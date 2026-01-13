Разделы

Якунин Владимир


СОБЫТИЯ


13.01.2026 Softline вложила миллионы в нейросеть для дешевого найма курьеров и продавцов 1
23.12.2020 Глава «Воентелекома» обвинен в мошенничестве и вымогательстве. Это третий подряд директор под уголовным делом 1
31.07.2014 Состоялась церемония памятного гашения марок, посвященных истории Первой мировой войны 2
17.06.2014 В Москве состоится Саммит деловых кругов «Сильная Россия - 2014» 1
20.05.2014 Huawei и РЖД договорились о научно-техническом сотрудничестве 1
20.05.2014 Президент РЖД договорился сотрудничать с Huawei 1
29.04.2014 Навальный: Семейный офшор Якунина контролирует продажи э-билетов РЖД на миллиарды рублей 1
07.02.2014 Директор ДИТ РЖД Андрей Павловский: Об ИТ-бюджете, мейнфреймах и вычислениях в памяти 1
21.06.2013 «Яндекс» объяснил, откуда в его выдаче информация о смене руководства РЖД 1
21.06.2013 «Яндекс» подтверждает: Глава РЖД был отправлен в отставку 1
22.01.2013 HP Service Manager оптимизировал управление расписанием, транспортной безопасностью и ресурсами МЖД 1
15.11.2010 ИТ позволят железнодорожному транспорту пережить "эпоху перемен" 1
01.04.2010 Состоялась презентация интернет-ресурса «Парад Победы» 2
16.03.2010 Путин сократил Карачинского 1
26.01.2010 РЖД и "Роснано" подписали соглашение о партнерстве 1
26.01.2010 «Роснано» и РЖД будут сотрудничать в области внедрения нанотехнологий на ж/д-транспорте 1
19.05.2008 На станции «Обухово» открыли автоматизированный пешеходный путепровод 1
04.07.2007 На базе ВНИИЖТ и ВНИИАС будут созданы дочерние компании 1
18.06.2007 Москву и Нижний Новгород свяжет высокоскоростная железная дорога 1
24.05.2007 РЖД не продаст контрольный пакет акций "ТрансТелеКома" 1
02.10.2006 9 октября откроется конференция "Новая экономика, знание, технологии" 1
25.09.2006 9 октября откроется конференция "Новая экономика, знание, технологии" 1
21.09.2006 9 октября откроется конференция "Новая экономика, знание, технологии" 1
09.08.2006 Пассажиры Октябрьской железной дороги получат расписание через мобильник 1
13.08.2004 Совет директоров «Компании ТрансТелеКом» избрал председателя 1

