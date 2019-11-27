Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 199231
ИКТ 15374
Организации 11762
Ведомства 1510
Ассоциации 1112
Технологии 3583
Системы 27061
Персоны 86987
География 3117
Статьи 1580
Пресса 1318
ИАА 757
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2830
Мероприятия 894

Obama II Barack Hussein Обама II Барак Хуссейн

СОБЫТИЯ


27.11.2019 Twitter устроит массовый геноцид аккаунтов. Под угрозой пользователи со всего мира и даже Барак Обама

е для профилей известных политиков – так, аккаунт POTUS44, которым пользовался бывший президент США Барак Обама (Barack Obama) в период управления страной, тоже может исчезнуть навсегда. На мом
13.12.2018 Владелец «Билайна» нашел себе постоянного гендиректора. Им стала знакомая Барака Обамы

Xerox. Урсула Бернс стала гендиректором группы Veon на постоянной основе При прежнем президенте США Бараке Обаме (Barack Obama) Бернс была куратором программы Белого дома в области науки и техн
22.10.2018 Сайт, ставший главным ИТ-провалом Обамы, потерял данные 75000 американцев

ную защиту и принять другие меры предосторожности. Нынешний и бывший президенты США Дональд Трамп и Барак Обама Инцидент произошел за несколько дней до того, как на Healthcare.gov должна начать
08.08.2016 Reuters: США ведут кибервойну против всего мира с 1950-х годов

с 1952 г. Тем же самым в последние несколько лет занимается Администрация президента Барака Обамы (Barack Obama). Причины интереса к теме кибершпионажа в США В июне 2016 г. правительство США о
15.03.2016 Бунт против Обамы и ФБР: Facebook, Google и WhatsApp усилят шифрование данных

Microsoft и Twitter — поддержали ее позицию.  На днях по поводу конфликта высказался президент США Барак Обама (Barack Obama). Он заявил, что нельзя лишать правительство возможности обеспечива
17.06.2015 Барак Обама назвал главный ИТ-проект США «катастрофой»

Признание президента Президент США Барак Обама (Barack Obama) признал провал главного ИТ-проекта в период своего правления — гос
10.04.2015 Хакеры узнали личное расписание Обамы

тов», — отметил в официальном заявлении, посвященном выходу постановления, в среду 1 апреля 2015 г. Барак Обама. По мнению экспертов, подписание правительственного постановления служит ответом

26.03.2015 Apple, Google, Microsoft потребовали от Конгресса США обуздать АНБ

трех десятков компаний направили открытое письмо членам Конгресса США, президенту США Бараку Обаме (Barack Obama) и ряду других высокопоставленных чиновников с просьбой ограничить полномочия Аг
25.03.2015 Бывший вице-президент Twitter займется электронной демократией в Белом доме США

Администрация президента США Барака Обамы (Barack Obama) назначила бывшего вице-президента Twitter по продукту Джейсона Голдмана (Jason

24.03.2015 IBM раскроет Китаю свои технологии вопреки возмущению Обамы

ь исходный код продуктов, если желают продавать его китайским финансовым учреждениям. Президент США Барак Обама (Barack Obama) в начале марта выступил с резкой критикой таких мер. Он заявил, чт
20.03.2015 ИТ-директором Белого дома США стал бывший техдиректор Facebook

Президент США Барак Обама (Barack Obama) назначил Дэвида Рекордона (David Recordon) директором по информаци
04.03.2015 Китай: Мы имеем право защищать информацию, пусть Обама успокоится

а также предоставить «лазейки», которые позволят властям шпионить за пользователями. Президент США Барак Обама жестко раскритиковал такие меры. По его мнению, ни одна ИТ-компания не захочет эт
03.03.2015 Китайцы потребовали дать им «лазейки» для слежки за пользователями. Обама возмущен

Президент США Барак Обама (Barack Obama) жестко раскритиковал новый антитеррористический законопроект Китая
17.02.2015 Барак Обама: Интернетом владеют США

Президент США Барак Обама (Barack Obama) обвинил власти Евросоюза в протекционизме, направленном на защиту

31.07.2014 Счетная палата США: На «самый важный сайт Обамы» впустую потрачено более $150 млн

веб-сайта HealthCare.gov, краеугольного камня реформы здравоохранения президента США Барака Обамы (Barack Obama). К такому выводу после проведенной проверки пришла Счетная палата США (Governme
07.11.2013 ГИС помогли спланировать визит Обамы в Африку

