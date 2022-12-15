ВымпелКом - Билайн ТВ IPTV - Цифровое телевидение

«Твоя история с билайном»: спектакль по мотивам рассказов победителей уже на билайн ТВ и ВКонтакте билайн подвел итоги конкурса «Твоя история с билайном», приуроченного к 30-летию компании. Премьера спектакля по мотивам историй финалистов уже доступна в сервисе билайн ТВ и в сообществе мобильного оператора ВКонтакте. В постановке приняли участие известные актеры театра и кино — Никита Ефремов, Полина Кутепова, Владимир Стержаков и другие. Режиссером с

Сервис «Билайн ТВ» объявил о новой акции на подписки В рамках новой акции «Смотри, что в голову придет» с 30 августа по 31 октября 2021 г. клиенты «Билайн» смогут активировать подписку «4-в-1» в составе сервиса «Билайн ТВ» на один или три месяца, а также получить скидку до 30% на абонентскую плату в первые три месяца на тарифных планах «Близкие люди 3+» и «Близкие люди 4+». Акция «Смотри, что в голову

«Билайн» объединил музыку и ТВ в одном сервисе «Билайн» объявил о запуске нового сервиса «Музыка + ТВ», который объединил в себе популярные продукты «Билайн ТВ» и «Музыка Билайн». Теперь пользователи «Билайна» могут одновременно получить доступ к самым популярным фильмам и музыкальным трекам, не расходуя мобильный трафик. Новый сервис «Музык

«Билайн» выпустил ТВ-приставку с возможностью установки приложений из Google Play новую ТВ-приставку Beebox на платформе Android TV, которая позволит расширить возможности обычного телевизора до Smart TV. Основные особенности новой приставки – возможность дополнительно к сервису «Билайн ТВ» установить любые приложения из каталога магазина приложений Google Play, а также функция голосового управления. Благодаря платформе Android TV пользователи Beebox смогут скачивать и

«Билайн» объявил о запуске новой версии «Билайн ТВ» «Вымпелком» сообщил о запуске обновленной версии телевизионного сервиса «Билайн ТВ», в котором пользователям будут доступны популярные телеканалы, новинки кинопроката

Абоненты «Билайн ТВ» смогут оформлять покупки во время показа рекламы «Вымпелком» запустил интерактивную рекламу, позволяющую пользователям «Билайн ТВ» с помощью сервиса своего партнера GetShop.TV в режиме реального времени, а также непосредственно во время просмотра рекламных блоков и передач с рекламным контентом получать дополнит

В приложении «Билайн ТВ» станут доступны видео в формате VR «Вымпелком» первым среди российских сотовых операторов открывает мобильным абонентам «Билайн»-пользователям приложения «Билайн ТВ» (12+) доступ к просмотру видео в самом продвинутом на сегодня формате виртуальной реальности (VR). Пользователям будет доступна большая библиотека видеороликов и фильмов с ежемесячны

«Билайн ТВ» начинает трансляцию трех новых спортивных каналов семейства «НТВ-Плюс» Компания «ВымпелКом» (бренд «Билайн») в представила 3 новых спортивных канала семейства «НТВ-Плюс» в рамках услуги «Билайн ТВ». Прямые трансляции Чемпионатов мира и Европы, кубок Евролиги, матчи NBA и Лиги Чемпионов, теннисные турниры и другие актуальные события из мира спорта теперь можно смотреть в домашне

Клиентам «Билайн ТВ» стал доступен канал «Санкт-Петербург» одских новостей, также в эфире представлены ток-шоу на различные темы, касающиеся жизни города, зарубежное, отечественное кино и сериалы. Канал доступен на кнопке 755 в списке бесплатных телеканалов «Билайн ТВ», всего же в рамках услуги доступно до 240 каналов.

«Билайн ТВ» представил ТВ-пакеты для владельцев мобильных устройств «ВымпелКом» (бренд «Билайн») расширяет возможности приложения «Билайн ТВ» для абонентов мобильных сетей. Теперь абонентам мобильного приложения «Билайн ТВ» для версий Android и iOS доступны для подключения отдельные ТВ-пакеты, в состав которых входя

«Билайн ТВ» расширил количество HD и 3D каналов Компания «ВымпелКом» (бренд «Билайн») в преддверии нового года обновила линейку популярных тематических пакетов «НТВ-Плюс» и представляет зрителям «Билайн ТВ» сразу 6 новых каналов в HD-качестве и 3D-формате. Начиная с 5 декабря 2014 г. зрителям «Билайн ТВ» одним из первых в России станет доступен канал «НТВ-Плюс 3D». За i300 в меся

Мобильное «Билайн ТВ» открыли для абонентов любых российских операторов «Билайн» к Чемпионату мира по футболу в Бразилии открывает доступ к мобильному приложению «Билайн ТВ» для абонентов любых российских операторов. Таким образом следить за ходом спортивных событий на канале «Спорт 1 HD» или же просто смотреть любимые фильмы прямо на экранах своих мобил

«Билайн ТВ» теперь доступно на Android и iOS Компания «ВымпелКом» (бренд «Билайн») продолжает развивать OTT-направление и представляет бесплатное мобильное приложение «Билайн ТВ» для владельцев мобильных устройств на базе iOS и Android. Приложение уже доступно для скачивания в AppStore и Google Play. Мобильная версия «Билайн ТВ» – это еще одна возможно

«Билайн ТВ» подписал соглашение с Paramount Pictures онного соглашения, благодаря которому абоненты домашнего цифрового телевидения «Билайн» получат возможность просматривать контент производства Paramount Pictures, не выходя из дома. Теперь абонентам «Билайн ТВ» во всех городах присутствия услуги для заказа станут доступны популярные фильмы и мультфильмы производства Paramount Pictures. Например, в библиотеке «Видео по запросу» появятся все

«Билайн» запустил пакет «Цифровое телевидение» во всех регионах присутствия «Билайн ТВ» Компания «ВымпелКом» (бренд «Билайн») представила для абонентов «Билайн ТВ» во всех регионах присутствия услуги (за исключением Казани) пакет телеканалов «Циф

Абонентов «Билайн ТВ» в Тульской области стало больше на 40% д трафик, передаваемый по сетям оператора, вырос более чем в 2 раза. Кроме того, услуга проводного доступа в интернет была запущена в городе Алексин Тульской области. Как сообщили CNews в операторе, «Билайн ТВ» также продолжает набирать популярность в Тульской области. В 2012 г. количество абонентов, подключивших IP-TV «Билайн» увеличилось по сравнению с 2011 г. более чем на 40%. В том числ

«Билайн ТВ» подключает 16 новых каналов (бренд «Билайн») представила 16 новых телеканалов для зрителей домашнего цифрового телевидения «Билайн», в том числе 11 телеканалов высокой четкости (HD). Таким образом, количество HD-каналов в сети «Билайн ТВ» достигло 33, а общее количество каналов превысило 200. В число новых каналов «Билайн ТВ» входят телеканалы развлекательной, информационной, спортивной и других тематик. Некото

«ВымпелКом» запустил пилотный проект беспроводного подключения к «Билайн ТВ» ке в Москве и Московской области пилотного проекта по предоставлению беспроводного подключения к домашнему цифровому телевидению «Билайн». Теперь пользователи могут подключить любой телевизор дома к «Билайн ТВ» без применения проводов, с помощью точек беспроводного доступа (WIFi-мостов). WiFi-мосты позволяют просматривать каналы цифрового телевидения как в обычном, так и в высоком разрешени

«Билайн ТВ» обновляет пакеты телеканалов Компания «ВымпелКом» (бренд «Билайн») объявила об обновлении системы пакетирования телеканалов домашнего цифрового телевидения «Билайн». Теперь зрители во всех городах, где есть «Билайн ТВ», подключаются к пакету телеканалов «Базовый» и могут дополнительно выбрать в зависимости от интересов каналы из 22 двух тематических пакетов. Кроме того, представлены 23 телеканала,

«Билайн ТВ» покажет новые HD-каналы Компания «ВымпелКом» объявила о запуске трех новых телеканалов высокой четкости (HD) для зрителей домашнего цифрового телевидения «Билайн». Пользователям «Билайн ТВ» теперь доступны каналы Sony Entertainment Television HD, MGM HD и FOX Crime HD. Телеканал Sony Entertainment Television HD предлагает зрителям популярные голливудские фильмы и сериал

RuTube проник в российские телевизоры м Rutube непосредственно с экранов телевизоров. При этом прямого доступа к сервису у пользователей «Билайн-ТВ» не будет. Как пояснил CNews руководитель департамента маркетинга проводного интерн

«Билайн ТВ» покажет лучшие ролики RuTube ещенное на RuTube и набирающее миллионы просмотров, доступно всем пользователям домашнего цифрового телевидения «Билайн». Специальным виджетом RuTube могут воспользоваться все абоненты, подключившие «Билайн ТВ». С помощью виджета можно посмотреть подборку самого популярного интернет-видео. На данный момент зрителям доступно более 400 лучших роликов от RuTube, и подборка постоянно обновляетс

Количество пользователей «Билайн ТВ» превысило 500 тыс. Компания «ВымпелКом» (бренд «Билайн») объявила о том, что количество пользователей домашнего цифрового телевидения «Билайн» превысило 500 тыс. «Билайн ТВ» появилось в Москве в мае 2009 г., а сейчас представлено уже в 34 крупных городах России. Домашнее цифровое телевидение «Билайн» создано по технологии IPTV, что позволяет в полной мер

Зрителям «Билайн ТВ» стали доступны 20 новых каналов Компания «ВымпелКом» (бренд «Билайн») объявила о запуске 20 новых телеканалов домашнего цифрового телевидения «Билайн». Зрителями «Билайн ТВ» теперь доступны 14 новых каналов в стандартном разрешении (SD) и 6 новых телеканалов высокой четкости (HD). В программе «Билайн ТВ» появились такие SD-каналы, как «Наука 2.0»,

«Билайн ТВ» покажет фильмы Sony Pictures ия. Благодаря данному соглашению пользователи «Домашнего цифрового телевидения» «Билайн» смогут смотреть все премьеры Sony Pictures, а также лучшие фильмы прошлых лет. В разделе «Видеопрокат» услуги «Билайн ТВ» появятся не только картины в SD и HD-качестве, но и новинки Sony Pictures в формате 3D. По условиям подписанного соглашения, зрителям «Билайн ТВ» будут доступны все новые карт

Абоненты «Билайн ТВ» смогут просматривать популярные разделы соцсетей с экрана телевизора Компания «ВымпелКом» (бренд «Билайн») объявила о запуске приложений популярных социальных сетей для пользователей «Домашнего цифрового телевидения «Билайн». Зрители «Билайн ТВ» теперь могут просматривать популярные разделы Facebook, «Вконтакте», Twitter или «Одноклассники» непосредственно с экрана телевизора, через меню ТВ-приставки. Приложения Facebook и «

Пользователи «Билайн ТВ» смогут подписаться на контент телеканалов СТС, «Домашний» и ДТВ едиа» объявила о совместном запуске с компанией «ВымпелКом» (бренд «Билайн») интерактивного сервиса подписок для зрителей домашнего цифрового телевидения «Билайн». С помощью нового приложения в меню «Билайн ТВ» пользователи могут подписаться на контент телеканалов СТС и «Домашний». Также телезрителям будут доступны проекты канала ДТВ, который в октябре 2011 г. получит обновленное оформление

«Билайн» представил новые пакетные предложения для пользователей «Домашнего Интернета» и «Билайн ТВ» ные предложения «Домашний Стандарт» и «Домашний Оптимум» для пользователей «Домашнего Интернета» и «Билайн ТВ». Они включают полный комплект необходимых услуг и оборудования, чтобы обеспечить п

«Билайн ТВ» начинает вещание в городе Пушкин Компания «ВымпелКом» (бренд «Билайн») объявила о расширении географии присутствия услуги «Билайн ТВ» в Санкт-Петербурге. Домашнее цифровое телевидение «Билайн» теперь доступно жителям города Пушкин. Зрители «Билайн ТВ» могут смотреть до 170 каналов, включая каналы в формате в

«Билайн ТВ» увеличил количество каналов высокой четкости Компания «ВымпелКом» (бренд «Билайн») объявила об увеличении количества HD-каналов для зрителей «Домашнего цифрового телевидения» «Билайн». Теперь абонентам «Билайн ТВ» доступен телеканал «Дождь HD». «Дождь HD» – это информационно-развлекательный телеканал. В его эфире новости, аналитические программы, дискуссии, авторские передачи, концерты, докуме

«ВымпелКом» запускает «Билайн ТВ» в Смоленске, Брянске и Кемерово Группа компаний «ВымпелКом» (бренд «Билайн») объявила о расширении географии присутствия домашнего цифрового телевидения «Билайн». С 10 июня 2011 г. услуга «Билайн ТВ» доступна жителям Смоленска, Брянска и Кемерово. Жителям этих городов «Билайн» предлагает пакет телеканалов «Первый», в который входят 80 российских и зарубежных каналов, посвященных

«Билайн ТВ» представил новые пакеты телеканалов для зрителей в регионах России Группа компаний «ВымпелКом» (бренд «Билайн») объявила о запуске новых пакетов телеканалов для зрителей «Билайн ТВ» в регионах России. Зрителям «Билайн ТВ» предлагаются пакеты телеканалов «Цифровое 80», «Цифровое 100», «Цифровое 120» и HD. Пакеты «Цифровое 80», «Цифровое 100» и «Цифровое 12

«Билайн ТВ» запускает новые HD-телеканалы Группа компаний «ВымпелКом» (бренд «Билайн») объявил о запуске 6 новых телеканалов высокой четкости (HD) для зрителей «Домашнего цифрового телевидения» «Билайн». Пользователям «Билайн ТВ» теперь доступны телеканалы Discovery HD Showcase, Animal Planet HD, National Geographic Channel HD, Nat Geo Wild HD, «Кинопоказ HD-1» и «Кинопоказ HD-2». «Теперь мы предоставляем наш

Sotal начинает пилотный проект по внедрению технологии Click.AD в сети «Билайн ТВ» Компания Sotal, разработчик интерактивных и рекламных приложений для платформ IPTV/OTT, объявила о начале пилотного проекта по внедрению технологии Click.AD в сети «Билайн ТВ» компании «ВымпелКом», при поддержке фонда прямых инвестиций iTechCapital. Решения на базе технологии SotalСlick.AD позволяет операторам услуг IPTV/OTT повысить доходность и лояльност

«Билайн ТВ» увеличивает количество телеканалов Группа компаний «ВымпелКом» (бренд «Билайн») представила 5 новых телеканалов для зрителей «Домашнего цифрового телевидения» «Билайн». Пользователи «Билайн ТВ» теперь смогут смотреть телеканалы Fox Crime, Fox Life, Спорт 2, TLC и ID. Каналы доступны абонентам «Билайн ТВ» в Москве, Санкт-Петербурге, Астрахани, Волгограде, Воронеже, Ек

«Билайн ТВ» на неделю откроет бесплатный просмотр всех телеканалов в Санкт-Петербурге рифа у абонентов появляется возможность оценить весь спектр телепрограмм и сервисов, а через 7 дней сделать выбор в пользу ТВ-пакетов, удовлетворяющих личным предпочтениям. В настоящее время зрители «Билайн ТВ» могут смотреть 160 каналов, включая каналы в формате высокой четкости (HD), пользоваться интерактивными функциями управления эфиром и услугой «Видеопрокат», насчитывающей свыше 3000

«ВымпелКом» запустил «Билайн ТВ» в Перми ширении географии присутствия «Домашнего цифрового телевидения «Билайн». С 1 апреля 2011 г. услуга «Билайн ТВ» доступна жителям Перми. С начала 2011 г. услуга появилась в таких городах, как Ива

«Билайн ТВ» теперь можно оплатить банковской картой Группа компаний «ВымпелКом» (бренд «Билайн») объявила о запуске услуги оплаты «Домашнего цифрового телевидения «Билайн» с помощью банковской карты. Новое приложение для «Билайн ТВ» разработано совместно с «Альфа-Банком» и позволяет абонентам оплачивать услуги «Домашнего цифрового телевидения» непосредственно через телевизионное меню. Для осуществления оплаты аб

«Билайн ТВ» запускает вещание телеканала FOX Life HD анении каналов платного телевидения и цифровых сервисов по всему миру, объявили о запуске телеканала высокой четкости FOX Life HD для пользователей домашнего цифрового телевидения «Билайн». Абоненты «Билайн ТВ» станут первыми зрителями телеканала в России. FOX Life HD – это развлекательный канал, производимый компанией FOX International Channels и распространяемый во многих странах мира. Ос