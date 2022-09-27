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Фотокамеры Зеркальный фотоаппарат Зеркалка SLR Camera
СОБЫТИЯ
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|27.09.2022
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Xiaomi убивает зеркальные фотоаппараты. Создается смартфон с суперкамерой
ь DSLR-фотоаппараты. DSLR-камеры или Digital single-lens reflex camera – это и есть так называемые «зеркалки». То есть это те самые громоздкие фотоаппараты, которые еще совсем недавно можно был
|17.01.2022
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Лучшие фотоаппараты 2021 года: выбор ZOOM
но не так много. Мы выбрали для вас модели разных форматов и ценовых категорий: от профессиональных зеркальных и беззеркальных до компактных.Pentax K-3 Mark III Начнем с «классики» – зеркаль
|02.10.2020
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Концерн «Автоматика» освоил технологию нанесения зеркального металлического покрытия
ПО «Электроприбор», входящее в концерн «Автоматика» госкорпорации «Ростех», освоило технологию нанесения зеркального металлического покрытия на изделия из любых материалов. Покрытие наносится методом химической металлизации, что увеличивает износостойкость и твердость покрываемого изделия. Техноло
|28.08.2019
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Canon выпустил две новые любительские камеры линейки EOS
е средства управления для контроля параметров в любой съемочной ситуации. Как и другие новые модели зеркальных цифровых камер семейства EOS, EOS 90D имеет знакомый, но более легкий корпус с бол
|13.07.2018
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Как выбрать объектива для зеркальных и беззеркальных фотоаппаратов
Итак, вы прочли наши статьи по выбору устройства для фотосъёмки, гиды по выбору зеркальной и беззеркальной камеры, и всё же твёрдо уверены, что вам нужен фотоаппарат именно
|13.04.2018
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Как выбрать беззеркальный фотоаппарат
ных «беззеркалок» То же можно сказать и про Nikon. У компании байонет Nikon F используется только в зеркальных камерах, а для беззеркальных разработан другой формат — Nikon 1. Эти беззеркалки,
|06.12.2017
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Хиты продаж: зеркальные фотокамеры 2017 года
Любительские К данной категории относятся зеркальные фотоаппараты для начинающих. Все эти камеры обладают «кропнутой» матрицей — матрица меньшего размера, чем полнокадровая — 36х26 мм. Обычно модели данного класса поставляются с «китов
|25.08.2017
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Обзор зеркальной камеры Nikon D7500
сего один Единственное, на что могут посетовать приверженцы полупрофессиональных и профессиональных зеркалок Nikon — это на отсутствие второго слота для карты памяти. У серии D7xxx он был начин
|31.03.2017
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Фотоаппараты со сменной оптикой. Хиты продаж 2017
ппаратов со сменной оптикой. В нём мы решили свести воедино данные о популярности у покупателей как зеркальных, так и беззеркальных камер. Информация получена нами из открытых источников, отсле
|12.01.2017
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Canon EOS скоро 30 лет
В марте 2017 года исполняется 30 лет со дня создания линейки зеркальных фотокамер Canon EOS и появлению байонета Canon EF. Система Canon EOS дебютировала
|12.01.2017
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Обзор фотоаппарата Nikon D3400
Рынок зеркальных камер начального и любительского уровня сегодня находится в довольно странном сост
|23.10.2015
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GS Labs выпустил обновленное приложение «Play.Триколор» с поддержкой «зеркального стриминга»
версия решения позволяет дублировать трансляцию видеоконтента с телеприставки на экран смартфона или планшета на базе Android OS для реализации концепции TV to GO («возьми телевидение с собой»). Для «зеркального стриминга» не требуется наличие свободного тюнера, что обеспечивает поддержку инновационного сервиса большинством моделей телевизионных приставок General Satellite. При просмотре ду
|19.02.2015
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Не упуская детали: первый взгляд на зеркальные камеры Canon EOS 750D/760D и Canon EOS 5DS/5DS R
анностью и поэтому заслуживает к себе внимания.Canon EOS 750D и Canon EOS 760D Линейка любительских зеркальных камер среднего ценового диапазона Canon EOS xx0D совершенно справедливо считается
|12.01.2015
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Nikon D5500 - самая маленькая зеркалка с поворотным дисплеем
Почти через два года после выхода самой компактной зеркальной камеры Canon EOS 100D компания Nikon выпускает её достойного конкурента. Новая зе
|18.06.2014
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Первый тест в России флагманской "зеркалки" Nikon D4s за 250 000 рублей
и этом она немного легче своей предшественницы Nikon D4. Габариты абсолютно идентичны. То же можно сказать про эргономику и расположение кнопок. Всё в точности также. Левый ряд клавиш традиционен для зеркальных камер Nikon: С правой стороны находится кнопка блокировки автофокуса, колесо управления, селектор для навигации в меню и переключения точек фокусировки (также для этой цели можно исп
|27.05.2014
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Пан или пропал: первый взгляд на фотокамеры Sony SLT-A77 II и Sony DSC-RX100 III
Рынок зеркальных фотокамер привык к замещению одного поколения камер другим. И чем ниже в иерархии
|20.05.2014
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Камера мечты. Обзор самой необычный "зеркалки" года Nikon Df
, Nikon Df удобством не отличается. Быстрее переключать режимы так, как это реализовано в последних зеркальных камерах Nikon, а не при помощи аналоговых селекторов. Но ведь никто и не преследов
|03.04.2014
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Olympus OM-D EM-1 против Nikon D600: флагман беззеркалок против полного кадра
заторе матрицы, который ещё три-четыре "стопа" добавляет фотографу. Такого нет больше ни у одной из зеркальных камер. Надо отметить, что стабилизаторы иногда есть в объективах, и то, в основном
|13.03.2014
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Первый взгляд на системную камеру Fujifilm X-T1: как "зеркалка", только лучше?
проявленную ручку горизонтального хвата и разбиение верхней грани на две зоны с помощью выступа. У зеркальных камер этот выступ традиционно служит местом установки контактной площадки для внеш
|06.02.2014
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В России рухнули продажи фотокамер. Обещан рост цен на «зеркалки»
и на 18% в денежном выражении. Средняя цена аппарата снизилась на 4%. В то же время число проданных зеркальных фотокамер осталось на уровне 2012 г., хотя выручка с их продажи снизилась на 12%.
|03.12.2013
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Первый взгляд на "зеркалку" Nikon Df: лучшая ретрокамера на рынке?
для установки механического тросика. Функции лимбов дублируются через традиционное для современных зеркальных аппаратов Nikon двухдисковое управление – как мы уже говорили, первый диск находит
|16.11.2013
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Обзор фотоаппарата Sony RX100II: эволюция без резких движений
лучше, чем с недорогих мыльниц, и мало отличаться по качеству от любительских зеркалок при том, что зеркалки займут намного больше места в сумке. Технические характеристики Sony RX100II Матриц
|26.09.2013
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Суперзум 42x без страха и упрека: обзор Fujifilm Finepix HS50 EXR
актных камер с несменными объективами, и меньшими размерами сенсора, чем у сопоставимых по размерам зеркальных и беззеркальных камер. Тем не менее, ультразумы являются прекрасным выбором для тр
|29.08.2013
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Обзор зеркальной камеры Nikon D7100: финиш гонки мегапикселей?
Гонка мегапикселей среди зеркальных камер с кроп матрицей продолжалась достаточно долго, однако компания Nikon, по все
|12.08.2013
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Обзор полнокадровой зеркальной камеры Canon EOS 6D
стно о ресурсе — слишком недолго она пробыла на рынке. Но производитель не обещает здесь никаких особенных улучшений по сравнению с другими любительскими камерами. Относительно новые для любительских зеркалок WiFi и GPS, фактически, уже стали обязательными атрибутами всех гаджетов вообще, так что было бы скорее удивительно, если бы новое изделие вышло без них. ISO 8000, внутрикамерный jpeg.
|18.07.2013
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Лучшие зеркальные фотоаппараты лета 2013. Выбор ZOOM
Наш предыдущий материал на тему выбора лучших среди зеркальных фотоаппаратов вышел более года назад и касался лишь аппаратов любительского класса
|02.07.2013
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Canon 70D: новая "зеркалка" для продвинутых любителей
Компания Canon объявила об обновлении зеркальной фотокамеры для продвинутых любителей Canon 60D, представленной еще в 2010 г. Новая модель - Canon 70D - обладает новой матрицей с разрешением 20,2 МП (в предыдущей модели стоит сенсо
|24.06.2013
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Камера JVC "дружит" с зеркалками Nikon
писи на четыре карты памяти. Говоря о сменной оптике, нужно отметить, что камера совместима с объективами байонета Nikon F-Mount, а значит, к ней подходит практически весь парк оптики для современных зеркальных аппаратов Nikon. Что касается четырёх карт, то запись на них может осуществляться в формате 4K – благодаря чему на каждый носитель пишется свой кусок общего изображения разрешением 1
|29.05.2013
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ТОП системных камер: сравниваем Olympus PEN E-P5 и Panasonic Lumix DMC-G6
твом компаний Olympus и Kodak. Матрицы размером 18 на 13,5 миллиметров планировалось использовать в зеркальных аппаратах. За счёт уменьшения площади сенсора по сравнению с матрицами типоразмеро
|18.04.2013
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Создан объектив для зеркалок с самой большой в мире светосилой
ании, не предложил еще ни один другой производитель. Объектив предназначен для стандартных цифровых зеркальных фотокамер с матрицами формата APS-C. Новую модель можно использовать и с камерами
|01.04.2013
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Зеркальная перезагрузка: первый взгляд на ЦФК Canon EOS 100D
в со стороны японского фото-гиганта. Canon EOS 100D Согласно обозначению иерархии линеек цифровых зеркальных камер компании Canon, EOS 100D принадлежит к старшей из серий любительских аппарат
|21.03.2013
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Canon представил самую маленькую и легкую «зеркалку» в мире
Canon анонсировала новую модель зеркальной фотокамеры в линейке EOS - Canon EOS 100D. Новинка является самой маленькой и легк
|21.02.2013
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Nikon обновил «зеркалку» для продвинутых любителей
Компания Nikon обновила о выходе преемницы продвинутой зеркальной фотокамеры Nikon D7000. Новая модель получила номер D7100. Nikon D7100 обладает 24,1-МП матрицей по сравнению с 16,2-МП в D7000, модели 2010 г. Матрица имеет прежний формат APS-C (23
|23.01.2013
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Nokia готовит «телефон-зеркалку» Nokia EOS
е связан с числом пикселей (компания позиционирует Nokia 808 PureView как камерофон, который позволяет получать снимки в условиях недостаточной освещенности, которые не уступают по качеству снимкам с зеркальных камер). Теперь же компания, по всей видимости, планирует вернуть потребителям радость от владения 41-МП смартфоном, но уже на современной платформе (808 базируется на Symbian). По ин
|21.01.2013
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Тест зеркальной камеры Nikon D600: полный кадр для кухарки
6 х 2624 пикселей. Во таком режиме фотограф сможет применять объективы для любительских «кропнутых» зеркальных камер Nikon, например, оставшихся у него от предыдущей «рабочей лошадки». Таким об
|17.12.2012
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Обзор Leica S2: зеркальная камера Дмитрия Медведева за 1 000 000 рублей
й особенностью дизайна S2 является предельный лаконизм. Профессионал, снимающий топовой репортажной зеркальной камерой, при первом знакомстве с данной «Лейкой» может придти в замешательство, не
|08.11.2012
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Обзор фотокамеры Leica Х2: без конкурентов, без компромиссов
ей) и при достаточном освещении по комфорту визирования вполне сравним с оптическими видоискателями зеркальных камер и даже превосходит их, поскольку показывает результирующую картинку с учетом
|06.11.2012
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Nikon представил новую «зеркалку» для любителей
и Nikon D5100, анонсированной в апреле 2011 г. Особенность новинки заключается в том, что ее автофокусная система, датчик экспозамера и технология распознавания сюжета были заимствованы у продвинутой зеркальной фотокамеры Nikon D7000. Это позволило получить «новый уровень производительности» и «намного более качественное изображение», пояснили в компании. Автофокусная система D5200 включает
|31.10.2012
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Тест беззеркалки Panasonic Lumix DMC-G5: когда камера умнее фотографа
ономика Дополнительный орган управления - нововведение, безусловно, весьма полезное. Заметим, что в зеркальных камерах его наличие является одним из признаков, переводящих младшие модели на сту
|31.10.2012
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Обзор Canon EOS 650D: лучшая "зеркалка" для любителя
Однако стратегия Canon не поддаётся на простые методы дешифровки. Линейка цифровых зеркальных фотокамер начального уровня этой компании – EOS xx0D – с точки зрения номенклатуры
Фотокамеры и организации, системы, технологии, персоны:
|Газаров Артур 77 56
|Бровкин Дмитрий 55 12
|Гордеева Анна 36 11
|Симонов Игорь 103 11
|Принцевская Людмила 34 10
|Jobs Steve - Джобс Стив 1031 10
|Музалев Дмитрий 13 9
|Лаптева Марина 114 9
|Малафеев Андрей 52 7
|Ксенин Алекс 311 7
|Kimura Makoto - Кимура Макото 6 6
|Виноградов Александр 65 6
|Сергеев Иван 74 5
|Москалева Татьяна 73 5
|Илюхина Жанна 18 4
|Hilton Paris - Хилтон Пэрис 30 3
|Набоков Сергей 27 3
|Терентьев Константин 19 3
|Пан Иннокентий 3 3
|Токаренко Сергей 4 3
|Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 3
|Наумов Максим 100 3
|Поляков Анатолий 8 3
|Рахманов Максим 47 2
|Ерофеева Мария 31 2
|Беляева Татьяна 29 2
|Горюнов Михаил 16 2
|Никитин Николай 24 2
|Наумов Станислав 30 2
|Николаев Григорий 10 2
|Евстигнеев Денис 9 2
|Поторочина Ольга 7 2
|Болотов Дмитрий 10 2
|Яновский Кирилл 5 2
|Савенко Сергей 3 2
|Bernstein Max - Бернстайн Макс 4 2
|Акилов Юрий 3 2
|Бурмистров Василий 2 2
|Аксенова Вера 2 2
|Дударева Маргарита 2 2
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