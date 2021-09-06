Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
ВымпелКом
Билайн ТВ IPTV
Цифровое телевидение
Публикаций - 114, упоминаний - 192
ВымпелКом упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Аляутдинов Тимур 20 12
|Рыжикова Анна 9 8
|Held George - Хелд Джордж 38 8
|Беляева Оксана 22 4
|Самошкина Диана 28 3
|Ситковская Мария 3 3
|Ерёмичев Андрей 14 3
|Сморгонский Анатолий 37 2
|Григорьев Андрей 17 2
|Плесконос Дмитрий 32 2
|Паршин Максим 170 2
|Лацанич Василь 104 2
|Филиппов Владимир 26 1
|Холодный Андрей 11 1
|Бучин Сергей 7 1
|Масленников Игорь 35 1
|Чичерин-Лукьяненко Ярослав 1 1
|Крайнов Алексей 10 1
|Резник Мария 1 1
|Немшич Борис 22 1
|Давидюк Глеб 8 1
|Борисова Светлана 5 1
|Путин Владимир 2437 1
|Чумаченко Наталья 12 1
|Медведев Дмитрий 1582 1
|Кусков Денис 212 1
|Щеголев Игорь 684 1
|Торбахов Александр 54 1
|Шведов Александр 18 1
|Румянцев Антон 46 1
|Иванов Сергей 359 1
|Горелкин Антон 35 1
|Шоржин Валерий 33 1
|Колесников Дмитрий 16 1
|Лебедева Ирина 17 1
|Нищев Сергей 2 1
|Малахов Андрей 4 1
|Журавлев Алексей 9 1
|Соловей Алексей 3 1
|Бырдин Алексей 21 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 2651 2
|J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 872 2
|Gartner 3180 1
|GfK Rus - ГФК-Русь 173 1
|ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 65 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1168462, в очереди разбора - 1038627.
Создано именных указателей - 58348.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1168462, в очереди разбора - 1038627.
Создано именных указателей - 58348.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru