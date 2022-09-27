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Фотокамеры Зеркальный фотоаппарат Зеркалка SLR Camera

Фотокамеры - Зеркальный фотоаппарат - Зеркалка - SLR Camera

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


27.09.2022 Xiaomi убивает зеркальные фотоаппараты. Создается смартфон с суперкамерой

ь DSLR-фотоаппараты. DSLR-камеры или Digital single-lens reflex camera – это и есть так называемые «зеркалки». То есть это те самые громоздкие фотоаппараты, которые еще совсем недавно можно был
17.01.2022 Лучшие фотоаппараты 2021 года: выбор ZOOM

но не так много. Мы выбрали для вас модели разных форматов и ценовых категорий: от профессиональных зеркальных и беззеркальных до компактных.Pentax K-3 Mark III Начнем с «классики» – зеркаль
02.10.2020 Концерн «Автоматика» освоил технологию нанесения зеркального металлического покрытия

ПО «Электроприбор», входящее в концерн «Автоматика» госкорпорации «Ростех», освоило технологию нанесения зеркального металлического покрытия на изделия из любых материалов. Покрытие наносится методом химической металлизации, что увеличивает износостойкость и твердость покрываемого изделия. Техноло
28.08.2019 Canon выпустил две новые любительские камеры линейки EOS

е средства управления для контроля параметров в любой съемочной ситуации. Как и другие новые модели зеркальных цифровых камер семейства EOS, EOS 90D имеет знакомый, но более легкий корпус с бол
13.07.2018 Как выбрать объектива для зеркальных и беззеркальных фотоаппаратов

Итак, вы прочли наши статьи по выбору устройства для фотосъёмки, гиды по выбору зеркальной и беззеркальной камеры, и всё же твёрдо уверены, что вам нужен фотоаппарат именно

13.04.2018 Как выбрать беззеркальный фотоаппарат

ных «беззеркалок» То же можно сказать и про Nikon. У компании байонет Nikon F используется только в зеркальных камерах, а для беззеркальных разработан другой формат — Nikon 1. Эти беззеркалки,

06.12.2017 Хиты продаж: зеркальные фотокамеры 2017 года

Любительские К данной категории относятся зеркальные фотоаппараты для начинающих. Все эти камеры обладают «кропнутой» матрицей — матрица меньшего размера, чем полнокадровая — 36х26 мм. Обычно модели данного класса поставляются с «китов
25.08.2017 Обзор зеркальной камеры Nikon D7500

сего один Единственное, на что могут посетовать приверженцы полупрофессиональных и профессиональных зеркалок Nikon — это на отсутствие второго слота для карты памяти. У серии D7xxx он был начин
31.03.2017 Фотоаппараты со сменной оптикой. Хиты продаж 2017

ппаратов со сменной оптикой. В нём мы решили свести воедино данные о популярности у покупателей как зеркальных, так и беззеркальных камер. Информация получена нами из открытых источников, отсле
12.01.2017 Canon EOS скоро 30 лет

В марте 2017 года исполняется 30 лет со дня создания линейки зеркальных фотокамер Canon EOS и появлению байонета Canon EF. Система Canon EOS дебютировала

12.01.2017 Обзор фотоаппарата Nikon D3400

Рынок зеркальных камер начального и любительского уровня сегодня находится в довольно странном сост
23.10.2015 GS Labs выпустил обновленное приложение «Play.Триколор» с поддержкой «зеркального стриминга»

версия решения позволяет дублировать трансляцию видеоконтента с телеприставки на экран смартфона или планшета на базе Android OS для реализации концепции TV to GO («возьми телевидение с собой»). Для «зеркального стриминга» не требуется наличие свободного тюнера, что обеспечивает поддержку инновационного сервиса большинством моделей телевизионных приставок General Satellite. При просмотре ду
19.02.2015 Не упуская детали: первый взгляд на зеркальные камеры Canon EOS 750D/760D и Canon EOS 5DS/5DS R

анностью и поэтому заслуживает к себе внимания.Canon EOS 750D и Canon EOS 760D Линейка любительских зеркальных камер среднего ценового диапазона Canon EOS xx0D совершенно справедливо считается

12.01.2015 Nikon D5500 - самая маленькая зеркалка с поворотным дисплеем

Почти через два года после выхода самой компактной зеркальной камеры Canon EOS 100D компания Nikon выпускает её достойного конкурента.  Новая зе
18.06.2014 Первый тест в России флагманской "зеркалки" Nikon D4s за 250 000 рублей

и этом она немного легче своей предшественницы Nikon D4. Габариты абсолютно идентичны. То же можно сказать про эргономику и расположение кнопок. Всё в точности также. Левый ряд клавиш традиционен для зеркальных камер Nikon: С правой стороны находится кнопка блокировки автофокуса, колесо управления, селектор для навигации в меню и переключения точек фокусировки (также для этой цели можно исп
27.05.2014 Пан или пропал: первый взгляд на фотокамеры Sony SLT-A77 II и Sony DSC-RX100 III

Рынок зеркальных фотокамер привык к замещению одного поколения камер другим. И чем ниже в иерархии

20.05.2014 Камера мечты. Обзор самой необычный "зеркалки" года Nikon Df

, Nikon Df удобством не отличается. Быстрее переключать режимы так, как это реализовано в последних зеркальных камерах Nikon, а не при помощи аналоговых селекторов. Но ведь никто и не преследов
03.04.2014 Olympus OM-D EM-1 против Nikon D600: флагман беззеркалок против полного кадра

заторе матрицы, который ещё три-четыре "стопа" добавляет фотографу. Такого нет больше ни у одной из зеркальных камер. Надо отметить, что стабилизаторы иногда есть в объективах, и то, в основном
13.03.2014 Первый взгляд на системную камеру Fujifilm X-T1: как "зеркалка", только лучше?

проявленную ручку горизонтального хвата и разбиение верхней грани на две зоны с помощью выступа. У зеркальных камер этот выступ традиционно служит местом установки контактной площадки для внеш
06.02.2014 В России рухнули продажи фотокамер. Обещан рост цен на «зеркалки»

и на 18% в денежном выражении. Средняя цена аппарата снизилась на 4%. В то же время число проданных зеркальных фотокамер осталось на уровне 2012 г., хотя выручка с их продажи снизилась на 12%.

03.12.2013 Первый взгляд на "зеркалку" Nikon Df: лучшая ретрокамера на рынке?

для установки механического тросика. Функции лимбов дублируются через традиционное для современных зеркальных аппаратов Nikon двухдисковое управление – как мы уже говорили, первый диск находит
16.11.2013 Обзор фотоаппарата Sony RX100II: эволюция без резких движений

лучше, чем с недорогих мыльниц, и мало отличаться по качеству от любительских зеркалок при том, что зеркалки займут намного больше места в сумке. Технические характеристики Sony RX100II  Матриц
26.09.2013 Суперзум 42x без страха и упрека: обзор Fujifilm Finepix HS50 EXR

актных камер с несменными объективами, и меньшими размерами сенсора, чем у сопоставимых по размерам зеркальных и беззеркальных камер. Тем не менее, ультразумы являются прекрасным выбором для тр
29.08.2013 Обзор зеркальной камеры Nikon D7100: финиш гонки мегапикселей?

Гонка мегапикселей среди зеркальных камер с кроп матрицей продолжалась достаточно долго, однако компания Nikon, по все
12.08.2013 Обзор полнокадровой зеркальной камеры Canon EOS 6D

стно о ресурсе — слишком недолго она пробыла на рынке. Но производитель не обещает здесь никаких особенных улучшений по сравнению с другими любительскими камерами. Относительно новые для любительских зеркалок WiFi и GPS, фактически, уже стали обязательными атрибутами всех гаджетов вообще, так что было бы скорее удивительно, если бы новое изделие вышло без них. ISO 8000, внутрикамерный jpeg.
18.07.2013 Лучшие зеркальные фотоаппараты лета 2013. Выбор ZOOM

Наш предыдущий материал на тему выбора лучших среди зеркальных фотоаппаратов вышел более года назад и касался лишь аппаратов любительского класса
02.07.2013 Canon 70D: новая "зеркалка" для продвинутых любителей

Компания Canon объявила об обновлении зеркальной фотокамеры для продвинутых любителей Canon 60D, представленной еще в 2010 г. Новая модель - Canon 70D - обладает новой матрицей с разрешением 20,2 МП (в предыдущей модели стоит сенсо
24.06.2013 Камера JVC "дружит" с зеркалками Nikon

писи на четыре карты памяти. Говоря о сменной оптике, нужно отметить, что камера совместима с объективами байонета Nikon F-Mount, а значит, к ней подходит практически весь парк оптики для современных зеркальных аппаратов Nikon. Что касается четырёх карт, то запись на них может осуществляться в формате 4K – благодаря чему на каждый носитель пишется свой кусок общего изображения разрешением 1
29.05.2013 ТОП системных камер: сравниваем Olympus PEN E-P5 и Panasonic Lumix DMC-G6

твом компаний Olympus и Kodak. Матрицы размером 18 на 13,5 миллиметров планировалось использовать в зеркальных аппаратах. За счёт уменьшения площади сенсора по сравнению с матрицами типоразмеро
18.04.2013 Создан объектив для зеркалок с самой большой в мире светосилой

ании, не предложил еще ни один другой производитель. Объектив предназначен для стандартных цифровых зеркальных фотокамер с матрицами формата APS-C. Новую модель можно использовать и с камерами

01.04.2013 Зеркальная перезагрузка: первый взгляд на ЦФК Canon EOS 100D

в со стороны японского фото-гиганта. Canon EOS 100D   Согласно обозначению иерархии линеек цифровых зеркальных камер компании Canon, EOS 100D принадлежит к старшей из серий любительских аппарат
21.03.2013 Canon представил самую маленькую и легкую «зеркалку» в мире

Canon анонсировала новую модель зеркальной фотокамеры в линейке EOS - Canon EOS 100D. Новинка является самой маленькой и легк
21.02.2013 Nikon обновил «зеркалку» для продвинутых любителей

Компания Nikon обновила о выходе преемницы продвинутой зеркальной фотокамеры Nikon D7000. Новая модель получила номер D7100. Nikon D7100 обладает 24,1-МП матрицей по сравнению с 16,2-МП в D7000, модели 2010 г. Матрица имеет прежний формат APS-C (23
23.01.2013 Nokia готовит «телефон-зеркалку» Nokia EOS

е связан с числом пикселей (компания позиционирует Nokia 808 PureView как камерофон, который позволяет получать снимки в условиях недостаточной освещенности, которые не уступают по качеству снимкам с зеркальных камер). Теперь же компания, по всей видимости, планирует вернуть потребителям радость от владения 41-МП смартфоном, но уже на современной платформе (808 базируется на Symbian). По ин
21.01.2013 Тест зеркальной камеры Nikon D600: полный кадр для кухарки

6 х 2624 пикселей. Во таком режиме фотограф сможет применять объективы для любительских «кропнутых» зеркальных камер Nikon, например, оставшихся у него от предыдущей «рабочей лошадки». Таким об
17.12.2012 Обзор Leica S2: зеркальная камера Дмитрия Медведева за 1 000 000 рублей

й особенностью дизайна S2 является предельный лаконизм. Профессионал, снимающий топовой репортажной зеркальной камерой, при первом знакомстве с данной «Лейкой» может придти в замешательство, не
08.11.2012 Обзор фотокамеры Leica Х2: без конкурентов, без компромиссов

ей) и при достаточном освещении по комфорту визирования вполне сравним с оптическими видоискателями зеркальных камер и даже превосходит их, поскольку показывает результирующую картинку с учетом
06.11.2012 Nikon представил новую «зеркалку» для любителей

и Nikon D5100, анонсированной в апреле 2011 г. Особенность новинки заключается в том, что ее автофокусная система, датчик экспозамера и технология распознавания сюжета были заимствованы у продвинутой зеркальной фотокамеры Nikon D7000. Это позволило получить «новый уровень производительности» и «намного более качественное изображение», пояснили в компании. Автофокусная система D5200 включает
31.10.2012 Тест беззеркалки Panasonic Lumix DMC-G5: когда камера умнее фотографа

ономика Дополнительный орган управления - нововведение, безусловно, весьма полезное. Заметим, что в зеркальных камерах его наличие является одним из признаков, переводящих младшие модели на сту
31.10.2012 Обзор Canon EOS 650D: лучшая "зеркалка" для любителя

Однако стратегия Canon не поддаётся на простые методы дешифровки. Линейка цифровых зеркальных фотокамер начального уровня этой компании – EOS xx0D – с точки зрения номенклатуры

Публикаций - 1114, упоминаний - 2133

Фотокамеры и организации, системы, технологии, персоны:

Canon 1439 344
Sony 6739 318
Nikon 646 314
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 171
Olympus 475 165
Samsung Electronics 11064 139
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1828 102
Fujifilm - Fuji Photo Film 350 84
Ricoh Imaging Company - Ricoh Pentax - Pentax Imaging Systems Division - Asahi Pentax - Asahi Optical 234 81
Leica Camera 282 70
Konica Minolta 423 68
Apple Inc 13154 58
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 40
Google LLC 12688 39
Eastman Kodak - Кодак 509 38
Microsoft Corporation 25775 33
Белый Ветер Цифровой - БВЦ 271 30
LG Electronics 3735 28
Meta Platforms - Facebook 4621 24
Casio 338 24
Intel Corporation 12811 22
Huawei 4676 21
Nvidia Corp 4002 20
Seiko Epson Corporation 908 19
HP Inc. 5883 18
Fujitsu 2105 18
Lenovo Motorola 3566 18
Шахты 0 18
Victor Hasselblad AB 57 17
Панорама КБ - Конструкторское бюро 250 15
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 14
Toshiba Corporation 2980 14
HTC Corporation 1512 14
Schneider Kreuznach - Jos. Schneider Optische Werke GmbH 43 13
Ricoh - Riken Kankoshi - Ricoh Rus - Рико Рус 274 13
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson - Сони Мобайл Коммюникейшнз Рус 1268 13
Tamron 21 12
Yandex - Яндекс 9216 12
Utinet - Корпоративная компания - КомпьютерПроф - КонсалтингПроф 58 11
Siemens AG - Siemens Group 2673 11
Carl Zeiss AG 307 47
Белый Ветер 365 25
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 22
Dixis - Диксис - Dиксис 371 22
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 17
Россети Ленэнерго 1699 16
Связной ГК 1401 11
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 154 11
USM Holdings - ЮэСэМ ХК - ЮэСэМ Холдинговая компания 196 10
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 10
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 285 9
CARL - Автомобильный маркетплейс 73 9
BSI - British Standards Institution - Британский институт стандартов - BSI MS - BSI Management Systems 141 9
НИКС Компьютерный Супермаркет 26 8
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 6
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 530 6
Евросеть 1421 5
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 5
Совкомбанк Совесть 279 5
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 207 5
Геометрия НПО 165 5
Имидж.ру 12 4
Ростех - ОАК - МиГ РСК - Российская самолётостроительная корпорация - Российская авиастроительная компания - ОКБ имени А.И. Микояна Инженерный центр - Луховицкий авиационный завод имени П.А. Воронина - НПК им. П.А. Воронина 177 4
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 220 4
Ultra Electronics - Ультра Электроник АГ Рус 76 4
eBay Inc 1640 3
Walt Disney Company 647 3
TÜV Rheinland Group 181 3
Ferrari NV 159 3
Hansa - Ханса 114 3
Зазеркалье - детский музыкальный театр 6 2
Резонанс НПП 407 2
Эра HD - Эра ХД 54 2
Swarovski AG 74 2
NASA ARC - NASA Ames Research Center - Исследовательский центр Эймса 83 2
101Hotels.com 456 2
Boeing Defense, Space & Security - BDS - Boeing Missile Defense Systems - Boeing Space and Communications - Boeing Commercial Space 14 2
Лента - Монетка - торговая сеть 69 2
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 2
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 8
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 7
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 6
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 6
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 4
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 4
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 3
U.S. Department of Defense - United States Army - Армия США - Сухопутные войска США 631 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 3
РНФ - Российский научный фонд 201 3
Судебная власть - Judicial power 2500 2
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 2
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 2
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 782 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 2
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 2
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 393 2
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 2
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 939 2
Минпромнауки РФ - Министерство промышленности, науки и технологий Российской Федерации 2000-2004 годы 120 1
