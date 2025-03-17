Разделы

ЮФУ Южный федеральный университет

ЮФУ - Южный федеральный университет

СОБЫТИЯ


17.03.2025 «Рикор» и ЮФУ объединяют усилия для подготовки ИТ-специалистов

ГК «Рикор» и Южный федеральный университет (ЮФУ) подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве, нацеленное на повышение качества п
11.02.2025 T2 и Южный федеральный университет подписали соглашение о сотрудничестве

ва региона. Соглашение подписали директор макрорегиона «Юг» T2 Константин Мотлях и первый проректор Южного федерального университета Анатолий Метелица. Партнерство предполагает совместную работ
09.09.2024 Axenix открыла ИТ-аудиторию в Южном федеральном университете

Компания Axenix подготовила к началу учебного года аудиторию на площадке Южного федерального университета (ЮФУ) в Ростове-на-Дону. Это очередная инициатива в рамках с
28.09.2023 «Мегафон» защитит данные ЮФУ

тета», — сказал Павел Махно, проректор по образовательной деятельности и информационным технологиям ЮФУ. «Спрос на решения по информационной безопасности продолжает расти. Основными драйверами

20.01.2022 Система видеоконференцсвязи для зала заседаний ученого совета НИИ физической и органической химии Южного Федерального Университета

НИИ физической и органической химии Южного Федерального Университета оборудовал зал заседаний ученого совета вуза ВКС-системой для проведения собраний с удаленными участниками и защит диссертаций. Важно было обеспечить возможност
16.04.2020 В ЮФУ создадут нейротехнологическую платформу для повышения качества образования

Образовательно-диагностическую платформу на основе нейротехнологий начали разрабатывать в Южном федеральном университете при участии компаний «Лаборатория знаний» и «Современные образ
31.08.2016 «Мегафон» стал официальным оператором связи Южного федерального университета

т Сергей Дюжиков, проректор по организации проектной деятельности в сфере общественных коммуникаций Южного федерального университета. — Мы высоко оценили технический проект «Мегафона» по улучше
22.03.2013 Южный федеральный университет и «Билайн» разработают образовательное приложение на платформе Facebook

ере развития новых технологий и инновационных мобильных сервисов. По условиям соглашения «Билайн» и Южный федеральный университет на паритетных правах участвуют в разработке коммуникационного п
28.06.2010 Южный федеральный университет получит новые интеллектуальные учебные корпуса и «умный» кампус

24 июня в ростовском микрорайоне Западный был заложен символический камень в основание кампуса Южного федерального университета, сообщила газета «Наше время» г.Ростов-на-Дону. Первая очере
18.02.2010 Softline поставила ПО для Таганрогского технологического института

Представительство компании Softline в Ростове-на-Дону завершило поставку программного обеспечения для Таганрогского технологического института Южного федерального университета (ТТИ ЮФУ). Контракт на поставку программного обеспечения для ТТИ ЮФУ был заключен в результате победы Softline в открытом аукционе. Стоимость контракта составила более 27 млн руб., говорится

17.06.2009 ЮФУ заказывает построение инженерной и информационной инфраструктуры

уктуры по обеспечению учебного процесса и создания оптимальной системы управления учебным процессом ЮФУ. Согласно документации, целями создания инженерной и информационной инфраструктуры (ИИИ)

21.04.2009 «Т-Платформы» установили 6 вычислительных кластеров в ЮФУ

е кластера T-Edge-8 с производительностью по 300 гигафлопс – в НИИ механики и прикладной математики ЮФУ. Общая пиковая производительность поставленных систем составила 2,4 терафлопс. Вычислител
03.03.2009 НР открывает региональный центр по высокопроизводительным вычислениям

Компания НР и Южный федеральный университет (ЮФУ) объявили о вводе в эксплуатацию одной из мощнейших высокопроизводительных систем в Росси
16.12.2008 Центр космического мониторинга заработает в Южном федеральном университете

информации «УниСкан», которая станет центральным звеном в создании Центра космического мониторинга ЮФУ. Станция «УниСкан» будет способствовать внедрению в научно-образовательный процесс ЮФУ
03.12.2008 ЮФУ автоматизирует документооборот на базе DocsVision

Компания «Интеллектика» (Ростов-на-Дону) подписала договор на внедрение системы DocsVision в Южном федеральном университете. Пользователями системы станут ключевые сотрудники университет
24.06.2008 ЮФУ заказывает создание аппаратно-программного комплекса

Южный федеральный университет (ЮФУ) объявил открытый конкурс № ОК/2-08 на создание «Цифрового кампуса ЮФУ» – автоматизированного распределенного аппаратно-программного комплекса для обеспечения функционирования единог
25.03.2008 ЮФУ намерен модернизировать систему видеонаблюдения: выбор подрядчика
25.12.2007 СЭД «Евфрат-Документооборот» внедрят в Педагогическом институте ЮФУ

Педагогический институт ЮФУ выбрал для автоматизации процессов документооборота разработку компании Cognitive Technologies — систему электронного документооборота (СЭД) «Евфрат-Документооборот». Поставщиком системы вы
20.11.2007 ЮФУ закупает компьютеры

Южный Федеральный Университет (ЮФУ) объявил о проведении открытого аукциона № №003/07/ПИ по выбору поставщиков компьютерной

07.09.2007 Институт архитектуры и искусств ЮФУ ищет ИТ-поставщика

Институт архитектуры и искусств ФГОУ ВПО «Южный Федеральный Университет» (ЮФУ), г. Ростов-на-Дону, проводит открытый конкурс № 23.08.07 по выбору ИТ-поставщика. Исполн
27.08.2007 Институт архитектуры и искусств ЮФУ ищет ИТ-поставщика

Институт архитектуры и искусств ФГОУ ВПО «Южный Федеральный Университет» (ЮФУ), г. Ростов-на-Дону, объявил о проведении открытого конкурса № 22.08.07 по выбору ИТ-пост

Публикаций - 74, упоминаний - 111

