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Фотокамеры Зеркальный фотоаппарат Зеркалка SLR Camera

Фотокамеры - Зеркальный фотоаппарат - Зеркалка - SLR Camera


17.01.2022 Лучшие фотоаппараты 2021 года: выбор ZOOM
28.08.2019 Canon выпустил две новые любительские камеры линейки EOS
13.07.2018 Как выбрать объектива для зеркальных и беззеркальных фотоаппаратов
13.04.2018 Как выбрать беззеркальный фотоаппарат
03.04.2014 Olympus OM-D EM-1 против Nikon D600: флагман беззеркалок против полного кадра
29.08.2013 Обзор зеркальной камеры Nikon D7100: финиш гонки мегапикселей?
18.07.2013 Лучшие зеркальные фотоаппараты лета 2013. Выбор ZOOM
29.05.2013 ТОП системных камер: сравниваем Olympus PEN E-P5 и Panasonic Lumix DMC-G6
18.04.2013 Создан объектив для зеркалок с самой большой в мире светосилой
01.04.2013 Зеркальная перезагрузка: первый взгляд на ЦФК Canon EOS 100D
21.03.2013 Canon представил самую маленькую и легкую «зеркалку» в мире
21.01.2013 Тест зеркальной камеры Nikon D600: полный кадр для кухарки
17.12.2012 Обзор Leica S2: зеркальная камера Дмитрия Медведева за 1 000 000 рублей
08.11.2012 Обзор фотокамеры Leica Х2: без конкурентов, без компромиссов
31.10.2012 Тест беззеркалки Panasonic Lumix DMC-G5: когда камера умнее фотографа
16.04.2012 Выбор ZOOM: Лучшие зеркальные фотоаппараты для начинающих
14.03.2012 Sony выпустила «зеркалку» со скоростью съемки 12 кадров в секунду. ФОТО
10.01.2012 Canon анонсировал «зеркалку в кармане». ФОТО
07.11.2011 Canon разработал «зеркалку» с функцией видеозаписи в формате 4K
09.08.2011 Выбор ZOOM: лучшие фотокамеры первого полугодия
21.07.2011 Зеркальные фотокамеры: хиты продаж июня 2011
11.02.2011 Canon EOS 600D: первый взгляд на "старшую" любительскую камеру
24.11.2010 Nikon показала зеркальные фотокамеры будущего
04.10.2010 Первый взгляд на Nikon D7000: профессиональные функции в любительской "зеркалке"
28.09.2010 Первый взгляд на Sony Alpha A55: «зеркалка» с фиксированным зеркалом
23.08.2010 Первый взгляд на Nikon D3100: "зеркалка" для новичка
21.07.2010 Новая "зеркалка" Sony DSLR-A390: равная среди лучших
28.06.2010 Sony NEX-3 и NEX-5: подробный обзор и «полевой» тест беззеркальных камер
06.10.2009 Nikon D3000: как не разориться при покупке «зеркалки»
23.07.2009 Зеркальная фотография для новичка. Тест-дуэль: Canon 500D против Nikon D5000.
04.12.2008 Panasonic G1: полупрофессиональный компакт со сменной оптикой
17.10.2008 Зеркалки: обзор лучших новинок осени
28.08.2008 Canon против Nikon: битва грандов в полусреднем весе
05.08.2008 В «зеркалках» больше не будет зеркал
02.07.2008 Nikon D700: первый взгляд на новую полноматричную зеркалку
19.06.2008 Тест новой любительской зеркалки Canon EOS 450D
22.05.2008 Цифровые фотокамеры: главные новинки I полугодия 2008 года
26.12.2007 Лучшие цифровые фотокамеры 2007 года
24.12.2007 Фотокамеры: предновогодний хитпарад
07.12.2007 Самые продаваемые фотокамеры октября

Публикаций - 414, упоминаний - 864

Фотокамеры упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Samsung Electronics 9333 95
Canon 1339 95
Sony 6145 80
Nikon 588 79
Olympus 450 61
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 2575 47
Apple Inc 10683 41
Konica Minolta 356 37
Элемент ГК - Elementec 1523 37
Asahi Pentax 50 23
Fujifilm - Fuji Photo Film 313 21
Ricoh Pentax 213 20
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5434 19
LG Electronics 3372 18
Microsoft Corporation 22497 17
Leica Camera 239 17
Ростех - Автоматика Концерн 1008 16
Huawei 3222 16
Zoom Int - Zoom Video Communications 1108 16
Nvidia Corp 3118 12
ЭОС - Электронные офисные системы 1262 12
Панорама КБ - Конструкторское бюро 87 11
Yandex - Яндекс 5015 10
Xiaomi 1095 9
Casio 325 6
HMD Global - Nokia 128 6
Триколор - Национальная спутниковая компания 261 6
GS Group - General Satellite - Дженерал Сателайт 202 6
Eastman Kodak - Кодак 481 6
Intel Corporation 11262 6
Google LLC 10352 6
AMD - Advanced Micro Devices 3661 5
Meta Platforms - Facebook 4267 5
Lenovo Group 2077 5
IBM - International Business Machines Corp 8941 5
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 2532 5
Fujitsu 1898 4
Toshiba Corporation 2830 3
ASUS - AsusTek Computer Inc 1827 3
Seiko Epson Corporation 864 3
Dixis - Диксис 343 13
Carl Zeiss 294 13
Белый Ветер 340 11
Лента - Сеть розничной торговли 912 5
Связной ГК 1190 4
Прогресс РКЦ - ЦСКБ-Прогресс - Ракетно-космический центр - Центральное специализированное конструкторское бюро 781 4
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 376 4
Ростех - ОАК - МиГ РСК - Российская самолётостроительная корпорация - Российская авиастроительная компания - ОКБ имени А.И. Микояна Инженерный центр 85 3
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 645 3
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1642 3
Открытие ФК 2713 2
Самолёт ГК 216 2
LEGO 202 2
Почта России ПАО 1853 2
USM Holdings - ЮэСэМ ХК - ЮэСэМ Холдинговая компания 129 2
Ultra Electronics - Ультра Электроник АГ Рус 73 2
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 99 2
Netflix - онлайн-кинотеатр 398 2
eBay Inc 1576 1
Wildberries - Вайлдберриз - Ягодки 185 1
Netton Consulting Group 35 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2127 1
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 482 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг 237 1
Роскосмос - Лавочкина НПО - Научно-производственное объединение имени С.А. Лавочкина 108 1
РЖД - Российские железные дороги 1458 1
NASA Goddard Space Flight Center - Центр космических полётов Годдарда - Годдардский центр космических полетов NASA 33 1
Газпром ПАО 1008 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 1964 1
Ростех - Росэлектроника - Концерн Созвездие 237 1
Ростех - Швабе ЛЗОС - Лыткаринский завод оптического стекла 9 1
Точка 1820 1
CARL - Автомобильный маркетплейс 56 1
Май - Российская торговая компания 416 1
Беталинк 102 1
Hilton Hotels & Resorts 28 1
OMD OM Group 16 1
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 185 1
Техносила - СервисТрейд 239 1
Евросеть 1393 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 13513 6
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2392 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7990 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 8292 2
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 703 2
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1574 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1346 1
ВЭБ.РФ - ФРП РФ - Фонд развития промышленности 100 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2468 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 515 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2209 1
Президент Российской Федерации 3770 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 940 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Росавиакосмос 1571 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3271 1
Таможня - Таможенная служба 421 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 562 14
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 246 6
CIPA - Camera & Imaging Products Association 44 5
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 420 2
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 594 1
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 172 1
Автофокус - Автофокусировка 699 208
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство 9231 196
LED-вспышка - светодиодная вспышка 1095 195
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3713 165
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 4476 159
