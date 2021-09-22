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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Прибалтика Балтия Балтийский регион
Публикаций - 1261, упоминаний - 1567
Прибалтика упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Шлыков Алексей 44 27
|Земков Сергей 156 19
|Прибочий Михаил 35 14
|Снытко Игорь 20 13
|Кондаков Гарри 30 12
|Кречетов Николай 25 9
|Пальчун Кирилл 47 9
|Смирнов Владимир 34 8
|Путин Владимир 2478 8
|Медведев Дмитрий 1595 7
|Исмаилов Рашид 47 7
|Никифоров Николай 1145 6
|Фролов Александр 30 6
|Гайлитис Андрис 17 6
|Зубарев Максим 12 6
|Puzo Edgars - Пузо Эдгарс 29 6
|Barrett Craig - Барретт Крейг 124 6
|Симаков Олег 110 6
|Кузовкин Алексей 154 5
|Лисицин Евгений 17 5
|Чичваркин Евгений 158 5
|Абрамов Виктор 9 5
|Наволокин Алексей 16 5
|Алексеева Елена 21 5
|Вольпе Борис 82 5
|Лебедев Георгий 50 5
|Макаров Станислав 116 5
|Ершова Элеонора 64 5
|Гребень Андрей 6 5
|Албитов Андрей 31 4
|Демидов Михаил 132 4
|Анисимов Константин 29 4
|Steen Birger - Стен Биргер 70 4
|Шалманов Сергей 199 4
|Лукацкий Алексей 87 4
|Захаров Павел 59 4
|Переверзев Михаил 20 4
|Пантелеев Илья 23 4
|Романов Михаил 28 4
|Юсупов Ренат 112 4
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1175226, в очереди разбора - 989837.
Создано именных указателей - 70859.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1175226, в очереди разбора - 989837.
Создано именных указателей - 70859.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru