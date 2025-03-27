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Hi-Fi High Fidelity Высокая точность, высокая верность воспроизводимого аппаратурой звука
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru
|27.03.2025
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Татьяна Львова стала HR-директором HiFi-стриминга «Звук»
ачении нового директора по персоналу. Им стала Татьяна Львова. Об этом CNews сообщили представители HiFi-стриминга «Звук». У Татьяны многолетний профессиональный путь в HR. В 2004 г. она начала
|22.11.2024
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HiFi-стриминг «Звук» представил генератор плейлистов с искусственным интеллектом
орки в разделе «Коллекция» и возвращаться к ним в любое время. Михаил Ильичев, генеральный директор HiFi-стриминга «Звук»: «Мы стремимся окружить пользователя подходящей музыкой в любой момент
|16.08.2024
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В HiFi-стриминге «Звук» появилась возможность донатить любимым артистам
Екатерина Комиссарова, директор по развитию приложения для артистов «Студио» и работе с талантами в HiFi-стриминге «Звук». «Звук» продолжает масштабировать стратегию поддержки и развития творче
|21.02.2024
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Новые Hi-Fi плееры от Digma: R4, B5, S5, Z5 BT
ль на 8 ГБ, чего хватит на более, чем 2500 песен. Модель Z5 оснащена накопителем на 16 ГБ. Пользователи могут расширить память при помощи карт стандарта MicroSDXC, вплоть до 128 ГБ. Фото: Digma Новые Hi-Fi плееры от Digma: R4, B5, S5, Z5 BT Встроенное радио с работой в FM-диапазоне с памятью на 30 станций. Кроме того, во всех устройствах есть диктофон с функцией записи звука в MP3 и WAV фор
|25.01.2023
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В сервисе «Звукбизнес» появились треки с качеством звука Hi-Fi
инговый музыкальный сервис для бизнеса, добавил возможность воспроизведения треков в качестве звука Hi-Fi. Теперь все пользователи сервиса – рестораны, салоны, отделения банков и другие обществ
|02.03.2022
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Chi-Fi — новая надежда экономных аудиофилов?
У пользователей отношение к Chi-Fi неоднозначное. Одни считают его приемлемым для себя вариантом, другие презрительно называют «Hi-Fi на минималках» Разберемся, что скрывается за новым для нас определением Chi-Fi и есть ли смысл переплачивать за «настоящий» Hi-Fi. Термин Hi-Fi (high fidelity) означает, что
|05.04.2018
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Приходи на "Фотофорум" и на Hi-Fi & High End Show
Две крупные техновыставки пройдут в Москве с 12 по 15 апреля. «Фотофорум» и Hi-Fi & High End Show пройдут в апреле 2018 года на площадках, представляемых выставочным цен
|25.01.2018
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Cloud4Y предоставила Hi-Fi.ru инфраструктуру для размещения web-ресурсов
Cloud4Y объявила о предоставлении порталу Hi-Fi.ru инфраструктуры для размещения web-ресурсов.Портал Hi-Fi.ru существует на рынке с 1997 года. Изначально основной упор в контенте делался именно на звук, спустя несколько лет доба
|28.12.2016
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Alef Hi-Fi начинает российские продажи датской акустики Dali. Фото
Alef Hi-Fi, входящая в группу компаний Digis, объявила о том, что с декабря 2016 г. на территории России, Белоруссии и Казахстана она является эксклюзивным дистрибьютором Dali — известного датского
|24.04.2014
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Hi-Fi-наушники Audio-Technica ATH-A900X LTD стали доступны в России
Компания Audio-Technica выпустила на российский рынок новые профессиональные Hi-Fi наушники ATH-A900X LTD. Новинка порадует ценителей не только высоким качеством звучания, но и изысканным дизайном. ATH-A900X LTD – закрытые динамические наушники аудиофильской серии Audio
|24.01.2013
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В России начались продажи Hi-Fi плеера iriver AK100
Производитель портативных мультимедиа устройств iriver объявил о начале продаж в России Hi-Fi плеера AK100 со встроенным цифро-аналоговым преобразователем. Это первый компактный плеер компании, который обеспечивает воспроизведение файлов, отвечающих студийным стандартам качества M
|18.10.2012
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Biostar предлагает системные платы PURO Hi-Fi для платформ AMD и Intel
Компания Biostar, производитель системных плат, графических видеокарт, индустриальных вычислительных систем и компьютерной периферии, представила семейство системных плат флагманской линейки PURO Hi-Fi для современных платформ AMD и Intel. В настоящее время семейство плат PURO Hi-Fi включает пять системных плат элитного класса. Две из них — Z77X и H77S — рассчитаны на работу с пр
|18.06.2012
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Чехол c Hi-Fi
0 мАч, цифро-аналоговый преобразователь (ЦАП) звука и усилитель стереосигнала (по 150 мВт на канал). VAMP позволяет подключать к смартфону высококачественные профессиональные наушники и стереосистемы Hi-Fi.
