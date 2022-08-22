Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания

RuMarket оценил интерес пользователей к приложениям российских видеосервисов льтернативного магазина приложений для устройств на Android, подсчитала, сколько раз этим летом пользователи стора скачивали приложения самых популярных российских видеосервисов – RuTube, «Смотрим» и НТВ. Еще в начале лета 2022 г. россияне стали больше внимания уделять развлекательному контенту, особенно видеосервисам: наиболее значимый рост за этот период показали RuTube, «Смотрим» и НТ

Американцы отключили россиянам доступ к российскому ТВ нова под ударом Американский владелец спутников связи Intelsat ограничил доступ пользователям российского оператора платного телевидения «Орион Экспресс» к просмотру каналов ВГТРК, «Первого канала» и НТВ. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на источник на рынке платного ТВ. Собеседник издания объяснил блокировку вещания санкциями, которые США ввели в начале мая против государственного ме

«Первый канал», ВГТРК, НТВ и «Матч ТВ» отказываются от частот, чтобы подключить к интернету школы и полицию ганов государственной и муниципальной власти, территориальных избирательных комиссий, подразделений Росгвардии, пожарных частей и полицейских участков. Крупнейшие телевещатели («Первый канал», ВГТРК, НТВ, «Матч ТВ» и другие) поделятся частотами для беспроводного подключения социально-значимых объектов Подключение СЗО осуществляется, по возможности, с помощью волоконно-оптических каналов (ВО

Число платящих клиентов OTT-платформы «НТВ-плюс» выросло на 22% Оператор цифрового и спутникового телевидения «НТВ-плюс» подвел итоги развития собственной ОТТ-платформы в I квартале 2019 г. С момента запуска обновленного сервиса в январе 2017 г. общее число установок мобильного приложения «НТВ-пл

Видеорекламу НТВ теперь можно закупать через рекламную сеть «Яндекса» «Яндекс» и НТВ заключили соглашение о сотрудничестве. Теперь через «Рекламную сеть Яндекса» (РСЯ) можно покупать видеорекламу в эфире и записях передач на сайте ntv.ru и других интернет-площадках, на кото

«НТВ-Плюс» запустил Telegram-бот Компания «НТВ-Плюс», спутниковый оператор России, внедрила Telegram-бот для обслуживания абонентов. Теперь клиенты оператора могут воспользоваться этим инновационным сервисом, а также инфоканалом «НТВ

Владельцы новых приставок «НТВ-Плюс» получат доступ к контенту онлайн-кинотеатра ivi Российский оператор платного спутникового телевидения «НТВ-Плюс» и российский онлайн-кинотеатр ivi достигли соглашения о сотрудничестве. Как сообщили CNews в «НТВ-Плюс», это стало очередным шагом, направленным на расширение спектра дополните

Еще один HD-канал стал доступен абонентам «НТВ-Плюс» С 9 августа 2016 г. абоненты «НТВ-Плюс» могут смотреть киноканал «Дом Кино Преимум» в HD-качестве. Канал входит в пакет VIP-Кино (Запад). Общее число HD-каналов на платформе «НТВ-Плюс» достигло 39. В эфире «Дом Кино

На каналы «НТВ-Плюс» телевизоры Samsung теперь настраиваются автоматически Спутниковый оператор «НТВ-Плюс» и Samsung Electronics реализовали дополнительный функционал для премиальной линейки телевизоров Samsung 2015 и 2016 модельных годов (серий 5500 и выше) с поддержкой стандартов DVB-S /

«НТВ-Плюс» включил Paramount Channel в свой базовый пакет «НТВ-Плюс» и медиахолдинг Viacom International Media Networks (VIMN) объявили о расширении сотрудничества: компании подписали соглашение, в рамках которого телеканал голливудского кино Paramount

Связаться с «НТВ-Плюс» теперь возможно через Telegram «НТВ-Плюс» открывает дополнительный канал связи через бесплатный кроссплатформенный мессенджер Telegram. Абоненты спутникового оператора и те, кто только планирует подключиться к «НТВ-Плю

Абонентам «НТВ-Плюс» стали доступны новые каналы обратной связи Компания «НТВ-Плюс» открыла новые каналы обратной связи для своих абонентов. По вопросам обслуживания, информационной и технической поддержки, а также подключения к услугам спутникового оператора теперь

«НТВ-Плюс» представила специальное предложение для отельеров Телекомпания «НТВ-Плюс» представила новое техническое решение в сегменте HoReCa - профессиональный модуль условного доступа SMiT PRO САМ для отельного бизнеса. Это первый защищенный САМ, созданный компанией

