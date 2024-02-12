Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 196158
ИКТ 15119
Организации 11638
Ведомства 1501
Ассоциации 1100
Технологии 3573
Системы 26879
Персоны 85583
География 3090
Статьи 1576
Пресса 1295
ИАА 758
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2805
Мероприятия 894

United Colors of Benetton

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


12.02.2024 В итальянском магазине Benetton начал работать российский робот-консультант 2
01.04.2021 «Корус консалтинг» предложит своим клиентам платформу клиентских данных Mindbox 1
02.04.2020 Владельцы смартфонов Huawei и Honor смогут оплачивать покупки с помощью «Кошелек Pay» 1
19.03.2013 Автоматизация розницы: размер имеет значение 1
27.07.2012 Российский рынок электронной торговли растет как минимум на 25% ежегодно 1
16.04.2012 Maykor: пора взглянуть на ИТ-аутсорсинг по-новому 1
15.12.2011 «ЦРТ Сервис» займется обслуживанием магазинов Benetton в Ростове-на-Дону 1
05.12.2011 CNews FORUM: какие ИТ-директора выиграли 10 планшетов и смартфонов 1
29.09.2011 Oracle анонсировала высокопроизводительный вычислительный комплекс SPARC SuperCluster T4-4 1
14.07.2011 Dassault Systèmes выпустила обновленную платформу V6 релиз 2012 1
07.06.2011 Benetton Group будет управлять логистикой и разрабатывать продукцию с помощью ENOVIA V6 2
22.11.2006 ТРЦ "Европейский" автоматизируется на базе TradeX 1
07.06.2006 Нанотехнологии привлекают модельеров 2
07.06.2006 Нанотехнологии привлекают модельеров 2
25.12.2003 2004: 10 технологий, которые потрясут мир 1
25.12.2003 2004: 10 технологий, которые потрясут мир 1
27.11.2003 Микрочип под кожей заменит бумажник 1
27.11.2003 Микрочип под кожей заменит бумажник 1
03.11.2003 Радиометкам пророчат великое будущее 1
03.11.2003 Радиометкам пророчат великое будущее 1
12.09.2003 Микрочипы появятся под кожей и в банкнотах 1
12.09.2003 Микрочипы появятся под кожей и в банкнотах 1
21.08.2003 Радиометки и неприкосновенность частной жизни: споры разгораются 1
07.04.2003 Радиометки бесперспективны? 1
26.03.2003 Elektex - клавиатура из ткани 1
13.03.2003 «Большой брат» поселился в одежде 1
13.03.2003 Умный дом Philips уже здесь 1
13.03.2003 «Большой брат» поселился в одежде 1
13.03.2003 Умный дом Philips уже здесь 1
05.12.2002 Benetton выбрал решения SAP 1
30.05.2002 На покупку итальянского сотового оператора Blu претендуют три группы 1
19.03.2002 Borlas Retail автоматизирует магазины Benetton и Naf Naf с помощью программного комплекса TradeX 1
15.02.2002 Omnitel намерена приобрести часть активов Blu 1
31.01.2002 Пять фирм заинтересованы в приобретении активов итальянского оператора Blu 1
15.11.2001 British Telecommunications придется потратить 106 млн. евро на приобретение у итальянской Мediaset акций оператора Blu 1
07.08.2001 Итальянский банк UniCredito купит 10% акций Telecom Italia 1
19.05.2000 Разорился портал Boo.com - крупный онлайновый продавец одежды 1
17.11.1999 Сеть магазинов одежды Benetton скоро выйдет в Интернет 2

Публикаций - 39, упоминаний - 44

United Colors of Benetton и организации, системы, технологии, персоны:

Digital Angel - Applied Digital Solutions - ADS 35 6
IBM - International Business Machines Corp 9666 6
Philips 2094 6
Oracle Corporation 7043 4
Hitachi - Хитачи 1498 4
Zebra Technologies 157 4
BT Group - British Telecom Group - British Telecommunications - BT Global Services - British Telecom Global Services 666 4
NXP Semiconductors - Philips Semiconductors 271 4
SAP SE 5564 3
Philips Electronics - Royal Philips Electronics - Ройал Филипс Электроникс 335 3
Telecom Italia - Telecom Italia Mobile - TIM 334 3
IBM Life Sciences 5 2
CK Hutchison - H3G - Hutchison 3G Enterprises - Group 3G UMTS GmbH 42 2
Bitė Group - UAB Omnitel Lithuania - Telia Lietuva - Litcom 41 2
Zebra Technologies - Psion Teklogix 18 2
Silterra Malaysia 6 2
Alien Technology 8 2
Ростех - Автоматика Концерн 1814 2
МегаФон 10542 2
Microsoft Corporation 25657 2
Accenture plc 713 2
Toshiba Corporation 2976 2
Infineon Technologies AG - Siemens Semiconductors 426 2
Vodafone Group 1410 2
HTC Corporation 1512 2
Lenovo Motorola 3558 2
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1783 2
Softline - Borlas - Борлас - Консалтинговая группа - Борлас Ай-Би-Си - Borlas Info Business Consulting 541 2
GE - General Electric - Дженерал электрик 461 2
Dassault Systemes 233 2
Wind Telecomunicazioni S.p.A. - Wind Italy 263 2
Maykor - Мэйкор - Сервисная Холдинговая Компания 314 2
NTT DoCoMo - NTT Mobile Communications Network Inc 1158 2
TI - Texas Instruments Incorporated 844 2
Microchip Technology - MicroCHIPS 55 2
ЦРТ Сервис - Централизованный региональный технический сервис 77 2
KPN - Koninklijke KPN N.V. - Royal KPN N.V. 340 2
Luxe Retail - Люкс Ритейл - Borlas Retail - Борлас Информационные Торговые Системы 74 2
Oracle Siebel Systems 519 2
Telecom Italia - Olivetti S.p.A. 46 1
Walmart - Wal-Mart Stores 401 11
Tesco 83 11
Procter&Gamble - P&G - Проктер энд Гэмбл 222 10
Prada 58 10
Delta Air Lines - авиакомпания 90 8
Michelin - Мишлен 36 8
Costco Wholesale Corporation 30 4
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2378 4
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1189 4
Enel Group 40 2
Sisley 3 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8688 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2884 2
Альфа-Банк 1958 2
Спортмастер - Sportmaster 200 2
Протек - Ригла - аптечная сеть 57 2
Levi Strauss & Co - Levi’s - Леви Страусс - Леви Штраусс Москва - Глобал Деним 45 2
CK Hutchison Whampoa Limited - HWL 145 2
ChemChina - Pirelli SpA - Пирелли Таер Руссия 42 1
X5 Group - Перекресток Впрок (Vprok) 33 1
Logibox - Почтомат ЗАО - сеть автоматических станций (почтоматов) по приему и вручению отправлений 9 1
Балтика АКБ 9 1
Sprandi 4 1
ЦентрОбувь ТД 29 1
Dubai Mall - Дубай Молл 51 1
BWI - Baltimore/Washington International Airport - Международный аэропорт Балтимор-Вашингтон - ИАТА: BWI, ИКАО: KBWI, FAA LID: BWI 51 1
Кредит Европа банк - Кредит Европа Лайф 3 1
Почта России ПАО 2329 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3116 1
Связной ГК 1396 1
ГПБ - Газпромбанк 1254 1
Adidas - Адидас 170 1
BMW Group 481 1
Bain Group - Bain Capital - Bain Capital Partners - Bain Capital Ventures - Bain Analyses 64 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1488 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 1
UPS 215 1
GFG - Lamoda - Купишуз 214 1
ВкусВилл - Избёнка 211 1
Роснефть НК - нефтяная компания 552 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1888 6
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3175 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3264 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1694 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1525 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3645 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2856 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 780 1
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 680 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3396 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1582 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2827 1
ГЦМСИР - Государственный центральный музей современной истории России - Центральный Музей революции СССР 82 1
RFID - Radio-frequency identification - Радиочастотная идентификация - Радиометки - ISO/IEC 18000, 14443 - стандарт метода модуляции и протокола обмена бесконтактных пассивных карт ближнего радиуса действия 1194 13
Auto-ID - Штриховой код - штрихкод - штрихкодирование - barcode 1530 9
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4823 7
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22664 6
Радиосвязь и радиовещание - Радиочастота - Радиочастотный спектр - Частотный диапазон - Рефарминг - Refarming 1671 6
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 63789 6
MedTech - Искусственный интеллект в медицине - ИИ-клиники - Интеллектуальный анализ электронных медицинских записей - Анализ данных в медицине и биологии 206 6
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8648 6
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10686 5
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13140 5
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22318 5
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35555 5
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29502 5
