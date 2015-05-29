Россия - ЮФО - Ростовская область - Азов

«Ростелеком» в Азовском районе Ростовской области полностью цифровизовал сеть связи ественных услуг связи и комплекс дополнительных сервисов, переключены все жители населенных пунктов Азовского района. Это самый крупный сельский муниципальный район Донского края, в котором про

ТТК начал предоставлять услугу ШПД в Азове Ростовской области оператор связи, сообщила о начале предоставления услуги широкополосного доступа в интернет (ШПД) в Азове Ростовской области. В результате строительства волоконно-оптической сети, домашний инте

В Азовском море образовались два полукилометровых нефтяных пятна Столкновение двух сухогрузов, произошедшее в Азовском море в среду, привело к негативным последствиям для экологии региона. На поверхности воды образовались два полукилометровых пленочных шлейфа нефтепродуктов, сообщает РБК. По данным пре

«Синтерра» инвестирует 200 млн руб. в телеком-инфраструктуру и ИКТ-проекты для игорной зоны «Азов-Сити тствии с достигнутыми договоренностями «Синтерра» планирует реализовать на территории Краснодарского края инвестиционные проекты по строительству телекоммуникационной инфраструктуры для игорной зоны «Азов-Сити», развитие которой является одним из приоритетов Администрации Краснодарского края. Инфраструктура послужит базой для внедрения современных вертикальных ИТ-решений, обеспечивающих над

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