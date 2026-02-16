Беглов Александр

Разделы

16.02.2026 Цифровая медицина, ИИ и биоинформатика: совместный кампус Центра имени В. А. Алмазова и «Школы 21» открывает новые возможности для студентов и профессионалов со всей страны в области медицины 1
12.08.2025 В Петербурге иностранцам запретили работать в доставке. «Яндекс» предупредил о кратном росте цен 1
18.02.2025 Разработанная учеными СПбГУ модель прогнозирования эпидемий подтвердила свою эффективность 1
25.10.2024 В Санкт-Петербурге робот оптимизировал учет социальных услуг 1
25.09.2024 Программные роботы ускорят подготовку ответов на обращения петербуржцев 1
29.08.2024 Крупнейший технохаб Сбербанка для ИT-специалистов открылся в Санкт-Петербурге 1
12.08.2024 Программный робот помогает контролировать пополнение бюджета Санкт-Петербурга 1
31.07.2024 На фоне запрета электросамокатов в Санкт-Петербурге выросло число желающих запретить их и в Москве 1
22.07.2024 В Петербурге запустили сервис для записи в первый класс 1
01.07.2024 Станислав Казарин, вице-губернатор Санкт-Петербурга в интервью CNews: В петербургских трамваях запущена ИИ-система «второго пилота» 1
11.06.2024 В Петербурге программный робот ускорил проверку оплаченных штрафов за нарушение правил парковки 1
07.06.2024 «Сбер»: все турникеты метро Санкт-Петербурга будут принимать банковские карты для оплаты проезда 1
06.06.2024 VK построит дата-центр в Санкт-Петербурге 1
23.04.2024 Комитет по госзаказу Санкт-Петербурга оптимизировал работу с загрузкой документов за счет внедрения программного робота 1
15.04.2024 В России «умный» ретро-трамвай наехал на пешеходов 1
04.04.2024 В Санкт-Петербурге предложили привлекать молодежь на сторону «белых» хакеров за счет поддержки киберспорта и багхантинга 1
20.03.2024 Администрация Василеостровского района Петербурга начала использовать программного робота 1
12.02.2024 Время движения трамвая №55 в Петербурге сократилось на 6 минут благодаря проекту ГК Simetra 1
04.12.2023 Работа Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга будет оптимизирована при помощи RPA 1
22.09.2023 Главу ИТ-управления Федеральной таможни посадили на 9,5 лет 1
17.07.2023 В России создается ПО для отслеживания «аномальных действий» чиновников на таможне 1
31.10.2022 «Ростелеком» приступил к масштабной модернизации сети связи в Петербурге 1
16.06.2022 Санкт-Петербург и «Ростелеком» подписали соглашение о сотрудничестве в сфере информационной безопасности 1
05.03.2021 Женщины года в отрасли ИТ 2021. Список CNews 1
02.03.2021 Главой комитета по ИТ и связи Санкт-Петербурга назначена «человек губернатора» 2
03.12.2020 Предприятие «Росэлектроники» в 2,5 увеличило экспорт продукции для космоса, радиолокации и систем связи 1
10.06.2019 «Цифровой Кронштадт»: «Мегафон» и Санкт-Петербург представили «Цифрового двойника города» 1
27.05.2019 Денис Чамара: Власти Петербурга переходят на рыночную модель цифровизации 1
26.01.2018 Ascreen оснастила мультимедийными комплексами «Водную академию» 1
23.03.2016 Услуги МФЦ доступны для 98,6% жителей Калужской области 2
17.06.2014 В Москве состоится Саммит деловых кругов «Сильная Россия - 2014» 1
12.07.2013 В Курске состоялся Среднерусский экономический форум: итоги 1
24.06.2013 5 - 6 июля в Курске пройдёт второй Среднерусский экономический форум 1

Публикаций - 33, упоминаний - 35

Беглов Александр и организации, системы, технологии, персоны:

VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4604 5
Ростелеком 10418 3
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3321 3
Yandex - Яндекс 8616 2
ФТС РФ - ГУИТ - Главное управление информационных технологий - ФТС РФ ЦИТТУ - Центральное информационно-техническое таможенное управление - ГНИВЦ ФТС РФ 168 2
ИИ-Технологии 246 1
NetApp - Network Appliance 648 1
МегаФон 10107 1
IBM - International Business Machines Corp 9566 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1180 1
Oracle Corporation 6902 1
Элемент ГК - Микрон - Micron 1603 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2601 1
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1226 1
СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices 400 1
ИКС - Yadro - Raidix - Рэйдикс 189 1
Simetra - А+С Транспроект - Симетра групп 116 1
Cognitive Pilot - Когнитив Пилот - Когнитив Роботикс - дочернее предприятие Сбера и Cognitive Technologies 60 1
Cognitive Technologies - Когнитивные технологии - Когнитив Технолоджис 707 1
Ascreen - Аскрин - Ascreen Interactive Media - Ascreen Engineering 24 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8310 4
Курскпромтеплица 2 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3026 2
ГПБ - Газпромбанк 1190 2
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1082 2
СДЭК - CDEK - Служба доставки Экспресс-курьер - СДЭК Глобал 210 1
Уралтрансмаш - Уральский завод транспортного машиностроения 6 1
UFG Capital Partners 5 1
Курск-Строй НПП 1 1
ТПП РФ - муниципальные и региональные торгово-промышленные палаты 41 1
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по транспорту Санкт-Петербурга - Горэлектротранс СПб ГУП - Санкт-Петербургское государственное унитарное предприятие городского электрического транспорта 8 1
ГРИНН Корпорация - МегаГРИНН 18 1
Вагонмаш - Вагонмашдеталь - ПСК 11 1
РЖД - Российские железные дороги 2020 1
Росводоканал - УК Региональные объединенные системы Водоканал 50 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1690 1
X5 Group - Виктория - Сеть супермаркетов 210 1
USM Holdings - Металлоинвест УК - горно-металлургический холдинг 119 1
АБ Россия - Акционерный банк Россия 95 1
Superjob - Суперджоб 741 1
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 307 18
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5278 6
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4831 6
Администрация Санкт-Петербурга - ИАЦ СПб ГУП - Санкт-Петербургский информационно-аналитический центр - Удостоверяющий центр 41 3
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2828 3
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 438 3
Администрация Санкт-Петербурга - КЭРППиТ - Комитет экономического развития, промышленной политики и торговли - Комитет по развитию предпринимательства и потребительского рынка Лицензионное управление Санкт-Петербурга 87 2
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1070 2
Минэкономразвития РФ - Департамент развития малого и среднего предпринимательства и конкуренции Министерства экономического развития РФ 15 2
Администрация Санкт-Петербурга - Жилищный комитет Санкт-Петербурга - Комитет по жилищной политике, Комитет по содержанию жилищного фонда, территориальным управлениям административных районов Санкт-Петербурга 23 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5331 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3575 2
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 737 2
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1487 2
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 947 2
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 759 2
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 195 2
Петербургский метрополитен ГУП 144 2
Минстрой РФ - ГЖИ - Госжилинспекция - Государственная жилищная инспекция 16 1
Законодательное Собрание Санкт-Петербурга 52 1
Водоканал Санкт-Петербурга ГУП 26 1
Минэкономразвития РФ - РосОЭЗ - ФАУОЭЗ - Федеральное агентство по управлению особыми экономическими зонами 61 1
Царицыно - Государственный историко-архитектурный художественный и ландшафтный музей заповедник 70 1
НПС НП - Национальный платежный совет 29 1
ЕврАзЭС - Евразийское экономическое сообщество 42 1
Роснедвижимость - Федеральное агентство кадастра объектов недвижимости - Росземкадастр - Федеральная служба земельного кадастра России 105 1
Правительство Москвы - Развитие человеческого капитала АНО 22 1
ФТС РФ - Региональные таможенные управления - МАПП - Многосторонний автомобильный пункт пропуска 262 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5778 1
Минэкономразвития РФ - Департамент государственного регулирования в экономике - Департамент регулирования государственных закупок - Департамент бюджетного планирования и государственных программ - Департамент оценки регулирующего воздействия 28 1
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по Государственному Заказу Санкт-Петербурга 9 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13045 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3419 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3154 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3481 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5054 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1412 1
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 237 1
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 339 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2095 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 2
Теплицы России - Республиканская производственно-научная ассоциация 1 1
АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии 60 1
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 75 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73853 15
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57516 12
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 6935 9
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12362 6
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18785 5
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 1392 5
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34047 5
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13090 4
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11334 4
ДЭГ - Дистанционное электронное голосование - Безбумажные выборы - Электронное голосование - Цифровизация выборов и референдумов - e-Voting 898 3
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2525 3
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная, проактивная) аналитика 3564 3
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 8491 3
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13331 2
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2878 2
Офисные приложения - Офисные пакеты ПО - Office Applications - Office Software packages - Текстовый редактор - Text Editor - Специализированные программы для работы с документами 2172 2
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5794 2
Человеческие ресурсы - Подбор персонала (кадров) - Набор персонала - Поиск работы - Recruitment - Рекрутинг - Рекрутмент - Applicant Tracking System, ATS - Система управления кандидатами - Система автоматизации рекрутинга 1511 2
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11195 2
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2701 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 32049 2
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17186 2
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1556 2
Smart City - Cognitive City - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1533 2
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4591 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23244 2
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 4144 2
