Индексная книга CNews*
Фотокамеры Зеркальный фотоаппарат Зеркалка SLR Camera
Публикаций - 414, упоминаний - 864
Фотокамеры упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Газаров Артур 77 23
|Принцевская Людмила 33 8
|Виноградов Александр 46 5
|Лаптева Марина 114 5
|Исанин Антон 9365 3
|Москалева Татьяна 73 3
|Bernstein Max - Бернстайн Макс 0 2
|Jobs Steve - Джобс Стив 996 2
|Симонов Игорь 100 2
|Ксенин Алекс 311 2
|Поляков Анатолий 8 2
|Безруков Андрей 26 2
|Potter Harry - Поттер Гарри - персонаж 102 1
|Seiche Florian - Зайхе Флориан 13 1
|Ефремов Сергей 15 1
|Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 285 1
|Иванов Александр 83 1
|Путин Владимир 2542 1
|Абрамов Сергей 69 1
|Hilton Paris - Хилтон Пэрис 29 1
|Лант Арсений 5 1
|Музалев Дмитрий 13 1
|Устинова Ольга 7 1
|Елбаев Владимир 6 1
|Бровкин Дмитрий 56 1
|Пан Иннокентий 3 1
|Николаев Григорий 10 1
|Шарапова Мария 15 1
|Сачков Илья 109 1
|Palmer Nicholas - Палмер Николас 3 1
|Xiang Wang - Сян Ван 11 1
|Химич Роман 44 1
|Simmons Angela - Симмонс Анжела 1 1
|Simmons Joseph - Симмонс Джозеф 1 1
|Сергеев Иван 71 1
|McCartney Paul - Маккартни Пол 26 1
|Дуров Никита 4 1
|Gruber John - Грубер Джон 17 1
|Коровин Алексей 13 1
|Филатов Андрей 105 1
|IDC - International Data Corporation 4671 2
|GfK Rus - ГФК-Русь 191 2
|500 Startups 4742 2
|ITResearch 110 2
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 3524 1
|TMR - Transparency Market Research 14 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1195902, в очереди разбора - 942613.
Создано именных указателей - 88941.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1195902, в очереди разбора - 942613.
Создано именных указателей - 88941.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.