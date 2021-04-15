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Obama II Barack Hussein
Обама II Барак Хуссейн


15.04.2021 Америка ввела санкции против шести крупных российских ИТ-компаний 3
15.04.2021 США начали развал суперкомпьютерной индустрии Китая по схеме уничтожения Huawei 2
06.04.2021 Zoom запретил пользоваться своей видеосвязью властям России и госкомпаниям 3
22.01.2021 Главный связист США: американцам быстрый интернет не нужен 3
21.01.2021 Белый дом открыл вакансию технического специалиста, которую смогут увидеть только программисты 4
14.12.2020 Взломаны Минфин и Минторг США. Американцы все валят на Россию 2
02.12.2020 Siemens, SAP и BMW объединились, чтобы прогнать из немецкого автопрома Google и Amazon 1
07.10.2020 Intel запустила завод 10 нм процессоров, который строила 10 лет, но все равно отстает от AMD 2
29.07.2020 Сотрудники Twitter годами шпионили за знаменитостями и политиками 1
16.07.2020 Трамп разрешил ЦРУ вести кибервойну против России и других стран 5
19.06.2020 Пентагон: У России есть оружие, нацеленное на спутники и лишающее США главного военного преимущества 2
20.01.2020 Решоринг 1
27.11.2019 Twitter устроит массовый геноцид аккаунтов. Под угрозой пользователи со всего мира и даже Барак Обама 2
08.10.2019 Во всей Венесуэле запретили Photoshop. Подписчикам деньги не вернут 3
04.09.2019 В Сеть выложили бесплатное ПО для подмены лиц в видео с инструкцией на русском языке 2
22.07.2019 Хакеры украли миллионы долларов, подделывая голоса гендиректоров компаний 3
07.05.2019 Иностранных программистов перестают пускать в США 2
06.02.2019 Трамп назначил силовика на пост ИТ-директора Белого дома 3
13.12.2018 Владелец «Билайна» нашел себе постоянного гендиректора. Им стала знакомая Барака Обамы 2
07.12.2018 Из Intel уходит топ-менеджер, лично отвечавший за выполнение закона Мура. Опрос 1
24.10.2018 ИТ-компании США станут сдавать в аренду сотрудников-патриотов Дональду Трампу 2
22.10.2018 Сайт, ставший главным ИТ-провалом Обамы, потерял данные 75000 американцев 6
27.09.2018 В США законотворцы всех мастей «вспомнили» о защите персональных данных 1
23.08.2018 Сенатор-спецназовец: Россия перейдет с американской электроники двойного назначения на китайскую 1
16.08.2018 Трамп разрешил США использовать кибероружие без ограничений. Опрос 4
23.07.2018 В АНБ США создано киберподразделение для борьбы с Россией 2
09.07.2018 В мире появился четвертый производитель процессоров x86 для ПК 2
26.04.2018 Великобритания, США, Австралия: самые эпичные провалы зарубежных госпроектов в ИТ 2
27.03.2018 Топ-менеджера, создавшего Veon, сменила чернокожая американка 2
29.01.2018 Новая ИТ-директор США переделает все, что построили при Обаме 2
20.11.2017 Отец интернета о его будущем: «Система рушится» 2
13.11.2017 АНБ рушится после кражи его хакерских инструментов 2
29.08.2017 Советники Трампа по кибербезопасности массово уволились 2
25.08.2017 Из-за санкций Apple изгоняет из App Store «тысячи приложений» 2
21.08.2017 Трамп повысил кибервойска в военной иерархии США 2
07.08.2017 Человечество отказывается от GPS в пользу технологий Второй мировой 2
20.07.2017 Трамп закрывает в Госдепе отдел по кибербезопасности: Слишком дорого и скучно 2
22.06.2017 Трамп решил не пускать в США стартаперов 3
22.06.2017 «Почта для параноиков» ProtonMail запустила VPN-сервис 2
16.06.2017 IBM, Intel, Cray выдадут из казны четверть миллиарда долларов на суперкомпьютеры нового поколения 2

Публикаций - 310, упоминаний - 695

Obama II Barack Hussein упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 11039 59
Google LLC 7135 45
Apple Inc - Эппл Рус 7685 31
Facebook 3765 25
Twitter 2204 18
PayPal 439 13
Intel Corporation 4158 13
IBM 3530 12
Cisco Systems 2037 11
Amazon Inc - Amazon.com 1469 10
Yahoo! 1092 8
HP Inc. 2901 7
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2754 7
Samsung Electronics 5641 7
Dell EMC 2393 7
NortonLifeLock (Symantec) 777 6
HP - Hewlett-Packard 881 6
SAP SE 3208 6
AMD - Advanced Micro Devices 1664 5
Oracle Corporation 3333 5
AOL Inc 305 5
Huawei 2727 5
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5316 4
Verizon 369 4
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6854 4
VK - Mail.ru Group 2482 4
AT&T Inc 553 4
Sony 2327 4
Autodesk Inc - Autodesk CIS - Аутодеск Си-Ай-Эс 365 4
Yandex - Яндекс 4100 3
Cozy Bear - Хакерская группировка 6 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6453 3
Adobe Systems 805 3
GoDaddy - Регистратор доменных имен 30 3
RRC 67 3
Alibaba Group 298 3
Red Hat 665 3
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company 300 2
Intel Security McAfee - McAfee Associates 386 2
3728 2
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1431 6
Visa International 1345 6
LinkedIn 520 6
eBay Inc 529 4
РЖД - Российские железные дороги 1081 3
Walmart - Wal-Mart Stores 151 3
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4326 3
Uber Technologies 258 2
Sony Pictures Entertainment 78 2
Uber 257 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 2
GM - General Motors 137 2
TripAdvisor 33 1
ExxonMobil - Exxon Neftegas Limited (ENL) - Эксон Нефтегаз Лимитед (ЭНЛ) 39 1
DEEP - Dentsu Entertainment Eurasia Partners 6 1
FedEx 31 1
Газпром автоматизация - Газавтоматика 32 1
Информационная культура АНО - Инфокультура - Автономная некоммерческая организация 23 1
Square 38 1
Hansa - Ханса 59 1
Askona Life Group - Аскона 60 1
Nestle - Нестле 64 1
UBS AG 118 1
American Express 172 1
Avito - Авито 171 1
Совкомбанк ПАО 147 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод 246 1
Вертолеты России 114 1
Boeing 98 1
Netflix - Онлайн-кинотеатр 316 1
Tesla Motors 241 1
НСПК - Национальная система платежных карт 257 1
Газпром ПАО 519 1
AliExpress 275 1
Почта России ПАО 1570 1
HeadHunter Group - HH Group 336 1
BMW 248 1
АНБ - Агентство национальной безопасности - NSA - the National Security Agency National Security 289 22
Президент США 105 16
Госдепартамент США - Государственный департамент - United States Department of State 169 16
ФБР США - Федеральное бюро расследований - FBI - Federal Bureau of Investigation 409 13
Конгресс США - U.S. Congress legislation 106 9
Пентагон - Министерство обороны США 277 9
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 56 9
ЦРУ США - Центральное разведывательное управление - CIA - Central Intelligence Agency 144 8
Президент США - The White House - Белый дом 50 7
Министерство внутренней безопасности США - Министерство национальной безопасности (МНБ) - Department of Homeland Security (DHS) 56 6
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1953 6
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 997 6
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 876 5
ГРУ РФ - Главное разведывательное управление 19 5
Конгресс США - Сенат - the United States Senate 97 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5795 4
FCC USA - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 121 4
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1329 3
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2232 3
МИД РФ - Министерство иностранных дел 203 3
СВР РФ - Служба внешней разведки Российской Федерации 35 2
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 309 2
Federal Chief Information Officer of the United States - Федеральный совет ИТ-директоров США - Федеральный директор по информационным технологиям США 2 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1429 2
Конгресс США - Палата представителей США - House of Representatives 18 2
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1584 2
Президент США - The White House - Белый дом - Административно-бюджетное управление Белого дома - Office of Management and Budget (OMB) 8 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 2
Президент Российской Федерации 1439 2
Министерство торговли США - the United States Department of Commerce 62 2
Правительство РФ 2200 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 525 2
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1236 2
US Cybercom - USCybercom - United States Cyber Command - Киберкомандование США - Кибернетическое Военное командование США 9 1
FEMA - The Federal Emergency Management Agency - Федеральное агентство по управлению в чрезвычайных ситуациях США 3 1
United States Office of Personnel Management - Управление кадровой службы США 3 1
ВКС РФ - Воздушно-космические силы Российской Федерации 7 1
UK Parliament - Парламент Соединённого Королевства Великобритании и Северной Ирландии 1 1
Конгресс США - Сенат - Комитет по торговле, науке и транспорта - United States Senate Committee on Commerce, Science, and Transportation 1 1
ФТС РФ - Ростовская таможня 2 1
Демократическая политическая партия США 36 10
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 18 5
ОПИ - Общественная потребительская инициатива - Организация по защите прав потребителей 7 5
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 174 1
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 76 1
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей 51 1
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 50 1
PMI - Project Management Institute - Институт управления проектами 15 1
ОЗХО - Организация по запрещению химического оружия - OPCW - Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons 2 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3005 9
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 920 6
PDF - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1001 6
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10374 5
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7252 4
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 624 3
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1144 3
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 3