Публикаций - 25, упоминаний - 27

Якунин Владимир и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 8530 5
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2089 4
Google LLC 12298 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9216 3
Lenovo Motorola 3530 3
Telenor - Теленор - Теленор Мобайл Коммуникейшнз 747 3
Tech Mahindra 15 3
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 909 3
Huawei 4239 2
IBM - International Business Machines Corp 9560 2
РЖД ОЦРВ - Отраслевой центр разработки и внедрения информационных систем 17 2
РЖД - ПКТБ-ЦЦТ - Проектно-конструкторско-технологическое бюро по системам информатизации – Центр цифровых технологий 2 1
Ростелеком 10364 1
Ростех - Автоматика Концерн 1747 1
Broadcom - VMware 2506 1
SAP SE 5446 1
Cisco Systems 5229 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3311 1
HP Inc. 5766 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1706 1
ZTE Corporation 774 1
Oracle Corporation 6887 1
Hitachi - Хитачи 1481 1
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1840 1
Воентелеком - Воентелеком — Интегрированные системы и сети - Воентелеком-Сервис 165 1
Nokia Networks - Nokia Mobile Networks - Nokia Mobile Entry Solutions - Nokia Fixed Networks - Nokia Solutions and Networks Oy, NSN - Nokia Siemens Networks 349 1
Digital Design - Диджитал Дизайн 552 1
Микротест 280 1
Hitachi Data Systems - HDS - Хитачи Дата Системс 415 1
Ниеншанц 122 1
Huawei Technologies 405 1
УФС - UFS - Универсальная финансовая система 21 1
РЖД ГВЦ - Главный вычислительный центр 40 1
HPE Enterprise Services 54 1
Пульсар Телеком КБ 1 1
РЖД - Российские железные дороги 2010 23
РЖД ОЖД - Октябрьская железная дорога - Николаевская железная дорога 63 3
Музей Победы ФГБУК - Центральный музей Великой Отечественной войны 6 1
РЖД ГЖД - Горьковская железная дорога 20 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1034 1
Связной ГК 1384 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 533 1
Северсталь ПАО - Severstal 566 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1668 1
РЖД МЖД - Московская железная дорога 66 1
РЖД - ФПК - Федеральная Пассажирская Компания Российские железные дороги 75 1
ФБК - Фонд борьбы с коррупцией 24 1
Sumitomo Group - Sumitomo Corporation - Сумитомо Корпорэйшн - Сумитрейд 70 1
ФГК - Федеральная грузовая компания - Вторая грузовая компания 22 1
ОНЭКСИМ ГК 49 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6315 5
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3388 3
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4811 3
Федеральное собрание Российской Федерации 308 3
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 765 3
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5777 2
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 609 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3551 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5268 2
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1070 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12936 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3469 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3476 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1472 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3115 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2183 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1454 1
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 735 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 946 1
Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 335 1
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 752 1
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 487 1
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 831 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1360 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 436 1
Московский Кремль ГМЗ - Государственный Кремлёвский дворец - Красная площадь - Государственный историко-культурный музей-заповедник - музейный комплекс 158 1
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 306 1
Царицыно - Государственный историко-архитектурный художественный и ландшафтный музей заповедник 70 1
Франция - Парламент Франции - Parlement français - Национальное собрание Франции - Национальная ассамблея - Assemblée nationale 16 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6428 3
OSI - Open Source Initiative 76 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73540 6
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34040 6
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13327 4
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4356 4
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25554 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31873 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31983 3
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 3088 2
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5669 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22002 2
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10530 2
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 9391 2
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6322 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12024 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57452 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13372 2
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8930 2
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9611 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23211 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7308 2
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3407 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12339 2
ЦОД ТРК - территориально-распределенные катастрофоустойчивые центры обработки данных - ЦОД Сетевая инфраструктура 349 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12292 2
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3410 2
ИТ-аутсорсинг - IT outsourcing 1349 2
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7106 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13079 2
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6020 1
МАРМ - Мобильное АРМ - Мобильное автоматизированное рабочее место 618 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14381 1
Сеть передачи данных - Data transmission network 3921 1
Mainframe - Мейнфрейм 270 1
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7197 1
Управляемость - Manageability 1956 1
Управление финансами - Financial management 634 1
Мобильная версия - Mobile version 379 1
Подъемное оборудование - лифт - лифтостроительные предприятия 252 1
Мобильная связь - Короткий номер 396 1
Транспорт - V2P - vehicle-to-pedestrian - автомобиль-пешеход - Прогнозирование траекторий движения пешеходов - Pedestrian trajectory prediction - Распознавание пешеходов - Pedestrian Detection - Предупреждение столкновения - Pedestrian Protection System 154 1
РЖД - Экспресс АСУ 5 2
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1655 2
РЖД - ЕК АСУФР - Единая корпоративная автоматизированная система управления финансами и ресурсами 11 1
IBM DB2 392 1
Apple iPad 3943 1
Intel x86 - архитектура процессора 1987 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2896 1
SAP HANA - SAP High Performance Necessary Analytics - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 491 1
Ростех - Сапсан-бекас - Мобильный комплекс обнаружения и противодействия БПЛА 63 1
Яндекс.Поиск - поисковая система и интернет-портал 94 1
HPE Service Manager - HPSM 45 1
ИнтэлЛекс - Этран АС - электронная транспортная накладная 31 1
Кнопка SOS - Тревожная кнопка - Alarm button 223 1
Путин Владимир 3370 8
Медведев Дмитрий 1663 5
Рейман Леонид 1059 3
Чубайс Анатолий 217 3
Илларионов Алексей 14 2
Мишарин Александр 7 2
Zhengfei Ren - Чжэнфэй Рен 34 2
Тимакова Наталья 18 2
Павловский Андрей 2 1
Катырин Сергей 14 1
Слюняев Игорь 5 1
Попова Екатерина 7 1
Акулов Михаил 8 1
Савченко Дмитрий 2 1
Якунин Андрей 2 1
Щеблыгин Сергей 1 1
Вишняков Валерий 3 1
Клименко Владимир 5 1
Карабашев Казбек 1 1
Вохмянин Вадим 1 1
Тайгибов Темирлан 1 1
Roston Aram - Ростон Арам 2 1
Ушацкас Вигаудас 1 1
Ченосова Елена 1 1
Лазученков Илья 1 1
Щеголев Игорь 698 1
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 388 1
Собянин Сергей 483 1
Чемезов Сергей 146 1
Мордашов Алексей 61 1
Кудрин Алексей 124 1
Иванов Сергей 398 1
Карачинский Анатолий 95 1
Евтушенков Владимир 212 1
Духовницкий Олег 91 1
Xi Jinping - Си Цзиньпин 61 1
Голикова Татьяна 56 1
Нарышкин Сергей 51 1
Фомичев Олег 139 1
Snowden Edward - Сноуден Эдвард 172 1
Россия - РФ - Российская федерация 157671 20
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45930 8
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18699 4
Великобритания - Лондон 2410 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14518 3
Европа 24656 2
Азия - Азиатский регион 5754 2
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3052 2
Россия - УФО - Екатеринбург 4303 2
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1370 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3400 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18295 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53508 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4103 1
Япония 13555 1
Финляндия - Финляндская Республика 3658 1
Франция - Французская Республика 7984 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 2125 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3383 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1701 1
Россия - ЦФО - Ярославская область - Ярославль - Ярославская агломерация 791 1
Кипр - Республика 579 1
Монголия 367 1
Китай - Шанхай 809 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1345 1
Россия - СЗФО - Карелия Республика 735 1
Франция - Иль-де-Франс - Париж 1053 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Колпино - Колпинский район 91 1
Россия - ДФО - Приморский край - Находкинский городской округ - Находка 751 1
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2595 10
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55058 7
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20408 6
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31952 4
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8372 3
Национальный проект 375 3
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3738 3
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17422 2
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6132 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8143 2
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1868 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7358 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6337 2
Вторая мировая война - Великая Отечественная война - Операция «Барбаросса» - План нападения Германии на СССР - День Победы - 9 Мая - Парад Победы 615 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5887 2
Коррупция - Коррупционные расследования - Коррупционные риски - Corruption - Corruption investigations - Corruption risks - Нулевая толерантность (терпимость) 666 2
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7595 1
Первая Мировая война - WWI - World War I 88 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51312 1
Энергетика - Energy - Energetically 5528 1
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2952 1
Оптимизация затрат - Cost optimization 920 1
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 2017 1
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1426 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6499 1
Управленческая отчётность - Внутренняя отчетность - Управленческий учёт - Management Reporting - Management Accounting 780 1
Филателия - коллекционирование и изучения знаков почтовой оплаты, филателистических материалов 81 1
Статистика - Statistics - статистические данные 1835 1
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3712 1
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2328 1
Лоббизм - Lobbying 95 1
Федеральный закон 16-ФЗ - О транспортной безопасности 18 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 3037 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6678 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6265 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5411 1
Вторая мировая война - WWII - World War - the Second World War 656 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2322 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4419 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5314 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11420 3
Коммерсантъ - Издательский дом 2177 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8405 1
РЖД НИИАС - Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт информатизации, автоматизации и связи на железнодорожном транспорте 42 2
РЖД ВНИИЖТ НИАЦ - Научно-исследовательский институт железнодорожного транспорта 21 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1651 1
РАН - Российская академия наук 2021 1
РГГУ - Российский государственный гуманитарный университет 61 1
День молодёжи - 27 июня 1002 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 1