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 5287 145
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10539 126
USB - Universal Serial Bus - microUSB - miniUSB - Универсальная последовательная шина 9347 123
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 3109 102
RAW - Формат цифровых файлов изображения 526 73
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 2270 71
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические системы - Инженерно-технические средства 3057 59
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 20003 55
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 2024 50
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп 6017 44
APS-C - Advanced Photo System type-C - Формат сенсора цифровых фотоаппаратов 207 42
ISO 1600 - ISO 400 - Светочувствительность цифровых камер 231 41
Фотокамеры - Фотоаппараты - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 1425 40
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 6473 40
H.264, H.263, MPEG-4 Part 10, AVC (Advanced Video Coding) - лицензируемый стандарт сжатия видео 1102 39
Аккумулятор электрический - Power Bank - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 4203 38
OLED - Organic light-emitting diode - Органический светодиод 910 35
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 13608 33
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы 1602 27
Фотокамеры - Беззеркальный фотоаппарат - Беззеркалка - Mirrorless Camera 149 26
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 6451 25
Flash Hot Shoe - Горячий башмак - Башмак с центральным контактом - Multi Interface Shoe - MI-башмак 87 25
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 3482 25
Телефон - Телефонная связь - Голосовая ясвязь - Телефонные звонки - Телефонные системы - Telephone communication, calls, systems 3940 25
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 2021 23
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" 1590 21
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 5193 21
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность 1435 21
5G - пятое поколение мобильной связи 2529 20
LiveView - Live View - live preview - Электронный сквозной визир - Технология сквозного беспараллаксного визирования в цифровых фотоаппаратах, основанная на электронном видоискателе, заменяющем оптический визир 69 20
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 4844 20
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 3179 18
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 992 18
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser 4447 18
CMOS - Complementary metal-oxide-semiconductor - КМОП - Комплементарная структура металл-оксид-полупроводник 379 18
Canon EOS D - Серия цифровых зеркальных фотоаппаратов 253 155
Nikon D - серия цифровых зеркальных фотоаппаратов 253 130
Canon PowerShot - серия цифровых фотоаппаратов 193 73
Google Android 11959 68
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 2448 65
Microsoft Windows 2000 2856 49
Nikon Coolpix - серия компактных камер 184 46
Sony Cyber-shot - серия цифровых фотокамер 222 45
SanDisk CompactFlash - формат карт флеш-памяти - CompactFlash Association 560 42
Nikon NIKKOR - серия фотообъективов 112 41
Panasonic Lumix - семейство цифровых фотоаппаратов 88 38
Canon DIGIC - серия процессоров 195 31
Canon Digital IXUS 86 25
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1401 18
Nikon D-Lighting 38 15
Sony Electronics Alpha - Sony α - серия цифровых фотоаппаратов 96 15
Sony Memory Stick - M2 - носитель информации на основе технологии флеш-памяти 591 14
Konica Minolta DiMAGE - фотоаппарат 42 13
Apple iOS 6422 13
Asahi Pentax D 19 13
Canon EOS M Mark - Серия цифровых зеркальных фотоаппаратов 42 12
Nikon Expeed 63 12
Olympus xD-Picture Card 108 11
Microsoft Lumia - Nokia Lumia - Серия смартфонов 435 11
Qualcomm Snapdragon 8cx - Snapdragon 8Gx 745 11
VK - Mail.ru Одноклассники 1228 11
АТОЛ Sigma - Смарт-терминал - онлайн-касса 71 9
Apple macOS 1457 9
Adobe Photoshop 667 9
Linux OS 7669 9
Asahi Pentax K 49 9
Sony BIONZ - процессор обработки изображений 60 8
Adobe Lightroom 90 8
Nikon 1 - Nikon One - серия цифровых беззеркальных камер 45 8
Konica Minolta Dynax D - цифровая зеркальная камера 13 7
Canon EF - серия объективов 48 7
Qualcomm Adreno GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 462 7
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 3896 7
Asahi Pentax Optio 37 7
Canon Dual Pixel CMOS AF 28 7
Газаров Артур 77 23
Принцевская Людмила 33 8
Виноградов Александр 46 5
Лаптева Марина 114 5
Исанин Антон 9365 3
Москалева Татьяна 73 3
Bernstein Max - Бернстайн Макс 0 2
Jobs Steve - Джобс Стив 996 2
Симонов Игорь 100 2
Ксенин Алекс 311 2
Поляков Анатолий 8 2
Безруков Андрей 26 2
Potter Harry - Поттер Гарри - персонаж 102 1
Seiche Florian - Зайхе Флориан 13 1
Ефремов Сергей 15 1
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 285 1
Иванов Александр 83 1
Путин Владимир 2542 1
Абрамов Сергей 69 1
Hilton Paris - Хилтон Пэрис 29 1
Лант Арсений 5 1
Музалев Дмитрий 13 1
Устинова Ольга 7 1
Елбаев Владимир 6 1
Бровкин Дмитрий 56 1
Пан Иннокентий 3 1
Николаев Григорий 10 1
Шарапова Мария 15 1
Сачков Илья 109 1
Palmer Nicholas - Палмер Николас 3 1
Xiang Wang - Сян Ван 11 1
Химич Роман 44 1
Simmons Angela - Симмонс Анжела 1 1
Simmons Joseph - Симмонс Джозеф 1 1
Сергеев Иван 71 1
McCartney Paul - Маккартни Пол 26 1
Дуров Никита 4 1
Gruber John - Грубер Джон 17 1
Коровин Алексей 13 1
Филатов Андрей 105 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 45854 109
Япония 10069 84
Солнце - звезда Солнечной системы 1379 67
Россия - РФ - Российская федерация 108428 37
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 33910 29
Земля - планета Солнечной системы 7427 23
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 11864 16
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13925 13
Солнечная система - Solar system 2236 11
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 13476 10
Азия - Азиатский регион 3803 9
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 12452 7
Америка 2011 7
Германия - Федеративная Республика 8903 6
Таиланд - Королевство 671 6
Луна - спутник Земли 1184 6
Европа 12319 5
Южная Корея - Республика 4394 5
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12528 5
Китай - Тайвань 2115 5
Сатурн - Титан (спутник) 279 4
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1360 4
Украина 6212 3
Россия - СФО - Новосибирск 3269 3
Австралия - Австралийский Союз 2791 3
Польша - Республика 1559 3
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1108 2
США - Калифорния 3381 2
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 820 2
Европа Западная 1329 2
Германия - Берлин 635 2
Нидерланды 2197 2
Африка - Африканский регион 2928 2
Америка Северная 2650 2
Россия - СФО - Омская область - Омск 928 2
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 952 2
Беларусь - Белоруссия 3525 2
Франция - Французская Республика 5665 2
Швеция - Королевство 2072 2
Россия - ДФО - Магаданская область 309 1
Ergonomics - Эргономика 840 118
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13091 32
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик - Технологическая компания 19319 29
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 4862 23
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 1120 13
Физика - Physics - область естествознания 889 11
Космос - Космические технологии и исследования - Ракетостроение 250 7
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail 8499 5
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 2731 4
Водород - Hydrogenium - химический элемент 0 4
Юриспруденция - Jurisprudence 1629 4
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Aviation industry - Aircraft construction 503 4
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 813 4
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы 1164 3
Космос - Созвездие - Звёздные скопления - Constellation 0 3
Trademark - Торговая марка - Товарный знак 1107 3
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 1693 3
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 3241 3
Тёмная материя - Dark Matter 0 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 1941 2
Градус Кельвина - единица термодинамической температуры в Международной системе единиц 145 2
Selfie - Селфи-модуль - Селфи-съемка 56 2
Машиностроение - Машиностроительные предприятия - Mechanical engineering - Machine-building enterprises 194 2
SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 2412 2
Исполнитель - Подрядчик - Субъект, обязавшийся оказать услуги - Организация или физическое лицо, обязующийся по договору выполнить определенный вид работ 2756 2
Электроэнергетика - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 144 2
Геомагнитная активность - Геомагнитное поле - Geomagnetic activity 4 2
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - пиратство 592 2
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения 0 2
Космос - Чёрная дыра - Black hole 0 1
Судостроение - кораблестроение - судоремонтные предприятия 0 1
Природный газ - Natural gas - смесь углеводородов, преимущественно метана, с небольшими примесями других газов, добываемая из осадочных горных пород Земли 0 1
НЛО - Неопознанный летающий объект - UFO - Unidentified flying object 0 1
Космос - Солнечная система - Пояс астероидов, Asteroid Belt - Метеоритика, Метеорная астрономия, Meteoric Astronomy - Метеор, Метеорит, Метеорный поток - Вулканоиды, Volcanoids - День астероида 30 июня 78 1
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС России, Белоруссии и Казахстана 425 1
Астрономия - Экзопланета - внесолнечная планета 0 1
Торговля - FMCG&Retail - Товары для детей - Детские магазины - Goods for children - Children's stores 0 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 375 1
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 297 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность 258 1
CNews - ZOOM.CNews 1609 26
Thomson Reuters - Рейтер 5731 6
Газпром ГПМ 2х2 - телеканал 34 3
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10442 2
New Scientist 1447 2
The Register 1286 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 351 1
Газпром ГПМ НТВ - Телекомпания 329 1
Газпром ГПМ ТНТ - телеканал 122 1
DigiTimes - Издание 1284 1
Чудо техники 54 1
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University of Manchester - Манчестерский университет 52 1
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