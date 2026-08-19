Индексная книга (каталог) CNews*
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Delicious
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
Публикаций - 16, упоминаний - 19
Delicious и организации, системы, технологии, персоны:
|Yahoo! 3727 12
|Google LLC 12714 4
|Meta Platforms - Facebook 4622 2
|X Corp - Twitter 2939 2
|Microsoft Corporation 25787 2
|Altair Engineering 33 1
|Zimbra - LiquidSys 44 1
|U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1692 1
|Flickr - Фотохостинг 258 2
|Google - Gmail 1024 1
|GM Cadillac 32 1
|Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1076 1
|Google Blogger - Google BlogSpot 130 1
|Google Picasa Web Albums 167 1
|Tumblr 43 1
|Yahoo! 360 7 1
|Yahoo! Answers 14 1
|Yahoo! Maps 13 1
|Google YouTube - Видеохостинг 3003 1
|Yahoo! Bookmarks 3 1
|Yahoo! Buzz 7 1
|Yahoo! Search 17 1
|TNW - The Next Web 90 3
|TechCrunch - TechCrunch Network - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1312 2
|NYT - The New York Times 1102 1
|Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1341 1
|Mashable 372 1
|Huffington Post 34 1
|Digg 68 1
|Reddit 402 1
|IDG - CSO 36 1
|Fortune Global 500 295 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1465686, в очереди разбора - 724092.
Создано именных указателей - 199873.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1465686, в очереди разбора - 724092.
Создано именных указателей - 199873.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.