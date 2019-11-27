Twitter устроит массовый геноцид аккаунтов. Под угрозой пользователи со всего мира и даже Барак Обама е для профилей известных политиков – так, аккаунт POTUS44, которым пользовался бывший президент США Барак Обама (Barack Obama) в период управления страной, тоже может исчезнуть навсегда. На мом

Владелец «Билайна» нашел себе постоянного гендиректора. Им стала знакомая Барака Обамы Xerox. Урсула Бернс стала гендиректором группы Veon на постоянной основе При прежнем президенте США Бараке Обаме (Barack Obama) Бернс была куратором программы Белого дома в области науки и техн

Сайт, ставший главным ИТ-провалом Обамы, потерял данные 75000 американцев ную защиту и принять другие меры предосторожности. Нынешний и бывший президенты США Дональд Трамп и Барак Обама Инцидент произошел за несколько дней до того, как на Healthcare.gov должна начать

Reuters: США ведут кибервойну против всего мира с 1950-х годов с 1952 г. Тем же самым в последние несколько лет занимается Администрация президента Барака Обамы (Barack Obama). Причины интереса к теме кибершпионажа в США В июне 2016 г. правительство США о

Бунт против Обамы и ФБР: Facebook, Google и WhatsApp усилят шифрование данных Microsoft и Twitter — поддержали ее позицию. На днях по поводу конфликта высказался президент США Барак Обама (Barack Obama). Он заявил, что нельзя лишать правительство возможности обеспечива

Барак Обама назвал главный ИТ-проект США «катастрофой» Признание президента Президент США Барак Обама (Barack Obama) признал провал главного ИТ-проекта в период своего правления — гос

Хакеры узнали личное расписание Обамы тов», — отметил в официальном заявлении, посвященном выходу постановления, в среду 1 апреля 2015 г. Барак Обама. По мнению экспертов, подписание правительственного постановления служит ответом

Apple, Google, Microsoft потребовали от Конгресса США обуздать АНБ трех десятков компаний направили открытое письмо членам Конгресса США, президенту США Бараку Обаме (Barack Obama) и ряду других высокопоставленных чиновников с просьбой ограничить полномочия Аг

Бывший вице-президент Twitter займется электронной демократией в Белом доме США Администрация президента США Барака Обамы (Barack Obama) назначила бывшего вице-президента Twitter по продукту Джейсона Голдмана (Jason

IBM раскроет Китаю свои технологии вопреки возмущению Обамы ь исходный код продуктов, если желают продавать его китайским финансовым учреждениям. Президент США Барак Обама (Barack Obama) в начале марта выступил с резкой критикой таких мер. Он заявил, чт

ИТ-директором Белого дома США стал бывший техдиректор Facebook Президент США Барак Обама (Barack Obama) назначил Дэвида Рекордона (David Recordon) директором по информаци

Китай: Мы имеем право защищать информацию, пусть Обама успокоится а также предоставить «лазейки», которые позволят властям шпионить за пользователями. Президент США Барак Обама жестко раскритиковал такие меры. По его мнению, ни одна ИТ-компания не захочет эт

Китайцы потребовали дать им «лазейки» для слежки за пользователями. Обама возмущен Президент США Барак Обама (Barack Obama) жестко раскритиковал новый антитеррористический законопроект Китая

Барак Обама: Интернетом владеют США Президент США Барак Обама (Barack Obama) обвинил власти Евросоюза в протекционизме, направленном на защиту

Счетная палата США: На «самый важный сайт Обамы» впустую потрачено более $150 млн веб-сайта HealthCare.gov, краеугольного камня реформы здравоохранения президента США Барака Обамы (Barack Obama). К такому выводу после проведенной проверки пришла Счетная палата США (Governme

ГИС помогли спланировать визит Обамы в Африку ие геоинтеграции Air Mobility Command (GIO AMC). Специалисты этого подразделения с помощью современных геоинформационных инструментов оптимизировали работу авиабазы в сложный период визита президента Барака Обамы на африканский континент в июне 2013 г. Прежде всего, 18 специалистов GIO AMC создали цифровую карту стоянок самолетов на авиабазе и оценили возможность парковки и перемещения таки

Барак Обама спас iPhone и iPad от Samsung Администрация президента США Барака Обамы (Barack Obama) наложила вето на решение Комиссии США по международной торговле (ITC), запретив

Ошибка в iMessage привела к удалению слов «сюрприз» и «Обама» Пользователи сервиса Apple iMessage заметили странность в его работе - в некоторых предложениях слова «сюрприз» и «Обама» пропадают и перестают быть видными как отправителю, так и получателю, сообщает The Verge. В частности, если написать «Я могу быть следующим Обамой» («I could be the next Obama»), слово «