ие геоинтеграции Air Mobility Command (GIO AMC). Специалисты этого подразделения с помощью современных геоинформационных инструментов оптимизировали работу авиабазы в сложный период визита президента Барака Обамы на африканский континент в июне 2013 г. Прежде всего, 18 специалистов GIO AMC создали цифровую карту стоянок самолетов на авиабазе и оценили возможность парковки и перемещения таки
05.08.2013 Барак Обама спас iPhone и iPad от Samsung

Администрация президента США Барака Обамы (Barack Obama) наложила вето на решение Комиссии США по международной торговле (ITC), запретив
27.04.2013 Ошибка в iMessage привела к удалению слов «сюрприз» и «Обама»

Пользователи сервиса Apple iMessage заметили странность в его работе - в некоторых предложениях слова «сюрприз» и «Обама» пропадают и перестают быть видными как отправителю, так и получателю, сообщает The Verge. В частности, если написать «Я могу быть следующим Обамой» («I could be the next Obama»), слово «
11.04.2013 США увеличивают государственные ИТ-расходы

о указано в проекте бюджета (см. полный текст), который представила администрация президента Барака Обамы. Следующий финансовый год начнется в октябре 2013 г. и закончится в сентябре 2014 г. В

03.04.2013 США визуализируют работу человеческого мозга

Президент США Барак Обама (Barack Obama) объявил о начале новой исследовательской программы под названием B
29.03.2013 Барак Обама запретил НАСА и другим ведомствам покупать оборудование из Китая

Президент США Барак Обама нанес ответный удар по Китаю, запретив американским ведомствам и правительственны
13.02.2013 Обама подписал основополагающий указ о кибербезопасности

Президент США Барак Обама (Barack Obama) подписал указ о кибербезопасности. Документ разрешает инфраструкту
03.12.2012 Обама против закона о грин-картах для технических специалистов

ки полностью контролируется демократами, с критикой STEM Jobs Act неожиданно выступил сам президент Барак Обама, обладающий исключительным правом вето на любой законопроект, предложенный Конгре
23.11.2012 Барак Обама победил на выборах благодаря открытому ПО

резидента США и обнаружили между ними принципиальное различие. Команда Ромни потратила достаточно небольшие средства на укомплектование штата ИТ-специалистов, сосредоточившись на консалтинге. Команда Обамы, в свою очередь, собрала большой штат ИТ-сотрудников, а также вложила крупные средства в применение технологических инноваций - облачных технологий и открытых программных платформ, на осн
12.11.2012 Стратегия развития армии США: ставка на беспилотники

Несостоявшийся президент Митт Ромни и переизбранный Барак Обама имеют разные взгляды на перспективу развития армии США. Так, Ромни заявлял о необ
22.08.2012 Америка сократит ИТ-расходы на 10%

в период с 2010 по 2012 г.г. Распоряжение о сокращении расходов на 10% было выдано после того, как Барак Обама указал на необходимость снижения ИТ-расходов США на 1% к 2013 г. - до приблизител
26.01.2012 Mozilla обеспечила перевод предвыборной речи Барака Обамы

Обращение Барака Обамы стало первым в череде видеороликов, переведённых в рамках проекта «Открытые выборы-2012
13.01.2012 Мишель Обама завела блог на платформе Twitter

ога уже превысило 232 тыс. и продолжает быстро расти. Как отмечают аналитики, открытие блога Мишель Обамы состоялось в рамках предвыборной кампании по переизбранию Барака Обамы на пост п
03.11.2011 Microsoft, Google, Oracle и Cisco – главные спонсоры предвыборной кампании Барака Обамы

ing (четвертое место). Также в десятку входят Oracle и Cisco Systems, сообщает агентство Bloomberg. Барак Обама уделяет большое внимание американским ИТ-компаниям, они отвечают ему взаимностью

06.10.2011 Медведев, Чубайс, Дворкович, Обама, Шварценеггер и другие - о Стиве Джобсе

ть, что он может изменить мир, и достаточно талантливый, чтобы сделать это», - заявил президент США Барак Обама (Barack Obama), который зимой 2010 г. назвал Джобса воплощением американской мечт
06.10.2011 Барак Обама: Джобс был одним из величайших инноваторов Америки

