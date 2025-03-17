Получите все материалы CNews по ключевому слову
ЮФУ Южный федеральный университет
СОБЫТИЯ
|17.03.2025
|
«Рикор» и ЮФУ объединяют усилия для подготовки ИТ-специалистов
ГК «Рикор» и Южный федеральный университет (ЮФУ) подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве, нацеленное на повышение качества п
|11.02.2025
|
T2 и Южный федеральный университет подписали соглашение о сотрудничестве
ва региона. Соглашение подписали директор макрорегиона «Юг» T2 Константин Мотлях и первый проректор Южного федерального университета Анатолий Метелица. Партнерство предполагает совместную работ
|09.09.2024
|
Axenix открыла ИТ-аудиторию в Южном федеральном университете
Компания Axenix подготовила к началу учебного года аудиторию на площадке Южного федерального университета (ЮФУ) в Ростове-на-Дону. Это очередная инициатива в рамках с
|28.09.2023
|
«Мегафон» защитит данные ЮФУ
тета», — сказал Павел Махно, проректор по образовательной деятельности и информационным технологиям ЮФУ. «Спрос на решения по информационной безопасности продолжает расти. Основными драйверами
|20.01.2022
|
Система видеоконференцсвязи для зала заседаний ученого совета НИИ физической и органической химии Южного Федерального Университета
НИИ физической и органической химии Южного Федерального Университета оборудовал зал заседаний ученого совета вуза ВКС-системой для проведения собраний с удаленными участниками и защит диссертаций. Важно было обеспечить возможност
|16.04.2020
|
В ЮФУ создадут нейротехнологическую платформу для повышения качества образования
Образовательно-диагностическую платформу на основе нейротехнологий начали разрабатывать в Южном федеральном университете при участии компаний «Лаборатория знаний» и «Современные образ
|31.08.2016
|
«Мегафон» стал официальным оператором связи Южного федерального университета
т Сергей Дюжиков, проректор по организации проектной деятельности в сфере общественных коммуникаций Южного федерального университета. — Мы высоко оценили технический проект «Мегафона» по улучше
|22.03.2013
|
Южный федеральный университет и «Билайн» разработают образовательное приложение на платформе Facebook
ере развития новых технологий и инновационных мобильных сервисов. По условиям соглашения «Билайн» и Южный федеральный университет на паритетных правах участвуют в разработке коммуникационного п
|28.06.2010
|
Южный федеральный университет получит новые интеллектуальные учебные корпуса и «умный» кампус
24 июня в ростовском микрорайоне Западный был заложен символический камень в основание кампуса Южного федерального университета, сообщила газета «Наше время» г.Ростов-на-Дону. Первая очере
|18.02.2010
|
Softline поставила ПО для Таганрогского технологического института
Представительство компании Softline в Ростове-на-Дону завершило поставку программного обеспечения для Таганрогского технологического института Южного федерального университета (ТТИ ЮФУ). Контракт на поставку программного обеспечения для ТТИ ЮФУ был заключен в результате победы Softline в открытом аукционе. Стоимость контракта составила более 27 млн руб., говорится
|17.06.2009
|
ЮФУ заказывает построение инженерной и информационной инфраструктуры
уктуры по обеспечению учебного процесса и создания оптимальной системы управления учебным процессом ЮФУ. Согласно документации, целями создания инженерной и информационной инфраструктуры (ИИИ)
|21.04.2009
|
«Т-Платформы» установили 6 вычислительных кластеров в ЮФУ
е кластера T-Edge-8 с производительностью по 300 гигафлопс – в НИИ механики и прикладной математики ЮФУ. Общая пиковая производительность поставленных систем составила 2,4 терафлопс. Вычислител
|03.03.2009
|
НР открывает региональный центр по высокопроизводительным вычислениям
Компания НР и Южный федеральный университет (ЮФУ) объявили о вводе в эксплуатацию одной из мощнейших высокопроизводительных систем в Росси
|16.12.2008
|
Центр космического мониторинга заработает в Южном федеральном университете
информации «УниСкан», которая станет центральным звеном в создании Центра космического мониторинга ЮФУ. Станция «УниСкан» будет способствовать внедрению в научно-образовательный процесс ЮФУ
|03.12.2008
|
ЮФУ автоматизирует документооборот на базе DocsVision
Компания «Интеллектика» (Ростов-на-Дону) подписала договор на внедрение системы DocsVision в Южном федеральном университете. Пользователями системы станут ключевые сотрудники университет
|24.06.2008
|
ЮФУ заказывает создание аппаратно-программного комплекса
Южный федеральный университет (ЮФУ) объявил открытый конкурс № ОК/2-08 на создание «Цифрового кампуса ЮФУ» – автоматизированного распределенного аппаратно-программного комплекса для обеспечения функционирования единог
|25.03.2008
|ЮФУ намерен модернизировать систему видеонаблюдения: выбор подрядчика
|25.12.2007
|
СЭД «Евфрат-Документооборот» внедрят в Педагогическом институте ЮФУ
Педагогический институт ЮФУ выбрал для автоматизации процессов документооборота разработку компании Cognitive Technologies — систему электронного документооборота (СЭД) «Евфрат-Документооборот». Поставщиком системы вы
|20.11.2007
|
ЮФУ закупает компьютеры
Южный Федеральный Университет (ЮФУ) объявил о проведении открытого аукциона № №003/07/ПИ по выбору поставщиков компьютерной
|07.09.2007
|
Институт архитектуры и искусств ЮФУ ищет ИТ-поставщика
Институт архитектуры и искусств ФГОУ ВПО «Южный Федеральный Университет» (ЮФУ), г. Ростов-на-Дону, проводит открытый конкурс № 23.08.07 по выбору ИТ-поставщика. Исполн
|27.08.2007
|
Институт архитектуры и искусств ЮФУ ищет ИТ-поставщика
Институт архитектуры и искусств ФГОУ ВПО «Южный Федеральный Университет» (ЮФУ), г. Ростов-на-Дону, объявил о проведении открытого конкурса № 22.08.07 по выбору ИТ-пост
