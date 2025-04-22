Прибалтика - Балтия - Балтийский регион

«МегаФон» расширяет цифровой коридор на трассе «Балтия» икам пользоваться онлайн картами и бесконтактно оплачивать топливо через приложения. По данным аналитиков «МегаФона», количество жителей России, которые добираются из Москвы на дачи по автотрассе М9 «Балтия», летом увеличивается на 13% по сравнению с весенними месяцами и почти в 2 раза — с зимними. Пик поездок приходится на два самых теплых месяца года — июль и август. «Федеральная трасса М

В Балтийском море повреждены российские подводные кабели связи тория Россия была соединена с Калининградской областью через каналы, проходящие по Польше и странам Прибалтики, а также через спутниковые каналы. В 2023 г. этот кабель уже получал повреждения.

«Литрес» ушел из Прибалтики, продав активы за «символическую» цену Сумма сделки не разглашается. Новиков отметил, что цена была «символической»: «Нас в этих странах [Балтии] никто видеть не хочет». «Литрес» купил долю EDRK в ноябре 2019 г. Стоимость сделки то

Wildberries запустил продажи в странах Балтии rries российские предприниматели вышли на новые зарубежные рынки Оформить заказ покупатели из стран Балтии могут на отдельных сайтах на английском и русском языках, а в ближайшее время будут до

«Лаборатория Касперского» назначила нового управляющего директора в России, странах СНГ и Балтии «Лаборатория Касперского» сообщила, что с апреля 2020 г. должность управляющего директора компании в России, странах СНГ и Балтии займет Михаил Прибочий. На этой должности он сменит Сергея Земкова, возглавлявшего российский офис «Лаборатории Касперского» в течение 12 лет. Первоочередной задачей Михаила станет качес

ГК «Литрес» выходит на рынок стран Балтии OÜ — EDRK (Estonian Digital Book Centre) — платформы по оптовой продаже электронных книг в странах Балтии. «Литрес» приобрела 51% в эстонской компании, а Сергей Анурьев, генеральный директор Г

Производитель облачных флэш-платформ хранения Pure Storage начал работать в России ель флэш платформ хранения для клауд-эры, объявила об начале бизнес-операций в России/СНГ и странах Балтии. Выход игрока такого уровня является значимым для развития отечественного рынка, в том

«АйТи Солюшенс» займется продвижением решений «Сигнум» в России, странах СНГ и Балтии ртнерское соглашение предусматривает продвижение решений «Сигнум» на территории России, стран СНГ и Балтии, сообщили CNews в фонде «Сколково». В частности, «Сигнум» и «АйТи Солюшенс» договорили

«Юнистрим» вводит единое безадресное пространство в Прибалтике С 1 сентября 2015 г. на всей территории Прибалтики действуют единые тарифы для переводов по «Юнистрим». Об этом CNews сообщили в межд

«Юнистрим» реализовал безадресные переводы в Литву приоритетных направлений развития «Юнистрим». По итогам первого полугодия оборот системы в странах Балтии вырос на 25% (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года). При этом наблюдался

«Техносерв» стал лидером продаж решений Stonesoft в России, СНГ и странах Балтии по итогам 2011 г. орпоративного класса в сфере сетевой безопасности и непрерывности бизнеса — в России, СНГ и странах Балтии по итогам 2011 г. «В прошедшем году “Техносерв” в 4 раза увеличил оборот по решениям S

SearchInform вышла на североевропейский рынок: открыт офис в Латвии ийского офиса является ознакомление представителей государственных и коммерческих организаций стран Балтии с миссией SearchInform на североевропейском рынке информационной безопасности, ее опыт

Mitel расширяет глобальное присутствие в России коммуникаций, объявила сегодня о укреплении глобального присутствия в России, странах СНГ, странах Балтии, Грузии и Туркменистане, что подразумевает расширение набора продуктов и услуг и рост

«Лаборатория Касперского» открыла в Риге балтийское представительство се более изощренными», – отметил Андис Штейнманис, управляющий директор «Лаборатории Касперского» в Балтии. По мнению Штейнманиса, у компании хорошие шансы увеличить долю рынка в корпоративном

Mail.Ru будет продавать рекламу в Прибалтике Компания Mail.Ru объявила о выходе на рынок Прибалтики. Партнером компании в регионе стало латвийское интернет-маркетинговое агентство Progression. Оно будет на эксклюзивной основе продавать рекламные возможности на Mail.Ru местным рекла

Закрывается единственная в странах Балтии Игналинская АЭС Согласно принятым перед Европейским союзом обязательствам, Литва закрывает единственную в странах Балтии Игналинскую атомную электростанцию. По информации Минэнерго республики, отключение реа

«Синтерра» и DEAC создадут телекоммуникационный мост между Прибалтикой и Россией российский национальный оператор связи, и компания DEAC, оператор центров обработки данных (ЦОД) в Прибалтике, подписали базовое соглашение о стратегическом сотрудничестве. Соглашение нацелено

Американские F-16 перебазируются на аэродромы Прибалтики анские истребители F-16CJ c авиабазы Aviano. Как сообщает F-16.net, fмериканские истребители в небе Прибалтики сменят немецкие. Патрулирование неба над Прибалтикой осуществляется не на безвозме

«Евросеть» ушла с рынков Латвии, Литвы и Эстонии е соглашение было подписано 2 июля. Сумма сделки и покупатель не сообщаются. Компания проработала в Прибалтике два года, в прибалтийских подразделениях «Евросети» на момент их продажи насчитыва

iPhone появится в Скандинавии и Прибалтике Оператор сотовой связи в Швеции и Финляндии TeliaSonera планирует начать продажи Apple iPhone в скандинавских странах и Прибалтике, сообщает Associated Press. О какой модели телефона идет речь неизвестно. В своем заявлении TeliaSonera назвала следующие страны: Швецию, Норвегию, Данию, Финляндию, Литву, Латвию и

Более 2 тыс. организаций СНГ и Балтии проверили «здоровье» своих сетей нной безопасности. В рамках данного проекта любая организация, работающая на территории стран СНГ и Балтии и желающая защитить свои информационные ресурсы от атак, вредоносных программ, а также

«Евросеть» покидает Прибалтику зультатами своей работы в этом регионе: основной причиной неудачи стало то, что сотовые операторы в Прибалтике самостоятельно продают большинство своих контрактов, а не через независимых дилеро

HeadHunter идет на рынок интернет-рекрутмента Прибалтики HeadHunter компания принадлежала частным лицам – основателям. Рынок интернет-рекрутмента в странах Балтии очень перспективен и находится в стадии активного роста. Покупка акций CV Market позво

В Балтийском море появились дельфины В Балтийском море, между полуостровом Дарс (Darss) и островом Хиддензее (Hiddensee), впервые за много лет были замечены дельфины, сообщает Spiegel. Ученые связывают появление животных у берегов Г

Крупнейший портал Прибалтики Delfi куплен за ?54,05 млн пециалисты. «Приобретение Delfi даст группе возможность в дальнейшем завоевать интернет-рынок стран Балтии. И издаваемые нами домашние веб-страницы при помощи Delfi обретут новых читателей, - з

Tele2: количество абонентов компании в России вырастет до 11 млн Cотовый оператор Tele2 объявил планы развития компании в России и странах Балтии. Ларс-Йохан Ярнхаймер, президент и председатель правления Tele2, отметил устойчивую ко

СВР опубликовала предвоенные документы по Прибалтике На сайте Службы внешней разведки России опубликованы рассекреченные документы внешней разведки, относящиеся к событиям вокруг Прибалтики в предвоенные годы и в период Великой Отечественной войны. Они освещают эволюцию в подходах государственных деятелей ведущих стран антигитлеровской коалиции к оценке важности этого р

Прибалтика: рекорд на сотовом рынке экс-СССР TDC уходит с прибалтийского рынка: 100% акций сотового оператора Bite проданы за ?450 млн($584 млн). Претендентами на покупку данного оператора были польская Telekomunikacja Polska, уже работающая в Прибалтике шведская Tele2 и ряд инвестиционных фондов частного капитала. Принадлежащий к числу последних Mid Europe Partners (MEP) и стал новым владельцем Bite. MEP занимается инвестициями в ра

SAP определилась с проектами года в России сированного представительством. Компания приняла решение отказаться от своей деятельности в странах Балтии и передать бизнес в этом регионе своим западным коллегам. «Мы решили из чисто экономич

"Евросеть": близится оккупация Прибалтики обеих компаний, до конца этого года планируется довести число салонов «Ультра» до 300, выйти в Москву и запустить франчайзинговую программу. По некоторым данным, сумма инвестиций в один салон связи в Прибалтике составит порядка 50-70 тыс. евро. При этом открытие салонов намечено на август этого года. «Вероятнее всего, число сотрудников на один салон в силу местной специфики будет несколько

Контент-провайдер А1 пришел в Прибалтику Контент-провайдер А1 объявил о начале предоставления своих услуг в странах Балтии — Латвии, Литве и Эстонии. По мнению руководителя дирекции проектов компании Анат

В Москве состоялась международная конференция «Электронный документооборот в управлении бизнес-процессами» нный университет. На конференции были представлены такие иностранные компании, как «SAP СНГ и стран Балтии», «XEROX Россия, СНГ и стран Балтии», «Hummingbird Россия, СНГ и стран Балти

В представительстве SAP в СНГ и странах Балтии новые назначения 9 марта 2004 года Борис Вольпе назначен директором по маркетингу компании SAP в странах СНГ и Балтии, сообщила пресс-служба компании. В обязанности г-на Вольпе будет входить руководство маркетинговой функцией, управление корпоративными маркетинговыми информационными системами, целевое п

"Зебра Телеком" снизила тарифы на связь со странами Балтии и СНГ объявила об очередном снижении тарифов международной связи на звонки в страны ближнего зарубежья и Балтии по универсальным и телефонным картам. Новые тарифы действуют с момента объявления, в т

SAP продолжает рост за счет долей рынка конкурентов звученных новостей — сохранение тенденции роста продаж программных решений SAP в СНГ и странах Балтии в 2002 финансовом году, который составил 34% по сравнению с предыдущим годом. Появилис

Hummingbird открывает свой офис в Москве Авторизованное представительство Hummingbird в России, СНГ и странах Балтии объявило об открытии офиса для активного продвижения на рынок всего спектра решений Hu

Western Digital укрепляет партнерскую сеть в России создании российского представительства и усилении поддержки своих партнеров в регионе СНГ и странах Балтии. Новым менеджером по продажам в России, Украине, СНГ и странах Балтии назначен

General Electric Digital Energy: Россия - наиболее перспективный регион для развития бизнеса 002 году и аспекты развития бизнеса в ближайшем будущем, кроме того, дистрибьюторы по СНГ и странам Балтии обнародовали результаты своей деятельности. По словам президента GE DE Мауро Канова, Р

SAP подводит итоги 2002 года л, что совокупный доход компании за этот период превысил €7,4 млрд. Оборот компании в странах СНГ и Балтии достиг €65,32 млн., рост по сравнению с 2001 г. составил 34%. Распределение доходов SA