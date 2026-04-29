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Россия ЦФО Курская область Курск

Россия - ЦФО - Курская область - Курск

СОБЫТИЯ


29.04.2026 МТС обеспечила гигабитным интернетом более трех тысяч жителей нового жилого комплекса в Курске

МТС сообщает о расширении гигабитной сети в Курске. Доступ к фиксированному домашнему интернету на скорости в 10 раз выше стандартной получили около 1500 курских семей, проживающих в ЖК «Инстеп. Сити» в Сеймском округе. Об этом CNews соо
10.04.2026 В Курске трафик на образовательные ресурсы вырос более чем на треть

чтобы обеспечивать нашим жителям стабильный и высокоскоростной доступ к новым сервисам из любой точки области. Для этого в прошлом году мы построили и модернизировали более 170 телеком-объектов как в Курске, так и в отдалённых точках региона. Это наш вклад в будущее региона: надёжная связь сегодня — это фундамент для качественного образования и конкурентоспособности наших выпускников завтра
03.04.2026 Замглавы Минцифры на СВО возглавит направление БПЛА и противодействия им в «БАРС-Курск»

Из Правительства на СВО Заместитель главы Минцифры Андрей Заренин будет курировать БПЛА в бригаде «БАРС-Курск». Он отправится добровольцем в зону проведения СВО, о чем вечером 2 апреля 2026 г. сообщил «Коммерсант». К моменту выхода материала Минцифры не делало официальных заявлений по поводу реше
28.01.2026 В Курске на базе ЮЗГУ открылась Цифровая кафедра Билайна

27 января в Юго-Западном государственном университете (г. Курск) тожественно открылась Цифровая кафедра Билайна. Совместно с мобильным оператором университет запустил новую программу дополнительного образования для специалистов в сфере телекоммуникаци
28.11.2025 На 20% быстрее — в Курске модернизировали телеком-оборудование

CNews сообщили представители «МегаФона». Для более равномерной загрузки телеком-инфраструктуры и увеличения емкости сети связисты ввели в эксплуатацию более 10 новых базовых станций в разных районах Курска. Кроме того, в областном центре оператор запустил дополнительный средне- и высокочастотный слой LTE на более чем 50 объектах связи. Такое техническое решение увеличивает проходимость сот
08.08.2025 МТС модернизировала фиксированную сеть Курска до гигабитного интернета

МТС сообщает об обновлении фиксированной сети в Курске. В результате модернизации телеком-оборудования высокоскоростной гигабитный домашний и
06.03.2025 Инженеры «МегаФона» модернизировали более 70 базовых станций в Курске

Инженеры «МегаФона» модернизировали более 70 базовых станций во всех районах Курска и улучшили параметры связи в областном центре Курской области. В результате более 400 тыс. жителей получили улучшенное покрытие сети и более высокую скорость мобильного интернета. Видеор
17.01.2025 МТС расширила телеком-инфраструктуру в Северном микрорайоне Курска

МТС сообщила о завершении очередного этапа модернизации мобильной сети в Курске. МТС включила дополнительный диапазон частот LTE900 и LTE2100 в Северном микрорайоне г
07.12.2023 МТС открыла доступ к гигабитному домашнему интернету для 90 тыс. семей Курска и Курчатова

МТС обновила сеть фиксированной связи в Курске и Курчатове. Скорость домашнего интернета выросла до 1 Гбит/c для 90 тыс. семей. У гор
08.11.2023 МТС усилила сеть LTE в Курске за счет перераспределения частот

МТС усилила покрытие 4G в Курске. В результате перевода частот, которые изначально предназначались для сетей 3G, под вы
25.10.2023 МТС обеспечила телеком-инфраструктурой бизнес-центр в Курске

ПАО «МТС», цифровая экосистема, обеспечила голосовой связью и мобильным интернетом бизнес-центр «Грейнрус», расположенный в промышленной зоне Курска. Новая инфраструктура позволит посетителям комплекса оставаться на связи, выполнять рабочие задачи и пользоваться высокоскоростным мобильным интернетом на скорости до 50 Мбит/с. Об этом

04.09.2023 Продолжается масштабирование охвата цифровой платформы управления мобильностью города Курска

жиропотока и своевременность оплаты проезда. С начала масштабной реформы общественного транспорта в Курске пассажиры уже смогли заметить положительные изменения – повышается качество транспортн
04.08.2023 МТС расширила сеть высокоскоростного домашнего интернета в Северо-Западном микрорайоне Курска

ПАО «МТС», цифровая экосистема, объявляет о расширении сети высокоскоростного домашнего интернета в Курске. После обновления сети в многоквартирных домах Северо-Западного микрорайона более 6000
22.06.2023 МТС улучшила мобильный интернет в центре Курска

ПАО «МТС», цифровая экосистема, ускорила сеть LTE в центре Курска и в ряде микрорайонов города. Благодаря установке новых базовых станций и модернизации оборудования средние значения скорости увеличились на 15%. Об этом CNews сообщили представители МТС
07.06.2023 Масштабирование цифровых сервисов в Курске: новые автобусы подключили к комплексной автоматизированной платформе

аршруты № 43Г и № 89Г. Об этом CNews сообщили представители компании «Датапакс». С начала 2023 г. в Курске проходит модернизация общественного транспорта, призванная повысить качество обслужива
06.10.2022 К жителям Магистрального микрорайона Курска пришел высокоскоростной домашний интернет и интерактивное ТВ от МТС

и телекоммуникационных сервисов, завершила очередной этап модернизации сетей фиксированной связи в Курске. Жильцы еще 150 домов в микрорайонах Магистральный, Волокно, Парковая и Северо-Западны
29.06.2022 Билетная система «Сбертройки» и цифровые сервисы «Датапакс» запущены в транспорте в Курске

В Курске стала доступна оплата общественного транспорта с помощью билетной системы «Сбертройки»
21.12.2021 В Курске завершено внедрение аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»

ежит «Ростелекому») завершила внедрение аппаратно-программного комплекса (АПК) «Безопасный город» в Курске. В дальнейшем запуск решения планируется и в других муниципалитетах региона. Главная з
26.09.2019 «Курское молоко» протестировало систему маркировки «Честный знак»

«Курское молоко» провело тестирование системы маркировки и прослеживания «Честный знак» на двух видах готовой молочной продукции. Цифровые коды DataMatrix были нанесены на бутылки с молоком и уп
27.06.2017 «ЭР-Телеком» поможет администрация Курска в реализации проекта «Умный город»

азом отвечает запросам по созданию телеком-основы для «умных городов». Мы – первый из провайдеров в Курске, заключивших подобное соглашение. Мы строим и обслуживаем Wi-Fi сеть на основе оптовол
31.08.2015 В общественном транспорте Курска появится транспортная карта

В Курске завершено внедрение Автоматизированной системы контроля оплаты проезда в общественном

27.05.2014 В Курске пройдет III Среднерусский экономический форум

С 20 по 21 июня 2014 г. в городе Курск пройдет III Среднерусский экономический форум (СЭФ-2014). Организатором выступает Администрация Курской области. Информационное агентство AK&M является идеологом и оператором проекта. За

22.04.2014 В Курске пройдет III Среднерусский экономический форум

С 20 по 21 июня 2014 г. в городе Курск пройдет III Среднерусский экономический форум (СЭФ-2014). Организатором выступает Администрация Курской области. Информационное агентство AK&M является идеологом и оператором проекта. За

12.07.2013 В Курске состоялся Среднерусский экономический форум: итоги

5-6 июля в Курске при участии и поддержке аппарата полномочного представителя президента Российской Феде
24.06.2013 5 - 6 июля в Курске пройдёт второй Среднерусский экономический форум

5 - 6 июля 2013 г. в городе Курске при участии и поддержке Аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в ЦФО пройдёт второй Среднерусский экономический форум (СЭФ-2013). Организаторы форума: Админи
04.06.2012 15 июня в Курске откроется «Среднерусский экономический форум»

С 15 по 16 июня 2012 г. в Курске пройдет «Среднерусский экономический форум». Организаторами форума выступают Администрация Курской области и информационное агентство АК&M. Курская область не случайно выбрана местом про
09.11.2010 «М2М телематика» открыла диспетчерский центр в Курске

Новый диспетчерский центр ГК «М2М телематика» открылся в Курске. В рамках партнерской программы M2M-BusinessSolution представители «НИС Юго-Запад» - регионального партнера группы компаний – будут оказывать услуги по внедрению систем мониторинга и упр
21.06.2010 «Энфорта» открыла филиал в Курске

Национальный оператор связи «Энфорта» открыл филиал в Курске. С приходом «Энфорты» на Курский рынок предприятия города смогут воспользоваться полным комплексом услуг, предоставляемых компанией: высокоскоростным доступом в интернет с использованием
19.05.2010 МТС ввела в коммерческую эксплуатацию сети 3G в Калуге и Курске

уске в коммерческую эксплуатацию сети 3G в двух городах центрального федерального округа – Калуге и Курске. Теперь, отмечают в компании, сети 3G МТС действуют во всех регионах центрального окру
14.04.2010 «МегаФон» запустил сеть 3,5G в Орле и Курске

Оператор сотовой связи «МегаФон» запустил сеть третьего поколения в Орловской и Курской областях. К настоящему времени полноценная сеть 3,5G работает в Орле и Курске. В ближайшие месяцы территория покрытия будет расширена за счет крупных городов, таких как Ливны, Мценск, Болхов (Орловская область) и Железногорск, Курчатов, Льгов, Рыльск (Курская обла
08.04.2009 ZyXEL открыл учебные центры в Новосибирске и Курске

Компания ZyXEL продолжает расширять географию учебных центров в России. Так, в марте открыты два региональных учебных центра: в Новосибирске, на базе СибГУТИ, и в Курске – на базе динамично развивающегося негосударственного вуза РОСИ. В новых учебных центрах, как и в уже работающих центрах в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге, установлено современн
26.09.2008 Планируется создание 3D-модели Курска

В Сети анонсирован проект создания 3D-модели города Курск (население около 0,4 млн. чел.). Коллектив разработчиков местного ООО "Землемер" предпо
10.06.2008 «Синтерра» построила мини-сети WiMAX в Курске и Рязани

«Синтерра» совместно с региональными партнерами по проекту «мини-сети WiMAX» объявила о начале коммерческой эксплуатации WiMAX-сетей в Курске и Рязани. В Рязани партнером «Синтерры» стала телефонная компания «Сотком», для которой это уже вторая эксплуатируемая WiMAX-сеть, а в Курске – компания «Совтест». Построенные «Си
22.01.2008 «Стрим-ТВ» появился в Курске, Орле и Тамбове

авершении сделок по покупке компаний в Центральном федеральном округе, предоставляющих услуги многоканального телевидения и широкополосного доступа в интернет. Приобретение компаний КВТ в Орле, ТВК в Курске и «Тамбов-Телеком» в Тамбове (127 тыс. абонентов в 3-х городах) позволило увеличить географию присутствия «Стрим-ТВ» в ЦФО до 8 городов с суммарной абонентской базой 540 тыс. домохозяйст
17.07.2007 МТТ открыл представительство в Курске

МТТ открыл представительство компании и центр обслуживания клиентов в Курске. Продвигать услуги МТТ и обслуживать его конечных пользователей на территории города и области получила право компания «ТелеКом», выигравшая тендер и подписавшая с МТТ договор представит
27.12.2006 "Великие Битвы: Битва за Курск" в печати

Отправлена в печать стратегия в реальном времени "Великие Битвы: Битва за Курск", разработкой которой занималась студия Nival Interactive. Выйдет игра в издательстве "Акелла" 18 января наступающего года."Великие Битвы: Битва за Курск" - классическая RTS, посвя
01.12.2006 "Великие Битвы: Битва за Курск": Скриншоты

Опубликованы новые скриншоты из стратегии в реальном времени "Великие Битвы: Битва за Курск", разработкой которой занята студия Nival Interactive. Выпустит игру компания "Акелла"."Великие Битвы: Битва за Курск" - классическая RTS, посвященная одному из самых ярких событий
17.11.2006 "Великие Битвы: Битва за Курск": Скриншоты

Опубликованы новые скриншоты из стратегии в реальном времени "Великие Битвы: Битва за Курск", разработкой которой занята студия Nival Interactive. Выпустит игру компания "Акелла" в четвертом квартале 2006 года."Великие Битвы: Битва за Курск" - классическая RTS, посвященна
26.08.2005 "Беталинк" выиграл тендер на открытие салонов в крупнейшей торговой сети Курска

