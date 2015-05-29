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Индексная книга (каталог) CNews*
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Россия ЮФО Ростовская область Азов

Россия - ЮФО - Ростовская область - Азов

29.05.2015 «Ростелеком» в Азовском районе Ростовской области полностью цифровизовал сеть связи

ественных услуг связи и комплекс дополнительных сервисов, переключены все жители населенных пунктов Азовского района. Это самый крупный сельский муниципальный район Донского края, в котором про
17.06.2013 ТТК начал предоставлять услугу ШПД в Азове Ростовской области

оператор связи, сообщила о начале предоставления услуги широкополосного доступа в интернет (ШПД) в Азове Ростовской области. В результате строительства волоконно-оптической сети, домашний инте
27.11.2009 В Азовском море образовались два полукилометровых нефтяных пятна

Столкновение двух сухогрузов, произошедшее в Азовском море в среду, привело к негативным последствиям для экологии региона. На поверхности воды образовались два полукилометровых пленочных шлейфа нефтепродуктов, сообщает РБК. По данным пре
22.09.2009 «Синтерра» инвестирует 200 млн руб. в телеком-инфраструктуру и ИКТ-проекты для игорной зоны «Азов-Сити

тствии с достигнутыми договоренностями «Синтерра» планирует реализовать на территории Краснодарского края инвестиционные проекты по строительству телекоммуникационной инфраструктуры для игорной зоны «Азов-Сити», развитие которой является одним из приоритетов Администрации Краснодарского края. Инфраструктура послужит базой для внедрения современных вертикальных ИТ-решений, обеспечивающих над
13.01.2009 Администрация города Азова закупила дополнительные АРМ СЭД «Дело»

В декабре 2008 г. Администрация города Азова Ростовской области приобрела дополнительные лицензии системы электронного документооборота «Дело» и подсистемы «Дело-Web» компании «Электронные Офисные Системы» (ЭОС) – 8 АРМ СЭД «Дело» и
18.04.2008 «Гипросвязь» построила ВОЛС для игорной зоны «Азов-Сити»

ании «Гипросвязь» завершили проект строительства волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) в Ростовской области. Спроектированная ВОЛС, протяженность которой более 45 км, соединит населённые пункты: г. Азов, с. Александровка и пос. Порт-Катон. Создание высокоскоростной цифровой линии связи является не только частью планируемого развития сети Ростовского филиала ЮТК, но и входит в реализацию п

Публикаций - 96, упоминаний - 108

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12836 19
МегаФон 8985 17
Шахты 0 15
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8783 10
Ростелеком 9777 7
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2048 4
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2923 4
МегаФон Северный Кавказ - МегаФон Кавказский филиал 231 4
Ростелеком Юг - Южный макрорегиональный филиал Ростелекома 253 4
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1356 3
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1417 3
Ростех - Автоматика Концерн 1649 3
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3227 2
Парус электро - Связь инжиниринг 24 2
ЭОС - Электронные офисные системы 1183 2
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1487 2
GS Group - ЦТС НПО - Цифровые телевизионные системы 57 2
Ростелеком-Юг ЮТК - Южная телекоммуникационная компания 471 2
Telegram Group 2042 2
Google LLC 11845 2
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 772 2
Canon 1401 2
8288 2
Электро-Ком - ЭлектроКом 31 2
МТС Розничная сеть - РТК - РусТелКом - Русская Телефонная Компания 471 2
Ростелеком-Юг ЮТК - Ростовэлектросвязь 34 2
1С-Рарус 888 2
Космос-2 НПЦ 31 2
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Ростовский Сотовый Телефон 6 2
Т2 - Т2 Мобайл - РОСС - Ростовская Сотовая Связь 10 2
Парус Корпорация 540 1
Samsung Electronics 10298 1
LG Electronics 3620 1
Softline - Софтлайн 2861 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5684 1
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3005 1
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1803 1
Sony 6555 1
McKinsey & Company Int 250 1
Ivideon - Мобильные видеорешения 55 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2821 2
Телефорум 93 2
Связной ГК 1372 2
Здравоохранение - Медицина катастроф - КССМП, Клиническая станция скорой медицинской помощи - ЦМК, Центр медицины катастроф -ТЦМК, Территориальный центр медицины катастроф 178 2
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ПСБ - Промсвязьбанк 854 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 483 1
СУЭК - Сибирская угольная энергетическая компания 98 1
РЖД ФПК - Федеральная Пассажирская Компания Российские железные дороги 71 1
Газпром комплектация - Газкомплектимпэкс 10 1
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Гринмакс 1 1
ЦСП РБ - Центр спортивной подготовки Республики Башкортостан 1 1
Евросеть 1405 1
Цифроград 171 1
СладКо - Славянка ГК - Кондитерское объединение - Конфи - Волжанка - Заря 38 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7400 1
РТУ МИРЭА - Альтаир - Детский технопарк 11 1
X5 Group - Перекрёсток 550 1
Россети Ленэнерго 1701 1
Финсервис Банк 19 1
Auchan Holding - Ашан - Рамстор 48 1
Гипросвязь ПАО - Гипросвязь-Информ 121 1
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 341 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 1
Dixis - Диксис 359 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Агрокомплекс имени Н.И. Ткачева 60 1
Байтик - Детский технопарк 6 1
Жигулевская долина - Технопарк в сфере высоких технологий 31 1
Агроэко ГК 22 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1000 1
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