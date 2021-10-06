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Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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Россия - ЦФО - Курская область - Курск


06.10.2021 MCN Telecom подключила три крупных российских региона к сети MVNO 1
21.07.2021 «Телфин»: спрос на услуги виртуальной АТС ежемесячно растет на 10% 1
28.06.2021 Почти 600 молодых москвичей открыли свое дело благодаря проекту «Бизнес-уик-энд» 1
18.06.2021 MCN Telecom выполнила план строительства сети MVNO во II квартале 2021 1
21.05.2021 «Билайн» создал удаленные контакт-центры в 6 городах 1
21.05.2021 «Билайн» создал удаленные контакт-центры в шести городах 1
15.04.2021 «Лига цифровой экономики» открыла офис в Минске 1
13.04.2021 MCN Telecom присоединил два крупных региона к домашнему 1
16.03.2021 Китайский «убийца» Uber приходит в 100 городов России 1
28.01.2021 Cognitive Pilot открыла 13 региональных представительств за три месяца 1
19.01.2021 Россиянам дали доступ к камерам видеонаблюдения в десятках городов страны 2
10.12.2020 Tele2 запустил тариф для любителей кино 1
11.11.2020 «Еаптека» стала «Сбер еаптекой» 1
03.11.2020 «Билайн» сделал быстрее и стабильнее мобильный интернет для 600 тыс. жителей многоэтажек и коттеджей в Москве и области 1
02.11.2020 В «Пятерочке» стартовал второй этап пилота интеллектуальной системы Goodt Time для планирования смен сотрудников 1
02.09.2020 Sciener расскажет о новых возможностях ИТ в управлении ремонтами 1
13.07.2020 Tele2 грозит гигантский штраф за повышение тарифов 1
07.07.2020 Группа «М.Видео-Эльдорадо» удвоит объём собираемой на утилизацию техники 1
11.06.2020 Власти потребовали от Tele2 снизить цены на сотовую связь 1
25.05.2020 «Пятерочка» пилотирует интеллектуальную систему для планирования смен сотрудников 1
14.11.2019 Райффайзенбанк запускает дистанционное кредитование малого бизнеса 1
24.10.2019 Квартальная выручка Delivery Club впервые превысила миллиард рублей 1
26.09.2019 «Курское молоко» протестировало систему маркировки «Честный знак» 1
06.09.2019 Гендиректор «Россети Центр» в интервью CNews: Цифровизация электросетей реализуется преимущественно на отечественных технологиях 1
29.08.2019 «Транстелеком» в течение трех лет подключит к интернету большинство социальных объектов Курской области 1
15.07.2019 МТС развернула сети 4G во всех районах Омской области 1
20.06.2019 Разработка Ростеха позволит сократить затраты на уличное освещение 2
11.06.2019 Group-IB представила отчет о проверке голосования в шоу «Голос. Дети-6» 1
30.05.2019 «Дом.ru» в семь раз увеличит объемы строительства сети по технологии GPON 1
08.02.2019 «Ростелеком» модернизировал столичную систему видеонаблюдения 1
21.12.2018 «Яндекс» выпустил приложение Uber Russia. Машины Uber перекрашивают в цвета «Яндекса» 1
21.12.2018 Uber выпустил отдельное приложение для России — Uber Russia 1
03.10.2018 МТС построила в Черноземье сеть NB-IoT для интернета вещей 1
24.07.2018 MCN Telecom расширил территорию присутствия на 10 городов за два месяца 1
11.07.2018 «Транстелеком» подключил к виртуальной частной сети клиентские офисы Альфа-Банка 1
08.06.2018 «Ростелеком» начал продажу решения «СКИТ» в Курской области 1
27.12.2017 В Киеве похищен россиянин, владелец крупнейшей криптовалютной биржи 1
19.10.2017 На крошечный контракт Госдумы по блокчейн пришло 18 претендентов, сбивавших цену вплоть до 1 рубля 1
15.08.2017 «Росэлектроника» поставит на Ближний Восток коммерческую партию светофоров 1
29.06.2017 Компания НАС приняла участие в VI Среднерусском экономическом форуме 1

Публикаций - 237, упоминаний - 270

Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5505 27
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6619 27
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4779 23
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6912 21
ЛайфТелеком - Телфин 97 14
Синтерра - Synterra 602 13
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1549 8
Yota - Скартел 623 8
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 563 8
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 823 7
Cisco Systems 2158 7
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1948 7
Ростех - Ростехнологии 2230 6
Комстар Регионы 89 6
AT Consulting - Группа ЭйТи 278 6
Microsoft Corporation 11628 6
МГТС - Московская городская телефонная сеть 897 6
NetByNet - WiFire - Нэт Бай Нэт Холдинг 105 5
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 5
НИС ГЛОНАСС - Навигационно-информационные системы 94 5
Yandex - Яндекс 4129 5
МСН Телеком - MCN Telecom - MVNO-оператор мобильной связи 72 4
3934 4
ЭОС - Электронные офисные системы 1021 4
М2М телематика 165 4
НП ГЛОНАСС - Содействие развитию и использованию навигационных технологий 116 4
SAP SE 3272 4
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1036 4
Акадо Телеком - Комкор 633 3
Ростех Швабе Холдинг 150 3
Киевстар 271 3
Genesys 148 3
Apple Inc - Эппл Рус 7861 3
Naumen - Наумен 349 3
Oracle Corporation 3466 3
Ростех Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 702 3
Sciener - Сайнер 20 3
Alcatel-Lucent Enterprise 356 3
Ланит ГК 1185 3
Huawei 2750 2
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4347 8
Газпромбанк - ГПБ 696 6
Альфа-Банк 1135 5
Газпром ПАО 538 5
МРСК Центра ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра 79 4
Евросеть 939 4
Uber 257 4
Почта России ПАО 1586 4
Бинбанк 184 4
Uber Technologies 258 4
МРСК Юга - Россети Юг 22 4
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1680 4
Роснефть НК 372 3
ПСБ - Промсвязьбанк 613 3
ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 162 3
Россети Тюмень - ЭСКО Тюменьэнерго - Энергосервисная компания 21 3
МРСК Сибири ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири 41 3
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 216 3
МОЭСК - Московская объединённая электросетевая компания 79 3
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1309 3
Росбанк ПАО - Societe Generale 330 2
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО 158 2
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 226 2
Ренессанс кредит Банк 143 2
МОЭК - Московская объединенная энергетическая компания ПАО 80 2
Яндекс.Еда 93 2
МТС банк 254 2
Fix Price - Сеть магазинов 24 2
Башнефть ПАО АНК 90 2
Аэрофлот 496 2
ВТБ Банк Москвы 379 2
ВТБ24 587 2
X5 Group - Пятерочка 561 2
Яндекс.Такси 271 2
Россети ПАО 168 2
OTP Group - ОТП Банк 125 2
Азбука вкуса - Сеть продовольственных супермаркетов 104 2
МРСК Центра и Приволжья ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 30 2
РТУ МИРЭА - Альтаир - Детский технопарк 20 2
Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог 167 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5846 8
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1475 8
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1370 8
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 627 6
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 762 5
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1397 5
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1704 4
Президент Российской Федерации 1447 4
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 313 4
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО 154 4
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 121 3
Администрация Курской области 13 3
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 776 3
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 723 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 3
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 437 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1982 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 884 2
Россвязь - Федеральное агентство связи 521 2
Марка АО - ФГУП Издательско-торговый центр Марка 42 2
Автодор - Российские автомобильные дороги 48 2
Правительство Москвы - Департамент здравоохранения Москвы (ДЗМ) 69 2
Федеральное казначейство России УФК - Управления Федерального казначейства 35 2
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1621 2
Правительство РФ 2226 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 2
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 220 2
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1013 2
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 706 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1730 2
МИАЦ - Медицинский информационно-аналитический центр 60 1
Курская ТПП - Курская торгово-промышленная палата 1 1
Росавтодор ФДА - Федеральное дорожное агентство 110 1
ФАДМ Росмолодежь - Федеральное агентство по делам молодежи 24 1
World Bank Group - Всемирный банк 137 1
Мосгортранс ГУП 71 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1720 1
Государственный Эрмитаж - музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства 97 1
Минспорта РФ - Министерство спорта Российской Федерации 37 1
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 38 2
Опора России - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 38 2
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 164 2
Руссофт - Russoft 269 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 125 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10509 16
3G - Стандарт мобильной связи 3835 12
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3976 8
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7486 7
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2475 6
IVR - Interactive Voice Response - Интерактивное голосовое меню 272 5
Безопасный город 348 5
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1749 5
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 672 5
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4704 5
Service Desk - Help Desk - Единая система учета обращений - Сервис деск - Система обслуживания обращений от клиентов и сотрудников 385 5
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 453 5
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1118 5
ИТ-аутсорсинг 685 5
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet - Ether 791 4
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2259 4
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2099 4
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 953 4
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 419 4
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2950 4
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 3
2G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 599 3
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1349 3
ИТ-консалтинг - IT-consulting - консалтинг в сфере информационных технологий 246 3
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет 787 3
EAM - Enterprise Asset Management - ТОиР - ТОРО - Системы технического обслуживания и ремонта оборудования 248 3
MVNO - Mobile Virtual Network Operators - Виртуальный оператор сотовой связи 177 3
WFM - Workforce Management - Планирование рабочего времени 82 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1041 3
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1189 3
DWDM - Dense Wavelength Division Multiplexing - Плотное мультиплексирование с разделением по длине волны - xWDM - Спектральное уплотнение каналов 234 2
IP-АТС - Пиринговые АТС - ВАТС - Виртуальная АТС - Облачная АТС - Hosted PBX 304 2
OpenSource software - Открытое программное обеспечение 782 2
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo 324 2
Контактный центр - Колл-центр - Call-center 179 2
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 562 2
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 790 2
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ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминалы - Онлайн-кассы - Единый кассовый чек - Смарт-терминалы 630 2
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 274 8
Google Android 10752 7
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1366 7
ЭОС Дело СЭД 649 5
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 177 4
Apple iOS 5744 4
Google Play - Google Store - Android Market 2515 3
ВымпелКом - Билайн ТВ - Цифровое телевидение 106 3
Apple - App Store 2199 3
Spectec TRIM 82 2
Oracle E-Business Suite - OEBS 283 2
VK - Mail.ru Одноклассники 864 2
МТС Мобильные сотрудники 40 2
ABC Solutions Goodt Time - ранее ZoZo RCAM - Revenue&Costs Assurance Management 5 2
Microsoft Windows 10 6810 2
Яндекс.Карты и Транспорт 293 2
Asterisk 58 2
Google YouTube - Видеохостинг 1833 2
Google Pay - Google Android Pay 297 2
Apple Pay 385 2
Тройка - транспортная карта 35 2
Tele2 Praktik 6 2
SAP ERP - SAP SAP Enterprise Resource Planning - mySAP 459 1
Linux OS 4386 1
ФСБ РФ ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 96 1
Rakuten Viber 429 1
Microsoft SharePoint 2010 43 1
ДИЦ - Турбо ТОРО 6 1
Wink - Онлайн-кинотеатр 78 1
Discord 32 1
Alibaba Group - AliPay 65 1
Tele2 Биржа - Маркет Tele2 15 1
Apple iPhone 6 547 1
1С:ERP Управление предприятием 203 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru Бизнес 113 1
Cognitive Agro Pilot 30 1
Т1 Cloud - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud 130 1
Apple iPhone SE - Серия смартфонов 154 1
Microsoft Windows 7 1662 1
Сбербанк ID - Sberbank ID - Сбер ID 38 1
Шилов Сергей 61 6
Рылов Дмитрий 45 5
Михайлов Александр 25 4
Слизень Виталий 154 4
Орловский Виктор 229 4
Сморгонский Анатолий 37 4
Гурко Александр 129 4
Анкилов Константин 62 4
Брыкин Арсений 37 3
Медведев Дмитрий 1437 3
Голомолзин Анатолий 57 2
Тюрина Мария 39 2
Багдасарян Дмитрий 22 2
Мельников Александр 63 2
Таврин Иван 83 2
Беглов Александр 9 2
Рудычева Наталья 81 2
Корнеев Сергей 75 2
Казначеев Александр 3 2
Осеевский Михаил 227 2
Сапельников Сергей 100 2
Кравцов Роман 77 2
Страх Александр 31 2
Бесхмельницын Максим 3 2
Кореш Виктор 73 2
Путин Владимир 1840 2
Смиркин Дмитрий 12 2
Вексельберг Виктор 102 1
Массух Илья 192 1
Новак Александр 19 1
Свердлов Денис 163 1
Дырмовский Дмитрий 76 1
Калинин Александр 95 1
Гуцериев Михаил 107 1
Малышев Сергей 46 1
Иванов Сергей 179 1
Попов Анатолий 98 1
Кудрин Алексей 64 1
Сачков Илья 105 1
Соколов Дмитрий 45 1
Россия - Российская федерация - РФ 58975 134
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УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 882 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 2
ФЦП Электронная Россия - Федеральной целевой программы 172 2
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 205 2
КАД - Кольцевая автомобильная дорога 14 2
ТСЖ - Товарищество собственников жилья 70 2
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ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 461 2
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Бизнес-акселератор 31 1
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ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 855 1
НДС - Налог на добавленную стоимость 553 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1242 1
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Ордена России - Орденская система Российской Федерации - Государственные награды Российской Федерации 37 1
Мошенничество 55 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 1
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Антитеррор 62 1
Частный сектор 7 1
Ордена СССР - Орденская система СССР 11 1
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 1
ОВД - Органы внутренних дел - Государственные органы исполнительной власти, составная часть правоохранительной системы 30 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 150 1
Великая Отечественная война 130 1
Космодром Байконур 99 1
ОГЭ - Основной государственный экзамен - ГИА - Государственная итоговая аттестация 47 1
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 180 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 164 1
Тендер - Торги - Конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 94 1
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