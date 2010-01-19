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Apple iLife
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
|19.01.2010
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Apple через неделю представит планшет, iPhone 4.0 и iLife 2010
торая состоится в конце января, Apple представит не только планшетный компьютер, но также новую версию операционной системы, iPhone 4.0, и новую версию пакета для работы с графикой, видео и музыкой – iLife 2010, – сообщает Fox News со ссылкой на осведомленный источник. В понедельник, 18 января, Apple разослала приглашения на предстоящее мероприятие для просмотра, как говорится в приглашении
|28.09.2007
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Apple обновляет iLife
Компания Apple выпустила обновление пакета приложений iLife, в состав которого входят iDVD, iMovie, GarageBand и iPhoto. В приложении для музыканто
|09.08.2007
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iLife ’08: еще одна причина перейти на «Мак»
Компания Apple представила iLife ’08 - значительное обновление пакета цифровых программ для творчества, среди которых но
|16.05.2006
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Apple обновила пакет iLife 06
Apple обновила четыре из шести приложений, входящих в пакет «iLife 06». iDVD 6.0.2, iWeb 1.1, iPhoto 6.0.3 и iMovie HD 6.0.2 доступны через систему автома
|25.10.2001
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Apple перенесла выпуск iDVD 2 для Mac OS X на ноябрь
Компания Apple в очередной раз перенесла выпуск программного пакета iDVD 2 для Mac OS X на начало ноября. Это уже второй перенос сроков, сначала программу обещали выпустить в сентябре, а затем в октябре.Программный пакет iDVD 2 от Apple предназначено для
|20.07.2001
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Apple представила новую версию iDVD 2 для Mac OS X
18 июля на выставке Macworld Expo компания Apple Computer представила новую версию iDVD 2 для Mac OS X. Теперь iDVD 2 - приложение для создания DVD- видеодисков, проигры
Apple iLife и организации, системы, технологии, персоны:
|MacWorld 134 6
|CNews - ZOOM.CNews 1913 5
|Fox News Channel - FNC 42 2
|AppleInsider 400 2
|cw360 84 1
|NBC Universal Media - NBC Universal Television Group 76 1
|Mercury News - San Jose Mercury News 52 1
|Boy Genius Report - BGR 50 1
|MacMagazine 1 1
|Engadget - Блог о технологиях 429 1
|Wired - Издание 278 1
|News Corp - News Corporation 221 1
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