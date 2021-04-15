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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Obama II Barack Hussein
Обама II Барак Хуссейн
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 310, упоминаний - 695
Obama II Barack Hussein упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|IDC - International Data Corporation 2711 3
|CNews Analytics 1988 3
|Gartner 2189 3
|Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 63 2
|comScore 224 2
|Forrester Research 385 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 381 1
|451 Research Group 44 1
|IHS Markit 21 1
|SimilarWeb 24 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 758051, в очереди разбора - 661741.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 758051, в очереди разбора - 661741.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru