Газпром ГПМ НТВ Телекомпания
|22.08.2022
|
RuMarket оценил интерес пользователей к приложениям российских видеосервисов
льтернативного магазина приложений для устройств на Android, подсчитала, сколько раз этим летом пользователи стора скачивали приложения самых популярных российских видеосервисов – RuTube, «Смотрим» и НТВ. Еще в начале лета 2022 г. россияне стали больше внимания уделять развлекательному контенту, особенно видеосервисам: наиболее значимый рост за этот период показали RuTube, «Смотрим» и НТ
|22.06.2022
|
Американцы отключили россиянам доступ к российскому ТВ
нова под ударом Американский владелец спутников связи Intelsat ограничил доступ пользователям российского оператора платного телевидения «Орион Экспресс» к просмотру каналов ВГТРК, «Первого канала» и НТВ. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на источник на рынке платного ТВ. Собеседник издания объяснил блокировку вещания санкциями, которые США ввели в начале мая против государственного ме
|20.11.2020
|
«Первый канал», ВГТРК, НТВ и «Матч ТВ» отказываются от частот, чтобы подключить к интернету школы и полицию
ганов государственной и муниципальной власти, территориальных избирательных комиссий, подразделений Росгвардии, пожарных частей и полицейских участков. Крупнейшие телевещатели («Первый канал», ВГТРК, НТВ, «Матч ТВ» и другие) поделятся частотами для беспроводного подключения социально-значимых объектов Подключение СЗО осуществляется, по возможности, с помощью волоконно-оптических каналов (ВО
|11.07.2019
|Количество платящих абонентов OTT-платформы «НТВ-плюс» превысило 55 тыс. человек
|25.04.2019
|
Число платящих клиентов OTT-платформы «НТВ-плюс» выросло на 22%
Оператор цифрового и спутникового телевидения «НТВ-плюс» подвел итоги развития собственной ОТТ-платформы в I квартале 2019 г. С момента запуска обновленного сервиса в январе 2017 г. общее число установок мобильного приложения «НТВ-пл
|25.03.2019
|«НТВ-плюс» и Megogo запустили новый киносервис
|19.01.2018
|
Видеорекламу НТВ теперь можно закупать через рекламную сеть «Яндекса»
«Яндекс» и НТВ заключили соглашение о сотрудничестве. Теперь через «Рекламную сеть Яндекса» (РСЯ) можно покупать видеорекламу в эфире и записях передач на сайте ntv.ru и других интернет-площадках, на кото
|21.10.2016
|
«НТВ-Плюс» запустил Telegram-бот
Компания «НТВ-Плюс», спутниковый оператор России, внедрила Telegram-бот для обслуживания абонентов. Теперь клиенты оператора могут воспользоваться этим инновационным сервисом, а также инфоканалом «НТВ
|12.10.2016
|
Владельцы новых приставок «НТВ-Плюс» получат доступ к контенту онлайн-кинотеатра ivi
Российский оператор платного спутникового телевидения «НТВ-Плюс» и российский онлайн-кинотеатр ivi достигли соглашения о сотрудничестве. Как сообщили CNews в «НТВ-Плюс», это стало очередным шагом, направленным на расширение спектра дополните
|10.08.2016
|
Еще один HD-канал стал доступен абонентам «НТВ-Плюс»
С 9 августа 2016 г. абоненты «НТВ-Плюс» могут смотреть киноканал «Дом Кино Преимум» в HD-качестве. Канал входит в пакет VIP-Кино (Запад). Общее число HD-каналов на платформе «НТВ-Плюс» достигло 39. В эфире «Дом Кино
|05.08.2016
|
На каналы «НТВ-Плюс» телевизоры Samsung теперь настраиваются автоматически
Спутниковый оператор «НТВ-Плюс» и Samsung Electronics реализовали дополнительный функционал для премиальной линейки телевизоров Samsung 2015 и 2016 модельных годов (серий 5500 и выше) с поддержкой стандартов DVB-S /
|22.07.2016
|
«НТВ-Плюс» включил Paramount Channel в свой базовый пакет
