VK Видео Mail.Ru Видео
- VK Видео — платформа, которая объединяет видео и трансляции со всех ресурсов VK: ВКонтакте, Одноклассников и других. На витрине зрителям доступна библиотека профессионального и UGC-контента: фильмы, шоу, сериалы, видео от блогеров, собственные проекты. Монетизация платформы осуществляется с помощью рекламы (коротких прероллов) в роликах и прямых трансляциях. Запуск VK Видео состоялся осенью 2021 года. По итогам первого года работы платформа зафиксировала рост интереса со стороны зрителей, авторов и правообладателей. Среднесуточное количество просмотров VK Видео в первом квартале 2023 года выросло на 24% по сравнению с первым кварталом 2022 года и достигло 2,04 млрд.
- VK Play Live
|09.01.2025
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Каждому четвертому пользователю не хватает разнообразия контента на отечественных видеосервисах
сследование и выяснили, как изменилось потребление контента стриминговых сервисов и какие платформы популярны. Результаты показали, что многие перешли c YouTube на другие сервисы: 12% стали смотреть «VK Видео», 11% находят интересный контент на Rutube. Об этом CNews сообщили представители edna. В исследовании приняли участие 2,315 тыс. человек из всех регионов России, мужчины и женщины в во
|13.12.2024
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«VK Видео» усиливает свою защиту
VK выделяет «VK Видео» в отдельный проект своей программы по поиску уязвимостей Bug Bounty. Максимальное вознаграждение для исследователей безопасности составит 2,4 млн руб. за критичную уязвимость. Новый п
|04.12.2024
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Сервис «VK Видео» стал доступен на отдельном домене vkvideo.ru
VK запустила веб-версию «VK Видео» на домене vkvideo.ru. Пользователи могут заходить на страницу видеосервиса из адресной строки браузера, что позволит быстрее находить фильмы, трансляции, шоу и авторский контент. На v
|03.12.2024
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Доход авторов по новой программе монетизации «VK Видео» вырос в 2,5 раза
Команда «VK Видео» подвела первые итоги работы программы монетизации авторов видеоконтента, которая была запущена в сентябре 2024 г. С момента запуска средний доход авторов в программе вырос в 2,5 раза.
|26.11.2024
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«VK Видео Live»: VK Play Live интегрируется с «VK Видео»
Стриминговый сервис VK Play Live доступен в «VK Видео» и на домене live.vkvideo.ru. Сервис получил новый логотип, название и фирменный стиль. Об этом CNews сообщили представители VK. Каталог трансляций будет доступен на всех платформах «<
|19.11.2024
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В «VK Видео» появился раздел «Политика»
В «VK Видео» появился раздел «Политика». Пользователи, интересующиеся новостями и политическими обзорами, смогут смотреть популярных авторов в одном разделе. На платформе уже представлены блоги «С
|13.11.2024
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Количество сайтов с плеером «VK Видео» удвоилось за год
На 98% выросло количество сайтов со встроенным плеером «VK Видео» с октября 2023 г. по октябрь 2024 г. Платформа стала важным инструментом для сайтов различных тематик, которые хотят предложить качественный видеоконтент, не перегружая свои ресурсы.
