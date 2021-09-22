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Прибалтика Балтия Балтийский регион

Прибалтика - Балтия - Балтийский регион


22.09.2021 Wildberries запустил продажи в странах Балтии
02.04.2020 «Лаборатория Касперского» назначила нового управляющего директора в России, странах СНГ и Балтии
05.11.2019 ГК «Литрес» выходит на рынок стран Балтии
28.08.2017 Производитель облачных флэш-платформ хранения Pure Storage начал работать в России
28.06.2016 «АйТи Солюшенс» займется продвижением решений «Сигнум» в России, странах СНГ и Балтии
04.09.2015 «Юнистрим» вводит единое безадресное пространство в Прибалтике
23.08.2013 «Юнистрим» реализовал безадресные переводы в Литву
03.04.2012 «Техносерв» стал лидером продаж решений Stonesoft в России, СНГ и странах Балтии по итогам 2011 г.
26.03.2012 SearchInform вышла на североевропейский рынок: открыт офис в Латвии
24.03.2011 Mitel расширяет глобальное присутствие в России
17.02.2010 Mail.Ru будет продавать рекламу в Прибалтике
31.12.2009 Закрывается единственная в странах Балтии Игналинская АЭС
21.12.2009 «Синтерра» и DEAC создадут телекоммуникационный мост между Прибалтикой и Россией
11.09.2008 Американские F-16 перебазируются на аэродромы Прибалтики
03.07.2008 «Евросеть» ушла с рынков Латвии, Литвы и Эстонии
28.05.2008 iPhone появится в Скандинавии и Прибалтике
12.05.2008 Более 2 тыс. организаций СНГ и Балтии проверили «здоровье» своих сетей
01.04.2008 «Евросеть» покидает Прибалтику
28.12.2007 HeadHunter идет на рынок интернет-рекрутмента Прибалтики
13.08.2007 Крупнейший портал Прибалтики Delfi куплен за ?54,05 млн
13.06.2007 Tele2: количество абонентов компании в России вырастет до 11 млн
27.03.2007 СВР опубликовала предвоенные документы по Прибалтике
23.01.2007 Прибалтика: рекорд на сотовом рынке экс-СССР
03.11.2006 SAP определилась с проектами года в России
08.08.2006 "Евросеть": близится оккупация Прибалтики
18.07.2006 Контент-провайдер А1 пришел в Прибалтику
28.10.2004 В Москве состоялась международная конференция «Электронный документооборот в управлении бизнес-процессами»
10.03.2004 В представительстве SAP в СНГ и странах Балтии новые назначения
17.11.2003 "Зебра Телеком" снизила тарифы на связь со странами Балтии и СНГ
06.10.2003 SAP продолжает рост за счет долей рынка конкурентов
16.07.2003 Hummingbird открывает свой офис в Москве
03.07.2003 Western Digital укрепляет партнерскую сеть в России
15.04.2003 General Electric Digital Energy: Россия - наиболее перспективный регион для развития бизнеса
27.02.2003 SAP подводит итоги 2002 года
19.02.2003 В SAP в СНГ и странах Балтии - новое назначение
13.01.2003 Ключевым рынком для TeliaSonera являются страны Скандинавии, Балтии и Россия
15.11.2002 Назначен глава представительства "Лаборатории Касперского" в России, странах СНГ и Балтии
10.11.2002 Гамид Костоев возглавил маркетинг SAP в странах СНГ и Балтии
16.10.2002 SAP AG: в СНГ всерьез и надолго
18.04.2002 Алексей Шлыков назначен управляющим директором SAP в СНГ и Балтии

Публикаций - 1261, упоминаний - 1567

Прибалтика упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

5533 137
1С-ИжТиСи 4940 130
1С-Битрикс - Bitrix 5291 130
Microsoft Corporation 22054 101
Intel Corporation 11044 93
SAP SE 4434 82
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3833 63
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7613 45
Oracle Corporation 5903 45
IBM - International Business Machines Corp 8823 43
Cisco Systems 4684 42
Paradox Interactive 134 39
Snowball Studios 101 37
Telia Company - TeliaSonera 797 35
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6390 34
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2298 34
Новый диск 896 34
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8636 33
Акелла 847 31
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7933 30
SAP CIS - САП СНГ 814 28
Программный продукт ГК 3676 27
1С-СофтКлаб - SoftClub 1101 25
IBS - ИБС ИТ Услуги 1403 25
Nortel Networks 1287 24
HP Inc. 5245 23
Samsung Electronics 9158 23
Lexmark 281 22
InterSystems - ИнтерСистемз 130 22
Apple Inc 10411 21
Крок - Croc 1592 20
HP - Hewlett-Packard 3580 19
Softline - Софтлайн 1833 19
Yandex - Яндекс 4817 18
Dell EMC 4660 18
Корус Консалтинг ГК 999 18
Армада - РБК софт 700 17
Toshiba Corporation 2829 17
LG Electronics 3262 17
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5379 16
РЖД - Российские железные дороги 1407 29
Евросеть 1390 17
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5043 16
Юнистрим - Unistream 171 13
Открытие ФК 2060 13
Газпром ПАО 874 9
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2022 8
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1610 7
ПНТЗ - Первоуральский новотрубный завод 23 7
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1648 7
Softline VP - Softline Venture Partners - венчурный фонд 78 7
Аэрофлот 630 7
HeadHunter Group - HH Group 398 7
Белый Ветер 340 6
ЦМТ - Центр международной торговли в Москве 133 6
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 894 6
Visa International 1676 5
ТНК-ВР Холдинг 239 5
Банк Интеза - КМБ-Банк - Банк кредитования малого бизнеса 46 5
ЕВРАЗ ЗСМК - Западно-Сибирский металлургический комбинат 18 5
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 256 5
Связной ГК 1113 5
Роснефть НК 423 4
Акрихин - Фармацевтическая компания 30 4
Почта России ПАО 1829 4
Русагро Группа Компаний 174 4
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 345 4
Ингосстрах СПАО 282 4
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 522 4
Казахмыс - Kazakhmys 42 4
Альфа-Банк 1432 4
Газпромнефть - Сибнефть - Сибирская Нефтяная Компания 29 4
АвтоВАЗ 165 4
Евросеть Техмаркет 76 4
LEGO 197 4
LinkedIn 554 4
Rietumu Banka 19 4
Виктория - Сеть супермаркетов 129 4
РАО ЕЭС России ПАО - Единая энергосистема России 247 4
BMW 384 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7648 33
Правительство РФ 7091 25
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 7364 24
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2119 17
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2415 15
Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации - Госдума РФ 2606 11
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2083 11
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 2975 10
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации 969 9
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2102 9
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2176 9
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2314 8
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2270 8
Президент Российской Федерации 3094 8
Правительство Москвы 1496 8
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1067 8
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1851 7
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1900 7
U.S. Congress - United States Senate - Конгресс США - Сенат 556 7
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 654 6
РАМН МИАЦ - Медицинский информационно-аналитический центр Российской академии медицинских наук 106 6
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1273 6
МКС - Международная космическая станция 1390 5
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 388 5
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1273 4
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1040 4
МИД РФ - Министерство иностранных дел 331 4
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1378 4
ФГУП ГлавУпДК при МИД России - Главное производственно-коммерческое управление по обслуживанию дипломатического корпуса при МИД России 22 4
Benelux - Бенилюкс - Межправительственная организация Бельгии, Нидерландов и Люксембурга 67 4
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1413 4
Росздравнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения 102 4
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 358 4
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 494 3
Счётная палата РФ 580 3
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 803 3
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 364 3
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 566 3
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1171 3
Федеральное казначейство России 1157 3
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2494 12
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 1864 11
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 417 7
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 407 6
Руссофт - Russoft 359 6
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1741 5
Информация для всех ОД - Общественное движение 64 3
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 166 3
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 584 2
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 139 2
Опора России - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 44 2
FIDO Alliance - Fast IDentity Online 29 2
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 169 2
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 206 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 227 2
WiMAX Forum 66 1
Интерспутник МОКС - Международная организация космической связи 44 1
CSA - Cloud Security Alliance 12 1
Гильдия Управляющих Документацией 72 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 161 1
РГР - Российская Гильдия Риэлторов 4 1
АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 7 1
PCI SSC - Payment Card Industry Security Standards Council - Совет по стандартам безопасности индустрии платежных карт 33 1
FSC - Forest Stewardship Council - Лесной попечительский совет 36 1
OSI - Open Source Initiative 55 1
АЮР - Ассоциация юристов России 17 1
АРБ - Ассоциация российских банков 176 1
Российская ассоциация интернета вещей (АИВ) 18 1
Единая Россия - Политическая партия 241 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 200 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 183 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 31181 89
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 13567 75
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 2439 35
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи 6755 29
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 7748 29
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 3034 28
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 1926 28
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 5161 28
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 3121 26
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 5706 23
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 3526 23
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 3334 20
USB - Universal Serial Bus - microUSB - miniUSB - Универсальная последовательная шина 9044 20
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Интернет-телефония 2984 19
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10281 19
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 4127 16
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2803 15
Роуминг - Roaming - Процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 251 15
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 6261 14
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1833 14
ВКС - Системы видеоконференцсвязи - Videoconferencing - TelePresence - Телеприсутствие 1326 14
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 1640 14
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1846 14
Системная интеграция - Системный интегратор - ИТ-интегратор 2522 13
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 7019 12
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 3010 12
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3052 12
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 4288 11
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 6319 11
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 8476 10
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1849 10
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 4313 10
MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 3350 9
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 1251 9
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный процессор - Центральное процессорное устройство 4059 8
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 744 8
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1562 8
Телевизор - Телевизионный приёмник - ТВ-приемник 2391 8
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 2351 8
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 912 7
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 5138 130
Corel Paradox - реляционная СУБД 121 28
Microsoft Windows 10 11230 23
Linux OS 7467 22
Samsung Hummingbird 99 19
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 895 18
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1485 18
Oracle Primavera - Oracle EPPM - Oracle Enterprise Project Portfolio Management 100 14
Microsoft Dynamics NAV - Microsoft Business Solutions Navision 529 14
InterSystems Cache 82 13
Apple iPhone - серия смартфонов 6012 13
Google Android 11691 12
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 956 12
Microsoft Office 3185 11
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 510 11
Infor ERP LN 178 11
Oracle Java - язык программирования 2513 11
Oracle JD Edwards EnterpriseOne - JDE - J.D. Edwards World Solution Company 235 11
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 3836 11
InterSystems Ensemble 54 10
Nokia Alcatel-Lucent SA 1191 10
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1326 9
Intel Pentium III 718 9
OpenText Documentum 345 8
Microsoft Xbox 360 - Игровая приставка 2876 8
Apple iPad 3571 8
VK - Mail.ru Одноклассники 1128 8
Microsoft Azure 1237 7
Microsoft Windows Mobile - Compact Edition (CE) - Microsoft Pocket PC 2199 7
Kaspersky Internet Security 352 7
Microsoft Windows 2000 1061 7
SAP Business Suite - mySAP Business Suite 128 7
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 597 7
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 921 7
Kaspersky Anti-Virus - Антивирус Касперского 400 6
Apple Mac - Apple Macintosh 2586 6
Shturmann Navigation 44 6
Microsoft Windows Vista Longhorn 1562 6
Pure Storage FlashArray 21 6
Microsoft Skype 1893 6
Шлыков Алексей 44 27
Земков Сергей 156 19
Прибочий Михаил 35 14
Снытко Игорь 20 13
Кондаков Гарри 30 12
Кречетов Николай 25 9
Пальчун Кирилл 47 9
Смирнов Владимир 34 8
Путин Владимир 2478 8
Медведев Дмитрий 1595 7
Исмаилов Рашид 47 7
Никифоров Николай 1145 6
Фролов Александр 30 6
Гайлитис Андрис 17 6
Зубарев Максим 12 6
Puzo Edgars - Пузо Эдгарс 29 6
Barrett Craig - Барретт Крейг 124 6
Симаков Олег 110 6
Кузовкин Алексей 154 5
Лисицин Евгений 17 5
Чичваркин Евгений 158 5
Абрамов Виктор 9 5
Наволокин Алексей 16 5
Алексеева Елена 21 5
Вольпе Борис 82 5
Лебедев Георгий 50 5
Макаров Станислав 116 5
Ершова Элеонора 64 5
Гребень Андрей 6 5
Албитов Андрей 31 4
Демидов Михаил 132 4
Анисимов Константин 29 4
Steen Birger - Стен Биргер 70 4
Шалманов Сергей 199 4
Лукацкий Алексей 87 4
Захаров Павел 59 4
Переверзев Михаил 20 4
Пантелеев Илья 23 4
Романов Михаил 28 4
Юсупов Ренат 112 4
Россия - Российская федерация - РФ 101891 1054
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12278 968
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 31929 306
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 44449 216
Украина 5876 209
