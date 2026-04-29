Россия - ЦФО - Курская область - Курск

МТС обеспечила гигабитным интернетом более трех тысяч жителей нового жилого комплекса в Курске МТС сообщает о расширении гигабитной сети в Курске. Доступ к фиксированному домашнему интернету на скорости в 10 раз выше стандартной получили около 1500 курских семей, проживающих в ЖК «Инстеп. Сити» в Сеймском округе. Об этом CNews соо

В Курске трафик на образовательные ресурсы вырос более чем на треть чтобы обеспечивать нашим жителям стабильный и высокоскоростной доступ к новым сервисам из любой точки области. Для этого в прошлом году мы построили и модернизировали более 170 телеком-объектов как в Курске, так и в отдалённых точках региона. Это наш вклад в будущее региона: надёжная связь сегодня — это фундамент для качественного образования и конкурентоспособности наших выпускников завтра

Замглавы Минцифры на СВО возглавит направление БПЛА и противодействия им в «БАРС-Курск» Из Правительства на СВО Заместитель главы Минцифры Андрей Заренин будет курировать БПЛА в бригаде «БАРС-Курск». Он отправится добровольцем в зону проведения СВО, о чем вечером 2 апреля 2026 г. сообщил «Коммерсант». К моменту выхода материала Минцифры не делало официальных заявлений по поводу реше

В Курске на базе ЮЗГУ открылась Цифровая кафедра Билайна 27 января в Юго-Западном государственном университете (г. Курск) тожественно открылась Цифровая кафедра Билайна. Совместно с мобильным оператором университет запустил новую программу дополнительного образования для специалистов в сфере телекоммуникаци

На 20% быстрее — в Курске модернизировали телеком-оборудование CNews сообщили представители «МегаФона». Для более равномерной загрузки телеком-инфраструктуры и увеличения емкости сети связисты ввели в эксплуатацию более 10 новых базовых станций в разных районах Курска. Кроме того, в областном центре оператор запустил дополнительный средне- и высокочастотный слой LTE на более чем 50 объектах связи. Такое техническое решение увеличивает проходимость сот

МТС модернизировала фиксированную сеть Курска до гигабитного интернета МТС сообщает об обновлении фиксированной сети в Курске. В результате модернизации телеком-оборудования высокоскоростной гигабитный домашний и

Инженеры «МегаФона» модернизировали более 70 базовых станций в Курске Инженеры «МегаФона» модернизировали более 70 базовых станций во всех районах Курска и улучшили параметры связи в областном центре Курской области. В результате более 400 тыс. жителей получили улучшенное покрытие сети и более высокую скорость мобильного интернета. Видеор

МТС расширила телеком-инфраструктуру в Северном микрорайоне Курска МТС сообщила о завершении очередного этапа модернизации мобильной сети в Курске. МТС включила дополнительный диапазон частот LTE900 и LTE2100 в Северном микрорайоне г

МТС открыла доступ к гигабитному домашнему интернету для 90 тыс. семей Курска и Курчатова МТС обновила сеть фиксированной связи в Курске и Курчатове. Скорость домашнего интернета выросла до 1 Гбит/c для 90 тыс. семей. У гор

МТС усилила сеть LTE в Курске за счет перераспределения частот МТС усилила покрытие 4G в Курске. В результате перевода частот, которые изначально предназначались для сетей 3G, под вы

МТС обеспечила телеком-инфраструктурой бизнес-центр в Курске ПАО «МТС», цифровая экосистема, обеспечила голосовой связью и мобильным интернетом бизнес-центр «Грейнрус», расположенный в промышленной зоне Курска. Новая инфраструктура позволит посетителям комплекса оставаться на связи, выполнять рабочие задачи и пользоваться высокоскоростным мобильным интернетом на скорости до 50 Мбит/с. Об этом

Продолжается масштабирование охвата цифровой платформы управления мобильностью города Курска жиропотока и своевременность оплаты проезда. С начала масштабной реформы общественного транспорта в Курске пассажиры уже смогли заметить положительные изменения – повышается качество транспортн

