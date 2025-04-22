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Прибалтика Балтия Балтийский регион

Прибалтика - Балтия - Балтийский регион

СОБЫТИЯ


22.04.2025 «МегаФон» расширяет цифровой коридор на трассе «Балтия»

икам пользоваться онлайн картами и бесконтактно оплачивать топливо через приложения. По данным аналитиков «МегаФона», количество жителей России, которые добираются из Москвы на дачи по автотрассе М9 «Балтия», летом увеличивается на 13% по сравнению с весенними месяцами и почти в 2 раза — с зимними. Пик поездок приходится на два самых теплых месяца года — июль и август. «Федеральная трасса М
10.02.2025 В Балтийском море повреждены российские подводные кабели связи

тория Россия была соединена с Калининградской областью через каналы, проходящие по Польше и странам Прибалтики, а также через спутниковые каналы. В 2023 г. этот кабель уже получал повреждения.

31.10.2023 «Литрес» ушел из Прибалтики, продав активы за «символическую» цену

Сумма сделки не разглашается. Новиков отметил, что цена была «символической»: «Нас в этих странах [Балтии] никто видеть не хочет». «Литрес» купил долю EDRK в ноябре 2019 г. Стоимость сделки то
22.09.2021 Wildberries запустил продажи в странах Балтии

rries российские предприниматели вышли на новые зарубежные рынки Оформить заказ покупатели из стран Балтии могут на отдельных сайтах на английском и русском языках, а в ближайшее время будут до
02.04.2020 «Лаборатория Касперского» назначила нового управляющего директора в России, странах СНГ и Балтии

«Лаборатория Касперского» сообщила, что с апреля 2020 г. должность управляющего директора компании в России, странах СНГ и Балтии займет Михаил Прибочий. На этой должности он сменит Сергея Земкова, возглавлявшего российский офис «Лаборатории Касперского» в течение 12 лет. Первоочередной задачей Михаила станет качес
05.11.2019 ГК «Литрес» выходит на рынок стран Балтии

OÜ — EDRK (Estonian Digital Book Centre) — платформы по оптовой продаже электронных книг в странах Балтии. «Литрес» приобрела 51% в эстонской компании, а Сергей Анурьев, генеральный директор Г
28.08.2017 Производитель облачных флэш-платформ хранения Pure Storage начал работать в России

ель флэш платформ хранения для клауд-эры, объявила об начале бизнес-операций в России/СНГ и странах Балтии. Выход игрока такого уровня является значимым для развития отечественного рынка, в том
28.06.2016 «АйТи Солюшенс» займется продвижением решений «Сигнум» в России, странах СНГ и Балтии

ртнерское соглашение предусматривает продвижение решений «Сигнум» на территории России, стран СНГ и Балтии, сообщили CNews в фонде «Сколково». В частности, «Сигнум» и «АйТи Солюшенс» договорили
04.09.2015 «Юнистрим» вводит единое безадресное пространство в Прибалтике

С 1 сентября 2015 г. на всей территории Прибалтики действуют единые тарифы для переводов по «Юнистрим». Об этом CNews сообщили в межд
23.08.2013 «Юнистрим» реализовал безадресные переводы в Литву

приоритетных направлений развития «Юнистрим». По итогам первого полугодия оборот системы в странах Балтии вырос на 25% (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года). При этом наблюдался

03.04.2012 «Техносерв» стал лидером продаж решений Stonesoft в России, СНГ и странах Балтии по итогам 2011 г.

орпоративного класса в сфере сетевой безопасности и непрерывности бизнеса — в России, СНГ и странах Балтии по итогам 2011 г. «В прошедшем году “Техносерв” в 4 раза увеличил оборот по решениям S
26.03.2012 SearchInform вышла на североевропейский рынок: открыт офис в Латвии

ийского офиса является ознакомление представителей государственных и коммерческих организаций стран Балтии с миссией SearchInform на североевропейском рынке информационной безопасности, ее опыт
24.03.2011 Mitel расширяет глобальное присутствие в России

