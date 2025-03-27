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Hi-Fi High Fidelity Высокая точность, высокая верность воспроизводимого аппаратурой звука

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


27.03.2025 Татьяна Львова стала HR-директором HiFi-стриминга «Звук»

ачении нового директора по персоналу. Им стала Татьяна Львова. Об этом CNews сообщили представители HiFi-стриминга «Звук». У Татьяны многолетний профессиональный путь в HR. В 2004 г. она начала
22.11.2024 HiFi-стриминг «Звук» представил генератор плейлистов с искусственным интеллектом

орки в разделе «Коллекция» и возвращаться к ним в любое время. Михаил Ильичев, генеральный директор HiFi-стриминга «Звук»: «Мы стремимся окружить пользователя подходящей музыкой в любой момент

16.08.2024 В HiFi-стриминге «Звук» появилась возможность донатить любимым артистам

Екатерина Комиссарова, директор по развитию приложения для артистов «Студио» и работе с талантами в HiFi-стриминге «Звук». «Звук» продолжает масштабировать стратегию поддержки и развития творче
21.02.2024 Новые Hi-Fi плееры от Digma: R4, B5, S5, Z5 BT

ль на 8 ГБ, чего хватит на более, чем 2500 песен. Модель Z5 оснащена накопителем на 16 ГБ. Пользователи могут расширить память при помощи карт стандарта MicroSDXC, вплоть до 128 ГБ. Фото: Digma Новые Hi-Fi плееры от Digma: R4, B5, S5, Z5 BT Встроенное радио с работой в FM-диапазоне с памятью на 30 станций. Кроме того, во всех устройствах есть диктофон с функцией записи звука в MP3 и WAV фор
25.01.2023 В сервисе «Звукбизнес» появились треки с качеством звука Hi-Fi

инговый музыкальный сервис для бизнеса, добавил возможность воспроизведения треков в качестве звука Hi-Fi. Теперь все пользователи сервиса – рестораны, салоны, отделения банков и другие обществ
02.03.2022 Chi-Fi — новая надежда экономных аудиофилов?

У пользователей отношение к Chi-Fi неоднозначное. Одни считают его приемлемым для себя вариантом, другие презрительно называют «Hi-Fi на минималках» Разберемся, что скрывается за новым для нас определением Chi-Fi и есть ли смысл переплачивать за «настоящий» Hi-Fi. Термин Hi-Fi (high fidelity) означает, что
05.04.2018 Приходи на "Фотофорум" и на Hi-Fi & High End Show

Две крупные техновыставки пройдут в Москве с 12 по 15 апреля. «Фотофорум» и Hi-Fi & High End Show пройдут в апреле 2018 года на площадках, представляемых выставочным цен
25.01.2018 Cloud4Y предоставила Hi-Fi.ru инфраструктуру для размещения web-ресурсов

Cloud4Y объявила о предоставлении порталу Hi-Fi.ru инфраструктуры для размещения web-ресурсов.Портал Hi-Fi.ru существует на рынке с 1997 года. Изначально основной упор в контенте делался именно на звук, спустя несколько лет доба
28.12.2016 Alef Hi-Fi начинает российские продажи датской акустики Dali. Фото

Alef Hi-Fi, входящая в группу компаний Digis, объявила о том, что с декабря 2016 г. на территории России, Белоруссии и Казахстана она является эксклюзивным дистрибьютором Dali — известного датского

24.04.2014 Hi-Fi-наушники Audio-Technica ATH-A900X LTD стали доступны в России

Компания Audio-Technica выпустила на российский рынок новые профессиональные Hi-Fi наушники ATH-A900X LTD. Новинка порадует ценителей не только высоким качеством звучания, но и изысканным дизайном. ATH-A900X LTD – закрытые динамические наушники аудиофильской серии Audio
24.01.2013 В России начались продажи Hi-Fi плеера iriver AK100

Производитель портативных мультимедиа устройств iriver объявил о начале продаж в России Hi-Fi плеера AK100 со встроенным цифро-аналоговым преобразователем. Это первый компактный плеер компании, который обеспечивает воспроизведение файлов, отвечающих студийным стандартам качества M
18.10.2012 Biostar предлагает системные платы PURO Hi-Fi для платформ AMD и Intel

