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Sumitomo Mitsui Financial Group SMFG Sumitomo Mitsui Banking Corporation SMBC СМБСР Банк Сумитомо Мицуи Рус Банк SMBC Nikko Securities

Sumitomo Mitsui Financial Group - SMFG - Sumitomo Mitsui Banking Corporation - SMBC - СМБСР Банк - Сумитомо Мицуи Рус Банк - SMBC Nikko Securities
  • АО «Сумитомо Мицуи Рус Банк» (СМБСР Банк) входит в холдинг Sumitomo Mitsui Financial Group. Банк создан в 2009 году для обслуживания японских компаний, ведущих деятельность в РФ (расчеты, кредитование, инвестиционное сопровождение). СМБСР Банк входит в число участников финансового рынка ЦБ РФ и работает только с юридическими лицами.

СОБЫТИЯ

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23.06.2026 «СМБСР Банк» перешел на комплексную защиту «Солара» 6
09.12.2025 Самую важную в мире компанию для производства чипов поймали на помощи ВПК Китая 1
19.06.2025 Россия начинает тестировать в северных морях беспилотные суда 2
26.08.2021 Крупнейший в мире производитель конденсаторов остановил работу своей главной фабрики 1
07.03.2019 Альфа-банк вместе с крупнейшими банками мира подключился к финансовой сети на блокчейне 1
21.09.2018 «Диасофт» развернул цифровую фронт-офисную платформу на базе Flextera в индонезийском банке BTPN 2
24.10.2017 Toshiba ожидает убытка в $1 млрд 1
30.04.2015 Softline разместила в «облаке» сайт Sumitomo Mitsui Rus Bank 3
13.11.2013 В Москве пройдет конференция «МСФО: практика применения в финансовых организациях» 1
30.05.2013 Sony нанимает бывших менеджеров Apple для продвижения Xperia 1
01.02.2010 ЦФТ внедряет банковскую систему «СМБСР Банке» 7
04.03.2009 Panasonic выпустит облигации на сумму $4,1 млрд для покупки Sanyo 1
19.12.2008 Panasonic и Sanyo официально объявили о слиянии 1
18.12.2008 Panasonic выторговал Sanyo за $6,36 млрд 1
18.12.2008 Покупка Sanyo может обойтись Panasonic в $6,36 млрд 1
29.03.2007 Президент Sanyo уволится вслед за председателем 1
18.05.2006 ЕБРР выделил новый 8-летний кредит МТС на $112 млн. 1
24.04.2006 МТС кредитуется по-крупному 1
22.11.2005 "ВымпелКом" занял у иностранных банков $250 млн. 2
15.05.2002 KDDI разработала платежную систему с использованием телефонов стандарта CDMA2000 1x 1
27.09.2001 Клиенты интернет-банка не могут получить свои деньги через интернет 2
14.05.2001 Sony: банкам придется потесниться 2
14.05.2001 Sony перепрофилируется в банк... Сетевой 1
23.04.2001 Sony Bank вступил в альянс с японской почтой 1

Публикаций - 25, упоминаний - 43

Sumitomo Mitsui Financial Group и организации, системы, технологии, персоны:

Sanyo Electric - Sanyo Electronic 360 5
Sony 6717 5
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2690 4
Samsung Electronics 10983 3
Intel Corporation 12765 3
ASML - ASM Lithography - Advanced Semiconductor Materials Lithography - ASM International 176 2
SMIC - Semiconductor Manufacturing International Corp 162 2
CETC - China Electronics Technology Corporation - China Electronics Technology Group 16 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15502 2
Apple Inc 13046 2
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology - Worldwide Semiconductor Manufacturing 1089 2
Nikon 646 1
Dell Technologies Capital 8 1
Westinghouse Electric 39 1
Compass Plus - Компас плюс - Процессинговый центр - ПЦ 60 1
Applied Materials 304 1
Lam Research - Novellus Systems 112 1
KLA Corporation 76 1
Panasonic - Technics 70 1
Apple Japan 5 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Secure-T - Секьюр-ти 20 1
Thoma Bravo - Proofpoint 41 1
Tokyo Electron - Tokyo Erekutoron Kabushiki-gaisha 28 1
Murata Manufacturing 25 1
HPE - Hewlett Packard Enterprise 720 1
Western Digital Corporation - WDC 587 1
Microsoft Corporation 25681 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1313 1
Softline - Софтлайн 3665 1
Kingston Technology 214 1
Oracle Corporation 7049 1
Toshiba Corporation 2978 1
НКК - ГКС - Стэп лоджик - Step Logic 199 1
Hitachi - Хитачи 1499 1
Seagate Technology 765 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9455 1
Diasoft - Диасофт 1118 1
Canon 1436 1
Philips 2096 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4852 1
Daiwa Securities Group 16 5
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 593 5
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган - J.P. Morgan & Co - J.P. Morgan Securities - J.P. Morgan Asset Management - Chase Bank - Chase Manhattan Bank 575 4
Mitsubishi UFJ Financial Group - MUFG Bank - Эм-Ю-Эф-Джи Банк (Евразия) - Bank of Tokyo-Mitsubishi 20 3
Sumitomo Group - Sumitomo Corporation - Сумитомо Корпорэйшн - Сумитрейд 71 2
ING Group - ING Groep N.V. - Internationale Nederlanden Groep - Международная Нидерландская Группа - ING Bank - ИНГ банк - ИНГ Банк Евразия 118 2
JPX - Japan Exchange Group - TSE - Tokyo Stock Exchange - Токийская фондовая биржа 121 2
Raiffeisen Group - Raiffeisen Bank International - Raiffeisen Zentralbank Oesterreich - Raiffeisen Bank Austria 95 2
BayernLB - Bayerische Landesbank 5 2
HSBC Holdings - Hongkong and Shanghai Banking Corporation 143 2
Музей-усадьба Архангельское 35 1
BNP Paribas - BNP Paribas Vostok - БНП Париба Восток КБ 111 1
Россети Ленэнерго 1698 1
Commerzbank AG - Коммерцбанк 14 1
BTPN - Bank Tabungan Pensiunan Nasional 2 1
Mizuho Holdings - Mizuho Financial Group - Mizuho-DL Financial Technology - Мидзухо банк - Mizuho Investors Securities 19 1
Hilton Worldwide - Hilton Hotels & Resorts - Гостиничные Сети Хилтон 69 1
Danske Bank 8 1
Минтранс РФ - Росморречфлот - Росморпорт ФГУП 80 1
EBRD - European Bank for Reconstruction and Development - ЕБРР - Европейский банк реконструкции и развития 172 1
Pangea 7 1
RBS - Royal Bank of Scotland - Королевский банк Шотландии - NatWest - Ulster Bank 69 1
KDDI Corporation - KDDI Kabushiki Gaisha - Kokusai Denshin Denwa 269 1
Совкомбанк - Современный Коммерческий Банк - GE Money Bank - ДжиИ Мани Банк 20 1
Интерактивный Банк - iBank 19 1
CB&I - Chicago Bridge & Iron Co 9 1
Itochu - Itochu Techno-Solutions - Itochu Electronics - Itochu Fine Chemical - 24 1
Безэкипажная логистика 2 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3127 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 687 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 545 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1156 1
Bain Group - Bain Capital - Bain Capital Partners - Bain Capital Ventures - Bain Analyses 64 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1876 1
Альфа-Банк 1965 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 1
McDonald’s - Макдоналдс 219 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 613 1
JCB International 146 1
Kapital Bank - Капиталбанк АКБ 38 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5585 2
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 433 2
Правительство Архангельской области - органы государственной власти 41 1
Китай - Государственный совет КНР - НОАК - Народно-освободительная армия Китая - Министерство общественной безопасности Китая - Министерство национальной обороны Китая - Министерство государственной безопасности КНР 117 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1669 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2123 1
Федеральное казначейство России 1938 1
Российский клуб финансовых директоров 32 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 281 1
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4726 4
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10554 3
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12048 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64008 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 60875 3
