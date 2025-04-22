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Максимовская Марианна



22.04.2025 Сервис «VK Видео» объявил о назначении Марианны Максимовской на должность генерального директора 1

Публикаций - 1, упоминаний - 1

Максимовская Марианна и организации, системы, технологии, персоны:

VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4086 1
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9385 1
VK Видео - Mail.Ru Видео 179 1
Россия - РФ - Российская федерация 147646 1
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Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
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