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Газпром ГПМ НТВ Телекомпания

Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания


22.08.2022 RuMarket оценил интерес пользователей к приложениям российских видеосервисов

льтернативного магазина приложений для устройств на Android, подсчитала, сколько раз этим летом пользователи стора скачивали приложения самых популярных российских видеосервисов – RuTube, «Смотрим» и НТВ. Еще в начале лета 2022 г. россияне стали больше внимания уделять развлекательному контенту, особенно видеосервисам: наиболее значимый рост за этот период показали RuTube, «Смотрим» и НТ
22.06.2022 Американцы отключили россиянам доступ к российскому ТВ

нова под ударом Американский владелец спутников связи Intelsat ограничил доступ пользователям российского оператора платного телевидения «Орион Экспресс» к просмотру каналов ВГТРК, «Первого канала» и НТВ. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на источник на рынке платного ТВ. Собеседник издания объяснил блокировку вещания санкциями, которые США ввели в начале мая против государственного ме
20.11.2020 «Первый канал», ВГТРК, НТВ и «Матч ТВ» отказываются от частот, чтобы подключить к интернету школы и полицию

ганов государственной и муниципальной власти, территориальных избирательных комиссий, подразделений Росгвардии, пожарных частей и полицейских участков. Крупнейшие телевещатели («Первый канал», ВГТРК, НТВ, «Матч ТВ» и другие) поделятся частотами для беспроводного подключения социально-значимых объектов Подключение СЗО осуществляется, по возможности, с помощью волоконно-оптических каналов (ВО
11.07.2019 Количество платящих абонентов OTT-платформы «НТВ-плюс» превысило 55 тыс. человек

25.04.2019 Число платящих клиентов OTT-платформы «НТВ-плюс» выросло на 22%

Оператор цифрового и спутникового телевидения «НТВ-плюс» подвел итоги развития собственной ОТТ-платформы в I квартале 2019 г. С момента запуска обновленного сервиса в январе 2017 г. общее число установок мобильного приложения «НТВ-пл
25.03.2019 «НТВ-плюс» и Megogo запустили новый киносервис

19.01.2018 Видеорекламу НТВ теперь можно закупать через рекламную сеть «Яндекса»

«Яндекс» и НТВ заключили соглашение о сотрудничестве. Теперь через «Рекламную сеть Яндекса» (РСЯ) можно покупать видеорекламу в эфире и записях передач на сайте ntv.ru и других интернет-площадках, на кото
21.10.2016 «НТВ-Плюс» запустил Telegram-бот

Компания «НТВ-Плюс», спутниковый оператор России, внедрила Telegram-бот для обслуживания абонентов. Теперь клиенты оператора могут воспользоваться этим инновационным сервисом, а также инфоканалом «НТВ
12.10.2016 Владельцы новых приставок «НТВ-Плюс» получат доступ к контенту онлайн-кинотеатра ivi

Российский оператор платного спутникового телевидения «НТВ-Плюс» и российский онлайн-кинотеатр ivi достигли соглашения о сотрудничестве. Как сообщили CNews в «НТВ-Плюс», это стало очередным шагом, направленным на расширение спектра дополните
10.08.2016 Еще один HD-канал стал доступен абонентам «НТВ-Плюс»

С 9 августа 2016 г. абоненты «НТВ-Плюс» могут смотреть киноканал «Дом Кино Преимум» в HD-качестве. Канал входит в пакет VIP-Кино (Запад). Общее число HD-каналов на платформе «НТВ-Плюс» достигло 39. В эфире «Дом Кино

05.08.2016 На каналы «НТВ-Плюс» телевизоры Samsung теперь настраиваются автоматически

Спутниковый оператор «НТВ-Плюс» и Samsung Electronics реализовали дополнительный функционал для премиальной линейки телевизоров Samsung 2015 и 2016 модельных годов (серий 5500 и выше) с поддержкой стандартов DVB-S /
22.07.2016 «НТВ-Плюс» включил Paramount Channel в свой базовый пакет

«НТВ-Плюс» и медиахолдинг Viacom International Media Networks (VIMN) объявили о расширении сотрудничества: компании подписали соглашение, в рамках которого телеканал голливудского кино Paramount
13.05.2016 Связаться с «НТВ-Плюс» теперь возможно через Telegram

«НТВ-Плюс» открывает дополнительный канал связи через бесплатный кроссплатформенный мессенджер Telegram. Абоненты спутникового оператора и те, кто только планирует подключиться к «НТВ-Плю
18.04.2016 Абонентам «НТВ-Плюс» стали доступны новые каналы обратной связи

Компания «НТВ-Плюс» открыла новые каналы обратной связи для своих абонентов. По вопросам обслуживания, информационной и технической поддержки, а также подключения к услугам спутникового оператора теперь

26.02.2016 «НТВ-Плюс» представила специальное предложение для отельеров

Телекомпания «НТВ-Плюс» представила новое техническое решение в сегменте HoReCa - профессиональный модуль условного доступа SMiT PRO САМ для отельного бизнеса. Это первый защищенный САМ, созданный компанией

29.01.2016 «НТВ-Плюс» поднял цены из-за спорта

«НТВ-Плюс» меняет тарифы Спутниковый оператор «НТВ-Плюс» поднимет цену на свои подписки с 1 февраля 2016 г. Речь идет о расширении состава пакетов телеканалов с увеличением абонентской пл
28.01.2016 «НТВ-Плюс» разделил бизнес с Тиной Канделаки

Раздел «НТВ-Плюс» Спутниковый оператор «НТВ-Плюс» разделил свой бизнес, рассказали CNews представители компании и ее акционера – холдинга «Газпром-Медиа». Компания избавляется от производства и 
26.10.2015 «Первый канал» и НТВ обвинили в пиратстве легальные онлайн-кинотеатры

вый канал» на своем веб-сайте и в своем мобильном приложении ограничивает территорию просмотра такого рода программ. Центральные телеканалы обвинили в пиратстве несколько легальных онлайн-кинотеатров НТВ пошел в суд Ранее другой центральный телеканал – НТВ – в рамках «антипиратского» закона подал иск в Мосгорсуд против кинотеатра Megogo.net. Суд вынес определение о предварительных об
23.06.2015 «НТВ-Плюс» придумал новый фронт борьбы с «пиратством»

тниковыми «пиратами» Роскомнадзор включил в Реестр запрещенных сайтов пять ресурсов, продающих услуги кардшаринга. Решение о блокировке данных сайтов принял Мосгорсуд по искам спутникового оператора «НТВ-Плюс», в рамках «антипиратского» закона. В картотеке Мосгорсуда значатся иски к двум таким сайтам: billing.zargacum.net и shara.tv. Что такое кардшаринг Кардшарингом называется схема нелега
01.04.2015 МТТ предоставит «НТВ-Плюс» услуги VoIP-связи

МТТ и «НТВ-Плюс» заключили договор на предоставление услуг VoIP-связи. Бессрочный договор, в рамках которого МТТ начала оказывать услуги исходящей телефонной связи по технологии VoIP (Voice over IP) р
19.02.2015 «Билайн ТВ» начинает трансляцию трех новых спортивных каналов семейства «НТВ-Плюс»

Компания «ВымпелКом» (бренд «Билайн») в представила 3 новых спортивных канала семейства «НТВ-Плюс» в рамках услуги «Билайн ТВ». Прямые трансляции Чемпионатов мира и Европы, кубок Евролиги, матчи NBA и Лиги Чемпионов, теннисные турниры и другие актуальные события из мира спорта тепе
09.02.2015 «Акадо Телеком» начинает трансляцию канала НТВ в формате HD

Московская телекоммуникационная корпорация - «Комкор» (торговая марка «Акадо Телеком») стала первым кабельным оператором в России, которая запустила в формате высокой четкости телеканал НТВ. С 9 февраля 2015 г. телеканал НТВ HD доступен всем абонентам цифрового телевидения «Акадо Телеком» в режиме free-to-view на кнопке 832. Специалисты оператора обеспечили подачу сигна
05.12.2014 «Билайн ТВ» расширил количество HD и 3D каналов

Компания «ВымпелКом» (бренд «Билайн») в преддверии нового года обновила линейку популярных тематических пакетов «НТВ-Плюс» и представляет зрителям «Билайн ТВ» сразу 6 новых каналов в HD-качестве и 3D-формате. Начиная с 5 декабря 2014 г. зрителям «Билайн ТВ» одним из первых в России станет доступен канал «
04.09.2014 «Акадо Телеком» начинает трансляцию двух новых спортивных каналов

