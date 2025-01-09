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VK Видео Mail.Ru Видео

VK Видео - Mail.Ru Видео

  • VK Видео — платформа, которая объединяет видео и трансляции со всех ресурсов VK: ВКонтакте, Одноклассников и других. На витрине зрителям доступна  библиотека профессионального и UGC-контента: фильмы, шоу, сериалы, видео от блогеров, собственные проекты. Монетизация платформы осуществляется с помощью рекламы (коротких прероллов) в роликах и прямых трансляциях. Запуск VK Видео состоялся осенью 2021 года. По итогам первого года работы платформа зафиксировала рост интереса со стороны зрителей, авторов и правообладателей. Среднесуточное количество просмотров VK Видео в первом квартале 2023 года выросло на 24% по сравнению с первым кварталом 2022 года и достигло 2,04 млрд.
  • VK Play Live

09.01.2025 Каждому четвертому пользователю не хватает разнообразия контента на отечественных видеосервисах

сследование и выяснили, как изменилось потребление контента стриминговых сервисов и какие платформы популярны. Результаты показали, что многие перешли c YouTube на другие сервисы: 12% стали смотреть «VK Видео», 11% находят интересный контент на Rutube. Об этом CNews сообщили представители edna. В исследовании приняли участие 2,315 тыс. человек из всех регионов России, мужчины и женщины в во
13.12.2024 «VK Видео» усиливает свою защиту

VK выделяет «VK Видео» в отдельный проект своей программы по поиску уязвимостей Bug Bounty. Максимальное вознаграждение для исследователей безопасности составит 2,4 млн руб. за критичную уязвимость. Новый п
04.12.2024 Сервис «VK Видео» стал доступен на отдельном домене vkvideo.ru

VK запустила веб-версию «VK Видео» на домене vkvideo.ru. Пользователи могут заходить на страницу видеосервиса из адресной строки браузера, что позволит быстрее находить фильмы, трансляции, шоу и авторский контент. На v
03.12.2024 Доход авторов по новой программе монетизации «VK Видео» вырос в 2,5 раза

Команда «VK Видео» подвела первые итоги работы программы монетизации авторов видеоконтента, которая была запущена в сентябре 2024 г. С момента запуска средний доход авторов в программе вырос в 2,5 раза.
26.11.2024 «VK Видео Live»: VK Play Live интегрируется с «VK Видео»

Стриминговый сервис VK Play Live доступен в «VK Видео» и на домене live.vkvideo.ru. Сервис получил новый логотип, название и фирменный стиль. Об этом CNews сообщили представители VK. Каталог трансляций будет доступен на всех платформах «<
19.11.2024 В «VK Видео» появился раздел «Политика»

В «VK Видео» появился раздел «Политика». Пользователи, интересующиеся новостями и политическими обзорами, смогут смотреть популярных авторов в одном разделе. На платформе уже представлены блоги «С
13.11.2024 Количество сайтов с плеером «VK Видео» удвоилось за год

На 98% выросло количество сайтов со встроенным плеером «VK Видео» с октября 2023 г. по октябрь 2024 г. Платформа стала важным инструментом для сайтов различных тематик, которые хотят предложить качественный видеоконтент, не перегружая свои ресурсы.

08.11.2024 Сервис «VK Видео» запустил новую систему рекомендаций

Сервис «VK Видео» улучшил алгоритмы рекомендаций контента. Новая рекомендательная система лучше понимает интересы аудитории и предлагает более релевантный контент. Общая продолжительность просмотров ви
05.11.2024 В приложении «VK Видео» стали доступны все клипы

Многомиллионная библиотека клипов теперь появилась в приложении «VK Видео». Нововведение позволяет пользователям смотреть видео любимых контентмейкеров и открывать новых через короткий формат в удобном приложении, а авторам — расширять свою аудиторию. Об это
01.11.2024 «VK Видео» запускает «Детский режим» на мобильных устройствах

«Детский режим» «VK Видео» появился на смартфонах и планшетах Android в бета-версии. Юные пользователи теперь смогут смотреть обучающие и развлекательные видео с мобильных устройств, а родители будут уверены в

29.10.2024 «VK Видео» запустил новую систему поиска по контенту

«VK Видео» обновил поисковые алгоритмы сервиса. Благодаря новым семантическим моделям на основе ИИ выросла релевантность поисковой выдачи авторов и контент с их участием. Об этом CNews сообщили

18.10.2024 Исследование проекта «Твой Ход» и «VK Видео»: 70% молодежи используют видео для обучения и расширения кругозора

«VK Видео» и Всероссийский студенческий проект «Твой Ход» провели совместное исследование о видеопотреблении контента молодежью в России. Результаты опроса показали, что молодые люди смотрят вид
18.10.2024 Дети счастливы, родители спокойны: «VK Видео» запускает «Детский режим»

В «VK Видео» появился «Детский режим», который откроет доступ только к многотысячной библиотеке обучающего и развлекательного контента, обеспечивая безопасность для юных зрителей. Функция уже дост
16.10.2024 Авторы «VK Видео» смогут редактировать структуру и дизайн страницы с контентом

Команда «VK Видео» представила расширенные возможности для пользователей платформы. Теперь авторы могут установить уникальную обложку для своей страницы с видео, закрепить в топе нужный ролик, а в новом
08.10.2024 «VK Видео» ищет клипмейкеров: после обучения они снимут клипы для Zoloto, nkeeei, Анет Сай, 10AGE и других звезд

«VK Видео» и креативная платформа «Простор» запускают новый бесплатный проект для молодых талантов в области клипмейкинга. Участники курса смогут развить свои навыки в режиссуре, продюсировании

01.10.2024 Обновлённый видеоредактор и создание клипов: «VK Видео» расширяет инструменты для авторов

Авторы «VK Видео» смогут редактировать ролики после загрузки, создавать клипы из длинных видео в пару кликов, а также прикреплять клипы к длинным видео для промо. Новые инструменты значительно упростят
17.09.2024 «VK Видео» запускает новую программу монетизации для блогеров и авторов контента

Платформа «VK Видео» объявила о запуске новой программы монетизации для блогеров и авторов контента. Программа монетизации будет работать по модели Revenue Share: авторы оригинального контента получат от

12.09.2024 ИИ в «VK Видео» улучшил распознавание речи на 25%

Сервис «VK Видео» внедрил новые алгоритмы искусственного интеллекта для автоматического распознавания речи и синтеза субтитров в роликах, шоу, клипах и другом контенте. Точность анализа и расшифровки в
10.09.2024 Пользователи «VK Видео» смогут влиять на происходящее на экране: платформа представила интерактивный контент с известными блогерами

«VK Видео» запустила интерактивный контент — теперь зритель становится активным участником сюжета, просмотр превращается в совместное приключение, где исход истории зависит от действий пользоват
09.09.2024 Пользователи стали смотреть «VK Видео» на Smart TV в пять раз дольше

В августе 2024 г. пользователи приложения «VK Видео» на ТВ ежедневно проводили за просмотром роликов и стримов 300 млн мин, — в пять раз больше, чем в июне 2024 г. В среднем активный пользователь «VK Видео» смотрит контент на ТВ

05.09.2024 «VK Видео» первым в России получил поддержку AV1

«VK Видео» и социальные сети «ВКонтакте» и ОК стали первыми российскими сервисами, которые получили поддержку нового видеокодека AV1. Основное преимущество AV1 заключается в его способности пере
04.09.2024 Приложение «VK Видео» стало доступно для пользователей планшетов на Android

Приложение «VK Видео» с удобным и интуитивно понятным интерфейсом, который позволит быстро и легко найти интересующий контент, стало доступно пользователям Adnroid. Приложение включает возможность создания
02.09.2024 Пользователи «VK Видео» могут привязать клипы к горизонтальным роликам

«VK Видео» представила новую функцию. Авторы могут связывать короткие клипы с длинными видео и наоборот. Это позволяет создавать тизеры для основного контента и дополнительно продвигать его. Об

22.08.2024 VK расширила охват CDN-сети в связи с ростом «VK Видео»

исимо от местоположения. Это повышает скорость загрузки в среднем на 20-30%. Обновленная сеть доставки контента актуальна в условиях роста количества пользователей, авторов и, как следствие, трафика «VK Видео». С начала года общий видеотрафик вырос на 30%. При этом отдельные категории показали кратный рост. Детский контент вырос с начала года более чем в 4,5 раза, спортивные видео — в 5 раз
19.08.2024 Более 14 тысяч новых авторов начали публиковать контент в «VK Видео»

С начала года более 14 тыс. новых авторов стали публиковать ролики в «VK Видео». Это блогеры-миллионники, которые переходят с других платформ, и начинающие авторы с несколькими десятками или сотнями подписчиков. Каждый второй автор воспользовался программой подде
16.08.2024 Приложение «VK Видео» стало доступно для пользователей iPad

Приложение «VK Видео» для iPad вышло в App Store. Владельцам этих устройств станет доступен адаптированный интерфейс для горизонтального и вертикального просмотра, что делает просмотр видео более комфортны
14.08.2024 Платформа «VK Видео» представила новые функции и редизайн сервиса

Платформа «VK Видео» обновила дизайн приложения и веб-версии. Лента «Продолжить просмотр» переместилась на главный экран, появилась возможность добавлять видео в список «Смотреть позже» и управлять уведом
14.08.2024 «VK Видео» теперь полностью совместимо с ОС «РОСА Мобайл» на смартфоне «Р-Фон»

Производитель отечественных операционных систем и инфраструктурного софта НТЦ ИТ РОСА сообщает об успешном тестировании приложения видеохостинга «VK Видео» на смартфоне «Р-Фон», работающем на базе ОС «РОСА Мобайл». Об этом CNews сообщили представители VK. Благодаря эмулятору, запускать и полноценно использовать Android-приложение «VK

12.08.2024 Приложение «VK Видео» установили 20 миллионов раз

С момента официального запуска в сентябре 2023 г. пользователи установили приложение «VK Видео» на мобильные устройства и Android TV 20 млн раз. Об этом CNews сообщил представитель сервиса. Больше всего установок — 11 млн — пришлось на Android, Android TV — почти 6 млн, iOS — 3

08.08.2024 Просмотры мультфильмов и детских шоу в «VK Видео» выросли на 57%

В первую неделю августа 2024 г. число просмотров контента для детей в «VK Видео» выросло на 57% по сравнению с показателями июля. Лидерами роста стали популярные детские мультсериалы и фильмы. Об этом CNews сообщили представители VK. Количество просмотров сериала

27.05.2024 Пользователи «VK Видео» получили доступ к библиотеке «VK Клипов»

Миллионы коротких видеороликов, созданных пользователями «VK Клипов», стали доступны в приложении «VK Видео» на Android. Авторы получили возможность использовать короткий формат клипов для привлечения новой аудитории, пользователи «VK Видео» — возможность смотреть клипы внутри сервиса
28.03.2024 Приложение «VK Видео» стало доступно для телевизионных приставок Apple TV

Бета-версия приложения «VK Видео» для телевизионных приставок Apple TV вышла на tvOS. Владельцам этих устройств станут доступны новые функции и адаптированный интерфейс. Приложение «VK Видео» для Apple TV включ
12.02.2024 Объем нативных интеграций бизнеса на «VK Видео» превысил один млрд рублей в 2023 году

«VK Видео» стала одной из главных онлайн-площадок для размещения нативной рекламы в контенте на российском рынке. С момента запуска отдельного приложения в сентябре 2023 г. объем нативных интегр
31.01.2024 Пользователи «VK Видео» получили быстрый доступ к видеоконтенту на устройствах Xiamo Mi TV, Mi Box и Mi Stick

