходным кодом и обладающего широкими возможностями для создания и обработки изображений. GIMP позволяет работать с видео и анимацией, содержит большое количество инструментов для редактирования изображений, поддерживает работу со слоями, каналами и др. В версии 2.4.2 исправлены оши
25.10.2007 GIMP Team выпустила новую версию графического редактора

The GIMP 2.4.0 – новая версия графического редактора, распространяемого с открытым исходным кодом и обладающего широкими возможностями для создания и обработки изображений. GIMP позволяет ра
27.12.2000 Выпущена новая версия программы GNU Image Manipulation Program GIMP 1.2.0

GNU Image сообщила о выпуске новой версии пакета GNU Image Manipulation Program GIMP 1.2.0 для операционной системы Linux, разработанной в рамках "open source" - бесплатно распространяемого ПО с открытым исходным кодом. Программа используется для создания и обработки графи

Публикаций - 60, упоминаний - 60

GIMP и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 24695 14
Adobe Systems 1554 9
Intel Corporation 12231 8
AMD - Advanced Micro Devices 4257 6
Google LLC 11849 6
8292 6
Базальт СПО - BaseALT 665 5
Базальт СПО - ALT Linux - Альт Линукс 230 5
Canonical 203 4
КриптоПРО - Крипто-ПРО 407 4
Apple Inc 12164 4
Blender 38 4
CS2C - China Standard Software 13 3
Nvidia Corp 3516 3
Mandriva - Mandrake - Mandrakesoft 187 3
Актив - Актив-софт - Актив Технологии - Рутокен - Rutoken - Aktiv.Consulting 853 3
Telegram Group 2044 3
Huawei 3963 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1943 2
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 414 2
Linuxfx Software 4 2
Базальт СПО - ALT Linux Team 56 2
Ростех - ОПК - Объединённая приборостроительная корпорация 324 2
Dell EMC 5037 2
X Corp - Twitter 2851 2
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3227 2
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5684 2
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 438 2
BQ - Bright & Quick - Новая линия 393 2
Red Hat 1317 2
Ростех - Росэлектроника - ЦНИИ ЭИСУ ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт экономики, информатики и систем управления 70 2
Воентелеком - Воентелеком — Интегрированные системы и сети - Воентелеком-Сервис 158 2
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 615 2
Pine64 - Pine Store - Pine Microsystems 17 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 941 1
НТЦ ИТ Роса - Научно-технический центр информационных технологий РОСА - Российские операционные системы 322 1
Valve Software 209 1
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 859 1
TeamViewer 122 1
Мобайл Информ - Mobile Inform Group - MIG - Адванст Мобилити Солюшинз 64 1
RPI - Rothschild Patent Imaging 33 2
Skysoft Victory - Скайсофт Виктори 4 1
Почта России ПАО 2122 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг 1095 1
Hyundai Motor Company 390 1
DRDO - Defense Research and Development Organization - Индийская организация оборонных исследований и разработок 15 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1039 1
Visa International 1952 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1885 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Россети Ленэнерго 1701 1
LEGO 245 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2407 1
Марвел-Дистрибуция - Fplus - Всёсмарт 19 1
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 255 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1003 1
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 453 1
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 270 1
Газпром ПАО 1347 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 865 1
Спортмастер - Sportmaster 177 1
Комус 94 1
Unsplash 855 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4196 3
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5490 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11774 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3004 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5005 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4807 1
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 317 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5983 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1408 1
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 465 1
Правительство Австрии - Österreichische Bundesregierung - Государственные органы власти Австрийской Республики 9 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3068 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1534 1
Правительство Москвы - ДОНМ Москва - Департамент образования и науки города Москвы 141 1
Администрация Томской области - органы государственной власти 39 1
Франция - Правительство Франции - Министерство обороны и внутренних дел Франции - Вооружённые силы Французской Республики - Ministère des Armées 51 1
Правительство Индии - Объединённый совет министров Индии - Union Council of Ministers of India 112 1
Минтруд РФ - Федеральная служба по труду и занятости - Роструд 154 1
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 285 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6283 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 726 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25583 34
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7493 29
Офисные приложения - Офисные пакеты ПО - Office Applications - Office Software packages 1999 21
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24347 19
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9241 16
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Базальт СПО - BaseALT - Linux - Альт ОС 486 8
Intel x86 - архитектура процессора 1869 6
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Microsoft Windows 10 1773 5
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Audacity GNU GPL 13 4
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Snowden Edward - Сноуден Эдвард 171 2
Корявов Денис 6 2
Чернов Даниил 79 1
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 912 1
Смирнов Алексей 243 1
Калинин Александр 158 1
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Farish Robert - Фариш Роберт 42 1
Поносов Александр 69 1
Рамендик Михаил 19 1
Жуков Виктор 11 1
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Липатов Виталий 10 1
Цыганков Виктор 5 1
Корнеев Виктор 3 1
Мельникова Анастасия 390 1
Garassino Rosanna - Гарассино Розанна 1 1
Narayen Shantanu - Нарайен Шантану 18 1
Шадеева Анна 2 1
Потапов Александр 29 1
Елин Владимир 11 1
Булин-Соколова Елена 6 1
Караева Элина 2 1
Казанцев Александр 4 1
Макаров Валентин 223 1
Kristofl Robert - Криштофль Роберт 2 1
Громаковский Евгений 18 1
Трандин Сергей 93 1
Raymond Eric - Рэймонд Эрик 11 1
Дроздов Сергей 34 1
Lanzone Isabella - Ланцоне Изабелла 1 1
Осмоловская Анна 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 145861 27
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17177 9
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52284 7
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14233 4
Европа 21820 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43495 2
Южная Корея - Республика 6674 2
Испания - Королевство 3722 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13357 2
Бразилия - Федеративная Республика 2376 2
Украина 7638 2
Япония 13313 1
Индия - Bharat 5480 1
Франция - Французская Республика 7868 1
Россия - СФО - Новосибирск 4339 1
Италия - Итальянская Республика 4364 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1492 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1475 1
Германия - Бавария - Мюнхен 469 1
КНДР - Корейская Народно-Демократическая Республика - Северная Корея 556 1
Южная Корея - Сеул 364 1
Португалия - Лиссабон 40 1
Китай - Пекин - Beijing 1003 1
Германия - Бавария 70 1
Австрия - Австрийская Республика 1312 1
Земля - планета Солнечной системы 10412 1
Китай - Тайвань 4004 1
Беларусь - Белоруссия 5733 1
Россия - СФО - Томская область - Томский район - Томская агломерация 893 1
Перу - Республика 279 1
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1338 1
Китай - Шанхай 787 1
Португалия - Португальская Республика 921 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Русский (остров) - Мост на остров Русский 65 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1121 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7530 1
Индия - Гуджарат - Гандинагар 25 1
Италия - Пьемонт 3 1
Италия - Лигурия - Генуя 14 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51549 11
Английский язык 6673 7
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11023 7
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4700 7
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14559 6
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29414 6
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8631 4
СБППО - Стандартный базовый пакет программного обеспечения - Первая помощь 72 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13709 3
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5008 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11035 3
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8811 3
Информатика - computer science - informatique 1068 3
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3448 3
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8670 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24321 2
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2773 2
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1797 2
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 4990 2
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2179 2
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3231 2
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2751 2
Федеральный закон 131-ФЗ - О государственной тайне - Государственная измена - предательство интересов своей страны, юридически является преступлением - шпионаж 189 2
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3677 1
Кодекс об электронно-цифровом управлении Италии - Codice dell'amministrazione digitale Italy 2 1
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 536 1
NDA - Non-disclosure agreement - Соглашение о неразглашении 209 1
Ergonomics - Эргономика 1604 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18756 1
Статистика - Statistics - статистические данные 1749 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48427 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6202 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2210 1
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1764 1
Федеральный закон 220-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 569 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2352 1
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2144 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10021 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1491 1
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1340 1
Liliputing 62 2
BleepingComputer - Издание 351 2
IBT - International Business Times 14 1
Quartz 24 1
CNews - ZOOM.CNews 1849 1
Известия ИД 634 1
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1283 1
ZDnet 660 1
The Verge - Издание 560 1
WCCFTech - Издание 63 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8160 1
IDC - International Data Corporation 4912 1
Cinebench 28 1
Softline Education - Академия Softline - Академия АйТи 88 1
ВНИИНС - Всероссийский научно-исследовательский институт автоматизации управления в непромышленной сфере им. В. В. Соломатина 44 1
Gujarat Technological University - Гуджаратский технологический университет 1 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2452 2
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 933 1
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 602 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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Техника

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