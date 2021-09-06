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ВымпелКом
Билайн ТВ IPTV
Цифровое телевидение



06.09.2021 Сервис «Билайн ТВ» объявил о новой акции на подписки
07.08.2020 «Билайн» объединил музыку и ТВ в одном сервисе
12.02.2020 «Билайн» выпустил ТВ-приставку с возможностью установки приложений из Google Play
03.05.2018 «Билайн» объявил о запуске новой версии «Билайн ТВ»
13.04.2018 Абоненты «Билайн ТВ» смогут оформлять покупки во время показа рекламы
01.02.2018 В приложении «Билайн ТВ» станут доступны видео в формате VR
19.02.2015 «Билайн ТВ» начинает трансляцию трех новых спортивных каналов семейства «НТВ-Плюс»
05.02.2015 Клиентам «Билайн ТВ» стал доступен канал «Санкт-Петербург»
16.12.2014 «Билайн ТВ» представил ТВ-пакеты для владельцев мобильных устройств
05.12.2014 «Билайн ТВ» расширил количество HD и 3D каналов
11.06.2014 Мобильное «Билайн ТВ» открыли для абонентов любых российских операторов
22.10.2013 «Билайн ТВ» теперь доступно на Android и iOS
12.08.2013 «Билайн ТВ» подписал соглашение с Paramount Pictures
26.06.2013 «Билайн» запустил пакет «Цифровое телевидение» во всех регионах присутствия «Билайн ТВ»
08.02.2013 Абонентов «Билайн ТВ» в Тульской области стало больше на 40%
22.11.2012 «Билайн ТВ» подключает 16 новых каналов
25.10.2012 «ВымпелКом» запустил пилотный проект беспроводного подключения к «Билайн ТВ»
06.08.2012 «Билайн ТВ» обновляет пакеты телеканалов
06.07.2012 «Билайн ТВ» покажет новые HD-каналы
20.01.2012 RuTube проник в российские телевизоры
19.01.2012 «Билайн ТВ» покажет лучшие ролики RuTube
30.11.2011 Количество пользователей «Билайн ТВ» превысило 500 тыс.
07.11.2011 Зрителям «Билайн ТВ» стали доступны 20 новых каналов
19.10.2011 «Билайн ТВ» покажет фильмы Sony Pictures
12.10.2011 Абоненты «Билайн ТВ» смогут просматривать популярные разделы соцсетей с экрана телевизора
06.10.2011 Пользователи «Билайн ТВ» смогут подписаться на контент телеканалов СТС, «Домашний» и ДТВ
26.09.2011 «Билайн» представил новые пакетные предложения для пользователей «Домашнего Интернета» и «Билайн ТВ»
23.09.2011 «Билайн ТВ» начинает вещание в городе Пушкин
03.08.2011 «Билайн ТВ» увеличил количество каналов высокой четкости
10.06.2011 «ВымпелКом» запускает «Билайн ТВ» в Смоленске, Брянске и Кемерово
02.06.2011 «Билайн ТВ» представил новые пакеты телеканалов для зрителей в регионах России
30.05.2011 «Билайн ТВ» запускает новые HD-телеканалы
24.05.2011 Sotal начинает пилотный проект по внедрению технологии Click.AD в сети «Билайн ТВ»
23.05.2011 «Билайн ТВ» увеличивает количество телеканалов
13.04.2011 «Билайн ТВ» на неделю откроет бесплатный просмотр всех телеканалов в Санкт-Петербурге
06.04.2011 «ВымпелКом» запустил «Билайн ТВ» в Перми
04.04.2011 «Билайн ТВ» теперь можно оплатить банковской картой
16.03.2011 «Билайн ТВ» запускает вещание телеканала FOX Life HD
06.12.2010 «Билайн» запускает IP-TV в Ростовской области
01.11.2010 «ВымпелКом» запускает «Билайн ТВ» в Уфе и Саратове

Публикаций - 114, упоминаний - 192

ВымпелКом упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7500 108
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1818 11
Meta - Facebook 4119 9
НТВ-Плюс 252 8
Twitter 2282 8
Apple Inc - Эппл Рус 10099 5
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7770 4
Yandex - Яндекс 4552 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8519 4
LG Electronics 3118 4
VK - Mail.ru Group 2809 4
Акадо Телеком - Комкор 771 3
Триколор - Национальная спутниковая компания 250 3
ВымпелКом - Билайн Бизнес - Beeline Business 299 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3742 3
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6193 3
Бука - Buka 449 2
Samsung Electronics 8937 2
RuTube - видеохостинг 136 2
ZTE Corporation 637 2
Nvidia Corp 3015 2
META Publishing 3 2
Huawei 2984 2
ВымпелКом - Билайн Северо-Запад - Северо-Западный регион 68 2
Xiaomi 974 2
Microsoft Corporation 20985 2
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы - МТУ-Информ - Комстар - Телмос 1230 2
