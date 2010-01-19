Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 202052
ИКТ 15677
Организации 11864
Ведомства 1510
Ассоциации 1127
Технологии 3597
Системы 27086
Персоны 88192
География 3144
Статьи 1589
Пресса 1339
ИАА 758
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2858
Мероприятия 894

Apple iLife

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


19.01.2010 Apple через неделю представит планшет, iPhone 4.0 и iLife 2010

торая состоится в конце января, Apple представит не только планшетный компьютер, но также новую версию операционной системы, iPhone 4.0, и новую версию пакета для работы с графикой, видео и музыкой – iLife 2010, – сообщает Fox News со ссылкой на осведомленный источник. В понедельник, 18 января, Apple разослала приглашения на предстоящее мероприятие для просмотра, как говорится в приглашении
28.09.2007 Apple обновляет iLife

Компания Apple выпустила обновление пакета приложений iLife, в состав которого входят iDVD, iMovie, GarageBand и iPhoto. В приложении для музыканто
09.08.2007 iLife ’08: еще одна причина перейти на «Мак»

Компания Apple представила iLife ’08 - значительное обновление пакета цифровых программ для творчества, среди которых но
16.05.2006 Apple обновила пакет iLife 06

Apple обновила четыре из шести приложений, входящих в пакет «iLife 06». iDVD 6.0.2, iWeb 1.1, iPhoto 6.0.3 и iMovie HD 6.0.2 доступны через систему автома
25.10.2001 Apple перенесла выпуск iDVD 2 для Mac OS X на ноябрь

Компания Apple в очередной раз перенесла выпуск программного пакета iDVD 2 для Mac OS X на начало ноября. Это уже второй перенос сроков, сначала программу обещали выпустить в сентябре, а затем в октябре.Программный пакет iDVD 2 от Apple предназначено для
20.07.2001 Apple представила новую версию iDVD 2 для Mac OS X

18 июля на выставке Macworld Expo компания Apple Computer представила новую версию iDVD 2 для Mac OS X. Теперь iDVD 2 - приложение для создания DVD- видеодисков, проигры

Публикаций - 73, упоминаний - 89

Apple iLife и организации, системы, технологии, персоны:

Apple Inc 13280 66
Intel Corporation 12868 23
Nvidia Corp 4085 19
Microsoft Corporation 25863 14
AMD Graphics Product Group - ATI 976 10
Sony 6754 5
Samsung Electronics 11139 4
HP Inc. 5907 4
Google LLC 12787 4
Dell EMC 5204 3
X Corp - Twitter 2942 3
Xiaomi - Сяоми 2282 3
IBM - International Business Machines Corp 9718 3
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5823 3
AMD - Advanced Micro Devices 4696 3
Toshiba Corporation 2986 3
Adobe Systems 1605 3
iRobot - 62 2
Siemens AG - Siemens Group 2675 2
Verizon Communications - Bell Atlanitic 1032 2
Yandex - Яндекс 9362 2
Meta Platforms - Facebook 4633 2
Dell Technologies - Dell Computer 2223 2
Parallels Holdings - Параллелз Софтвер 532 2
Fujitsu 2109 2
Lenovo Motorola 3573 2
Sharp Corporation 1062 2
Samsung - Harman Kardon - Harman Multimedia - Harman International Industries 332 2
AOL Inc - America Online 1883 2
Innolux Corporation - Pioneer Corporation - Pioneer Electronics - Pioneer Computers 438 2
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson - Сони Мобайл Коммюникейшнз Рус 1268 2
VAIO 475 2
Titanium 89 2
MCJ Corp - Mouse Computer Corporation - Iiyama Electric Corporation 93 1
SONICblue - Empeg 34 1
HP - Palm Inc - Palm Computing - palmOne - Handspring 469 1
Apple IMC - Apple Independent Marketing Company 32 1
Anker Innovations 5 1
Парадигма 170 1
Xiaomi - Roborock - Beijing Roborock Technology 47 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1082 4
Inventive Retail Group - re:Store - реСтор 175 2
Tata Motors - Jaguar Cars 126 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 2
Swarovski AG 74 1
TuneIn Radio 8 1
Новый век 27 1
Солидарность 0 1
HarperCollins Publishers 22 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2996 1
PepsiCo - Pepsi Bottling - Пепсико 209 1
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 531 1
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 503 1
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 344 1
Merrill Lynch 454 1
Россети Ленэнерго 1699 1
Белый Ветер 365 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 541 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6523 1
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 260 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28538 42
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22793 41
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15548 32
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13596 27
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13362 25
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4464 25
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10483 23
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 17099 23
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7993 22
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск - DVD+RW Alliance - Recordable DVD Council - VOB - DVD-Video Object - Versioned Object Base - формат файлов, используемый для хранения DVD-Video 5713 22
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10669 20
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14883 19
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта 4729 18
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) электроэнергии, СНЭ - Energy storage - Battery Management System, BMS 10823 15
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6291 13
Офисные приложения - Офисные пакеты ПО - Office Applications - Office Software packages - Текстовый редактор - Text Editor - Специализированные программы для работы с документами 2255 13
IEEE 1394 - FireWire - i-Link - стандарт последовательной высокоскоростной шины обмена цифровой информацией между компьютером и другими электронными устройствами 945 13
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18497 12
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13143 12
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6471 12
CD-ROM drives - Compact Disc Read-Only Memory - оптический привод - разновидность компакт-дисков с записанными на них данными, доступными только для чтения (read-only memory — память «только для чтения») 2086 12
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10810 11
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 27126 11
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 4244 11
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10151 11
Thunderbolt - аппаратный интерфейс, ранее известный как Light Peak 508 11
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8594 11
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8894 11
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4917 11
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5943 10
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5533 10
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6500 10
Наушники - Headphones 4540 10
Медиаплеер - Media player - видеоплеер - video player - проигрыватель 4786 9
Компьютеризация - Клавиатура - Keyboard 2495 9
DDR - Double data rate 3114 9
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29883 9
Компьютеризация - Клавиатура - QWERTY - ЙЦУКЕН-клавиатура 3671 9
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3923 8
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3830 8
Apple Mac - Apple Macintosh 3124 43
Apple macOS X - OS X Rhapsody - OS X Mavericks - OS X Leopard - OS X Mountain Lion - OS X Yosemite - OS X Jaguar 1709 41
Apple iPhoto 54 28
Apple MacBook - серия ноутбуков 1093 28
Apple iMovie 70 27
Apple iLife GarageBand 58 22
Apple iPhone - серия смартфонов 7698 19
Microsoft Windows 17003 19
Apple iMac - Серия моноблоков 471 19
Apple iWork 79 19
Apple MacBook Pro 562 18
Apple macOS 2461 17
Intel Core 2 Duo - Intel Core 2 Extreme - Intel Penryn - Intel Yonah - Intel Conroe 1009 17
Apple iTunes Store 1119 16
Intel Core - Семейство процессоров 1255 14
Apple iPad 4023 13
Apple iOS 8646 12
Apple Retina - Apple Super Retina - Apple Liquid Retina 454 12
Apple Keynote 63 12
Apple AirPort Extreme Base Station - Apple AirPort Express - Wi-Fi-роутер 46 12
Apple MacBook Air - Ноутбук 503 11
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1448 11
Nvidia GeForce - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 880 11
Apple Mac mini - неттоп 212 11
Apple Numbers 51 9
Nvidia GeForce GT 337 9
Apple iSight 70 9
AMD Mobility Radeon 232 8
Apple - App Store 3147 8
Apple MagSafe 107 8
Apple PowerBook 99 7
Apple PowerPC 62 7
Microsoft Office 4220 7
Intel Core i - Cерия процессоров 535 7
Adobe Lightroom 107 7
Apple macOS Tiger 32 6
Apple Safari - браузер 906 6
Geekbench - Мультиплатформерное приложение для бенчмаркинга (сравнения эффективности) 225 6
Apple iPhone 4 801 6
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1373 6
Jobs Steve - Джобс Стив 1036 17
Ксенин Алекс 311 4
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 410 2
Federighi Craig - Федериги Крейг 25 2
Schiller Phil - Шиллер Филип 89 2
Симонов Игорь 103 1
Абашкин Александр 11 1
Зайдфодим Михаил 2 1
Bajarin Tim - Баджарин Тим 15 1
Schiller Philip - Шиллер Филипп 44 1
Sculley John - Скалли Джон 14 1
Hosek Simona - Хосек Симона 3 1
Timberlake Justin - Тимберлейк Джастин 12 1
Cue Eddy - Кью Эдди 38 1
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 936 1
Ive Jonathan - Ive Jony - Айв Джонатан - Айва Джони 81 1
Otellini Paul - Отеллини Пол 169 1
Россия - РФ - Российская федерация 168217 23
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 55050 17
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 48025 8
Япония 13846 5
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Франциско 1465 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19348 3
Европа 25021 3
Земля - планета Солнечной системы 10903 3
США - Калифорния 4841 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13868 2
Южная Корея - Республика 7099 2
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3158 2
Канада 5094 2
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2621 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14857 2
США - Калифорния - Купертино 282 2
Солнце - звезда Солнечной системы 5521 1
Япония - Канадзава 4 1
США - Северная Вирджиния 13 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19748 1
Европа Восточная 3140 1
Америка - Американский регион 2208 1
Америка Южная 884 1
США - Нью-Йорк 3191 1
Германия - Федеративная Республика 13294 1
Франция - Французская Республика 8201 1
Бразилия - Федеративная Республика 2532 1
Китай - Тайвань 4286 1
Австрия - Австрийская Республика 1359 1
Европа Западная 1497 1
США - Калифорния - Лос-Анджелес 823 1
Луна - спутник Земли - Лунные программы 1551 1
Куба - Республика 420 1
Италия - Милан 167 1
США - Вашингтон - Редмонд 238 1
США - Вирджиния - Виргиния 293 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Азов 114 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34254 8
MBA - Master of Business Administration - Магистр бизнес-администрирования - EMBA, Executive MBA 500 5
Английский язык 7070 4
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6625 4
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5567 4
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1539 4
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27624 4
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5667 4
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3134 3
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4742 3
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 3221 3
Business accelerator - Бизнес акселератор - startup accelerator - seed accelerator - "ускоритель" - социальный институт поддержки стартапов 595 3
Ergonomics - Эргономика 1765 2
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6156 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18377 2
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5696 2
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6220 2
Астрономия - Гравитация - притяжение, всемирное тяготение - gravity - gravitas 1319 2
Палеонтология - Динозавры - Dinosauria - Dinosaurs 297 2
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1585 2
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5895 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7930 2
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 4036 2
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5154 2
Lifestyle - Лайфстайл - Стиль жизни - Образ жизни 1254 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11755 2
Нанотехнология - Nanotechnology - междисциплинарная наука - область фундаментальной и прикладной науки и техники 918 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 3073 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7690 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6865 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8906 1
Логистика сбытовая - Сбыт 2583 1
Почта - услуги почтовой связи - почтовые услуги - почтовые отправления - почтовая логистика 1814 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3332 1
Зоология - наука о животных 2910 1
Торговля оптовая - Wholesale trade 1353 1
Метрология - Нанометрология - Nanometrology - Нанометр 893 1
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1712 1
Здравоохранение - Нервная система - Nervous system - Неврология - Мозг - Brain - центральный отдел нервной системы - Инсульт и черепно-мозговые травмы - Stroke and traumatic brain injuries - Острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК) 1334 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11477 1
MacWorld 134 6
CNews - ZOOM.CNews 1913 5
Fox News Channel - FNC 42 2
AppleInsider 400 2
cw360 84 1
NBC Universal Media - NBC Universal Television Group 76 1
Mercury News - San Jose Mercury News 52 1
Boy Genius Report - BGR 50 1
MacMagazine 1 1
Engadget - Блог о технологиях 429 1
Wired - Издание 278 1
News Corp - News Corporation 221 1
TG Daily 98 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8670 2
Needham & Company 36 1
IDC - International Data Corporation 4999 1
Guinness World Records - Книга рекордов Гиннесса 195 1
Kanazawa University - Канадзавский университет - Университет Каназавы 1 1
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 307 1
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 283 1
NUS - National University of Singapore - Национальный университет Сингапура 41 1
MacWorld Expo 35 2
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7640 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1475984, в очереди разбора - 724813.
Создано именных указателей - 202052.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Техника

Обзор монитора DIGMA PRO 27" Motion L: сбалансированное решение для работы и игр

Обзор линейки кондиционеров SHUFT Berg: техника для комфортного климата дома

Как продлить лето: лучшие уличные обогреватели для веранды

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще