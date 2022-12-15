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ВымпелКом Билайн ТВ IPTV Цифровое телевидение

ВымпелКом - Билайн ТВ IPTV - Цифровое телевидение

СОБЫТИЯ

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15.12.2022 «Твоя история с билайном»: спектакль по мотивам рассказов победителей уже на билайн ТВ и ВКонтакте

билайн подвел итоги конкурса «Твоя история с билайном», приуроченного к 30-летию компании. Премьера спектакля по мотивам историй финалистов уже доступна в сервисе билайн ТВ и в сообществе мобильного оператора ВКонтакте. В постановке приняли участие известные актеры театра и кино — Никита Ефремов, Полина Кутепова, Владимир Стержаков и другие. Режиссером с
06.09.2021 Сервис «Билайн ТВ» объявил о новой акции на подписки

В рамках новой акции «Смотри, что в голову придет» с 30 августа по 31 октября 2021 г. клиенты «Билайн» смогут активировать подписку «4-в-1» в составе сервиса «Билайн ТВ» на один или три месяца, а также получить скидку до 30% на абонентскую плату в первые три месяца на тарифных планах «Близкие люди 3+» и «Близкие люди 4+». Акция «Смотри, что в голову

07.08.2020 «Билайн» объединил музыку и ТВ в одном сервисе

«Билайн» объявил о запуске нового сервиса «Музыка + ТВ», который объединил в себе популярные продукты «Билайн ТВ» и «Музыка Билайн». Теперь пользователи «Билайна» могут одновременно получить доступ к самым популярным фильмам и музыкальным трекам, не расходуя мобильный трафик. Новый сервис «Музык
12.02.2020 «Билайн» выпустил ТВ-приставку с возможностью установки приложений из Google Play

новую ТВ-приставку Beebox на платформе Android TV, которая позволит расширить возможности обычного телевизора до Smart TV. Основные особенности новой приставки – возможность дополнительно к сервису «Билайн ТВ» установить любые приложения из каталога магазина приложений Google Play, а также функция голосового управления. Благодаря платформе Android TV пользователи Beebox смогут скачивать и

03.05.2018 «Билайн» объявил о запуске новой версии «Билайн ТВ»

«Вымпелком» сообщил о запуске обновленной версии телевизионного сервиса «Билайн ТВ», в котором пользователям будут доступны популярные телеканалы, новинки кинопроката
13.04.2018 Абоненты «Билайн ТВ» смогут оформлять покупки во время показа рекламы

«Вымпелком» запустил интерактивную рекламу, позволяющую пользователям «Билайн ТВ» с помощью сервиса своего партнера GetShop.TV в режиме реального времени, а также непосредственно во время просмотра рекламных блоков и передач с рекламным контентом получать дополнит
01.02.2018 В приложении «Билайн ТВ» станут доступны видео в формате VR

«Вымпелком» первым среди российских сотовых операторов открывает мобильным абонентам «Билайн»-пользователям приложения «Билайн ТВ» (12+) доступ к просмотру видео в самом продвинутом на сегодня формате виртуальной реальности (VR). Пользователям будет доступна большая библиотека видеороликов и фильмов с ежемесячны
19.02.2015 «Билайн ТВ» начинает трансляцию трех новых спортивных каналов семейства «НТВ-Плюс»

Компания «ВымпелКом» (бренд «Билайн») в представила 3 новых спортивных канала семейства «НТВ-Плюс» в рамках услуги «Билайн ТВ». Прямые трансляции Чемпионатов мира и Европы, кубок Евролиги, матчи NBA и Лиги Чемпионов, теннисные турниры и другие актуальные события из мира спорта теперь можно смотреть в домашне
05.02.2015 Клиентам «Билайн ТВ» стал доступен канал «Санкт-Петербург»

одских новостей, также в эфире представлены ток-шоу на различные темы, касающиеся жизни города, зарубежное, отечественное кино и сериалы. Канал доступен на кнопке 755 в списке бесплатных телеканалов «Билайн ТВ», всего же в рамках услуги доступно до 240 каналов.
16.12.2014 «Билайн ТВ» представил ТВ-пакеты для владельцев мобильных устройств

«ВымпелКом» (бренд «Билайн») расширяет возможности приложения «Билайн ТВ» для абонентов мобильных сетей. Теперь абонентам мобильного приложения «Билайн ТВ» для версий Android и iOS доступны для подключения отдельные ТВ-пакеты, в состав которых входя
05.12.2014 «Билайн ТВ» расширил количество HD и 3D каналов

Компания «ВымпелКом» (бренд «Билайн») в преддверии нового года обновила линейку популярных тематических пакетов «НТВ-Плюс» и представляет зрителям «Билайн ТВ» сразу 6 новых каналов в HD-качестве и 3D-формате. Начиная с 5 декабря 2014 г. зрителям «Билайн ТВ» одним из первых в России станет доступен канал «НТВ-Плюс 3D». За i300 в меся
11.06.2014 Мобильное «Билайн ТВ» открыли для абонентов любых российских операторов

«Билайн» к Чемпионату мира по футболу в Бразилии открывает доступ к мобильному приложению «Билайн ТВ» для абонентов любых российских операторов. Таким образом следить за ходом спортивных событий на канале «Спорт 1 HD» или же просто смотреть любимые фильмы прямо на экранах своих мобил
22.10.2013 «Билайн ТВ» теперь доступно на Android и iOS

Компания «ВымпелКом» (бренд «Билайн») продолжает развивать OTT-направление и представляет бесплатное мобильное приложение «Билайн ТВ» для владельцев мобильных устройств на базе iOS и Android. Приложение уже доступно для скачивания в AppStore и Google Play. Мобильная версия «Билайн ТВ» – это еще одна возможно
12.08.2013 «Билайн ТВ» подписал соглашение с Paramount Pictures

онного соглашения, благодаря которому абоненты домашнего цифрового телевидения «Билайн» получат возможность просматривать контент производства Paramount Pictures, не выходя из дома. Теперь абонентам «Билайн ТВ» во всех городах присутствия услуги для заказа станут доступны популярные фильмы и мультфильмы производства Paramount Pictures. Например, в библиотеке «Видео по запросу» появятся все

26.06.2013 «Билайн» запустил пакет «Цифровое телевидение» во всех регионах присутствия «Билайн ТВ»

Компания «ВымпелКом» (бренд «Билайн») представила для абонентов «Билайн ТВ» во всех регионах присутствия услуги (за исключением Казани) пакет телеканалов «Циф
08.02.2013 Абонентов «Билайн ТВ» в Тульской области стало больше на 40%

д трафик, передаваемый по сетям оператора, вырос более чем в 2 раза. Кроме того, услуга проводного доступа в интернет была запущена в городе Алексин Тульской области. Как сообщили CNews в операторе, «Билайн ТВ» также продолжает набирать популярность в Тульской области. В 2012 г. количество абонентов, подключивших IP-TV «Билайн» увеличилось по сравнению с 2011 г. более чем на 40%. В том числ
22.11.2012 «Билайн ТВ» подключает 16 новых каналов

(бренд «Билайн») представила 16 новых телеканалов для зрителей домашнего цифрового телевидения «Билайн», в том числе 11 телеканалов высокой четкости (HD). Таким образом, количество HD-каналов в сети «Билайн ТВ» достигло 33, а общее количество каналов превысило 200. В число новых каналов «Билайн ТВ» входят телеканалы развлекательной, информационной, спортивной и других тематик. Некото
25.10.2012 «ВымпелКом» запустил пилотный проект беспроводного подключения к «Билайн ТВ»

ке в Москве и Московской области пилотного проекта по предоставлению беспроводного подключения к домашнему цифровому телевидению «Билайн». Теперь пользователи могут подключить любой телевизор дома к «Билайн ТВ» без применения проводов, с помощью точек беспроводного доступа (WIFi-мостов). WiFi-мосты позволяют просматривать каналы цифрового телевидения как в обычном, так и в высоком разрешени
06.08.2012 «Билайн ТВ» обновляет пакеты телеканалов

Компания «ВымпелКом» (бренд «Билайн») объявила об обновлении системы пакетирования телеканалов домашнего цифрового телевидения «Билайн». Теперь зрители во всех городах, где есть «Билайн ТВ», подключаются к пакету телеканалов «Базовый» и могут дополнительно выбрать в зависимости от интересов каналы из 22 двух тематических пакетов. Кроме того, представлены 23 телеканала,

06.07.2012 «Билайн ТВ» покажет новые HD-каналы

Компания «ВымпелКом» объявила о запуске трех новых телеканалов высокой четкости (HD) для зрителей домашнего цифрового телевидения «Билайн». Пользователям «Билайн ТВ» теперь доступны каналы Sony Entertainment Television HD, MGM HD и FOX Crime HD. Телеканал Sony Entertainment Television HD предлагает зрителям популярные голливудские фильмы и сериал
20.01.2012 RuTube проник в российские телевизоры

м Rutube непосредственно с экранов телевизоров. При этом прямого доступа к сервису у пользователей «Билайн-ТВ» не будет. Как пояснил CNews руководитель департамента маркетинга проводного интерн
19.01.2012 «Билайн ТВ» покажет лучшие ролики RuTube

ещенное на RuTube и набирающее миллионы просмотров, доступно всем пользователям домашнего цифрового телевидения «Билайн». Специальным виджетом RuTube могут воспользоваться все абоненты, подключившие «Билайн ТВ». С помощью виджета можно посмотреть подборку самого популярного интернет-видео. На данный момент зрителям доступно более 400 лучших роликов от RuTube, и подборка постоянно обновляетс
30.11.2011 Количество пользователей «Билайн ТВ» превысило 500 тыс.

Компания «ВымпелКом» (бренд «Билайн») объявила о том, что количество пользователей домашнего цифрового телевидения «Билайн» превысило 500 тыс. «Билайн ТВ» появилось в Москве в мае 2009 г., а сейчас представлено уже в 34 крупных городах России. Домашнее цифровое телевидение «Билайн» создано по технологии IPTV, что позволяет в полной мер
07.11.2011 Зрителям «Билайн ТВ» стали доступны 20 новых каналов

Компания «ВымпелКом» (бренд «Билайн») объявила о запуске 20 новых телеканалов домашнего цифрового телевидения «Билайн». Зрителями «Билайн ТВ» теперь доступны 14 новых каналов в стандартном разрешении (SD) и 6 новых телеканалов высокой четкости (HD). В программе «Билайн ТВ» появились такие SD-каналы, как «Наука 2.0»,
19.10.2011 «Билайн ТВ» покажет фильмы Sony Pictures

ия. Благодаря данному соглашению пользователи «Домашнего цифрового телевидения» «Билайн» смогут смотреть все премьеры Sony Pictures, а также лучшие фильмы прошлых лет. В разделе «Видеопрокат» услуги «Билайн ТВ» появятся не только картины в SD и HD-качестве, но и новинки Sony Pictures в формате 3D. По условиям подписанного соглашения, зрителям «Билайн ТВ» будут доступны все новые карт
12.10.2011 Абоненты «Билайн ТВ» смогут просматривать популярные разделы соцсетей с экрана телевизора

Компания «ВымпелКом» (бренд «Билайн») объявила о запуске приложений популярных социальных сетей для пользователей «Домашнего цифрового телевидения «Билайн». Зрители «Билайн ТВ» теперь могут просматривать популярные разделы Facebook, «Вконтакте», Twitter или «Одноклассники» непосредственно с экрана телевизора, через меню ТВ-приставки. Приложения Facebook и «
06.10.2011 Пользователи «Билайн ТВ» смогут подписаться на контент телеканалов СТС, «Домашний» и ДТВ

едиа» объявила о совместном запуске с компанией «ВымпелКом» (бренд «Билайн») интерактивного сервиса подписок для зрителей домашнего цифрового телевидения «Билайн». С помощью нового приложения в меню «Билайн ТВ» пользователи могут подписаться на контент телеканалов СТС и «Домашний». Также телезрителям будут доступны проекты канала ДТВ, который в октябре 2011 г. получит обновленное оформление
26.09.2011 «Билайн» представил новые пакетные предложения для пользователей «Домашнего Интернета» и «Билайн ТВ»

ные предложения «Домашний Стандарт» и «Домашний Оптимум» для пользователей «Домашнего Интернета» и «Билайн ТВ». Они включают полный комплект необходимых услуг и оборудования, чтобы обеспечить п
23.09.2011 «Билайн ТВ» начинает вещание в городе Пушкин

Компания «ВымпелКом» (бренд «Билайн») объявила о расширении географии присутствия услуги «Билайн ТВ» в Санкт-Петербурге. Домашнее цифровое телевидение «Билайн» теперь доступно жителям города Пушкин. Зрители «Билайн ТВ» могут смотреть до 170 каналов, включая каналы в формате в
03.08.2011 «Билайн ТВ» увеличил количество каналов высокой четкости

Компания «ВымпелКом» (бренд «Билайн») объявила об увеличении количества HD-каналов для зрителей «Домашнего цифрового телевидения» «Билайн». Теперь абонентам «Билайн ТВ» доступен телеканал «Дождь HD». «Дождь HD» – это информационно-развлекательный телеканал. В его эфире новости, аналитические программы, дискуссии, авторские передачи, концерты, докуме
10.06.2011 «ВымпелКом» запускает «Билайн ТВ» в Смоленске, Брянске и Кемерово

Группа компаний «ВымпелКом» (бренд «Билайн») объявила о расширении географии присутствия домашнего цифрового телевидения «Билайн». С 10 июня 2011 г. услуга «Билайн ТВ» доступна жителям Смоленска, Брянска и Кемерово. Жителям этих городов «Билайн» предлагает пакет телеканалов «Первый», в который входят 80 российских и зарубежных каналов, посвященных

02.06.2011 «Билайн ТВ» представил новые пакеты телеканалов для зрителей в регионах России

Группа компаний «ВымпелКом» (бренд «Билайн») объявила о запуске новых пакетов телеканалов для зрителей «Билайн ТВ» в регионах России. Зрителям «Билайн ТВ» предлагаются пакеты телеканалов «Цифровое 80», «Цифровое 100», «Цифровое 120» и HD. Пакеты «Цифровое 80», «Цифровое 100» и «Цифровое 12
30.05.2011 «Билайн ТВ» запускает новые HD-телеканалы

Группа компаний «ВымпелКом» (бренд «Билайн») объявил о запуске 6 новых телеканалов высокой четкости (HD) для зрителей «Домашнего цифрового телевидения» «Билайн». Пользователям «Билайн ТВ» теперь доступны телеканалы Discovery HD Showcase, Animal Planet HD, National Geographic Channel HD, Nat Geo Wild HD, «Кинопоказ HD-1» и «Кинопоказ HD-2». «Теперь мы предоставляем наш
24.05.2011 Sotal начинает пилотный проект по внедрению технологии Click.AD в сети «Билайн ТВ»

Компания Sotal, разработчик интерактивных и рекламных приложений для платформ IPTV/OTT, объявила о начале пилотного проекта по внедрению технологии Click.AD в сети «Билайн ТВ» компании «ВымпелКом», при поддержке фонда прямых инвестиций iTechCapital. Решения на базе технологии SotalСlick.AD позволяет операторам услуг IPTV/OTT повысить доходность и лояльност
23.05.2011 «Билайн ТВ» увеличивает количество телеканалов

Группа компаний «ВымпелКом» (бренд «Билайн») представила 5 новых телеканалов для зрителей «Домашнего цифрового телевидения» «Билайн». Пользователи «Билайн ТВ» теперь смогут смотреть телеканалы Fox Crime, Fox Life, Спорт 2, TLC и ID. Каналы доступны абонентам «Билайн ТВ» в Москве, Санкт-Петербурге, Астрахани, Волгограде, Воронеже, Ек
13.04.2011 «Билайн ТВ» на неделю откроет бесплатный просмотр всех телеканалов в Санкт-Петербурге

рифа у абонентов появляется возможность оценить весь спектр телепрограмм и сервисов, а через 7 дней сделать выбор в пользу ТВ-пакетов, удовлетворяющих личным предпочтениям. В настоящее время зрители «Билайн ТВ» могут смотреть 160 каналов, включая каналы в формате высокой четкости (HD), пользоваться интерактивными функциями управления эфиром и услугой «Видеопрокат», насчитывающей свыше 3000

06.04.2011 «ВымпелКом» запустил «Билайн ТВ» в Перми

ширении географии присутствия «Домашнего цифрового телевидения «Билайн». С 1 апреля 2011 г. услуга «Билайн ТВ» доступна жителям Перми. С начала 2011 г. услуга появилась в таких городах, как Ива
04.04.2011 «Билайн ТВ» теперь можно оплатить банковской картой

Группа компаний «ВымпелКом» (бренд «Билайн») объявила о запуске услуги оплаты «Домашнего цифрового телевидения «Билайн» с помощью банковской карты. Новое приложение для «Билайн ТВ» разработано совместно с «Альфа-Банком» и позволяет абонентам оплачивать услуги «Домашнего цифрового телевидения» непосредственно через телевизионное меню. Для осуществления оплаты аб
16.03.2011 «Билайн ТВ» запускает вещание телеканала FOX Life HD

анении каналов платного телевидения и цифровых сервисов по всему миру, объявили о запуске телеканала высокой четкости FOX Life HD для пользователей домашнего цифрового телевидения «Билайн». Абоненты «Билайн ТВ» станут первыми зрителями телеканала в России. FOX Life HD – это развлекательный канал, производимый компанией FOX International Channels и распространяемый во многих странах мира. Ос
06.12.2010 «Билайн» запускает IP-TV в Ростовской области

Группа компаний «ВымпелКом» (бренд «Билайн») объявила о запуске в коммерческую эксплуатацию услуги «Билайн ТВ» в Ростовской области. Первыми зрителями «Домашнего цифрового телевидения «Билайн»


Публикаций - 144, упоминаний - 156

ВымпелКом и организации, системы, технологии, персоны:

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 134
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 14
Samsung Electronics 11065 12
Триколор - Национальная спутниковая компания 389 11
Xiaomi - Сяоми 2232 11
Transsion Holdings - Tecno Mobile 337 10
Газпром ГПМ - НТВ-Плюс - НТВ+ 351 9
Yandex - Яндекс 9216 9
Meta Platforms - Facebook 4621 9
X Corp - Twitter 2938 8
Infinix Mobile - Infinix Mobility 218 7
Sony Pictures Entertainment - Verant Interactive - Sony Pictures Imageworks - Sony Pictures Animation - Sony Pictures Digital 159 6
Ростелеком 10948 6
BBK Realme - РМ Коммьюникейшн 584 6
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 5
Apple Inc 13156 5
VK - Mail.ru Group 3602 5
Орион ГК - Российский спутниковый оператор - Орион-Экспресс - Телекарта - Континент ТВ - Stargate TV 220 4
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 934 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 4
LG Electronics 3735 4
ВымпелКом - Билайн Бизнес - Beeline Business 496 3
Газпром ГПМ - RuTube - Рутьюб - Руформ - видеохостинг 431 3
МегаФон 10742 3
Microsoft Corporation 25775 3
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1367 3
МегаФон - NetByNet - WiFire - Нэт Бай Нэт Холдинг 149 3
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 825 3
Snapchat 151 2
Google LLC 12690 2
Ростелеком - НКС - OnLime - ОнЛайм - Интернет провайдер 75 2
Geozon 15 2
Nvidia Corp 4002 2
Бука - Buka Entertaiment 493 2
META Publishing 3 2
ВымпелКом - Билайн Северо-Запад - Северо-Западный регион 69 2
Sotal - SotalCloud - СОТАЛ-Клауд - Sotal Interactive - Сотал-Интерактив - SotalСlick 6 2
Huawei 4677 2
ZTE Corporation 800 2
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru - Dom.ru 942 2
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 439 13
Амедиа - Amedia TV - Амедиа Продакшн - А Сериал - Amediateka - Амедиатека - Онлайн-кинотеатр 152 12
Walt Disney Company 647 11
Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 327 9
Warner Bros. International Television Distribution 289 7
Netflix - онлайн-кинотеатр 528 7
Сбер - Okko - Окко - онлайн-кинотеатр 253 7
Megogo - Онлайн-кинотеатр - OTT/VOD медиасервис 88 6
НМГ - more.tv - онлайн-кинотеатр 44 6
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 2
Paramount Pictures Corporation - Парамаунт Пикчерс Корпорэйшн 135 2
Газпром ГПМ - Central Partnership - Централ Партнершип 40 2
MGM - Metro-Goldwyn-Mayer - Метро-Голдвин-Майер 81 2
Альфа-Банк 1979 2
Visa International 1993 2
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 501 1
ВымпелКом - Билайн - OTM Группа - Рекламно-технологическая группа 19 1
Universal Pictures - DreamWorks Animation LLC 61 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 1
Ростех - Швабе - Сапфир НПО - Сапфир АО Московский завод - Научно-производственная организация 69 1
UMG - Universal Music Group - UMG Recordings 272 1
Walt Disney Company - Pixar Animation Studios 67 1
Sony BMG 187 1
Walt Disney Company - 20th Century Fox - Twentieth Century Fox 121 1
Седьмой Континент 65 1
Sony Entertainment 10 1
ЛизаАлерт ПСО - LizaAlert - Поисково-спасательная организация 68 1
Universal Pictures - Universal City Studios - Universal Pictures Rus - Юниверсал Пикчерс Рус 63 1
Sony Pictures Television 19 1
Walt Disney Pictures 11 1
BBDO Group - BBDO Instinсt 36 1
iTech Capital 17 1
101Hotels.com 456 1
Мир увлечений 3 1
Администрация Тулы - ЦПКиО имени Белоусова - Центральный парк культуры и отдыха имени П.П. Белоусова 4 1
Базелевс - Bazelevs 11 1
Соломбалалес УК - СЦБК - Соломбальский целлюлозно-бумажный комбинат 10 1
Walt Disney Company - Walt Disney Company Russia & CIS - Уолт Дисней компани СНГ 23 1
Газпром ГПМ РТВ - Comedy Club Production - Комеди Клаб Продакшн 37 1
Warner Bros. Digital Distribution - Уорнер Бразерс Диджитал Дистрибьюшн 1 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 5
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 4
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 4
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 3
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 3
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 2
Минэкономразвития РФ - Ростуризм - Федеральное агентство по туризму 77 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 405 1