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4492 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 2
Deep Learning - Deep structured learning - Концепция глубокого обучения 32 2
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств 428 2
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1093 2
DeepFake - Дипфейки - методика синтеза изображения, основанная на искусственном интеллекте 7 2
Google Android-смартфон - Android-устройства - Android-смартфон 1212 2
Ddialer - дайлер - программа дозвона - звонилка 36 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 283 1
ЭКБ - Электронная компонентная база 55 1
FinFET - A fin field-effect transistor - Направление в проектировании микросхем - Транзисторы 49 1
DNSSEC - Domain Name System Security Extensions- набор расширений IETF протокола DNS 12 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1447 1
GDS - Global Distribution System - Глобальная дистрибьюторская система 41 1
flops, flop/s, флопс или флоп/с - FLoating-point Operations Per Second - Внесистемная единица, используемая для измерения производительности компьютеров 253 1
Deepfaked Audio - подделка аудио на основе машинного обучения 1 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 280 1
Социальные сети - Соцсети 96 1
NIST CSF - Cybersecurity Framework - Руководства по защите от киберугроз 1 1
NIST Privacy Framework 1 1
CMS - Content Management System - Система управления содержимым-сайтами 73 1
MESO - Magneto-electric spin-orbit - МЭСО - Магнитоэлектрическая спин-орбитальная структура 2 1
Sandbox - Песочница - Изолированная среда для безопасного исполнения компьютерных программ 209 1
GAN - Generative Adversarial Network - Генеративно-состязательная сеть 10 1
ИТ-аутсорсинг 670 1
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1249 1
PCI DSS - Payment Card Industry Data Security Standard - Стандарт безопасности данных индустрии платёжных карт 534 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1247 1
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1172 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2231 1
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1692 1
Apple - App Store 2198 10
Apple iOS 5741 10
Google Android 10750 9
Google AdSense 61 7
Dropbox - Файловый хостинг 390 6
Apple iPhone - Серия смартфонов 5124 6
Linux OS 4249 5
Evernote 178 5
АНБ США - PRISM - государственная программа США массового негласного сбора информации по сетям электросвязи 39 5
Google Play - Google Store - Android Market 2515 4
Apple MacBook - серия ноутбуков 697 4
Mozilla Corporation - Firefox - Браузер 1167 4
Microsoft Windows 10 6622 3
Google YouTube - Видеохостинг 1710 3
Google AdWords - Google Ads 81 3
Microsoft Outlook 641 2
WHOIS - Сервис проверки доменов и подбора имени сайта 35 2
AMD EPYC - Серия микропроцессоров 87 2
Microsoft Skype 1465 2
Sunway TaihuLight 14 2
JavaScript - Язык программирования 627 2
Nvidia GeForce GTX 2055 2
Java - Язык программирования 1169 2
GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 656 2
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform 443 2
WhatsApp Messenger 654 2
Intel x86 - Архитектура процессора 991 2
Apple iPad 3263 2
Proton Technologies - ProtonVPN 7 1
Acer Aspire - серия ноутбуков 59 1
VK - Mail.ru Видеозвонки 17 1
Yelp 41 1
Microsoft Lumia - Nokia Lumia - Серия смартфонов 382 1
Depositphotos - фотобанк 32 1
МЦСТ - Эльбрус-4С - Российский 64-разрядный микропроцессор 67 1
SpaceX 34 1
Microsoft Office Online 25 1
Intel Tiger Lake 38 1
Intel UHD Graphics - Серия видеокарт 129 1
Intel Solutions for Lustre 24 1
Trump Donald J. - Трамп Дональд 322 33
Snowden Edward - Сноуден Эдвард 152 17
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 336 7
Rogers Michael - Роджерс Майкл 12 6
Путин Владимир 1821 4
Sebelius Kathleen - Сибелиус Кэтлин 8 4
Biden Joe - Байден Джо 29 4
Pai Ajit - Пай Аджит 8 4
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 250 3
Дворкович Аркадий 169 3
Xi Jinping - Си Цзиньпин 41 3
Clinton Hillary - Клинтон Хиллари 27 3
Scott Tony - Скотт Тони 6 3
Podesta John - Подеста Джон 3 3
Burns Ursula - Бёрнс Урсула 24 2
Никифоров Николай 1126 2
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 83 2
Ballmer Steve - Балмер Стивен Энтони 360 2
Kjell Johnsen - Йонсен Шелль Мортен 31 2
Charlier Jean Yves - Шарлье Жан-Ив 15 2
Павлов Олег 10 2
Keqiang Li - Кэцян Ли 8 2
Johnson Jeh - Джонсон Джей 4 2
Kent Suzette - Кент Сюзетт 2 2
Graves Margie - Грейвс Марджи 2 2
Аксаков Анатолий 98 1
Шадаев Максут 384 1
Gates William Henry - Гейтс Билл 268 1
Волож Аркадий 181 1
Schmidt Eric Emerson - Шмидт Эрик Эмерсон 186 1
Steve Jobs - Стив Джобс 701 1
Satya Nadella - Сатья Наделла 167 1
Naguib Onsi Sawiris - Нагиб Онси Савирис 105 1
Касперский Евгений 218 1
Калинин Александр 95 1
Bezos Jeff - Безос Джефф 72 1
Земков Сергей 150 1
Мантуров Денис 56 1
Хайрук Сергей 27 1
Rometty Virginia Marie "Ginni" - Рометти Вирджиния 12 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14034 276