Компания Biostar, производитель системных плат, графических видеокарт, индустриальных вычислительных систем и компьютерной периферии, представила семейство системных плат флагманской линейки PURO Hi-Fi для современных платформ AMD и Intel. В настоящее время семейство плат PURO Hi-Fi включает пять системных плат элитного класса. Две из них — Z77X и H77S — рассчитаны на работу с пр
18.06.2012 Чехол c Hi-Fi

0 мАч, цифро-аналоговый преобразователь (ЦАП) звука и усилитель стереосигнала (по 150 мВт на канал). VAMP позволяет подключать к смартфону высококачественные профессиональные наушники и стереосистемы Hi-Fi.
17.07.2009 Финская сеть Hifi Studio 17 построила систему лояльности с помощью Aldata

ешений для розничной и оптовой торговли, объявила о том, что сеть электроники и домашней аппаратуры Hifi Studio 17 выбрала программный продукт Aldata Loyalty для построения системы лояльности,

25.06.2009 Hi-Fi система Denon+Memory Stick

Жизнь не стоит на месте и даже столь консервативному виду бытовой электроники как акустические системы Hi-Fi класса требуются обновления. Система Denon DRA-F107состоит из усилителя с FM и AM радиотюнером, проигрывателя компакт-дисков Denon DCD-F107 и пары колонок SC-F107SG мощностью по 80 Вт на

05.06.2009 DVD-проигрыватель класса Hi-Fi – Pioneer DV-610AV

АПа проигрывателя составляет 192 кГц, при разрядности в 24 бита, а это как минимум уровень среднего Hi-Fi. Отношение сигнал/шум для такого аппарата также очень высок 115 дБ. Список же форматов

01.06.2009 Samsung + Вang and Olufsen = Hi-Fi гарнитура

оким качеством звука. По мнению многих это почти невозможно, так как собственно и канал связи не особо позволяет добиться высочайшего по качеству звучания, и «вакуумные» наушники не так хороши в роли Hi-Fi акустики, но тем не менее, когда за дело берутся два таких монстра электроники как корпорация Samsung и компания Вang and Olufsen результат не может быть средненьким. Цена гарнитуры 170 е
13.02.2009 Новый интернет-телефон с Hi-Fi звуком

мир покорил Skype, затем в России появились свои IP-агенты, а нынче когда на рынке идёт настоящая борьба за клиента и качество связи — появился первый интернет-телефон со звуком вполне сопоставимым с Hi-Fi. Программный телефон Sippoint Mini В конце прошлого года произошло серьезное событие для российского IP-рынка, SIPNET представил новинку рынка программных телефонов – Sippoint Mini. Этот

17.07.2008 Philips MMS321: настольная Hi-Fi-акустика с сабвуфером

Компания Philips представила новую Hi-Fi-акустику MMS321. Система оснащена качественными мощными майларовыми динамиками высоких и нижних частот и сабвуфером. Philips MMS321 – это тщательно спроектированный продукт, обеспечивающи
28.05.2008 JetBalance JB-362: ПК-колонки с качеством Hi-Fi

размеров, даже учитывая оптимистичную методику замера «RMS». Диапазон воспроизводимых частот вполне Hi-Fi-ный, 45-20000 Гц. Акустика магнитоэкранированная, что позволяет устанавливать её вблизи
14.03.2008 Sony представила новые Hi-Fi-системы с жестким диском

Европейское подразделение Sony представило две новые Hi-Fi-системы: NAS-E35HD и NAS-SC55PKE. Обе системы обладают CD-проигрывателем, радио и встроенным жестким диском с функцией быстрого копирования треков с лазерного диска на жесткий. Модель NAS
31.10.2007 Выбор ZOOM.CNews: лучшие DVD-проигрыватели

ильное расслоение по ценовым признакам. Большинство производителей сконцентрировали свои усилия на разработке недорогих аппаратов, другие имеют в своем ассортименте высококачественные аппараты класса Hi-Fi и Hi-End и лишь небольшая часть брендов предлагает устройства средней стоимости. Тем не менее, постараемся разбить выбранные нами модели на привычные три категории – бюджетную, среднюю и

