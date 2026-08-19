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Delicious

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


19.08.2026 Скрытые ловушки гарантии: самые нелепые причины отказа в ремонте гаджетов 1
02.06.2017 Старейший в интернете сервис закладок поглощен конкурентом 4
22.10.2012 Персональный контент-агрегатор Likehack получил 4,5 млн руб. инвестиций от управляющего партнера Altair Capital Management 1
28.04.2011 Основатели YouTube выкупили сервис социальных закладок Delicious у Yahoo 1
14.03.2011 Создатель форума 4chan запустил новый развлекательный проект - Canvas 1
14.03.2011 Yahoo продала сервис Delicious за $5 млн 1
17.12.2010 Yahoo может закрыть Delicious, Yahoo Buzz и другие сервисы 1
08.07.2009 Yahoo ответила на Microsoft Bing? 1
18.02.2009 Yahoo закрывает свой сервис закладок MyWeb 1
13.01.2009 Google взял на работу основателя Delicious 1
23.12.2008 Google, Microsoft и Yahoo как Ford, GM и Chrysler? 1
22.08.2008 Microsoft запустит новый сервис социальных закладок 1
01.08.2008 Yahoo запустила Delicious 2.0 1
28.07.2008 Yahoo запустит новую версию Delicious 1
18.02.2008 Руководство Yahoo уволило еще одного топ-менеджера 1
09.10.2007 Yahoo! привлекает разработчиков 1

Публикаций - 16, упоминаний - 19

Delicious и организации, системы, технологии, персоны:

Yahoo! 3727 12
Google LLC 12714 4
Meta Platforms - Facebook 4622 2
X Corp - Twitter 2939 2
Microsoft Corporation 25787 2
Altair Engineering 33 1
Zimbra - LiquidSys 44 1
Ford 435 1
Stellantis - Fiat Chrysler Automobiles - FCA Rus - ЭфСиЭй Рус 127 1
Stellantis PSA - Opel 34 1
AltaIR Capital 14 1
GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 479 1
Технопарк Санкт-Петербурга - Ингрия 65 1
Union Square Ventures 13 1
AllianceBernstein Holding - AB - Bernstein Research - Sanford Bernstein - Alliance Capital - Stanford C. Bernstein & Comnpany 55 1
Mercedes-Benz Group - Daimler AG - Даймлер АГ - Daimler-Benz - Даймлер-Бенц АГ - Daimler-Chrysler - ДаймлерКрайслер Автомобили РУС 251 1
Microsoft - LinkedIn 701 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1692 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8673 2
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 5230 2
Widget - Виджет - небольшое вспомогательное приложение 2118 1
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8666 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11836 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13737 1
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7903 1
Blog - Weblog - Блог-платформы - Онлайн-дневники - Блогосфера 3243 1
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 3279 1
RecSys - Рекомендательные системы - Аналитические и рекомендательные сервисы - Analytical and recommendation services 651 1
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 3200 1
Фотокамеры - Зеркальный фотоаппарат - Зеркалка - SLR Camera 1115 1
Оцифровка - Digitization 5200 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12945 1
Flickr - Фотохостинг 258 2
Google - Gmail 1024 1
GM Cadillac 32 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1076 1
Google Blogger - Google BlogSpot 130 1
Google Picasa Web Albums 167 1
Tumblr 43 1
Yahoo! 360 7 1
Yahoo! Answers 14 1
Yahoo! Maps 13 1
Google YouTube - Видеохостинг 3003 1
Yahoo! Bookmarks 3 1
Yahoo! Buzz 7 1
Yahoo! Search 17 1
Schachter Joshua - Шачтер Джошуа 5 3
Рябенький Игорь 17 1
Horowitz Bradley - Хоровиц Брэдли 10 1
Hurley Chad - Херли Чад 17 1
Кечинов Михаил 4 1
Янин Дмитрий 8 1
Cegłowski Maciej - Цегловски Мацей 1 1
Conway Ron - Конвей Рон 13 1
Lindsay Jeffrey - Линдсэй Джеффри 6 1
Horowitz Bradley - Горовиц Брэдли 2 1
Chen Steve - Чен Стив 14 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54794 3
Индия - Карнатака - Бангалор 213 1
США - Калифорния 4831 1
США - Калифорния - Саннивейл 89 1
США - Мичиган - Детройт 88 1
Великобритания - Лондон 2433 1
Индия - Bharat 5879 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5794 3
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 3993 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18194 2
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1735 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5739 1
TNW - The Next Web 90 3
TechCrunch - TechCrunch Network - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1312 2
NYT - The New York Times 1102 1
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1341 1
Mashable 372 1
Huffington Post 34 1
Digg 68 1
Reddit 402 1
IDG - CSO 36 1
Fortune Global 500 295 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1465686, в очереди разбора - 724092.
Создано именных указателей - 199873.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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