МТС расширила сеть высокоскоростного домашнего интернета в Северо-Западном микрорайоне Курска ПАО «МТС», цифровая экосистема, объявляет о расширении сети высокоскоростного домашнего интернета в Курске. После обновления сети в многоквартирных домах Северо-Западного микрорайона более 6000

МТС улучшила мобильный интернет в центре Курска ПАО «МТС», цифровая экосистема, ускорила сеть LTE в центре Курска и в ряде микрорайонов города. Благодаря установке новых базовых станций и модернизации оборудования средние значения скорости увеличились на 15%. Об этом CNews сообщили представители МТС

Масштабирование цифровых сервисов в Курске: новые автобусы подключили к комплексной автоматизированной платформе аршруты № 43Г и № 89Г. Об этом CNews сообщили представители компании «Датапакс». С начала 2023 г. в Курске проходит модернизация общественного транспорта, призванная повысить качество обслужива

К жителям Магистрального микрорайона Курска пришел высокоскоростной домашний интернет и интерактивное ТВ от МТС и телекоммуникационных сервисов, завершила очередной этап модернизации сетей фиксированной связи в Курске. Жильцы еще 150 домов в микрорайонах Магистральный, Волокно, Парковая и Северо-Западны

Билетная система «Сбертройки» и цифровые сервисы «Датапакс» запущены в транспорте в Курске В Курске стала доступна оплата общественного транспорта с помощью билетной системы «Сбертройки»

В Курске завершено внедрение аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» ежит «Ростелекому») завершила внедрение аппаратно-программного комплекса (АПК) «Безопасный город» в Курске. В дальнейшем запуск решения планируется и в других муниципалитетах региона. Главная з

«Курское молоко» протестировало систему маркировки «Честный знак» «Курское молоко» провело тестирование системы маркировки и прослеживания «Честный знак» на двух видах готовой молочной продукции. Цифровые коды DataMatrix были нанесены на бутылки с молоком и уп

«ЭР-Телеком» поможет администрация Курска в реализации проекта «Умный город» азом отвечает запросам по созданию телеком-основы для «умных городов». Мы – первый из провайдеров в Курске, заключивших подобное соглашение. Мы строим и обслуживаем Wi-Fi сеть на основе оптовол

В общественном транспорте Курска появится транспортная карта В Курске завершено внедрение Автоматизированной системы контроля оплаты проезда в общественном

В Курске пройдет III Среднерусский экономический форум С 20 по 21 июня 2014 г. в городе Курск пройдет III Среднерусский экономический форум (СЭФ-2014). Организатором выступает Администрация Курской области. Информационное агентство AK&M является идеологом и оператором проекта. За

В Курске пройдет III Среднерусский экономический форум С 20 по 21 июня 2014 г. в городе Курск пройдет III Среднерусский экономический форум (СЭФ-2014). Организатором выступает Администрация Курской области. Информационное агентство AK&M является идеологом и оператором проекта. За

В Курске состоялся Среднерусский экономический форум: итоги 5-6 июля в Курске при участии и поддержке аппарата полномочного представителя президента Российской Феде

5 - 6 июля в Курске пройдёт второй Среднерусский экономический форум 5 - 6 июля 2013 г. в городе Курске при участии и поддержке Аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в ЦФО пройдёт второй Среднерусский экономический форум (СЭФ-2013). Организаторы форума: Админи

15 июня в Курске откроется «Среднерусский экономический форум» С 15 по 16 июня 2012 г. в Курске пройдет «Среднерусский экономический форум». Организаторами форума выступают Администрация Курской области и информационное агентство АК&M. Курская область не случайно выбрана местом про

«М2М телематика» открыла диспетчерский центр в Курске Новый диспетчерский центр ГК «М2М телематика» открылся в Курске. В рамках партнерской программы M2M-BusinessSolution представители «НИС Юго-Запад» - регионального партнера группы компаний – будут оказывать услуги по внедрению систем мониторинга и упр

«Энфорта» открыла филиал в Курске Национальный оператор связи «Энфорта» открыл филиал в Курске. С приходом «Энфорты» на Курский рынок предприятия города смогут воспользоваться полным комплексом услуг, предоставляемых компанией: высокоскоростным доступом в интернет с использованием