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 518 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 1
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 264 1
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 395 1
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 408 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 2
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 2
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 2
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 126 2
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 151 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 2
Единая Россия - Политическая партия 321 1
EFL - English Football League - Английская футбольная лига 23 1
NBA - National Basketball Association - Национальная баскетбольная ассоциация Северной Америки 66 1
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 1
Интернет-видео - ассоциация 21 1
РГР - Российская Гильдия Риэлторов 6 1
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4180 73
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 71
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7535 36
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 32
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - 720p - Телевидение высокой чёткости 3429 27
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6462 26
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета - Интернет-вещание 2221 24
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 3273 24
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 20
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 17
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 6027 16
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 16
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Спорт 1 HD - телеканал 44 14
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - Discovery, Inc - Discovery Communications - Дискавери Коммьюникейшнс - Scripps Networks Interactive - Discovery Channel - Animal Planet - Science Channel - TLC 65 9
Paramount Skydance - Paramount Media Networks - Paramount Network - Nashville Network - National Network - New TNN - Viacom Media Networks - Spike TV - MTV Networks - MTV Entertainment Group 273 8
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 512 8
Walt Disney Channel 19 7
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 445 7
Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 317 6
National Geographic 95 4
Стрим-ТВ - телекомпания 166 4
Nickelodeon - детско-подростковый телевизионный канал 49 3
Пятый канал - Петербург-5 ТРК - Петербург Телерадиокомпания - телеканал 96 2
КХЛ ТВ HD - телеканал 26 2
Триколор - Комедийное - Кинопоказ HD-2 - российский спутниковый фильмовый телеканал 12 2
Триколор - Шокирующее - Кинопоказ HD-1 - российский спутниковый фильмовый телеканал 12 2
Discovery Networks 11 2
VK - Mail.ru Новости 33 2
Warner Bros. Discovery - Eurosport - телевизионная спортивная сеть 76 2
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 2
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 329 2
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 1
23ABC News 183 1
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 676 1
Газпром ГПМ РТВ - ТНТ - телеканал 167 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 692 1
CNews - ZOOM.CNews 1866 1
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News - Телеком Дейли 313 1
Рен ТВ - телеканал 82 1
ВГТРК - Россия 24 - телеканал 118 1
Газпром ГПМ РТВ - Пятница! - телеканал 141 1
Парламентская газета 32 1
Fashionbox - телеканал об индустрии моды 2 1
Российская газета 290 1
Газпром ГПМ РТВ - ТВ-3 - телеканал 67 1
Россия К - телеканал 30 1
Медиа-Телеком - МЕДИА1 - Муз-ТВ - телеканал 62 1
News Corp - News Corporation 221 1
Euronews - телеканал 52 1
Психология 21 - телеканал 6 1
Русский роман - телеканал 15 1
Первый канал - Дом кино - телеканал 15 1
GfK Group - GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsumforschung - GfK Rus - ГФК-Русь - Международный институт маркетинговых и социальных исследований 285 5
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 2
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 2
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 144 1
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МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 1
МГИК - Московский государственный институт культуры - Московский государственный университет культуры и искусств, МГУКИ 4 1
SSE - Stockholm School of Economics - Handelshögskolan i Stockholm - Стокгольмская школа экономики 27 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 1
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МГТУ Станкин - Московский государственный технологический университет Станкин - Московский станкоинструментальный институт 118 1
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