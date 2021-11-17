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Panasonic Technics

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


17.11.2021 В Россию привезли новые беспроводные наушники Technics шумоподавлением

Компания Panasonic начинает продажи в России сразу двух моделей беспроводных наушников Technics EAH-AZ60 и EAH-AZ40 с технологией JustMyVoice, которая направленно выделяет и усиливает речь, убирая все посторонние шумы. Новые наушники обеспечивают чистое иммерсивное звучание и отл
11.09.2018 S7 Technics усовершенствовала процессы управления кадрами с помощью «1С:Зарплата и управление персоналом 8 КОРП»

«Инфософт» внедрил систему «1С:Зарплата и управление персоналом 8 КОРП» в холдинге S7 Technics. Новая система помогает руководству холдинга оперативно планировать загрузку персонала, прогнозировать затраты на фонд оплаты труда и оценивать потери рабочего времени при производстве
15.12.2015 Sky Technics Group создала высокопроизводительный кластер на базе решений EMC для нефтяной компании

Компания Sky Technics Group (STG) — российский системный интегратор в сфере информационных технологий, инжиниринга и консалтинга — ввела в эксплуатацию высокопроизводительный вычислительный комплекс для обр
03.09.2015 Panasonic возродит легендарные «вертушки» Technics

Возрождение «вертушек» Японская корпорация Panasonic объявила о возрождении легендарных аналоговых проигрывателей виниловых пластинок под брендом Technics. В пресс-службе сообщили, что прототип нового проигрывателя SP-10 будет представлен на выставке IFA, которая пройдет с 4 по 9 сентября 2015 г. в Берлине.Как заявили в Panasonic, решени
04.09.2014 Panasonic возродил легендарный бренд Technics. ФОТО

Корпорация Panasonic объявила о перезапуске бренда Technics, представив под этой легендарной торговой маркой две новые домашние аудиосистемы — R1 и C700. Бренд Technics был запущен в 1965 г. компанией Matsushita Electric Industrial для п

Публикаций - 70, упоминаний - 70

Panasonic и организации, системы, технологии, персоны:

Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 60
Sony 6739 9
Toshiba Corporation 2980 8
Samsung Electronics 11065 4
Hitachi - Хитачи 1501 4
Panasonic Corporation - Matsushita Communication Industrial 48 3
Harmonic - Harmonic Lightwave - Divicom Business 27 3
NGK Insulators 4 3
LG Electronics 3735 3
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1783 3
Sharp Corporation 1062 3
Nintendo 823 3
Seiko Matsushita 4 2
Apple Inc 13156 2
9594 2
Fujitsu 2105 2
Philips 2099 2
Leica Camera 282 2
Innolux Corporation - Pioneer Corporation - Pioneer Electronics - Pioneer Computers 438 2
S7 Airlines - S7 Technics - S7 Engineering - С7 Инжиниринг 3 2
JVC Kenwood 422 2
ReplayTV - Replay Networks - Replay Network Service 24 1
Инфософт ВЦ 26 1
Google - Mandiant Threat Intelligence - Red Cliff Consulting 49 1
OFT Group - ОФТ Групп - ОФТ Компьютерс 9 1
MITRE Corporation 9 1
Samsung - Harman - DEI Holdings - Sound United - D&M Holdings - Denon & Marantz - Definitive Technology - Polk Audio - Bowers & Wilkins, B&W 87 1
ГЕРЦ 1 1
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1828 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 1
Dell EMC 5180 1
Amazon Inc - Amazon.com 3277 1
Yandex - Яндекс 9216 1
Qualcomm Technologies 1974 1
Элемент ГК - Микрон - Micron 1688 1
Mitsubishi Electric - Мицубиси Электрик 373 1
Lenovo Motorola 3566 1
HP - Hewlett-Packard 3662 1
SanDisk 343 1
Hisense Group Holdings - Айсенс Рус 241 1
FSE - Frankfurt Stock Exchange - Deutsche Börse Group - Deutsche Börse Frankfurt - Clearstream - Франкфуртская фондовая биржа 173 35
JPX - Japan Exchange Group - TSE - Tokyo Stock Exchange - Токийская фондовая биржа 121 34
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 33
Япония - Тиба - Макухари Мессе - Makuhari Messe - Nippon Convention Center 13 5
Возрождение - Коммерческий банк 359 2
Daikin Industries 64 1
Daiwa Securities Group 16 1
Toyota Motorsport - Toyota F1 - Toyota Racing Development - Toyota Gazoo Racing 6 1
Простор - ProStore by Lubivaya 1 1
eBay Inc 1640 1
Tesla Motors 461 1
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 595 1
S7 Airlines - авиакомпания Сибирь - S7 Group - Группа компаний С7 145 1
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 530 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 1
Uber 357 1
Sumitomo Mitsui Financial Group - SMFG - Sumitomo Mitsui Banking Corporation - SMBC - СМБСР Банк - Сумитомо Мицуи Рус Банк - SMBC Nikko Securities 25 1
DiDi Chuxing Technology - Диди Мобилити Рус 28 1
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 504 1
Sumitomo Group - Sumitomo Corporation - Сумитомо Корпорэйшн - Сумитрейд 71 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 1
SD Card Association - Некоммерческая организация стандартизации карт памяти - Secured Digital (SD) Memory Card 57 2
EISA - European Imaging and Sound Association - Европейская ассоциация журналов по аудио- и видеотехнике - Европейская ассоциация изображения и звука 30 1
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14268 44
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14769 11
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск - DVD+RW Alliance - Recordable DVD Council - VOB - DVD-Video Object - Versioned Object Base - формат файлов, используемый для хранения DVD-Video 5711 11
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7535 10
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 9
Видеокамера - Camcorder - Камкодер 2402 8
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6266 8
Медиаплеер - Media player - видеоплеер - video player - проигрыватель 4771 7
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13250 7
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей - LCD (жидкокристаллический, проекционный) телевизор 6613 7
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4780 6
MP3 - ID3 - Identify an MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 4169 6
Акустические устройства - Аудиосистема - музыкальный центр - MIDI - Musical Instrument Digital Interface - Цифровой интерфейс музыкальных инструментов 4430 6
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 6
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8777 6
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10700 6
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3665 6
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 6
HVAC - Heating, Ventilation & Air Conditioning - ОВиК, ОВКВ - отопление, вентиляция, кондиционирование и охлаждения воздуха - Климатическое оборудование - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology, gadgets - Air conditioners 3055 5
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10744 5
Аналоговые технологии - Аналоговый сигнал 2913 5
Карты памяти - Запоминающее устройство 2315 5
Акустические устройства - Динамик - Speaker - громкоговоритель 2313 5
Освещение искусственное - Искусственные источники света - Студийное освещение - Световое оборудование - Светотехника - Светотехническое оборудование - Электроосветительное оборудование 413 5
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 5
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4897 5
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 5
EMCCD - Electron Multiplication Charge Coupled Device - CCD - Charge Coupled Device - ПЗС-матрица - прибор с зарядовой связью 417 4
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 4
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 4
Акустические устройства - Аудиоустройства - Аудиотехника - Аудиооборудование - Audio devices - Акустика 2038 4
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 4
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3422 4
Hi-Fi - High Fidelity - Высокая точность, высокая верность воспроизводимого аппаратурой звука 380 4
Наушники - Headphones 4479 4
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8650 4
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6409 4
Домашний кинотеатр - Home cinema - Микротеатр 987 3
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18329 3
Аксессуары 4282 3
Leica Dicomar 20 4
Panasonic NV - видеокамера 14 3
Apple iPhone - серия смартфонов 7623 3
Microsoft Windows 16882 3
Panasonic Lumix - семейство цифровых фотоаппаратов 251 3
Nintendo GameCube - Nintendo Dolphin - игровая приставка 114 3
Panasonic DVD-проигрыватель 8 2
Creative Technology - Sound Blaster - Sound Blaster Connect - Sound Blaster Roar - Sound Blaster Extigy - Sound Blaster Live! - Sound Blaster Audigy - Aurora Reactive - Sound Blaster X-Fi Xtreme Audio - Sound BlasterX Vanguard - Sound BlasterX Kratos 164 1
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 1
Amazon Alexa virtual assistant - Amazon Lex 225 1
Sony Triluminos 31 1
Casio Cassiopeia Pocket PC 38 1
Leica DC Vario-Elmarit - Leica DC Vario-Elmar - Leica DC Vario-Summicron - Leica Summarit 56 1
Panasonic DMR - Panasonic Diga DMR - DVD-рекордер 19 1
Panasonic Standart 1 1
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Stuxnet - Вредоносное ПО - сетевой червь 137 1
Creative MuVo 36 1
Leica M - camera model 19 1
Leica S - camera model 9 1
BlackBerry - серия коммуникаторов 57 1
Creative Inspire 16 1
Samsung Galaxy S26 - смартфон 55 1
Apple iPad 4012 1
Google Android 15244 1
Apple iOS 8583 1
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 309 1
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 1
Samsung Galaxy 1035 1
Apple Siri - Голосовой помощник 441 1
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 952 1
Google Android TV 381 1
Panasonic Toughbook - серия планшетов и ноутбуков 89 1
Apple iPhone 4 800 1
Microsoft Xbox - Игровая приставка 1937 1
MITRE ATT&CK - MITRE Adversarial Tactics, Techniques, and Common Knowledge - Структурированный список поведений киберпреступников 146 1
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4166 1
Dolby Vision 282 1
Samsung Electronics - Tizen OS - Linux 260 1
Apple iPod Touch 747 1
LG webOS - Open webOS - HP webOS - Palm webOS - встраиваемая открытая операционная система на ядре Linux 283 1
Matsushita Kōnosuke - Мацусита Коносуке 6 4
Nakamura Kunio - Накамура Кунио 6 2
Криницкий Игорь 26 1
Мешков Дмитрий 2 1
Виноградов Андрей 6 1
Горин Александр 7 1
Jackson Michael - Джексон Майкл 49 1
Смирнов Антон 11 1
Любивая Оксана 1 1
Sinatra Frank - Синатра Фрэнк 7 1
Kadota Akira - Кадота Акира 6 1
Murayama Atsushi - Мураяма Атсуши 1 1
Путин Владимир 3454 1
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 391 1
Jobs Steve - Джобс Стив 1031 1
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 457 1
Abadie Laurent - Абади Лоран 5 1
Ханна Аиша 1 1
Кожевников Сергей 24 1
Медведев Дмитрий 1665 1
Воронин Павел 196 1
Чкареули Елена 1 1
Прозоровский Василий 40 1
Япония 13807 52
Япония - Осака 145 41
США - Нью-Йорк 3180 38
Нидерланды - Амстердам 630 38
Франция - Иль-де-Франс - Париж 1089 38
Тихий океан - Тихоокеанский бассейн - Тихоокеанский регион 777 38
Германия - Северный Рейн-Вестфалия - Дюссельдорф 140 38
Россия - РФ - Российская федерация 166168 14
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 10
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 7
Европа 24964 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 4
Сингапур - Республика 1953 4
Китай - Тайвань 4245 4
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 3
Германия - Федеративная Республика 13221 3
Франция - Французская Республика 8177 3
Япония - Токио 1020 3
Китай - Тайвань - Тайбэй 362 3
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 2
Южная Корея - Республика 7052 1
Беларусь - Белоруссия 6289 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 1
Дания - Королевство 1337 1
Швеция - Королевство 3782 1
Финляндия - Финляндская Республика 3697 1
Польша - Республика 2031 1
Канада 5082 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2607 1
Италия - Итальянская Республика 4508 1
Венгрия 855 1
Россия - СФО - Новосибирск 4876 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 1
Чехия - Чешская Республика 1349 1
Испания - Королевство 3840 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 1
США - Калифорния 4829 1
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Франциско 1461 1
Нидерланды 3746 1
Малайзия 922 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 38
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6170 17
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 10
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 7
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6692 6
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6057 5
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 5
Здравоохранение - Сердечно-сосудистая система - Cardiovascular system - Кровеносная система - Circulatory system - Сердечно-сосудистые заболевания, ССЗ - Cardiovascular diseases - Ишемическая болезнь сердца - Morbus ischaemicus cordis 494 5
Пищевая промышленность - Сахар - сахароза - Sugar - sucrose 327 5
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8073 5
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 5
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3863 4
Пенсия - пенсионное страхование - ИПП, Индивидуальный пенсионный план - Индивидуальный (персонифицированный) учет - Федеральный закон 173-ФЗ - О трудовых пенсиях в Российской Федерации 836 4
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5620 3
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6171 3
Галлий - Gallium - химический элемент 363 3
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2391 3
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4514 3
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 3
Логистика сбытовая - Сбыт 2566 2
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1729 2
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4667 2
ВИЭ - Солнечная энергетика - солнечная (фотоэлектрическая) электростанция - солнечные панели - солнечные батареи - солнечные датчики - Solar energy - Solar panels - Фотовольтаика 494 2
Йена - денежная единица Японии 503 2
Экология и охрана окружающей среды - Природные ресурсы - природопользование 441 2
Транспорт - Средства индивидуальной мобильности - Мотоцикл - Мопед - Мотороллер 120 2
Человеческие ресурсы - Увольнение персонала - Сокращение кадров 1403 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 2
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3129 2
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5582 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 2
Y2K - Проблема 2000 года - Ошибка 2000 года - Кризис третьего тысячелетия 282 1
Blacklist - Чёрный список 713 1
Ergonomics - Эргономика 1755 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8839 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6556 1
Энергетика - Energy - Energetically 5855 1
Nikkei - Nihon Keizai Shimbun 550 2
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 2
AP - Associated Press 2007 2
Washington Times 22 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 1
CNews - ZOOM.CNews 1866 1
Открытые системы ИД 176 1
NewsFactor 127 1
Gartner - Гартнер 3658 1
Fortune Global 500 295 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 4
День молодёжи - 27 июня 1087 1
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 339 1
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 228 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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