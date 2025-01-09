VK Видео - Mail.Ru Видео

Каждому четвертому пользователю не хватает разнообразия контента на отечественных видеосервисах сследование и выяснили, как изменилось потребление контента стриминговых сервисов и какие платформы популярны. Результаты показали, что многие перешли c YouTube на другие сервисы: 12% стали смотреть «VK Видео», 11% находят интересный контент на Rutube. Об этом CNews сообщили представители edna. В исследовании приняли участие 2,315 тыс. человек из всех регионов России, мужчины и женщины в во

«VK Видео» усиливает свою защиту VK выделяет «VK Видео» в отдельный проект своей программы по поиску уязвимостей Bug Bounty. Максимальное вознаграждение для исследователей безопасности составит 2,4 млн руб. за критичную уязвимость. Новый п

Сервис «VK Видео» стал доступен на отдельном домене vkvideo.ru VK запустила веб-версию «VK Видео» на домене vkvideo.ru. Пользователи могут заходить на страницу видеосервиса из адресной строки браузера, что позволит быстрее находить фильмы, трансляции, шоу и авторский контент. На v

Доход авторов по новой программе монетизации «VK Видео» вырос в 2,5 раза Команда «VK Видео» подвела первые итоги работы программы монетизации авторов видеоконтента, которая была запущена в сентябре 2024 г. С момента запуска средний доход авторов в программе вырос в 2,5 раза.

«VK Видео Live»: VK Play Live интегрируется с «VK Видео» Стриминговый сервис VK Play Live доступен в «VK Видео» и на домене live.vkvideo.ru. Сервис получил новый логотип, название и фирменный стиль. Об этом CNews сообщили представители VK. Каталог трансляций будет доступен на всех платформах «<

В «VK Видео» появился раздел «Политика» В «VK Видео» появился раздел «Политика». Пользователи, интересующиеся новостями и политическими обзорами, смогут смотреть популярных авторов в одном разделе. На платформе уже представлены блоги «С

Количество сайтов с плеером «VK Видео» удвоилось за год На 98% выросло количество сайтов со встроенным плеером «VK Видео» с октября 2023 г. по октябрь 2024 г. Платформа стала важным инструментом для сайтов различных тематик, которые хотят предложить качественный видеоконтент, не перегружая свои ресурсы.

Сервис «VK Видео» запустил новую систему рекомендаций Сервис «VK Видео» улучшил алгоритмы рекомендаций контента. Новая рекомендательная система лучше понимает интересы аудитории и предлагает более релевантный контент. Общая продолжительность просмотров ви

В приложении «VK Видео» стали доступны все клипы Многомиллионная библиотека клипов теперь появилась в приложении «VK Видео». Нововведение позволяет пользователям смотреть видео любимых контентмейкеров и открывать новых через короткий формат в удобном приложении, а авторам — расширять свою аудиторию. Об это

«VK Видео» запускает «Детский режим» на мобильных устройствах «Детский режим» «VK Видео» появился на смартфонах и планшетах Android в бета-версии. Юные пользователи теперь смогут смотреть обучающие и развлекательные видео с мобильных устройств, а родители будут уверены в

«VK Видео» запустил новую систему поиска по контенту «VK Видео» обновил поисковые алгоритмы сервиса. Благодаря новым семантическим моделям на основе ИИ выросла релевантность поисковой выдачи авторов и контент с их участием. Об этом CNews сообщили

Исследование проекта «Твой Ход» и «VK Видео»: 70% молодежи используют видео для обучения и расширения кругозора «VK Видео» и Всероссийский студенческий проект «Твой Ход» провели совместное исследование о видеопотреблении контента молодежью в России. Результаты опроса показали, что молодые люди смотрят вид

Дети счастливы, родители спокойны: «VK Видео» запускает «Детский режим» В «VK Видео» появился «Детский режим», который откроет доступ только к многотысячной библиотеке обучающего и развлекательного контента, обеспечивая безопасность для юных зрителей. Функция уже дост