NetByNet - WiFire - Нэт Бай Нэт Холдинг 121 2
ВымпелКом - Билайн - Корбина-Телеком - Corbina Telecom 225 1
Элтел Нетворкс 56 1
OnLim - ОнЛайм - Интернет провайдер 68 1
НКС - Национальные кабельные сети 95 1
ВымпелКом - Билайн Центральный регион 54 1
Орион ГК - Российский спутниковый оператор 56 1
Blizzard Entertainment 293 1
МФИ Софт 115 1
TRENDnet 85 1
Tele2 - Теле2 Россия - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1234 1
Epic Games 126 1
Ростелеком - Связьинвест 1656 1
Walt Disney Company 490 10
Amediateka - Амедиатека - Онлайн-кинотеатр 73 6
ivi - Онлайн-кинотеатр 170 6
Warner Bros. International Television Distribution 260 6
Megogo - Онлайн-кинотеатр - OTT/VOD медиасервис 74 6
Sony Pictures Entertainment 133 5
Okko - Онлайн-кинотеатр 128 4
More.tv - Онлайн-кинотеатр 7 3
Орион-Экспресс - Телекарта 134 3
Альфа-Банк 1327 2
Paramount Pictures Corporation 114 2
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1598 2
Visa International 1640 2
Netflix - Онлайн-кинотеатр 366 2
Walt Disney - 20th Century Fox 59 1
Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 287 1
MGM - Metro-Goldwyn-Mayer 22 1
Pixar 42 1
Central Partnership - Централ Партнершип 30 1
НСПК - Национальная система платежных карт 272 1
Amedia TV - Амедиа 36 1
NBA - National Basketball Association - Национальная баскетбольная ассоциация Северной Америки 45 1
Сапфир АО Московский завод - Научно-производственная организация 21 1
Евросеть 1342 1
DreamWorks Animation LLC 33 1
БелАЗ - Белорусский автомобильный завод 41 1
Лиза Алерт 18 1
АльфаСтрахование СГ 232 1
Почта России ПАО 1773 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор 1982 5
Правительство РФ 2646 5
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7329 3
Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации - Госдума РФ 2314 3
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1479 3
Президент Российской Федерации 1718 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации 925 1
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 333 1
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 281 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2344 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 2743 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 609 1
Ростуризм - Федеральное агентство по туризму 56 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 194 2
Руссофт - Russoft 342 2
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 202 2
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 70 2
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 79 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 1809 2
Единая Россия - Политическая партия 218 1
Интернет-видео - ассоциация 9 1
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1761 25
HD - разрешение экрана монитора - 800×600, 1024×768, 1280×1024 531 12
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД 821 11
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10081 8
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 715 8
Телевизор - Телевизионный приёмник 884 7
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи 5139 7
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1368 6
VOD - Video on Demand - SVD - Subscription Video on Demand - Видео по запросу 269 5
Smart TV - Connected TV - Смарт ТВ - Технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в телевизоры и ресиверы цифрового телевидения 564 5
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 12118 4
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet - Ether 916 4
PiP - picture in picture - картинка в картинке 173 3
2G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 667 3
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 4196 3
Big Data - Большие данные 1239 3
USB-модем 125 2
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 2852 2
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 3071 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 1582 2
5G - Пятое поколение мобильной связи 1491 2
Роутер - Маршрутизатор - Router - Модем 284 2
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 2031 2
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3543 2
B2C - Business-to-consumer - Бизнес для Потребителя 557 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 3958 2
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 4883 2
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 2570 2
Мультирум - Multiroom - мультимедийная система распределения аудио- и видеосигналов 34 2
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 3170 2
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность 472 2
USSD - Unstructured Supplementary Service Data - Стандартный сервис в сетях GSM 188 2
Родительский контроль 162 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт 628 1
ТВ-тюнер - TV tuner 415 1
FTTH - Fiber To The Home 122 1
HLG - Hybrid Log-Gamma - HDR стандарт 34 1
MedTech - МедТех - Цифровизация здравоохранения - Цифровые медицинский инструменты - Медицинские информационные продукты - e-Health - eHealth - Электронное здоровье - Медицинская информатика - Digital Health - Цифровая медицина 179 1
IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet - IEEE 802.3af - Передача электроэнергии через Ethernet - Power over Ethernet (PoE) 110 1
QWERTY-клавиатура 631 1
Apple iOS 6210 12
Google Android 11645 12
VK - Mail.ru Одноклассники 972 7
ВымпелКом - Билайн Личный кабинет - Мой Билайн 57 7
Microsoft Mediaroom 15 6
Microsoft Windows 10 10098 5
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru Movix - Онлайн-кинотеатр 14 4
Google YouTube - Видеохостинг 2172 4
Apple - App Store 2352 4
МТС ТВ 37 4
МегаФон ТВ - MegaFon.TV - Онлайн-кинотеатр 48 4
Microsoft Skype 1879 4
Wink - Онлайн-кинотеатр 86 4
ВГТРК Смотрим 14 4
Google Play - Google Store - Android Market 2633 4
ВымпелКом - Билайн Интернет 14 3
Microsoft Xbox 360 - Игровая приставка 2846 3
Apple TV - Стриминговый видеосервис - Онлайн-кинотеатр 276 3
Apple iPad 3537 3
Google Android TV 187 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1134 3
Kaspersky Internet Security 346 2
Snapchat 93 2
VK - Mail.ru MyGames 28 2
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 807 2
WhatsApp Messenger 691 2
Rakuten Viber 461 2
Ростех - МИКС - Многофункциональный интегрированный комплекс связи 50 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline Gaming - Игровой облачный сервис 5 2
Apple iPhone - серия смартфонов 5813 2
Новые облачные технологии - МойОфис 323 2
СКБ Контур - Контур.Светофор 45 1
Overwatch - Компьютерная игра - "Шутер" от первого лица 17 1
Новые облачные технологии - МойОфис Документы 30 1
СБП - Система быстрых платежей Банка России 208 1
Microsoft Xbox Live 281 1
Apple iTunes Store 1032 1
Blizzard - Hearthstone 12 1
EA Origin 52 1
ZTE B - серия Android-TV приставка 2 1
Аляутдинов Тимур 20 12
Рыжикова Анна 9 8
Held George - Хелд Джордж 38 8
Беляева Оксана 22 4
Самошкина Диана 28 3
Ситковская Мария 3 3
Ерёмичев Андрей 14 3
Сморгонский Анатолий 37 2
Григорьев Андрей 17 2
Плесконос Дмитрий 32 2
Паршин Максим 170 2
Лацанич Василь 104 2
Филиппов Владимир 26 1
Холодный Андрей 11 1
Бучин Сергей 7 1
Масленников Игорь 35 1
Чичерин-Лукьяненко Ярослав 1 1
Крайнов Алексей 10 1
Резник Мария 1 1
Немшич Борис 22 1
Давидюк Глеб 8 1
Борисова Светлана 5 1
Путин Владимир 2437 1
Чумаченко Наталья 12 1
Медведев Дмитрий 1582 1
Кусков Денис 212 1
Щеголев Игорь 684 1
Торбахов Александр 54 1
Шведов Александр 18 1
Румянцев Антон 46 1
Иванов Сергей 359 1
Горелкин Антон 35 1
Шоржин Валерий 33 1
Колесников Дмитрий 16 1
Лебедева Ирина 17 1
Нищев Сергей 2 1
Малахов Андрей 4 1
Журавлев Алексей 9 1
Соловей Алексей 3 1
Бырдин Алексей 21 1
Россия - Российская федерация - РФ 82238 61
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 26616 34
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11542 21
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар 1384 9
Россия - ПФО - Казань 1885 8
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа 866 6
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратов 646 6
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1568 6