МТС ввела в коммерческую эксплуатацию сети 3G в Калуге и Курске уске в коммерческую эксплуатацию сети 3G в двух городах центрального федерального округа – Калуге и Курске. Теперь, отмечают в компании, сети 3G МТС действуют во всех регионах центрального окру

«МегаФон» запустил сеть 3,5G в Орле и Курске Оператор сотовой связи «МегаФон» запустил сеть третьего поколения в Орловской и Курской областях. К настоящему времени полноценная сеть 3,5G работает в Орле и Курске. В ближайшие месяцы территория покрытия будет расширена за счет крупных городов, таких как Ливны, Мценск, Болхов (Орловская область) и Железногорск, Курчатов, Льгов, Рыльск (Курская обла

ZyXEL открыл учебные центры в Новосибирске и Курске Компания ZyXEL продолжает расширять географию учебных центров в России. Так, в марте открыты два региональных учебных центра: в Новосибирске, на базе СибГУТИ, и в Курске – на базе динамично развивающегося негосударственного вуза РОСИ. В новых учебных центрах, как и в уже работающих центрах в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге, установлено современн

Планируется создание 3D-модели Курска В Сети анонсирован проект создания 3D-модели города Курск (население около 0,4 млн. чел.). Коллектив разработчиков местного ООО "Землемер" предпо

«Синтерра» построила мини-сети WiMAX в Курске и Рязани «Синтерра» совместно с региональными партнерами по проекту «мини-сети WiMAX» объявила о начале коммерческой эксплуатации WiMAX-сетей в Курске и Рязани. В Рязани партнером «Синтерры» стала телефонная компания «Сотком», для которой это уже вторая эксплуатируемая WiMAX-сеть, а в Курске – компания «Совтест». Построенные «Си

«Стрим-ТВ» появился в Курске, Орле и Тамбове авершении сделок по покупке компаний в Центральном федеральном округе, предоставляющих услуги многоканального телевидения и широкополосного доступа в интернет. Приобретение компаний КВТ в Орле, ТВК в Курске и «Тамбов-Телеком» в Тамбове (127 тыс. абонентов в 3-х городах) позволило увеличить географию присутствия «Стрим-ТВ» в ЦФО до 8 городов с суммарной абонентской базой 540 тыс. домохозяйст

МТТ открыл представительство в Курске МТТ открыл представительство компании и центр обслуживания клиентов в Курске. Продвигать услуги МТТ и обслуживать его конечных пользователей на территории города и области получила право компания «ТелеКом», выигравшая тендер и подписавшая с МТТ договор представит

"Великие Битвы: Битва за Курск" в печати Отправлена в печать стратегия в реальном времени "Великие Битвы: Битва за Курск", разработкой которой занималась студия Nival Interactive. Выйдет игра в издательстве "Акелла" 18 января наступающего года."Великие Битвы: Битва за Курск" - классическая RTS, посвя

"Великие Битвы: Битва за Курск": Скриншоты Опубликованы новые скриншоты из стратегии в реальном времени "Великие Битвы: Битва за Курск", разработкой которой занята студия Nival Interactive. Выпустит игру компания "Акелла"."Великие Битвы: Битва за Курск" - классическая RTS, посвященная одному из самых ярких событий

"Великие Битвы: Битва за Курск": Скриншоты Опубликованы новые скриншоты из стратегии в реальном времени "Великие Битвы: Битва за Курск", разработкой которой занята студия Nival Interactive. Выпустит игру компания "Акелла" в четвертом квартале 2006 года."Великие Битвы: Битва за Курск" - классическая RTS, посвященна

"Беталинк" выиграл тендер на открытие салонов в крупнейшей торговой сети Курска Компания «SMT Development» разыграла тендер среди мобильных ритейлеров на торговлю на территории принадлежащей ей крупнейшей сети супермаркетов Черноземья «Европа» в г. Курске. За право работать в стенах супермаркетов «Европа» боролись сразу несколько игроков мобильного ритейла. По итогам тендера победителем была выбрана сеть салонов мобильных новинок «Беталин