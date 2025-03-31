Разделы

GS Group ЦТС НПО Цифровые телевизионные системы

GS Group - ЦТС НПО - Цифровые телевизионные системы

АО «НПО «Цифровые Телевизионные Системы» — площадка контрактного производства, оказывающая комплекс услуг по сборке электронной техники — от поверхностного монтажа компонентов на плате до упаковки готового изделия. Производственные мощности — 20 млн изделий в год. Предприятие предлагает клиентам контрактное производство промышленной, автомобильной, бытовой и потребительской электроники, электроники для ЖКХ, сетевого оборудования, систем безопасности, приемных устройств для телекоммуникационных компаний. НПО «ЦТС» оснащено оборудованием, которое позволяет быстро переключаться между производственными процессами и проводить четырехуровневый контроль качества продукции. Предприятие имеет сертификат системы менеджмента качества ISO 9001:2015.

СОБЫТИЯ

31.03.2025 В России освоили производство сложных для сборки средних серверных плат

роизводственных линиях, что позволило за один цикл устанавливать все необходимые компоненты. Фото: «ЦТС» В Калининграде собрали первую партию российских средних серверных плат В GS Group поясни
25.03.2025 В России запущено мощное производство, выпускающее ноутбук каждые 2,5 минуты

ущен полный цикл сборки реестровых ноутбуков на площадке АО «НПО «Цифровые Телевизионные Системы» («ЦТС», входит в GS Group). Об этом CNews сообщили представители компании. По данным «ЦТС

25.12.2024 Началось производство цифровых камер и коммутаторов на российском заводе мощностью 20 млн устройств в год

Первая партия цифровых новинок Отгрузка первой партии цифровых видеокамер, произведенных на заводе «ЦТС» в Калининградской области по заказу компании QTECH, состоялась 19 декабря 2024 г. В янва
01.10.2024 Один гаджет в минуту: в GS Group собрали 10 000 реестровых смартфонов Fplus

Серийная сборка российских мобильных устройств на АО «НПО «Цифровые Телевизионные Системы» («ЦТС») в Калининградской области стартовала в начале сентября 2024 г. со скоростью – 1 смартфо
14.03.2024 В России готовится к запуску сборка материнских плат с помощью искусственного интеллекта

сборке материнских, в том числе серверных, плат на заводе АО «НПО «Цифровые Телевизионные Системы» (ЦТС). Об этом CNews сообщили представители GS Group. Модернизация позволит до трех раз увелич
19.12.2023 «Норбит» разработала ПО для «Центральной торговой системы»

Компания «Норбит» (входит в группу «Ланит») создала решение для автоматизации бизнес-образующих процессов торговой системы ЦТС. Новое ПО позволяет минимизировать ручные операции, проводить организованные торги в режиме реального времени и автоматизировать скоринг участников процесса на основе данных из СПАРК. ЦТ
14.06.2023 «Сбер» профинансирует многофункциональный комплекс Station A в технодолине «ИТМО хайпарк»

В ходе Петербургского международного экономического форума «Сбер» подписал соглашение о долгосрочном сотрудничестве с компанией «Цифровые технологии строительства» (ЦТС). ЦТС входит в группу «Альфа Фаберже» и занимается разработкой программного обеспечения, технологиями применения искусственного интеллекта в сфере строительства. Соглашение предусмат
09.02.2022 «Сбер» локализует производство приставок Sberbox в России на мощностях GS Group

и России. Техническая оснащённость и наработанные компетенции позволили локализовать на заводе НПО «ЦТС» все ключевые технологические операции по сборке ТВ-приставок Sberbox: поверхностный монт
22.08.2019 GS Group на 10% увеличила мощности производства электроники в Калининградской области

GS Group объявила о запуске на НПО ЦТС (в составе инновационного кластера «Технополис GS», город Гусев Калининградской области)

15.10.2015 В «Технополисе GS» студентов ПетрГУ обучат созданию телевизионных приставок

ных программ. Договор между самым масштабным в Восточной Европе радиоэлектронным предприятием «НПО “ЦТС”» и Петрозаводским государственным университетом (ПетрГУ) подразумевает сотрудничество в

27.01.2010 Samsung будет производить ТВ-приставки в России

дписали соглашение о выпуске на базе калининградского предприятия «Цифровые телевизионные системы» (ЦТС) приставок для цифрового спутникового телевидения «Триколор ТВ». ЦТС находится в т
24.12.2008 «Комстар-ОТС» расширил внешний интернет канал в ростовской области в 4 раза

Компания «Комстар – Объединенные ТелеСистемы» объявила о том, что «Цифровые Телефонные Сети Юг» (ЦТС) – альтернативный оператор связи в Южном федеральном округе РФ, входящий в Группу компаний «Комстар-ОТС», увеличил скорость доступа к внешним интернет-ресурсам в 4 раза до 1 Гбит/с. Одновре
01.08.2008 «Комстар-ОТС» начал предоставлять IP-TV в Ростове-на-Дону

«Комстар-ОТС» объявил о том, что ЗАО «Цифровые Телефонные Сети Юг» (ЦТС) –альтернативный оператор связи в Южном федеральном округе РФ, входящий в группу компаний «Комстар-ОТС», с 1 августа 2008 г. начинает коммерческое предоставление услуги цифрового интерактив
25.12.2007 «Комстар-ОТС» назначил гендиректора ЦТС

«Комстар-ОТС», оператор интегрированных телекоммуникационных услуг в России и СНГ, объявил об утверждении Михаила Монастырского на пост генерального директора ООО «Цифровые Телефонные Сети Юг» (ЦТС). В начале декабря 2007 г. «Комстар-ОТС» сформировал новый состав совета директоров ЦТС, который на первом заседании принял решение о заключении контракта сроком на 1 год с Михаилом

13.12.2007 «Цифровые телевизионные системы» стали резидентами Калининградской ОЭЗ
19.11.2007 «Комстар» купил российского оператора у американцев

Компания «Комстар – Объединенные ТелеСистемы» («Комстар-ОТС») объявила о завершении сделки по приобретению 100% доли в компании «Цифровые телефонные сети Юг» (ЦТС), принадлежащей американской Hudson Telecom. Сумма сделки составила 4,1 млрд. рублей (примерно $167,4 млн.). Информация об интересе “дочки” АФК “Система” к ЦТС появилась на рынке еще

GS Group и организации, системы, технологии, персоны:

GS Group - General Satellite - Дженерал Сателайт - Инновационные технологии АО Концерн 344 38
GS Group - Технополис GS Гусев 73 24
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1361 16
МТС - Комстар ОТС - Цифровые телефонные сети Юг 20 13
МТС - Комстар ОТС Регионы 165 7
Пранкор 9 7
Intel Corporation 12550 6
AMD - Advanced Micro Devices 4475 6
Марвел-Дистрибуция - Fplus - Фплюс - Ф-Плюс Оборудование и разработки - Ф-Плюс Мобайл - Fplusmobile - F+ tech - F+ data 357 5
S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 981 5
Рикор Холдинг - Rikor 152 4
Триколор - Национальная спутниковая компания 355 4
GS Nanotech - ДжиЭс-Нанотех 57 4
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 909 3
Samsung Electronics 10643 3
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1595 3
DEPO Computers - Депо Электроникс 668 3
ИТЭЛМА НПП - ITELMA 47 2
Philax - Филакс 12 2
3Logic Group - Новый Ай Ти Проект 118 2
СтарЛайн НПО - StarLine 24 2
Бештау ГК - Бештау электроникс - Бештау технологии 73 2
Позитрон НПК - Позитрон ЛНПО - Позитрон Ленинградское научно—производственное объединение 5 2
Hudson Telecom 5 2
Fujitsu 2066 2
ЦСЭ - Центр современной электроники 5 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14320 2
СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices 394 2
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3307 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2516 2
Apple Inc 12651 2
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 646 2
ICL ГК 447 2
Amlogic 54 2
Инкотекс 12 1
Ростелеком - Связьинвест - СЗТ - Северо-Западный Телеком - Севзаптелеком - Северо-западная телекоммуникационная компания - Петербургская телефонная сеть, Петербург Транзит Телеком, ПТТ - Санкт-Петербургская информационная компания, СПиК 936 1
Комтел 17 1
Edelweiss - Эдельвейс 63 1
МТС Розничная сеть - РТК - РусТелКом - Русская Телефонная Компания 515 1
Резонит - Rezonit - Электронные приборы и компоненты 26 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8223 4
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2708 2
АСПЭК Групп - Ассоциация поставщиков электронных компонентов 12 1
Сбер - Мегамаркет - СберМегаМаркет - Goods.ru - маркетплейс 184 1
NanduQ - Qiwi - ОСМП - Объединённая система моментальных платежей - Группа E-port 261 1
ОМЗ УЗТМ Ростсельмаш - Rostselmash 30 1
New Industry Ventures - Новая индустрия - венчурный фонд 11 1
Гран АКЦ - аутсорсинговый контакт-центр 117 1
АФК Система - СММ Медиа-Центр - Система Масс-медиа - Стрим-контент 84 1
ИТМО Хайпарк - ITMO Highpark 11 1
Наукоград - технопарк 150 1
UniCredit Aton - Юникредит Атон 9 1
Yamaha - Ямаха 107 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1029 1
ПСБ - Промсвязьбанк 903 1
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 273 1
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 733 1
Международный аэропорт Пулково - ВВСС - Воздушные Ворота Северной Столицы - IATA: LED, ICAO: ULLI - Northern Capital Gateway 226 1
Сбер - Okko - Окко - онлайн-кинотеатр 225 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1036 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1662 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3460 17
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 550 8
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12897 5
ОЭЗ Калининград - Особая экономическая зона 7 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5264 3
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2258 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6292 3
Правительство Калининградской области - Калининградская областная Дума - органы государственной власти 84 2
ВАС РС - Федеральные арбитражные суды Российской Федераци 136 1
ЕврАзЭС - Евразийское экономическое сообщество 42 1
Минцифры РФ - Росинформтехнологии - Федеральное агентство по информационным технологиям - ФАИТ 335 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1069 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4803 1
ВЭБ.РФ - ФРП РФ - Фонд развития промышленности - РФТР ФГАУ - Российский фонд технологического развития 185 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2736 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3464 1
ФАС РФ - УФАС - Управления Федеральной антимонопольной службы 204 1
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения Российской Федерации 267 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2174 1
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 162 3
АПЭАП - Ассоциация производителей электронной аппаратуры и приборов 25 1
Ассоциация предприятий в сфере радиоэлектроники, информационных технологий, цифровых инноваций и инжиниринга 15 1
КПП АНО - Консорциум печатных плат 14 1
АКРП Консорциум дизайн-центров - Ассоциация консорциумов дизайн-центров и предприятий радиоэлектронной промышленности 18 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57458 37
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9514 31
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23227 21
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31998 16
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7199 15
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4060 13
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22007 12
Motherboard - Mainboard - Main circuit board - Материнская плата - Системная плата - System board 1581 12
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73455 11
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25564 10
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3545 10
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21828 10
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16700 10
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14911 9
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3275 9
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17136 8
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15018 8
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 2959 8
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12359 8
Телевидение кабельное - Кабельное ТВ - CATV - Cable Television - Платное ТВ - Платное телевидение - Pay TV - Pay television 1600 7
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11196 7
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета - Интернет-вещание 2181 7
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9611 7
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34054 7
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14385 6
Электроника - Печатная плата - printed circuit board, PCB - printed wiring board, PWB 152 6
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9880 6
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27213 6
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1836 6
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8410 6
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12738 6
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13085 5
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10534 5
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4514 5
Компьютеризация - компьютерные комплектующие - аксессуары - accessories 1395 5
Сетевое оборудование - GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolita 2207 5
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8459 5
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8187 5
БТиЭ - Потребительская электроника - Электронные приборы - Электронная техника - Consumer Electronics 723 4
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3795 4
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2061 10
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 547 5
Сбер - SberBox - ТВ-приставка-медиаплеер 71 3
DEPO Computers - DP - серия материнских плат 3 3
Samsung DRE 3 3
FreePik 1456 3
Intel H Chipset 20 2
DEPO Computers - Depo Neos 23 2
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 987 2
AMD ARM Cortex - Серия микропроцессоров 1173 2
AMD Ryzen - Серия микропроцессоров 551 2
Mali-G ARM - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 278 2
Интерфакс СПАРК - система профессионального анализа рынков и компаний 268 2
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 950 2
AMD Ryzen AM4 - Серия микропроцессоров 22 1
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 246 1
AHCI - Advanced Host Controller Interface - Механизм подключения накопителей Serial ATA 9 1
Сбер - Okko Smart Box 7 1
Сбер - SberPlay - сервис облачного гейминга 7 1
Microsoft Windows 2000 8663 1
Сбер - Салют-ТВ - Сберсалют 101 1
3Logic Group - Ревотех - Гравитон 164 1
Baikal Electronics - Байкал-M - Baikal-M - Микропроцессор BE-M 234 1
GS E - цифровая спутниковая приставка-сервер 16 1
VK Видео - Mail.Ru Видео 228 1
Сбер - SberBox StarOS 3 1
Softline - Софтлайн Технологии - Инферит Техника - Inferit - Inferit Desktop - Inferit Slim - Inferit Compact - Inferit Micro - Inferit Versa - Inferit Eclipse - Inferit Base - Inferit Silver - Inferit Line - Inferit Tower - Inferit Mini - Inferit Mercury 370 1
GS Group - GS LED светодиоды 11 1
СалютДевайсы - GigaChat - ГигаЧат 421 1
НТЦ ИТ Роса - РОСА мобайл - ROSA Mobile - мобильная операционная система 91 1
RDW Computers - RDW MB - серия материнских плат 14 1
Pexels 79 1
Baikal Electronics - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 331 1
Google Android 9 - Android Pie 213 1
AMD Zen - Микроархитектуры вычислительных ядер процессоров 160 1
ЦРПТ - КМТ - Национальный каталог маркированных товаров, работ, услуг - КТРУ 42 1
Intel Core - Семейство процессоров 1237 1
Intel Core i3 - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 760 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус 8C-ядерные микропроцессоры 202 1
Ростех - Эльбрус 801 - Сериия моноблоков 38 1
Фомичев Дмитрий 27 8
Боярков Федор 26 7
Кореш Виктор 82 5
Приданцев Сергей 148 4
Монастырский Михаил 8 4
Покровский Иван 132 3
Ткаченко Андрей 24 3
Безруков Андрей 31 2
Анкилов Константин 115 2
Алиханов Антон 33 2
Мамай Владимир 3 2
Шпак Василий 263 2
Платонов Сергей 13 1
Попов Александр 54 1
Грищенков Александр 17 1
Малинин Александр 40 1
Волков Михаил 69 1
Семенов Дмитрий 16 1
Масленников Евгений 10 1
Гусев Андрей 18 1
Репка Сергей 1 1
Юсупов Ренат 123 1
Мартынов Андрей 11 1
Северов Дмитрий 41 1
Голубева Надежда 43 1
Лашкина Елена 34 1
Пинчук Виктор 43 1
Орлов Сергей 28 1
Мохнаткин Алексей 7 1
Воронин Анатолий 5 1
Блохин Юрий 2 1
Бецков Григорий 23 1
Мордачев Вячеслав 14 1
Невская Екатерина 19 1
Маслов Михаил 14 1
Урезченко Сергей 6 1
Шубин Павел 7 1
Шестаков Владимир 4 1
Медведева Татьяна 1 1
Куприянов Сергей 14 1
Россия - РФ - Российская федерация 157362 52
Россия - СЗФО - Калининградская область 1400 32
Россия - СЗФО - Калининградская область - Гусевский район - Гусев 145 28
Россия - ЮФО - Ростовская область 1674 11
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2425 11
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1428 11
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45838 10
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18265 10
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53497 7