C 5 сентября 2014 г. «Акадо-Столица» (торговая марка «Акадо Телеком») начинает трансляцию телеканалов «НТВ-Плюс Теннис» в тематическом пакете «Спорт» (кнопка 347) и «HD Спорт» в пакете «ТВ HD» (кнопка 860). «НТВ-Плюс Теннис» - первый российский телеканал, полностью посвященный теннису. Ка
23.04.2014 «Космическая связь» перевела вещание «НТВ-Плюс» и «Триколор ТВ» на новые спутники АТ1 и АМ5

22 апреля 2014 г. «Космическая связь» (ГПКС) в интересах телевизионных платформ «НТВ-Плюс» и «Триколор ТВ» обеспечило перевод загрузки со спутника «DirecTV1R» на новый космический аппарат непосредственного вещания «Экспресс-АТ1» (56 градусов в.д.). С использованием наземной
23.12.2013 Россия: Обвиняемому в пиратстве грозят 200-миллионный штраф и тюрьма

» из Новочеркасска, которого обвиняют в нарушении авторских и смежных прав (ст. 146 УК РФ). Правоохранительные органы сообщают, что от незаконной деятельности обвиняемого Григория Захарова компаниям «НТВ-Плюс», «Сигнал», «Национальная спутниковая компания» («Триколор ТВ»), «Виасат Глобал», «Стрим» и «Лига-ТВ» был причинен суммарный ущерб в размере 111 млн руб. По версии следствия, обвиняемы
04.09.2013 «НТВ-Плюс» запускает новую систему пакетирования каналов

1 октября 2013 г. телекомпания «НТВ-Плюс» запускает новую систему пакетирования каналов для абонентов, проживающих в западной части территории Российской Федерации в зоне вещания спутников Eutelsat 36A/36B (W4/W7). Новое пред
16.05.2013 «Обит» начал подключать абонентов к «НТВ-Плюс» через IP-сеть

Универсальный оператор связи «Обит» стал первым в Санкт-Петербурге партнером спутниковой телекомпании «НТВ-Плюс», подключающим домашних абонентов к пакетам телеканалов компании через IP-сеть. Уникальность данного предложения в том, что подключение происходит без установки спутниковой антенны. Аб
19.02.2013 «НТВ плюс» возвращает права на трансляцию матчей АПЛ

Права на показ английской футбольной премьер-лиги (АПЛ) возвращаются на спортивные каналы спутниковой платформы «НТВ плюс», сообщает «Советский спорт» со ссылкой на источник в компании. Всероссийская государственная телерадиокомпания ВГТРК приобрела 3-летнее право на показ матчей английской премьер-лиги в
15.02.2013 «НТВ плюс» начала HD-трансляции в интернете

Российская спутниковая платформа «НТВ плюс» начала трансляции в интернете не только в стандартном цифровом качестве (SD), но и в формате высокой четкости (HD). Для абонентов «НТВ плюс» стоимость одной трансляции составля
13.02.2013 "НТВ-Плюс" будет транслировать соревнования на весь мир

Спутниковая платформа "НТВ-Плюс" стала эксклюзивным официальным телевизионным партнером Международной Федерации современного пятиборья (МФСП). Подписанное на днях соглашение с федерацией рассчитано на 4 года. В дирек
30.01.2013 «НТВ плюс» намерена привлечь абонентов новыми скидками

Российская спутниковая платформа «НТВ - плюс» планирует распространить свое скидочное предложение, недавно введенное для абонентов пакета «Восток» для Сибири и Урала, на свой основной пакет. По словам представителей компании, э
18.01.2013 Вещание «Триколор ТВ» и «НТВ+» переведено на спутник DirecTV-1R

17 января 2013 г. во временном интервале с 2 до 10 часов (время московское) ГПКС успешно произвело перевод вещания пакетов программ «Триколор ТВ» и «НТВ+» с российского спутника «Бонум-1» на зарубежный космический аппарат «DirecTV-1R». В настоящее время оба спутника размещены в орбитальной позиции, которая закреплена за Россией для предоста
18.01.2013 «НТВ плюс» меняет ресиверы абонентам «НТВ плюс Восток»

Российская спутниковая платформа «НТВ плюс» объявила о запуске в период с 17 января по 30 июня 2013 г. специального предложения по замене ресиверов для постоянных абонентов своего пакета «НТВ плюс Восток». Таким образом

27.12.2012 «НТВ плюс» объявила о переформатировании проекта «НТВ плюс Восток»

путников DirecTV-1R и Bonum-1 на 56 гр. E, смогут принимать теперь 90 телевизионных каналов, в состав которых войдут как ретранслируемые российские и зарубежные каналы, так и телеканалы производства «НТВ плюс». Подписчикам «НТВ плюс» будет предложена новая система пакетирования каналов, позволяющая выбирать телеканалы в соответствии с их интересами и предпочтениями. Все каналы разбит
25.12.2012 Телерадиокомпания «Мир» и НТВ поссорились из-за календаря

Телерадиокомпания «Мир» подает иск о защите интеллектуальной собственности против российского телеканал НТВ. Как говорится в сообщении телерадиокомпании «Мир», журналисты программы «Максимум» канала НТВ без разрешения использовали кадры телеканала «Мир». Предметом спора стал сюжет о фотосе
21.11.2012 «НТВ Восток» перейдет на новый спутник и новый формат

«НТВ плюс» планирует перевести трансляции своего пакета для Сибири и Урала «НТВ Восток» на спутник Direct TV-1R и начать вещание в MPEG-4. Это связано с потерей устойчивости на орбитально
03.08.2012 «НТВ-Плюс» выпустила мобильное приложение с матчами РФПЛ

Компании «ГПМ Технолоджи» и «НТВ-ПЛЮС» объявили о том, что выпустили мобильное приложение «Наш футбол», позволяющее с помощью смартфонов и планшетных компьютеров на базе операционных систем iOS и Android смотреть прямые тр
19.07.2012 «НТВ плюс» начинает замену цифровых ресиверов

Российский спутниковый провайдер «НТВ плюс» объявил о старте акции по обмену цифрового ресивера Thomson DSI 4000 на современные модели, поддерживающие функции изображения высокой четкости HD. В обмен на Thomson DSI 4000 предлаг
29.06.2012 «НТВ плюс» будет развивать новые сервисы

«НТВ-Плюс» заинтересована в мультиэкранности, и в какой-то момент объединит все свои сервисы в единую систему. Объем услуги VOD (видео по требованию), предоставленной «НТВ-Плюс», к концу


Публикаций - 472, упоминаний - 509

Газпром ГПМ и организации, системы, технологии, персоны:

Газпром ГПМ - НТВ-Плюс - НТВ+ 330 203
Триколор - Национальная спутниковая компания 324 61
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть - Радиотелевизионные передающие центры, РТПЦ 374 45
Ростелеком 9516 40
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8640 38
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 805 36
Yandex - Яндекс 7060 35
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12058 35
Космическая связь ГПКС ФГУП - RSCC - Russian Satellite Communications Company - Государственное предприятие космической связи 558 33
Орион ГК - Российский спутниковый оператор - Орион-Экспресс - Телекарта - Континент ТВ - Stargate TV 207 30
Google LLC 11652 24
VK - Mail.ru Group 3432 24
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3702 22
Apple Inc 11934 22
МегаФон 8494 21
МТС - Комстар ОТС Директ - ранее МТУ-Интел 380 18
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4766 17
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 824 16
Газпром ГПМ - RuTube - Рутьюб - Руформ - видеохостинг 226 15
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co 884 15
Космос ТВ 44 15
GS Group - General Satellite - Дженерал Сателайт - Инновационные технологии АО Концерн 298 14
Газпром космические системы - ГКС - Gazprom Space Systems - Газком 125 13
Samsung Electronics 10173 12
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1356 12
Microsoft Corporation 24454 11
Космос-ТВ - Космос Телеком 61 10
МегаФон - Синтерра - Synterra 795 10
Intel Corporation 12098 10
Google Russia - Гугл Россия 174 10
Мостелеком 72 10
ВымпелКом - Билайн - Корбина-Телеком - Corbina Telecom 273 10
Lenovo Motorola 3499 10
Ростелеком - Синтерра Медиа - Телеком-центр 116 9
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1467 8
Элогар 10 8
LG Electronics 3599 8
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1416 8
ОТР ГК - ОТР 2000 214 7
Ростелеком - Связьинвест 1707 7
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 235 37
Газпром ПАО 1321 30
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 379 24
Eutelsat - European Telecommunications Satellite Organization - Европейская организация спутниковой связи 176 24
Газпром ГПМХ - Медиа-Мост 36 19
Останкино ТТЦ ФГУП - Телевизионный технический центр - Останкинская телебашня - Телецентр Останкино - технопарк 123 17
Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 221 16
Сбер - Okko - Окко - онлайн-кинотеатр 201 15
Газпром ГПМХ - Медиа-Мост - Мемонет 18 15
Газпром ГПМХ - Ред Медиа - Наше Кино - Родное кино - КиноХит - Авто Плюс 36 12
АФК Система - Система Масс-медиа 84 11
Телко Медиа 11 9
НМГ - Национальная Медиа Группа 108 8
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2756 8
Megogo - Онлайн-кинотеатр - OTT/VOD медиасервис 88 8
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7062 8
РПЛ - РФПЛ - Российская Премьер-Лига - Профессиональная футбольная лига - РПЛ - Чемпионат России по футболу 37 7
Hallmark 19 6
101Hotels.com 456 6
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1263 6
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2712 6
ГПБ - Газпромбанк 1063 6
НМГ - more.tv - онлайн-кинотеатр 34 5
ПСБ - Промсвязьбанк 837 5
Amediateka - Амедиатека - Онлайн-кинотеатр 94 5
eBay Inc 1617 5
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 531 5
Почта России ПАО 2088 5
EBRD - European Bank for Reconstruction and Development - ЕБРР - Европейский банк реконструкции и развития 162 5
Газпром ГПМ - Central Partnership - Централ Партнершип 39 5
Рапида НКО - платежные система 145 5
Регион Медиа - Видео Интернешнл - Video International Interactive - IMHO VI 64 5
Лента - Сеть розничной торговли 2032 4
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 878 4
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 4
Ренова ГК - Ренова холдинг рус - Renova 150 4
Империя-Фарма 90 4
Связной ГК 1366 4
Walt Disney Company 620 4
НСПК - Национальная система платежных карт 793 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11275 59
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4356 40
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2664 39
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5779 30
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3274 24
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4884 15
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2431 14
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2953 14
Судебная власть - Judicial power 2287 13
Районный суд - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 770 13
Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 969 10
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4587 10
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3230 9
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5357 9
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1062 9
Минцифры РФ - Роспечать - Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям - Минпечати РФ 256 8
Минкультуры РФ - Министерство культуры - Министерство культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации - Федеральное агентство по культуре и кинематографии 257 8
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 670 7
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3402 7
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 2986 7
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2674 7
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1971 6
Президент Украины 123 6
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2816 6
СНБОУ - Совет национальной безопасности и обороны Украины 21 5
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1029 5
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1840 5
РосНИИРОС - Российский научно-исследовательский институт развития общественных сетей - RIPN - Russian Institute for Public Networks 149 5
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 317 5
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 296 4
Кабинет министров Украины - Правительство Украины 144 4
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Россвязьохранкультура - Федеральная служба по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия 174 4
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 662 4
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1474 4
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 722 4
Минкультуры РФ - Росохранкультура - Федеральная служба по надзору за соблюдением законодательства в области охраны культурного наследия 60 3
Федеральное казначейство России 1745 3
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1652 3
СБУ - Служба безопасности Украины 85 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2616 3
АКТР - Ассоциация кабельного телевидения России 52 11
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6237 8
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1013 7
IABM - International Trade Association for Broadcast & Media Technology - Международная ассоциация производителей вещательного оборудования 14 7
Единая Россия - Политическая партия 289 5
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 454 4
НАТ - Национальная ассоциация телерадиовещателей 28 4
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 99 4
Справедливая Россия — За правду - российская политическая партия 100 3
Интерспутник МОКС - Международная организация космической связи - Intersputnik Holding 56 3
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 217 3
Интернет-видео - ассоциация 19 3
ЛДПР 105 3
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 123 2
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 113 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 638 2
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 419 2
AFA - Asociación del Fútbol Argentino - Аргентинская футбольная ассоциация - Ассоциация футбола Аргентины 5 1
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 177 1
Союз журналистов России - Центральный дом журналиста, ЦДЖ, Домжур 24 1
ЦеСТ - Центр свободных технологий 30 1
SMPTE - Society of Motion Picture and Television Engineers - Общество инженеров кино и телевидения, OИКиТ 23 1
Электрокабель 10 1
Гильдия консультантов и управляющих общественными финансами 1 1
Reporters Without Borders - Reporters Sans Frontieres - Репортёры без границ 46 1
Инфокоммуникационный союз - Союз участников рынка инфокоммуникационных услуг - Ассоциация 3G - Ассоциация операторов сетей связи третьего поколения 3G 66 1
РАО - Российское Авторское Общество - Ассоциация управления авторских и смежных прав РФ 23 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 523 1
NBA - National Basketball Association - Национальная баскетбольная ассоциация Северной Америки 64 1
EFL - English Football League - Английская футбольная лига 22 1
ОПИ - Общественная потребительская инициатива - Организация по защите прав потребителей 14 1
РФС - Российский футбольный союз - Сборная России по футболу 47 1
Интернет и бизнес - ассоциация 34 1
International Red Cross and Red Crescent Movement - Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца - Российский Красный Крест 76 1
ВОИС - Всероссийская Организация Интеллектуальной Собственности 55 1
Аль-Каида - террористическая организация 67 1
Хезболла - военизированная ливанская шиитская организация и политическая партия 53 1
МКС - Медиа-коммуникационный союз 8 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 251 1
HAMAS - Ḥarakat al-Muqāwamah al-ʾIslāmiyyah - ХАМАС - Харакат аль-Мукаввама аль-Исламия - Исламское движение сопротивления - Палестинское исламистское движение 23 1
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство 9244 268
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 48578 157
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 6877 123
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GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 2822 86
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7013 79
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15368 56
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 18078 48
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 63603 46
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ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9247 38
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Microsoft Windows 15463 10
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NPD DisplaySearch 284 1
Synergy Research Group 42 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 334 1
GfK Group - GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsumforschung - GfK Rus - ГФК-Русь 242 1
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Dow Jones - WSJ - Wall Street Strategies 41 1
Ромир - Romir Monitoring - Исследовательский холдинг 110 1
Counterpoint Research 84 1
Jupiter Media Metrix - Jupiter Research 392 1
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Исследовательская компания 126 1
ABI Research 233 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 973 5
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1472 4
University of Pennsylvania - Pennsylvania State University - Университет Пенсильвании - Пенсильванский университет - Университет штата Пенсильвания 162 2
ИРИ - Институт развития интернета АНО 123 2
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 206 2
НЭБ - Национальная электронная библиотека 50 2
ТГУ - Томский государственный университет 168 1
LSE - London School of Economics and Political Science - Лондонская школа экономики и политических наук 28 1
Роскосмос - ЦНИИмаш ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт машиностроения 65 1
МГТУ Станкин - Московский государственный технологический университет Станкин - Московский станкоинструментальный институт 94 1
МГЛУ имени Мориса Тореза ФГБОУ ВО - Московский государственный лингвистический университет - Московский государственный педагогический институт иностранных языков имени Мориса Тореза - ИнЯз 37 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 806 1
Ростех - ОРКК - НИИ КП - НИИ космического приборостроения - РНИИКП - Российский научно-исследовательским институт космического приборостроения 80 1
MIIS - Monterey Institute of International Studies 1 1
Концерн ВКО Алмаз-Антей - РИРВ - Российский институт радионавигации и времени 17 1
Harvard University - HBS - Harvard Business School - Гарвардская школа бизнеса 22 1
InternetUrok - Интернет урок 3 1
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СибГУ - Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева - Сибирский государственный аэрокосмический университет имени академика М. Ф. Решетнёва 97 1
КиберЛенинка - российская научная электронная библиотека на концепции открытой науки 3 1
РЭШ - Российская электронная школа 24 1
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РАН - Российская академия наук 1836 1
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РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 206 1
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VK Skillbox - Скилбокс 102 1
CSTB Telecom & Media 58 11
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FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 707 6
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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