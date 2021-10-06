Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Россия
ЦФО
Курская область
Курск
Публикаций - 237, упоминаний - 270
Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Шилов Сергей 61 6
|Рылов Дмитрий 45 5
|Михайлов Александр 25 4
|Слизень Виталий 154 4
|Орловский Виктор 229 4
|Сморгонский Анатолий 37 4
|Гурко Александр 129 4
|Анкилов Константин 62 4
|Брыкин Арсений 37 3
|Медведев Дмитрий 1437 3
|Голомолзин Анатолий 57 2
|Тюрина Мария 39 2
|Багдасарян Дмитрий 22 2
|Мельников Александр 63 2
|Таврин Иван 83 2
|Беглов Александр 9 2
|Рудычева Наталья 81 2
|Корнеев Сергей 75 2
|Казначеев Александр 3 2
|Осеевский Михаил 227 2
|Сапельников Сергей 100 2
|Кравцов Роман 77 2
|Страх Александр 31 2
|Бесхмельницын Максим 3 2
|Кореш Виктор 73 2
|Путин Владимир 1840 2
|Смиркин Дмитрий 12 2
|Вексельберг Виктор 102 1
|Массух Илья 192 1
|Новак Александр 19 1
|Свердлов Денис 163 1
|Дырмовский Дмитрий 76 1
|Калинин Александр 95 1
|Гуцериев Михаил 107 1
|Малышев Сергей 46 1
|Иванов Сергей 179 1
|Попов Анатолий 98 1
|Кудрин Алексей 64 1
|Сачков Илья 105 1
|Соколов Дмитрий 45 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 786364, в очереди разбора - 690040.
Создано именных указателей - 46513.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 786364, в очереди разбора - 690040.
Создано именных указателей - 46513.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru