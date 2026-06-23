Получите все материалы CNews по ключевому слову
Sumitomo Mitsui Financial Group SMFG Sumitomo Mitsui Banking Corporation SMBC СМБСР Банк Сумитомо Мицуи Рус Банк SMBC Nikko Securities
- АО «Сумитомо Мицуи Рус Банк» (СМБСР Банк) входит в холдинг Sumitomo Mitsui Financial Group. Банк создан в 2009 году для обслуживания японских компаний, ведущих деятельность в РФ (расчеты, кредитование, инвестиционное сопровождение). СМБСР Банк входит в число участников финансового рынка ЦБ РФ и работает только с юридическими лицами.
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
Sumitomo Mitsui Financial Group и организации, системы, технологии, персоны:
|Российский клуб финансовых директоров 32 1
|OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 281 1
|Fortune Global 500 293 1
|TrendForce 172 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1452012, в очереди разбора - 728030.
Создано именных указателей - 196525.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.