коммуникаций, объявила сегодня о укреплении глобального присутствия в России, странах СНГ, странах Балтии, Грузии и Туркменистане, что подразумевает расширение набора продуктов и услуг и рост

13.10.2010 «Лаборатория Касперского» открыла в Риге балтийское представительство

се более изощренными», – отметил Андис Штейнманис, управляющий директор «Лаборатории Касперского» в Балтии. По мнению Штейнманиса, у компании хорошие шансы увеличить долю рынка в корпоративном

17.02.2010 Mail.Ru будет продавать рекламу в Прибалтике

Компания Mail.Ru объявила о выходе на рынок Прибалтики. Партнером компании в регионе стало латвийское интернет-маркетинговое агентство Progression. Оно будет на эксклюзивной основе продавать рекламные возможности на Mail.Ru местным рекла
31.12.2009 Закрывается единственная в странах Балтии Игналинская АЭС

Согласно принятым перед Европейским союзом обязательствам, Литва закрывает единственную в странах Балтии Игналинскую атомную электростанцию. По информации Минэнерго республики, отключение реа
21.12.2009 «Синтерра» и DEAC создадут телекоммуникационный мост между Прибалтикой и Россией

российский национальный оператор связи, и компания DEAC, оператор центров обработки данных (ЦОД) в Прибалтике, подписали базовое соглашение о стратегическом сотрудничестве. Соглашение нацелено
11.09.2008 Американские F-16 перебазируются на аэродромы Прибалтики

анские истребители F-16CJ c авиабазы Aviano. Как сообщает F-16.net, fмериканские истребители в небе Прибалтики сменят немецкие. Патрулирование неба над Прибалтикой осуществляется не на безвозме
03.07.2008 «Евросеть» ушла с рынков Латвии, Литвы и Эстонии

е соглашение было подписано 2 июля. Сумма сделки и покупатель не сообщаются. Компания проработала в Прибалтике два года, в прибалтийских подразделениях «Евросети» на момент их продажи насчитыва
28.05.2008 iPhone появится в Скандинавии и Прибалтике

Оператор сотовой связи в Швеции и Финляндии TeliaSonera планирует начать продажи Apple iPhone в скандинавских странах и Прибалтике, сообщает Associated Press. О какой модели телефона идет речь неизвестно. В своем заявлении TeliaSonera назвала следующие страны: Швецию, Норвегию, Данию, Финляндию, Литву, Латвию и

12.05.2008 Более 2 тыс. организаций СНГ и Балтии проверили «здоровье» своих сетей

нной безопасности. В рамках данного проекта любая организация, работающая на территории стран СНГ и Балтии и желающая защитить свои информационные ресурсы от атак, вредоносных программ, а также
01.04.2008 «Евросеть» покидает Прибалтику

зультатами своей работы в этом регионе: основной причиной неудачи стало то, что сотовые операторы в Прибалтике самостоятельно продают большинство своих контрактов, а не через независимых дилеро
28.12.2007 HeadHunter идет на рынок интернет-рекрутмента Прибалтики

HeadHunter компания принадлежала частным лицам – основателям. Рынок интернет-рекрутмента в странах Балтии очень перспективен и находится в стадии активного роста. Покупка акций CV Market позво
28.09.2007 В Балтийском море появились дельфины

В Балтийском море, между полуостровом Дарс (Darss) и островом Хиддензее (Hiddensee), впервые за много лет были замечены дельфины, сообщает Spiegel. Ученые связывают появление животных у берегов Г
13.08.2007 Крупнейший портал Прибалтики Delfi куплен за ?54,05 млн

пециалисты. «Приобретение Delfi даст группе возможность в дальнейшем завоевать интернет-рынок стран Балтии. И издаваемые нами домашние веб-страницы при помощи Delfi обретут новых читателей, - з
13.06.2007 Tele2: количество абонентов компании в России вырастет до 11 млн

Cотовый оператор Tele2 объявил планы развития компании в России и странах Балтии. Ларс-Йохан Ярнхаймер, президент и председатель правления Tele2, отметил устойчивую ко
27.03.2007 СВР опубликовала предвоенные документы по Прибалтике

На сайте Службы внешней разведки России опубликованы рассекреченные документы внешней разведки, относящиеся к событиям вокруг Прибалтики в предвоенные годы и в период Великой Отечественной войны. Они освещают эволюцию в подходах государственных деятелей ведущих стран антигитлеровской коалиции к оценке важности этого р
23.01.2007 Прибалтика: рекорд на сотовом рынке экс-СССР

TDC уходит с прибалтийского рынка: 100% акций сотового оператора Bite проданы за ?450  млн($584 млн). Претендентами на покупку данного оператора были польская Telekomunikacja Polska, уже работающая в Прибалтике шведская Tele2 и ряд инвестиционных фондов частного капитала. Принадлежащий к числу последних Mid Europe Partners (MEP) и стал новым владельцем Bite. MEP занимается инвестициями в ра
03.11.2006 SAP определилась с проектами года в России

сированного представительством. Компания приняла решение отказаться от своей деятельности в странах Балтии и передать бизнес в этом регионе своим западным коллегам. «Мы решили из чисто экономич
08.08.2006 "Евросеть": близится оккупация Прибалтики

обеих компаний, до конца этого года планируется довести число салонов «Ультра» до 300, выйти в Москву и запустить франчайзинговую программу. По некоторым данным, сумма инвестиций в один салон связи в Прибалтике составит порядка 50-70 тыс. евро. При этом открытие салонов намечено на август этого года. «Вероятнее всего, число сотрудников на один салон в силу местной специфики будет несколько

18.07.2006 Контент-провайдер А1 пришел в Прибалтику

Контент-провайдер А1 объявил о начале предоставления своих услуг в странах Балтии — Латвии, Литве и Эстонии. По мнению руководителя дирекции проектов компании Анат
28.10.2004 В Москве состоялась международная конференция «Электронный документооборот в управлении бизнес-процессами»

нный университет. На конференции были представлены такие иностранные компании, как «SAP СНГ и стран Балтии», «XEROX Россия, СНГ и стран Балтии», «Hummingbird Россия, СНГ и стран Балти
10.03.2004 В представительстве SAP в СНГ и странах Балтии новые назначения

9 марта 2004 года Борис Вольпе назначен директором по маркетингу компании SAP в странах СНГ и Балтии, сообщила пресс-служба компании. В обязанности г-на Вольпе будет входить руководство маркетинговой функцией, управление корпоративными маркетинговыми информационными системами, целевое п
17.11.2003 "Зебра Телеком" снизила тарифы на связь со странами Балтии и СНГ

объявила об очередном снижении тарифов международной связи на звонки в страны ближнего зарубежья и Балтии по универсальным и телефонным картам. Новые тарифы действуют с момента объявления, в т
06.10.2003 SAP продолжает рост за счет долей рынка конкурентов

звученных новостей — сохранение тенденции роста продаж программных решений SAP в СНГ и странах Балтии в 2002 финансовом году, который составил 34% по сравнению с предыдущим годом. Появилис
16.07.2003 Hummingbird открывает свой офис в Москве

Авторизованное представительство Hummingbird в России, СНГ и странах Балтии объявило об открытии офиса для активного продвижения на рынок всего спектра решений Hu
03.07.2003 Western Digital укрепляет партнерскую сеть в России

создании российского представительства и усилении поддержки своих партнеров в регионе СНГ и странах Балтии. Новым менеджером по продажам в России, Украине, СНГ и странах Балтии назначен

15.04.2003 General Electric Digital Energy: Россия - наиболее перспективный регион для развития бизнеса

002 году и аспекты развития бизнеса в ближайшем будущем, кроме того, дистрибьюторы по СНГ и странам Балтии обнародовали результаты своей деятельности. По словам президента GE DE Мауро Канова, Р
27.02.2003 SAP подводит итоги 2002 года

л, что совокупный доход компании за этот период превысил €7,4 млрд. Оборот компании в странах СНГ и Балтии достиг €65,32 млн., рост по сравнению с 2001 г. составил 34%. Распределение доходов SA
19.02.2003 В SAP в СНГ и странах Балтии - новое назначение