Компания «SMT Development» разыграла тендер среди мобильных ритейлеров на торговлю на территории принадлежащей ей крупнейшей сети супермаркетов Черноземья «Европа» в г. Курске. За право работать в стенах супермаркетов «Европа» боролись сразу несколько игроков мобильного ритейла. По итогам тендера победителем была выбрана сеть салонов мобильных новинок «Беталин
05.04.2004 Tele2 запустил сеть в Курске, "МегаФон" - в Тобольске

Скандинавский телекоммуникационный концерн Tele2 AB сообщил о запуске GSM-сети в Курске. Сеть стала девятой по счету, запущенной компанией в регионах РФ. Сеть работает в диап

Публикаций - 404, упоминаний - 442

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 50
МегаФон 10742 41
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 36
Ростелеком 10948 27
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 20
МегаФон - Синтерра - Synterra 818 16
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2145 16
ЛайфТелеком - Телфин 290 15
9594 10
Yandex - Яндекс 9216 9
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1367 9
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1580 9
Cisco Systems 5372 8
Microsoft Corporation 25775 8
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1618 8
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru - Dom.ru 942 8
МТС - Комстар ОТС Регионы 166 7
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 7
МегаФон - NetByNet - WiFire - Нэт Бай Нэт Холдинг 149 7
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 6
МТС Центр макрорегион 64 6
Samsung Electronics 11064 6
НИС ГЛОНАСС - Навигационно-информационные системы 150 6
Telegram Group 2940 6
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 6
Росатом - РИР - Лига Цифровой Экономики - AT Consulting - ЭйТи Консалтинг - АТ Консалтинг - Группа ЭйТи - Эдвансед трансформейшн консалтинг 376 6
МСН Телеком - MCN Telecom - MVNO-оператор мобильной связи 113 5
Акелла - Акелла Онлайн - Macho Studio - Фаргус - TM Studio - TrashMasters - Полёт навигатора - Полёт дракона 850 5
Tele2 AB 71 5
Датапакс 48 5
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5658 5
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 5
Lenovo Motorola 3566 5
НП ГЛОНАСС - Некоммерческое партнерство ГЛОНАСС - Содействие развитию и использованию навигационных технологий 149 4
НКК - ГКС - TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS Business Integrator - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - ТопС ФинСистемс - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения 628 4
М2М телематика - НИС М2М 236 4
SAP SE 5601 4
Huawei 4676 4
Apple Inc 13154 4
Intel Corporation 12811 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 13
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 8
Почта России ПАО 2370 7
ГПБ - Газпромбанк 1273 7
Россети МРСК Центра ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра - Орелэнерго - Смоленскэнерго - Липецкэнерго - Курскэнерго - Белгородэнерго - Брянскэнерго - Воронежэнерго - Костромаэнерго - Тамбовэнерго - Тверьэнерго - МЭС Центра 202 6
РЖД МЖД - Павелецкий вокзал - Москва-Павелецкая 71 6
РЖД - Российские железные дороги 2096 6
Газпром ПАО 1493 6
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 6
Альфа-Банк 1979 6
Евросеть 1421 6
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 391 6
Россети МРСК Юга - Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга - Астраханьэнерго - Волгоградэнерго - Калмэнерго - Калмэнергосбыт - МЭС Юга 48 5
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 5
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 5
Роснефть НК - нефтяная компания 562 5
ВТБ - Открытие ФК - Бинбанк 213 4
Россети МРСК Центра и Приволжья ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания - Удмуртэнерго - Владимирэнерго - Калугаэнерго - Кировэнерго 54 4
Останкино ТТЦ ФГУП - Телевизионный технический центр - Останкинская телебашня - Телецентр Останкино - технопарк 132 4
РПЦ - Русская православная церковь - Московский патриархат 238 4
Uber 357 4
Росатом - Курская АЭС - атомная электростанция 45 4
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 487 4
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 727 4
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 531 4
ЦППК - МЦД - Московские центральные диаметры 161 4
Россети МОЭСК - Московская объединённая электросетевая компания - Россети МР - Россети Московский регион 148 3
ВТБ - ВТБ24 671 3
Россети Ленэнерго 1699 3
Россети Тюмень - ЭСКО Тюменьэнерго - Энергосервисная компания 39 3
ВТБ - Почта Банк 514 3
Связной ГК 1401 3
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 551 3
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 3
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Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 3
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 692 3
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GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 14
International Red Cross and Red Crescent Movement - Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца - Российский Красный Крест 84 4
АРМИТ - Ассоциация разработчиков медицинских информационных технологий - Ассоциация развития медицинских информационных технологий 33 4
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 78 3
WiMAX Forum 69 3
Опора России - ОООМиСП - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 80 2
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 2
WMO - World Meteorological Organization - IMO - International Meteor Organization - Всемирная метеорологическая организация 44 2
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 1
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 1
РГО ВОО - Русское географическое общество Всероссийская общественная организация 54 1
НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 114 1
НП ППП - Некоммерческое партнерство поставщиков программных продуктов 99 1
Greenpeace - Гринпис 130 1
Русское воздухоплавательное общество - Межрегиональная общественная организация 8 1
ICCCI - International Contact Center Certification Institute - МИСКЦ - Международный институт сертификации контактных центров 10 1
АЗИ - Ассоциация защиты информации 36 1
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 180 1
Союз журналистов России - Центральный дом журналиста, ЦДЖ, Домжур 25 1
Теплицы России - Республиканская производственно-научная ассоциация 1 1
ГосИнформСистемы 160 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 1
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 151 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 71
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53875 69
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 57
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 56
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 48
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 44
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9493 33
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 33
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 28
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 28
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10151 27
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 27
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 26
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 25
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 22
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10743 20
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9294 20
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 20
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 19
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 19
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 18
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 18
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7542 18
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 17
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4501 17
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 17
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 17
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 16
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9302 16
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6238 16
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 15
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 15
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 15
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4991 14
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 13
Виртуальный номер - Виртуальный SMS-центр 129 13
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 13
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 13
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34983 13
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 13
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 16
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 260 10
ГЛОНАСС АО - ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях - АСМ ЭРА - ЭРА Автоматизированная система мониторинга 555 10
Google Android 15243 7
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 7
МегаФон WiMAX-сеть - Синтерра WiMAX 17 6
Apple - App Store 3109 6
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 6
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 5
Microsoft Windows 2000 8678 5
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1075 5
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 4
Датапакс - Курский транспорт - Курск транспорт 4 4
Apple iOS 8583 4
Microsoft Windows 16882 4
VK - Mail.ru - Одноклассники 1751 4
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1793 4
Apple iPhone 6 4861 4
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 1034 3
eCall - emergency call - eSafety - европейская система автоматического оповещения о дорожных происшествиях на автотранспортах 47 3
МЧС РФ - МЧС Информ - ОКСИОН, Общероссийская комплексная система информирования и оповещения населения в местах массового пребывания людей - КТС КАСМО, Комплекс средств оповещения, мониторинга и локализации аварий - КСЭОН - РАСЦО - СЗИОНТ 68 3
Google YouTube - Видеохостинг 3002 3
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 3
1С:ERP Управление предприятием 841 3
ВымпелКом - Билайн ТВ IPTV - Цифровое телевидение 144 3
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1518 3
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2554 3
Oracle Siebel CRM On Demand - Oracle Siebel Customer Relationship Management 310 2
Яндекс.Карты и Транспорт - Yandex Maps - Яндекс Геолокация 669 2
Spectec TRIM - EAM/MRO-система 137 2
МТС ЦОД 38 2
Microsoft Office EPM - Microsoft Office Enterprise Project Management - Microsoft Project - MS Project - Microsoft Office Project Web Access - Microsoft Project Online 270 2
СиДиСи Оптимум АСУМТ - Оптимум АСУ мобильной торговли - СиДиСи Оптимум Мобильная касса - Оптимум ДП - Автоматизированная система управления мобильной торговлей - СиДиСи ОПТИМУМ БестШоп - CDC OPTIMUM BestShop 71 2
Т2 - Т2 Мобайл - Tele2 Praktik 6 2
Ланит - Lansoft - Goodt Time - ранее ZoZo RCAM - Revenue&Costs Assurance Management 62 2
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 762 2
EXMO - RBK Trading - криптовалютная биржа 15 2
1С:Отчетность 19 2
Архивный фонд РФ 115 2
1С:ЭДО - 1С:EDI - электронный документооборот 33 2
Розенберг Семен 28 12
Шилов Сергей 99 6
Болтрукевич Константин 39 5
Слизень Виталий 244 5
Рылов Дмитрий 56 5
Постников Алексей 9 5
Путин Владимир 3454 5
Сморгонский Анатолий 44 4
Михайлов Александр 56 4
Гурко Александр 139 4
Анкилов Константин 121 4
Исаев Максим 55 4
Орловский Виктор 408 4
Корнеев Сергей 84 3
Медведев Дмитрий 1665 3
Брыкин Арсений 57 3
Хинштейн Александр 148 2
Мельников Александр 98 2
Таврин Иван 120 2
Голомолзин Анатолий 75 2
Солдатенков Сергей 162 2
Васильев Евгений 132 2
Никитин Андрей 64 2
Беглов Александр 37 2
Бесхмельницын Максим 5 2
Багдасарян Дмитрий 25 2
Лернер Павел 2 2
Тюрина Мария 59 2
Lerner Paltiel - Лернер Палтиель 2 2
Казначеев Александр 3 2
Рудычева Наталья 95 2
Спиридонов Александр 49 2
Страх Александр 44 2
Васильченко Александр 3 2
Сапельников Сергей 109 2
Кореш Виктор 83 2
Солонин Виталий 90 2
Кашников Артемий 32 2
Володин Андрей 22 2
Хитров Михаил 26 2
Россия - РФ - Российская федерация 166167 274
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 188
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 141
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1724 104
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3582 95
Россия - ЦФО - Орловская область - Орёл 476 91
Россия - ЦФО - Белгородская область - Белгород 412 91
Россия - ЦФО - Курская область 751 85
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 80
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2530 79
Россия - ЦФО - Рязанская область - Рязань 711 76
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1689 72
Россия - ЦФО - Липецкая область - Липецк 498 71
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3047 69
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 66
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 787 65
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2364 64
Россия - ЦФО - Брянская область - Брянск - Брянской городская агломерация 300 63
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 1192 62
Россия - ЦФО - Ярославская область - Ярославль - Ярославская агломерация 831 62
Россия - ЦФО - Калужская область - Калуга 583 62
Россия - СФО - Новосибирск 4876 61
Россия - ЦФО - Смоленская область - Смоленск 514 58
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1922 57
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1778 56
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 51
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1420 51
Россия - ПФО - Ульяновская область - Ульяновск 531 50
Россия - ЦФО - Тамбовская область - Тамбов 361 46
Россия - УФО - Тюменская область - Тюменский район - Тюмень 1010 45
Россия - ЦФО - Ивановская область - Иваново 350 44
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратов 933 44
Россия - СФО - Омская область - Омск 1283 42
Россия - ЦФО - Тульская область - Тула 365 41
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1803 39
Европа 24964 38
Россия - ЦФО - Тульская область 1219 38
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа - Уфимская агломерация 1314 37
Россия - СФО - Томская область - Томск 1055 37
Россия - ПФО - Удмуртия - Ижевск 765 35
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 87
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 62
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 53
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 49
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 48
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6079 44
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7039 35
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Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18148 27
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ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги - Коммунальные службы 3962 14
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HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3477 9
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ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2327 8
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Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 1859 8
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Образование в России 2893 8
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4428 8
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 16
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 692 6
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 5
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 445 4
CNews RND - R&D.CNews 2274 3
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 3
РИА Новости 1033 3
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News - Телеком Дейли 313 2
Российская газета 290 2
National Geographic 95 2
Стрим-ТВ - телекомпания 166 2
Спорт 1 HD - телеканал 44 2
ТКТ - Санкт-Петербургское кабельное телевидение - телекомпания 55 2
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 512 2
Рен ТВ - телеканал 82 1
Газпром ГПМ РТВ - Пятница! - телеканал 141 1
Rambler Group - Газета.Ru - Gazeta.Ru - Газета.Ру 202 1
Paramount Skydance - Paramount Media Networks - Paramount Network - Nashville Network - National Network - New TNN - Viacom Media Networks - Spike TV - MTV Networks - MTV Entertainment Group 273 1
Газпром ГПМ РТВ - ТВ-3 - телеканал 67 1
Mezzo - телеканал 10 1
Царьград - телеканал 29 1
Мобильные системы 118 1
Курский городской портал - vKurske 1 1
РБК ТВ - телеканал 83 1
Times 661 1
Время новостей 31 1
Триколор - Комедийное - Кинопоказ HD-2 - российский спутниковый фильмовый телеканал 12 1
Триколор - Шокирующее - Кинопоказ HD-1 - российский спутниковый фильмовый телеканал 12 1
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - Discovery, Inc - Discovery Communications - Дискавери Коммьюникейшнс - Scripps Networks Interactive - Discovery Channel - Animal Planet - Science Channel - TLC 65 1
Discovery Science 14 1
Discovery Networks 11 1
Viasat viju - Viasat Explorer - Виасат Эксплорер - Viasat History - Виасат Хистори - Viasat Nature - Виасат Нэйчер - Viasat Sport - Виасат Спорт 36 1
Autonomous Vehicle Technology 1 1
Warner Bros. Discovery - Eurosport - телевизионная спортивная сеть 76 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 1
Forbes - Форбс 1002 1
FT - Financial Times 1296 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 1
Ведомости 1466 1
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 329 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 14
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 6
IDC - International Data Corporation 4975 3
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 364 3
AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media Consulting - ACM-Consulting 314 2
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 2
Discovery Research Group 22 1
CNews Инновация года - награда 155 1
Левада-Центр - исследовательская организация - Аналитический центр Юрия Левады 31 1
CNews Security - рейтинг - Крупнейшие компании России в сфере защиты информации 64 1
Guinness World Records - Книга рекордов Гиннесса 195 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 1
Интерфакс-100 21 1
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 227 1
Mobile Research Group 87 1
Wainhouse Research 40 1
CNews ИТ-инфраструктура 28 1
Gartner IT Key Metrics Data 1 1
РБК Исследования рынков - РБК Рейтинг - РБК Мониторинг 91 1
Gartner - Гартнер 3658 1
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 262 1
GfK Group - GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsumforschung - GfK Rus - ГФК-Русь - Международный институт маркетинговых и социальных исследований 285 1
РАН - Российская академия наук 2122 6
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 5
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 4
КГУ - Курский государственный университет 9 3
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1222 3
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 255 3
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 334 3
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 2
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 269 2
НГУ - Новосибирский Государственный Университет - Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 304 2
ТГУ - Томский государственный университет 233 2
ННГУ - Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского - Университет Лобачевского 182 2
УДГУ - Удмуртский государственный университет 30 2
РАН - Академия наук СССР - АН СССР 46 2
РАН ФИАН имени П.Н. Лебедева - Физический институт имени П. Н. Лебедева РАН - Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца 80 2
ЮЗГУ - Юго-Западный государственный университет 10 2
РАМН - Российская академия медицинских наук 131 2
Росгидромет - ГГО ФГБУ - Главная геофизическая обсерватория имени Воейкова А.И. 8 2
РТИ Системы - Радиотехнический институт имени академика А.Л. Минца 16 2
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 319 2
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 273 2
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 2
ТПУ - Национальный исследовательский Томский политехнический университет - Томский политех 243 2
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 353 2
АГУ - АлтГУ - Алтайский государственный университет 48 2
Samsung Innovation Campus - SIC - IoT Академия Samsung - IT Академия Samsung 14 1
СКФУ - Северо-Кавказский федеральный университет - Северо-Кавказский государственный технический университет - СГУ СтавГУ - Ставропольский государственный университет 37 1
НовГУ - Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого 39 1
СибГУТИ - Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики - УрТИСИ - Уральский технический институт связи и информатики 103 1
ЮФУ - Южный федеральный университет 83 1
РГУ нефти и газа имени Губкина - Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина - Губкинский университет - "Керосинка" 118 1
СамГУ - Самарский государственный университет 34 1
РГУ - Ростовский государственный университет 8 1
РАН ИПС - Институт программных систем имени А.К. Айламазяна Российской академии наук 102 1
СГУ - Саратовский государственный университет - Саратовский национальный исследовательский государственный университет. имени Н.Г.Чернышевскогo 51 1
МЧС РФ - ВНИИ ГОЧС ФГБУ - Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России, федеральный центр науки и высоких технологий - Центр Антистихия ФКУ 29 1
НИИТМ - Научно-исследовательский институт точного машиностроения 17 1
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