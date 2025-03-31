Получите все материалы CNews по ключевому слову
GS Group ЦТС НПО Цифровые телевизионные системы
АО «НПО «Цифровые Телевизионные Системы» — площадка контрактного производства, оказывающая комплекс услуг по сборке электронной техники — от поверхностного монтажа компонентов на плате до упаковки готового изделия. Производственные мощности — 20 млн изделий в год. Предприятие предлагает клиентам контрактное производство промышленной, автомобильной, бытовой и потребительской электроники, электроники для ЖКХ, сетевого оборудования, систем безопасности, приемных устройств для телекоммуникационных компаний. НПО «ЦТС» оснащено оборудованием, которое позволяет быстро переключаться между производственными процессами и проводить четырехуровневый контроль качества продукции. Предприятие имеет сертификат системы менеджмента качества ISO 9001:2015.
СОБЫТИЯ
Опубликовать описание организации — book@cnews.ru
|31.03.2025
|
В России освоили производство сложных для сборки средних серверных плат
роизводственных линиях, что позволило за один цикл устанавливать все необходимые компоненты. Фото: «ЦТС» В Калининграде собрали первую партию российских средних серверных плат В GS Group поясни
|25.03.2025
|
В России запущено мощное производство, выпускающее ноутбук каждые 2,5 минуты
ущен полный цикл сборки реестровых ноутбуков на площадке АО «НПО «Цифровые Телевизионные Системы» («ЦТС», входит в GS Group). Об этом CNews сообщили представители компании. По данным «ЦТС
|25.12.2024
|
Началось производство цифровых камер и коммутаторов на российском заводе мощностью 20 млн устройств в год
Первая партия цифровых новинок Отгрузка первой партии цифровых видеокамер, произведенных на заводе «ЦТС» в Калининградской области по заказу компании QTECH, состоялась 19 декабря 2024 г. В янва
|01.10.2024
|
Один гаджет в минуту: в GS Group собрали 10 000 реестровых смартфонов Fplus
Серийная сборка российских мобильных устройств на АО «НПО «Цифровые Телевизионные Системы» («ЦТС») в Калининградской области стартовала в начале сентября 2024 г. со скоростью – 1 смартфо
|14.03.2024
|
В России готовится к запуску сборка материнских плат с помощью искусственного интеллекта
сборке материнских, в том числе серверных, плат на заводе АО «НПО «Цифровые Телевизионные Системы» (ЦТС). Об этом CNews сообщили представители GS Group. Модернизация позволит до трех раз увелич
|19.12.2023
|
«Норбит» разработала ПО для «Центральной торговой системы»
Компания «Норбит» (входит в группу «Ланит») создала решение для автоматизации бизнес-образующих процессов торговой системы ЦТС. Новое ПО позволяет минимизировать ручные операции, проводить организованные торги в режиме реального времени и автоматизировать скоринг участников процесса на основе данных из СПАРК. ЦТ
|14.06.2023
|
«Сбер» профинансирует многофункциональный комплекс Station A в технодолине «ИТМО хайпарк»
В ходе Петербургского международного экономического форума «Сбер» подписал соглашение о долгосрочном сотрудничестве с компанией «Цифровые технологии строительства» (ЦТС). ЦТС входит в группу «Альфа Фаберже» и занимается разработкой программного обеспечения, технологиями применения искусственного интеллекта в сфере строительства. Соглашение предусмат
|09.02.2022
|
«Сбер» локализует производство приставок Sberbox в России на мощностях GS Group
и России. Техническая оснащённость и наработанные компетенции позволили локализовать на заводе НПО «ЦТС» все ключевые технологические операции по сборке ТВ-приставок Sberbox: поверхностный монт
|22.08.2019
|
GS Group на 10% увеличила мощности производства электроники в Калининградской области
GS Group объявила о запуске на НПО ЦТС (в составе инновационного кластера «Технополис GS», город Гусев Калининградской области)
|15.10.2015
|
В «Технополисе GS» студентов ПетрГУ обучат созданию телевизионных приставок
ных программ. Договор между самым масштабным в Восточной Европе радиоэлектронным предприятием «НПО “ЦТС”» и Петрозаводским государственным университетом (ПетрГУ) подразумевает сотрудничество в
|27.01.2010
|
Samsung будет производить ТВ-приставки в России
дписали соглашение о выпуске на базе калининградского предприятия «Цифровые телевизионные системы» (ЦТС) приставок для цифрового спутникового телевидения «Триколор ТВ». ЦТС находится в т
|24.12.2008
|
«Комстар-ОТС» расширил внешний интернет канал в ростовской области в 4 раза
Компания «Комстар – Объединенные ТелеСистемы» объявила о том, что «Цифровые Телефонные Сети Юг» (ЦТС) – альтернативный оператор связи в Южном федеральном округе РФ, входящий в Группу компаний «Комстар-ОТС», увеличил скорость доступа к внешним интернет-ресурсам в 4 раза до 1 Гбит/с. Одновре
|01.08.2008
|
«Комстар-ОТС» начал предоставлять IP-TV в Ростове-на-Дону
«Комстар-ОТС» объявил о том, что ЗАО «Цифровые Телефонные Сети Юг» (ЦТС) –альтернативный оператор связи в Южном федеральном округе РФ, входящий в группу компаний «Комстар-ОТС», с 1 августа 2008 г. начинает коммерческое предоставление услуги цифрового интерактив
|25.12.2007
|
«Комстар-ОТС» назначил гендиректора ЦТС
«Комстар-ОТС», оператор интегрированных телекоммуникационных услуг в России и СНГ, объявил об утверждении Михаила Монастырского на пост генерального директора ООО «Цифровые Телефонные Сети Юг» (ЦТС). В начале декабря 2007 г. «Комстар-ОТС» сформировал новый состав совета директоров ЦТС, который на первом заседании принял решение о заключении контракта сроком на 1 год с Михаилом
|13.12.2007
|«Цифровые телевизионные системы» стали резидентами Калининградской ОЭЗ
|19.11.2007
|
«Комстар» купил российского оператора у американцев
Компания «Комстар – Объединенные ТелеСистемы» («Комстар-ОТС») объявила о завершении сделки по приобретению 100% доли в компании «Цифровые телефонные сети Юг» (ЦТС), принадлежащей американской Hudson Telecom. Сумма сделки составила 4,1 млрд. рублей (примерно $167,4 млн.). Информация об интересе “дочки” АФК “Система” к ЦТС появилась на рынке еще
GS Group и организации, системы, технологии, персоны:
|Фомичев Дмитрий 27 8
|Боярков Федор 26 7
|Кореш Виктор 82 5
|Приданцев Сергей 148 4
|Монастырский Михаил 8 4
|Покровский Иван 132 3
|Ткаченко Андрей 24 3
|Безруков Андрей 31 2
|Анкилов Константин 115 2
|Алиханов Антон 33 2
|Мамай Владимир 3 2
|Шпак Василий 263 2
|Платонов Сергей 13 1
|Попов Александр 54 1
|Грищенков Александр 17 1
|Малинин Александр 40 1
|Волков Михаил 69 1
|Семенов Дмитрий 16 1
|Масленников Евгений 10 1
|Гусев Андрей 18 1
|Репка Сергей 1 1
|Юсупов Ренат 123 1
|Мартынов Андрей 11 1
|Северов Дмитрий 41 1
|Голубева Надежда 43 1
|Лашкина Елена 34 1
|Пинчук Виктор 43 1
|Орлов Сергей 28 1
|Мохнаткин Алексей 7 1
|Воронин Анатолий 5 1
|Блохин Юрий 2 1
|Бецков Григорий 23 1
|Мордачев Вячеслав 14 1
|Невская Екатерина 19 1
|Маслов Михаил 14 1
|Урезченко Сергей 6 1
|Шубин Павел 7 1
|Шестаков Владимир 4 1
|Медведева Татьяна 1 1
|Куприянов Сергей 14 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 2165 4
|Стрим-ТВ - телекомпания 166 2
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11415 2
|iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 663 2
|Forbes - Форбс 915 1
|ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 201 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8380 1
|J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1055 1
|Рустелеком ТК 304 1
|IDC - International Data Corporation 4943 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1410148, в очереди разбора - 730958.
Создано именных указателей - 188088.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.