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18648 6
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1577 6
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2213 5
Южная Корея - Республика 6867 5
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14506 4
Европа 24652 4
Азия - Азиатский регион 5753 4
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1700 4
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8147 4
Европа Восточная 3122 3
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3215 3
Россия - ЮФО - Ростовская область - Таганрог 177 3
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 904 2
Россия - ЮФО - Ростовская область - Азов 105 2
Россия - ЮФО - Ростовская область - Белокалитвинский район - Белая Калитва 22 2
Россия - УФО - Екатеринбург 4292 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3190 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2071 2
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3230 2
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1643 2
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье - Поволжский федеральный округ 1453 2
Россия - УФО - Тюменская область 1260 2
Финляндия - Финляндская Республика 3658 2
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1182 2
Россия - ЦФО - Липецкая область - Липецк 477 2
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 885 2
Азия Восточная 182 1
Россия - ЦФО - Московская область - Дмитров - Дмитровский муниципальный район 154 1
ЮАР - Йоханнесбург 51 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Новочеркасск 94 1
Россия - ПФО - Марий Эл Республика - Йошкар-Ола 227 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55079 22
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17430 15
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51335 12
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5908 10
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31958 8
ОЭЗ - Особая экономическая зона - Свободная экономическая зона - Special Economic Zone - Free Economic Zone 1020 7
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6336 7
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20412 6
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26027 6
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1539 6
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5977 5
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5327 5
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6787 5
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3778 5
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15182 4
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10542 4
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1427 3
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10760 3
Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 1469 3
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2330 3
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1181 2
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 761 2
Национальный проект - Производительность труда и поддержка занятости - Производительность.рф - Эффективная и конкурентная экономика 995 2
Физика - Physics - область естествознания 2836 2
Ergonomics - Эргономика 1689 2
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5736 2
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4919 2
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3685 2
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8382 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8144 2
OIBDA - Operating Income Before Depreciation and Amortization - Операционный доход до вычета амортизации основных средств и нематериальных активов 468 2
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7799 2
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5293 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6676 2
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8908 2
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4417 2
Федеральный закон 257-ФЗ - Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы - О трансляции федеральных телеканалов 1289 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6258 1
Федеральный закон 135-ФЗ - О защите конкуренции - Об оценочной деятельности в Российской Федерации 306 1
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2989 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2165 4
Стрим-ТВ - телекомпания 166 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11415 2
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 663 2
Forbes - Форбс 915 1
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 201 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8380 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1055 1
Рустелеком ТК 304 1
IDC - International Data Corporation 4943 1
БФУ им. И. Канта - Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта - Калининградский государственный университет 33 1
Ростех - Электроника ЦНИИ - Центральный научно-исследовательский институт экономики, систем управления и информации "Электроника" 33 1
ЮРГПУ НПИ - Южно-Российский государственный политехнический университет имени М.И. Платова - Новочеркасский политехнический институт имени Серго Орджоникидзе 7 1
ПетрГУ - Петрозаводский государственный университет Анатолия Воронина 41 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 521 1
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 261 1
CCG Call Center Awards - Сall Сenter Guru Awards - Хрустальная гарнитура 20 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 615 1
