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Altair Engineering



21.01.2025 Российским разработчикам промышленного ПО предстоит закрыть более 800 «белых пятен» 1
10.06.2021 Сооснователь «Рокетбанка» создал сервис, который работает вместо бухгалтера и секретарши 1
28.04.2021 Американский фудтех стартап с российскими корнями Food Rocket привлек $2 млн инвестиций 1
22.03.2021 Основатель Altair Capital запускает фонд для стартапов поздней стадии 1
22.10.2020 10 главных причин выбрать рабочую станцию 1
28.06.2019 Dell EMC представила технологию Deep Learning with Intel 1
14.09.2017 В Москве пройдет конференция «FEKO: Технологии электродинамического моделирования в электронной отрасли» 2
25.01.2017 Расширение Oracle Cloud Platform поможет создавать и развертывать высокопроизводительные приложения 1
28.11.2016 В СПбПУ создадут международный научно-образовательный центр «Altair – CML – Политехник» 2
06.11.2015 Ericsson, AT&T и Altair обеспечили 10-летнюю работу IoT-устройств в коммерческих сетях LTE 1
22.05.2015 Сервис онлайн-записи клиентов Gbooking привлек $425 тыс. от российских инвесторов 1
02.10.2013 Сеть GdeSlon привлекла инвестиции от Altair и IMI 1
23.05.2013 Резидент бизнес-инкубатора ВШЭ получил свыше 9 млн руб. инвестиций 1
20.03.2013 Leta Capital и Altair.VC стали инвестиционными партнерами бизнес-инкубатора МГУ 1
22.10.2012 Персональный контент-агрегатор Likehack получил 4,5 млн руб. инвестиций от управляющего партнера Altair Capital Management 1
26.11.2010 Американцы планируют отправиться к обратной стороне Луны 1
24.06.2010 Проект ALTAIR IV и загадка "непонятного" шаттла X-37B 1
23.06.2010 Создан лазер для космического лидара 1
16.10.2009 NASA не исключает масштабные сокращения персонала 1
09.01.2008 Гейтс покидает Microsoft навсегда: последнее пророчество 1
20.07.2007 Харон запорошило свежим снегом 1
18.07.2007 На спутнике Плутона вероятны активные гейзеры 1
18.04.2007 Windows и Linux удалось договориться? 1
26.08.2005 Самолеты-шпионы будут бороться с пожарами 1
21.12.2004 "Формоза" увеличила продажи на 25% 1
16.09.2004 "Формоза" представила новую линейку компьютеров на базе процессоров AMD 1
09.07.2002 Digital Life: Рыбалка с ноутбуком, мобильник с "мусорной корзиной" и КПК для неграмотных крестьян 1
01.07.2002 В мире продан миллиардный ПК 1
20.04.2001 Новый модельный ряд серверов компании "Формоза-Альтаир" 1

Публикаций - 29, упоминаний - 31

Altair Engineering и организации, системы, технологии, персоны:

Intel Corporation 12197 5
Meta Platforms - Facebook 4438 3
Google LLC 11775 3
Формоза - Formoza 176 3
Dell EMC 5027 2
Oracle Corporation 6688 2
AMD - Advanced Micro Devices 4231 2
Sony 6544 2
HP - Hewlett-Packard 3624 2
Microsoft Corporation 24628 2
IBM - International Business Machines Corp 9441 2
Dell Technologies - Dell Computer 2135 2
ANSYS 76 2
Amazon Inc - Amazon.com 2998 1
Yandex - Яндекс 7343 1
Autodesk 609 1
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3003 1
AT&T Inc 1679 1
Deloitte - Deloitte Touche Tohmatsu 333 1
Родник НПП - научно-производственное предприятие 30 1
Out of Cloud CRM-маркетинг 2 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5679 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3906 1
Yahoo! 3697 1
Philips 2053 1
HP Compaq Computer Corp 1916 1
TSG Group - SCO Group - Caldera International - Caldera Systems 165 1
OpenText - Micro Focus - Novell 871 1
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс 2218 1
Red Hat 1305 1
SUSE Software Solutions Germany GmbH. 387 1
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1760 1
AMD Graphics Product Group - ATI 943 1
Earthlink 155 1
Орион ГК - Российский спутниковый оператор - Орион-Экспресс - Телекарта - Континент ТВ - Stargate TV 207 1
X Corp - Twitter 2845 1
Alphabet 130 1
Siemens AG - Siemens Group 2590 1
SAP SE 5279 1
Nvidia - Mellanox Technologies 89 1
AltaIR Capital 14 7
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 2
Формоза Альтаир НПКЦ 13 2
Northrop Grumman 202 2
Ростех - ОДК Сатурн НПЦ - Научно-технический центр - Рыбинск Моторс, Люлька-Сатурн, Рыбинские моторы - ОМО им. П.И. Баранова - Омское моторостроительное объединение имени П.И. Баранова 131 1
Восток Инвестиции - Инвестиционный холдинг - BVCP - Baring Vostok Capital Partners - Бэринг Восток Кэпитал Партнерс - Baring Private Equity Partners Group 140 1
Сбер - Еаптека 33 1
Родник 87 1
Walmart - Wal-Mart Stores 377 1
Credit Suisse - Кредит Свисс 161 1
Leta Capital - Leta GIV - венчурный фонд 69 1
Boeing 1009 1
Deutsche Bank - Дойче Банк 384 1
HSBC Holdings - Hongkong and Shanghai Banking Corporation 141 1
Bill&Melinda Gates Foundation - Фонд Билла и Мелинды Гейтс 78 1
Quelle - Квелли - Майл Ордер Сервис 22 1
Gardia - Гардия - AIG - American International Group - AIG Insurance - АИГ страховая компания - Чартис 54 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - Renaissance Capital - Renaissance Securities 188 1
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - ОКБ Сухого - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 664 1
Ростех - ОАК - Иркут Корпорация НПК - Конструкторское бюро - Российская авиастроительная корпорация - Иркутское авиационное производственное объединение - Иркутский авиационный завод 157 1
Lockheed Martin 756 1
Andreessen Horowitz - Венчурный фонд 65 1
Khosla Ventures - венчурный фонд 16 1
LinkedIn 635 1
Технопарк Санкт-Петербурга - Ингрия 60 1
