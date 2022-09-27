Фотокамеры - Зеркальный фотоаппарат - Зеркалка - SLR Camera

Xiaomi убивает зеркальные фотоаппараты. Создается смартфон с суперкамерой ь DSLR-фотоаппараты. DSLR-камеры или Digital single-lens reflex camera – это и есть так называемые «зеркалки». То есть это те самые громоздкие фотоаппараты, которые еще совсем недавно можно был

Лучшие фотоаппараты 2021 года: выбор ZOOM но не так много. Мы выбрали для вас модели разных форматов и ценовых категорий: от профессиональных зеркальных и беззеркальных до компактных.Pentax K-3 Mark III Начнем с «классики» – зеркаль

Концерн «Автоматика» освоил технологию нанесения зеркального металлического покрытия ПО «Электроприбор», входящее в концерн «Автоматика» госкорпорации «Ростех», освоило технологию нанесения зеркального металлического покрытия на изделия из любых материалов. Покрытие наносится методом химической металлизации, что увеличивает износостойкость и твердость покрываемого изделия. Техноло

Canon выпустил две новые любительские камеры линейки EOS е средства управления для контроля параметров в любой съемочной ситуации. Как и другие новые модели зеркальных цифровых камер семейства EOS, EOS 90D имеет знакомый, но более легкий корпус с бол

Как выбрать объектива для зеркальных и беззеркальных фотоаппаратов Итак, вы прочли наши статьи по выбору устройства для фотосъёмки, гиды по выбору зеркальной и беззеркальной камеры, и всё же твёрдо уверены, что вам нужен фотоаппарат именно

Как выбрать беззеркальный фотоаппарат ных «беззеркалок» То же можно сказать и про Nikon. У компании байонет Nikon F используется только в зеркальных камерах, а для беззеркальных разработан другой формат — Nikon 1. Эти беззеркалки,

Хиты продаж: зеркальные фотокамеры 2017 года Любительские К данной категории относятся зеркальные фотоаппараты для начинающих. Все эти камеры обладают «кропнутой» матрицей — матрица меньшего размера, чем полнокадровая — 36х26 мм. Обычно модели данного класса поставляются с «китов

Обзор зеркальной камеры Nikon D7500 сего один Единственное, на что могут посетовать приверженцы полупрофессиональных и профессиональных зеркалок Nikon — это на отсутствие второго слота для карты памяти. У серии D7xxx он был начин

Фотоаппараты со сменной оптикой. Хиты продаж 2017 ппаратов со сменной оптикой. В нём мы решили свести воедино данные о популярности у покупателей как зеркальных, так и беззеркальных камер. Информация получена нами из открытых источников, отсле

Canon EOS скоро 30 лет В марте 2017 года исполняется 30 лет со дня создания линейки зеркальных фотокамер Canon EOS и появлению байонета Canon EF. Система Canon EOS дебютировала

Обзор фотоаппарата Nikon D3400 Рынок зеркальных камер начального и любительского уровня сегодня находится в довольно странном сост

GS Labs выпустил обновленное приложение «Play.Триколор» с поддержкой «зеркального стриминга» версия решения позволяет дублировать трансляцию видеоконтента с телеприставки на экран смартфона или планшета на базе Android OS для реализации концепции TV to GO («возьми телевидение с собой»). Для «зеркального стриминга» не требуется наличие свободного тюнера, что обеспечивает поддержку инновационного сервиса большинством моделей телевизионных приставок General Satellite. При просмотре ду

Не упуская детали: первый взгляд на зеркальные камеры Canon EOS 750D/760D и Canon EOS 5DS/5DS R анностью и поэтому заслуживает к себе внимания.Canon EOS 750D и Canon EOS 760D Линейка любительских зеркальных камер среднего ценового диапазона Canon EOS xx0D совершенно справедливо считается

Nikon D5500 - самая маленькая зеркалка с поворотным дисплеем Почти через два года после выхода самой компактной зеркальной камеры Canon EOS 100D компания Nikon выпускает её достойного конкурента. Новая зе

Первый тест в России флагманской "зеркалки" Nikon D4s за 250 000 рублей и этом она немного легче своей предшественницы Nikon D4. Габариты абсолютно идентичны. То же можно сказать про эргономику и расположение кнопок. Всё в точности также. Левый ряд клавиш традиционен для зеркальных камер Nikon: С правой стороны находится кнопка блокировки автофокуса, колесо управления, селектор для навигации в меню и переключения точек фокусировки (также для этой цели можно исп

Пан или пропал: первый взгляд на фотокамеры Sony SLT-A77 II и Sony DSC-RX100 III Рынок зеркальных фотокамер привык к замещению одного поколения камер другим. И чем ниже в иерархии

Камера мечты. Обзор самой необычный "зеркалки" года Nikon Df , Nikon Df удобством не отличается. Быстрее переключать режимы так, как это реализовано в последних зеркальных камерах Nikon, а не при помощи аналоговых селекторов. Но ведь никто и не преследов

Olympus OM-D EM-1 против Nikon D600: флагман беззеркалок против полного кадра заторе матрицы, который ещё три-четыре "стопа" добавляет фотографу. Такого нет больше ни у одной из зеркальных камер. Надо отметить, что стабилизаторы иногда есть в объективах, и то, в основном

Первый взгляд на системную камеру Fujifilm X-T1: как "зеркалка", только лучше? проявленную ручку горизонтального хвата и разбиение верхней грани на две зоны с помощью выступа. У зеркальных камер этот выступ традиционно служит местом установки контактной площадки для внеш

В России рухнули продажи фотокамер. Обещан рост цен на «зеркалки» и на 18% в денежном выражении. Средняя цена аппарата снизилась на 4%. В то же время число проданных зеркальных фотокамер осталось на уровне 2012 г., хотя выручка с их продажи снизилась на 12%.

Первый взгляд на "зеркалку" Nikon Df: лучшая ретрокамера на рынке? для установки механического тросика. Функции лимбов дублируются через традиционное для современных зеркальных аппаратов Nikon двухдисковое управление – как мы уже говорили, первый диск находит

Обзор фотоаппарата Sony RX100II: эволюция без резких движений лучше, чем с недорогих мыльниц, и мало отличаться по качеству от любительских зеркалок при том, что зеркалки займут намного больше места в сумке. Технические характеристики Sony RX100II Матриц

Суперзум 42x без страха и упрека: обзор Fujifilm Finepix HS50 EXR актных камер с несменными объективами, и меньшими размерами сенсора, чем у сопоставимых по размерам зеркальных и беззеркальных камер. Тем не менее, ультразумы являются прекрасным выбором для тр

Обзор зеркальной камеры Nikon D7100: финиш гонки мегапикселей? Гонка мегапикселей среди зеркальных камер с кроп матрицей продолжалась достаточно долго, однако компания Nikon, по все

Обзор полнокадровой зеркальной камеры Canon EOS 6D стно о ресурсе — слишком недолго она пробыла на рынке. Но производитель не обещает здесь никаких особенных улучшений по сравнению с другими любительскими камерами. Относительно новые для любительских зеркалок WiFi и GPS, фактически, уже стали обязательными атрибутами всех гаджетов вообще, так что было бы скорее удивительно, если бы новое изделие вышло без них. ISO 8000, внутрикамерный jpeg.

Лучшие зеркальные фотоаппараты лета 2013. Выбор ZOOM Наш предыдущий материал на тему выбора лучших среди зеркальных фотоаппаратов вышел более года назад и касался лишь аппаратов любительского класса

Canon 70D: новая "зеркалка" для продвинутых любителей Компания Canon объявила об обновлении зеркальной фотокамеры для продвинутых любителей Canon 60D, представленной еще в 2010 г. Новая модель - Canon 70D - обладает новой матрицей с разрешением 20,2 МП (в предыдущей модели стоит сенсо

Камера JVC "дружит" с зеркалками Nikon писи на четыре карты памяти. Говоря о сменной оптике, нужно отметить, что камера совместима с объективами байонета Nikon F-Mount, а значит, к ней подходит практически весь парк оптики для современных зеркальных аппаратов Nikon. Что касается четырёх карт, то запись на них может осуществляться в формате 4K – благодаря чему на каждый носитель пишется свой кусок общего изображения разрешением 1

ТОП системных камер: сравниваем Olympus PEN E-P5 и Panasonic Lumix DMC-G6 твом компаний Olympus и Kodak. Матрицы размером 18 на 13,5 миллиметров планировалось использовать в зеркальных аппаратах. За счёт уменьшения площади сенсора по сравнению с матрицами типоразмеро

Создан объектив для зеркалок с самой большой в мире светосилой ании, не предложил еще ни один другой производитель. Объектив предназначен для стандартных цифровых зеркальных фотокамер с матрицами формата APS-C. Новую модель можно использовать и с камерами

Зеркальная перезагрузка: первый взгляд на ЦФК Canon EOS 100D в со стороны японского фото-гиганта. Canon EOS 100D Согласно обозначению иерархии линеек цифровых зеркальных камер компании Canon, EOS 100D принадлежит к старшей из серий любительских аппарат

Canon представил самую маленькую и легкую «зеркалку» в мире Canon анонсировала новую модель зеркальной фотокамеры в линейке EOS - Canon EOS 100D. Новинка является самой маленькой и легк

Nikon обновил «зеркалку» для продвинутых любителей Компания Nikon обновила о выходе преемницы продвинутой зеркальной фотокамеры Nikon D7000. Новая модель получила номер D7100. Nikon D7100 обладает 24,1-МП матрицей по сравнению с 16,2-МП в D7000, модели 2010 г. Матрица имеет прежний формат APS-C (23

Nokia готовит «телефон-зеркалку» Nokia EOS е связан с числом пикселей (компания позиционирует Nokia 808 PureView как камерофон, который позволяет получать снимки в условиях недостаточной освещенности, которые не уступают по качеству снимкам с зеркальных камер). Теперь же компания, по всей видимости, планирует вернуть потребителям радость от владения 41-МП смартфоном, но уже на современной платформе (808 базируется на Symbian). По ин

Тест зеркальной камеры Nikon D600: полный кадр для кухарки 6 х 2624 пикселей. Во таком режиме фотограф сможет применять объективы для любительских «кропнутых» зеркальных камер Nikon, например, оставшихся у него от предыдущей «рабочей лошадки». Таким об

Обзор Leica S2: зеркальная камера Дмитрия Медведева за 1 000 000 рублей й особенностью дизайна S2 является предельный лаконизм. Профессионал, снимающий топовой репортажной зеркальной камерой, при первом знакомстве с данной «Лейкой» может придти в замешательство, не

Обзор фотокамеры Leica Х2: без конкурентов, без компромиссов ей) и при достаточном освещении по комфорту визирования вполне сравним с оптическими видоискателями зеркальных камер и даже превосходит их, поскольку показывает результирующую картинку с учетом

Nikon представил новую «зеркалку» для любителей и Nikon D5100, анонсированной в апреле 2011 г. Особенность новинки заключается в том, что ее автофокусная система, датчик экспозамера и технология распознавания сюжета были заимствованы у продвинутой зеркальной фотокамеры Nikon D7000. Это позволило получить «новый уровень производительности» и «намного более качественное изображение», пояснили в компании. Автофокусная система D5200 включает

Тест беззеркалки Panasonic Lumix DMC-G5: когда камера умнее фотографа ономика Дополнительный орган управления - нововведение, безусловно, весьма полезное. Заметим, что в зеркальных камерах его наличие является одним из признаков, переводящих младшие модели на сту