«НТВ-Плюс» поднял цены из-за спорта «НТВ-Плюс» меняет тарифы Спутниковый оператор «НТВ-Плюс» поднимет цену на свои подписки с 1 февраля 2016 г. Речь идет о расширении состава пакетов телеканалов с увеличением абонентской пл

«НТВ-Плюс» разделил бизнес с Тиной Канделаки Раздел «НТВ-Плюс» Спутниковый оператор «НТВ-Плюс» разделил свой бизнес, рассказали CNews представители компании и ее акционера – холдинга «Газпром-Медиа». Компания избавляется от производства и

«Первый канал» и НТВ обвинили в пиратстве легальные онлайн-кинотеатры вый канал» на своем веб-сайте и в своем мобильном приложении ограничивает территорию просмотра такого рода программ. Центральные телеканалы обвинили в пиратстве несколько легальных онлайн-кинотеатров НТВ пошел в суд Ранее другой центральный телеканал – НТВ – в рамках «антипиратского» закона подал иск в Мосгорсуд против кинотеатра Megogo.net. Суд вынес определение о предварительных об

«НТВ-Плюс» придумал новый фронт борьбы с «пиратством» тниковыми «пиратами» Роскомнадзор включил в Реестр запрещенных сайтов пять ресурсов, продающих услуги кардшаринга. Решение о блокировке данных сайтов принял Мосгорсуд по искам спутникового оператора «НТВ-Плюс», в рамках «антипиратского» закона. В картотеке Мосгорсуда значатся иски к двум таким сайтам: billing.zargacum.net и shara.tv. Что такое кардшаринг Кардшарингом называется схема нелега

МТТ предоставит «НТВ-Плюс» услуги VoIP-связи МТТ и «НТВ-Плюс» заключили договор на предоставление услуг VoIP-связи. Бессрочный договор, в рамках которого МТТ начала оказывать услуги исходящей телефонной связи по технологии VoIP (Voice over IP) р

«Билайн ТВ» начинает трансляцию трех новых спортивных каналов семейства «НТВ-Плюс» Компания «ВымпелКом» (бренд «Билайн») в представила 3 новых спортивных канала семейства «НТВ-Плюс» в рамках услуги «Билайн ТВ». Прямые трансляции Чемпионатов мира и Европы, кубок Евролиги, матчи NBA и Лиги Чемпионов, теннисные турниры и другие актуальные события из мира спорта тепе

«Акадо Телеком» начинает трансляцию канала НТВ в формате HD Московская телекоммуникационная корпорация - «Комкор» (торговая марка «Акадо Телеком») стала первым кабельным оператором в России, которая запустила в формате высокой четкости телеканал НТВ. С 9 февраля 2015 г. телеканал НТВ HD доступен всем абонентам цифрового телевидения «Акадо Телеком» в режиме free-to-view на кнопке 832. Специалисты оператора обеспечили подачу сигна

«Билайн ТВ» расширил количество HD и 3D каналов Компания «ВымпелКом» (бренд «Билайн») в преддверии нового года обновила линейку популярных тематических пакетов «НТВ-Плюс» и представляет зрителям «Билайн ТВ» сразу 6 новых каналов в HD-качестве и 3D-формате. Начиная с 5 декабря 2014 г. зрителям «Билайн ТВ» одним из первых в России станет доступен канал «

«Акадо Телеком» начинает трансляцию двух новых спортивных каналов C 5 сентября 2014 г. «Акадо-Столица» (торговая марка «Акадо Телеком») начинает трансляцию телеканалов «НТВ-Плюс Теннис» в тематическом пакете «Спорт» (кнопка 347) и «HD Спорт» в пакете «ТВ HD» (кнопка 860). «НТВ-Плюс Теннис» - первый российский телеканал, полностью посвященный теннису. Ка

«Космическая связь» перевела вещание «НТВ-Плюс» и «Триколор ТВ» на новые спутники АТ1 и АМ5 22 апреля 2014 г. «Космическая связь» (ГПКС) в интересах телевизионных платформ «НТВ-Плюс» и «Триколор ТВ» обеспечило перевод загрузки со спутника «DirecTV1R» на новый космический аппарат непосредственного вещания «Экспресс-АТ1» (56 градусов в.д.). С использованием наземной

Россия: Обвиняемому в пиратстве грозят 200-миллионный штраф и тюрьма » из Новочеркасска, которого обвиняют в нарушении авторских и смежных прав (ст. 146 УК РФ). Правоохранительные органы сообщают, что от незаконной деятельности обвиняемого Григория Захарова компаниям «НТВ-Плюс», «Сигнал», «Национальная спутниковая компания» («Триколор ТВ»), «Виасат Глобал», «Стрим» и «Лига-ТВ» был причинен суммарный ущерб в размере 111 млн руб. По версии следствия, обвиняемы

«НТВ-Плюс» запускает новую систему пакетирования каналов 1 октября 2013 г. телекомпания «НТВ-Плюс» запускает новую систему пакетирования каналов для абонентов, проживающих в западной части территории Российской Федерации в зоне вещания спутников Eutelsat 36A/36B (W4/W7). Новое пред

«Обит» начал подключать абонентов к «НТВ-Плюс» через IP-сеть Универсальный оператор связи «Обит» стал первым в Санкт-Петербурге партнером спутниковой телекомпании «НТВ-Плюс», подключающим домашних абонентов к пакетам телеканалов компании через IP-сеть. Уникальность данного предложения в том, что подключение происходит без установки спутниковой антенны. Аб

«НТВ плюс» возвращает права на трансляцию матчей АПЛ Права на показ английской футбольной премьер-лиги (АПЛ) возвращаются на спортивные каналы спутниковой платформы «НТВ плюс», сообщает «Советский спорт» со ссылкой на источник в компании. Всероссийская государственная телерадиокомпания ВГТРК приобрела 3-летнее право на показ матчей английской премьер-лиги в

«НТВ плюс» начала HD-трансляции в интернете Российская спутниковая платформа «НТВ плюс» начала трансляции в интернете не только в стандартном цифровом качестве (SD), но и в формате высокой четкости (HD). Для абонентов «НТВ плюс» стоимость одной трансляции составля

"НТВ-Плюс" будет транслировать соревнования на весь мир Спутниковая платформа "НТВ-Плюс" стала эксклюзивным официальным телевизионным партнером Международной Федерации современного пятиборья (МФСП). Подписанное на днях соглашение с федерацией рассчитано на 4 года. В дирек

«НТВ плюс» намерена привлечь абонентов новыми скидками Российская спутниковая платформа «НТВ - плюс» планирует распространить свое скидочное предложение, недавно введенное для абонентов пакета «Восток» для Сибири и Урала, на свой основной пакет. По словам представителей компании, э

Вещание «Триколор ТВ» и «НТВ+» переведено на спутник DirecTV-1R 17 января 2013 г. во временном интервале с 2 до 10 часов (время московское) ГПКС успешно произвело перевод вещания пакетов программ «Триколор ТВ» и «НТВ+» с российского спутника «Бонум-1» на зарубежный космический аппарат «DirecTV-1R». В настоящее время оба спутника размещены в орбитальной позиции, которая закреплена за Россией для предоста

«НТВ плюс» меняет ресиверы абонентам «НТВ плюс Восток» Российская спутниковая платформа «НТВ плюс» объявила о запуске в период с 17 января по 30 июня 2013 г. специального предложения по замене ресиверов для постоянных абонентов своего пакета «НТВ плюс Восток». Таким образом

«НТВ плюс» объявила о переформатировании проекта «НТВ плюс Восток» путников DirecTV-1R и Bonum-1 на 56 гр. E, смогут принимать теперь 90 телевизионных каналов, в состав которых войдут как ретранслируемые российские и зарубежные каналы, так и телеканалы производства «НТВ плюс». Подписчикам «НТВ плюс» будет предложена новая система пакетирования каналов, позволяющая выбирать телеканалы в соответствии с их интересами и предпочтениями. Все каналы разбит

Телерадиокомпания «Мир» и НТВ поссорились из-за календаря Телерадиокомпания «Мир» подает иск о защите интеллектуальной собственности против российского телеканал НТВ. Как говорится в сообщении телерадиокомпании «Мир», журналисты программы «Максимум» канала НТВ без разрешения использовали кадры телеканала «Мир». Предметом спора стал сюжет о фотосе

«НТВ Восток» перейдет на новый спутник и новый формат «НТВ плюс» планирует перевести трансляции своего пакета для Сибири и Урала «НТВ Восток» на спутник Direct TV-1R и начать вещание в MPEG-4. Это связано с потерей устойчивости на орбитально

«НТВ-Плюс» выпустила мобильное приложение с матчами РФПЛ Компании «ГПМ Технолоджи» и «НТВ-ПЛЮС» объявили о том, что выпустили мобильное приложение «Наш футбол», позволяющее с помощью смартфонов и планшетных компьютеров на базе операционных систем iOS и Android смотреть прямые тр

«НТВ плюс» начинает замену цифровых ресиверов Российский спутниковый провайдер «НТВ плюс» объявил о старте акции по обмену цифрового ресивера Thomson DSI 4000 на современные модели, поддерживающие функции изображения высокой четкости HD. В обмен на Thomson DSI 4000 предлаг