Авторы «VK Видео» смогут редактировать структуру и дизайн страницы с контентом Команда «VK Видео» представила расширенные возможности для пользователей платформы. Теперь авторы могут установить уникальную обложку для своей страницы с видео, закрепить в топе нужный ролик, а в новом

«VK Видео» ищет клипмейкеров: после обучения они снимут клипы для Zoloto, nkeeei, Анет Сай, 10AGE и других звезд «VK Видео» и креативная платформа «Простор» запускают новый бесплатный проект для молодых талантов в области клипмейкинга. Участники курса смогут развить свои навыки в режиссуре, продюсировании

Обновлённый видеоредактор и создание клипов: «VK Видео» расширяет инструменты для авторов Авторы «VK Видео» смогут редактировать ролики после загрузки, создавать клипы из длинных видео в пару кликов, а также прикреплять клипы к длинным видео для промо. Новые инструменты значительно упростят

«VK Видео» запускает новую программу монетизации для блогеров и авторов контента Платформа «VK Видео» объявила о запуске новой программы монетизации для блогеров и авторов контента. Программа монетизации будет работать по модели Revenue Share: авторы оригинального контента получат от

ИИ в «VK Видео» улучшил распознавание речи на 25% Сервис «VK Видео» внедрил новые алгоритмы искусственного интеллекта для автоматического распознавания речи и синтеза субтитров в роликах, шоу, клипах и другом контенте. Точность анализа и расшифровки в

Пользователи «VK Видео» смогут влиять на происходящее на экране: платформа представила интерактивный контент с известными блогерами «VK Видео» запустила интерактивный контент — теперь зритель становится активным участником сюжета, просмотр превращается в совместное приключение, где исход истории зависит от действий пользоват

Пользователи стали смотреть «VK Видео» на Smart TV в пять раз дольше В августе 2024 г. пользователи приложения «VK Видео» на ТВ ежедневно проводили за просмотром роликов и стримов 300 млн мин, — в пять раз больше, чем в июне 2024 г. В среднем активный пользователь «VK Видео» смотрит контент на ТВ

«VK Видео» первым в России получил поддержку AV1 «VK Видео» и социальные сети «ВКонтакте» и ОК стали первыми российскими сервисами, которые получили поддержку нового видеокодека AV1. Основное преимущество AV1 заключается в его способности пере

Приложение «VK Видео» стало доступно для пользователей планшетов на Android Приложение «VK Видео» с удобным и интуитивно понятным интерфейсом, который позволит быстро и легко найти интересующий контент, стало доступно пользователям Adnroid. Приложение включает возможность создания

Пользователи «VK Видео» могут привязать клипы к горизонтальным роликам «VK Видео» представила новую функцию. Авторы могут связывать короткие клипы с длинными видео и наоборот. Это позволяет создавать тизеры для основного контента и дополнительно продвигать его. Об

VK расширила охват CDN-сети в связи с ростом «VK Видео» исимо от местоположения. Это повышает скорость загрузки в среднем на 20-30%. Обновленная сеть доставки контента актуальна в условиях роста количества пользователей, авторов и, как следствие, трафика «VK Видео». С начала года общий видеотрафик вырос на 30%. При этом отдельные категории показали кратный рост. Детский контент вырос с начала года более чем в 4,5 раза, спортивные видео — в 5 раз

Более 14 тысяч новых авторов начали публиковать контент в «VK Видео» С начала года более 14 тыс. новых авторов стали публиковать ролики в «VK Видео». Это блогеры-миллионники, которые переходят с других платформ, и начинающие авторы с несколькими десятками или сотнями подписчиков. Каждый второй автор воспользовался программой подде

Приложение «VK Видео» стало доступно для пользователей iPad Приложение «VK Видео» для iPad вышло в App Store. Владельцам этих устройств станет доступен адаптированный интерфейс для горизонтального и вертикального просмотра, что делает просмотр видео более комфортны

Платформа «VK Видео» представила новые функции и редизайн сервиса Платформа «VK Видео» обновила дизайн приложения и веб-версии. Лента «Продолжить просмотр» переместилась на главный экран, появилась возможность добавлять видео в список «Смотреть позже» и управлять уведом