«VK Видео» появились на устройствах Mi TV, Mi Box и Mi Stick компании Xiaomi. В феврале начнутся продажи телевизоров и приставок с брендированной кнопкой для быстрого доступа к приложению. Новая
19.01.2024 Платформа «VK Видео» теперь доступна на телевизорах Hisense с ОС VIDAA

Hisense объявляет о доступности приложения «VK Видео» на ОС VIDAA. Пользователи могут ознакомиться с эксклюзивными шоу и документальными

04.09.2023 Платформа «VK видео» объявила о полноформатном запуске мобильного приложения

«VK видео», платформа для просмотра видеоконтента, объявила о выходе из бета-версии и официальном запуске. Пользователям приложения доступен просмотр видео из многомиллионного каталога, включая

04.09.2023 «VK Видео» вышла из бета-версии и официально запустилась

Официальный запуск VK объявила о выходе из бета-версии и официальном запуске платформы для просмотра видеоконтента «VK Видео». Об этом CNews сообщили представители компании. Пользователи получат инструмент для просмотра видеоконтента, а авторы — канал для взаимодействия с аудиторией, говорится в сообщении. У
14.08.2023 VK запустила «VK видео» на iOS

Бета-версия «VK видео» стала доступна на iOS. Ранее приложение было представлено на платформах Google Play и RuStore пользователям устройств на Android. В мобильном приложении доступен просмотр видео из мно
25.05.2023 VK представила бета-версию мобильного приложения «VK видео»

Бета-версия мобильного приложения «VK видео» доступна в Google Play и RuStore пользователям устройств на Android, в ближайшее время появится версия для iOS. В приложении доступен онлайн- и офлайн-просмотр видео из многомиллионно
03.05.2023 Зрители «VK видео» получили в мобильной версии расширенную витрину рекомендаций, улучшенный поиск и новый плеер

«Вконтакте» представляет обновление «VK видео» для мобильных браузеров на iOS и Android. Пользователям любых устройств стала доступна новая витрина с улучшенными рекомендациями, обновленный плеер и поисковая модель с продвинутой с

Публикаций - 158, упоминаний - 160

VK Видео и организации, системы, технологии, персоны:

VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3900 114
VK - Mail.ru Group 3455 43
Газпром ГПМ - RuTube - Рутьюб - Руформ - видеохостинг 268 29
Google LLC 11775 11
Yandex - Яндекс 7339 11
МегаФон 8803 8
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12550 7
Telegram Group 1983 7
VK Cloud Solutions - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 336 6
Samsung Electronics 10254 4
LG Electronics 3614 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8744 4
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 918 3
Microsoft Corporation 24623 3
Yahoo! 3697 3
Айтеко - Brand Analytics - Бренд Аналитикс 37 3
Ростелеком 9699 3
СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices 314 3
Meta Platforms - Facebook 4438 2
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1480 2
АСТ - Автоматизированные Системы и Технологии - AST - Advanced System Technologies 102 2
SPB Software 54 2
Apple Inc 12099 2
Цифра ГК 2426 2
VK - Учи.ру - Тетрика 12 2
РБК - Медиамир 20 2
Hisense Group Holdings - Айсенс Рус 147 2
ASKO 35 2
Hisense Home Appliances 11 2
Hisense Visual Technology 12 2
VK Tech - ВК Технологии - VK Цифровые технологии - ВК Цифровые технологии - Mail.ru Цифровые технологии 234 2
VK - YClients - УайКлаентс 39 2
Abbyy - Аби Продакшн - BIT Software 1166 2
IBM - International Business Machines Corp 9441 1
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 805 1
HERE Technologies - NAVTEQ Corp - Navigation Technologies - Nokia L&C - Nokia Location & Commerce 153 1
ВымпелКом - Билайн - Корбина-Телеком - Corbina Telecom 273 1
HP Autonomy 82 1
i-Free - i-Free Innovations - Айфри 126 1
Astrum Entertainment - Astrum Online Entertainment - Astrum Nival 70 1
Лента - Сеть розничной торговли 2080 12
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7300 6
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1329 4
Сбер - Okko - Окко - онлайн-кинотеатр 210 4
Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 237 4
Союзмультфильм - киностудия ТПО ФГУП 47 4
Почта России ПАО 2112 3
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 387 3
Вольга 5 3
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 793 3
Эксмо-АСТ - издательство 71 2
Vimeo - Видеохостинг 69 2
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 447 2
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 286 2
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1150 2
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 962 2
Hisense - Gorenje - Горенье БТ 105 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2342 2
Unsplash 762 2
Ингосстрах СПАО 421 2
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 1072 1
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 163 1
UMG - Universal Music Group - UMG Recordings 271 1
Amedia TV - Амедиа 37 1
Газпром ГПМ - Zoomby - Онлайн-кинотеатр 51 1
Мосфильм - киноконцерн ФГУП 34 1
Tvigle Media - онлайн-кинотеатр 73 1
Некстер ИК 33 1
Снежная Королева - СК Трейд 55 1
НМГ - more.tv - онлайн-кинотеатр 34 1
Ленфильм - Киностудия имени Горького ТПО - Центральная киностудия детских и юношеских фильмов имени Максима Горького Творческо-производственное объединение 11 1
Импроком 1 1
Ozon Fresh 23 1
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 237 1
Wildberries - Вайлдберриз - Ягодки 641 1
Сбер - Мегамаркет - СберМегаМаркет - Goods.ru - маркетплейс 160 1
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 465 1
Газпром ПАО 1342 1
Газпром ГПМХ - Ред Медиа - Наше Кино - Родное кино - КиноХит - Авто Плюс 36 1
101Hotels.com 456 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3331 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4743 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2736 2
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3406 1
Правительство Казахстана - Министерство национальной экономики, КРЕМЗ - Комитет по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей 63 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 990 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4510 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1213 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 308 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11622 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1995 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1085 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4955 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 826 1
Судебная власть - Judicial power 2309 1
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 314 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2499 1
U.S. Police - Органы правопорядка США - Правоохранительные органы США - Полиция США 34 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1516 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 525 2
IFPI - International Federation of the Phonographic Industry - International Standard Recording Code - Международная федерация производителей фонограмм - Международная федерация индустрии фонограмм 129 1
ФАИР НП - Федерация правообладателей по коллективному управлению авторскими правами при использовании произведений в интерактивном режиме 15 1
Единая Россия - Политическая партия 293 1
Интернет и бизнес - ассоциация 34 1
IAB - Interactive Advertising Bureau - АРИР - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 133 1
Интернет-видео - ассоциация 19 1
Альянс по защите детей в цифровой среде 15 1
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7380 57
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10494 56
Blog - Weblog - Блог-платформы - Онлайн-дневники - Блогосфера 2898 31
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11121 28
Streaming - Стриминговые сервисы - Стриминговые платформы - VideoStreaming - Видеостриминг - Онлайн-трансляции - Потоковое видео 1604 25
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65946 23
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24113 21
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 2910 21
Data monetization - Монетизация данных 1624 21
Smart TV - Connected TV - Смарт ТВ - Технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в телевизоры и ресиверы цифрового телевидения 1003 18
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9329 17
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50392 16
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3462 15
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 6931 15
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15855 14
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 7983 14
Мультфильм - мультипликационный фильм - анимационный фильм 497 14
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24118 14
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29675 13
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7090 13
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 2984 13
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 4989 12
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13357 12
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19275 11
CDN - Content Delivery Network - eCDN - Enterprise Content Delivery Networks - Сеть доставки (дистрибуции) содержимого 349 11
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6038 11
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 7618 11
Акустические устройства - Аудиосистема - музыкальный центр - MIDI - Musical Instrument Digital Interface - Цифровой интерфейс музыкальных инструментов 3850 11
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4694 10
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12597 10
Медиаплеер - Media player - видеоплеер - video player - проигрыватель 4633 10
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 4749 10
Application store - магазин приложений 1194 10
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 2901 9
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7093 9
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8555 9
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9181 9
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25331 8
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21131 8
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