Умный дом - Smart home - Цифровой дом - Домашняя автоматизация - Home automation - системы автоматизации личного жилья 2073 2
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4367 2
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3347 2
VSaaS - Video Surveillance as a Service - Удаленное облачное видеонаблюдение - Системы интеллектуального видеонаблюдения (видеомониторинга) - Умное видеонаблюдение 2072 2
Кибербезопасность - Security Awareness - Управление навыками информационной безопасности - Осведомлённость сотрудников в области кибербезопасности - Киберграмотность - Кибергигиена - Цифровая гигиена - Безопасное поведение в интернете 378 1
Lean Manufacturing - Бережливое производство - Бережливые технологии 169 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7107 1
MTBF - Mean time between failures - MTTR - Mean time to repair - Средняя наработка на отказ 353 1
КИПиА - АСКУЭ - АИИС КУЭ - АИИСКУЭ - Автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого учета электроэнергии - ИСУЭЭ, Интеллектуальная система учета (умные счетчики, смартсчетчик) ЭЭ - ИПУЭ, Интеллектуальные приборы учета ЭЭ 396 1
ОУД - оценочный уровень доверия - Estimated level of trust 452 1
Виртуализация - Контейнеризация - виртуализация на уровне операционной системы - Контейнерная виртуализация - Зонная виртуализация - Контейнерные среды - Системы управления контейнерами 1778 1
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2372 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4376 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5927 5
Администрация Санкт-Петербурга - Цифровой Петербург ЭГС - Электронный Санкт-Петербург - МАИС ЭГУ - Межведомственная автоматизированная информационная система государственных и муниципальных услуг - Реестр государственных информационных систем СПб 27 4
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1543 4
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 460 2
Администрация Санкт-Петербурга - Наш Санкт-Петербург 17 2
FreePik 1513 2
Администрация Санкт-Петербурга - Цифровой Петербург ЭГС - Я здесь живу 10 2
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 820 2
Минстрой РФ - ФЦЦС ФАУ - Федеральный центр ценообразования в строительстве и промышленности строительных материалов - ФГИС ЦС - Федеральная государственная информационная система ценообразования в строительстве 14 2
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 960 1
1С-Битрикс - Битрикс24 Enterprise - Битрикс24 Энтерпрайз - Корпоративный портал 41 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2090 1
Электронный дневник - Цифровой дневник 170 1
Ростелеком - РТЛабс ЦАМИ - Центральный архив медицинских изображений 27 1
ЦБ РФ - Цифровой рубль - Крипторубль 224 1
ФТС РФ - ЕАИС ТО - Единая автоматизированная информационная система таможенных органов - МИАИС - Межведомственная интегрированная автоматизированная информационная система - ФТС РФ ЦОД - КАСТО АИСТ-М 99 1
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по строительству Санкт-Петербурга - ЕССК - Единая система строительного комплекса города Санкт-Петербурга 12 1
NanduQ - Qiwi Открытый город 20 1
ЕМИАС Электронный рецепт 90 1
МТС - Экосистема МТС - МТС ИИ - Intema - VisionLabs Face Pay 14 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1569 1
ЕСЭДД - Единая система электронного документооборота и делопроизводства 5 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Моя школа 28 1
Microsoft Office 4000 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2902 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5202 1
Ростелеком - Рестрим Медиа - Restream - Wink - Zabava - онлайн-кинотеатр - цифровой видеосервис 365 1
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 620 1
MongoDB - Документоориентированная система управления базами данных с открытым исходным кодом 180 1
ЕМИАС РФ - Единая медицинская информационно-аналитическая система 256 1
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 577 1
Redis - Redis Labs - Remote Dictionary Server - Garantia Data 135 1
Казарин Станислав 175 11
Смирнова Юлия 11 3
Осеевский Михаил 333 3
Михайлов Александр 46 2
Васильев Дмитрий 72 2
Казначеев Александр 3 2
Катырин Сергей 14 2
Курочкин Дмитрий 3 2
Кушниренко Андрей 3 2
Ларионова Наталья 4 2
Беликов Юрий 2 2
Алеев Александр 2 2
Греф Герман 470 2
Шурыгин Андрей 7 1
Савин Александр 15 1
Архангельский Александр 7 1
Варичев Андрей 5 1
Тумарев Владимир 3 1
Годовиков Антон 35 1
Нилов Ярослав 20 1
Калабин Юрий 1 1
Лашманов Юрий 2 1
Артамонов Анатолий 15 1
Тарасенко Оксана 12 1
Ким Татьяна - Бакальчук Татьяна 51 1
Сорокина Татьяна 18 1
Макаров Вячеслав 10 1
Царев Кирилл 39 1
Каваев Максим 2 1
Андреев Александр 28 1
Куровская Людмила 6 1
Херсонцев Алексей 93 1
Островский Алексей 8 1
Бастрыкин Александр 25 1
Якунин Владимир 25 1
Слюняев Игорь 5 1
Попова Екатерина 7 1
Захаров Виктор 3 1
Воронина Татьяна 1 1
Павловский Василий 1 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18816 26
Россия - РФ - Российская федерация 158480 18
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46129 6
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3250 5
Беларусь - Белоруссия 6084 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1355 4
Европа 24685 3
Россия - УФО - Екатеринбург 4327 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14551 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Василеостровский район - Васильевский остров 118 2
Казахстан - Республика 5848 2
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2715 2
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1726 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Кронштадт 106 2
Россия - ЦФО - Курская область 706 2
Россия - ЦФО - Курская область - Курск 393 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Колпино - Колпинский район 91 1
Россия - ЦФО - Московская область - Домодедовский район - Домодедово 47 1
Россия - ЦФО - Калужская область - Боровский район - Боровск 29 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Центральный район - Невский проспект 76 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18371 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53596 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4119 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2444 1
Южная Корея - Республика 6881 1
Армения - Республика 2385 1
Финляндия - Финляндская Республика 3660 1
Россия - СЗФО - Вологодская область 762 1
Европа Восточная 3124 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3318 1
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1336 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан - Кыргызская Республика 1369 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2544 1
Германия - Федеративная Республика 12964 1
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1792 1
Италия - Итальянская Республика 4439 1
Франция - Французская Республика 8006 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2947 1
Россия - СФО - Новосибирск 4707 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3428 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55085 17
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31967 10
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10539 8
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20420 8
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51343 7
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17429 6
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10761 4
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4264 4
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3803 4
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26030 4
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5911 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15266 3
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6143 3
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4337 3
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9699 3
Здравоохранение - Психология - психологическая поддержка - психические расстройства - психоанализ - психическое здоровье - психоэмоциональное здоровье 1413 2
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2806 2
Коррупция - Коррупционные расследования - Коррупционные риски - Corruption - Corruption investigations - Corruption risks - Нулевая толерантность (терпимость) 667 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8155 2
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6996 2
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8551 2
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1187 2
Астрономия - Гравитация - притяжение, всемирное тяготение - gravity - gravitas 1200 2
Математика - Mathematics - Математическое моделирование - Mathematical modeling 1043 2
Стихийные бедствия - Natural disasters - Природные катастрофы - Природные катаклизмы - Чрезвычайная ситуация (ЧС ) 1333 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10466 2
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3777 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11787 2
Транспорт - ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 909 2
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2799 2
Страхование - Страховое дело - Insurance 6262 1
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2256 1
Спорт - Йога - Fitness - Фитнес - Зарядка - Гимнастика - вид физической активности 779 1
УИН - номер платежной квитанции - уникальный идентификатор начисления в платежном документе 31 1
Донат - Donations - Онлайн-вознаграждение - Безналичные чаевые - Адресные пожертвования 211 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6342 1
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1957 1
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1180 1
Фальсификация - Fake, Фейк - Falsificatio - Подделка - Поддельный предмет, вещь, сообщение, выдаваемое за настоящее - Дезинформация - Недостоверная информация - Клевета в интернете 852 1
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3773 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11449 2
Деловой Петербург 34 1
Фонтанка 35 1
РИА Новости 1002 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 435 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1093 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2213 1
D-Russia - Экспертный центр электронного государства 69 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 795 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3765 1
ЦГПБ имени В.В. Маяковского - Центральная городская публичная библиотека имени В.В. Маяковского 15 1
CAS CASHIPS - The Hefei Institutes of Physical Science of the Chinese Academy of Sciences - Институт физики плазмы Китайской академии наук 3 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 610 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 984 1
Ростех - Росэлектроника - Феррит-Домен НИИ 21 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 366 2
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 615 2
СЭФ - Среднерусский экономический форум 3 1
CNews FORUM Кейсы 281 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 727 1
CNews Женщины года в отрасли ИТ 16 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1419440, в очереди разбора - 726265.
Создано именных указателей - 190579.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