«VK Видео» теперь полностью совместимо с ОС «РОСА Мобайл» на смартфоне «Р-Фон» Производитель отечественных операционных систем и инфраструктурного софта НТЦ ИТ РОСА сообщает об успешном тестировании приложения видеохостинга «VK Видео» на смартфоне «Р-Фон», работающем на базе ОС «РОСА Мобайл». Об этом CNews сообщили представители VK. Благодаря эмулятору, запускать и полноценно использовать Android-приложение «VK

Приложение «VK Видео» установили 20 миллионов раз С момента официального запуска в сентябре 2023 г. пользователи установили приложение «VK Видео» на мобильные устройства и Android TV 20 млн раз. Об этом CNews сообщил представитель сервиса. Больше всего установок — 11 млн — пришлось на Android, Android TV — почти 6 млн, iOS — 3

Просмотры мультфильмов и детских шоу в «VK Видео» выросли на 57% В первую неделю августа 2024 г. число просмотров контента для детей в «VK Видео» выросло на 57% по сравнению с показателями июля. Лидерами роста стали популярные детские мультсериалы и фильмы. Об этом CNews сообщили представители VK. Количество просмотров сериала

Пользователи «VK Видео» получили доступ к библиотеке «VK Клипов» Миллионы коротких видеороликов, созданных пользователями «VK Клипов», стали доступны в приложении «VK Видео» на Android. Авторы получили возможность использовать короткий формат клипов для привлечения новой аудитории, пользователи «VK Видео» — возможность смотреть клипы внутри сервиса

Приложение «VK Видео» стало доступно для телевизионных приставок Apple TV Бета-версия приложения «VK Видео» для телевизионных приставок Apple TV вышла на tvOS. Владельцам этих устройств станут доступны новые функции и адаптированный интерфейс. Приложение «VK Видео» для Apple TV включ

Объем нативных интеграций бизнеса на «VK Видео» превысил один млрд рублей в 2023 году «VK Видео» стала одной из главных онлайн-площадок для размещения нативной рекламы в контенте на российском рынке. С момента запуска отдельного приложения в сентябре 2023 г. объем нативных интегр

Пользователи «VK Видео» получили быстрый доступ к видеоконтенту на устройствах Xiamo Mi TV, Mi Box и Mi Stick «VK Видео» появились на устройствах Mi TV, Mi Box и Mi Stick компании Xiaomi. В феврале начнутся продажи телевизоров и приставок с брендированной кнопкой для быстрого доступа к приложению. Новая

Платформа «VK Видео» теперь доступна на телевизорах Hisense с ОС VIDAA Hisense объявляет о доступности приложения «VK Видео» на ОС VIDAA. Пользователи могут ознакомиться с эксклюзивными шоу и документальными

Платформа «VK видео» объявила о полноформатном запуске мобильного приложения «VK видео», платформа для просмотра видеоконтента, объявила о выходе из бета-версии и официальном запуске. Пользователям приложения доступен просмотр видео из многомиллионного каталога, включая

«VK Видео» вышла из бета-версии и официально запустилась Официальный запуск VK объявила о выходе из бета-версии и официальном запуске платформы для просмотра видеоконтента «VK Видео». Об этом CNews сообщили представители компании. Пользователи получат инструмент для просмотра видеоконтента, а авторы — канал для взаимодействия с аудиторией, говорится в сообщении. У

VK запустила «VK видео» на iOS Бета-версия «VK видео» стала доступна на iOS. Ранее приложение было представлено на платформах Google Play и RuStore пользователям устройств на Android. В мобильном приложении доступен просмотр видео из мно

VK представила бета-версию мобильного приложения «VK видео» Бета-версия мобильного приложения «VK видео» доступна в Google Play и RuStore пользователям устройств на Android, в ближайшее время появится версия для iOS. В приложении доступен онлайн- и офлайн-просмотр видео из многомиллионно