Президент США Барак Обама (Barack Obama) только что опубликовал собственное заявление, посвященное смерти С
16.08.2011 Обама завел аккаунт в геолокационной соцсети Foursquare

Президент США Барак Обама (Barack Obama) получил собственный аккаунт в набирающей популярность геолокационн
03.08.2011 «Почта России» поздравила президента США

м президента США. Вместо денежного номинала на сувенирных наборах проставлена цифра «50». 4 августа Барак Обама отметит свой пятидесятый день рождения. Во время интервью в Белом доме журналист

27.05.2011 Медведев, Обама и другие главы стран «большой восьмерки» зафиксировали принципы интернета

анции встречались президенты России Дмитрий Медведев, Франции Николя Саркози (Nicolas Sarkozy), США Барак Обама (Barack Obama), премьер-министры Великобритании Дэвид Кэмерон (David Cameron), Ка
18.02.2011 Президент США просит помощи у Facebook, Apple и Google

Президент США Барак Обама (Barack Obama) провел встречу с ведущими представителями технологической отрасли,
17.11.2010 Барак Обама полюбил общение с роботами

На японской выставке робототехники Барак Обама познакомился с 3 роботами-андроидами. Речь идет о моделях HRP-4C, Paro и i-Real.

22.10.2010 Барак Обама встретился с главой Apple Стивом Джобсом

Президент США Барак Обама (Barack Obama) провел встречу с одним из основателей и текущим главным исполнител
28.09.2010 Обама захотел «прослушивать» Skype, Facebook и BlackBerry

Администрация Барака Обамы разрабатывает законопроект, который облегчит правоохранительным органам перлюстрацию ча
28.07.2010 Война в Афганистане: Обаму беспокоят утечки на Wikileaks

Президент США Барак Обама (Barack Obama) впервые прокомментировал громкую утечку секретных документов о вой
25.06.2010 Взломщику блога Обамы дали условный срок

анцузский хакер Франсуа Кустей (Francois Cousteix), взломавший аккаунт президента США Барака Обамы (Barack Obama) на сервисе микроблогов Twitter, вчера, 24 июня, получил за свое преступление ус

Публикаций - 391, упоминаний - 807

Obama II Barack Hussein и организации, системы, технологии, персоны:

