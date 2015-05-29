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Россия ЮФО Ростовская область Азов
|29.05.2015
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«Ростелеком» в Азовском районе Ростовской области полностью цифровизовал сеть связи
ественных услуг связи и комплекс дополнительных сервисов, переключены все жители населенных пунктов Азовского района. Это самый крупный сельский муниципальный район Донского края, в котором про
|17.06.2013
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ТТК начал предоставлять услугу ШПД в Азове Ростовской области
оператор связи, сообщила о начале предоставления услуги широкополосного доступа в интернет (ШПД) в Азове Ростовской области. В результате строительства волоконно-оптической сети, домашний инте
|27.11.2009
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В Азовском море образовались два полукилометровых нефтяных пятна
Столкновение двух сухогрузов, произошедшее в Азовском море в среду, привело к негативным последствиям для экологии региона. На поверхности воды образовались два полукилометровых пленочных шлейфа нефтепродуктов, сообщает РБК. По данным пре
|22.09.2009
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«Синтерра» инвестирует 200 млн руб. в телеком-инфраструктуру и ИКТ-проекты для игорной зоны «Азов-Сити
тствии с достигнутыми договоренностями «Синтерра» планирует реализовать на территории Краснодарского края инвестиционные проекты по строительству телекоммуникационной инфраструктуры для игорной зоны «Азов-Сити», развитие которой является одним из приоритетов Администрации Краснодарского края. Инфраструктура послужит базой для внедрения современных вертикальных ИТ-решений, обеспечивающих над
|13.01.2009
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Администрация города Азова закупила дополнительные АРМ СЭД «Дело»
В декабре 2008 г. Администрация города Азова Ростовской области приобрела дополнительные лицензии системы электронного документооборота «Дело» и подсистемы «Дело-Web» компании «Электронные Офисные Системы» (ЭОС) – 8 АРМ СЭД «Дело» и
|18.04.2008
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«Гипросвязь» построила ВОЛС для игорной зоны «Азов-Сити»
ании «Гипросвязь» завершили проект строительства волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) в Ростовской области. Спроектированная ВОЛС, протяженность которой более 45 км, соединит населённые пункты: г. Азов, с. Александровка и пос. Порт-Катон. Создание высокоскоростной цифровой линии связи является не только частью планируемого развития сети Ростовского филиала ЮТК, но и входит в реализацию п
Россия и организации, системы, технологии, персоны:
|Барков Алексей 37 9
|Лысов Денис 30 6
|Лопаткин Герман 104 3
|Путин Владимир 3196 3
|Филин Артем 28 3
|Марьясов Игорь 35 2
|Хлебников Владимир 6 2
|Мордасов Сергей 21 2
|Сергиенко Андрей 14 2
|Алхасов Сергей 20 2
|Першин Данил 2 2
|Шафранский Алексей 2 1
|Орловский Виктор 382 1
|Панов Сергей 16 1
|Анкилов Константин 107 1
|Добрынин Владимир 34 1
|Чернова Ольга 4 1
|Whitty Michael - Уитти Майкл 4 1
|Приданцев Сергей 145 1
|Хасьянова Гульнара 142 1
|Голубев Василий 40 1
|Шипулин Александр 29 1
|Прозоров Дмитрий 58 1
|Шамзон Светлана 32 1
|Потаков Станислав 1 1
|Бецков Григорий 23 1
|Кондраков Денис 11 1
|Шипулин Сергей 8 1
|Ратошнюк Андрей 5 1
|Родионов Андрей 35 1
|Пинский Александр 3 1
|Жигунов Евгений 2 1
|Кожемяко Светлана 1 1
|Ильченко Михаил 2 1
|Кудрявцев Алексей 39 1
|Локтева Людмила 3 1
|Дырмовский Дмитрий 131 1
|Морозов Сергей 59 1
|Носко Борис 4 1
|Федоров Михаил 24 1
|J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 986 1
|Recorded Future 15 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8160 1
|AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media Consulting - ACM-Consulting 314 1
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