22.10.2007 Nakamichi SoundSpace 5 — Hi-Fi в формате мини

ношение сигнал/шум — не более 80 дБ, а коэффициент гармонических искажений — 0,005 %!!! RDS-тюнер вещь предельно удобная и полезная Однако проигрыватель скорее относится к классу Hi-End, чем к классу Hi-Fi. Мелодика проигрывателя имеет четко выраженный индивидуалистический рисунок, свое отношение к каждому отдельному произведению. При оценке звучания Nakamichi SoundSpace 5 использовались сл
19.09.2007 Hi-Fi стерео для меломана

динамика, локализация, разрешение, тональный баланс и т. п. На основании этого определяется степень совершенства системы и звука. Аудиофильская техника — это значительная часть всей производимой ныне Hi-Fi и Hi-End аппаратуры. Большинство изданий, специализирующихся на аудиотехнике, используют именно аудиофильскую идеологию и терминологию как наиболее логичную, зримую и коммерчески выверенн
05.09.2007 Yamaha DVD-S2700 - DVD-проигрыватель топ-класса

азвать жесткий, хорошо задемпфированный привод диска. Yamaha является одним из лидеров производства Hi-Fi-компонентов на планете Теперь самое время перейти к решениям, посвященным исключительно
07.06.2007 Чуть больше, чем Hi-Fi

о утра, нужно достичь в жизни многого и больше не спешить. Тому, кто готов прикоснуться к совершенству, открывается Nakamichi. Почему Nakamichi? Nakamichi – компания, более 50 лет работающая на рынке Hi-Fi-техники. В своих разработках она делает упор на исключительное качество и точность электроники. Именно Nakamichi долгие годы поставляла компоненты для производителей аудиотехники, приобре
04.04.2007 DVD-плеер Denon DVD-3930 — эталон Hi-Fi техники

проигрывателя с пульта производится двумя разными кнопками, каждая из которых выполняет, соответственно, только одну из этих функций. Подобные решения чаще всего встречаются у пультов, принадлежащих Hi-Fi и Hi-End аудиоаппаратуре. [pagebreak] Набор регулировок проигрывателя достаточно широк. С одной стороны, это обусловлено разнообразием аудио-видео интерфейсов и мультиформатностью аппарат
16.11.2006 История и наследие Nakamichi

магнитных технологий. Немногие из конкурентов Nakamichi могли бы сказать о себе, что проработали в Hi-Fi-индустрии более 50 лет! История производителя Hi-Fi-компонентов начиналась с фот
01.08.2006 JVC представила две компактные Hi-Fi системы

Компания JVC объявила о начале продаж двух новых компактных аудиосистем класса Hi-Fi, оснащенных 512 МБ встроенной памяти. Модели получили индексы RD-M2 и Lip-Lap UX-QM7. #gallery# Устройства могут воспроизводить диски форматов CD и MD, а также файла формата MP3, хранимые
21.06.2006 Умный медиа дом

ий (Wi-Fi); желательным, однако не обязательным критерием выступает стилизация системного блока под Hi-Fi-компонент с возможным размещением медиацентра в стойке с другой аппаратурой. Принципиал
01.06.2006 Архитектура домашнего кинотеатра

сказ о "строительстве" домашнего кинотеатра мы начнем с самого сложного случая, с кинотеатра класса Hi-Fi, и сделаем так потому, что по мере продвижения от предельно сложной и качественной  сис
21.03.2006 Выбор DVD-плеера – советы ZOOM

део Плюсы «Всеядность» (поддержка огромного количества форматов), невысокая цена. Минусы Настоящего Hi-Fi качества на них не добиться ни по видео, ни по звуку. Hi-Fi проигрыватели Плюсы

20.03.2006 Microlab представил новую hi-fi модель

Компания Microlab Technology, производитель акустики, компьютерной периферии и комплектующих, представил hi-fi систему PURE1. PURE 1 – это двухполосная акустическая система с фазоинвертором. Звуковые катушки из алюминия и куполообразные высокочастотные динамики встроены в глянцевый корпус. Специал
02.03.2006 2 марта открывается Hi-Fi Show & Home Theatre

Со 2 по 5 марта в Москве пройдет 11-я международная выставка Hi-Fi, High End-аппаратуры, домашнего кинотеатра, цифровых мультимедиасистем развлечений, сис
28.02.2006 2 марта откроется Hi-Fi Show&Home Theatre