Google LLC 12688 79
Apple Inc 13154 71
Microsoft Corporation 25775 70
X Corp - Twitter 2938 51
Meta Platforms - Facebook 4621 51
Cisco Systems 5372 28
Intel Corporation 12811 25
IBM - International Business Machines Corp 9699 25
Yahoo! 3726 20
Amazon Inc - Amazon.com 3277 18
Oracle Corporation 7074 17
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 15
PayPal 671 14
Huawei 4676 14
AOL Inc - America Online 1883 11
Yandex - Яндекс 9216 11
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 10
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1597 10
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1731 10
HP Inc. 5883 10
Dell EMC 5180 9
HP - Hewlett-Packard 3662 8
Verizon Communications - Bell Atlanitic 1031 8
AT&T Inc 1725 7
Dropbox 527 7
Adobe Systems 1597 7
BSA - Business Software Alliance - Ассоциация производителей программного обеспечения - Альянс производителей ПО 226 7
Samsung Electronics 11064 7
SAP SE 5601 7
AMD - Advanced Micro Devices 4641 7
VK - Mail.ru Group 3602 7
Red Hat 1378 6
Sony 6739 6
Infosys - Infosys Technologies Ltd - Infosys Systems - Infosys Consulting 131 6
Ростелеком 10948 6
Ростелеком - Связьинвест 1719 5
SpaceX - Space Exploration Technologies 287 5
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 5
Крок - Croc 1964 4
GoDaddy - Регистратор доменных имен 62 4
eBay Inc 1640 10
Microsoft - LinkedIn 699 10
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 9
Visa International 1993 8
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 6
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 6
РЖД - Российские железные дороги 2096 5
Walmart - Wal-Mart Stores 405 5
Lockheed Martin 777 4
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 487 4
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 4
Газпром ПАО 1493 4
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 4
Netflix - онлайн-кинотеатр 528 3
Boeing 1031 3
Block - Square 203 3
Uber 357 3
ExxonMobil - Exxon Neftegas Limited (ENL) - Эксон Нефтегаз Лимитед (ЭНЛ) 91 3
GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 479 3
Россети Ленэнерго 1699 3
США - Нью-Йорк - Всемирный торговый центр - World Trade Center 41 3
Почта России ПАО 2370 3
Volvo Cars 262 2
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 2
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 294 2
American Express - Amex 338 2
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 510 2
UBS AG - Union Bank of Switzerland - Warburg Dillon Read - UBS PaineWebber - Brunswick UBS Warburg - Ю Би Эс Секьюритиз - Брансвик Ю Би Эс Варбург Номиниз - Ю Би Эс Номиниз - Ю Би Эс Банк 409 2
BP - British Petroleum - Бритиш Петролеум 187 2
Московская Биржа - ММВБ-РТС - Фондовая биржа 445 2
Ford 434 2
Coca-Cola Company 261 2
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 504 2
Sunlight - Санлайт - Солнечный свет - ювелирная сеть 34 2
101Hotels.com 456 2
KKR - Kohlberg Kravis Roberts - Simon & Schuster 20 2
Heritage Foundation - Наследие Фонд 6 2
Минтранс РФ - Росжелдор - КЖД - Крымская железная дорога 3 2
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 2
НСПК - Национальная система платежных карт 948 2
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 236
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 72
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент США 551 71
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 497 48
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 47
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 30
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 647 29
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 25
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1208 25
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 22
U.S. Department of Homeland Security - DHS - Министерство внутренней безопасности США - Министерство национальной безопасности (МНБ) 306 20
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 343 20
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 19
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 19
U.S. Congress Senate - Конгресс США - Сенат 195 17
U.S. Congress House of Representatives - Конгресс США - Палата представителей 288 14
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 14
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 210 12
U.S. POTUS - Office of Management and Budget (OMB) - Административно-бюджетное управление Белого дома 39 11
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 11
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 11
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 10
U.S. DNI - Director of National Intelligence - Директор Национальной разведки - Разведывательное сообщество США 80 9
U.S. Department of Defense - United States Army - Армия США - Сухопутные войска США 631 9
U.S. HHS - Department of Health and Human Services - Министерство здравоохранения и социальных служб США - Centers for Disease Control and Prevention, CDC - Центры по контролю и профилактике заболеваний США 58 8
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 8
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 689 7
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 783 7
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 939 7
U.S. GAO - Government Accountability Office - Счётная палата США - GAO - General Accounting Office - Главная счетная комиссия - контрольно-ревизионная служба Конгресса США 73 7
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 480 7
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 7
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 439 7
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 7
U.S. Department of Defense - U.S. Cybercom - USCybercom - United States Cyber Command - Киберкомандование США - Кибернетическое Военное командование США 44 6
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 410 6
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 6
U.S. Department of Justice - DOJ - Минюст США - Министерство юстиции США 631 5
U.S. FTC - Federal Trade Commission - ФТК США - Федеральная торговая комиссия США 453 5
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 525 5
Демократическая политическая партия США 122 20
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 153 18
ОПИ - Общественная потребительская инициатива - Организация по защите прав потребителей 24 5
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 3
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 2
G7 - The Group of Seven - Международный клуб Большая семёрка - Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США 46 2
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 121 2
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 161 2
ACLU - The American Civil Liberties Union - Американский союз гражданских свобод 53 2
Аль-Каида - террористическая организация 67 2
Sunlight Foundation 4 2
SIIA - Software & Information Industry Association - Ассоциация информационной и софтверной индустрии - Ассоциация индустрии ПО и информатики 20 2
ITIF - Information Technology and Innovation Foundation - Фонд информационных технологий и инноваций 6 2
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 1
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 151 1
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 259 1
G20 - The Group of Twenty - Большая двадцатка - Клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой 53 1
Apache Software Foundation - ASF 231 1
Creative Commons - CC - некоммерческая организация 47 1
PMI - Project Management Institute - Институт управления проектами - Институт проектного менеджмента 53 1
The Planetary Society - Планетарное общество НКО 31 1
КПК - Коммунистическая политическая партия Китая - Чжунго гунчаньдан 45 1
ОЗХО - Организация по запрещению химического оружия - OPCW - Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons 2 1
Информация для всех ОД - Общественное движение 78 1
ООН МАГАТЭ - Международное агентство по атомной энергии - IAEA - International Atomic Energy Agency 183 1
МРАА - Motion Picture Association of America - Американская ассоциация кинокомпаний - Ассоциация кинопроизводителей Америки - Американская Киноассоциация 102 1
OSA - Open Source for America 5 1
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 1
NASSCOM - National Association of Software Services Companies - Национальная ассоциация сервисных компаний - Национальная ассоциация компаний-производителей ПО и техобслуживания 26 1
Коммунизм - Коммунистические партии 71 1
Совет Главных Конструкторов - Ассоциация предприятий отечественного производителей телекоммуникационного оборудования 28 1
ППР - Пиратская партия России 12 1
Software and Information Industry Association 1 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34984 84
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 37
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 37
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 34
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 32
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10255 30
Blog - Weblog - Блог-платформы - Онлайн-дневники - Блогосфера 3236 30
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 28
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 25
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8282 25
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 24
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 24
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 22
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 20
Кибербезопасность - AntiSpyWare - Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - Кибершпионаж 2442 20
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 20
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14268 18
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 18
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 18
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 18
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 16
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 16
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 5194 15
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 15
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 15
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 14
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7385 14
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 14
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 14
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 14
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 13
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 12
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9303 12
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 12
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 12
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 12
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 12
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3705 12
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3582 11
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 5362 11
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 18
Apple - App Store 3109 12
Google YouTube - Видеохостинг 3002 11
Google Android 15243 11
Apple iOS 8583 11
Microsoft Windows 16882 11
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 10
Apple iPad 4011 10
Linux OS 11533 10
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 9
U.S. NSA - PRISM - государственная программа США массового негласного сбора информации по сетям электросвязи 101 9
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 8
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1548 8
Rambler Group - LiveJournal - Живой Журнал - ЖЖ блог-платформа 570 8
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 8
Apple iPhone 4 800 7
Google AdSense 124 7
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 6
Mozilla Firefox - браузер 1951 6
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1793 5
Bending Spoons - Evernote 200 5
Google Android APP - Google Android Advanced Protection Program 751 5
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 5
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 5
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 4
Google - Gmail 1021 4
Apple iPhone 5 783 4
Google Maps - Карты Google - GMaps 708 4
Myspace - социальная сеть 640 4
Microsoft Windows BitLocker 942 4
Microsoft Windows 2000 8678 4
SpaceX Falcon - SpaceX launch vehicles - ракета-носитель 123 4
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 706 3
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 850 3
Microsoft Bing - Microsoft Search in Bing - Microsoft Live Search 512 3
Apple MacBook - серия ноутбуков 1081 3
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1444 3
Microsoft Exchange - MS Exchange 1846 3
Apple iPod 1553 3
Google AdWords - Google Ads - Google Display Network 143 3
Trump Donald J. - Трамп Дональд 687 38
Snowden Edward - Сноуден Эдвард 175 33