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13365 4
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12874 4
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16875 4
Электроника - Дисплей - OLED - Organic light-emitting diode - Органический светодиод 1475 4
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12011 3
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2842 3
Транспондер - Transponder - Transmitter-responder - передатчик-ответчик - радиоответчик 533 3
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4968 3
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26446 3
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12017 3
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15325 3
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13437 3
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3552 3
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика - Глубокий анализ данных 2566 3
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12989 3
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 6173 3
БТиЭ - Стиральная машина - Washer - автоматическая прачка - стиралка 781 2
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5888 2
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5901 2
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14657 2
Видеокамера - Camcorder - Камкодер 2388 2
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9624 2
LED-освещение - LED-лампы - light-emitting diode - светодиод - светоизлучающий диод - светодиодное освещение 1176 2
MarTech - Прогнозирование и планирование продаж - Прогнозирование спроса - Demand forecasting - S&OP - Sales&Operations Planning - анализ, планирование продаж и операций - Sales planning and forecasting - Оптимизация запасов 2003 2
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - FM-передатчик - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 3998 2
EEPROM - Flash memory - Флеш-память 2765 2
Домонет - Домовая сеть - Домашняя сеть - House network 968 2
Procter&Gamble - Gillette 38 4
Philips Luxeon 9 2
Dassault Systemes - ENOVIA 33 2
Philips DesXcape 6 2
Apple iPod 1551 2
Microsoft Windows 2000 8678 2
Dassault Systemes - Catia 81 2
Luxe Retail - TradeX 60 2
HTC Incredible 21 1
Acer Iconia 105 1
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 1
ICANN NAF - National Arbitration Forum - Национальный арбитражный форум 11 1
Oracle VM Server - Logical Domains - LDoms - LDOM 26 1
Oracle - Sun Solaris SPARC SuperCluster 61 1
HTC Droid Incredible - HTC Droid Eris 20 1
Luxe Retail - PosX Кассовая инфраструктура 45 1
Dassault Systemes - Delmia 30 1
MathWorks - Simulink 10 1
Oracle WebCenter Suite 39 1
Oracle Optimized Solutions 8 1
Apple iPad 3981 1
Microsoft Windows 16754 1
i-Free CardsMobile - Кошелёк Pay 636 1
Oracle - Sun Solaris SPARC - Scalable Processor Architecture - масштабируемая архитектура процессора 1016 1
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1770 1
Oracle Enterprise Manager - Oracle Enterprise Manager Database Express - Oracle Enterprise Manager CloudControl - Oracle Real User Experience Insight 145 1
Oracle E-Business Suite - OEBS - Oracle EBS 616 1
Huawei AppGallery 342 1
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1307 1
Oracle Exadata Database Machine - Линейка машин баз данных 237 1
Huawei P40 - Серия смартфонов 60 1
Dassault Systemes - 3DExperience 76 1
Dassault Systemes - SolidWorks 128 1
Кибербезопасность - PGP - Pretty Good Privacy - Прикладная криптосистема - PGP-шифрование 105 1
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2429 1
Oracle - Sun ZFS - Файловая система для операционной системы Solaris 73 1
Oracle PeopleSoft 420 1
Adobe Creative Suite - Adobe Creative SDK 119 1
Ростех - Швабе - InCity Навигационный комплекс 24 1
Oracle Exalogic 73 1
Romanow Kara - Романов Кара 3 2
Gallucci Stefano - Галлуччи Стефано 2 2
Ottenberg Karsten - Оттенберг Карстен 2 2
Kleisterlee Gerard - Кляйстерли Жерар 15 2
Mohamad Mahathir - Мохамад Махатхир 3 2
Orwell George - Оруэлл Джордж 26 2
Черепащук Михаил 4 1
Бродянский Станислав 21 1
Рыбалка Иван 1 1
Власов Владимир 5 1
Гончар Наталья 1 1
Пашкевич Евгений 1 1
Bowen Debra - Боуэн Дебра 5 1
Florack Dominique - Флорак Доминик 8 1
Chiaradia Aldo - Киарадиа Альдо 1 1
Fowler John - Фаулер Джон 22 1
Гурков Игорь 3 1
Lukovic Zoran - Лукович Зоран 20 1
Charlès Bernard - Шарлеc Бернар 27 1
Knight-Gregson John - Найт-Грегсон Джон 1 1
Colao Vittorio - Колао Витторио 3 1
Ellison Larry - Ellison Lawrence Joseph - Эллисон Ларри - Эллисон Лоуренс Джозеф 320 1
Ермолаев Артем 379 1
Сульгин Сергей 47 1
Горыня Кирилл 25 1
Юнов Константин 45 1
Тюркин Михаил 45 1
Гурская Ольга 13 1
Зданевич Юрий 4 1
Меднов Сергей 124 1
Николенко Сергей 4 1
Семенова Ирина 43 1
Ли Лео 5 1
Андреев Максим 41 1
Широких Алексей 72 1
Горник Александр 5 1
Туркот Александр 39 1
Самойленко Максим 67 1
Микоян Александр 44 1
Alhourani Tariq - Алхурани Тарик 23 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13737 15
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54320 12
Россия - РФ - Российская федерация 163944 8
Италия - Итальянская Республика 4488 8
Европа 24878 7
Франция - Французская Республика 8119 7
Япония 13739 6
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1422 6
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18892 3