FinTech - ATM - Automatic Teller Machine - Автоматический банкомат - Банкоматные сети - Банкоматизация 2299 3
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12921 2
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8099 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34255 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26484 2
Кибербезопасность - AntiSpyWare - Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - Кибершпионаж 2427 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13813 2
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4574 2
Электроника - Фотолитография - Extreme Ultraviolet Lithography, EUV, EUVL - FinFet EUV-литография - Deep Ultraviolet, DUV - Фотолитография в глубоком ультрафиолете - Optical Proximity Correction - Коррекция оптической близости 192 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24099 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 27088 2
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29526 2
SOA - Service-Oriented Architecture - СОА - Сервис-ориентированная архитектура - Интеграционная платформа 703 1
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи - CDMA Development Group 2304 1
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing - Фишинговые электронные письма - Мошенничество с электронной почтой - Business email compromise, BEC - invoice fraud - Компрометация деловой электронной переписки 1908 1
Кибербезопасность - SCM - Secure (Security) Content Management - Управление безопасностью контента - CSP - Content Security Policy - Политика защиты контента - SCAP - Security Content Automation Protocol - Протокол автоматизации управления данными безопас 262 1
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 4263 1
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3628 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13711 1
Сенсоры и обработка сенсорной информации - Сенсорика - Sensors and sensory information processing 2035 1
Электроника - MLCC - MultiLayer Chip Capacitors - Многослойные керамические конденсаторы для поверхностного монтажа 5 1
Электроэнергетика - Конденсатор - Capacitor - устройство для накопления заряда и энергии электрического поля 286 1
LED-вспышка - светодиодная вспышка 2852 1
HVAC - Heating, Ventilation & Air Conditioning - ОВиК, ОВКВ - отопление, вентиляция, кондиционирование и охлаждения воздуха - Климатическое оборудование - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology, gadgets - Air conditioners 3003 1
Медиаплеер - Media player - видеоплеер - video player - проигрыватель 4755 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22709 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26092 1
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3937 1
Стандартизация - Standardization 2322 1
Watchdog timer - Сторожевой таймер - Контрольный таймер - аппаратно реализованная схема контроля над зависанием системы - Watchdog Safety Sensor - Watchdog Service 34 1
Проектор - Проекционный аппарат - Projector - Projection device 1197 1
Рабочий календарь - Календарный план - Work Calendar - Calendar Plan - Онлайн-органайзер 1112 1
Компьютеризация - компьютерные комплектующие - аксессуары - accessories 1458 1
EEPROM - Flash memory - Флеш-память 2766 1
Кибербезопасность - YARA rules - YARA-правила идентификации и классификации вредоносного ПО 33 1
ЦФТ Банк БИК - Банковский информационный комплекс - СПЭД БИК IBSo - IB System Object 145 1
Microsoft Windows 2000 8678 1
Sony Entertainment Network - SEN - Qriocity 27 1
ASML TWINSCAN 9 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7562 1
Microsoft Office 4117 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar Dozor - СМАП Дозор-Джет - СКВТ Дозор-Джет - DLP-система 276 1
Apple QuickTime - MOV Motion JPEG 417 1
Oracle Java - язык программирования 3448 1
Corda R3 - Платежная система на блокчейне 10 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1643 1
Microsoft Exchange - MS Exchange 1829 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar webProxy - шлюз веб-безопасности 173 1
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом - 1С:Зарплата и кадры - 1С:Кадры 688 1
Diasoft Flextera 57 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar inRights - ранее Jet inView Identity Manager - Jet inView Security 184 1
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 1022 1
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 1015 1
Sony Xperia - Sony Ericsson Xperia 232 1
Благирев Алексей 24 1
Заболотнева Марина 8 1
Брыкин Андрей 1 1
Кожевникова Наталья 2 1
Еременко Иван 2 1
Sakurai Yuuki - Сакураи Юуки 1 1
Сурова Наталья 7 1
Вассунов Иван 8 1
Богопольский Александр 2 1
Широкова Наталья 1 1
Stringer Howard - Стрингер Говард 39 1
Катрасева Мария 1 1
Tsunakawa Satoshi - Цунакава Сатоши 2 1
Шумилов Владимир 1 1
Baazil Diederik - Баазил Дидерик 2 1
Глазков Александр 151 1
Аникин Леонид 61 1
Цыбульский Александр 9 1
Козлов Михаил 181 1
Обозная Ольга 2 1
Дмитриева Наталья 6 1
Сухарев Игорь 6 1
Япония 13749 18
