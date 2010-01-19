Apple iLife

Apple через неделю представит планшет, iPhone 4.0 и iLife 2010 торая состоится в конце января, Apple представит не только планшетный компьютер, но также новую версию операционной системы, iPhone 4.0, и новую версию пакета для работы с графикой, видео и музыкой – iLife 2010, – сообщает Fox News со ссылкой на осведомленный источник. В понедельник, 18 января, Apple разослала приглашения на предстоящее мероприятие для просмотра, как говорится в приглашении