|08.11.2024
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Сервис «VK Видео» запустил новую систему рекомендаций
Сервис «VK Видео» улучшил алгоритмы рекомендаций контента. Новая рекомендательная система лучше понимает интересы аудитории и предлагает более релевантный контент. Общая продолжительность просмотров ви
|05.11.2024
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В приложении «VK Видео» стали доступны все клипы
Многомиллионная библиотека клипов теперь появилась в приложении «VK Видео». Нововведение позволяет пользователям смотреть видео любимых контентмейкеров и открывать новых через короткий формат в удобном приложении, а авторам — расширять свою аудиторию. Об это
|01.11.2024
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«VK Видео» запускает «Детский режим» на мобильных устройствах
«Детский режим» «VK Видео» появился на смартфонах и планшетах Android в бета-версии. Юные пользователи теперь смогут смотреть обучающие и развлекательные видео с мобильных устройств, а родители будут уверены в
|29.10.2024
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«VK Видео» запустил новую систему поиска по контенту
«VK Видео» обновил поисковые алгоритмы сервиса. Благодаря новым семантическим моделям на основе ИИ выросла релевантность поисковой выдачи авторов и контент с их участием. Об этом CNews сообщили
|18.10.2024
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Исследование проекта «Твой Ход» и «VK Видео»: 70% молодежи используют видео для обучения и расширения кругозора
«VK Видео» и Всероссийский студенческий проект «Твой Ход» провели совместное исследование о видеопотреблении контента молодежью в России. Результаты опроса показали, что молодые люди смотрят вид
|18.10.2024
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Дети счастливы, родители спокойны: «VK Видео» запускает «Детский режим»
В «VK Видео» появился «Детский режим», который откроет доступ только к многотысячной библиотеке обучающего и развлекательного контента, обеспечивая безопасность для юных зрителей. Функция уже дост
|16.10.2024
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Авторы «VK Видео» смогут редактировать структуру и дизайн страницы с контентом
Команда «VK Видео» представила расширенные возможности для пользователей платформы. Теперь авторы могут установить уникальную обложку для своей страницы с видео, закрепить в топе нужный ролик, а в новом
|08.10.2024
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«VK Видео» ищет клипмейкеров: после обучения они снимут клипы для Zoloto, nkeeei, Анет Сай, 10AGE и других звезд
«VK Видео» и креативная платформа «Простор» запускают новый бесплатный проект для молодых талантов в области клипмейкинга. Участники курса смогут развить свои навыки в режиссуре, продюсировании
|01.10.2024
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Обновлённый видеоредактор и создание клипов: «VK Видео» расширяет инструменты для авторов
Авторы «VK Видео» смогут редактировать ролики после загрузки, создавать клипы из длинных видео в пару кликов, а также прикреплять клипы к длинным видео для промо. Новые инструменты значительно упростят
|17.09.2024
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«VK Видео» запускает новую программу монетизации для блогеров и авторов контента
Платформа «VK Видео» объявила о запуске новой программы монетизации для блогеров и авторов контента. Программа монетизации будет работать по модели Revenue Share: авторы оригинального контента получат от
|12.09.2024
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ИИ в «VK Видео» улучшил распознавание речи на 25%
Сервис «VK Видео» внедрил новые алгоритмы искусственного интеллекта для автоматического распознавания речи и синтеза субтитров в роликах, шоу, клипах и другом контенте. Точность анализа и расшифровки в
|10.09.2024
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Пользователи «VK Видео» смогут влиять на происходящее на экране: платформа представила интерактивный контент с известными блогерами
«VK Видео» запустила интерактивный контент — теперь зритель становится активным участником сюжета, просмотр превращается в совместное приключение, где исход истории зависит от действий пользоват
|09.09.2024
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Пользователи стали смотреть «VK Видео» на Smart TV в пять раз дольше
В августе 2024 г. пользователи приложения «VK Видео» на ТВ ежедневно проводили за просмотром роликов и стримов 300 млн мин, — в пять раз больше, чем в июне 2024 г. В среднем активный пользователь «VK Видео» смотрит контент на ТВ
|05.09.2024
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«VK Видео» первым в России получил поддержку AV1
«VK Видео» и социальные сети «ВКонтакте» и ОК стали первыми российскими сервисами, которые получили поддержку нового видеокодека AV1. Основное преимущество AV1 заключается в его способности пере
|04.09.2024
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Приложение «VK Видео» стало доступно для пользователей планшетов на Android
Приложение «VK Видео» с удобным и интуитивно понятным интерфейсом, который позволит быстро и легко найти интересующий контент, стало доступно пользователям Adnroid. Приложение включает возможность создания
|02.09.2024
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Пользователи «VK Видео» могут привязать клипы к горизонтальным роликам
«VK Видео» представила новую функцию. Авторы могут связывать короткие клипы с длинными видео и наоборот. Это позволяет создавать тизеры для основного контента и дополнительно продвигать его. Об
|22.08.2024
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VK расширила охват CDN-сети в связи с ростом «VK Видео»
исимо от местоположения. Это повышает скорость загрузки в среднем на 20-30%. Обновленная сеть доставки контента актуальна в условиях роста количества пользователей, авторов и, как следствие, трафика «VK Видео». С начала года общий видеотрафик вырос на 30%. При этом отдельные категории показали кратный рост. Детский контент вырос с начала года более чем в 4,5 раза, спортивные видео — в 5 раз
|19.08.2024
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Более 14 тысяч новых авторов начали публиковать контент в «VK Видео»
С начала года более 14 тыс. новых авторов стали публиковать ролики в «VK Видео». Это блогеры-миллионники, которые переходят с других платформ, и начинающие авторы с несколькими десятками или сотнями подписчиков. Каждый второй автор воспользовался программой подде
|16.08.2024
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Приложение «VK Видео» стало доступно для пользователей iPad
Приложение «VK Видео» для iPad вышло в App Store. Владельцам этих устройств станет доступен адаптированный интерфейс для горизонтального и вертикального просмотра, что делает просмотр видео более комфортны
|14.08.2024
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Платформа «VK Видео» представила новые функции и редизайн сервиса
Платформа «VK Видео» обновила дизайн приложения и веб-версии. Лента «Продолжить просмотр» переместилась на главный экран, появилась возможность добавлять видео в список «Смотреть позже» и управлять уведом
|14.08.2024
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«VK Видео» теперь полностью совместимо с ОС «РОСА Мобайл» на смартфоне «Р-Фон»
Производитель отечественных операционных систем и инфраструктурного софта НТЦ ИТ РОСА сообщает об успешном тестировании приложения видеохостинга «VK Видео» на смартфоне «Р-Фон», работающем на базе ОС «РОСА Мобайл». Об этом CNews сообщили представители VK. Благодаря эмулятору, запускать и полноценно использовать Android-приложение «VK
|12.08.2024
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Приложение «VK Видео» установили 20 миллионов раз
С момента официального запуска в сентябре 2023 г. пользователи установили приложение «VK Видео» на мобильные устройства и Android TV 20 млн раз. Об этом CNews сообщил представитель сервиса. Больше всего установок — 11 млн — пришлось на Android, Android TV — почти 6 млн, iOS — 3
|08.08.2024
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Просмотры мультфильмов и детских шоу в «VK Видео» выросли на 57%
В первую неделю августа 2024 г. число просмотров контента для детей в «VK Видео» выросло на 57% по сравнению с показателями июля. Лидерами роста стали популярные детские мультсериалы и фильмы. Об этом CNews сообщили представители VK. Количество просмотров сериала
|27.05.2024
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Пользователи «VK Видео» получили доступ к библиотеке «VK Клипов»
Миллионы коротких видеороликов, созданных пользователями «VK Клипов», стали доступны в приложении «VK Видео» на Android. Авторы получили возможность использовать короткий формат клипов для привлечения новой аудитории, пользователи «VK Видео» — возможность смотреть клипы внутри сервиса
|28.03.2024
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Приложение «VK Видео» стало доступно для телевизионных приставок Apple TV
Бета-версия приложения «VK Видео» для телевизионных приставок Apple TV вышла на tvOS. Владельцам этих устройств станут доступны новые функции и адаптированный интерфейс. Приложение «VK Видео» для Apple TV включ
|12.02.2024
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Объем нативных интеграций бизнеса на «VK Видео» превысил один млрд рублей в 2023 году
«VK Видео» стала одной из главных онлайн-площадок для размещения нативной рекламы в контенте на российском рынке. С момента запуска отдельного приложения в сентябре 2023 г. объем нативных интегр
|31.01.2024
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Пользователи «VK Видео» получили быстрый доступ к видеоконтенту на устройствах Xiamo Mi TV, Mi Box и Mi Stick
«VK Видео» появились на устройствах Mi TV, Mi Box и Mi Stick компании Xiaomi. В феврале начнутся продажи телевизоров и приставок с брендированной кнопкой для быстрого доступа к приложению. Новая
|19.01.2024
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Платформа «VK Видео» теперь доступна на телевизорах Hisense с ОС VIDAA
Hisense объявляет о доступности приложения «VK Видео» на ОС VIDAA. Пользователи могут ознакомиться с эксклюзивными шоу и документальными
|04.09.2023
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Платформа «VK видео» объявила о полноформатном запуске мобильного приложения
«VK видео», платформа для просмотра видеоконтента, объявила о выходе из бета-версии и официальном запуске. Пользователям приложения доступен просмотр видео из многомиллионного каталога, включая
|04.09.2023
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«VK Видео» вышла из бета-версии и официально запустилась
Официальный запуск VK объявила о выходе из бета-версии и официальном запуске платформы для просмотра видеоконтента «VK Видео». Об этом CNews сообщили представители компании. Пользователи получат инструмент для просмотра видеоконтента, а авторы — канал для взаимодействия с аудиторией, говорится в сообщении. У
|14.08.2023
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VK запустила «VK видео» на iOS
Бета-версия «VK видео» стала доступна на iOS. Ранее приложение было представлено на платформах Google Play и RuStore пользователям устройств на Android. В мобильном приложении доступен просмотр видео из мно
|25.05.2023
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VK представила бета-версию мобильного приложения «VK видео»
Бета-версия мобильного приложения «VK видео» доступна в Google Play и RuStore пользователям устройств на Android, в ближайшее время появится версия для iOS. В приложении доступен онлайн- и офлайн-просмотр видео из многомиллионно
|03.05.2023
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Зрители «VK видео» получили в мобильной версии расширенную витрину рекомендаций, улучшенный поиск и новый плеер
«Вконтакте» представляет обновление «VK видео» для мобильных браузеров на iOS и Android. Пользователям любых устройств стала доступна новая витрина с улучшенными рекомендациями, обновленный плеер и поисковая модель с продвинутой с
VK Видео и организации, системы, технологии, персоны:
|Тоболь Александр 39 18
|Краснова Марина 41 12
|Артамонова Анна 183 8
|Ежов Фёдор 13 7
|Дуксин Николай 12 7
|Дибров Дмитрий 5 3
|Мусагалиев Азамат 5 3
|Харламов Игорь - Харламов Гарик 3 3
|Насруллаев Магомед 26 3
|Гришин Дмитрий 208 2
|Демидов Михаил 133 2
|Зуев Игорь 8 2
|Фролов Антон 17 2
|Пушной Александр 7 2
|Левин Дмитрий 43 2
|Степанова Анна 33 2
|Прилепин Захар 5 2
|Якупова Елена 3 2
|Ляджин Сергей 6 2
|Старый Андрей 2 2
|Hongwei Wang - Хунвэй Ван 6 2
|Самойленко Игорь 32 2
|Путин Владимир 3171 1
|Петров Кирилл 34 1
|Лысковский Александр 12 1
|Бородич Александр 4 1
|Казаков Александр 52 1
|Кузьмин Алексей 38 1
|Бородин Владимир 20 1
|Ройтберг Павел 40 1
|Филиппов Василий 18 1
|Богатов Антон 79 1
|Менькова Татьяна 62 1
|Котов Олег 49 1
|Крылова Елена 27 1
|Чеканов Михаил 6 1
|Медников Дмитрий 24 1
|Юрчихин Федор 37 1
|Леонов Всеволод 14 1
|Шалыто Инна 7 1
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