|17.07.2009
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Финская сеть Hifi Studio 17 построила систему лояльности с помощью Aldata
ешений для розничной и оптовой торговли, объявила о том, что сеть электроники и домашней аппаратуры Hifi Studio 17 выбрала программный продукт Aldata Loyalty для построения системы лояльности,
|25.06.2009
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Hi-Fi система Denon+Memory Stick
Жизнь не стоит на месте и даже столь консервативному виду бытовой электроники как акустические системы Hi-Fi класса требуются обновления. Система Denon DRA-F107состоит из усилителя с FM и AM радиотюнером, проигрывателя компакт-дисков Denon DCD-F107 и пары колонок SC-F107SG мощностью по 80 Вт на
|05.06.2009
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DVD-проигрыватель класса Hi-Fi – Pioneer DV-610AV
АПа проигрывателя составляет 192 кГц, при разрядности в 24 бита, а это как минимум уровень среднего Hi-Fi. Отношение сигнал/шум для такого аппарата также очень высок 115 дБ. Список же форматов
|01.06.2009
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Samsung + Вang and Olufsen = Hi-Fi гарнитура
оким качеством звука. По мнению многих это почти невозможно, так как собственно и канал связи не особо позволяет добиться высочайшего по качеству звучания, и «вакуумные» наушники не так хороши в роли Hi-Fi акустики, но тем не менее, когда за дело берутся два таких монстра электроники как корпорация Samsung и компания Вang and Olufsen результат не может быть средненьким. Цена гарнитуры 170 е
|13.02.2009
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Новый интернет-телефон с Hi-Fi звуком
мир покорил Skype, затем в России появились свои IP-агенты, а нынче когда на рынке идёт настоящая борьба за клиента и качество связи — появился первый интернет-телефон со звуком вполне сопоставимым с Hi-Fi. Программный телефон Sippoint Mini В конце прошлого года произошло серьезное событие для российского IP-рынка, SIPNET представил новинку рынка программных телефонов – Sippoint Mini. Этот
|17.07.2008
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Philips MMS321: настольная Hi-Fi-акустика с сабвуфером
Компания Philips представила новую Hi-Fi-акустику MMS321. Система оснащена качественными мощными майларовыми динамиками высоких и нижних частот и сабвуфером. Philips MMS321 – это тщательно спроектированный продукт, обеспечивающи
|28.05.2008
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JetBalance JB-362: ПК-колонки с качеством Hi-Fi
размеров, даже учитывая оптимистичную методику замера «RMS». Диапазон воспроизводимых частот вполне Hi-Fi-ный, 45-20000 Гц. Акустика магнитоэкранированная, что позволяет устанавливать её вблизи
|14.03.2008
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Sony представила новые Hi-Fi-системы с жестким диском
Европейское подразделение Sony представило две новые Hi-Fi-системы: NAS-E35HD и NAS-SC55PKE. Обе системы обладают CD-проигрывателем, радио и встроенным жестким диском с функцией быстрого копирования треков с лазерного диска на жесткий. Модель NAS
|31.10.2007
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Выбор ZOOM.CNews: лучшие DVD-проигрыватели
ильное расслоение по ценовым признакам. Большинство производителей сконцентрировали свои усилия на разработке недорогих аппаратов, другие имеют в своем ассортименте высококачественные аппараты класса Hi-Fi и Hi-End и лишь небольшая часть брендов предлагает устройства средней стоимости. Тем не менее, постараемся разбить выбранные нами модели на привычные три категории – бюджетную, среднюю и
|22.10.2007
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Nakamichi SoundSpace 5 — Hi-Fi в формате мини
ношение сигнал/шум — не более 80 дБ, а коэффициент гармонических искажений — 0,005 %!!! RDS-тюнер вещь предельно удобная и полезная Однако проигрыватель скорее относится к классу Hi-End, чем к классу Hi-Fi. Мелодика проигрывателя имеет четко выраженный индивидуалистический рисунок, свое отношение к каждому отдельному произведению. При оценке звучания Nakamichi SoundSpace 5 использовались сл
|19.09.2007
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Hi-Fi стерео для меломана
динамика, локализация, разрешение, тональный баланс и т. п. На основании этого определяется степень совершенства системы и звука. Аудиофильская техника — это значительная часть всей производимой ныне Hi-Fi и Hi-End аппаратуры. Большинство изданий, специализирующихся на аудиотехнике, используют именно аудиофильскую идеологию и терминологию как наиболее логичную, зримую и коммерчески выверенн
|05.09.2007
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Yamaha DVD-S2700 - DVD-проигрыватель топ-класса
азвать жесткий, хорошо задемпфированный привод диска. Yamaha является одним из лидеров производства Hi-Fi-компонентов на планете Теперь самое время перейти к решениям, посвященным исключительно
