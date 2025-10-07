Разделы

Bitė Group UAB Omnitel Lithuania Telia Lietuva Litcom

Bitė Group - UAB Omnitel Lithuania - Telia Lietuva - Litcom

07.10.2025 Иностранцы в России остаются без связи. Для них ввели период охлаждения 1
07.07.2022 Таинственные хакеры оптом уничтожают сайты польской армии, силовиков и госведомств 1
15.01.2014 АФК «Система» ведет переговоры о покупке крупнейшего оператора Латвии 1
14.01.2014 Гиедрюс Макаускас возглавит коммерческую дирекцию бизнес-единицы «СНГ» группы компаний «ВымпелКом Лтд.» 1
01.07.2011 «Мегафон» уронил стоимость GPRS-роуминга в 100 раз 1
22.10.2007 В Литве внедряют ЭЦП посредством мобильных телефонов 1
22.02.2006 Omnitel внедрила OSS-решения NetCracker 1
18.08.2004 TeliaSonera приобрела 100% акций Omnitel 1
15.04.2004 TeliaSonera предложила €500 млн. за акции Eesti Telekom 1
26.08.2003 TeliaSonera усиливает присутствие в Литве 2
16.06.2003 Число западноевропейских абонентов мобильной связи превысило 307 млн. 1
10.10.2002 В Литве изготовлен гигантский сотовый телефон 1
28.05.2002 В Италии есть место только для трех операторов мобильной связи стандарта GSM 1
28.02.2002 На покупку Blu претендуют четыре компании 1
15.02.2002 Omnitel намерена приобрести часть активов Blu 1
31.01.2002 Пять фирм заинтересованы в приобретении активов итальянского оператора Blu 1
04.12.2001 Операторы Балтии объединяются 1
30.11.2001 Nokia расширит GSM-сеть литовского оператора Omnitel 1
02.10.2001 Telia намерена увеличить принадлежащий ей пакет акций операторов России и стран Балтии 1
13.09.2001 Кубань-GSM расширила географию международного роуминга 1
19.07.2001 Nokia поcтроит 3G-сеть для итальянского оператора Omnitel Vodafone к 2002 г. 1
24.05.2001 Nortel впервые заключила контракт на поставку оборудования для Vodafone 1
14.02.2001 Marconi поставит SDH-оборудование для литовской Omnitel Lithuania 3
04.01.2001 В 2000 году число клиентов Vodafone увеличилось на 13.2 млн. 1
30.10.2000 В Италии завершился аукцион лицензий на UMTS-свзяь 1
25.10.2000 Компании Radiolinja, Tele2, Nelte и Spaineta претендуют на третью GSM 900 лицензию в Литве 1
23.10.2000 Сумма предложений на 2-й день итальянского аукциона UMTS-связи превысила $12 млрд. 1
06.10.2000 Финская Radiolinija намерена участвовать в тендере на третью лицензию GSM-900 в Литве 1
26.09.2000 Итальянский аукцион лицензий UMTS-связи начнется 10-20 октября 1
21.09.2000 Motorola поставит GPRS-сеть литовской Omnitel 1
20.09.2000 Nokia и Omnitel будут совместно работать над развитием UMTS-связи в Италии 1
04.09.2000 Итальянское правительство оставило семь компаний в списке претендентов на лицензии на UMTS-связь 1
25.08.2000 Omnitel намерена инвестировать 7-9 трлн. лир в случае победы в итальянском аукционе лицензий на UMTS-связь 1
25.08.2000 Завершилась подача заявок на участие в итальянском аукционе лицензий на сотовую связь третьего поколения 1
24.08.2000 Финская Sonera вошла в консорциум Ipse, претендующий на получение 3G-лицензии в Италии 1
20.06.2000 Итальянское правительство установило минимальный уровень стоимости лицензии на мобильную связь третьего поколения в $1,96 млрд. 1
13.06.2000 Vodafone намерена представить на фондовую биржу до 49% акций итальянской Infostrada 1
03.04.2000 RAI совместно с Telecom Italia планируют участвовать в аукционе лицензий UMTS в Италии 1
08.09.1999 Карта всемирного роуминга более 100 сотовых операторов связи в Интернете 1
07.06.1999 Lucent заключила договор на модернизацию сетей Omnitel 1

