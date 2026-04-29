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Россия ЦФО Курская область Курск
СОБЫТИЯ
|29.04.2026
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МТС обеспечила гигабитным интернетом более трех тысяч жителей нового жилого комплекса в Курске
МТС сообщает о расширении гигабитной сети в Курске. Доступ к фиксированному домашнему интернету на скорости в 10 раз выше стандартной получили около 1500 курских семей, проживающих в ЖК «Инстеп. Сити» в Сеймском округе. Об этом CNews соо
|10.04.2026
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В Курске трафик на образовательные ресурсы вырос более чем на треть
чтобы обеспечивать нашим жителям стабильный и высокоскоростной доступ к новым сервисам из любой точки области. Для этого в прошлом году мы построили и модернизировали более 170 телеком-объектов как в Курске, так и в отдалённых точках региона. Это наш вклад в будущее региона: надёжная связь сегодня — это фундамент для качественного образования и конкурентоспособности наших выпускников завтра
|03.04.2026
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Замглавы Минцифры на СВО возглавит направление БПЛА и противодействия им в «БАРС-Курск»
Из Правительства на СВО Заместитель главы Минцифры Андрей Заренин будет курировать БПЛА в бригаде «БАРС-Курск». Он отправится добровольцем в зону проведения СВО, о чем вечером 2 апреля 2026 г. сообщил «Коммерсант». К моменту выхода материала Минцифры не делало официальных заявлений по поводу реше
|28.01.2026
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В Курске на базе ЮЗГУ открылась Цифровая кафедра Билайна
27 января в Юго-Западном государственном университете (г. Курск) тожественно открылась Цифровая кафедра Билайна. Совместно с мобильным оператором университет запустил новую программу дополнительного образования для специалистов в сфере телекоммуникаци
|28.11.2025
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На 20% быстрее — в Курске модернизировали телеком-оборудование
CNews сообщили представители «МегаФона». Для более равномерной загрузки телеком-инфраструктуры и увеличения емкости сети связисты ввели в эксплуатацию более 10 новых базовых станций в разных районах Курска. Кроме того, в областном центре оператор запустил дополнительный средне- и высокочастотный слой LTE на более чем 50 объектах связи. Такое техническое решение увеличивает проходимость сот
|08.08.2025
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МТС модернизировала фиксированную сеть Курска до гигабитного интернета
МТС сообщает об обновлении фиксированной сети в Курске. В результате модернизации телеком-оборудования высокоскоростной гигабитный домашний и
|06.03.2025
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Инженеры «МегаФона» модернизировали более 70 базовых станций в Курске
Инженеры «МегаФона» модернизировали более 70 базовых станций во всех районах Курска и улучшили параметры связи в областном центре Курской области. В результате более 400 тыс. жителей получили улучшенное покрытие сети и более высокую скорость мобильного интернета. Видеор
|17.01.2025
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МТС расширила телеком-инфраструктуру в Северном микрорайоне Курска
МТС сообщила о завершении очередного этапа модернизации мобильной сети в Курске. МТС включила дополнительный диапазон частот LTE900 и LTE2100 в Северном микрорайоне г
|07.12.2023
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МТС открыла доступ к гигабитному домашнему интернету для 90 тыс. семей Курска и Курчатова
МТС обновила сеть фиксированной связи в Курске и Курчатове. Скорость домашнего интернета выросла до 1 Гбит/c для 90 тыс. семей. У гор
|08.11.2023
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МТС усилила сеть LTE в Курске за счет перераспределения частот
МТС усилила покрытие 4G в Курске. В результате перевода частот, которые изначально предназначались для сетей 3G, под вы
|25.10.2023
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МТС обеспечила телеком-инфраструктурой бизнес-центр в Курске
ПАО «МТС», цифровая экосистема, обеспечила голосовой связью и мобильным интернетом бизнес-центр «Грейнрус», расположенный в промышленной зоне Курска. Новая инфраструктура позволит посетителям комплекса оставаться на связи, выполнять рабочие задачи и пользоваться высокоскоростным мобильным интернетом на скорости до 50 Мбит/с. Об этом
|04.09.2023
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Продолжается масштабирование охвата цифровой платформы управления мобильностью города Курска
жиропотока и своевременность оплаты проезда. С начала масштабной реформы общественного транспорта в Курске пассажиры уже смогли заметить положительные изменения – повышается качество транспортн
|04.08.2023
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МТС расширила сеть высокоскоростного домашнего интернета в Северо-Западном микрорайоне Курска
ПАО «МТС», цифровая экосистема, объявляет о расширении сети высокоскоростного домашнего интернета в Курске. После обновления сети в многоквартирных домах Северо-Западного микрорайона более 6000
|22.06.2023
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МТС улучшила мобильный интернет в центре Курска
ПАО «МТС», цифровая экосистема, ускорила сеть LTE в центре Курска и в ряде микрорайонов города. Благодаря установке новых базовых станций и модернизации оборудования средние значения скорости увеличились на 15%. Об этом CNews сообщили представители МТС
|07.06.2023
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Масштабирование цифровых сервисов в Курске: новые автобусы подключили к комплексной автоматизированной платформе
аршруты № 43Г и № 89Г. Об этом CNews сообщили представители компании «Датапакс». С начала 2023 г. в Курске проходит модернизация общественного транспорта, призванная повысить качество обслужива
|06.10.2022
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К жителям Магистрального микрорайона Курска пришел высокоскоростной домашний интернет и интерактивное ТВ от МТС
и телекоммуникационных сервисов, завершила очередной этап модернизации сетей фиксированной связи в Курске. Жильцы еще 150 домов в микрорайонах Магистральный, Волокно, Парковая и Северо-Западны
|29.06.2022
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Билетная система «Сбертройки» и цифровые сервисы «Датапакс» запущены в транспорте в Курске
В Курске стала доступна оплата общественного транспорта с помощью билетной системы «Сбертройки»
|21.12.2021
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В Курске завершено внедрение аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»
ежит «Ростелекому») завершила внедрение аппаратно-программного комплекса (АПК) «Безопасный город» в Курске. В дальнейшем запуск решения планируется и в других муниципалитетах региона. Главная з
|26.09.2019
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«Курское молоко» протестировало систему маркировки «Честный знак»
«Курское молоко» провело тестирование системы маркировки и прослеживания «Честный знак» на двух видах готовой молочной продукции. Цифровые коды DataMatrix были нанесены на бутылки с молоком и уп
|27.06.2017
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«ЭР-Телеком» поможет администрация Курска в реализации проекта «Умный город»
азом отвечает запросам по созданию телеком-основы для «умных городов». Мы – первый из провайдеров в Курске, заключивших подобное соглашение. Мы строим и обслуживаем Wi-Fi сеть на основе оптовол
|31.08.2015
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В общественном транспорте Курска появится транспортная карта
В Курске завершено внедрение Автоматизированной системы контроля оплаты проезда в общественном
|27.05.2014
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В Курске пройдет III Среднерусский экономический форум
С 20 по 21 июня 2014 г. в городе Курск пройдет III Среднерусский экономический форум (СЭФ-2014). Организатором выступает Администрация Курской области. Информационное агентство AK&M является идеологом и оператором проекта. За
|22.04.2014
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В Курске пройдет III Среднерусский экономический форум
С 20 по 21 июня 2014 г. в городе Курск пройдет III Среднерусский экономический форум (СЭФ-2014). Организатором выступает Администрация Курской области. Информационное агентство AK&M является идеологом и оператором проекта. За
|12.07.2013
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В Курске состоялся Среднерусский экономический форум: итоги
5-6 июля в Курске при участии и поддержке аппарата полномочного представителя президента Российской Феде
|24.06.2013
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5 - 6 июля в Курске пройдёт второй Среднерусский экономический форум
5 - 6 июля 2013 г. в городе Курске при участии и поддержке Аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в ЦФО пройдёт второй Среднерусский экономический форум (СЭФ-2013). Организаторы форума: Админи
|04.06.2012
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15 июня в Курске откроется «Среднерусский экономический форум»
С 15 по 16 июня 2012 г. в Курске пройдет «Среднерусский экономический форум». Организаторами форума выступают Администрация Курской области и информационное агентство АК&M. Курская область не случайно выбрана местом про
|09.11.2010
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«М2М телематика» открыла диспетчерский центр в Курске
Новый диспетчерский центр ГК «М2М телематика» открылся в Курске. В рамках партнерской программы M2M-BusinessSolution представители «НИС Юго-Запад» - регионального партнера группы компаний – будут оказывать услуги по внедрению систем мониторинга и упр
|21.06.2010
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«Энфорта» открыла филиал в Курске
Национальный оператор связи «Энфорта» открыл филиал в Курске. С приходом «Энфорты» на Курский рынок предприятия города смогут воспользоваться полным комплексом услуг, предоставляемых компанией: высокоскоростным доступом в интернет с использованием
|19.05.2010
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МТС ввела в коммерческую эксплуатацию сети 3G в Калуге и Курске
уске в коммерческую эксплуатацию сети 3G в двух городах центрального федерального округа – Калуге и Курске. Теперь, отмечают в компании, сети 3G МТС действуют во всех регионах центрального окру
|14.04.2010
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«МегаФон» запустил сеть 3,5G в Орле и Курске
Оператор сотовой связи «МегаФон» запустил сеть третьего поколения в Орловской и Курской областях. К настоящему времени полноценная сеть 3,5G работает в Орле и Курске. В ближайшие месяцы территория покрытия будет расширена за счет крупных городов, таких как Ливны, Мценск, Болхов (Орловская область) и Железногорск, Курчатов, Льгов, Рыльск (Курская обла
|08.04.2009
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ZyXEL открыл учебные центры в Новосибирске и Курске
Компания ZyXEL продолжает расширять географию учебных центров в России. Так, в марте открыты два региональных учебных центра: в Новосибирске, на базе СибГУТИ, и в Курске – на базе динамично развивающегося негосударственного вуза РОСИ. В новых учебных центрах, как и в уже работающих центрах в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге, установлено современн
|26.09.2008
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Планируется создание 3D-модели Курска
В Сети анонсирован проект создания 3D-модели города Курск (население около 0,4 млн. чел.). Коллектив разработчиков местного ООО "Землемер" предпо
|10.06.2008
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«Синтерра» построила мини-сети WiMAX в Курске и Рязани
«Синтерра» совместно с региональными партнерами по проекту «мини-сети WiMAX» объявила о начале коммерческой эксплуатации WiMAX-сетей в Курске и Рязани. В Рязани партнером «Синтерры» стала телефонная компания «Сотком», для которой это уже вторая эксплуатируемая WiMAX-сеть, а в Курске – компания «Совтест». Построенные «Си
|22.01.2008
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«Стрим-ТВ» появился в Курске, Орле и Тамбове
авершении сделок по покупке компаний в Центральном федеральном округе, предоставляющих услуги многоканального телевидения и широкополосного доступа в интернет. Приобретение компаний КВТ в Орле, ТВК в Курске и «Тамбов-Телеком» в Тамбове (127 тыс. абонентов в 3-х городах) позволило увеличить географию присутствия «Стрим-ТВ» в ЦФО до 8 городов с суммарной абонентской базой 540 тыс. домохозяйст
|17.07.2007
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МТТ открыл представительство в Курске
МТТ открыл представительство компании и центр обслуживания клиентов в Курске. Продвигать услуги МТТ и обслуживать его конечных пользователей на территории города и области получила право компания «ТелеКом», выигравшая тендер и подписавшая с МТТ договор представит
|27.12.2006
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"Великие Битвы: Битва за Курск" в печати
Отправлена в печать стратегия в реальном времени "Великие Битвы: Битва за Курск", разработкой которой занималась студия Nival Interactive. Выйдет игра в издательстве "Акелла" 18 января наступающего года."Великие Битвы: Битва за Курск" - классическая RTS, посвя
|01.12.2006
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"Великие Битвы: Битва за Курск": Скриншоты
Опубликованы новые скриншоты из стратегии в реальном времени "Великие Битвы: Битва за Курск", разработкой которой занята студия Nival Interactive. Выпустит игру компания "Акелла"."Великие Битвы: Битва за Курск" - классическая RTS, посвященная одному из самых ярких событий
|17.11.2006
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"Великие Битвы: Битва за Курск": Скриншоты
Опубликованы новые скриншоты из стратегии в реальном времени "Великие Битвы: Битва за Курск", разработкой которой занята студия Nival Interactive. Выпустит игру компания "Акелла" в четвертом квартале 2006 года."Великие Битвы: Битва за Курск" - классическая RTS, посвященна
|26.08.2005
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"Беталинк" выиграл тендер на открытие салонов в крупнейшей торговой сети Курска
Компания «SMT Development» разыграла тендер среди мобильных ритейлеров на торговлю на территории принадлежащей ей крупнейшей сети супермаркетов Черноземья «Европа» в г. Курске. За право работать в стенах супермаркетов «Европа» боролись сразу несколько игроков мобильного ритейла. По итогам тендера победителем была выбрана сеть салонов мобильных новинок «Беталин
|05.04.2004
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Tele2 запустил сеть в Курске, "МегаФон" - в Тобольске
Скандинавский телекоммуникационный концерн Tele2 AB сообщил о запуске GSM-сети в Курске. Сеть стала девятой по счету, запущенной компанией в регионах РФ. Сеть работает в диап
Россия и организации, системы, технологии, персоны:
|Розенберг Семен 28 12
|Шилов Сергей 99 6
|Болтрукевич Константин 39 5
|Слизень Виталий 244 5
|Рылов Дмитрий 56 5
|Постников Алексей 9 5
|Путин Владимир 3454 5
|Сморгонский Анатолий 44 4
|Михайлов Александр 56 4
|Гурко Александр 139 4
|Анкилов Константин 121 4
|Исаев Максим 55 4
|Орловский Виктор 408 4
|Корнеев Сергей 84 3
|Медведев Дмитрий 1665 3
|Брыкин Арсений 57 3
|Хинштейн Александр 148 2
|Мельников Александр 98 2
|Таврин Иван 120 2
|Голомолзин Анатолий 75 2
|Солдатенков Сергей 162 2
|Васильев Евгений 132 2
|Никитин Андрей 64 2
|Беглов Александр 37 2
|Бесхмельницын Максим 5 2
|Багдасарян Дмитрий 25 2
|Лернер Павел 2 2
|Тюрина Мария 59 2
|Lerner Paltiel - Лернер Палтиель 2 2
|Казначеев Александр 3 2
|Рудычева Наталья 95 2
|Спиридонов Александр 49 2
|Страх Александр 44 2
|Васильченко Александр 3 2
|Сапельников Сергей 109 2
|Кореш Виктор 83 2
|Солонин Виталий 90 2
|Кашников Артемий 32 2
|Володин Андрей 22 2
|Хитров Михаил 26 2
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