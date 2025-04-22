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Прибалтика Балтия Балтийский регион
СОБЫТИЯ
|22.04.2025
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«МегаФон» расширяет цифровой коридор на трассе «Балтия»
икам пользоваться онлайн картами и бесконтактно оплачивать топливо через приложения. По данным аналитиков «МегаФона», количество жителей России, которые добираются из Москвы на дачи по автотрассе М9 «Балтия», летом увеличивается на 13% по сравнению с весенними месяцами и почти в 2 раза — с зимними. Пик поездок приходится на два самых теплых месяца года — июль и август. «Федеральная трасса М
|10.02.2025
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В Балтийском море повреждены российские подводные кабели связи
тория Россия была соединена с Калининградской областью через каналы, проходящие по Польше и странам Прибалтики, а также через спутниковые каналы. В 2023 г. этот кабель уже получал повреждения.
|31.10.2023
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«Литрес» ушел из Прибалтики, продав активы за «символическую» цену
Сумма сделки не разглашается. Новиков отметил, что цена была «символической»: «Нас в этих странах [Балтии] никто видеть не хочет». «Литрес» купил долю EDRK в ноябре 2019 г. Стоимость сделки то
|22.09.2021
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Wildberries запустил продажи в странах Балтии
rries российские предприниматели вышли на новые зарубежные рынки Оформить заказ покупатели из стран Балтии могут на отдельных сайтах на английском и русском языках, а в ближайшее время будут до
|02.04.2020
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«Лаборатория Касперского» назначила нового управляющего директора в России, странах СНГ и Балтии
«Лаборатория Касперского» сообщила, что с апреля 2020 г. должность управляющего директора компании в России, странах СНГ и Балтии займет Михаил Прибочий. На этой должности он сменит Сергея Земкова, возглавлявшего российский офис «Лаборатории Касперского» в течение 12 лет. Первоочередной задачей Михаила станет качес
|05.11.2019
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ГК «Литрес» выходит на рынок стран Балтии
OÜ — EDRK (Estonian Digital Book Centre) — платформы по оптовой продаже электронных книг в странах Балтии. «Литрес» приобрела 51% в эстонской компании, а Сергей Анурьев, генеральный директор Г
|28.08.2017
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Производитель облачных флэш-платформ хранения Pure Storage начал работать в России
ель флэш платформ хранения для клауд-эры, объявила об начале бизнес-операций в России/СНГ и странах Балтии. Выход игрока такого уровня является значимым для развития отечественного рынка, в том
|28.06.2016
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«АйТи Солюшенс» займется продвижением решений «Сигнум» в России, странах СНГ и Балтии
ртнерское соглашение предусматривает продвижение решений «Сигнум» на территории России, стран СНГ и Балтии, сообщили CNews в фонде «Сколково». В частности, «Сигнум» и «АйТи Солюшенс» договорили
|04.09.2015
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«Юнистрим» вводит единое безадресное пространство в Прибалтике
С 1 сентября 2015 г. на всей территории Прибалтики действуют единые тарифы для переводов по «Юнистрим». Об этом CNews сообщили в межд
|23.08.2013
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«Юнистрим» реализовал безадресные переводы в Литву
приоритетных направлений развития «Юнистрим». По итогам первого полугодия оборот системы в странах Балтии вырос на 25% (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года). При этом наблюдался
|03.04.2012
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«Техносерв» стал лидером продаж решений Stonesoft в России, СНГ и странах Балтии по итогам 2011 г.
орпоративного класса в сфере сетевой безопасности и непрерывности бизнеса — в России, СНГ и странах Балтии по итогам 2011 г. «В прошедшем году “Техносерв” в 4 раза увеличил оборот по решениям S
|26.03.2012
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SearchInform вышла на североевропейский рынок: открыт офис в Латвии
ийского офиса является ознакомление представителей государственных и коммерческих организаций стран Балтии с миссией SearchInform на североевропейском рынке информационной безопасности, ее опыт
|24.03.2011
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Mitel расширяет глобальное присутствие в России
коммуникаций, объявила сегодня о укреплении глобального присутствия в России, странах СНГ, странах Балтии, Грузии и Туркменистане, что подразумевает расширение набора продуктов и услуг и рост
|13.10.2010
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«Лаборатория Касперского» открыла в Риге балтийское представительство
се более изощренными», – отметил Андис Штейнманис, управляющий директор «Лаборатории Касперского» в Балтии. По мнению Штейнманиса, у компании хорошие шансы увеличить долю рынка в корпоративном
|17.02.2010
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Mail.Ru будет продавать рекламу в Прибалтике
Компания Mail.Ru объявила о выходе на рынок Прибалтики. Партнером компании в регионе стало латвийское интернет-маркетинговое агентство Progression. Оно будет на эксклюзивной основе продавать рекламные возможности на Mail.Ru местным рекла
|31.12.2009
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Закрывается единственная в странах Балтии Игналинская АЭС
Согласно принятым перед Европейским союзом обязательствам, Литва закрывает единственную в странах Балтии Игналинскую атомную электростанцию. По информации Минэнерго республики, отключение реа
|21.12.2009
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«Синтерра» и DEAC создадут телекоммуникационный мост между Прибалтикой и Россией
российский национальный оператор связи, и компания DEAC, оператор центров обработки данных (ЦОД) в Прибалтике, подписали базовое соглашение о стратегическом сотрудничестве. Соглашение нацелено
|11.09.2008
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Американские F-16 перебазируются на аэродромы Прибалтики
анские истребители F-16CJ c авиабазы Aviano. Как сообщает F-16.net, fмериканские истребители в небе Прибалтики сменят немецкие. Патрулирование неба над Прибалтикой осуществляется не на безвозме
|03.07.2008
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«Евросеть» ушла с рынков Латвии, Литвы и Эстонии
е соглашение было подписано 2 июля. Сумма сделки и покупатель не сообщаются. Компания проработала в Прибалтике два года, в прибалтийских подразделениях «Евросети» на момент их продажи насчитыва
|28.05.2008
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iPhone появится в Скандинавии и Прибалтике
Оператор сотовой связи в Швеции и Финляндии TeliaSonera планирует начать продажи Apple iPhone в скандинавских странах и Прибалтике, сообщает Associated Press. О какой модели телефона идет речь неизвестно. В своем заявлении TeliaSonera назвала следующие страны: Швецию, Норвегию, Данию, Финляндию, Литву, Латвию и
|12.05.2008
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Более 2 тыс. организаций СНГ и Балтии проверили «здоровье» своих сетей
нной безопасности. В рамках данного проекта любая организация, работающая на территории стран СНГ и Балтии и желающая защитить свои информационные ресурсы от атак, вредоносных программ, а также
|01.04.2008
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«Евросеть» покидает Прибалтику
зультатами своей работы в этом регионе: основной причиной неудачи стало то, что сотовые операторы в Прибалтике самостоятельно продают большинство своих контрактов, а не через независимых дилеро
|28.12.2007
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HeadHunter идет на рынок интернет-рекрутмента Прибалтики
HeadHunter компания принадлежала частным лицам – основателям. Рынок интернет-рекрутмента в странах Балтии очень перспективен и находится в стадии активного роста. Покупка акций CV Market позво
|28.09.2007
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В Балтийском море появились дельфины
В Балтийском море, между полуостровом Дарс (Darss) и островом Хиддензее (Hiddensee), впервые за много лет были замечены дельфины, сообщает Spiegel. Ученые связывают появление животных у берегов Г
|13.08.2007
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Крупнейший портал Прибалтики Delfi куплен за ?54,05 млн
пециалисты. «Приобретение Delfi даст группе возможность в дальнейшем завоевать интернет-рынок стран Балтии. И издаваемые нами домашние веб-страницы при помощи Delfi обретут новых читателей, - з
|13.06.2007
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Tele2: количество абонентов компании в России вырастет до 11 млн
Cотовый оператор Tele2 объявил планы развития компании в России и странах Балтии. Ларс-Йохан Ярнхаймер, президент и председатель правления Tele2, отметил устойчивую ко
|27.03.2007
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СВР опубликовала предвоенные документы по Прибалтике
На сайте Службы внешней разведки России опубликованы рассекреченные документы внешней разведки, относящиеся к событиям вокруг Прибалтики в предвоенные годы и в период Великой Отечественной войны. Они освещают эволюцию в подходах государственных деятелей ведущих стран антигитлеровской коалиции к оценке важности этого р
|23.01.2007
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Прибалтика: рекорд на сотовом рынке экс-СССР
TDC уходит с прибалтийского рынка: 100% акций сотового оператора Bite проданы за ?450 млн($584 млн). Претендентами на покупку данного оператора были польская Telekomunikacja Polska, уже работающая в Прибалтике шведская Tele2 и ряд инвестиционных фондов частного капитала. Принадлежащий к числу последних Mid Europe Partners (MEP) и стал новым владельцем Bite. MEP занимается инвестициями в ра
|03.11.2006
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SAP определилась с проектами года в России
сированного представительством. Компания приняла решение отказаться от своей деятельности в странах Балтии и передать бизнес в этом регионе своим западным коллегам. «Мы решили из чисто экономич
|08.08.2006
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"Евросеть": близится оккупация Прибалтики
обеих компаний, до конца этого года планируется довести число салонов «Ультра» до 300, выйти в Москву и запустить франчайзинговую программу. По некоторым данным, сумма инвестиций в один салон связи в Прибалтике составит порядка 50-70 тыс. евро. При этом открытие салонов намечено на август этого года. «Вероятнее всего, число сотрудников на один салон в силу местной специфики будет несколько
|18.07.2006
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Контент-провайдер А1 пришел в Прибалтику
Контент-провайдер А1 объявил о начале предоставления своих услуг в странах Балтии — Латвии, Литве и Эстонии. По мнению руководителя дирекции проектов компании Анат
|28.10.2004
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В Москве состоялась международная конференция «Электронный документооборот в управлении бизнес-процессами»
нный университет. На конференции были представлены такие иностранные компании, как «SAP СНГ и стран Балтии», «XEROX Россия, СНГ и стран Балтии», «Hummingbird Россия, СНГ и стран Балти
|10.03.2004
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В представительстве SAP в СНГ и странах Балтии новые назначения
9 марта 2004 года Борис Вольпе назначен директором по маркетингу компании SAP в странах СНГ и Балтии, сообщила пресс-служба компании. В обязанности г-на Вольпе будет входить руководство маркетинговой функцией, управление корпоративными маркетинговыми информационными системами, целевое п
|17.11.2003
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"Зебра Телеком" снизила тарифы на связь со странами Балтии и СНГ
объявила об очередном снижении тарифов международной связи на звонки в страны ближнего зарубежья и Балтии по универсальным и телефонным картам. Новые тарифы действуют с момента объявления, в т
|06.10.2003
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SAP продолжает рост за счет долей рынка конкурентов
звученных новостей — сохранение тенденции роста продаж программных решений SAP в СНГ и странах Балтии в 2002 финансовом году, который составил 34% по сравнению с предыдущим годом. Появилис
|16.07.2003
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Hummingbird открывает свой офис в Москве
Авторизованное представительство Hummingbird в России, СНГ и странах Балтии объявило об открытии офиса для активного продвижения на рынок всего спектра решений Hu
|03.07.2003
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Western Digital укрепляет партнерскую сеть в России
создании российского представительства и усилении поддержки своих партнеров в регионе СНГ и странах Балтии. Новым менеджером по продажам в России, Украине, СНГ и странах Балтии назначен
|15.04.2003
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General Electric Digital Energy: Россия - наиболее перспективный регион для развития бизнеса
002 году и аспекты развития бизнеса в ближайшем будущем, кроме того, дистрибьюторы по СНГ и странам Балтии обнародовали результаты своей деятельности. По словам президента GE DE Мауро Канова, Р
|27.02.2003
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SAP подводит итоги 2002 года
л, что совокупный доход компании за этот период превысил €7,4 млрд. Оборот компании в странах СНГ и Балтии достиг €65,32 млн., рост по сравнению с 2001 г. составил 34%. Распределение доходов SA
|19.02.2003
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В SAP в СНГ и странах Балтии - новое назначение
Директором по продажам решений SAP на территории стран СНГ и Балтии назначена Наталия Парменова. Появление в организационной структуре SAP СНГ и Балтии должности директора по продажам обусловлено стремлением компании к интеграции управления подраз
Прибалтика и организации, системы, технологии, персоны:
|Шлыков Алексей 45 28
|Земков Сергей 159 20
|Прибочий Михаил 44 15
|Снытко Игорь 20 13
|Кондаков Гарри 35 13
|Путин Владимир 3454 10
|Пальчун Кирилл 84 9
|Кречетов Николай 25 9
|Смирнов Владимир 39 8
|Медведев Дмитрий 1665 8
|Исмаилов Рашид 65 7
|Гайлитис Андрис 17 7
|Зубарев Максим 13 7
|Никифоров Николай 1138 6
|Симаков Олег 113 6
|Puzo Edgars - Пузо Эдгарс 31 6
|Фролов Александр 40 6
|Barrett Craig - Барретт Крейг 143 6
|Наволокин Алексей 18 6
|Chase Steve - Чейз Стив 28 6
|Касперский Евгений 337 5
|Слизень Виталий 244 5
|Вольпе Борис 92 5
|Лебедев Георгий 57 5
|Алексеева Елена 22 5
|Ершова Элеонора 67 5
|Лисицин Евгений 21 5
|Кузовкин Алексей 155 5
|Макаров Станислав 118 5
|Шалманов Сергей 202 5
|Солонин Виталий 90 5
|Абрамов Виктор 12 5
|Гребень Андрей 7 5
|Рюрикович Александр (Невский) 5 5
|Захаров Павел 60 4
|Брюквин Юрий 300 4
|Лукацкий Алексей 140 4
|Кусков Денис 221 4
|Анисимов Константин 45 4
|Романов Михаил 34 4
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