|07.06.2007
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Чуть больше, чем Hi-Fi
о утра, нужно достичь в жизни многого и больше не спешить. Тому, кто готов прикоснуться к совершенству, открывается Nakamichi. Почему Nakamichi? Nakamichi – компания, более 50 лет работающая на рынке Hi-Fi-техники. В своих разработках она делает упор на исключительное качество и точность электроники. Именно Nakamichi долгие годы поставляла компоненты для производителей аудиотехники, приобре
|04.04.2007
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DVD-плеер Denon DVD-3930 — эталон Hi-Fi техники
проигрывателя с пульта производится двумя разными кнопками, каждая из которых выполняет, соответственно, только одну из этих функций. Подобные решения чаще всего встречаются у пультов, принадлежащих Hi-Fi и Hi-End аудиоаппаратуре. [pagebreak] Набор регулировок проигрывателя достаточно широк. С одной стороны, это обусловлено разнообразием аудио-видео интерфейсов и мультиформатностью аппарат
|16.11.2006
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История и наследие Nakamichi
магнитных технологий. Немногие из конкурентов Nakamichi могли бы сказать о себе, что проработали в Hi-Fi-индустрии более 50 лет! История производителя Hi-Fi-компонентов начиналась с фот
|01.08.2006
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JVC представила две компактные Hi-Fi системы
Компания JVC объявила о начале продаж двух новых компактных аудиосистем класса Hi-Fi, оснащенных 512 МБ встроенной памяти. Модели получили индексы RD-M2 и Lip-Lap UX-QM7. #gallery# Устройства могут воспроизводить диски форматов CD и MD, а также файла формата MP3, хранимые
|21.06.2006
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Умный медиа дом
ий (Wi-Fi); желательным, однако не обязательным критерием выступает стилизация системного блока под Hi-Fi-компонент с возможным размещением медиацентра в стойке с другой аппаратурой. Принципиал
|01.06.2006
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Архитектура домашнего кинотеатра
сказ о "строительстве" домашнего кинотеатра мы начнем с самого сложного случая, с кинотеатра класса Hi-Fi, и сделаем так потому, что по мере продвижения от предельно сложной и качественной сис
|21.03.2006
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Выбор DVD-плеера – советы ZOOM
део Плюсы «Всеядность» (поддержка огромного количества форматов), невысокая цена. Минусы Настоящего Hi-Fi качества на них не добиться ни по видео, ни по звуку. Hi-Fi проигрыватели Плюсы
|20.03.2006
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Microlab представил новую hi-fi модель
Компания Microlab Technology, производитель акустики, компьютерной периферии и комплектующих, представил hi-fi систему PURE1. PURE 1 – это двухполосная акустическая система с фазоинвертором. Звуковые катушки из алюминия и куполообразные высокочастотные динамики встроены в глянцевый корпус. Специал
|02.03.2006
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2 марта открывается Hi-Fi Show & Home Theatre
Со 2 по 5 марта в Москве пройдет 11-я международная выставка Hi-Fi, High End-аппаратуры, домашнего кинотеатра, цифровых мультимедиасистем развлечений, сис
|28.02.2006
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2 марта откроется Hi-Fi Show&Home Theatre
Со 2 по 5 марта в Москве пройдет 11-я международная выставка Hi-Fi, High End-аппаратуры, домашнего кинотеатра, цифровых мультимедиасистем развлечений, сис
|21.02.2006
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2 марта откроется Hi-Fi Show&Home Theatre
Со 2 по 5 марта в Москве пройдет 11-я международная выставка Hi-Fi-, High End-аппаратуры, домашних кинотеатров, цифровых мультимедиасистем развлечений, си
|15.02.2006
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2 марта откроется Hi-Fi Show&Home Theatre
Со 2 по 5 марта в Москве пройдет 11-ая международная выставка Hi-Fi, High End аппаратуры, домашнего кинотеатра, цифровых мультимедиа систем развлечений, си
|13.02.2006
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Что такое Hi-Fi?
Сегодня никого не удивляет, и особо не радует лейбл "Hi-Fi" на передней панели аудиотехники. Произошло это не потому, что техника обладающая выкок
|08.02.2006
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2 марта откроется "Hi-Fi Show&Home Theatre"
Со 2 по 5 марта в Москве пройдет 11-я международная выставка Hi-Fi, High End-аппаратуры, домашнего кинотеатра, цифровых мультимедиасистем развлечений, сис
|02.02.2006
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2 марта откроется Hi-Fi Show&Home Theatre
Со 2 по 5 марта в Москве пройдет 11-я международная выставка Hi-Fi-, High End-аппаратуры, домашних кинотеатров, цифровых мультимедиасистем развлечений, си
Hi-Fi и организации, системы, технологии, персоны:
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