«НТВ-Плюс» и медиахолдинг Viacom International Media Networks (VIMN) объявили о расширении сотрудничества: компании подписали соглашение, в рамках которого телеканал голливудского кино Paramount
|13.05.2016
|
Связаться с «НТВ-Плюс» теперь возможно через Telegram
«НТВ-Плюс» открывает дополнительный канал связи через бесплатный кроссплатформенный мессенджер Telegram. Абоненты спутникового оператора и те, кто только планирует подключиться к «НТВ-Плю
|18.04.2016
|
Абонентам «НТВ-Плюс» стали доступны новые каналы обратной связи
Компания «НТВ-Плюс» открыла новые каналы обратной связи для своих абонентов. По вопросам обслуживания, информационной и технической поддержки, а также подключения к услугам спутникового оператора теперь
|26.02.2016
|
«НТВ-Плюс» представила специальное предложение для отельеров
Телекомпания «НТВ-Плюс» представила новое техническое решение в сегменте HoReCa - профессиональный модуль условного доступа SMiT PRO САМ для отельного бизнеса. Это первый защищенный САМ, созданный компанией
|29.01.2016
|
«НТВ-Плюс» поднял цены из-за спорта
«НТВ-Плюс» меняет тарифы Спутниковый оператор «НТВ-Плюс» поднимет цену на свои подписки с 1 февраля 2016 г. Речь идет о расширении состава пакетов телеканалов с увеличением абонентской пл
|28.01.2016
|
«НТВ-Плюс» разделил бизнес с Тиной Канделаки
Раздел «НТВ-Плюс» Спутниковый оператор «НТВ-Плюс» разделил свой бизнес, рассказали CNews представители компании и ее акционера – холдинга «Газпром-Медиа». Компания избавляется от производства и
|26.10.2015
|
«Первый канал» и НТВ обвинили в пиратстве легальные онлайн-кинотеатры
вый канал» на своем веб-сайте и в своем мобильном приложении ограничивает территорию просмотра такого рода программ. Центральные телеканалы обвинили в пиратстве несколько легальных онлайн-кинотеатров НТВ пошел в суд Ранее другой центральный телеканал – НТВ – в рамках «антипиратского» закона подал иск в Мосгорсуд против кинотеатра Megogo.net. Суд вынес определение о предварительных об
|23.06.2015
|
«НТВ-Плюс» придумал новый фронт борьбы с «пиратством»
тниковыми «пиратами» Роскомнадзор включил в Реестр запрещенных сайтов пять ресурсов, продающих услуги кардшаринга. Решение о блокировке данных сайтов принял Мосгорсуд по искам спутникового оператора «НТВ-Плюс», в рамках «антипиратского» закона. В картотеке Мосгорсуда значатся иски к двум таким сайтам: billing.zargacum.net и shara.tv. Что такое кардшаринг Кардшарингом называется схема нелега
|01.04.2015
|
МТТ предоставит «НТВ-Плюс» услуги VoIP-связи
МТТ и «НТВ-Плюс» заключили договор на предоставление услуг VoIP-связи. Бессрочный договор, в рамках которого МТТ начала оказывать услуги исходящей телефонной связи по технологии VoIP (Voice over IP) р
|19.02.2015
|
«Билайн ТВ» начинает трансляцию трех новых спортивных каналов семейства «НТВ-Плюс»
Компания «ВымпелКом» (бренд «Билайн») в представила 3 новых спортивных канала семейства «НТВ-Плюс» в рамках услуги «Билайн ТВ». Прямые трансляции Чемпионатов мира и Европы, кубок Евролиги, матчи NBA и Лиги Чемпионов, теннисные турниры и другие актуальные события из мира спорта тепе
|09.02.2015
|
«Акадо Телеком» начинает трансляцию канала НТВ в формате HD
Московская телекоммуникационная корпорация - «Комкор» (торговая марка «Акадо Телеком») стала первым кабельным оператором в России, которая запустила в формате высокой четкости телеканал НТВ. С 9 февраля 2015 г. телеканал НТВ HD доступен всем абонентам цифрового телевидения «Акадо Телеком» в режиме free-to-view на кнопке 832. Специалисты оператора обеспечили подачу сигна
|05.12.2014
|
«Билайн ТВ» расширил количество HD и 3D каналов
