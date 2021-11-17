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Panasonic Technics
СОБЫТИЯ
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|17.11.2021
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В Россию привезли новые беспроводные наушники Technics шумоподавлением
Компания Panasonic начинает продажи в России сразу двух моделей беспроводных наушников Technics EAH-AZ60 и EAH-AZ40 с технологией JustMyVoice, которая направленно выделяет и усиливает речь, убирая все посторонние шумы. Новые наушники обеспечивают чистое иммерсивное звучание и отл
|11.09.2018
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S7 Technics усовершенствовала процессы управления кадрами с помощью «1С:Зарплата и управление персоналом 8 КОРП»
«Инфософт» внедрил систему «1С:Зарплата и управление персоналом 8 КОРП» в холдинге S7 Technics. Новая система помогает руководству холдинга оперативно планировать загрузку персонала, прогнозировать затраты на фонд оплаты труда и оценивать потери рабочего времени при производстве
|15.12.2015
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Sky Technics Group создала высокопроизводительный кластер на базе решений EMC для нефтяной компании
Компания Sky Technics Group (STG) — российский системный интегратор в сфере информационных технологий, инжиниринга и консалтинга — ввела в эксплуатацию высокопроизводительный вычислительный комплекс для обр
|03.09.2015
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Panasonic возродит легендарные «вертушки» Technics
Возрождение «вертушек» Японская корпорация Panasonic объявила о возрождении легендарных аналоговых проигрывателей виниловых пластинок под брендом Technics. В пресс-службе сообщили, что прототип нового проигрывателя SP-10 будет представлен на выставке IFA, которая пройдет с 4 по 9 сентября 2015 г. в Берлине.Как заявили в Panasonic, решени
|04.09.2014
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Panasonic возродил легендарный бренд Technics. ФОТО
Корпорация Panasonic объявила о перезапуске бренда Technics, представив под этой легендарной торговой маркой две новые домашние аудиосистемы — R1 и C700. Бренд Technics был запущен в 1965 г. компанией Matsushita Electric Industrial для п
Panasonic и организации, системы, технологии, персоны:
|Nikkei - Nihon Keizai Shimbun 550 2
|Коммерсантъ - Издательский дом 2399 2
|AP - Associated Press 2007 2
|Washington Times 22 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 1
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