Директором по продажам решений SAP на территории стран СНГ и Балтии назначена Наталия Парменова. Появление в организационной структуре SAP СНГ и Балтии должности директора по продажам обусловлено стремлением компании к интеграции управления подраз

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Прибалтика и организации, системы, технологии, персоны:

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Xerox - Lexmark Int 303 22
Крок - Croc 1964 21
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 20
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LG Electronics 3735 18
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ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 7
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 7
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 6
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 6
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 5
ФРИ - Фонд Развития Интернет 154 4
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РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 3
Информация для всех ОД - Общественное движение 78 3
Российская Ассоциация Телемедицины 22 3
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 105 3
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 2
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 424 2
FIDO Alliance - Fast IDentity Online 38 2
Опора России - ОООМиСП - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 80 2
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 2
АЗИ - Ассоциация защиты информации 36 2
IAU - International Astronomical Union - UAI - Union Astronomique Internationale - МАС - Международный астрономический союз - Международное астрономическое общество 64 2
АРМИТ - Ассоциация разработчиков медицинских информационных технологий - Ассоциация развития медицинских информационных технологий 33 2
ЦеСТ - Центр свободных технологий 35 2
RISSPA - Russian Information Systems Security Professional Association - Ассоциация профессионалов в области информационной безопасности 32 2
GSA - Global mobile Suppliers Association - Международная ассоциация поставщиков мобильных решений 20 2
IPMA - СОВНЕТ - Национальная ассоциация управления проектами 18 2
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 264 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 227 1
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 151 1
Единая Россия - Политическая партия 321 1
АИВ - Ассоциация интернета вещей - Российская ассоциация интернета вещей - Ассоциация участников рынка интернета вещей 39 1
OpenPOWER Foundation - Consortium 48 1
Демократическая политическая партия США 122 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 1
UEFA - Union of European Football Associations - УЕФА - Союз европейских футбольных ассоциаций 34 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 1
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 153 1
АЮР - Ассоциация юристов России 51 1
OSI - Open Source Initiative 80 1
PMI - Project Management Institute - Институт управления проектами - Институт проектного менеджмента 53 1
UPU - Union Postale Universelle - ВПС - Всемирный почтовый союз 25 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53874 189
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 147
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 145
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18328 126
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 124
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 116
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 99
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34983 99
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25785 94
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 76
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 75
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 74
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 72
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 68
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 66
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8648 66
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 61
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 59
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 56
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 55
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 55
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 55
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 51
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 51
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 49
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16235 49
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5500 47
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14267 46
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 46
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 46
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 45
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 44
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск - DVD+RW Alliance - Recordable DVD Council - VOB - DVD-Video Object - Versioned Object Base - формат файлов, используемый для хранения DVD-Video 5711 44
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 42
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9294 42
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 41
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 40
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 40
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 40
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7542 39
Microsoft Windows 2000 8678 62
Microsoft Windows 16882 41
Corel WordPerfect Office - Corel Paradox - реляционная СУБД 122 28
Linux OS 11533 25
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1909 23
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 944 20
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 951 19
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2554 19
OpenText Content Server - OpenText Content Analytics - OpenText LiveLink - Hummingbird 66 19
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 17
Apple iPhone 6 4861 16
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 16
Google Android 15243 16
Microsoft Dynamics NAV - Microsoft Business Solutions Navision - Attain 563 15
Oracle Primavera - Oracle EPPM - Oracle Enterprise Project Portfolio Management 122 14
Infor ERP LN - Infor ERP Enterprise - SSA ERP LN 210 13
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1075 13
InterSystems Cache 144 13
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1672 13
Microsoft Office 4170 13
Oracle Java - язык программирования 3469 12
Oracle JD Edwards EnterpriseOne - JDE - JD Edwards - J.D. Edwards World Solution Company - Premisys 251 12
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 581 11
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4166 11
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2429 11
OpenText - Hummingbird EIP - Hummingbird Enterprise Information Portal 19 11
1С:Бухгалтерия - 1С:БП - 1С:Бухгалтерия птицефабрики 1011 10
Intel Pentium III 782 10
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 10
InterSystems Ensemble 59 10
VK - Mail.ru - Одноклассники 1751 9
Microsoft Xbox 360 - Игровая приставка 3047 9
Apple iPad 4011 9
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 9
Microsoft Azure 1526 8
Microsoft Windows XP 2431 8
Microsoft Exchange - MS Exchange 1846 8
SAP Business Suite - mySAP Business Suite 207 8
OpenText EMC Documentum - платформа управления знаниями, документами и бизнес-процессами 413 8
Infor - SSA Global Technologies 28 8
Шлыков Алексей 45 28
Земков Сергей 159 20
Прибочий Михаил 44 15
Снытко Игорь 20 13
Кондаков Гарри 35 13
Путин Владимир 3454 10
Пальчун Кирилл 84 9
Кречетов Николай 25 9
Смирнов Владимир 39 8
Медведев Дмитрий 1665 8
Исмаилов Рашид 65 7
Гайлитис Андрис 17 7
Зубарев Максим 13 7
Никифоров Николай 1138 6
Симаков Олег 113 6
Puzo Edgars - Пузо Эдгарс 31 6
Фролов Александр 40 6
Barrett Craig - Барретт Крейг 143 6
Наволокин Алексей 18 6
Chase Steve - Чейз Стив 28 6
Касперский Евгений 337 5
Слизень Виталий 244 5
Вольпе Борис 92 5
Лебедев Георгий 57 5
Алексеева Елена 22 5
Ершова Элеонора 67 5
Лисицин Евгений 21 5
Кузовкин Алексей 155 5
Макаров Станислав 118 5
Шалманов Сергей 202 5
Солонин Виталий 90 5
Абрамов Виктор 12 5
Гребень Андрей 7 5
Рюрикович Александр (Невский) 5 5
Захаров Павел 60 4
Брюквин Юрий 300 4
Лукацкий Алексей 140 4
Кусков Денис 221 4
Анисимов Константин 45 4
Романов Михаил 34 4
Россия - РФ - Российская федерация 166166 1175
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 997
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47599 385
Европа 24963 311
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54746 265
Украина 7928 238
Казахстан - Республика 6047 160
Беларусь - Белоруссия 6289 158
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19543 154
Германия - Федеративная Республика 13221 139
Европа Восточная 3138 128
Латвия - Латвийская Республика 836 127
Финляндия - Финляндская Республика 3697 107
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13820 104
Европа Северная - Скандинавия - Скандинавский регион 841 96
Швеция - Королевство 3781 93
Литва - Литовская Республика 673 91
Эстония - Эстонская Республика 764 87
Польша - Республика 2030 83
Грузия 1332 75
Азия - Азиатский регион 5920 72
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19137 69
Турция - Турецкая республика 2620 67
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 66
Африка - Африканский регион 3640 64
Франция - Французская Республика 8177 62
Ближний Восток 3154 60
Япония 13807 58
Молдавия - Республика Молдова 738 56
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 45
Канада 5081 43
Азербайджан - Азербайджанская Республика 1111 42
Украина - Киев 1151 42
Армения - Республика 2449 41
Израиль 2856 40
Земля - планета Солнечной системы 10865 40
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 40
Италия - Итальянская Республика 4508 39
Испания - Королевство 3839 39
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 38
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 257
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 211
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33756 135
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 132
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 131
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 98
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 91
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 86
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18148 78
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 66
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7039 65
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 57
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 55
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3303 51
Английский язык 7030 50
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 43
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8838 42
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 42
Логистика сбытовая - Сбыт 2566 40
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 39
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5770 38
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 38
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6583 37
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6079 35
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8969 35
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8073 31
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 31
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10344 30
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 29
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5884 29
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3863 27
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6556 27
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5581 26
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 26
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2748 26