Компания «ВымпелКом» (бренд «Билайн») в преддверии нового года обновила линейку популярных тематических пакетов «НТВ-Плюс» и представляет зрителям «Билайн ТВ» сразу 6 новых каналов в HD-качестве и 3D-формате. Начиная с 5 декабря 2014 г. зрителям «Билайн ТВ» одним из первых в России станет доступен канал «
|04.09.2014
|
«Акадо Телеком» начинает трансляцию двух новых спортивных каналов
C 5 сентября 2014 г. «Акадо-Столица» (торговая марка «Акадо Телеком») начинает трансляцию телеканалов «НТВ-Плюс Теннис» в тематическом пакете «Спорт» (кнопка 347) и «HD Спорт» в пакете «ТВ HD» (кнопка 860). «НТВ-Плюс Теннис» - первый российский телеканал, полностью посвященный теннису. Ка
|23.04.2014
|
«Космическая связь» перевела вещание «НТВ-Плюс» и «Триколор ТВ» на новые спутники АТ1 и АМ5
22 апреля 2014 г. «Космическая связь» (ГПКС) в интересах телевизионных платформ «НТВ-Плюс» и «Триколор ТВ» обеспечило перевод загрузки со спутника «DirecTV1R» на новый космический аппарат непосредственного вещания «Экспресс-АТ1» (56 градусов в.д.). С использованием наземной
|23.12.2013
|
Россия: Обвиняемому в пиратстве грозят 200-миллионный штраф и тюрьма
» из Новочеркасска, которого обвиняют в нарушении авторских и смежных прав (ст. 146 УК РФ). Правоохранительные органы сообщают, что от незаконной деятельности обвиняемого Григория Захарова компаниям «НТВ-Плюс», «Сигнал», «Национальная спутниковая компания» («Триколор ТВ»), «Виасат Глобал», «Стрим» и «Лига-ТВ» был причинен суммарный ущерб в размере 111 млн руб. По версии следствия, обвиняемы
|04.09.2013
|
«НТВ-Плюс» запускает новую систему пакетирования каналов
1 октября 2013 г. телекомпания «НТВ-Плюс» запускает новую систему пакетирования каналов для абонентов, проживающих в западной части территории Российской Федерации в зоне вещания спутников Eutelsat 36A/36B (W4/W7). Новое пред
|16.05.2013
|
«Обит» начал подключать абонентов к «НТВ-Плюс» через IP-сеть
Универсальный оператор связи «Обит» стал первым в Санкт-Петербурге партнером спутниковой телекомпании «НТВ-Плюс», подключающим домашних абонентов к пакетам телеканалов компании через IP-сеть. Уникальность данного предложения в том, что подключение происходит без установки спутниковой антенны. Аб
|19.02.2013
|
«НТВ плюс» возвращает права на трансляцию матчей АПЛ
Права на показ английской футбольной премьер-лиги (АПЛ) возвращаются на спортивные каналы спутниковой платформы «НТВ плюс», сообщает «Советский спорт» со ссылкой на источник в компании. Всероссийская государственная телерадиокомпания ВГТРК приобрела 3-летнее право на показ матчей английской премьер-лиги в
|15.02.2013
|
«НТВ плюс» начала HD-трансляции в интернете
Российская спутниковая платформа «НТВ плюс» начала трансляции в интернете не только в стандартном цифровом качестве (SD), но и в формате высокой четкости (HD). Для абонентов «НТВ плюс» стоимость одной трансляции составля
|13.02.2013
|
"НТВ-Плюс" будет транслировать соревнования на весь мир
Спутниковая платформа "НТВ-Плюс" стала эксклюзивным официальным телевизионным партнером Международной Федерации современного пятиборья (МФСП). Подписанное на днях соглашение с федерацией рассчитано на 4 года. В дирек
|30.01.2013
|
«НТВ плюс» намерена привлечь абонентов новыми скидками
Российская спутниковая платформа «НТВ - плюс» планирует распространить свое скидочное предложение, недавно введенное для абонентов пакета «Восток» для Сибири и Урала, на свой основной пакет. По словам представителей компании, э
|18.01.2013
|
Вещание «Триколор ТВ» и «НТВ+» переведено на спутник DirecTV-1R
17 января 2013 г. во временном интервале с 2 до 10 часов (время московское) ГПКС успешно произвело перевод вещания пакетов программ «Триколор ТВ» и «НТВ+» с российского спутника «Бонум-1» на зарубежный космический аппарат «DirecTV-1R». В настоящее время оба спутника размещены в орбитальной позиции, которая закреплена за Россией для предоста
|18.01.2013
|
«НТВ плюс» меняет ресиверы абонентам «НТВ плюс Восток»
Российская спутниковая платформа «НТВ плюс» объявила о запуске в период с 17 января по 30 июня 2013 г. специального предложения по замене ресиверов для постоянных абонентов своего пакета «НТВ плюс Восток». Таким образом
|27.12.2012
|
«НТВ плюс» объявила о переформатировании проекта «НТВ плюс Восток»
путников DirecTV-1R и Bonum-1 на 56 гр. E, смогут принимать теперь 90 телевизионных каналов, в состав которых войдут как ретранслируемые российские и зарубежные каналы, так и телеканалы производства «НТВ плюс». Подписчикам «НТВ плюс» будет предложена новая система пакетирования каналов, позволяющая выбирать телеканалы в соответствии с их интересами и предпочтениями. Все каналы разбит
|25.12.2012
|
Телерадиокомпания «Мир» и НТВ поссорились из-за календаря
Телерадиокомпания «Мир» подает иск о защите интеллектуальной собственности против российского телеканал НТВ. Как говорится в сообщении телерадиокомпании «Мир», журналисты программы «Максимум» канала НТВ без разрешения использовали кадры телеканала «Мир». Предметом спора стал сюжет о фотосе
|21.11.2012
|
«НТВ Восток» перейдет на новый спутник и новый формат
«НТВ плюс» планирует перевести трансляции своего пакета для Сибири и Урала «НТВ Восток» на спутник Direct TV-1R и начать вещание в MPEG-4. Это связано с потерей устойчивости на орбитально
|03.08.2012
|
«НТВ-Плюс» выпустила мобильное приложение с матчами РФПЛ
Компании «ГПМ Технолоджи» и «НТВ-ПЛЮС» объявили о том, что выпустили мобильное приложение «Наш футбол», позволяющее с помощью смартфонов и планшетных компьютеров на базе операционных систем iOS и Android смотреть прямые тр
|19.07.2012
|
«НТВ плюс» начинает замену цифровых ресиверов
Российский спутниковый провайдер «НТВ плюс» объявил о старте акции по обмену цифрового ресивера Thomson DSI 4000 на современные модели, поддерживающие функции изображения высокой четкости HD. В обмен на Thomson DSI 4000 предлаг
|29.06.2012
|
«НТВ плюс» будет развивать новые сервисы
«НТВ-Плюс» заинтересована в мультиэкранности, и в какой-то момент объединит все свои сервисы в единую систему. Объем услуги VOD (видео по требованию), предоставленной «НТВ-Плюс», к концу
Газпром ГПМ и организации, системы, технологии, персоны:
|Путин Владимир 3108 30
|Щеголев Игорь 698 14
|Медведев Дмитрий 1652 14
|Гусинский Владимир 19 9
|Никифоров Николай 1135 8
|Рейман Леонид 1047 7
|Волин Алексей 120 7
|Жаров Александр 174 7
|Киселев Евгений 13 6
|Малинин Александр 40 6
|Шадаев Максут 951 6
|Чернышенко Дмитрий 558 6
|Истомин Максим 26 6
|Самохин Дмитрий 2 5
|Порошенко Петр 27 5
|Куколевский Алексей 5 5
|Романченко Андрей 20 5
|Носков Константин 234 5
|Казакова Анастасия 8 5
|Сенкевич Николай 5 4
|Припачкин Юрий 66 4
|Бырдин Алексей 29 4
|Клебанова Юлия 21 4
|Ситников Сергей 78 4
|Парфенов Леонид 6 4
|Скляр Геннадий 32 4
|Журавлев Алексей 13 4
|Березовский Борис 24 4
|Шмидт Марина 4 4
|Колесников Олег 20 4
|Канаев Алексей 3 3
|Брюквин Юрий 298 3
|Прохоров Алексей 5 3
|Гутенёв Владимир 12 3
|Дворкович Аркадий 210 3
|Мишустин Михаил 650 3
|Волож Аркадий 249 3
|Николаев Олег 16 3
|Любимов Александр 14 3
|Прохоров Юрий 64 3
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2024 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1316263, в очереди разбора - 782554.
Создано именных указателей - 159137.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.