США увеличивают государственные ИТ-расходы о указано в проекте бюджета (см. полный текст), который представила администрация президента Барака Обамы. Следующий финансовый год начнется в октябре 2013 г. и закончится в сентябре 2014 г. В

США визуализируют работу человеческого мозга Президент США Барак Обама (Barack Obama) объявил о начале новой исследовательской программы под названием B

Барак Обама запретил НАСА и другим ведомствам покупать оборудование из Китая Президент США Барак Обама нанес ответный удар по Китаю, запретив американским ведомствам и правительственны

Обама подписал основополагающий указ о кибербезопасности Президент США Барак Обама (Barack Obama) подписал указ о кибербезопасности. Документ разрешает инфраструкту

Обама против закона о грин-картах для технических специалистов ки полностью контролируется демократами, с критикой STEM Jobs Act неожиданно выступил сам президент Барак Обама, обладающий исключительным правом вето на любой законопроект, предложенный Конгре

Барак Обама победил на выборах благодаря открытому ПО резидента США и обнаружили между ними принципиальное различие. Команда Ромни потратила достаточно небольшие средства на укомплектование штата ИТ-специалистов, сосредоточившись на консалтинге. Команда Обамы, в свою очередь, собрала большой штат ИТ-сотрудников, а также вложила крупные средства в применение технологических инноваций - облачных технологий и открытых программных платформ, на осн

Стратегия развития армии США: ставка на беспилотники Несостоявшийся президент Митт Ромни и переизбранный Барак Обама имеют разные взгляды на перспективу развития армии США. Так, Ромни заявлял о необ

Америка сократит ИТ-расходы на 10% в период с 2010 по 2012 г.г. Распоряжение о сокращении расходов на 10% было выдано после того, как Барак Обама указал на необходимость снижения ИТ-расходов США на 1% к 2013 г. - до приблизител

Mozilla обеспечила перевод предвыборной речи Барака Обамы Обращение Барака Обамы стало первым в череде видеороликов, переведённых в рамках проекта «Открытые выборы-2012

Мишель Обама завела блог на платформе Twitter ога уже превысило 232 тыс. и продолжает быстро расти. Как отмечают аналитики, открытие блога Мишель Обамы состоялось в рамках предвыборной кампании по переизбранию Барака Обамы на пост п

Microsoft, Google, Oracle и Cisco – главные спонсоры предвыборной кампании Барака Обамы ing (четвертое место). Также в десятку входят Oracle и Cisco Systems, сообщает агентство Bloomberg. Барак Обама уделяет большое внимание американским ИТ-компаниям, они отвечают ему взаимностью

Медведев, Чубайс, Дворкович, Обама, Шварценеггер и другие - о Стиве Джобсе ть, что он может изменить мир, и достаточно талантливый, чтобы сделать это», - заявил президент США Барак Обама (Barack Obama), который зимой 2010 г. назвал Джобса воплощением американской мечт

Барак Обама: Джобс был одним из величайших инноваторов Америки Президент США Барак Обама (Barack Obama) только что опубликовал собственное заявление, посвященное смерти С

Обама завел аккаунт в геолокационной соцсети Foursquare Президент США Барак Обама (Barack Obama) получил собственный аккаунт в набирающей популярность геолокационн

«Почта России» поздравила президента США м президента США. Вместо денежного номинала на сувенирных наборах проставлена цифра «50». 4 августа Барак Обама отметит свой пятидесятый день рождения. Во время интервью в Белом доме журналист

Медведев, Обама и другие главы стран «большой восьмерки» зафиксировали принципы интернета анции встречались президенты России Дмитрий Медведев, Франции Николя Саркози (Nicolas Sarkozy), США Барак Обама (Barack Obama), премьер-министры Великобритании Дэвид Кэмерон (David Cameron), Ка

Президент США просит помощи у Facebook, Apple и Google Президент США Барак Обама (Barack Obama) провел встречу с ведущими представителями технологической отрасли,

Барак Обама полюбил общение с роботами На японской выставке робототехники Барак Обама познакомился с 3 роботами-андроидами. Речь идет о моделях HRP-4C, Paro и i-Real.

Барак Обама встретился с главой Apple Стивом Джобсом Президент США Барак Обама (Barack Obama) провел встречу с одним из основателей и текущим главным исполнител

Обама захотел «прослушивать» Skype, Facebook и BlackBerry Администрация Барака Обамы разрабатывает законопроект, который облегчит правоохранительным органам перлюстрацию ча

Война в Афганистане: Обаму беспокоят утечки на Wikileaks Президент США Барак Обама (Barack Obama) впервые прокомментировал громкую утечку секретных документов о вой