Европа 9940 154
Казахстан - Республика 4380 146
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 12534 135
Беларусь - Белоруссия 3365 134
Европа Восточная 2891 116
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11966 114
Латвия - Латвийская Республика 683 103
Германия - Федеративная Республика 8273 89
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 10883 86
Литва - Литовская Республика 535 76
Эстония - Эстонская Республика 690 74
Европа Северная - Скандинавия 461 74
Финляндия - Финляндская Республика 1674 72
Грузия 1039 65
Польша - Республика 1521 63
Азия - Азиатский регион 3523 55
Африка - Африканский регион 2772 54
Ближний Восток 2528 53
Турция - Турецкая республика 1569 53
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 12505 50
Молдавия - Республика Молдова 662 50
Франция - Французская Республика 5408 49
Швеция - Королевство 1917 47
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 1866 45
Япония 9525 44
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1658 36
Россия - УФО - Екатеринбург 2932 35
Украина - Киев 912 35
Израиль 1713 34
Азербайджан - Азербайджанская Республика 820 32
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 5082 32
Армения - Республика 1066 32
Испания - Королевство 2763 31
Канада 3095 30
Узбекистан - Республика 1267 28
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 4859 39
Русский язык 3942 38
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 5645 36
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3688 22
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1976 20
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 2340 19
НДС - Налог на добавленную стоимость 889 19
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2806 18
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1570 16
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 5192 12
Великая Отечественная война 200 11
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1519 11
Информационное общество - Государственная программа 1152 9
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 772 9
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования 707 8
Вторая мировая война 557 8
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 1202 7
ФЦП Электронная Россия - Федеральной целевой программы 852 7
Банковский сектор экономики 1949 6
Денежные переводы 675 6
Образование в России 1617 6
Абонентская база 876 6
НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации 231 5
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия 80 5
Федеральный закон ФЗ-257 Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы - О трансляции федеральных телеканалов 257 5
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 1726 5
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 495 5
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 862 5
Торговля - FMCG&Retail - FMCG - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса 798 5
Экономический эффект 565 5
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 579 5
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 807 4
IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 462 4
Торговля розничная 462 4
Английский язык 634 4
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 412 4
MBA - Master of Business Administration - Магистр бизнес-администрирования - EMBA, Executive MBA 134 4
ЛПУ - Лечебно-профилактическое учреждение 44 4
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 1121 4
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс 343 3
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10418 41
Thomson Reuters - Рейтер 5716 8
Прайм - Агентство экономической информации 683 7
Коммерсантъ - Издательский дом 832 4
AppleInsider 384 3
WSJ - The Wall Street Journal 1218 3
Ведомости 303 3
MTV - музыкально-развлекательный телеканал 193 3
Россия сегодня МИА - RT - Russia Today 65 2
CNews Games - Боевой народ - Combat folks 361 2
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 546 2
AT&T - WarnerMedia CNN - телеканал 600 2
Российская газета 227 2
Открытые системы ИД 154 2
Газпром ГПМ НТВ - Телекомпания 285 2
Деловой Петербург 21 2
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 345 2
Intelligent Enterprise 26 2
The Economist 42 2
ComNews - Медиа-бизнес 88 2
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2244 2
Forbes - Форбс 574 2
Anti-Malware - информационно-аналитический центр по информационной безопасности 69 2
Fortune 190 2
GigaOM 62 1
Стрим-ТВ - телекомпания 143 1
SAP UK and Ireland User Group 1 1
РБК ТВ - телеканал 58 1
CNews TV 521 1
Apps4All 25 1
Мобильные системы 78 1
Viacom - Video & Audio Communications 117 1
AT&T - WarnerMedia - AOL Time Warner 525 1
Vivendi SA - Vivendi Universal 314 1
Washington Profile 140 1
Dow Jones Business News 88 1
CNews RND - R&D.CNews 2111 1
Harvard Business Review 10 1
F-16.net 121 1
RFI - Radio France Internationale - Международное Французское радио 3 1
IDC - International Data Corporation 4580 37
Gartner 3268 27
CNews Analytics - Аналитическое агентство 2823 22
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 645 7
Fortune Global 500 271 4
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 928 3
Forrester Research 802 3
Gartner Dataquest 340 3
ARC Advisory Group 19 2
Synergy Research Group 39 2
Net Applications 114 1
Gartner - AMR Research 48 1
NPD DisplaySearch 282 1
ITResearch 94 1
Moody's Investors Service 135 1
IHS Infonetics Research 90 1
Kaspersky CyberSecurity Index 4 1
Wainhouse Research 38 1
Ромир - Romir Monitoring - Исследовательский холдинг 83 1
MForum Analytics 18 1
Dell'Oro Group 35 1
The Network 6 1
AV-Comparatives 21 1
CNews Security - рейтинг - Крупнейшие компании России в сфере защиты информации 31 1
GSMA Intelligence 8 1
The Economist Intelligence Unit 41 1
ICT Development Index - Индекс развития ИКТ 13 1
Frost & Sullivan 198 1
GfK Rus - ГФК-Русь 190 1
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 176 1
Juniper Research 464 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1126 21
МГТУ им. Н. Э. Баумана - Московский государственный технический университет 316 8
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 590 7
РАН - Российская академия наук 1274 7
Московский Политех - Московский политехнический университет 27 6
МИСиС НИТУ - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 216 5
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет 222 4
МИЭТ - Московский институт электронной техники 84 4
РАМН - Российская академия медицинских наук 59 3
ННГУ - Нижегородский государственный университет им. Н. И. Лобачевского - Университет Лобачевского 44 3
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 555 3
Информзащита Учебный центр 38 2
ЦНИИС ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт связи 63 2
АлтГТУ - Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова 21 2
НЭБ - Национальная электронная библиотека 33 2
МЭСИ - Московский государственный университет экономики, статистики и информатики 54 2
Ланит Сетевая академия - учебный центр 39 2
РУТ - Российский университет транспорта. институт пути, строительства и сооружений 75 2
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 167 2
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет 347 2
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 174 2
INSEAD - L'Institut europeen d'administration des affaires - Европейский институт управления бизнесом 49 2
РАН Институт США и Канады - ФГБУН институт Соединенных Штатов Америки и Канады Российской академии наук 9 2
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 189 2
БГУ - Белорусский государственный университет 14 1
ЦНИИОИЗ ФГБУ Минздрава России - Документационный центр Всемирной Организации Здравоохранения при Центральном Научно-исследовательском институте Организации и Информатизации Здравоохранения Минздравсоцразвития России 7 1
ВНИИДАД - Всероссийский научно-исследовательский институт документоведения и архивного дела 38 1
СФУ - Сибирский федеральный университет 61 1
НИИАС - Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт информатизации, автоматизации и связи на железнодорожном транспорте 22 1
ДГТУ - Донской государственный технический университет 19 1
ЮФУ - Южный федеральный университет 46 1
КПИ - Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского - Национальный технический университет Украины 8 1
НГТУ - Нижегородский государственный технический университет им. Р. Е. Алексеева 64 1
ФГАУ НМИЦ нейрохирургии - Национальный медицинский исследовательский центр нейрохирургии имени академика Н.Н.Бурденко 30 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 813 1
SAP University Alliances 2 1
University of Pennsylvania - Университет Пенсильвании - Пенсильванский университет 109 1
NTNU - Norwegian University of Science and Technology - Норвежский технологический институт - Норвежский университет естественных и технических наук 8 1
Житомирская Политехника - ЖГТУ - Житомирский государственный технологический университет 1 1
РАН ИСМАН ФГБУН - Институт структурной макрокинетики и проблем материаловедения имени А. Г. Мержанова Российской академии наук 2 1
День Победы - 9 Мая - Парад Победы 89 5
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 749 4
Oracle Primavera - международная конференция пользователей 7 4
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 165 3
CNews FORUM Информационные технологии завтра 760 3
CeBIT 453 2
Intel Developer Forum - IDF 248 2
Docflow 114 2
Softool 62 2
День знаний - 1 сентября 25 2
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1427 2
SPM Conf - Software Project Management Conference 3 1
Связь-Экспокомм 39 1
LinuxWorld 53 1
Infosecurity Moscow 32 1
Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 561 1
Россия зовёт! - инвестиционный форум 1 1
IT-Лидер - премия 3 1
Warface PvP League 1 1
Pure Russia Live 1 1
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Huawei Developer Conference - HDC - Huawei Developer Day 12 1
SAP Quality Awards 6 1
CSTB Telecom & Media 51 1
SAP Forum 29 1
Digital October - конференционное пространство 90 1
Startup Village - международная стартап-конференция 46 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 539 1
WWDC - Apple Worldwide Developers Conference 155 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2022 годы.
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