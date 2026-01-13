Получите все материалы CNews по ключевому слову
Якунин Владимир
СОБЫТИЯ
Якунин Владимир и организации, системы, технологии, персоны:
|Путин Владимир 3370 8
|Медведев Дмитрий 1663 5
|Рейман Леонид 1059 3
|Чубайс Анатолий 217 3
|Илларионов Алексей 14 2
|Мишарин Александр 7 2
|Zhengfei Ren - Чжэнфэй Рен 34 2
|Тимакова Наталья 18 2
|Павловский Андрей 2 1
|Катырин Сергей 14 1
|Слюняев Игорь 5 1
|Попова Екатерина 7 1
|Акулов Михаил 8 1
|Савченко Дмитрий 2 1
|Якунин Андрей 2 1
|Щеблыгин Сергей 1 1
|Вишняков Валерий 3 1
|Клименко Владимир 5 1
|Карабашев Казбек 1 1
|Вохмянин Вадим 1 1
|Тайгибов Темирлан 1 1
|Roston Aram - Ростон Арам 2 1
|Ушацкас Вигаудас 1 1
|Ченосова Елена 1 1
|Лазученков Илья 1 1
|Щеголев Игорь 698 1
|Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 388 1
|Собянин Сергей 483 1
|Чемезов Сергей 146 1
|Мордашов Алексей 61 1
|Кудрин Алексей 124 1
|Иванов Сергей 398 1
|Карачинский Анатолий 95 1
|Евтушенков Владимир 212 1
|Духовницкий Олег 91 1
|Xi Jinping - Си Цзиньпин 61 1
|Голикова Татьяна 56 1
|Нарышкин Сергей 51 1
|Фомичев Олег 139 1
|Snowden Edward - Сноуден Эдвард 172 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1412809, в очереди разбора - 730749.
Создано именных указателей - 188642.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.