Россия - ЦФО - Тульская область 924 6
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 33964 6
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 3775 5
Россия - ЦФО - Костромская область - Кострома 173 5
Россия - ЦФО - Липецкая область - Липецк 319 5
Россия - ЦФО - Ивановская область - Иваново 250 5
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 769 5
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 1727 5
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 986 5
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1016 5
Россия - ЦФО - Калужская область - Калуга 407 5
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 1925 4
Россия - УФО - Екатеринбург 2886 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 10865 4
Россия - ЦФО - Орловская область - Орёл 273 4
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 455 4
Россия - ЮФО - Астраханская область - Астрахань 312 4
Россия - ЦФО - Курская область - Курск 291 3
Россия - СФО - Ленинградская область 1773 3
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1190 3
Россия - ЦФО - Ярославская область - Ярославль 544 3
Европа 7252 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 11596 3
Россия - ПФО - Ульяновская область - Ульяновск 394 2
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Казахстан - Республика 4128 2
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Россия - СКФО - Ставропольский край - Ставрополь 348 2
Россия - СКФО - Ставропольский край 572 2
Россия - СЗФО - Вологодская область - Череповец 173 2
Россия - ЦФО - Смоленская область - Смоленск 306 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи 1127 2
НДС - Налог на добавленную стоимость 847 5
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 565 3
Образование в России 551 2
Маша и медведь - анимационный сериал для детей 20 2
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1206 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 2231 1
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 1099 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан 130 1
Know how - Ноу-хау - Секрет производства 78 1
Федеральное законодательство 355 1
Всероссийская перепись населения 41 1
ФЦП Электронная Россия - Федеральной целевой программы 790 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 334 7
Discovery Channel 33 6
Матч ТВ - Спортивный телеканал 67 6
НТВ - Телекомпания 279 4
КиноПоиск - Портал о кино 119 4
Стрим-ТВ - телекомпания 111 3
СТС Медиа - Телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 319 3
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 240 2
КХЛ HD - телеканал 22 2
Nickelodeon - детско-подростковый телевизионный канал 40 2
National Geographic 60 2
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 550 1
Euronews - телеканал 46 1
Россия К - телеканал 9 1
ТВ-3 - телеканал 55 1
MTV - музыкально-развлекательный телеканал 160 1
Fashionbox - телеканал об индустрии моды 2 1
Парламентская газета 9 1
Муз ТВ - Телеканал 17 1
Пятый канал - Телеканал 43 1
Россия 24 - телеканал 94 1
Рен ТВ - телеканал 56 1
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News 258 1
CNews - ZOOM.CNews 1317 1
ТНТ - Телеканал 114 1
AT&T - WarnerMedia CNN - телеканал 560 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 1834 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10321 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 2651 2
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 872 2
Gartner 3180 1
GfK Rus - ГФК-Русь 173 1
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 65 1
МГТУ им. Н. Э. Баумана - Московский государственный технический университет 272 1
Олимпийские игры - Olympic Games 473 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 380 1
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 164 1
UEFA Cup - Лига чемпионов Европы - Кубок УЕФА 16 1
Международный женский день - 8 марта 28 1
День Защитника отечества - 23 февраля 11 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2021 годы.
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