Медведев Дмитрий 1665 21
Jobs Steve - Джобс Стив 1031 14
Clinton Hillary - Клинтон Хиллари 53 13
Bush George - Буш Джордж 336 12
Chambers John - Чемберс Джон 123 10
Путин Владимир 3454 10
Biden Joseph - Байден Джозеф - Biden Joe - Байден Джо 175 9
McCain John - МакКейн Джон 28 9
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 8
Schmidt Eric Emerson - Шмидт Эрик Эмерсон 284 8
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 369 8
Rogers Michael - Роджерс Майкл 18 8
Sebelius Kathleen - Сибелиус Кэтлин 8 8
Kundra Vivek - Кундра Вивек 25 8
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 404 7
Ballmer Steve - Баллмер Стивен 579 6
Merkel Angela - Меркель Ангела 37 6
Xi Jinping - Си Цзиньпин 66 5
Миронов Сергей 64 4
Einstein Albert - Эйнштейн Альберт 193 4
Otellini Paul - Отеллини Пол 169 4
Pai Ajit - Пай Аджит 9 4
Romney Mitt - Ромни Митт 5 4
DelBene Kurt - Делбен Курт 8 4
Panetta Leon - Панетта Леон 7 4
Kutcher Ashton - Катчер Эштон 19 4
Isaacson Walter - Исааксон Уолтер - Айзексон Уолтер 28 4
Clapper James - Клеппер Джеймс 15 4
Van Roekel Steven - Ван Рокель Стивен 16 4
Daniel Michael - Дэниел Майкл 4 4
Comey James - Коми Джеймс 15 4
Никифоров Николай 1138 3
Комиссаров Дмитрий 248 3
Дворкович Аркадий 216 3
Рогозин Дмитрий 104 3
Меднов Сергей 124 3
Yang Jerry - Янг Джерри 96 3
Scott Tony - Скотт Тони 8 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 360
Россия - РФ - Российская федерация 166168 152
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 73
Европа 24964 42
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 34
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 28
США - Колумбия - Вашингтон 1487 25
Германия - Федеративная Республика 13221 23
Украина 7928 22
Франция - Французская Республика 8177 22
Индия - Bharat 5869 21
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион - Крымский полуостров 1086 21
США - Калифорния 4829 19
КНДР - Корейская Народно-Демократическая Республика - Северная Корея 592 18
Южная Корея - Республика 7052 18
Иран - Исламская Республика Иран 1155 17
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 16
Земля - планета Солнечной системы 10865 16
Япония 13807 16
Америка - Американский регион 2206 15
Канада 5081 14
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1093 14
Китай - Пекин - Beijing 1096 13
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 12
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1438 11
Луна - спутник Земли - Лунные программы 1547 11
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Франциско 1461 10
Азия - Азиатский регион 5920 10
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 10
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 9
Афганистан - Исламский Эмират Афганистан - Исламская Республика Афганистан 623 8
Марс - "красная" планета Солнечной системы 1317 8
Африка - Африканский регион 3641 8
Бразилия - Федеративная Республика 2520 8
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 7
Грузия 1332 7
Ирак - Республика 709 7
США - Орегон 255 7
США - Мэриленд 299 7
США - Нью-Йорк 3180 7
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 170
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 54
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 53
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 45
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 40
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4019 28
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 28
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 25
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 24
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 24
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 22
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8838 22
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6556 22
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 21
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18148 21
Антитеррор - Терроризм - террористические акты - антитеррористические меры 1643 20
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 3986 19
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 19
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 18
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 18
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 17
Английский язык 7030 14
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3101 14
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3859 14
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3585 13
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5109 12
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7418 12
Интернет-пользователь - internet user - интернет-сообщество - internet community - интернет-аудитория - internet audience 2169 12
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5778 11
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 11
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2748 11
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8969 11
Кибербезопасность - Кибервойна - Cyberwarfare - кибероружие - кибернетическая война - Милитаризация глобального информационного пространства 212 11
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 11
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 10
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3789 10
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 10
Негласное наблюдение - Covert surveillance - скрытое наблюдение - слежка - подслушивание - прослушка - отслеживание передвижений 599 10
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4514 10
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4992 9
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 34
NYT - The New York Times 1100 21
AP - Associated Press 2007 20
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 18
Bloomberg 1627 15
The Washington Post 350 13
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1339 12
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 12
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 676 10
The Guardian - Британская газета 406 10
Forbes - Форбс 1002 10
FT - Financial Times 1296 7
РИА Новости 1033 6
The Verge - Издание 619 6
Der Spiegel - SPON - Spiegel Online 160 5
Times 661 5
WikiLeaks 120 5
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 5
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 4
Nextgov 26 4
CNews RND - R&D.CNews 2274 4
Huffington Post 34 4
Wikipedia - Википедия 650 4
The Register - The Register Hardware 1784 4
ZDnet 663 3
TechCrunch - TechCrunch Network - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1309 3
Fortune 211 3
NBC News 188 3
CNET Networks - CNET News 1643 3
Washington Times 22 3
Business Insider - Бизнес инсайдер 264 2
Wired - Издание 276 2
Ars Technica 450 2
Газпром ГПМ - Эхо Москвы - радиостанция 177 2
AppleInsider 400 2
Российская газета 290 2
Госрасходы - портал 70 2
Newsweek 39 2
Xinhua News Agency - Xinhuanet - Синьхуа - Информационное агентство 848 2
Mashable 372 2
Gartner - Гартнер 3658 9
IDC - International Data Corporation 4975 7
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 7
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 6
comScore 379 6
Forrester Research 834 2
Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 432 2
Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 143 2
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 364 1
SimilarWeb 62 1
Microsoft Research 144 1
CNews Инновация года - награда 155 1
Strategy Analytics 285 1
Informa - Ovum - Omdia 155 1
CNews Мишень 186 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 1
Автостат 55 1
Harris Interactive 81 1
IHS iSuppli - IHS Infonetics Research - IHS Markit - IHS Technology 530 1
TeleGeography Research 40 1
Datamonitor 83 1
HitWise 69 1
AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media Consulting - ACM-Consulting 314 1
Gartner - Marketvisio Consulting - Market-Visio Consulting - Маркет Визио Консалтинг/Гартнер - ExactData Company, EDC 84 1
Standish Group International - Standish Group 11 1
Millward Brown - Millward Brown Optimor - Millward Brown Ineractive - Kantar Millward Brown - BrandZ 15 1
ИНСОР - Институт cовременного развития 4 1
Brookings Institution - Брукингский институт - Институт Брукингс 16 1
Harvard University - Berkman Klein Center for Internet & Society - Центр Беркмана 13 1
Markets&Markets Research 113 1
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 648 5
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 4
U.S. NSF - National Science Foundation - Национальный научный фонд США 137 3
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 471 3
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 2
Квант ФГУП НИИ - Научно-исследовательский институт 30 2
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 297 2
Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина 55 2
Georgia Tech - Georgia Institute of Technology - Технологический институт Джорджии 126 2
HHMI - Howard Hughes Medical Institute - Медицинский институт Говарда Хьюза 9 2
Allen Institute - Институт Аллена 7 2
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 353 1
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 280 1
LLNL - Lawrence Livermore National Laboratory - Ливерморская национальная лаборатория им. Э. Лоуренса 201 1
CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям 246 1
ПСПбГМУ - Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет имени И. П. Павлова 17 1
РГБ - Российская государственная библиотека ФГБУ 114 1
U.S. Congress Library - Библиотека конгресса США 71 1
BYU - Brigham Young University - Университет Бригама Янга 11 1
СВФУ - Северо-Восточный федеральный университет имени М. К. Аммосова - Якутский госуниверситет 75 1
MPI - Migration Policy Institute - Институт миграционной политики в Вашингтоне 1 1
University of Toronto - Университет Торонто - Торонтский университет 111 1
ЮФУ - Южный федеральный университет 83 1
UC Berkeley - Berkeley Lab - Lawrence Berkeley National Laboratory - Национальная лаборатория имени Лоуренса в Беркли 90 1
UW - University of Wisconsin-Madison - Университет Висконсина-Мэдисона - Висконсинский университет в Мадисоне 119 1
Китай - Государственный совет КНР - НОАК - Оборонный научно-технический университет Народно-освободительной армии Китая - National University of Defense Technology, NUDT 20 1
НМИЦ ФГАУ нейрохирургии - Национальный медицинский исследовательский центр нейрохирургии имени академика Н.Н. Бурденко 35 1
Shanghai High-Performance Integrated Circuit Design Center - Шанхайский центр проектирования высокопроизводительных интегральных микросхем 1 1
Yale University - Йельский университет - Университет Йеля 132 1
University of Iowa - Айовский университет - Университет Айовы 38 1
РАМН - Российская академия медицинских наук 131 1
РАМН РНЦХ имени академика Б.В. Петровского - Российский научный центр хирургии им. Академика Б. В. Петровского 16 1
CSU - Colorado State University - Университет штата Колорадо - Колорадский университет 126 1
University of Oxford - Said Business School 6 1
University of Chicago - Чикагский университет 102 1
Salk Institute for Biological Studies - Института биологических исследований Солка 6 1
University of Miami - Университет Майами 24 1
Минздрав РФ - ЦНИИОИЗ ФГБУ - Центральный научно-исследовательский институт организации и информатизации здравоохранения Министерства здравоохранения Российской Федерации 54 1
РГТЭУ - Российский государственный торгово-экономический университет 14 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 11
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 4
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1283 3
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 195 2
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2194 2
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 389 2
БЕСЕДА - конференция по беспроводным технологиям 86 2
Рождество Христово - Рождественские каникулы 664 2
День молодёжи - 27 июня 1087 2
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 749 1
Black Hat - Конференция 120 1
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 228 1
Meta - Facebook Hacker Cup 5 1
Aspen Security Forum 1 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 399 1
День знаний - 1 сентября 42 1
День благодарения - Thanksgiving Day - североамериканский праздник, отмечается во второй понедельник октября в Канаде и в четвёртый четверг ноября в США 96 1
WSIS - World Summit on the Information Society - Всемирный саммит по информационному обществу 32 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 660 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463271, в очереди разбора - 724356.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Техника

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Как безопасно купить б/у смартфон: подробная инструкция

Обзор пылесоса Dreame Z40 AquaCycle Pro: сухая и влажная уборка без усилий

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще