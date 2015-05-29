Его светлость Summicron-M 28mm Светосила увеличена почти в два раза в новом объективе Leica Summilux-M 28mm. Компания Leica отправляет на заслуженный отдых свой знаменитый объектив Summicron-M 28mm F2 ASPH, создав ему на замену модель Leica Summilux-M 28mm F1.4 ASPH. Конструкция новинки состоит из десяти элементов, собранных в семь групп. Несмотря на высокую светосилу, Le

Обзор фотоаппарата Leica Х Vario: классика элиты йства Х стали самыми компактными камерами среди «леек» с большим сенсором (APS-C). Их фикс-объектив Leica Elmarit 1:2.8/24 ASPH. в нерабочем состоянии почти убирается в корпус, и это позволяет

Обзор новинок в трёх семействах компактных камер Leica нять буквально всё – от птицы на ветке до букашки на травинке. Камеры имеют впечатляющие ультразумы Leica DC Vario-Elmar ASPH, более ранняя модель – шестнадцатикратный, более новая – двадцатикр

Panasonic обновила линейку фотокамер Lumix Panasonic FZ40, который является гибридной фотокамерой с 24-кратным оптическим зумом (25 мм оптика LEICA DC VARIO-ELMARIT) и возможностью выставления параметров съемки вручную. Камера может сн

Panasonic FZ18: компакт с рекордной кратностью зума ядки достаточно долго, но все же если вам предстоит на продолжительное время удалиться от зарядного устройства, не поленитесь приобрести запасной аккумулятор. Чудо-объектив Камера снабжена объективом Leica DC Vario-Elmarit с диапазоном фокусных расстояний 4,6 – 82,8 мм (28-504 мм в эквиваленте 35 мм камер) и удивительной для такого диапазона светосилой f/2,8-4,2. Имеется система оптической

Взгляни на мир шире Новая 7,2-мегапиксельная фотокамера Lumix DMC-FX07, помимо 28-мм широкоугольного объектива LEICA DC с оптическим трансфокатором 3,6x и со светосилой F2,8, снабжена 2,5-дюймовым ЖК-экраном. Также FX07 оснащена первой в мире системой Интеллектуального Управления Чувствительностью (Inte

Тест топового ультразума Panasonic – Lumix FZ50 tp://filearchive.cnews.ru/mrtest/images/zoom/uploaded/article/2006/11/02/panasonic_fz50-2.flv]]] Размер видеоролика 5.6 Мб Скачать видео для мобильного, 3gp (1 Мб) Невыдвижной 12-кратный зум-объектив Leica DC VARIO-ELMARIT, которым оснащена FZ50, обладает «вилкой» фокусных расстояний 35-420 мм (в 35мм эквиваленте). Он светосильный (F2,8-3,7), среди групп элементов, из которых объектив состо

Тест первой зеркальной камеры Panasonic – Lumix L1 зирования используется видоискатель, и 300 снимков, если используется монитор. «Китовый зум Leica D Vario-Elmarit имеет фокусное расстояние 14-50 мм (28-100 мм в 35мм эквиваленте), он светосиль

Тест широкоугольного фотокомпакта Panasonic Lumix FX50 7,7х51,1х24,9 мм. Одной из причин стабильной популярности камер Panasonic у потребителей является, конечно, то, что оптику для них производит легендарная Leica. DMC-FX50 оснащена широкоугольным зумом Leica DC VARIO-ELMARIT с диапазоном фокусных расстояний 28-102 мм (в 35мм эквиваленте). Светосила у объектива стандартная для большинства любительских моделей – F2,8-5,6. При фокусировании и ма

Panasonic выпустил новую линейку Lumix с широкоугольными объективами Компания Panasonic выпустила новую линейку цифровых фотокамер Lumix с широко-угольными объективами Модельный ряд Lumix был пополнен новыми моделями со светосильным широкоугольным 28-мм объективом Leica DC Vario-Elmarit. Усовершенствованной оптикой оборудованы DMC-FX07 (7,2 мегапикселей), DMC-FX50 (7,2 мегапикселей) и DMC-LX2 (10,2 мегапикселей). Широкоугольный объектив, которым оборудов

Фотокамеры: майские хиты продаж по данным салонов* Внешность 8-мегапиксельной Panasonic Lumix FZ30 внушает уважение – крупная и солидная камера, напоминающая зеркалку в миниатюре. У нее отличный, сравнительно светосильный объектив Leica DC VARIO-ELMARIT с 12-кратным оптическим увеличением и, конечно, системой оптической стабилизации MEGA O.I.S, дающей реальное преимущество в 2-3 ступени. Кольцо фокусировки с сервоприводо

Выбор ZOOM.CNews: лучший фотокомпакт до 6 Мп ру одной рукой. 3D-модель Panasonic FZ7 Посмотреть видеоролик (1,7 Мб)Скачать видео для мобильного, 3gp (1 Мб) На передней панели аппарата расположен выдвижной несъемный 12-кратный объектив-ультразум Leica DC VARIO-ELMARIT (среди элементов есть три асферических линзы). Диапазон его фокусных расстояний –36–432 мм (в 35-миллиметровом эквиваленте), светосила – F2,8-3,3. Все «объективные» данны

Panasonic представил 5-мегапиксельный Lumix дставил новую 5-мегапиксельную цифровую камеру серии Lumix - DMC-LC1 с линзами Leica и полным ручным управлением. И, как и все другие модели линейки Lumix, DMC-LC1 оснащёна высококачественной оптикой Leica DC Vario-Summicron с фокусом F2.0 - 2.4 (13 элементов в 10 группах) и возможностью зума, эквивалентного 28-90 мм 35-миллиметровой камеры. Камера способна делать изображения как в RAW-форм

Panasonic планирует занять 20% рынка цифровых камер с моделями Lumix F1 и FZ1 ксперт отдела промоушн Panasonic (CIS) OY Михаил Канавичев, успех этих продуктов призваны обеспечить объединенные последние оптические разработки компании Leica Camera AG, в частности, новый объектив Leica DC Vario-Elmarit, и цифровые технологии компании Panasonic. Представленные модели используют процессор обработки изображения нового поколения Venus Engine, стабилизатор изображения Mega O

Leica D-LUX - новые миниатюрные камеры ния Leica объявила о выпуске новой линейки цифровых камер Leica D-LUX. Камеры отличаются весьма миниатюрными размерами и изящным дизайном, оснащены 3,2-мегапиксельным сенсором и уникальным объективом Leica DC Vario-Elmarit с возможностью трехкратного увеличения. Как заявляют представители компании, оптическая система разрабатывалась специально для работы со светочувствительным сенсором от L

Panasonic пополнил семейство Lumix новой 3-мегапиксельной камерой Panasonic представил новую модель семейства Lumix - цифровую камеру трехмегапиксельного класса DMC-F1. Оснащенная просветленным объективом F2.8 Leica DC Vario-Elmarit модель DMC-F1 создает изображения, способные конкурировать по качеству со снимками, сделанными лучшими пленочными фотокамерами. Камера DMC-F1 оснащена оптической сис