General Atlantic - GA 27 1
Ростех - ОДК Авиадвигатель 74 1
Ростех - ОДК УМПО - ОКБ имени А. Люльки - Опытное конструкторское бюро имени А. Люльки 3 1
Ростех - ОДК УМПО - Мотор УМПО НПП - Уфимское моторостроительное производственное объединение 16 1
AngelsDeck 13 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1880 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 373 1
Возрождение - Коммерческий банк 346 1
Holiday Inn - Холидей ИНН 85 1
Spark Capital 19 1
Phystech Ventures 14 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Центр диагностики и телемедицины ДЗМ - НПКЦ ДиТ ДЗМ - Научно-практический клинический центр диагностики и телемедицинских технологий 85 1
Сокольники ПКиО - Парк культуры и отдыха 119 1
Target Global - Target Global Fintech Opportunities Fund - Target Global Growth Fund 10 1
Billa - Билла - Сеть супермаркетов 172 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3406 3
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 340 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Московский венчурный фонд - Moscow Seed Fund - Фонд содействия развитию венчурных инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере города Москвы 30 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1854 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 701 1
U.S. Department of Labor - Министерство труда США 64 1
U.S. Department of Agriculture - USDA - Министерство сельского хозяйства США - Аграрный департамент США - Forest Service (USFS) - Лесная служба США 29 1
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 519 1
Судебная власть - Judicial power 2311 1
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 404 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1205 1
Минюст РФ - ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 295 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2803 1
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 454 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6272 2
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 525 1
ECMA - European Computer Manufacturers Association - Европейская ассоциация по стандартизации информационных и вычислительных систем 30 1
OIN - Open Invention Network 22 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 419 1
FSF - Free Software Foundation - Фонд СПО - Фонд свободного программного обеспечения 109 1
PUBPAT - Public Patent Foundation 2 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29679 6
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65980 6
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16133 6
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13372 5
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20794 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50417 5
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5255 5
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8556 4
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 9784 4
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25339 4
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13803 4
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 2930 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21137 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11054 3
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 4993 3
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12010 3
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3728 3
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7093 3
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10760 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12539 2
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IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5778 2
ECC - Error-correcting code memory - Тип компьютерной памяти 232 2
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14389 2
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RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9277 2
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Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27372 2
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Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12485 2
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 7877 2
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9368 2
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10497 2
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Intel Xeon - Серия серверных микропроцессоров 1338 2
Linux OS 9940 2
Microsoft Windows 15659 2
Dell Precision Optimizer - Dell Precision Workstation Advisor - Dell Precision Technology Program 19 1
Intel Core vPro - Серия процессоров 117 1
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1081 1
Autodesk AutoCAD 337 1
Dassault Systemes - SolidWorks 120 1
Яндекс.Лавка 231 1
Яндекс.Шеф 11 1
Autodesk Revit 113 1
PTC Creo 41 1
Broadcom - VMware vCloud Network - VMware Virtual Cloud Network 9 1
Dell Precision WorkStation - Серия рабочих станций 166 1
Autodesk Inventor 75 1
Linux Jiffy 3 1
Oracle Java - язык программирования 3075 1
Microsoft Office 3736 1
Microsoft Edge - браузер 1995 1
Microsoft Windows Vista Longhorn 1770 1
Xinuos - Xinuos OpenServer - SCO UNIX - SCO Open Desktop - SCO OpenServer - SCO UnixWare - SCO OpenLinux 67 1
OpenText - Micro Focus - Novell NetWare OS 286 1
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1634 1
Red Hat WildFly - Red Hat JBoss AS - JBoss Application Server - JBoss EAP - JBoss Enterprise Application Platform 146 1
Microsoft SQL Server - MS SQL 1659 1
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 786 1
Intel Celeron - Серия процессоров 963 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1323 1
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 590 1
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1894 1
GNU GNOME - Свободная среда рабочего стола для UNIX-подобных ОС 209 1
Apache OpenOffice 472 1
SUSE openSUSE 92 1
Sony Memory Stick - MemStick, M2 - носитель информации на основе технологии флеш-памяти 591 1
Microsoft MSN - Microsoft Network 712 1
Microsoft Windows 2000 8661 1
Intel Pentium 4 Northwood - Серия микропроцессоров 104 1
Samba 146 1
Intel - StrongARM - 121 1
AMD Radeon Graphics - серия видеокарт 625 1
Рябенький Игорь 17 6
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 911 2
Ballmer Steve - Балмер Стивен Энтони 566 2
Черкашин Павел 38 2
Kurian Thomas - Куриан Томас 45 1
Боровков Алексей 14 1
Рудской Андрей 13 1
Александров Виталий 10 1
Буренков Александр 2 1
Наследников Александр 2 1
Stallman Richard - Столлман Ричард 74 1
Smith Brad - Смит Брэд 95 1
Allen Paul - Аллен Пол 120 1
Шершульский Владислав 22 1
Barrett Craig - Барретт Крейг 127 1
Шамалов Артур 2 1
Башьян Филипп 1 1
Фирскин Дмитрий 1 1
Рамендик Михаил 19 1
Perens Bruce - Перенс Брюс 11 1
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 385 1
Топоров Сергей 7 1
Костров Алексей 8 1
Turner Kevin - Тернер Кевин 35 1
Янин Дмитрий 8 1
Кечинов Михаил 4 1
Смирнов Антон 9 1
Клоков Кирилл 1 1
Norén Thomas - Норен Томас 8 1
Allison Jeremy - Эллисон Джереми 7 1
Грибов Сергей 3 1
Mahalingam Sam - Махалингем Сэм 1 1
Ottoman Michael - Оттоман Майкл 1 1
Morales Carlos - Моралес Карлос 1 1
Pellegrino Thierry - Пеллегрино Тьерри 2 1
Schwartz Jonathan - Шварц Джонатан 49 1
Crenshaw Scott - Креншоу Скотт 3 1
Cook Jason - Кук Джейсон 1 1
Hovsepian Ron - Овсепян Рон 17 1
Маслихова Ольга 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 144235 12
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52106 12
Европа 21770 5
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14192 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43167 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13317 3
Германия - Федеративная Республика 12682 3
Сингапур - Республика 1849 3
Азия - Азиатский регион 5530 3
Земля - планета Солнечной системы 10376 3
Солнце - звезда Солнечной системы 5183 3
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3526 2
США - Вашингтон - Сиэтл 400 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17030 2
Индия - Bharat 5446 2
Европа Восточная 3075 2
Америка Северная - Североамериканский регион 3333 2
Америка Латинская 1812 2
Европа Западная 1481 2
Солнечная система - Solar system 2522 2
Плутон - малая планета Солнечной системы 240 2
Сатурн - Энцелада (спутник) 123 2
Луна - спутник Земли 1475 2
Плутон - Харон (спутник) 61 2
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1776 2
Израиль 2730 1
Франция - Французская Республика 7846 1
США - Калифорния - Сан-Франциско 1412 1
ЮАР - Южно-Африканская Республика 563 1
Греция - Греческая Республика 980 1
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 788 1
США - Юта 192 1
США - Юта - Солт-Лейк-Сити 76 1
Япония 13283 1
Малайзия 865 1
США - Аризона 514 1
США - Мичиган - Детройт 87 1
Юпитер - планета Солнечной системы 547 1
Солнечная система - Пояс Койпера - Kuiper Belt 193 1
Марс - "красная" планета Солнечной системы 1297 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16301 8
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29024 7
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ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13492 3
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1624 3
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4874 3
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5412 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10940 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10956 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5765 2
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3039 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18462 2
Страхование - Страховое дело - Insurance 5828 2
Геология - Вулканология - Volcanology - Вулкан - Vulcanus - Кратер - Crater 521 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24086 2
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5096 2
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ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8637 2
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5654 2
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7598 2
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3709 2
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5517 2
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4661 2
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4654 2
Инвестиции венчурные - Бизнес-ангел - Инвестор-ангел - ангельское финансирование - частный капитал 135 2
НТИ - Национальная технологическая инициатива - Технет - Technet - Передовые производственные технологии - умные фабрики 97 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5760 1
Webmaster - Вебмастер 126 1
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