Правительство Магаданской области - органы государственной власти Магаданской области 27 1
Правительство Оренбургской области - органы государственной власти 42 1
Администрация Тамбовской области - Тамбовская областная Дума - органы государственной власти 62 1
Юриспруденция - Законодательные собрания областей РФ - Законодательство региональное и областное 303 1
Правительство Сингапура - Government of Singapore 40 1
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 410 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 1
Архивный фонд РФ - ГАРФ - Государственный архив Российской Федерации и регионов 132 1
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - Военно-морские силы США - United States Marine Corps, USMC - Корпус морской пехоты США 666 1
Правительство Казахстана - МВД Казахстана - Министерство внутренних дел Казахстана 12 1
Администрация Ленинградской области - Комитет цифрового развития Ленинградской области - Комитет по связи и информатизации Ленобласти 54 1
Администрация города Элиста 1 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 1
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 292 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 758 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 307
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 28
CIPA - Camera & Imaging Products Association - Ассоциация японских производителей кино-фотооборудования - Ассоциация ассоциацией фотопроизводителей 55 21
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 8
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 126 4
EISA - European Imaging and Sound Association - Европейская ассоциация журналов по аудио- и видеотехнике - Европейская ассоциация изображения и звука 30 2
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 2
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 2
РАМУ - Российская Ассоциация Маркетинговых Услуг 62 2
CEA - Consumer Electronics Association - Ассоциация потребительской электроники 34 1
МРАА - Motion Picture Association of America - Американская ассоциация кинокомпаний - Ассоциация кинопроизводителей Америки - Американская Киноассоциация 102 1
APA - American Psychological Association - Американская психологическая ассоциация - Американская ассоциация психологов 7 1
ISSA - Information Systems Security Association - Ассоциация безопасности информационных систем 2 1
SMPTE - Society of Motion Picture and Television Engineers - Общество инженеров кино и телевидения, OИКиТ 25 1
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 180 1
OAA - Open Automotive Alliance - Открытый автомобильный альянс 8 1
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 105 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 1
SD Card Association - Некоммерческая организация стандартизации карт памяти - Secured Digital (SD) Memory Card 57 1
JEDEC - Joint Electron Device Engineering Council - Комитет инженерной стандартизации полупроводниковой продукции при Electronic Industries Alliance 69 1
Единая Россия - Политическая партия 321 1
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 424 1
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 132 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 1
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 161 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
СоюзМаш России - Союз машиностроителей России 57 1
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4897 638
Фотокамеры - Объектив - Lens 1432 412
Фотокамеры - Автофокус - Автофокусировка 2490 408
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13246 374
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 356
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 318
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10697 315
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 308
LED-вспышка - светодиодная вспышка 2862 304
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей - LCD (жидкокристаллический, проекционный) телевизор 6613 296
Видоискатель - визир - Viewfinder - visor 748 278
Фотокамеры - Трансфокатор - Объектив переменного фокусного расстояния - Вариообъектив или зум-объектив (zoom) - Transfocator, variobjector 2011 257
RAW - Формат цифровых файлов изображения 606 253
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6462 231
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 230
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6265 222
ISO 200, 400, 1600, 6400 - Чувствительность фотоматериала - Светочувствительность цифровых камер - Photosensitivity 542 198
JPG - JPEG - Joint Photographic Experts Group- растровый графический формат 1764 191
Электроника - CMOS - Complementary metal-oxide-semiconductor - КМОП-транзистор - Комплементарная структура металл-оксид-полупроводник 935 185
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