США - Арканзас 62 2
США - Нью-Йорк 3172 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14740 2
Малайзия 915 2
США - Флорида 780 2
США - Джорджия - Атланта 263 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47160 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2500 1
Беларусь - Белоруссия 6232 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 1
Дания - Королевство 1331 1
Швеция - Королевство 3764 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19319 1
Польша - Республика 2026 1
Индия - Bharat 5824 1
Европа Восточная 3136 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2585 1
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1812 1
Китай - Тайвань 4221 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2328 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1664 1
США - Калифорния 4803 1
Россия - ПФО - Ульяновская область - Ульяновск 527 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1402 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3317 1
Хорватия - Республика 286 1
Тунис - Тунисская Республика 170 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26916 21
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1893 8
Авиакомпания - Airline - авиационная компания - авиапредприятие транспортное - авиатранспортное предприятие - авиаперевозчики 991 8
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21292 6
Здравоохранение - Болезнь Альцгеймера - Alzheimer's disease 199 6
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 52816 5
Логистика сбытовая - Сбыт 2547 5
Торговля оптовая - Wholesale trade 1250 5
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6091 5
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7666 4
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10140 4
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 56899 4
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5496 3
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8136 2
Нанотехнология - Nanotechnology - междисциплинарная наука - область фундаментальной и прикладной науки и техники 873 2
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5952 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17953 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8743 2
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6124 2
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6640 2
Лёгкая промышленность - Текстильная промышленность - Ткацкая промышленность - Ткани - Textile industry - Fabrics 1361 2
Зоология - наука о животных 2851 2
Астрономия - Гравитация - притяжение, всемирное тяготение - gravity - gravitas 1262 2
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала - Цифровой путь 2281 2
Энергетика - Энергообеспечение - Энергопотребление - обеспечение и потребление энергии 1005 2
Здравоохранение - Хирургия - хирургические методы 336 2
Физика - Силы Ван-дер-Ваальса - Вандерваальсовы силы - силы межмолекулярного (и межатомного) взаимодействия с энергией 10—20 кДж/моль 18 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12133 2
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4928 2
Транспорт - АЗС - Автомобильная заправочная станция - топливный ритейл 643 2
Know how - Ноу-хау - Секрет производства 745 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6086 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33228 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6508 1
Аренда 2648 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8735 1
Метрология - наука об измерениях, методах и средствах обеспечения их единства 331 1
CRM - Клиентоориентированность - Клиентоориентированный сервис - Клиентоцентричность 370 1
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 3101 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8414 1
Silicon.com 364 5
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6070 2
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 673 2
AP - Associated Press 2007 2
San Francisco Chronicle 34 2
Xinhua News Agency - Xinhuanet - Синьхуа - Информационное агентство 848 2
EWDN - East-West Digital News 8 1
DigiTimes - Издание 1331 1
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News - Телеком Дейли 309 1
Total Telecom 613 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8510 9
IDC - International Data Corporation 4966 4
Gartner - AMR Research 48 2
Gartner - Гартнер 3647 2
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3898 1
University of Manchester - Манчестерский университет 77 2
University of California - Калифорнийский университет 101 1
CeBIT 614 2
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1266 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1449911, в очереди разбора - 728092.
Создано именных указателей - 196158.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

Лучшие держатели в машину с беспроводной зарядкой: хиты продаж

Всегда под рукой: самые полезные гаджеты и приспособления для дома

Обзор доступного смартофна HUAWEI nova 15 Max: эволюция популярной линейки

Показать еще

Наука

Астрономы наконец нашли границу у Млечного пути и нанесли ее на карту

Тайна каменного века: древний ДНК раскрывает причины исчезновения целого народа

Идеально просверленный зуб возрастом 60 000 лет свидетельствует, что неандертальцы практиковали стоматологию в Сибири
Показать еще