Россия - Российская федерация - РФ 57238 103
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5707 54
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5609 26
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17320 20
Россия - Республика Крым 625 20
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3913 19
Европа 3736 16
Германия - Федеративная Республика 3618 15
Индия - Республика 2165 15
Украина 3353 15
Франция - Французская Республика 2116 11
Северная Корея - КНДР - Корейская Народно-Демократическая Республика 183 10
США - Вашингтон 334 9
Япония 2771 8
Китай - Пекин 319 8
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7093 7
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7920 6
Иран - Исламская Республика Иран 374 6
Южная Корея - Республика 1454 5
Россия - Севастополь 420 5
США - Кремниевая долина 398 4
Дания - Королевство 370 3
Бразилия - Федеративная Республика 1122 3
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 756 3
США - Техас 222 3
Сирия - Сирийская Арабская Республика 116 3
США - Орегон 56 3
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 825 2
Ирландия - Республика 362 2
Австралия - Австралийский Союз 1121 2
Канада 1295 2
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1093 2
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1108 2
Америка 456 2
Россия - ПФО - Казань 1510 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1617 2
Россия - Республика Коми 410 2
Латинская Америка 722 2
США - Калифорния 972 2
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3214 8
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2230 5
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4016 5
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1159 4
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2843 3
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 3
Холодная война 23 3
H-1B - Неиммиграционная рабочая виза в США для зарубежных специалистов 14 2
Пиратство - Авторское право 205 2
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 316 2
Obamacare - Patient Protection and Affordable Care Act - Закон о защите пациентов и доступном здравоохранении в США 8 2
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 324 2
SSN - Social Security number - Номер социального страхования граждан и резидентов США 8 1
NDS - National Defense Strategy USA - Стратегия национальной безопасности США 2 1
PPD USA - Presidential Policy Directive - Директива президента США 1 1
Русский язык 976 1
CNCI USA - The Comprehensive National Cybersecurity Initiative - Всеобъемлющая национальная инициатива по кибербезопасности 1 1
NSPD USA - National Security Presidential Directive - Президентская директива по национальной безопасности и национальной безопасности 1 1
Фейк - Фальсификация - Falsificatio - Подделка - Поддельный предмет, вещь, сообщение, выдаваемое за настоящее 12 1
Федеральный закон 171-ФЗ, 234-ФЗ, 250-ФЗ - ЗОЗПП - О защите прав потребителей 31 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения 149 1
Privacy Shield - "Щит конфиденциальности" - трансфер персональных данных из ЕС (Евросоюзом) и США 5 1
Network neutrality - Сетевой нейтралитет 5 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 150 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 1
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1009 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 1
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 111 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1201 1
GDPR - General Data Protection Regulation EU - Общий регламент защиты персональных данных 130 1
Вторая мировая война 256 1
НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации 118 1
НКО - Некоммерческая организация 91 1
IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 237 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 656 1
Закон Мура - Moore's law 74 1
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 204 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива - Технет - Technet - Передовые производственные технологии - умные фабрики 67 1
The Jackson-Vanik Amendment - Поправка Джексона-Вэника 1 1
NYT - The New York Times 506 19
Thomson Reuters - Рейтер 1718 13
Bloomberg 785 7
The Washington Post 109 6
Forbes - Форбс 441 5
The Guardian - Британская газета 189 5
The Wall Street Journal 709 5
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 4
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 354 4
The Verge - Издание 448 3
WikiLeaks 106 3
Wikipedia - Википедия 275 3
Fortune 94 2
РИА Новости 654 2
FCW 4 2
FT - Financial Times 246 2
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 2
Yahoo News 8 1
Xinhua News Agency - Xinhuanet - Синьхуа - Информационное агентство 28 1
Newsweek 20 1
Re/code 40 1
PCWorld - PC World 36 1
South China Morning Post 12 1
San Francisco Chronicle 7 1
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