Россия - РФ - Российская федерация 164284 8
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54404 6
Нидерланды 3720 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18929 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47233 2
Германия - Федеративная Республика 13142 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14753 2
Нидерланды - Роттердам 46 1
Северный Ледовитый океан - Белое море - Студёное, Соловецкое море 47 1
Солнце - звезда Солнечной системы 5449 1
Япония - Сайтама - Фукая 8 1
Северный Ледовитый океан - Белое море - Соловецкие острова - Соловки 19 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13751 1
Южная Корея - Республика 7005 1
Дания - Королевство 1332 1
Норвегия - Королевство 1852 1
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1090 1
Франция - Французская Республика 8134 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2820 1
Китай - Тайвань 4227 1
Индонезия - Республика 1049 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3405 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1212 1
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 902 1
Малайзия 916 1
Швейцария - Цюрих 279 1
Австрия - Австрийская Республика 1353 1
Филиппины - Республика 592 1
Россия - СЗФО - Архангельская область 807 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 52914 17
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7463 6
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57050 5
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6650 4
Йена - денежная единица Японии 501 4
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10798 3
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17978 3
Финансовые показатели - Financial indicators 2830 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26968 3
Blacklist - Чёрный список 699 2
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5971 2
LIBOR - London Interbank Offered Rate - Лондонская межбанковская ставка предложения 47 2
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5870 2
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8009 2
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5688 2
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1752 2
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 3932 2
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9070 2
Страхование - Страховое дело - Insurance 6439 2
U.S. Entity List USA - Список организаций и лиц, действующих вопреки национальной безопасности и внешнеполитическим интересам США 14 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6525 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15818 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3365 1
FinTech - Денежные переводы - Money transfers 1132 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8158 1
Биология молекулярная - ПЦР-тест - Полимеразная цепная реакция - метод молекулярной биологии 38 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5070 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33303 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3937 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5538 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8769 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6516 1
Энергетика - Energy - Energetically 5777 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7307 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6658 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8744 1
Товары двойного назначения - Техника гражданского, двойного или военного назначения 381 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4582 1
Спорт - Шахматы - Chess 259 1
Судостроение - кораблестроение - судоремонтные предприятия - надводная морская и речная техника 181 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11533 5
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6072 4
Nikkei - Nihon Keizai Shimbun 547 3
Bloomberg 1604 2
AP - Associated Press 2007 2
Yahoo! News - Yahoo! Actualites 856 1
NewsFactor 127 1
Australian IT News 51 1
ZDnet 663 1
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 673 1
Fortune Global 500 293 1
TrendForce 172 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 998 1
TU Delft - Technische Universiteit Delft - Delft University of Technology - Делфтский технический университет - Делфтский технологический университет 52 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1452012, в очереди разбора - 728030.
Создано именных указателей - 196525.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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Лучшие умные кондиционеры: выбор ZOOM

Самые легкие ноутбуки с дискретной графикой: выбор ZOOM

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Наука

Как змеи эволюционировали и утратили ноги? Современные технологии позволили это отследить

Астрономы наконец нашли границу у Млечного пути и нанесли ее на карту

Тайна каменного века: древний ДНК раскрывает причины исчезновения целого народа
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