Публикаций - 41, упоминаний - 44

Bitė Group и организации, системы, технологии, персоны:

Vodafone Group 1392 11
Telia Company - TeliaSonera - Sonera Telecom 1041 10
Wind Telecomunicazioni S.p.A. - Wind Italy 258 10
Telecom Italia - Telecom Italia Mobile - TIM 330 8
Telefonica - Telefónica, S.A. 570 7
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom - France Telecom - France Telekom 1530 5
Vodafone Italy - Omnitel Pronto Italia 23 5
BT Group - British Telecom Group - British Telecommunications - BT Global Services - British Telecom Global Services 655 4
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5737 4
CK Hutchison - H3G - Hutchison 3G Enterprises - Group 3G UMTS GmbH 12 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13851 3
МегаФон 9691 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9117 3
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3068 3
CK Hutchison Holdings 173 3
Telia Eesti AS - Eesti Telekom AS - Elion Enterprises Limited - Eesti Telefon - Eesti Mobiiltelefon 16 3
Cisco Systems 5202 2
Lenovo Motorola 3519 2
Tiscali 57 2
BAE Systems - Marconi - Wireless Telegraph & Signal Company - FORE Systems - ForeView Foundation - Euristix 144 1
Telefonica - O2 UK - Telefonica UK Ltd - BT Cellnet - mmO2 365 1
SK Group - SK Telecom - South Korea Telecom - SK Broadband 204 1
Telefonica - Telefónica - MoviStar, Móviles, Unifón, Movicom BellSouth - Spain, Argentina, Chile, Peru, Uruguay, Venezuela, Ecuador, Uruguay, Venezuela, El Salvador - Cocelco, CeluMovil Colombia - CelularPower - Cedetel, Bajacel, Movitel, Norcel, Pegaso 168 1
Teo LT - Lietuvos Telekomas 6 1
Nortel Networks Corporation - Northern Telecom 1310 1
Motorola Inc 1150 1
Tet - Lattelecom - Латтелеком 31 1
CGI Group - Logica - LogicaCMG Telecoms Products 40 1
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Лусент Текнолоджис - Bell Labs - Western Electric 1448 1
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1833 1
Suriskime Lietuva 1 1
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2649 1
Iridium Satellite - Iridium Communications - Иридиум коммьюникешенс 68 1
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation - Sprint Communications - Nextel Communications - Nextel Partners - NeoWorld Communications 1391 1
Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. - Turkcell Communication Services 347 1
Netcracker Technology 25 1
Vodafone Germany - Vodafone D2 - Mannesmann AG - Mannesmann Mobilfunk - Mannesmann Arcor - Mannesmann Atecs - Mannesmann Rexroth - Mannesmann Demag 146 1
Telegram Group 2438 1
Астелит 135 1
Anonymous - Хакерская группировка 77 1
Enel Group 40 4
CK Hutchison Whampoa Limited - HWL 143 4
United Colors of Benetton 38 2
Альфа-Групп 730 1
Россети Ленэнерго 1699 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 533 1
Blackstone Group 46 1
Borsa Italiana Group - Итальянская фондовая биржа - Миланская фондовая биржа 4 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5163 1
Правительство Литвы - Органы государственной власти Литовской Республики 19 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12642 1
U.S. IRS - Internal Revenue Service - Налоговое управление США - U.S. IRC - Internal Revenue Code - Налоговый кодекс США - EFTPS, Electronic Federal Tax Payment System - Электронная федеральная налоговая платёжная система США 143 1
U.S. District Court - Федеральные окружные суды США 490 1
Правительство Польши - органы государственной власти 32 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6357 7
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28736 24
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum 1412 8
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21709 7
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6637 4
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2560 4
GPRS - General Packet Radio Service - пакетная радиосвязь общего пользования - надстройка над технологией мобильной связи GSM 2264 3
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25329 3
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5072 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 55816 2
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 5415 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 71430 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8406 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17685 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16866 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8820 1
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 1124 1
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг - АСР - Автоматизированная система расчетов 2031 1
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8567 1
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9474 1
OSS - Operation Support System - Системы поддержки операций - BSS - Business Support System - Системы поддержки бизнеса 419 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7886 1
Радиосвязь и радиовещание - Радиостанция - комплекс устройств для передачи и приёма информации посредством радиоволн 1150 1
NRI - Network Resource Inventory - EqM - Equipment Manager - система учета технологических (ИТ, телекоммуникационных, сетевых, логических и физических) ресурсов предприятий - система учета оборудования сети с функциями управления и мониторинга 38 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 30804 1
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3417 1
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1833 1
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5288 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12025 1
Система жизнеобеспечения 155 1
Домонет - Домовая сеть - Домашняя сеть - House network 944 1
Microsoft Windows 2000 8662 4
Apple iPhone 6 4861 1
Oracle Java EE - J2EE - Jakarta EE - Java Platform Enterprise Edition 346 1
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2907 1
Lenovo Motorola Timeport Personal Interactive Communicator 38 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5708 1
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 899 1
Karlberg Kenneth - Карлберг Кеннет 3 2
Путин Владимир 3311 1
Gasparri Maurizio - Гаспарри Маурицио 3 1
Айбашева Анна 98 1
Дорохина Юлия 44 1
Рудашевский Владимир 4 1
Кромский Дмитрий 28 1
Musteikis Kestutis - Мустейкис Кестутис 1 1
Colao Vittorio - Колао Витторио 3 1
Италия - Итальянская Республика 4416 20
Литва - Литовская Республика 659 17
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1369 10
Финляндия - Финляндская Республика 3654 9
Эстония - Эстонская Республика 756 8
Латвия - Латвийская Республика 822 8
Россия - РФ - Российская федерация 154214 7
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13512 6
Швеция - Королевство 3666 6
Германия - Федеративная Республика 12885 5
Европа 24552 4
Испания - Королевство 3754 4
Европа Северная - Скандинавия - Скандинавский регион 832 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53165 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14414 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45189 2
Беларусь - Белоруссия 5977 2
Польша - Республика 1996 2
Украина 7754 2
Литва - Вильнюс 41 2
Канада 4965 1
Франция - Французская Республика 7955 1
Таджикистан - Республика 899 1
Турция - Турецкая республика 2464 1
Европа Западная 1488 1
Евразия - Евразийский континент 624 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3025 1
Дания - Королевство 1316 1
Атлантический океан - Балтийское море - Варяжское море 112 1
Европа Восточная 3119 1
Норвегия - Королевство 1828 1
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1771 1
Европа Балканский полуостров - Балканы - Балканский регион 39 1
Россия - СЗФО - Калининградская область 1373 1
Румыния 740 1
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1547 1
Молдавия - Республика Молдова 720 1
Италия - Милан 163 1
Италия - Рим 206 1
Польша - Гожув-Велькопольски - Ландсберг-ан-дер-Варте 2 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50536 5
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54247 3
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5255 2
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5957 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19982 2
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6696 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25540 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7738 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3663 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6840 1
Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 1429 1
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2611 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4870 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8853 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3618 1
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1800 1
Приватизация - форма преобразования собственности 535 1
Кибербезопасность - Кибервойна - Cyberwarfare - кибероружие - кибернетическая война - Милитаризация глобального информационного пространства 208 1
Total Telecom 613 6
Bloomberg 1373 1
Telecom.paper 194 1
FT - Financial Times 1244 1
Cellular News 234 1
Dow Jones Business News 88 1
Guinness World Records - Книга рекордов Гиннесса 186 1
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет - МНТЦ - Международный научно-технологический центр 275 1
