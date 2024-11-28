Лучшие бесплатные видеоредакторы для ПК: выбор ZOOM OpenShot OpenShot — это бесплатный кроссплатформенный видеоредактор с открытым кодом, что, собственно, является его основным плюсом. Приложение обладает простым интерфейсом и хорошим набором функций, которые вполне подходят для начинающих, желающи

Обновление российского видеоредактора VSDC 9.2. от компании «Мультилаб» Компания «Мультилаб» представила на российском рынке обновление нелинейного видеоредактора VSDC Video Editor – VSDC 9.2. Разработчики добавили новый инструмент сегментации на основе искусственного интеллекта для вырезания объектов на видео, который позволяет их удалять

«Мультилаб» обновила видеоредактор VSDC до версии 9.1 Компания «Мультилаб» представила обновление видеоредактора VSDC 9.1. Эта версия (первая в текущем году) вносит ряд значительных улучшений и новых функций, призванных сделать процесс видеомонтажа еще более быстрым и удобным. Работа с пере

«Мультилаб» выпустила обновление видеоредактора VSDC 8.3 Нелинейный видеоредактор VSDC, многофункциональная программа для создания и обработки видеороликов, разработанная компанией «Мультилаб», представил своё недавнее обновление. Новая версия 8.3 обещает значи

«Мультилаб» выпустила обновление видеоредактора VSDC Компания «Мультилаб» выпустила обновление видеоредактора VSDC 8.2. Команда разработчиков последние несколько месяцев работала над расширением функциональности редактора и удобством его использования. Среди основных изменений можно выде

Сравниваем отечественный видеоредактор VSDC с продуктами Adobe а, но уже в мешке, или попробовать что-то новое. Отечественная альтернатива В качестве альтернативы ушедшему Premiere Pro российская команда разработчиков предлагает собственный программный продукт – видеоредактор VSDC – инструмент для создания качественного видеоконтента.

Авторы коротких видео получили доступ к новому первоклассному видеоредактору в «VK клипах» «VK клипы» представили новый видеоредактор для авторов коротких вертикальных видео — как начинающих, так и профессиональны

Corel представила видеоредактор Pinnacle Studio 21 Ultimate рофессиональными, не должны быть сложными для понимания и освоения. Если вам необходим более мощный видеоредактор, который позволил бы вам развивать ваши навыки и приобретать новые, Pinnacle St

Corel представила новую версию видеоредактора VideoStudio Ultimate X10 Corel представила новую версию видеоредактора VideoStudio Ultimate X10, с помощью которого пользователи — от новичков до профессионалов — смогут создавать видеофильмы с уникальными эффектами. Как рассказали CNews в компании,

Новая версия видеоредактора VSDC: удвоенная скорость и расширенный выбор форматов видеофайлами являлась ключевой задачей и была с успехом реализована. Благодаря полному обновлению кода программа стала работать быстрее и теперь поддерживает расширенный список форматов. Новая версия видеоредактора не только унаследовала от своего предшественника успевший полюбиться пользователям функционал – впечатляющие видео/аудио эффекты, динамические графики 3D, но и предлагает новый у

Movavi выпустил видеоредактор для OS X программных продуктов для Mac, которая включает приложения для просмотра и конвертации медиафайлов, быстрой нарезки видео, редактирования фотографий и записи видео с экрана. Новая программа, «Movavi Видеоредактор для Mac», призвана сократить время создания видеоролика или слайд-шоу до нескольких секунд. Она поддерживает все популярные видео-, аудио- и графические форматы, включая: MP4, AVI

Вышел «Видеоредактор Movavi 9» с новым модулем для быстрой нарезки видеофайлов Компания Movavi, российский разработчик программ для работы с видео и аудио, представила новую версию «Видеоредактора Movavi 9». Полнофункциональная пробная версия доступна для бесплатного скачивания на официальном сайте. В обновленную версию программы вошел новый модуль SplitMovie для быстрой н

Corel обновила видеоредактор Pinnacle Studio for iPad Corel представило обновление популярного программного обеспечения для редактирования видео на планшетных компьютерах Pinnacle Studio for iPad. Бесплатная для текущих пользователей, обновлённая версия видеоредактора предлагает ещё больше возможностей и инструментов для обработки видео: специальные эффекты ускоренного и замедленного (slow-motion) воспроизведения видео, новые стили для создани