Энергетика - Energy - Energetically 5855 26
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 26
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2711 26
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 25
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 25
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Коммерсантъ - Издательский дом 2399 12
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 895 9
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Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 512 3
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ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 262 2
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ARC Advisory Group 20 2
Synergy Research Group 48 2
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AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media Consulting - ACM-Consulting 314 2
Wainhouse Research 40 2
Ромир - Romir Monitoring - Исследовательский холдинг 122 2
Gartner - Marketvisio Consulting - Market-Visio Consulting - Маркет Визио Консалтинг/Гартнер - ExactData Company, EDC 84 2
GCI - The Global Competitiveness Index - Индекс глобальной конкурентоспособности 26 1
BCG - Boston Consulting Group 117 1
GfK Group - GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsumforschung - GfK Rus - ГФК-Русь - Международный институт маркетинговых и социальных исследований 285 1
Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 432 1
ICT Development Index - Индекс развития ИКТ 16 1
TAdviser 100 5 1
The Economist Intelligence Unit 41 1
Mordor Intelligence 35 1
S&P Global Inc - S&P Global Market Intelligence - McGraw Hill Financial - McGraw–Hill Companies 19 1
GSMA Intelligence 11 1
CNews Security - рейтинг - Крупнейшие компании России в сфере защиты информации 64 1
Pew Charitable Trusts - Pew Research Center - Pew Global Attitudes 26 1
CNews Мишень 186 1
AV-Comparatives 28 1
Dell'Oro Group 66 1
PAC - Pierre Audoin Consultants 21 1
Net Applications 127 1
NPD DisplaySearch 285 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1726 26
РАН - Российская академия наук 2122 13
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 9
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 9
Минздрав РФ - ЦНИИОИЗ ФГБУ - Центральный научно-исследовательский институт организации и информатизации здравоохранения Министерства здравоохранения Российской Федерации 54 7
Московский Политех - Московский политехнический университет 104 6
РАМН - Российская академия медицинских наук 131 6
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 5
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 460 5
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 269 5
МГУ ВМК - Факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ имени М.В. Ломоносова 169 5
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр - ЛИПАН - Лаборатория измерительных приборов АН СССР 294 4
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 4
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 255 4
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет - МНТЦ - Международный научно-технологический центр 311 4
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 4
ННГУ - Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского - Университет Лобачевского 182 4
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1221 4
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 733 3
МИИТ РУТ - Российский университет транспорта - Институт пути, строительства и сооружений - Московский государственный университет путей сообщения 138 3
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова - Сеченовка 281 3
СПбГЭТУ ЛЭТИ - Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет имени В.И. Ульянова (Ленина) 143 3
БФУ им. И. Канта - Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта - Калининградский государственный университет 45 3
Военмех БГТУ - Балтийский государственный технический университет им. Д. Ф. Устинова 36 3
БГУИР - Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники - Минский радиотехнический институт, МРТИ 22 3
Институт предпринимательства и инвестиций НОУ 4 3
Universitaire Te Antwerpen - University of Antwerp - Антверпенский университет - Университет Антверпена 16 3
Минздрав РФ - ФГБУ НМИЦ им. ак. Е.Н. Мешалкина - Национальный медицинский исследовательский центр имени академика Е. Н. Мешалкина 11 3
МИД РФ - МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) 157 2
Минцифры РФ - НИЦ Телеком - Национальный исследовательский центр телекоммуникаций - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 247 2
РГСУ - Российский государственный социальный университет 55 2
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 334 2
МГЛУ имени Мориса Тореза ФГБОУ ВО - Московский государственный лингвистический университет - Московский государственный педагогический институт иностранных языков имени Мориса Тореза - ИнЯз 40 2
МЭСИ - Московский государственный университет экономики, статистики и информатики 71 2
НЭБ - Национальная электронная библиотека 58 2
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - ЦНИИС ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт связи 75 2
АлтГТУ - Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова 24 2
INSEAD - L'Institut europeen d'administration des affaires - Европейский институт управления бизнесом 78 2
НГУ - Новосибирский Государственный Университет - Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 304 2
SAP Education CIS Учебный Центр - SAP University Alliances - Университетский Альянс - SAP Next-Gen Lab - SAP S/4HANA Academy - SAP Young Thinkers 59 2
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 26
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 14
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1282 7
SAP Forum - SAP Индустриальный Форум 75 6
День молодёжи - 27 июня 1087 5
Dev Generation 8 5
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 4
Связь-Экспокомм 276 4
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 660 3
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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