Со 2 по 5 марта в Москве пройдет 11-я международная выставка Hi-Fi, High End-аппаратуры, домашнего кинотеатра, цифровых мультимедиасистем развлечений, сис
21.02.2006 2 марта откроется Hi-Fi Show&Home Theatre

Со 2 по 5 марта в Москве пройдет 11-я международная выставка Hi-Fi-, High End-аппаратуры, домашних кинотеатров, цифровых мультимедиасистем развлечений, си
15.02.2006 2 марта откроется Hi-Fi Show&Home Theatre

Со 2 по 5 марта в Москве пройдет 11-ая международная выставка Hi-Fi, High End аппаратуры, домашнего кинотеатра, цифровых мультимедиа систем развлечений, си
13.02.2006 Что такое Hi-Fi?

Сегодня никого не удивляет, и особо не радует лейбл "Hi-Fi" на передней панели аудиотехники. Произошло это не потому, что техника обладающая выкок
08.02.2006 2 марта откроется "Hi-Fi Show&Home Theatre"

Со 2 по 5 марта в Москве пройдет 11-я международная выставка Hi-Fi, High End-аппаратуры, домашнего кинотеатра, цифровых мультимедиасистем развлечений, сис
02.02.2006 2 марта откроется Hi-Fi Show&Home Theatre

Со 2 по 5 марта в Москве пройдет 11-я международная выставка Hi-Fi-, High End-аппаратуры, домашних кинотеатров, цифровых мультимедиасистем развлечений, си

Публикаций - 380, упоминаний - 486

Hi-Fi и организации, системы, технологии, персоны:

Sony 6739 65
Samsung Electronics 11064 59
Apple Inc 13154 43
Philips 2099 35
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 32
Innolux Corporation - Pioneer Corporation - Pioneer Electronics - Pioneer Computers 438 30
LG Electronics 3735 27
JVC Kenwood 422 21
Microsoft Corporation 25775 21
Intel Corporation 12811 21
Toshiba Corporation 2980 20
Samsung - Harman - DEI Holdings - Sound United - D&M Holdings - Denon & Marantz - Definitive Technology - Polk Audio - Bowers & Wilkins, B&W 87 18
Google LLC 12688 16
Samsung - Harman Kardon - Harman Multimedia - Harman International Industries 332 14
BBK Electronics Corp 332 13
Olympus 475 13
Seiko Epson Corporation 908 12
Nvidia Corp 4002 11
Fujifilm - Fuji Photo Film 350 11
Nikon 646 10
Qisda BenQ Corp - ранее Acer Communications & Multimedia - Darfon, Daxon, AU Optronics 420 10
Huawei 4676 10
Cirrus Logic Inc 57 9
Acer Group - Acer Inc 2776 9
Samsung - Harman - JBL 242 9
Eastman Kodak - Кодак 509 8
Ricoh Imaging Company - Ricoh Pentax - Pentax Imaging Systems Division - Asahi Pentax - Asahi Optical 234 8
Casio 338 8
Alef - Alef Elektro 8 8
Canon 1439 8
Mitsubishi Electric - Мицубиси Электрик 373 8
HP - Hewlett-Packard 3662 8
Sharp Corporation 1062 8
Samsung Group - Samsung Corporation 85 7
Rekam 34 7
Siemens AG - Siemens Group 2673 7
Noritsu Koki 24 7
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 7
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 7
HTC Corporation 1512 7
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 207 23
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 13
Yamaha - Ямаха 110 11
Россети Ленэнерго 1699 8
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 8
Квинта 7 7
Евросеть 1421 7
Beko - Beko Electronics 83 6
Carl Zeiss AG 307 6
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 220 5
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 5
Композит 99 5
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 5
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 530 5
Эра HD - Эра ХД 54 4
Совкомбанк Совесть 279 3
Крокус Сити Холл - Crocus City Hall - торгово-выставочный и деловой центр - Крокус Конгресс Холл - Crocus Event 30 3
Ferrari NV 159 3
Automobili Lamborghini S.p.A. 60 3
Крокус Сити Молл 16 3
Pink Floyd - британская рок-группа 18 3
Ixit Project 3 3
Звукбизнес - Звук бизнес 8 3
eBay Inc 1640 3
BMW Group 482 3
Сбер - Okko - Окко - онлайн-кинотеатр 253 3
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 3
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 737 3
Uber 357 2
Сбер - Мегамаркет - СберМегаМаркет - Goods.ru - маркетплейс 203 2
Dyson 157 2
Grundig 42 2
United Colors of Benetton 39 2
BMW Designworks Group 15 2
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 2
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 497 2
Kickstarter 136 2
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 572 2
Tesla Motors 461 2
Inventive Retail Group - re:Store - реСтор 175 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 3
UK MI - Military Intelligence - Secret Intelligence Service - Секретная разведывательная служба Великобритании - Государственное ведомство британской контрразведки 50 2
МВД РФ - БСТМ - Бюро специальных технических мероприятий - Бюро спецтехнических мероприятий - МВД РФ Управление К - Управление информационного и оперативно-технического обеспечения - УСТМ 292 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 2
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 388 1
Росстандарт - РВК ТК 26 - Технический комитет по стандартизации 26 - Криптографическая защита информации 58 1
МВД РФ УБЭП - Управление экономической безопасности и противодействия коррупции - МВД РФ Управление Р 215 1
Губернатор Калифорнии - органы государственной власти штата Калифорнии США 62 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 1
Судебная власть - Judicial power 2500 1
U.S. Department of Defense - United States Army - Армия США - Сухопутные войска США 631 1
Росстандарт - РВК ТК 362 - Технический комитет по стандартизации 362 - Защита информации 17 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 369 1
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 689 1
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 395 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 1
Benelux - Бенилюкс - Межправительственная организация Бельгии, Нидерландов и Люксембурга 68 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 6
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 5
EISA - European Imaging and Sound Association - Европейская ассоциация журналов по аудио- и видеотехнике - Европейская ассоциация изображения и звука 30 4
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 3
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 126 3
CTIA Wireless Association - Cellular Telecommunications Industry Association - Cellular Telecommunications and Internet Association - Cibernet - Ассоциации провайдеров услуг сотовой связи и интернета - Ассоциация изготовителей сотовых телекоммуникационных 96 2
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 121 1
G20 - The Group of Twenty - Большая двадцатка - Клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой 53 1
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 1
ФРИ - Фонд Развития Интернет 154 1
Bluetooth SIG - Bluetooth Special Interest Group 53 1
WeGO - World e-Government Organization - Всемирная организация электронных правительств городов и местной власти 4 1
ISF - Imaging Science Foundation - Научная организация в области качества изображения 24 1
РАИ - Российская Академия Интернета 21 1
IAB - Interactive Advertising Bureau - АРИР - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 155 1
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск - DVD+RW Alliance - Recordable DVD Council - VOB - DVD-Video Object - Versioned Object Base - формат файлов, используемый для хранения DVD-Video 5711 120
Медиаплеер - Media player - видеоплеер - video player - проигрыватель 4771 111
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7535 104
Акустические устройства - Аудиоустройства - Аудиотехника - Аудиооборудование - Audio devices - Акустика 2038 101
Наушники - Headphones 4478 97
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13246 94
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 88
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 86
MP3 - ID3 - Identify an MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 4169 85
Акустические устройства - Аудиосистема - музыкальный центр - MIDI - Musical Instrument Digital Interface - Цифровой интерфейс музыкальных инструментов 4430 84
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 80
Домашний кинотеатр - Home cinema - Микротеатр 987 78
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 67
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6462 66
Аналоговые технологии - Аналоговый сигнал 2913 62
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18328 61
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10743 61
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 60
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 59
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10697 58
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 51
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 50
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6408 47
Акустические устройства - Динамик - Speaker - громкоговоритель 2313 47
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7937 47
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6265 46
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 4203 46
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей - LCD (жидкокристаллический, проекционный) телевизор 6613 46
CD-ROM drives - Compact Disc Read-Only Memory - оптический привод - разновидность компакт-дисков с записанными на них данными, доступными только для чтения (read-only memory — память «только для чтения») 2083 45
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5920 45
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - FM-передатчик - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 4011 45
High-End - высочайший («элитный») класс техники 722 44
ПДУ - Пульт ДУ - пульт дистанционного управления - RCU - remote control unit 874 44
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8515 43
Микрофон - Microphone 2808 41
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 39
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 39
Аксессуары 4282 38
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